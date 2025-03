Titres des emplois de gestionnaire de projet et rôles dans la gestion de projet

La demande de talents en matière de gestion de projet ne cesse de croître.

Jusqu'en 2027, on peut s'attendre à ce que les de la main-d'œuvre orientée vers la gestion de projet augmentera de 33 % ce qui équivaut à près de 22 millions de nouveaux emplois dans divers secteurs.

D'ici là, les employeurs auront besoin de près de 88 millions de personnes occupant des rôles de gestion de projet pour répondre à la demande du marché. 😱

Cependant, il s'agit d'un travail à forts enjeux. Un nombre impressionnant de 91.5% des projets dépassent le budget ou ne respectent pas les délais, et moins de 1 % s'achèvent dans les délais, sans dépassement de budget et en apportant les bénéfices promis.

Ces échecs soulignent l'importance cruciale de recruter le bon gestionnaire de projet, c'est-à-dire un professionnel possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour éviter une mauvaise gestion coûteuse du projet.

En tant que professionnel des ressources humaines, la clarté des titres des postes de gestion de projet vous aidera à recruter les bons talents et à éviter les retards et les dépassements coûteux des projets. Examinons les différents types de gestion de projet et leurs rôles.

Les différents types de gestionnaires de projet

La gestion de projet n'est pas une discipline à taille unique. Elle dépend de la complexité de votre secteur d'activité, du service auquel vous apportez votre assistance et de la portée du projet. Et pour aller avec, vous avez des gestionnaires de projet avec différents degrés de compétence et d'autorité.

Voici les types de gestionnaires de projet les plus courants :

Gestionnaires de projet débutants

Un gestionnaire de projet d'entrée de gamme, parfois appelé assistant ou junior, est un chef de projet gestion de projet le gestionnaire de projet est généralement nouveau dans le champ ou en transition. Ils sont les plus nombreux dans tout bureau de gestion de projet.

Ils assisteront principalement les gestionnaires de projet principaux de votre entreprise dans leurs tâches administratives, créeront des calendriers et coordonneront les projets essentiels

En tant que PM d'entrée de gamme, ils participent à la gestion de petits projets ou de parties d'initiatives plus importantes.

Gestion de projet de niveau intermédiaire

Les gestionnaires de projet de niveau intermédiaire sont généralement les numéros deux les plus élevés dans un bureau de gestion de projet. Ce sont des professionnels expérimentés qui vous aideront à gérer des projets de moyenne ou grande envergure.

Ils sont capables de gérer l'ensemble du projet de manière indépendante. cycle de vie de la gestion de projet

5 niveaux de gestion de projet

Les rôles de gestion de projet suivent en général une progression de carrière abrégée, chaque niveau exigeant une expertise et des responsabilités accrues.

Comprendre ces niveaux peut vous aider à évaluer avec précision les qualifications et l'expérience des candidats.

Niveau 1 : coordinateur de projet

Le coordinateur de projet est souvent une position d'entrée qui fournit une assistance essentielle à l'équipe d'un projet. Il gère les tâches administratives et contribue à maintenir le projet sur la bonne voie en gérant la documentation, en suivant la progression et en planifiant les réunions.

Caractéristiques

Communique efficacement avec les parties prenantes et les membres de l'équipe

Habile à gérer des échéances multiples sans perdre de vue ses objectifs

Fait preuve d'une grande capacité à résoudre les problèmes et d'un esprit critique

Dirige efficacement par l'exemple ou motive les équipes

Maîtrise des logiciels de gestion de projet et des outils permettant de suivre les indicateurs du projet

Maintient son sang-froid sous pression et inspire l'optimisme à l'équipe

Progression de carrière

Ce rôle est une étape vers des positions telles que gestionnaire de projet junior

Responsabilités

Assister les chefs de projet dans la planification et l'affectation des ressources

Gérer de manière indépendante des projets de petite envergure

Aider à la communication avec les parties prenantes et à la documentation du projet

Compétences requises

Maîtrise de la communication et des méthodologies de base de la gestion de projet

A l'aise avec les outils de gestion de projet pour le suivi des tâches et des échéances

🔮 Recherche: de solides compétences en matière d'organisation et de communication, même si elles proviennent de rôles autres que la gestion de projet, car elles sont essentielles pour la coordination des tâches et l'assistance aux équipes.

Niveau 2 : Gestion de projet junior

Un gestionnaire de projet junior commence à s'occuper de projets plus modestes tout en assistant les gestionnaires de projet seniors dans des initiatives plus complexes. Ce rôle se concentre sur le développement des compétences en leadership et la gestion efficace des ressources du projet.

Caractéristiques

Gère de petits projets de manière indépendante et assiste les projets plus importants et plus complexes

Teams améliore ses compétences en matière de coordination d'équipe et de communication avec les parties prenantes

Acquiert une maîtrise avancée des outils et logiciels de gestion de projet

Progression de carrière

En général, la personne progresse vers des rôles de gestion de projet de niveau intermédiaire après avoir acquis des compétences fondamentales en matière de gestion de projet gestion de projet Responsabilités

Superviser les calendriers et les ressources des projets

Gérer la communication entre les parties prenantes, les équipes et les fournisseurs

Identifier les risques potentiels et forfaiter les stratégies d'atténuation

Compétences requises

Capacités avancées en matière de résolution de problèmes et d'exécution de tâches multiples

Solides compétences en matière de leadership et de coordination

🔮 Recherchez: La capacité à gérer des projets de moindre envergure tout en démontrant un potentiel de leadership. Demandez-leur de vous présenter un problème réel qu'ils ont résolu.

Niveau 3 : Gestion de projet

Le manager d'équipe supervise des projets de moyenne à grande envergure, en se concentrant sur la gestion des équipes, des budgets et de la réalisation des projets. Il veille à ce que les projets soient conformes aux objets de l'entreprise et achevés dans les délais impartis.

Caractéristiques

Il gère des projets plus complexes impliquant des équipes plus importantes et des budgets plus élevés

Fournit un leadership en matière de gestion des risques, de communication avec les parties prenantes et de budgétisation

Utilise des logiciels de gestion de projet avancés pour le suivi et les rapports

Progression de carrière

Les candidats accèdent souvent à des rôles de gestion de projet ou de gestion de programme de haut niveau

Responsabilités

Assurer la livraison en temps voulu de projets alignés sur les objectifs de l'entreprise

Gérer des équipes interfonctionnelles et optimiser l'utilisation des ressources

Suivre les budgets des projets et contrôler efficacement les coûts

Compétences requises

Expertise dans les méthodologies de gestion de projet telles que Six Sigma, Agile et Waterfall

Solides compétences en matière de leadership et de budgétisation

les candidats qui peuvent gérer des budgets, des délais et des communications avec les parties prenantes. Demandez des exemples détaillés de gestion de projet montrant comment ils ont mené à bien des projets sous pression en utilisant des outils de gestion des tâches.

Niveau 4 : Gestion de projet senior

Les gestionnaires de projet seniors dirigent des projets complexes qui peuvent s'étendre sur plusieurs départements ou régions. Ils se concentrent sur la prise de décision stratégique et l'alignement des projets sur les objectifs à long terme de l'organisation

Caractéristiques

Il supervise des projets transversaux de grande envergure

Fournit une orientation stratégique et s'engage auprès des parties prenantes de haut niveau

Utilise des techniques avancées de gestion de projet pour le suivi du temps et des ressources

Progression de carrière

Peut évoluer vers des rôles tels que gestionnaire de programme ou gestionnaire de portefeuille

Responsabilités

Diriger des projets à budget élevé, de l'initiation à l'achèvement

Gérer des équipes interfonctionnelles au sein des différents services

Élaborer des stratégies permettant d'aligner les projets sur les objets de l'entreprise

Compétences requises

Connaissance avancée des méthodologies de gestion de projet

Solides capacités de leadership et de réflexion stratégique

🔮 Rechercher: Une expertise technique approfondie associée à du leadership. Assurez-vous qu'ils peuvent aligner de grandes équipes interfonctionnelles sur des objectifs stratégiques. Un entretien basé sur des scénarios peut révéler leur style de prise de décision.

Niveau 5 : Gestionnaire de programme/de portefeuille

Les gestionnaires de programmes et de portefeuilles supervisent plusieurs projets, en veillant à ce qu'ils s'alignent sur les objectifs plus larges de l'organisation. Ces titres se positionnent au sommet de la hiérarchie de la gestion de projet.

Il s'agit d'un poste de gestionnaire de programme et de portefeuille gestion de projet Il s'assure que chaque projet contribue aux stratégies à long terme. Il peut parfois être catégorisé en tant que gestionnaire de projet spécialisé, comme un gestionnaire de projet de construction, puisqu'il s'occupe d'un portfolio spécifique de projets de construction.

Caractéristiques

Il supervise plusieurs projets ou programmes en veillant à ce qu'ils soient conformes aux stratégies de l'entreprise

Assurer le leadership au sein des départements, en se concentrant sur l'allocation des ressources et les rapports de haut niveau

Progression de carrière

Accède souvent à des rôles de direction, tels que directeur des opérations (COO) ou directeur de projet (CPO)

Responsabilités

Gérer des projets spécialisés nécessitant une expertise sectorielle spécifique

Veiller au respect des normes industrielles et coordonner les équipes spécialisées

Compétences requises

Expertise dans la gestion d'équipes spécialisées et connaissance approfondie des outils spécifiques à l'industrie

🔮 Recherchez: Ceux qui ont de l'expérience dans la gestion de plusieurs projets simultanément et qui les alignent sur la stratégie de l'entreprise. Testez leur réflexion stratégique et leur collaboration avec les parties prenantes de haut niveau.

Rôles d'assistance dans la gestion de projet

Une gestion de projet efficace ne se limite pas au chef de projet : elle implique également un intervalle de rôles d'assistance qui contribuent au bon déroulement du projet.

Voici quelques rôles d'assistance essentiels :

Coordinateurs de projet: Ces professionnels assistent le gestionnaire de projet dans les tâches administratives, la planification et la documentation. Ils font le lien entre le manager d'un projet et l'équipe de gestion du projet. Ils veillent à ce que la communication soit claire et que les délais soient respectés

Ces professionnels assistent le gestionnaire de projet dans les tâches administratives, la planification et la documentation. Ils font le lien entre le manager d'un projet et l'équipe de gestion du projet. Ils veillent à ce que la communication soit claire et que les délais soient respectés **Les analystes Business travaillent avec les clients et les autres équipes pour définir les exigences du projet. Ils veillent à ce que les dossiers des clients soient correctement déchiffrés en ce qui concerne les exigences de l'entreprise et à ce qu'ils s'alignent sur les objectifs stratégiques de l'organisation

Chefs d'équipe: Les chefs d'équipe gèrent une équipe de gestion de projet spécifique dans le cadre d'un projet. Ils rendent compte directement au gestionnaire de projet et veillent à ce que leur équipe respecte les délais et les normes de qualité Les bons gestionnaires de projet s'appuient sur des rôles d'assistance pour s'assurer que les tâches sont achevées dans les délais et dans les limites du champ d'application. Ces rôles rôles dans le projet facilitent la communication, assurent une surveillance supplémentaire et veillent à ce que le projet reste aligné sur les objectifs de l'entreprise.

En faisant ces tâches efficacement, les rôles d'assistance permettent aux gestionnaires de projet de se concentrer sur l'ensemble du projet. Ils utilisent des tâches pour permettre cette collaboration en simplifiant la communication et en centralisant les tâches du projet sur une seule plateforme.

En utilisant le large tableau de fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez vous assurer que vos équipes de projet disposent des outils nécessaires pour réussir tout en respectant les échéanciers et les livrables et en étant synchronisées.

Voici quelques fonctionnalités qui peuvent vous aider :

1. Gestion des objectifs Objectifs ClickUp aide les équipes de projet à définir leurs objectifs et à en assurer le suivi. Il leur permet de visualiser les objectifs, de les décomposer en tâches plus petites et de suivre la progression vers leur réalisation.

Priorisez les tâches à achever en premier avec ClickUp Priorités des tâches

Les Priorités des tâches ClickUp cette fonctionnalité permet aux équipes de gestion de projet de prioriser les tâches les plus importantes. Les équipes peuvent paramétrer des niveaux de priorité - "urgent", "élevé", "moyen" et "faible" - afin de s'assurer qu'aucune tâche critique n'est retardée.

Collaborez et lancez des idées avec votre équipe, créez des wikis et stockez des documents en un seul endroit avec ClickUp Docs

Une autre fonctionnalité qui peut vous aider est Tableaux blancs ClickUp clickUp Whiteboards est un espace de travail visuel pour le brainstorming où les équipes peuvent **partager des idées, des stratégies et des flux de travail en temps réel

3. Une communication efficace

Avec Commentaires assignés par ClickUp les gestionnaires de projet peuvent facilement déléguer des tâches, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe connaisse ses responsabilités.

Gérez toute la communication de votre projet en un seul endroit avec ClickUp Assign Comments Boîte de réception ClickUp la boîte de réception ClickUp, quant à elle, centralise toutes les communications de l'équipe, garantissant ainsi qu'aucun message ne se perde dans le flot.

Que votre équipe de gestion de projet assure la coordination entre les différents services ou la gestion des tâches quotidiennes, la suite de fonctionnalités de collaboration de ClickUp les aidera à mieux travailler ensemble et à livrer les projets dans les délais impartis !

Postes à responsabilité en gestion de projet

En tant que professionnels des RH et responsables du recrutement, il est essentiel de reconnaître la valeur stratégique que les rôles de gestion de projet de haut niveau apportent à une organisation.

Lorsque les gestionnaires de projet accèdent à des positions supérieures, ils passent de la gestion de projets individuels à la conduite d'initiatives à l'échelle de l'entreprise.

Gestionnaire de programme

Les gestionnaires de programme supervisent plusieurs projets interdépendants qui contribuent à la réalisation d'un objet organisationnel plus vaste. Ce poste de gestion de projet exige que, plutôt que de gérer un seul projet, tous les projets au sein d'un programme soient stratégiquement alignés et exécutés de manière efficace.

Les managers d'un programme font le lien entre les équipes, en veillant à ce que les ressources soient optimisées et à ce que le programme produise la valeur escomptée.

Responsabilités clés en matière de leadership

S'assurer que chaque projet au sein du programme contribue aux objectifs généraux de l'organisation

Faciliter la communication et la collaboration entre les différentes équipes de projet

Veiller à ce que les ressources soient affectées efficacement à tous les projets afin d'éviter les goulets d'étranglement

Utiliser des outils pour suivre plusieurs projets simultanément, contrôler la progression et faire des rapports aux dirigeants

Gestionnaire de portfolio

Les gestionnaires de portefeuille affichent une vision plus large que les gestionnaires de programme. Ils supervisent plusieurs programmes ou projets, en veillant à ce qu'ils s'alignent collectivement sur la stratégie à long terme de l'organisation.

Ce rôle consiste à évaluer la réussite de divers projets afin de s'assurer que l'affectation des ressources aux initiatives entraîne des changements positifs.

Responsabilités clés en matière de leadership

Superviser un ensemble de projets et de programmes en veillant à ce qu'ils soient conformes aux objectifs stratégiques

Prendre des décisions cruciales concernant la hiérarchisation, la poursuite ou l'ajustement des projets

Veiller à ce que les ressources soient utilisées efficacement dans l'ensemble du portfolio

Utiliser les outils de gestion de portefeuille pour consolider les rapports, gérer les risques et fournir des mises à jour en temps réel aux parties prenantes

Directeur des opérations (COO)

Au sommet de la hiérarchie de la gestion de projet, le directeur des opérations (COO) supervise tous les projets et les activités opérationnelles dans l'ensemble de l'entreprise.

Il veille à ce que chaque projet soit conforme aux objectifs stratégiques et à la vision de l'entreprise. Ce rôle offre des conseils sur les opérations à grande échelle, la gestion des ressources et les initiatives à l'échelle de l'entreprise.

Responsabilités clés en matière de leadership

Assurer la direction et l'orientation stratégiques de tous les projets et programmes opérationnels

Veiller à ce que tous les projets soient conformes aux objectifs de l'entreprise

Outils d'assistance aux chefs de projet pour mener à bien les projets dans les délais impartis

Il est essentiel de fournir les bons outils pour renforcer vos équipes de projet et garantir la livraison des projets en temps voulu et avec succès. La gestion de projet de ClickUp est dynamique et vous pouvez l'adapter aux besoins de tous les chefs de projet. Que vos chefs de projet aient besoin de d'un logiciel de gestion de projet pour suivre les tâches, gérer les échéanciers ou superviser des projets complexes, ClickUp offre des fonctionnalités personnalisables qui s'adaptent à chaque rôle.

Vérifiez la charge de travail de vos gestionnaires de projet pour savoir si vous devez en embaucher davantage avec ClickUp Project Management

Avec cet outil, les gestionnaires de projet d'entrée de gamme peuvent suivre les tâches individuelles et les échéances. En revanche, les chefs de projet de haut niveau peuvent l'utiliser pour gérer des portefeuilles, superviser les ressources et piloter des objectifs stratégiques.

Il permet également aux chefs de projet de différents rôles de forfaiter, d'exécuter et de suivre leurs projets de manière efficace, favorisant ainsi la réussite et la productivité dans chaque tâche.

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion de projet

ClickUp offre plusieurs avantages clés qui assistent les gestionnaires de projet dans l'obtention de résultats de haute qualité :

Versatilité : S'adapter à n'importe quel projet, qu'il soit Agile, Waterfall ou hybride, ce qui fait que ClickUp convient à diverses industries et tailles d'équipes

: S'adapter à n'importe quel projet, qu'il soit Agile, Waterfall ou hybride, ce qui fait que ClickUp convient à diverses industries et tailles d'équipes Personnalisation : Personnalisez votre flux de travail pour répondre parfaitement à vos besoins uniques avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, 15+ affichages personnalisés et des modèles

: Personnalisez votre flux de travail pour répondre parfaitement à vos besoins uniques avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, 15+ affichages personnalisés et des modèles Collaboration : Améliorez la communication au sein de l'équipe et veillez à ce que tout le monde reste sur la même page grâce à la modification en cours, aux commentaires et à l'affichage en temps réel ClickUp Chat Gestion de projet : Décomposez les tâches et suivez leur progression sans effort, des simples listes de choses à faire aux échéanciers de projets complexes

: Améliorez la communication au sein de l'équipe et veillez à ce que tout le monde reste sur la même page grâce à la modification en cours, aux commentaires et à l'affichage en temps réel ClickUp Chat Automatisation : Automatisation des tâches répétitives pour gagner du temps et réduire les erreurs, permettant à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment

: Automatisation des tâches répétitives pour gagner du temps et réduire les erreurs, permettant à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment Intégration : Intégrez de manière transparente les autres outils que vous utilisez déjà, tels que Slack, Google Drive et Microsoft Office, pour centraliser tout votre travail

: Intégrez de manière transparente les autres outils que vous utilisez déjà, tels que Slack, Google Drive et Microsoft Office, pour centraliser tout votre travail Rapports : Prenez des décisions éclairées et optimisez les processus grâce à des rapports et des tableaux de bord détaillés

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. Tout de suite, j'ai eu l'impression que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi pour nous avantager d'une manière que je n'avais même pas imaginée. _

Dayana Mileva, Directrice de compte chez Pontica Solutions

Aperçu des fonctionnalités : Diagrammes de Gantt, gestion des tâches, suivi du temps

Voici un aperçu des fonctionnalités dont votre équipe de gestion d'un projet peut bénéficier :

1. Diagrammes de Gantt

Suivez la progression et gérez les dépendances avec le diagramme de Gantt de ClickUp Vue du diagramme Gantt ClickUp permet aux gestionnaires de projet de créer des échéanciers visuels qui affichent les dépendances des tâches et la progression du projet en une seule vue. Cela permet aux PM de décomposer les tâches, de surveiller le statut de chacune d'entre elles et d'ajuster les délais en fonction des changements de portée ou de la disponibilité des ressources.

Les options de vues personnalisées des diagrammes de Gantt permettent aux chefs de projet d'afficher les dépendances du projet, les chemins critiques et les mises à jour des tâches en temps réel. Ils peuvent ainsi réorganiser les échéanciers et livrer chaque phase du projet à temps.

2. Gestion des tâches

Lancez votre produit à temps en assignant la bonne tâche à la bonne personne avec ClickUp Tasks

Les Tâches ClickUp cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de projet de créer et d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, en veillant à ce que chacun connaisse son rôle et les délais à respecter. Le système permet également aux utilisateurs d'ajouter des commentaires, de joindre des pièces jointes et de suivre l'achèvement des tâches

Les tâches permettent aux chefs de projet de basculer entre les listes, les tableaux Kanban ou les vues Calendrier, en fonction de leur méthode de travail préférée. En gardant toutes les informations au même endroit, cela permet de simplifier la communication et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

3. Suivi du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Project-Time-Tracking-Dashboard-Image.gif ClickUp Suivi du temps du projet : Titres des emplois de gestionnaire de projet /$$img/

Suivez le temps que vous passez sur chaque tâche avec ClickUp Project Time Tracking

Le ClickUp Suivi du temps du projet cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de projet de suivre le temps passé sur des tâches spécifiques. Cela permet de s'assurer que les projets respectent le budget et que l'allocation des ressources est efficace.

Elle s'intègre parfaitement à la gestion des tâches, ce qui permet aux chefs de projet de suivre la progression des tâches et la productivité de l'équipe en temps réel et d'évaluer ce qu'ils doivent faire pour atteindre les jalons du projet dans les délais impartis.

Bonnes pratiques pour une livraison des projets dans les temps

Indépendamment de l'outil que les chefs de projet peuvent demander ou connaître, en tant que RH ou responsable du recrutement, vous devriez demander lors des entretiens s'ils suivent les bonnes pratiques dans leurs tâches quotidiennes telles que :

Décomposer les projets en tâches plus petites et fixer des paramètres

Hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur impact

Communiquer régulièrement avec les parties prenantes pour éviter les malentendus

Utiliser un logiciel de gestion de projet pour suivre la progression en temps réel

Contrôler l'affectation des ressources et procéder aux ajustements nécessaires

ClickUp propose des fonctionnalités et des modèles qui aident les gestionnaires de projet à maintenir leurs échéanciers et leurs budgets :

Modèles ClickUp : Gérer les échéanciers des projets, la budgétisation et la priorisation des tâches pour s'assurer que les projets démarrent du bon pied grâce à des outils pré-construitsmodèles de gestion de projet ClickUp Tâches récurrentes : Planifie automatiquement des tâches répétitives pour que les projets avancent de manière cohérente

Gérer les échéanciers des projets, la budgétisation et la priorisation des tâches pour s'assurer que les projets démarrent du bon pied grâce à des outils pré-construitsmodèles de gestion de projet ClickUp Jalons : Marquez les jalons clés pour vous assurer qu'ils respectent les échéances critiques

Marquez les jalons clés pour vous assurer qu'ils respectent les échéances critiques Gestion du budget: Suivez les coûts et assurez-vous que les projets respectent le budget grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps du projet ClickUp et les champs personnalisés

Recrutez les bons gestionnaires de projet avec ClickUp

Il est essentiel pour les professionnels des ressources humaines et les responsables du recrutement de comprendre les titres, les niveaux et les rôles d'assistance des gestionnaires de projet. Chaque titre de poste de gestion de projet reflète un niveau de responsabilité et d'expertise différent, c'est pourquoi l'identification précise de ces rôles de gestionnaire de projet vous permet d'embaucher la bonne personne.

Grâce aux fonctionnalités de ClickUp, telles que la gestion des objectifs, le suivi des tâches, les diagrammes de Gantt et bien d'autres, les organisations peuvent affiner leurs processus de gestion de projet et s'assurer que leurs équipes de projet disposent des meilleurs outils pour réussir.

Ainsi, s'inscrire à ClickUp pour améliorer l'efficacité de la gestion de projet et aider les équipes à rester organisées et alignées sur les objectifs de l'entreprise.