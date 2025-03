Comment rationaliser la production grâce à la fabrication en sous-traitance

Certaines des entreprises manufacturières les plus grandes, les plus puissantes et les plus emblématiques du monde ne gèrent pas l'ensemble de leur production en interne.

Une voiture moyenne comporte des milliers de pièces. Un constructeur automobile moyen compte environ 18 000 fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, constate McKinsey . Pour l'aérospatiale, ce nombre est de 12 000, et pour la technologie, il est de 7 000.

Pour diverses raisons, les fabricants se tournent vers des fournisseurs plus petits ou spécialisés pour produire les pièces dont ils ont besoin - un processus connu sous le nom de fabrication industrielle en sous-traitance.

Dans cet article de blog, nous explorons ce que c'est et comment vous pouvez le rationaliser dans votre organisation.

**Qu'est-ce que la fabrication en sous-traitance ?

La fabrication en sous-traitance est le processus d'externalisation de la production de biens à un fabricant tiers

Dans ce cadre, vous vous concentrez généralement sur la recherche, la connaissance du client, la conception et la commercialisation, tandis que la fabrication proprement dite du produit est confiée à un fournisseur. Si vous avez déjà vu la mention "Conçu en Californie. Assemblé en Chine" sur l'un de vos produits technologiques, c'est ce que cela signifie.

Rôle des fabricants sous contrat

Le rôle principal d'un fabricant sous contrat est de produire des biens conformes aux spécifications du contrat. Il peut s'agir de l'ensemble du produit ou d'une partie seulement. Toutefois, dans la pratique, les services de fabrication sous contrat comprennent davantage de choses.

Des services spécialisés : Les fabricants sous contrat assistent l'ensemble du processus de fabrication par des services spécialisés, tels que l'approvisionnement en matières premières, la formation des employés de la chaîne de montage, l'emballage, etc.

Normes de qualité : Ils veillent au respect des accords de niveau de service, des normes industrielles et des exigences réglementaires.

Évolutivité : Les fabricants sous contrat disposent souvent d'une capacité de production supplémentaire, ce qui leur permet d'augmenter leur production sans investissement important en termes de temps ou d'équipement.

Distribution : Certains fabricants à façon s'occupent également de la distribution des produits directement à partir de leurs entrepôts. Par exemple, si vous êtes une entreprise basée aux États-Unis et que vous vendez à l'échelle mondiale, vous pouvez demander à votre fabricant étranger d'expédier directement vos produits vers d'autres marchés.

Cela signifie-t-il que les fabricants sous contrat font toujours tout le travail de fabrication ? Non, ce n'est pas le cas. Il existe différents types de fabrication en sous-traitance, que nous examinons ci-dessous.

Types de fabrication en sous-traitance

Il existe plusieurs types de contrats dans l'industrie manufacturière, et ils définissent le mode de travail de la relation.

D'un côté, un fabricant de crayons peut faire produire les pièces en bois par un fournisseur externe et s'occuper de la mine de graphite et de l'assemblage en interne. De l'autre, votre ordinateur portable peut être achevé et assemblé par un fournisseur. Et il y a beaucoup de choses au milieu.

1. Fabrication de bout en bout

Comme son nom l'indique, la fabrication de bout en bout implique que le fabricant sous contrat prenne en charge l'ensemble du processus de production, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison des produits finis.

En règle générale, l'entreprise contractante crée la conception du produit et fournit des spécifications claires. Le fabricant sous contrat gère tout le reste, y compris l'approvisionnement en matériaux, la production, le contrôle de la qualité, l'emballage et la logistique.

L'industrie pharmaceutique préfère ce modèle en raison des exigences de conformité et de qualité.

Par exemple, une entreprise pharmaceutique peut confier la production d'un nouveau médicament à un fabricant sous contrat qui supervise l'ensemble du processus, de la synthèse à l'emballage.

2. Fabrication sous libellé privé

On parle de libellé privé lorsqu'une marque appose son nom sur des produits créés par une autre. Ce n'est pas aussi louche que cela en a l'air. En règle générale, un fabricant de libellés privés est une petite entreprise spécialisée dans la création de produits spécifiques.

Un fabricant plus important choisit parmi un catalogue de produits existants du fabricant de libellés privés et paie cher pour voir le produit final sous sa propre marque.

Ce type de fabrication sous contrat est courant dans les biens de consommation courante (FMCG) ainsi que dans les produits alimentaires et les boissons.

Par exemple, de nombreuses chaînes de supermarchés libellent et vendent sous leur propre nom des produits sous marque privée fabriqués par des fournisseurs tiers.

3. Fabrication de composants

Dans ce cas, un fournisseur fabrique des pièces ou des composants spécifiques utilisés dans un produit plus large. Cette pratique est courante dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de l'aérospatiale, où les produits complexes comprennent de nombreux composants provenant de différents fournisseurs.

Dans le cas de la fabrication de composants, l'entreprise contractante a généralement des fournisseurs pour diverses pièces, souvent plusieurs pour chaque composant. Dans certains cas, elle conserve tous ces composants et les assemble elle-même. Dans plusieurs cas, cette partie du processus est également confiée à un autre contractant dans le cadre d'un processus connu sous le nom d'assemblage externalisé. ..

4. Assemblage externalisé

On parle d'assemblage externalisé lorsque le fabricant sous contrat assemble des composants en un produit fini pour votre compte. Vous pouvez fournir les pièces ou demander au fabricant de se les procurer.

Cette pratique est courante dans des secteurs tels que l'électronique et les biens de consommation.

Par exemple, les entreprises technologiques sous-traitent souvent l'assemblage de smartphones ou d'autres gadgets à des fabricants sous contrat disposant de l'équipement et de l'expertise nécessaires.

5. Sous-traitance

On parle de sous-traitance lorsqu'un fabricant confie une partie du processus de production à un autre fabricant. Cette pratique est souvent observée dans des secteurs à grande échelle tels que la construction et l'aérospatiale, où plusieurs sous-traitants sont responsables de différents éléments d'un projet plus vaste.

Par exemple, une entreprise aérospatiale peut sous-traiter la production de composants de moteurs à un fabricant spécialisé tout en se concentrant sur l'assemblage global de l'avion.

Exemples de fabrication en sous-traitance

Chaque secteur d'activité fait appel à des sous-traitants externes pour diverses parties de son processus. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la production, en raison du nombre incalculable de pièces, même dans le produit le plus simple.

Prenons l'exemple d'un cupcake. Pour fabriquer des cupcakes et les vendre dans un supermarché, il faut :

Vous procurer de la farine, du sucre, de la levure chimique, du beurre, du lait, etc.

Posséder ou louer une cuisine avec un four suffisamment grand

Embaucher des personnes pour préparer la pâte et la cuire

S'occuper de l'assemblage avec le glaçage, les pépites de chocolat, etc.

Emballer les cupcakes en unités, demi-douzaines ou douzaines, pour les vendre dans les supermarchés

Gérer la logistique et le transport avec la réfrigération nécessaire

Prenons un peu de recul. Nous supposons ici que le beurre et le lait seront achetés dans le commerce. Si votre entreprise est suffisamment grande, il se peut que vous fassiez produire de la farine, du sucre ou du beurre personnalisés par un fabricant sous contrat.

Ainsi, avec la fabrication sous contrat, vous pouvez externaliser un approvisionnement, une transformation ou une partie de la production elle-même. Voici comment certaines des plus grandes entreprises du monde le font.

Les grains de café de Starbucks : Starbucks achète 3 % de la production mondiale de café à partir de des fabricants sous contrat dans plus de 30 pays en Amérique latine, en Afrique et dans la région Asie/Pacifique, dont beaucoup cultivent le café selon leurs spécifications. Ils soumettent ensuite ces grains de café à un intervalle de torréfaction, d'emballage, de stockage et de transport - le tout par l'intermédiaire de fournisseurs - avant qu'ils ne parviennent dans un magasin près de chez vous.

Magna Steyr et la construction automobile : La société autrichienne Magna Steyr est la plus grande entreprise de fabrication sous contrat au monde dans l'industrie automobile. En plus de fabriquer des modèles réussis pour BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen et bien d'autres, Magna aide également les marques à développer/concevoir de nouveaux véhicules.

Seed Beauty et Kylie Cosmetics : Rapports de Forbes que Kylie cosmetics sous-traite sa fabrication et son emballage "à Seed Beauty, un producteur de libellés privés situé à proximité d'Oxnard, en Californie." Dans ce secteur, c'est assez courant. Estee Lauder, la société qui possède des marques de cosmétiques comme Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty, etc.

Fabricant d'équipement d'origine (OEM) : Lorsqu'un produit utilise le produit d'une autre entreprise (pas seulement un composant, mais un assemblage en soi), on parle d'OEM. Par exemple, le haut-parleur d'un ordinateur portable peut être fabriqué par un OEM.

pyramide de la chaîne d'approvisionnement (Source:) Wikimedia Commons )_

Les exemples ci-dessus ne sont qu'un échantillon des exemples de fabrication sous contrat les plus populaires dans le monde. Presque tous les fabricants, quels que soient leur secteur d'activité, la taille de leur entreprise, leur processus de production, etc. font appel à des sous-traitants. Pourquoi ? Parce que les avantages l'emportent largement sur les risques.

Avantages de la fabrication en sous-traitance

En tant que fabricant d'un produit, vous souhaitez bénéficier d'une visibilité et d'un contrôle achevés. Sans cela, vous pourriez être confronté à des risques en matière de coûts, de qualité et de développement durable. Pourtant, même les entreprises les plus importantes au monde ont recours à la fabrication en sous-traitance, souvent à l'étranger. Voici pourquoi.

Économies de coûts

La fabrication en sous-traitance est moins coûteuse car vous n'avez pas besoin de construire et de maintenir des installations de production, d'acheter des équipements et de supporter des coûts de main-d'œuvre. Les fabricants sous contrat disposent déjà de ces ressources, ce qui vous permet de produire des biens à moindre coût.

Accès à l'expertise et à la technologie

Les fabricants sous contrat se spécialisent étroitement. Nombre d'entre eux se contentent de fabriquer des gâteaux aux amandes ou des écrans d'iPhone. Même ceux qui font plus d'un produit le gardent dans leur domaine d'expertise.

Cela signifie qu'ils ont accès aux technologies et aux techniques de production les plus récentes, auxquelles il pourrait être prohibitif pour vous de vous adapter.

Évolutivité

La fabrication en sous-traitance vous offre la flexibilité nécessaire pour échelonner la production en fonction de la demande. Vous pouvez augmenter ou diminuer les volumes de production sans investir dans des infrastructures supplémentaires.

Ceci est particulièrement utile pour les industries dont la demande fluctue, comme les arbres de Noël ou les pétards. Un fabricant sous contrat sera en mesure de réorganiser sa chaîne de montage pour augmenter ou diminuer sa production tout au long de l'année.

Atténuation des risques

Si les risques mentionnés ci-dessus existent toujours à un certain niveau, la fabrication sous contrat a suffisamment évolué pour les atténuer efficacement. En énonçant clairement les spécifications et en signant des contrats étanches, vous pouvez atténuer les risques liés à la production, au contrôle de la qualité, aux pannes d'équipement, à la conformité réglementaire, etc.

De cette manière, le fabricant sous contrat assume la responsabilité de veiller à ce que les produits répondent aux normes et réglementations requises. En outre, vous êtes moins exposé à d'éventuelles perturbations de la production, car le fabricant sous contrat est équipé pour gérer ces risques grâce à son expertise et à son infrastructure.

Free to focus

L'externalisation de la production vous permet de vous concentrer sur vos compétences de base telles que la recherche, la conception, le développement de produits, le marketing, etc. La fabrication en sous-traitance libère des ressources précieuses et vous permet d'opérer de manière plus stratégique sur des marchés concurrentiels.

Si cela vous semble être une bonne proposition d'entreprise, voici comment vous pouvez mettre en œuvre la fabrication sous contrat de manière efficace.

Stratégies de rationalisation de la production grâce à la fabrication en sous-traitance

Que vous fabriquiez des petits gâteaux ou des voitures de sport, la fabrication est un ensemble de plusieurs pièces mobiles.

Cela signifie que ces pièces doivent être de grande qualité et bien travailler avec les autres parties du système.

Par instance, il ne suffit pas d'avoir la meilleure pédale de frein du monde. Il faut aussi qu'elle s'adapte à votre voiture et qu'elle travaille avec les circuits électriques de votre voiture.

Pour vous en assurer et rationaliser votre production à l'aide de la fabrication en sous-traitance, vous avez besoin des processus et des outils adéquats. Voyons comment vous pouvez y parvenir avec l'aide d'un outil de gestion de projet complet tel que ClickUp .

1. Sélection du bon partenaire

La fabrication moderne est très exigeante. Pour le faire efficacement, vous avez besoin du bon fournisseur. Donnez donc la priorité à la présélection des fournisseurs. Utilisez un logiciel de gestion des contrats si vous traitez trop d'exigences à la fois.

Demande de proposition (RFP) : Lorsque vous avez déterminé vos besoins en matière de fabrication, créez un appel d'offres détaillé. Expliquez clairement ce que vous attendez du fournisseur. Documents ClickUp est un excellent moyen de faire cela. Utilisez ClickUp Docs pour rédiger vos exigences, mettre en évidence des éléments, ajouter des images/processus et partager votre appel d'offres en toute sécurité avec n'importe qui.

les appels d'offres, les accords de niveau de service, les discussions, et plus encore sur ClickUp Docs_

Évaluation : Une fois que vous avez reçu les propositions de divers fournisseurs, évaluez-les en fonction de leur expertise, de leur expérience dans le secteur et de leur capacité à répondre aux exigences de la production. À cette étape, établissez une liste restreinte de 3 à 5 fournisseurs à prendre en considération.

Estimation : Regroupez les devis que vous avez reçus des différents fournisseurs pour les comparer. Pour simplifier cette opération, vous pouvez utiliser des modèles de devis d'entrepreneurs afin que chaque proposition soit à la même échelle.

Négociation : Amenez votre fournisseur préféré à la Tableur et discutez de sa capacité à livrer, de ses antécédents, de ses références, de ses engagements, de ses prix, etc.

2. Optimiser la communication

Lorsque vous travaillez avec des fabricants sous contrat, votre réussite est définie par une communication claire, ouverte et efficace. Il peut s'agir

Fondamentale : Contrats, accords de niveau de service, exigences et spécifications

: Contrats, accords de niveau de service, exigences et spécifications des mises à jour : Réunions régulières sur l'état d'avancement du processus de production et les retards/problèmes éventuels

: Réunions régulières sur l'état d'avancement du processus de production et les retards/problèmes éventuels Crise : Crise : évènements inattendus, tels qu'incendies/inondations, ou simples retards et problèmes de qualité

: Crise : évènements inattendus, tels qu'incendies/inondations, ou simples retards et problèmes de qualité Examens : Examens périodiques portant sur les performances, les plans d'avenir, etc : Examens périodiques sur les performances, les forfaits futurs, etc.

Si certains de ces aspects peuvent nécessiter des réunions en personne ou en ligne, la plupart des autres peuvent être gérés à l'aide d'un outil de collaboration robuste. La dernière fonctionnalité lancée par ClickUp, ClickUp Discuter est conçu pour être exactement cela.

pour une communication sans effort, alimentée par une IA utile

Intégrant la gestion de projet à la communication, ClickUp Chat vous permet de partager des messages, de lier des tâches/documents, de publier des messages plus longs, d'organiser des dossiers d'information sur les chats, etc.

Et ce n'est pas tout. Vous pouvez convertir n'importe quel message discuté en tâche et vous mettre au travail en un clin d'œil ! Vous pouvez demander à ClickUp Brain de résumer les messages et de vous fournir un rapport. Et passer des appels en un clic avec des intégrations directement dans ClickUp !

3. Améliorer le contrôle de la qualité

Pour rationaliser vos accords de fabrication en sous-traitance, vous devez mettre en place des mesures de contrôle de la qualité irréprochables. Voici quelques moyens d'y parvenir.

Définir les paramètres : Définissez clairement ce que vous entendez par qualité dans votre contrat. Soyez précis et exhaustif. Dans la mesure du possible, créez un prototype du produit et faites-en la démonstration à l'entrepreneur.

Si vous n'êtes pas sûr de vous, consultez les sites suivants modèles de contrats pour vous inspirer sur la manière de définir les paramètres.

Collaborez : Ne signez pas et n'oubliez pas. Travaillez avec votre fabricant de contrats à chaque étape du processus pour vous assurer qu'il est prêt pour la réussite.

Surveillez et suivez : Même lorsque vous avez l'impression que tout se déroule comme prévu, surveillez de près vos processus de fabrication en sous-traitance. Suivez l'état d'avancement de chaque processus, la date de livraison prévue, les contrôles à faire, les responsables de la production, etc.

Télécharger ce modèle

Pour rendre cette opération efficace et reproductible, utilisez un cadre. Le Modèle de suivi de la productivité ClickUp est un bon point de départ. Ce modèle de niveau intermédiaire vous aide à passer de la préproduction à la livraison de manière productive.

Télécharger ce modèle

Si vous payez l'entrepreneur sur la base du temps et du matériel (T&M), comme c'est le cas dans le secteur de la construction, établissez une logiciel de suivi du temps dans le secteur de la construction pour rationaliser le processus de rapports.

Inspecter : Passez de temps en temps inspecter comment tout se passe. Ne vous contentez pas du résultat final, examinez également les matières premières et surveillez les processus de travail. Portez sur vous un objet tel que Modèle de checklist de contrôle de la qualité de ClickUp pour guider votre inspection.

Audit : Effectuez des audits réguliers. Passez en revue chaque étape du processus dans les moindres détails. Demandez les documents financiers et examinez-les également.

4. Tirer parti de la technologie

Ne vous sentez pas obligé de tout faire manuellement. Intégrez et automatisez ce que vous pouvez.

Intégrez : À votre fabricant sous contrat fait-il appel à un autre ERP ? Intégrez-le à ClickUp. Vous pouvez également créer vos propres intégrations personnalisées pour vos flux de travail ou outils uniques avec L'API publique de ClickUp .

Gestion : Consolidez vos contrats et mettez en place des alertes/notifications pour ceux qui requièrent votre attention. Essayez Le modèle de gestion des contrats de ClickUp pour créer un référentiel solide de tous vos contrats - stockés, gérés et suivis à partir d'un seul endroit.

Rapports : Créez des rapports en temps réel basés sur les indicateurs clés de performance avec la fonction Tableaux de bord ClickUp . Personnalisez les widgets en fonction de vos besoins. Ensuite, envoyez automatiquement des notifications à toutes les parties prenantes concernées avec un lien vers le tableau de bord dont elles ont besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Client-portal-1400x842.png Portails clients sur les tableaux de bord ClickUp /$$img/

Portails clients sur ClickUp Dashboards pour un suivi facile des projets

Automatisation : Pour les tâches répétitives et les activités basées sur des déclencheurs, essayez Automatisations ClickUp . Par exemple, si vous devez informer l'inspecteur de la qualité lorsqu'une étape de la production est achevée, mettez en place une automatisation qui assigne la tâche au bon utilisateur lorsque le statut change. Choisissez parmi plus de 100 flux de travail d'automatisation préconçus pour éliminer les tâches fastidieuses.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-918.png Automatisations ClickUp /$$$img/

eliminez les tâches manuelles avec ClickUp Automations_

Avec le socle de ces stratégies, vous êtes fin prêt pour lancer votre fabrication à façon. Vous n'êtes toujours pas sûr de vous ? Nous sommes là pour vous aider.

Bonnes pratiques pour une fabrication en sous-traitance réussie

Les stratégies ci-dessus constituent une base solide. Malgré cette solidité, ce n'est qu'un début. À chaque étape de votre fabrication contractuelle, plusieurs choses peuvent mal tourner. Voici quelques-unes des bonnes pratiques auxquelles les entreprises s'abonnent pour éviter les écueils par la suite.

Identifier les goulets d'étranglement

La plupart des fabricants à façon ont des goulets d'étranglement dans leur processus. Par instance, on peut être capable de cuire 100 cupcakes par minute, mais si l'on ne peut en emballer que 3 par minute, la production totale n'est que de 3 - un goulet d'étranglement.

Lors de l'évaluation des fournisseurs, inspectez l'ensemble du processus et identifiez les goulets d'étranglement potentiels. Discutez de leurs forfaits pour les éliminer.

🎯 Protégez votre propriété intellectuelle

Dans le cadre de la fabrication en sous-traitance, vous partagez vos connaissances exclusives sous forme d'exigences et de spécifications. Pour commencer, ne partagez que ce dont le fabricant sous contrat a besoin.

Toutefois, si vous choisissez un fournisseur pour la production de bout en bout, le fabricant connaîtra vos ingrédients, votre recette et votre stratégie de distribution. Pour éviter toute utilisation abusive de ces connaissances, rédigez des contrats d'approvisionnement avec des sanctions sévères en cas de non-respect.

🎯 Créer une sauvegarde

Vous souvenez-vous que les hubs de fabrication du monde entier ont été contraints de cesser leurs activités presque du jour au lendemain ? Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été dévastées en conséquence. L'une des raisons clés de cette situation est que les organisations n'avaient pas de fabricants de sauvegarde ailleurs.

Pour éviter tout risque de perturbation à grande échelle dans la gestion de votre chaîne d'approvisionnement, il est prudent de disposer d'un ensemble diversifié de fabricants sous contrat, même s'il s'agit d'un peu plus de frais généraux logistiques.

🎯 Pensez à l'avenir

Tout contrat est assorti d'une date limite d'utilisation, à laquelle vous devrez le renouveler. C'est une excellente occasion pour vous d'évaluer les performances, de renégocier les conditions, de résoudre les litiges, etc. Pensez donc à l'avance aux renouvellements de contrats.

Paramétrez votre système de gestion des contrats logiciel de gestion des entrepreneurs pour vous avertir lorsqu'il est temps de renouveler votre contrat. Si vous utilisez ClickUp pour la gestion des entrepreneurs, vous pouvez paramétrer une automatisation pour vous alerter 30/60/90 jours avant l'expiration du contrat. Le moment venu, utilisez les modèles de renouvellement de contrat pour suivre l'évolution du contrat arrivant à échéance. Prenez le temps d'évaluer et de renouveler la relation de manière proactive.

🎯 Améliorer fréquemment le processus

La durée de vie moyenne d'un outil technologique est d'à peine trois ans. Les améliorations technologiques sont aujourd'hui rapides et exponentielles. Pour répondre aux besoins d'un tel marché, vous devez également améliorer vos processus de production.

Collaborez avec le fournisseur pour encourager l'amélioration continue

Investissez dans l'apprentissage et le développement de tous les travailleurs de l'usine du fabricant contractuel

Prévoyez du temps et un budget pour l'expérimentation

Apprenez des experts du secteur ou laissez-vous inspirer par d'autres secteurs

Streamline Your Contract Manufacturing With ClickUp (Rationalisez votre fabrication en sous-traitance avec ClickUp)

Que vous construisiez un avion en papier avec une seule matière première ou un avion réel avec un million de pièces, les fabricants industriels à façon peuvent rendre votre processus efficace, rentable et durable.

Malgré ses avantages, la fabrication en sous-traitance peut également présenter des risques. Que se passe-t-il si le sous-traitant ne comprend pas vos exigences ? S'il ne respecte pas les délais ? Et si sa production ne s'intègre pas au reste du produit ?

La prévention de ces risques nécessite un outil robuste de gestion de projet et d'automatisation. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp est une solution tout-en-un pour rationaliser la fabrication à façon, avec des fonctionnalités de forfait de production, de suivi, de gestion des fournisseurs, etc. Faites un essai avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !