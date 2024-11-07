25+ Invitations, instructions de ChatGPT pour le marketing

Les professionnels du marketing ont toujours beaucoup à faire - mener des campagnes, créer du contenu, établir une connexion avec les publics et tenir à jour les données. Équilibrer toutes ces tâches peut donner l'impression d'une course permanente. Et s'il existait un moyen d'alléger votre charge et d'obtenir de meilleurs résultats ? L'IA peut vous y aider.

Les outils d'IA tels que ChatGPT deviennent rapidement indispensables pour les spécialistes du marketing. Initialement conçu pour des discussions décontractées, répondre à des questions et avoir des interactions simples, ChatGPT peut désormais vous aider à trouver des idées, à rédiger des textes persuasifs, à affiner vos stratégies et à garder une longueur d'avance.

Grâce à des itérations successives, il est passé du statut d'assistant intelligent à celui de véritable centrale de contenu. Aujourd'hui, c'est un outil de base pour tous les spécialistes du marketing.

Découvrez plus de 25 invitations, spécialement conçues pour les spécialistes du marketing. Boostez votre productivité, stimulez votre créativité et simplifiez votre travail.

Comprendre les invitations ChatGPT

Les invitations de ChatGPT sont des entrées de l'utilisateur conçues pour guider les résultats de l'IA. Elles peuvent aller de demandes de contenu spécifiques, comme "Rédiger un e-mail pour le lancement d'un produit", à des questions plus générales axées sur la recherche, comme "Quelles sont les dernières tendances en matière de marketing des médias sociaux ?"

Plus votre invite est précise, plus la réponse que fournira ChatGPT sera spécifique et efficace.

Pour les spécialistes du marketing, ChatGPT offre d'immenses avantages :

Il peut générer rapidement des idées, des ébauches et des perspectives de recherche, ce qui permet de libérer du temps pour les tâches stratégiques

En expérimentant les invitations, les spécialistes du marketing peuvent débloquer de nouveaux angles et de nouvelles idées qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés

En créant des invites réutilisables pour des campagnes marketing similaires, il permet de s'assurer que votre message s'aligne sur les différentes plateformes

Il peut aider à analyser les tendances, les mots-clés et les commentaires des clients, fournissant ainsi une base pour des décisions fondées sur des données

Mais n'oubliez pas que toutes les invitations n'ont pas la même efficacité.

Pour qu'une invite, instructions marketing soit efficace, elle doit présenter les caractéristiques suivantes :

📌Langage orienté vers l'action: L'utilisation de commandes telles que "générer", "créer" ou "liste" clarifie l'intention et la forme souhaitée de la réponse

📌Clarité: Des invitations claires et précises résultent en des réponses plus pertinentes et plus exactes

📌Brevity: Le fait que les invitations soient ciblées permet à ChatGPT d'éviter de s'éloigner du sujet et de fournir des réponses qui restent pertinentes

📌Détails contextuels: Fournir un contexte, tel que le public cible ou les objectifs de la campagne, améliore la pertinence des résultats de ChatGPT

🤖 Si vous êtes un passionné d'IA, voici une explication en profondeur de l'approche de l'IA ChatGPT et de son travail !

Principales invitations ChatGPT pour les spécialistes du marketing

👉🏼 Selon un récent sondage réalisé par Salesforce, 71 % des spécialistes du marketing pensent que l'IA générative contribuera à éliminer le travail occupé et leur permettra de se concentrer davantage sur le travail stratégique.

ChatGPT est un exemple parfait de la façon dont l'IA peut rationaliser les choses répétitives, vous donnant la bande passante pour penser grand. Pour vous aider à démarrer, voici une liste de 25+ invitations marketing que vous pouvez ajouter à votre arsenal.

💡Pro Tip: Pour rendre ces invites plus efficaces, pensez à partager avec ChatGPT vos instructions en matière de marketing et de marque, le profil de votre client idéal, la voix et le ton souhaités, etc. Cela l'aidera à personnaliser les réponses pour qu'elles reflètent la personnalité de votre marque. Cependant, faites attention à la confidentialité des données et aux problèmes de sécurité, et assurez-vous de ne pas partager d'informations confidentielles !

Invitations à la création de contenu

Il est difficile de créer constamment du contenu frais et pertinent. Ces invitations aident à générer des billets de blog, des articles et du contenu pour les médias sociaux, ce qui vous permet de maintenir la voix de votre marque tout en bénéficiant de.. Stratégies de marketing de contenu alimentées par l'IA .

rédigez une introduction attrayante en suivant le cadre de copywriting PAS pour un article de blog sur le thème \N[topic\N] et la façon dont les entreprises peuvent s'adapter à \N[trend/issue\N]. Utilisez des données intéressantes tirées de sondages, d'études ou d'actualités récentes pour commencer par une accroche qui attire l'attention lister 10 conseils de marketing de contenu pour les entreprises dans \Nle secteur d'activité afin d'améliorer les taux d'ouverture des e-mails de marketing de 10 % définir un calendrier de contenu pour le lancement de \Nproduit/service \Nau cours des trois prochains mois. Le calendrier de contenu doit comporter un mélange d'articles de blog, d'e-books, d'études de cas et de livres blancs, distribués pour un impact maximal. Privilégiez un ratio de 3:1 pour le contenu éducatif par rapport au contenu orienté vers la vente

Invitations à l'engagement dans les médias sociaux, instructions

Par utiliser ChatGPT pour les médias sociaux , vous pouvez alimenter les discussions, répondre aux tendances et interagir avec vos abonnés pour renforcer efficacement votre présence en ligne.

rédigez une légende de média social pour annoncer un nouveau $$$a, en mettant en évidence $$$a, $$a et $$a. Terminez par un CTA pour essayer le produit avec une réduction de 20 % pendant les 7 prochains jours créez cinq posts X (anciennement Twitter) faisant la promotion de notre évènement sur \N[sujet] qui attirera \N[public cible] suggérer trois questions engageantes sur LinkedIn qui lanceront des discussions sur \Nle sujet de l'industrie \Nparmi \Nles professionnels cibles \N rédiger un post Facebook faisant la promotion de notre nouvel $$$a sur le sujet et encourageant les abonnés à en télécharger un exemplaire. Donnez-leur un aperçu du contenu comme suit et rendez-le suffisamment irrésistible pour qu'ils passent immédiatement à l'action : [Point 1], [Point 2], [Point 3]

Invitations au service à la clientèle

Un service client efficace est essentiel pour la fidélité à la marque et la fidélisation des clients. Ces invites, instructions guideront ChatGPT dans l'élaboration de réponses empathiques et utiles aux demandes les plus courantes.

rédigez une réponse professionnelle à un client qui a rencontré un problème, en vous concentrant sur la résolution du problème et la fidélisation. Faites preuve d'empathie et de gentillesse, et proposez une assistance orientée vers la recherche de solutions créez un modèle de remerciement pour les clients qui laissent des commentaires, en leur offrant une réduction de 10 % sur leur prochain achat _Écrivez un script de chatbot répondant aux FAQ sur \N-[type de produit], y compris \N-[fonctionnalité 1], \N-[fonctionnalité 2], et \N-[politique]

Invitations à la rédaction d'une publicité

La création d'un texte publicitaire qui attire l'attention nécessite à la fois de la créativité et de la perspicacité. Utilisez ces invitations, instructions pour tirer parti de l'IA pour la publicité et générer du contenu persuasif adapté aux objectifs de la campagne sur l'ensemble des plateformes.

rédigez une publicité Google pour un [produit/service], en vous concentrant sur la façon dont il aide [la cible] à résoudre [le problème]. Veillez à ce que l'annonce soit claire, nette et attrayante. Donnez-moi 5 versions différentes à tester créez une publicité Facebook avec un titre et un corps de texte faisant la promotion de \N-[fonctionnalité] de \N-[produit] pour \N-[cible]. Assurez-vous qu'elle commence par une accroche engageante et qu'elle dispose d'un CTA solide. rédigez une annonce LinkedIn pour un webinaire sur \Nle sujet, en mettant l'accent sur la valeur pour les leaders de \Nl'industrie. Mettez en avant l'intervenant et soulignez son expérience dans le secteur et ses réalisations professionnelles pour renforcer la crédibilité et l'autorité

_Rédigez un texte publicitaire promotionnel pour les ventes de fin de saison sur \N[type de produit\N], en mettant l'accent sur \N[bénéfice 1\N] et \N[bénéfice 2\N] rédigez un titre accrocheur pour une publicité de reciblage destinée aux clients qui ont visité la page de tarification de \N[produit\N] mais ne se sont pas convertis, en mettant l'accent sur l'offre d'une valeur supplémentaire ou d'une incitation. Donnez-moi trois versions, chacune axée sur une incitation différente. _Écrivez un titre accrocheur pour une annonce de reciblage destinée aux clients qui ont visité la page de tarification de \N[produit] mais qui n'ont pas converti

Lire aussi: Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

Invitations au marketing par e-mail

👉🏼 Le marketing par e-mail reste l'un des canaux de marketing les plus efficaces, générant un retour sur investissement de 36 $ pour chaque dollar dépensé .

Utilisez ces invitations spécifiques de ChatGPT pour utiliser l'IA pour des campagnes d'e-mail personnalisées des lettres d'information au contenu promotionnel, en veillant à ce que vos messages se démarquent.

rédigez une ligne d'objet et un corps d'e-mail personnalisés et pleins d'esprit pour un e-mail de remerciement après l'achat d'un produit par un client, en l'encourageant à laisser un avis sur le site Web créez un e-mail promotionnel pour une offre à durée limitée sur un produit, en créant un sentiment d'urgence grâce à deux messages d'appel à l'action uniques pour un test A/B générer un e-mail de suivi pour réengager les clients qui n'ont pas ouvert les e-mails récents, en proposant une réduction/un contenu exclusif rédiger un e-mail de maturation pour les clients potentiels qui ont montré de l'intérêt pour le produit, mais qui n'ont pas encore acheté

Invitations pour les études de marché

Rester à l'affût des tendances du marché est crucial pour la réussite d'une campagne. Ces invites, instructions permettent de Une recherche pilotée par l'IA et des insights pour fournir de précieuses tendances sectorielles, des analyses de la concurrence et des préférences des consommateurs afin d'orienter votre stratégie.

_Créer un sondage de 10 questions pour recueillir les commentaires des clients sur [produit/service], en mettant l'accent sur leur expérience

_Listez les tendances clés de l'industrie pour cette année et des conseils pour que les chefs d'entreprise du secteur puissent garder une longueur d'avance fournir une analyse concurrentielle de \N-[produit \N] par rapport à \N-[produit concurrent \N], en détaillant les avantages, les inconvénients, les prix et les évaluations.\N-[produit concurrent \N]

Invitations à l'analyse des mots-clés et du référencement

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est fondamentale pour la visibilité en ligne, mais la recherche et l'analyse des mots clés peuvent prendre beaucoup de temps. Utilisez ces invites pour trouver des idées de mots clés, optimiser le contenu et vous assurer que vos ressources marketing sont adaptées à la recherche et conformes aux pratiques actuelles en matière de référencement.

créez une liste de mots-clés à longue traîne liés au produit et visant à augmenter le trafic vers la page du produit rédigez une méta-description pour un article de blog sur le thème ª[sujet ª], en ciblant ª[public spécifique ª] et en encourageant les clics donnez-moi des options de titres SEO pour un blog sur \N[topic\N] pour \N[target persona\N].Faites-moi un titre SEO pour un blog sur \N[topic\N] pour \N[target persona\N].Faites-moi un titre SEO pour une page de produit générer une liste de questions que les gens posent couramment sur \Nle produit\Nafin d'optimiser la section FAQ et d'améliorer la visibilité dans les moteurs de recherche

Also Read: Cas d'utilisation de ChatGPT pour les Business (avec des exemples d'invitations et des suggestions d'utilisation)

Applications et exemples dans le monde réel

Les invites ChatGPT pour le marketing numérique se sont avérées être plus qu'un simple mot à la mode - elles sont en train de devenir un outil essentiel pour obtenir des résultats business tangibles. Maintenant que vous avez trouvé le bon Modèles d'invitations IA pour le marketing, voyons comment certaines entreprises avant-gardistes utilisent le ChatGPT et l'IA.

1. Expedia utilise ChatGPT pour personnaliser ses recommandations 🔦 L'équipe marketing d'Expedia s'est appuyée sur ChatGPT pour créer des recommandations et des contenus de voyage personnalisés. L'équipe utilise également les insights générés par l'IA en fonction du comportement des utilisateurs pour adapter les messages marketing et les supports promotionnels.

2. GoodWine utilise ChatGPT pour identifier les préférences des clients 🎨 GoodWine, un détaillant de vin en ligne, a intégré ChatGPT pour personnaliser les interactions avec les clients. L'équipe marketing utilise l'IA pour analyser les données des clients, notamment leurs achats passés et leurs préférences, afin de générer des recommandations de vin personnalisées affichées en bonne place sur la page d'accueil. Cela a considérablement stimulé les taux de conversion en offrant aux clients des expériences personnalisées.

3. Coca-Cola utilise ChatGPT pour créer des textes publicitaires et des messages percutants 📣 Le géant des boissons non alcoolisées a fait équipe avec les consultants Bain & Company pour tirer parti de ChatGPT dans l'intensification de ses efforts de marketing. L'entreprise prévoit d'utiliser ChatGPT ainsi que l'outil de génération d'images DALL-E pour créer des textes publicitaires, des visuels et des messages personnalisés qui résonnent plus efficacement avec les clients individuels.

Bonnes pratiques pour l'utilisation de ChatGPT dans le marketing

Voici quelques bonnes pratiques et ChatGPT hacks à garder à l'esprit lorsque vous intégrez l'IA dans vos flux de travail marketing :

Soyez spécifique avec les invitations, les instructions

Plus vos invitations sont détaillées, mieux ChatGPT peut comprendre la tâche. Ainsi, lorsque vous encadrez les invites marketing de ChatGPT, fournissez le contexte, comme votre cible, le style de voix, les points clés et le résultat souhaité.

Par exemple, au lieu de dire "Rédigez une publicité pour des outils IA", essayez "Rédigez une publicité Facebook pour un nouveau produit IA ciblant les influenceurs des médias sociaux, en mettant l'accent sur l'efficacité et l'automatisation."

Lire aussi: Exemples, techniques et applications pratiques de l'ingénierie des invitations

Adapter les réponses à la voix de votre marque

ChatGPT peut s'adapter à différents tons et styles, alors définissez toujours le style de votre marque avant de générer du contenu. Précisez si vous souhaitez un ton professionnel, décontracté, ludique ou tout autre style correspondant à l'identité de votre marque.

Vous pouvez également apprendre à ChatGPT à s'adapter à la personnalité unique de votre marque en fournissant des échantillons de sorties ou des descriptions de votre ton préféré.

Utiliser ChatGPT pour faire du brainstorming et générer des idées

Plutôt que d'utiliser ChatGPT uniquement pour rédiger le contenu final, il peut être incroyablement utile pour le brainstorming.

Demandez-lui des idées de contenu, des idées de campagnes d'e-mail, des concepts de campagnes numériques ou des suggestions de posts sur les médias sociaux. Cela peut inspirer votre équipe à penser de manière créative et à développer les idées générées par l'IA en fonction de votre stratégie.

$$$a Expérimentez les tests A/B

L'un des principaux atouts de ChatGPT est sa capacité à générer rapidement de multiples variations de contenu.

Utilisez cela à votre avantage en créant des tests A/B pour tout, d'une page d'atterrissage à des publicités, des lignes d'objet d'e-mail et des légendes de médias sociaux pour voir quelles versions résonnent mieux avec votre public. Cette approche permettra d'optimiser les performances du contenu grâce à des insights en temps réel.

Tirez parti de ChatGPT pour l'analyse des concurrents et du marché

Vous pouvez inviter ChatGPT à générer des insights basés sur l'intention de recherche, les activités des concurrents ou les tendances du marché. Cela peut vous aider à identifier les lacunes du marché ou les moyens de positionner votre marque.

Cela peut également vous aider à établir une analyse comparative de la concurrence qui peut informer les équipes de produits en identifiant les fonctionnalités pour les prochaines versions et les équipes commerciales qui se confrontent aux concurrents dans les transactions.

Outils et ressources pour améliorer les efforts de marketing

Pour débloquer pleinement le potentiel de ChatGPT dans votre stratégie marketing, intégrez-le aux bons outils, tels que :

ClickUp: Une plateforme de gestion de projet puissante qui combine la gestion des tâches et les outils de collaboration avec la génération de contenu de ChatGPT pour améliorer les flux de travail, le suivi des performances et la gestion des délais (plus d'informations à ce sujet bientôt !) Hootsuite pour les plateformes de médias sociaux: Générez des posts avec ChatGPT, puis planifiez, publiez et analysez l'engagement avec Hootsuite. Cette combinaison permet d'optimiser les stratégies de médias sociaux en fournissant des informations en temps réel sur l'audience SurferSEO pour le référencement: ChatGPT crée du contenu, tandis que SurferSEO s'assure qu'il est optimisé pour la recherche. Idéal pour booster les articles de blog, les méta descriptions et les pages web pour un impact sur le référencement Mailchimp pour les campagnes d'e-mail marketing: Utilisez ChatGPT pour créer un contenu d'e-mail personnalisé et des lignes d'objet, puis automatisez les campagnes, suivez l'engagement et segmentez les audiences avec Mailchimp pour une sensibilisation efficace

**A lire également 20 Meilleures alternatives à ChatGPT

Vous utilisez ChatGPT mais vous aimeriez qu'il en fasse plus ? Essayez d'ajouter ClickUp à votre travail de marketing.

Bien que ChatGPT soit un bon outil pour la génération de contenu, ClickUp pour le marketing offre une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour aider les équipes marketing à réfléchir, à forfaiter et à exécuter des campagnes plus efficacement.

Et ClickUp Brain , son assistant IA, est entièrement intégré à la plateforme. Cela signifie qu'il peut vous offrir des réponses en temps réel et contextualisées à toutes vos requêtes, au lieu des réponses génériques qui sont le meilleur de ce que les outils externes peuvent proposer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-8.gif ClickUp-Brain : ChatGPT Invitations, instructions pour le marketing /$$img/

Utilisez ClickUp Marketing comme alternative tout-en-un à ChatGPT

Here's where ClickUp Brain marque des points par rapport à ChatGPT :

Il s'intègre de manière transparente avec d'autresOutils d'IA marketing et d'autres plateformes !

ClickUp Brain intègre l'IA directement dans les flux de travail, ce qui permet d'obtenir des informations en temps réel et en fonction du contexte

Il est idéal pour les tâches de marketing collaboratif - de la gestion des tâches au suivi des performances

Contrairement à ChatGPT, ClickUp assiste les flux de travail holistiques et interfonctionnels dans un emplacement unique

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que ClickUp peut offrir de plus pour assister toutes vos initiatives marketing.

Automatisation des tâches répétitives liées au marketing

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de ClickUp est L'automatisation de ClickUp . Grâce aux flux de travail automatisés de ClickUp, les équipes peuvent automatiser l'attribution des responsabilités pour la création et la distribution de contenu comme les articles de blog, les mises à jour sur les médias sociaux ou les campagnes d'e-mail.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-938.png ClickUp Automatisation /$$img/

Utilisez les modèles préconstruits de la bibliothèque ClickUp Automatisation pour automatiser n'importe quelle tâche ou action

Avec plus de 100 modèles d'automatisation préconstruits, ClickUp permet aux spécialistes du marketing d'automatiser des actions telles que l'attribution de tâches, la mise à jour de statuts et même des campagnes d'e-mail. Les équipes peuvent consacrer moins de temps à des tâches fastidieuses comme la programmation de posts sur les médias sociaux ou la mise à jour de statuts de tâches, et plus de temps à la planification stratégique et à la créativité.

Doublez le pouvoir de la génération IA

ClickUp Brain, le moteur IA de Clickup, est doté d'un outil de rédaction appelé AI Writer for Work. Grâce à cet outil, les spécialistes du marketing peuvent facilement générer et affiner des invitations IA pour rédiger tout, des articles de blog aux campagnes d'e-mail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-97.gif ClickUp Brain /$$img/

Générez plus rapidement du contenu de haute qualité avec ClickUp Brain's AI Writer for Work

Elle adapte le contenu au style de votre marque, rendant la génération de contenu plus fluide et plus efficace.

Il peut également agir comme un gestionnaire de connaissances et fournir un accès rapide aux informations pertinentes de vos tâches, documents et projets antérieurs. Vous pouvez facilement recueillir des idées ou consulter du contenu antérieur, en gardant tout en un seul endroit pour une référence rapide.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-939-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

Posez des questions sur les tâches, les documents ou les personnes pour trouver des réponses rapides à partir de votre base de connaissances avec ClickUp Brain

Visualisez les performances et suivez les indicateurs clés

Les spécialistes du marketing utilisent Tableaux de bord ClickUp pour visualiser les données et suivre les performances des projets, des tâches et des équipes. Ces tableaux de bord peuvent fournir des informations en temps réel sur l'efficacité du contenu généré par l'IA.

Qu'il s'agisse de suivre le nombre de leads générés par des articles de blog, des campagnes d'e-mail ou des invites sur les médias sociaux, les tableaux de bord de ClickUp facilitent la visualisation de ces indicateurs dans une vue unique.

Les spécialistes du marketing peuvent rapidement voir comment les invites favorisent les discussions ou où des ajustements sont nécessaires pour améliorer les résultats.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-940.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Suivez la progression et la conversion des initiatives marketing prioritaires en une seule vue avec les tableaux de bord ClickUp

La fonctionnalité IA Insights, alimentée par ClickUp Brain, élève encore vos capacités de suivi des données. Les spécialistes du marketing peuvent poser des questions spécifiques à l'IA et recevoir une analyse instantanée basée sur des données pertinentes à partir de chaque tableau de bord.

Cette fonction est particulièrement utile pour suivre les performances de plusieurs campagnes générées par l'IA simultanément, ce qui permet d'économiser le temps qui serait autrement consacré à la collecte et à l'analyse manuelles des données.

S'intégrer de manière transparente à d'autres applications ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils , permettant aux équipes marketing d'améliorer les flux de travail et de connecter leurs plateformes favorites en un seul endroit. Tout ce qui concerne la gestion des tâches, le suivi du temps ou la collaboration entre plusieurs équipes, ces intégrations garantissent un flux fluide.

Les intégrations avec Google Drive, Dropbox et OneDrive permettent de joindre et de gérer des pièces jointes dans les tâches en un clin d'œil - plus besoin d'activer/désactiver les applications.

L'intégration de ClickUp avec Google Agenda ou Outlook garantit que vos tâches marketing sont toujours synchronisées. Les intégrations avec Zoom et GoogleMeet permettent aux équipes d'organiser ou d'intégrer des réunions et des enregistrements directement dans les tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-941.png Intégrations ClickUp /$$img/

Synchronisez votre Calendrier Google avec ClickUp en utilisant ClickUp Integrations

L'API ClickUp permet également aux équipes de créer des intégrations personnalisées adaptées à leurs besoins uniques, en veillant à ce que, quel que soit le contenu de votre pile technologique, tout fonctionne ensemble en douceur. Ces puissantes intégrations permettent aux spécialistes du marketing d'automatiser leurs flux de travail, de gagner du temps et de se concentrer sur l'obtention de résultats.

Débloquer l'avenir du marketing avec l'IA

L'IA a déjà commencé à remodeler les stratégies marketing, et des outils comme ChatGPT et ClickUp Brain ouvrent la voie. En intégrant l'IA dans vos flux de travail marketing, vous ne vous contentez pas d'automatiser des tâches : vous débloquez de nouvelles opportunités de créativité, de compréhension et d'engagement.

Qu'il s'agisse d'affiner votre stratégie de contenu, de stimuler la productivité ou d'améliorer le parcours client par la personnalisation, nos meilleures invitations ChatGPT pour le marketing aident les spécialistes du marketing à travailler plus intelligemment et plus efficacement.

L'avenir du marketing reposera en grande partie sur ceux qui sauront exploiter la puissance de l'IA. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et gratuitement et découvrez comment ClickUp AI peut améliorer vos efforts de marketing !