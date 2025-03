Comment créer une animation de Tableau blanc ?

En tant que spécialiste du marketing, vous avez probablement été confronté à des situations où la transmission de sujets et d'idées complexes par le biais de présentations statiques n'a pas fonctionné. Soit le message n'a pas été transmis, soit le public a perdu tout intérêt alors que vous en étiez encore à la troisième diapositive.

C'est là que les vidéos animées sur tableau blanc viennent à la rescousse.🤩

Qu'il s'agisse de diffuser des concepts complexes ou de maintenir l'intérêt des spectateurs, elles utilisent des éléments audio et visuels qui rendent le processus amusant et engageant. Et le plus beau, c'est que ces vidéos d'animation sont également adaptées à des présentations Ces vidéos d'animation sont également adaptées en présentations pour répondre à vos besoins professionnels.

Dans le blog d'aujourd'hui, vous découvrirez donc comment créer des vidéos et des présentations de tableau blanc attrayantes sans équipement ni outils coûteux. C'est parti !

Qu'est-ce qu'une vidéo Tableau blanc?

Vous est-il déjà arrivé d'être assis à côté de votre enfant pendant qu'il suivait ses cours en ligne ?

Si c'est le cas, vous avez peut-être remarqué que les enseignants utilisaient des illustrations dessinées à la main sur un tableau blanc pour enseigner. C'est à cela que ressemble une animation sur tableau blanc ! Vidéos sur le Tableau blanc font bouger les messages, c'est pourquoi elles sont si fascinantes à regarder. Dans les scénarios professionnels, les présentations ennuyeuses peuvent être un évènement tout aussi redoutable pour le présentateur et son public. Mais vous pouvez changer cela grâce à des vidéos amusantes et attrayantes.

Les vidéos sur tableau blanc permettent de simplifier des idées complexes à l'aide d'images, de graphiques et d'un intervalle d'autres éléments multimédias, ce qui donne presque l'impression de raconter une histoire. Cela permet d'attirer l'attention du spectateur qui regarde la présentation, mais cela vous permet aussi de donner plus d'informations sur un sujet et de l'expliquer dans votre propre style.

Les animations de tableau blanc sont amusantes à regarder. Il n'y a pas d'équivoque à ce sujet ! ✅

Mais quelle est la recette pour créer une animation de tableau blanc ou une vidéo explicative ? C'est simple. Il suffit de disposer de l'outil de gestion du travail le plus complet, ClickUp !🤷🏻

Vous avez bien entendu ! Avec ClickUp, vous pouvez créer des vidéos d'animation de tableau blanc qui prennent la moitié de l'effort et offrent le double des résultats. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités innovantes, ClickUp est un excellent créateur d'animation de tableau blanc à des fins professionnelles.

Voici le guide étape par étape de l'utilisation de ClickUp pour créer des animations de tableau blanc dignes de la réalité :

Étape 1 : Scénarisez votre histoire

Quelle est l'épine dorsale d'un film à succès ? Vous l'avez deviné : une bonne histoire !

Même dans le cas d'animations sur Tableau blanc, si l'histoire n'est pas convaincante, aucun graphisme étonnant ou effet sonore captivant ne pourra la compenser.

collaborez et rédigez tous vos scripts d'animation de tableau blanc sur ClickUp Docs_

Commencez par rédiger un scénario solide pour votre vidéo de tableau blanc. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un grand conteur.

Une fois que les idées flottent, visualisez les scènes à travers lesquelles vous pensez faire passer votre message le plus facilement. Ensuite, ouvrez ClickUp Documents et commencez à rédiger tout.

obtenir des scripts d'animation de tableau blanc appropriés avec une seule invite, ClickUp Brain_

S'il s'agit d'un projet d'équipe, collaborez avec les autres membres pour créer un script solide. Attribuez des tâches et des éléments d'action à des personnes spécifiques et suivez les modifications pour créer une ébauche soignée.

Par ailleurs, si vous ne disposez pas des ressources ou du temps nécessaires pour rédiger votre scénario, confiez à ClickUp Brain prend le relais lorsque vous êtes bloqué. Ce puissant assistant IA vous aide à modifier le texte, à générer des idées et à peaufiner votre projet de vidéo ! 🛠️

💡Pro Tip: Vous ne savez pas comment adapter ClickUp Brain à vos besoins spécifiques ? Apprenez le différentes façons d'utiliser ClickUp Brain et ses principales fonctionnalités vous aident !

Etape 2 : Préparez vos visuels

Une histoire ? C'est fait ! Maintenant, il est temps de décider à quoi ressemblera votre vidéo d'animation.

Lors de la création de vidéos d'animation, il est très important de s'assurer que vos graphiques correspondent à votre scénario. C'est ce qu'on appelle le forfait visuel ou le storyboard. S'ils ne sont pas synchronisés, votre message se perdra dans la traduction visuelle, ce qui perturbera les spectateurs.

découvrez l'aspect le plus réaliste de vos animations de tableau blanc avec ClickUp Tableaux blancs_ ClickUp Tableau blanc résout ce problème et bien plus encore. Avec les Tableaux blancs, vous pouvez lancer des idées et créer des des story-boards numériques avec des images et des illustrations adaptées à votre scénario. Collaborez avec votre équipe en temps réel pour sélectionner et organiser les meilleurs.

assignez visuellement des éléments d'action spécifiques à différents membres de l'équipe avec ClickUp Tasks_

Si vous avez encore besoin d'aide, connectez votre tableau blanc avec Tâches ClickUp et assignez des éléments d'action à des membres spécifiques de l'équipe à l'aide d'un dessin. De cette façon, votre storyboard numérique reflète le cœur de votre scénario.

📖 Read More: Guide du débutant sur les tableaux blancs ClickUp avec des exemples de cas d'utilisation

Etape 3 : Enregistrer la voix off

L'enregistrement d'une voix off expressive et captivante pour la vidéo d'animation est aussi essentiel que la sélection des bons graphiques et images. Même si votre style d'animation est excellent, la vidéo sera finalement rejetée si la voix off n'est pas à la hauteur.

À ClickUp ne permet pas d'enregistrer directement les voix off des films d'animation (l'outil serait alors trop étonnant pour être vrai !), mais il optimise le processus.

Commencez par télécharger un outil de voix-off tiers sur votre navigateur - de nombreux outils gratuits sont disponibles en ligne. Téléchargez votre script, parcourez la bibliothèque d'Outils d'IA de l'outil, choisissez la voix la plus appropriée à votre script et générez la voix off.

rationalisez l'ensemble du processus de création de voix off pour votre animation de tableau blanc grâce à ClickUp Clips_

Bien que l'ensemble de ce processus semble simple, il y a beaucoup de place pour la mauvaise gestion et l'inefficacité ClickUp Clips .

Avec Clips, vous pouvez créer de courts enregistrements d'écran expliquant les nuances de votre voix d'animation. Par exemple, supposons que vous fassiez une vidéo de formation et souhaitez modifier le style de tonalité au cours d'une scène spécifique. Vous pouvez simplement enregistrer votre écran et transmettre le retour d'information aux membres de votre équipe.

En outre, il convient de désigner des tâches spécifiques pour chaque membre de l'équipe afin que les enregistrements de voix off puissent être programmés efficacement. Fixez des délais pour la production des voix off par un membre de l'équipe, attribuez des éléments d'action pour toute tâche de post-production, etc.

💡 Pro Tip : En savoir plus sur l'utilisation de différentes logiciels pour créer des vidéos de formation conviviales pour l'éducation, le perfectionnement et le recyclage .

Etape 4 : Animer vos scènes

L'animation est l'élément vital des vidéos sur tableau blanc. C'est l'élément qui les rend attrayantes, mémorables et, surtout, faciles à comprendre. Alors, donnons un peu de vie à la vôtre !

donnez vie à vos visuels en utilisant les intégrations ClickUp pour animer votre contenu de tableau blanc avec les meilleurs outils d'animation_

Une fois le script, les images et la voix off prêts, utilisez les outils d'animation de ClickUp 3.0 pour animer votre contenu Intégrations ClickUp pour intégrer un outil d'animation à la plateforme. ClickUp compte plus de 1 000+ intégrations, vous pouvez donc facilement trouver un outil et l'utiliser pour animer votre vidéo de tableau blanc.

Utilisation Tâches ClickUp pour gérer le long processus d'animation. Il suffit de diviser le projet en tâches plus petites et de gérer la progression, les échéanciers et d'autres détails pour chacune d'entre elles.

Il y a tellement d'outils et d'intégrations sur la plateforme ClickUp, et ils ont vraiment pensé à toutes les possibilités en matière de gestion de projet.

Heath Hayden, coordinateur du développement professionnel au Tacoma Community College

Etape 5 : Ajouter de la musique et des effets sonores

À ce stade, vous disposez d'une vidéo entièrement animée. L'étape suivante consiste à ajouter la bonne musique au contenu de la vidéo.

Bien que la voix off soit présente, si les vidéos animées ne disposent pas des effets sonores et de la musique de fond appropriés, elles ne seront pas aussi percutantes et dynamiques qu'elles devraient l'être. Cependant, le plus gros problème est de trouver le fond sonore. Vous devez tenir compte de plusieurs éléments : **adéquation du contenu, problèmes de droits d'auteur, licence d'utilisation, etc

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Échéancier-Local-Charge de travail-view-simplified-1400x934.png Apprenez à créer une animation de tableau blanc avec ClickUp 3.0 Échéancier Vue Charge de travail locale simplifiée /$$img/

utilisez ClickUp Reminders et ClickUp Échéanciers pour gérer et optimiser la post-production de votre vidéo d'animation de tableau blanc_

C'est ici que des fonctionnalités telles que Rappels ClickUp et Échéanciers ClickUp s'avèrent indispensables. Grâce à elles, vous pouvez suivre toutes les activités liées à la recherche et à la révision de musique et d'effets sonores.

Définissez des échéanciers, envoyez des rappels et commentez même une tâche pour mettre en évidence les paramètres d'une piste. Ces fonctionnalités vous permettent également de collaborer avec votre équipe pour finaliser la bande-son de votre vidéo d'animation de tableau blanc.

Etape 6 : Révision et finalisation

Tout étant terminé, vous devriez passer à la modification en cours !

Comme vous utiliserez la vidéo d'animation du Tableau blanc à des fins professionnelles, il est essentiel de veiller à ce qu'elle soit soignée et exempte d'erreurs ridicules.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les attribuer à l'équipe /$$$img/

collaborez avec les membres de votre équipe sur les tâches ClickUp pour tout changement ou ajustement de dernière minute_

Dans ce contexte, il n'y a rien de mieux que Tâches ClickUp . Avec son aide, rationalisez l'ensemble du processus de modification en cours de la vidéo. Deux de ses fonctionnalités qui s'avèrent exclusivement utiles en gestion de projet Tableau blanc sont des commentaires et des approbations.

Que vous ayez besoin de modifier l'écriture, d'ajouter du texte, de changer les animations ou de personnaliser un effet de voix, vous pouvez facilement étiqueter un membre de l'équipe dans votre commentaire et lui assigner la tâche.

Avec les tâches, vous suivez également la progression de chaque élément quotidiennement. Une fois toutes les tâches terminées, marquez-les comme approuvées et achevez le projet !

Vous venez d'apprendre à créer des vidéos sur Tableau blanc, mais qu'en est-il des présentations ? Peuvent-elles être aussi captivantes que les animations ? Oui, c'est possible ! Vous pouvez transformer une présentation ennuyeuse en une présentation vivante simplement en l'adaptant en une vidéo d'animation de tableau blanc. Voici comment procéder :

Etape 1 : Extraire les points clés

Pour créer une présentation à partir d'une animation de tableau blanc, commencez par extraire vos points clés. Dressez donc la liste de tous les faits, chiffres et points saillants que vous souhaitez aborder dans votre présentation.

Etape 2 : Créer des diapositives

Une fois que vous avez déterminé vos points clés, il est temps de créer des diapositives PPT. Idéalement, vous devriez créer une diapositive pour chaque fait, chiffre ou point essentiel de votre présentation. Le contenu sera ainsi moins écrasant pour les spectateurs.

📖 Read More: Comment s'enregistrer en vidéo lors d'une présentation PowerPoint ?

Etape 3 : Synchroniser la narration

Rendez votre présentation plus attrayante en y ajoutant une narration. Rédigez un script à partir de zéro ou téléchargez celui que vous avez utilisé dans la vidéo d'animation. Vous pouvez également modifier le texte, utiliser différents styles de narration, etc.

Etape 4 : Intégrer des éléments visuels

Ensuite, ajoutez des éléments visuels à vos présentations sur tableau blanc.

Faire des captures d'écran de la vidéo du tableau blanc que vous avez créée est un moyen simple mais efficace de le faire. Si cela ne donne pas de résultats satisfaisants, insérez des images et des éléments multimédias provenant d'autres sources, comme les plateformes de photos de stock gratuites.

Etape 5 : Organiser la présentation

Enfin, il est temps d'organiser les diapositives. Les Modèle de présentation ClickUp est le choix gratuit idéal.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Presentation-Template.png Modèle de présentation ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200520751&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Personnalisable et adapté aux débutants, ce modèle vous permet de vous concentrer et d'organiser chaque section de votre présentation sur tableau blanc en vous aidant à les disposer systématiquement. En plus de cela, le modèle de présentation ClickUp vous aide également :

Créer une structure standard pour les présentations

Assurer le suivi de toutes les tâches liées à la présentation

Collaborer et recueillir les commentaires de tous les membres de l'équipe sur une présentation

Voilà comment ClickUp peut transformer des devoirs ennuyeux en présentations amusantes et convaincantes sur tableau blanc.

Créer des vidéos d'animation de Tableau blanc et des présentations comme jamais auparavant avec ClickUp!

Les animations et les présentations sur Tableau blanc peuvent sembler fantaisistes - et, dans une certaine mesure, elles le sont !

Cependant, étant donné l'incroyable engagement et l'attention qu'elles reçoivent, les créer avec un outil d'animation de tableau blanc est devenu une partie intégrante du paysage de l'entreprise.

Mais le défi ne s'arrête pas là. Même si vous créez des vidéos et des présentations animées pour votre prochaine réunion, comment faire pour choisir un outil d'animation de tableau blanc équipé de tous les outils et fonctionnalités nécessaires ?

Une solution de gestion du travail à guichet unique comme ClickUp fait très bien l'affaire. La vaste bibliothèque de fonctionnalités de ClickUp comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos animées et des présentations à partir de tableaux blancs.

Alors, dépêchez-vous et inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui pour concevoir des animations de tableau blanc amusantes et créatives !