Comment mener des sondages sur l'intégration des nouveaux employés (Questions + Modèle)

L'intégration des employés est un processus essentiel qui peut donner une forme à la rapidité et à la réussite de l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe dans l'entreprise. Un onboarding bien structuré stimule non seulement l'engagement, mais améliore également la fidélisation à long terme.

Mais comment faire pour savoir si votre processus d'orientation est efficace ? En utilisant des sondages sur l'intégration des nouveaux employés.

Le Brandon Hall Group a découvert qu'un processus d'intégration solide peut faire exploser les résultats - en augmentant le taux de rétention des nouveaux employés de 82% et d'augmenter la productivité de plus de 70 % !

Un sondage d'intégration est un outil permettant de recueillir les commentaires de vos nouveaux employés. Elle vous aide à comprendre leurs premières impressions et à identifier les points à améliorer. Avec les bonnes questions et un modèle clair, vous pouvez obtenir des informations exploitables qui ouvrent la voie à un processus d'intégration plus efficace.

Dans cet article, nous vous montrons comment réaliser ces sondages et atteindre tous vos objectifs objectifs d'onboarding .

Comprendre les sondages sur l'intégration des employés

Pour commencer, comprenons l'essence des sondages d'intégration.

Un sondage d'intégration est un ensemble de questions posées aux nouveaux employés peu après leur arrivée, afin d'obtenir un retour d'information sur leurs premiers paramètres au sein de l'entreprise. Elle comprend des questions sur le programme d'intégration, la formation et les attentes de l'entreprise.

Un sondage d'intégration :

Améliore l'efficacité globale de l'intégration, ce qui se traduit par une meilleure fidélisation et une plus grande satisfaction des employés

Permet d'identifier les lacunes ou les points à améliorer dans le processus d'intégration

Permet aux nouveaux employés de se sentir écoutés et assistés dès le premier jour

Améliore l'engagement en favorisant une communication ouverte et un retour d'information

Fournit des informations précieuses sur les premières impressions et expériences des nouveaux employés

Des études montrent que jusqu'à 20 % de la rotation du personnel se produit dans les 45 premiers jours de l'emploi. Un processus d'intégration bien structuré peut contribuer à réduire ce risque en fournissant des informations exploitables qui peuvent faciliter le processus d'intégration.

Top 35 Questions à poser dans un sondage sur l'intégration des employés

Les nouveaux embauchés reçoivent généralement 54 tâches en moyenne à achever au cours du processus d'intégration. C'est pourquoi il est essentiel de recueillir leurs commentaires afin de s'assurer que le processus d'intégration se déroule sans heurts et qu'il ne constitue pas une montagne de tâches à accomplir !

Explorons 35 questions de sondage sur l'intégration des nouveaux employés qui peuvent vous aider à affiner votre stratégie d'intégration et à créer un environnement accueillant pour les nouveaux employés.

Feedback sur le processus de recrutement

Vous avez réussi à passer le tourbillon des entretiens et à obtenir le candidat souhaité par votre organisation. Il est maintenant temps de réfléchir à votre expérience avec les candidats que vous avez interviewés.

Ces questions vous aideront à obtenir un retour d'information sur le processus de recrutement et à comprendre ce que vous auriez pu faire de mieux en tant que responsable du recrutement/de l'intégration :

Comment évaluez-vous votre expérience globale du processus de recrutement ? Le processus de pré-accueil m'a permis de me sentir enthousiaste à l'idée de mon nouveau rôle.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord J'ai reçu un retour d'information et des mises à jour en temps utile tout au long du processus de recrutement.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord La description du poste qui m'a été fournie au cours du processus de recrutement était claire et détaillée.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord Quelle est la chose que vous amélioreriez dans le processus de recrutement pour une meilleure expérience du candidat ?

Compréhension et alignement de l'employé sur les objectifs de l'organisation

Une étude Gallup montre que même pas 50% des employés sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils connaissent les valeurs de leur entreprise.

Utilisez les questions suivantes dans vos sondages sur l'intégration pour identifier les problèmes et trouver rapidement des solutions :

Les objectifs de l'entreprise ont été clairement abordés lors des sessions d'intégration.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord Je me sens en phase avec les objectifs stratégiques à long terme de l'entreprise.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord Je comprends clairement les indicateurs clés de performance (ICP) de l'entreprise et leur lien avec mon rôle.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord Lors de l'intégration, j'ai reçu suffisamment d'informations sur les objectifs à court et à long terme de l'entreprise.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord Je me sens équipé et préparé pour mon nouveau rôle.

Tout à fait d'accord

Tout à fait d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Expérience d'accueil et programmes d'initiation

L'expérience d'accueil et les programmes d'intégration aident les nouveaux employés à s'adapter à la culture et à l'éthique de travail de l'entreprise.

Les questions suivantes du sondage sur l'intégration peuvent aider à évaluer l'efficacité de ces programmes :

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du processus global d'intégration (sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le niveau de satisfaction le plus bas et 5 le niveau de satisfaction le plus élevé) ? Le processus d'intégration était-il bien organisé et facile à suivre ? (Oui/Non) Les sessions d'orientation étaient-elles informatives et pertinentes par rapport à votre rôle ? (Oui/Non) Quelle a été l'efficacité des sessions d'orientation ?logiciel d'accueil/pour vous aider à comprendre l'entreprise et votre rôle ? (sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le moins efficace et 5 le plus efficace) Le programme d'accueil a-t-il fait une place à la formation sur les outils, systèmes et logiciels de l'entreprise en rapport avec votre rôle ? (Oui/Non)

Clarté du rôle et des attentes

Le manque de clarté des attentes liées à l'emploi est une raison fréquente de la rotation précoce des employés. Si les nouveaux embauchés se sentent dépassés ou mal alignés avec leur travail, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes et finissent par démissionner discrètement.

À lire également Comment prévenir les démissions silencieuses et maintenir l'engagement des employés ? Le retour d'information sur la clarté du rôle des nouveaux arrivants peut vous aider à identifier rapidement les difficultés rencontrées par ces derniers et à résoudre ces problèmes. Essayez des questions de sondage sur l'intégration des employés telles que :

Le rôle fait-il écho à vos objectifs de carrière à court et à long terme ? (Oui/Non) Faites-vous en sorte que votre rôle corresponde aux compétences et à l'expérience pour lesquelles vous avez été recruté(e) ? (Oui/Non) Dans quelle mesure les possibilités de progression de carrière au sein de votre rôle vous ont-elles été clairement communiquées ? Le processus d'intégration vous a-t-il préparé à vos tâches et responsabilités quotidiennes ? (Oui/Non) Faites-vous comprendre comment vos performances seront examinées et évaluées ? (Oui/Non)

Assimilation de la culture et des valeurs de l'organisation

Comprendre et adopter la culture de l'organisation dès le début permet aux nouveaux employés de s'adapter rapidement à leur nouvel environnement. Les sondages d'intégration permettent d'évaluer dans quelle mesure les nouveaux employés comprennent et incarnent ces valeurs.

Les questions suivantes aideront à déterminer si la culture organisationnelle est communiquée et adoptée de manière efficace :

À quel point pensez-vous que vos valeurs correspondent à celles de l'entreprise ? À quel point la culture de l'entreprise vous semble-t-elle inclusive d'après votre programme d'intégration ? Avez-vous été encouragé(e) à participer à des activités ou à des évènements culturels au cours de votre intégration (Oui/Non) ? À faites-vous partie de la culture générale de l'entreprise ? (Oui/Non) À quel point comprenez-vous les valeurs fondamentales de l'entreprise et la manière dont elles influencent les activités quotidiennes ?

Intégration dans l'équipe et relations avec les mentors

Une bonne relation avec leur mentor encourage les nouveaux embauchés à apprendre et à mettre en œuvre de nouvelles idées dans leur travail. Selon un rapport de TINYpulse sur la rétention des employés, les employés qui évaluent les performances de leur mentor ou de leur manager comme insuffisantes sont les suivants quatre fois plus susceptibles de chercher un nouvel emploi.

Les sondages sur l'intégration doivent évaluer dans quelle mesure les nouveaux employés s'intègrent dans leur équipe et s'ils bénéficient d'une assistance adéquate de la part de mentors. Essayez d'inclure certaines de ces questions :

À vous êtes-vous senti bien accueilli par les membres de votre équipe au cours de votre première semaine ? (Oui/Non) Avez-vous eu l'occasion de rencontrer tous les membres clés de l'équipe et d'interagir avec eux ? (Oui/Non) À quel point votre mentor a-t-il répondu efficacement à vos préoccupations ou à vos questions ? (sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le moins efficace et 5 le plus efficace) Quelle assistance ou ressource supplémentaire vous aurait aidé à vous intégrer plus facilement dans l'équipe ?

Formation fournie et satisfaction générale au travail

La qualité de la formation dispensée lors de l'intégration a un impact significatif sur la confiance et la capacité d'un nouvel employé à s'acquitter efficacement de ses tâches. Utilisez ces questions pour évaluer votre processus de formation :

Comment évaluez-vous la qualité de la formation initiale sur une échelle de 1 (la plus faible) à 10 (la plus élevée) ? Le matériel et les ressources de formation qui vous ont été fournis étaient-ils complets et utiles ? (Oui/Non) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du rythme de la formation dispensée ? (sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le niveau de satisfaction le plus faible et 5 le plus élevé) Y a-t-il des domaines dans lesquels une formation ou des ressources supplémentaires sont nécessaires ? Comment évaluez-vous notre formation actuelle ?logiciel de formation sur une échelle de 1 à 5 ? Quelle est la probabilité que vous recommandiez cette entreprise à un ami ou à un collègue sur la base de votre expérience d'onboarding ?

Très probable

Assez probable

Pas du tout La formation d'intégration vous fait-elle comprendre la structure et le processus que nous suivons dans notre entreprise ? (Oui/Non)

Grâce à ces questions, vous pouvez créer des sondages percutants qui recueillent des informations précieuses. Voyons maintenant comment concevoir des sondages efficaces qui apportent des améliorations significatives.

Conception d'un sondage efficace sur l'intégration des employés et bonnes pratiques

Pour créer un sondage efficace auprès des employés, il ne suffit pas de poser les bonnes questions. Il s'agit également de réaliser le sondage de manière efficace et de s'assurer que vous tirez le meilleur parti des fournisseurs prestataires.

Il existe plusieurs outils d'enquête conviviaux logiciels de sondages auprès des employés disponibles qui affinent votre processus de sondage. Les bons outils peuvent vous aider en

Simplifiant la création de sondages grâce à des modèles faciles à utiliser et des options de personnalisation

Augmenter l'engagement grâce à des sondages visuellement attrayants et conviviaux

Centraliser la collecte et l'analyse des données, ce qui facilite la collaboration et l'amélioration des processus

Automatisation des suivis et des rappels pour garantir une participation maximale

L'un de ces outils est ClickUp .

Envoyer des sondages via des plateformes de confiance-ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui rationalise la gestion des tâches, la collaboration et la collecte de données. Pour les sondages d'accueil, elle permet de créer des formulaires personnalisés, de suivre les réponses et d'utiliser des outils intégrés de gestion de l'information des modèles de formulaires de retour d'information intégrés pour garantir un processus de retour d'information harmonieux pour les nouveaux employés.

Voici comment ClickUp peut améliorer vos sondages d'intégration des employés.

Création de formulaires de sondage

Idéale pour créer des sondages personnalisés, l'application Affichage du formulaire ClickUp vous permet de créer des champs et des questions spécifiques adaptés aux besoins de votre organisation. Vous pouvez également créer des sondages anonymes, personnaliser les messages de remerciement et adapter chaque détail pour encourager un retour honnête des employés et stimuler leur engagement.

Gardez toutes vos informations sur l'intégration organisées et accessibles avec ClickUp Docs

Après chaque sondage, compilez les réponses dans un document dédié, où vous pouvez organiser les commentaires par thèmes, suivre les tendances et noter les informations exploitables. Les membres de l'équipe peuvent collaborer de manière transparente, en ajoutant des commentaires ou en suggérant des cours directement dans le document, de sorte que les idées d'amélioration sont faciles à capturer et à affiner en temps réel.

Utiliser des modèles prêts à l'emploi

Avec des modèles Modèles ClickUp grâce à ces modèles, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration du processus plutôt que sur sa conception. Nous avons listé les meilleurs modèles qui peuvent vous aider à améliorer votre processus d'onboarding.

Le modèle de checklist d'onboarding de ClickUp

Le modèle Modèle de checklist d'onboarding ClickUp simplifie l'intégration grâce à une checklist complète, des instructions de tâches étape par étape et des mises à jour de la progression en temps réel pour s'assurer que rien n'a été oublié.

Avec ce modèle de tâches, vous pouvez améliorer votre processus d'intégration en ajoutant des statuts personnalisés, tels que " En cours ", " Achevé " et " En attente de révision ", pour suivre la progression de chaque tâche. Utilisez des champs personnalisés pour les détails essentiels de l'employé, tels que le titre du poste et l'e-mail de travail, et tirez parti de diverses vues personnalisées pour adapter votre flux de travail ClickUp.

Modèle de checklist d'intégration ClickUp

Le modèle de checklist d'intégration de ClickUp vous permet de :

Équiper les nouveaux embauchés de toutes les informations essentielles pour un démarrage en douceur

Accélérer le processus de mise à niveau des employés

D'offrir une expérience d'intégration cohérente à chaque nouveau membre de l'équipe

Minimiser le risque d'erreurs d'intégration ou de mauvaise communication

Modèles d'intégration des employés de ClickUp

ClickUp propose aux utilisateurs deux modèles d'accueil des employés.

Le premier Modèle d'accueil des employés ClickUp transforme votre processus d'intégration des employés en offrant un cadre clair avec une checklist détaillée, des tâches désignées et des rappels automatiques pour s'assurer que tout reste organisé.

Mettez en place des statuts personnalisés tels que " En cours ", " Achevé " et " En attente d'examen " pour contrôler efficacement la progression des tâches. Utilisez des champs personnalisés pour recueillir des informations essentielles telles que le titre du poste, l'e-mail de travail et le département, et affichez divers affichages personnalisés pour personnaliser votre installation.

Modèle d'accueil des employés ClickUp

Ce modèle d'accueil des employés ClickUp vous aide à :

Assurer une transition en douceur pour les nouveaux employés, en les aidant à s'adapter rapidement à leur rôle

Fournir un processus d'installation efficace qui équipe les nouveaux employés avec les outils dont ils ont besoin pour réussir

Augmenter l'engagement des employés et la satisfaction au travail en offrant une expérience d'intégration cohérente

Réduire le temps nécessaire pour que les nouveaux employés deviennent des membres productifs de l'équipe tout en minimisant les erreurs d'intégration et en améliorant la communication

Lire aussi : 12 exemples d'accueil des employés pour les nouveaux embauchés Si l'utilisation du modèle ci-dessus vous semble complexe, vous pouvez utiliser les autres modèles suivants Modèle d'accueil des employés ClickUp qui est plus adapté aux débutants.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-953.png Modèle d'accueil des employés ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3raz94r&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Ce modèle vous permet de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans l'aventure (sans vous encombrer) :

Organiser et suivre les tâches d'intégration des nouveaux employés

S'assurer que toutes les étapes de l'intégration sont achevées à l'aide de champs personnalisés et de sous-tâches

Attribuer des responsabilités et définir des objectifs clés pour le nouveau rôle

Fournir des ressources et des contacts clés pour l'assistance pendant le processus d'intégration

Le modèle ClickUp d'accueil des nouveaux employés

Le modèle Modèle d'accueil des nouveaux employés ClickUp transforme l'expérience d'intégration en un processus transparent. Tout est bien structuré, les tâches sont clairement définies et le suivi de la progression est assuré en temps réel.

Modèle d'intégration des nouveaux employés ClickUp

Avec le modèle ClickUp d'accueil des nouveaux employés, vous pouvez :

Doter vos nouvelles recrues des ressources essentielles pour prendre une longueur d'avance dans leur rôle

Réduire le temps nécessaire pour qu'ils s'adaptent et contribuent à l'équipe

Favoriser un processus d'intégration cohérent et améliorer la satisfaction des employés

Atténuer les risques de mauvaise communication et d'erreur pendant la phase d'intégration

Le modèle d'accueil à distance de ClickUp

Enfin, le modèle Modèle d'accueil à distance ClickUp facilite l'intégration à distance et la rend plus efficace en proposant un forfait clair, des instructions étape par étape et un suivi en temps réel pour que tout se déroule comme prévu.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-955.png Modèle d'intégration à distance ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451744&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez-le pour :

Donner à vos employés à distance tous les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir

Les aider à s'adapter rapidement à l'équipe, même s'ils travaillent à domicile

Créer une expérience d'intégration cohérente qui maintient l'engagement des employés à distance

Poser les bonnes questions

Concentrez-vous sur la collecte d'informations qui permettront d'améliorer l'expérience d'intégration, de la clarté des rôles à l'intégration des équipes. Avec l'aide de ClickUp Brain avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré et polyvalent de ClickUp, générer les bonnes questions d'onboarding devient un jeu d'enfant.

Il suffit de saisir les domaines d'intérêt que vous souhaitez explorer, comme la clarté des rôles ou l'intégration de l'équipe, et ClickUp Brain suggérera instantanément des questions pertinentes et bien structurées.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des questions personnalisées pour les sondages sur l'intégration des nouveaux employés et recueillir rapidement les informations dont vous avez besoin

Garantir l'anonymat

Vous voulez un retour d'information honnête ? Optez pour l'anonymat ! Lorsque les nouveaux employés savent que leur identité est secrète, ils sont plus enclins à parler franchement. Avec ClickUp Forms, vous pouvez créer des sondages anonymes qui ne mentionnent pas les noms, encourageant ainsi les gens à être francs au sujet de leur expérience d'intégration.

👀 Le saviez-vous ? Les sondages anonymes peuvent être des taux de réponse de plus de 90 % !

Soyez bref

La qualité plutôt que la quantité est la clé : les sondages plus courts obtiennent plus de réponses.

👉🏼 Et voici un fait : les sondages qui durent plus de 25 minutes perdre plus de trois fois plus de répondants que celles de moins de cinq minutes !

Laissez donc ClickUp Brain vous aider à rester bref et percutant, afin que davantage de personnes achèvent votre sondage et fournissent un retour d'information précieux.

$$$a Créez un forfait de communication

Veillez à ce que tout le monde sache ce qui est attendu en matière de participation et envoyez des rappels pour faciliter la collecte des réponses. Vous pouvez utiliser Automatisations ClickUp pour configurer des rappels qui seront envoyés automatiquement afin que personne n'oublie d'achever le sondage.

Vous augmenterez ainsi vos chances d'obtenir des réponses plus réfléchies sans avoir à courir après les gens.

Utilisez ClickUp Automatisations pour envoyer des rappels et voir vos taux de réponse monter en flèche

Offrir des incitations

Encouragez les employés à participer en leur proposant des incitations amusantes pour achever le sondage ! De cette façon, chacun sait qu'une récompense intéressante l'attend, ce qui augmente les chances qu'il participe et partage ses idées !

Envoyer un message de remerciement

N'oubliez pas de dire "merci" ! C'est comme si vous leur donniez un high-five virtuel ! Un petit message pour montrer que vous vous intéressez à leurs commentaires peut stimuler leur engagement et maintenir les bonnes vibrations.

En suivant ces bonnes pratiques et en utilisant des outils comme ClickUp, vous pouvez concevoir des sondages qui améliorent réellement votre processus d'intégration.

Traiter et mettre en œuvre les résultats des sondages sur le bien-être des employés

La valeur réelle des sondages d'intégration provient de la façon dont vous traitez et mettez en œuvre les commentaires. Voyons comment vous pouvez le faire.

Analyser et interpréter les résultats

Commencez par rechercher les tendances et les problèmes clés dans les résultats du sondage. Les nombres (données quantitatives) peuvent révéler des schémas, tandis que les commentaires (retours qualitatifs) fournissent des indications précieuses sur des préoccupations spécifiques. Cette analyse vous aide à hiérarchiser les actions qui auront le plus d'impact sur le bien-être des employés.

Vous souhaitez faciliter l'analyse des résultats des sondages ? Consultez Tableaux de bord ClickUp !

Ils permettent de visualiser les données en temps réel et de suivre la progression afin de rester informé des résultats des sondages et d'encourager davantage d'employés à partager leurs opinions lors des prochains sondages.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les résultats de vos sondages sans effort et avec des mises à jour en temps réel Modèle de plan d'action pour les sondages d'engagement de ClickUp peut ensuite vous aider à déterminer les meilleures étapes en fonction des résultats du sondage.

Modèle de plan d'action pour les sondages d'engagement de ClickUp

Voici quelques avantages de ce modèle :

Il offre une méthode claire d'analyse des données du sondage

Il permet d'identifier les paramètres à améliorer et de fixer des objectifs réalisables

Il vous permet d'élaborer un forfait pratique pour stimuler l'engagement des salariés

Il vous permet de suivre la progression et d'évaluer les effets de vos changements

Utiliser les données pour améliorer les performances et réduire le turnover

Les sondages sur le bien-être peuvent fournir des indications sur les facteurs affectant la productivité et l'engagement. Le traitement des problèmes soulevés peut prévenir l'épuisement professionnel et réduire le taux de rotation. Lorsque les employés constatent que leurs commentaires conduisent à des changements réels, leur motivation et leurs performances s'en trouvent renforcées.

Suivre la progression et apporter les changements nécessaires

Suivez l'impact de vos changements sur le lieu de travail ! Examinez régulièrement des indicateurs tels que l'engagement et le chiffre d'affaires pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Cela vous permettra de procéder à des ajustements en temps utile et d'améliorer l'expérience des employés.

Évaluer les améliorations des indicateurs de performance et de la productivité

Après avoir mis en œuvre des changements, il est important d'en évaluer l'efficacité. Considérez la création d'un forfait de 30-60-90 jours pour vous aider à évaluer vos initiatives en matière de bien-être.

La comparaison des données avant et après les sondages vous permettra de constater le bon fonctionnement de vos initiatives en matière de bien-être. Le suivi des améliorations en matière de satisfaction, de productivité et de fidélisation permet de s'assurer que vos programmes répondent aux besoins des employés.

S'appuyer sur les systèmes de gestion des ressources humaines

Les plateformes de gestion des ressources humaines sont essentielles pour organiser vos données. Ces systèmes vous aident à gérer les résultats des sondages, en offrant des outils pour stocker, trier et analyser efficacement les commentaires. Tout étant regroupé au même endroit, il est plus facile de repérer les domaines nécessitant une attention particulière. Logiciel de gestion des ressources humaines de ClickUp facilite le suivi des informations, des performances et des tâches des employés.

Améliorez votre expérience d'accueil en utilisant ClickUp

Les clients n'aimeront jamais une entreprise tant que les employés ne l'aimeront pas en premier. Simon Sinek En menant des sondages réfléchis sur l'intégration des nouveaux employés, vous pouvez créer une expérience qui trouve un écho auprès de vos employés et qui les paramètre pour la réussite.

Les entreprises qui investissent dans la compréhension des besoins de leurs nouveaux employés - comme le font les leaders de l'industrie - construiront une base solide pour l'engagement et la fidélisation. Un mécanisme de fournir des informations en retour à vos employés afin d'obtenir des résultats positifs sera toujours une cerise sur le gâteau.

Lorsque vous créez vos sondages, utilisez ClickUp pour simplifier le processus et garder tout sur la bonne voie. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !