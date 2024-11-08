La gestion des risques est importante pour toute organisation en situation de réussite, mais démarrer un projet d'évaluation des risques à partir de zéro peut être une perte de temps.

Heureusement, des modèles gratuits d'évaluation des risques pour Excel peuvent vous sauver la mise.

Que vous jongliez avec des projets, des évaluations de la sécurité ou des décisions importantes, ces modèles vous permettent d'organiser, de hiérarchiser et de mener à bien tout processus d'évaluation des risques sans trop d'efforts.

Explorons les meilleurs modèles d'évaluation des risques pour Excel afin d'accélérer votre processus.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel d'évaluation des risques?

Un modèle d'évaluation des risques de base dans Excel doit présenter des caractéristiques clés pour vous aider à élaborer de solides stratégies d'atténuation des risques. Voici ce qu'il faut rechercher :

Définition effacée des risques: Définir clairement chaque risque potentiel

Définir clairement chaque risque potentiel Priorisation des risques: Inclure un système de notation standardisé pour évaluer la probabilité et l'impact de chaque risque

Inclure un système de notation standardisé pour évaluer la probabilité et l'impact de chaque risque Onglet d'actions personnalisables: Prévoir un espace pour définir les actions nécessaires pour atténuer les risques

Prévoir un espace pour définir les actions nécessaires pour atténuer les risques Attribution de la propriété: Proposer une section pour attribuer la responsabilité de la gestion de chaque risque

Proposer une section pour attribuer la responsabilité de la gestion de chaque risque Suivi des délais: Permet le paramètre et le suivi des délais avec des rappels en temps opportun

Permet le paramètre et le suivi des délais avec des rappels en temps opportun **Souplesse : veiller à ce que le modèle soit facile à mettre à jour à mesure que les risques disparaissent ou changent

**Visualisation : incorporez des tableaux de bord, des diagrammes et des listes pour un aperçu clair des risques et des priorités

Modèles Excel d'évaluation des risques

Des modèles d'évaluation des risques de base sont facilement disponibles en ligne, mais il peut être difficile de trouver celui qui répond vraiment à vos besoins. Pour vous soulager de ce fardeau, consultez notre liste de modèles Excel d'évaluation des risques, soigneusement sélectionnés modèles d'évaluation des risques gratuits qui vous aideront à trouver le meilleur d'entre eux :

1. Modèle de registre des risques par ProjectManager

Via : Gestion de projet Le modèle de registre des risques de ProjectManager vous aide à surveiller et à gérer les risques du projet sans effort. Vous pouvez enregistrer les risques, attribuer des propriétaires et suivre leur statut.

Il vous permet également de classer les risques par gravité et probabilité, ce qui vous aide à hiérarchiser les problèmes et à prendre ensemble des mesures de contrôle proactives. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des champs directement dans la feuille Excel, ce qui vous permet de mettre à jour le tableau au fur et à mesure de l'évolution des risques.

Toutefois, l'absence d'automatisation intégrée peut rendre la gestion d'un grand nombre de risques fastidieuse. En outre, il n'existe pas de paramètre natif permettant de définir des alertes ou des rappels. Néanmoins, il est facile de partager et de collaborer avec votre équipe.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui cherchent à identifier, surveiller et répondre systématiquement aux risques potentiels tout au long du cycle de vie d'un projet.

⚡ Template Archive: Explore free modèles de registre des risques pour suivre, hiérarchiser et gérer efficacement les risques dans tous vos projets.

2. Modèle de matrice des risques par ProjectManager

Via : Gestionnaire de projet Le modèle de matrice des risques de ProjectManager est idéal pour obtenir un aperçu visuel des risques potentiels. Il s'agit d'une grille à deux axes -probabilité et gravité- qui vous aide à identifier les risques qui nécessitent plus d'attention.

**Le code couleur de la matrice permet de hiérarchiser rapidement les risques, en se concentrant sur les zones à haut risque en rouge et sur les zones à risque modéré en jaune.

Toutefois, ce modèle de matrice des risques peut simplifier à l'extrême des risques complexes. Il fournit des détails limités au-delà de la priorité et de la probabilité du risque. Il manque également de mises à jour en temps réel et d'automatisation, de sorte que vous devez supprimer manuellement les risques résolus.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes qui ont besoin d'un outil structuré et visuel pour évaluer et hiérarchiser efficacement les risques liés au projet.

3. Modèle d'évaluation des risques informatiques par ProjectManager

Via : Gestionnaire de projet Le modèle d'évaluation des risques informatiques de ProjectManager n'est peut-être pas très élégant, mais il excelle dans l'évaluation de la substance. Il offre de nombreux champs permettant d'évaluer en profondeur chaque risque potentiel au sein de votre environnement informatique.

L'approche globale du modèle permet aux équipes informatiques de s'attaquer de manière préventive aux menaces et aux vulnérabilités en matière de cybersécurité. La mise en œuvre d'une solide stratégie de cadre de gestion des risques de cybersécurité devient plus facile grâce à cette structure détaillée et contextuelle.

Le modèle permet le suivi de divers problèmes, des pannes de système aux violations de données, et comprend des sections détaillées pour la description des risques, l'impact et les stratégies d'atténuation.

Il comporte des fonctionnalités de formules Excel intégrées pour calculer l'impact potentiel des risques, ce qui aide à créer une solide forfait d'urgence pour la gestion de crise. Cependant, il a besoin de plus d'automatisation et de fonctionnalités de collaboration, ce qui le rend moins pratique pour les grandes équipes. Malheureusement, il s'agit d'un document statique, et les mises à jour en temps réel ne sont donc pas possibles.

Idéal pour: Les responsables informatiques, les directeurs des technologies, les responsables des risques et les chefs de projet chargés d'identifier, de gérer et d'atténuer les risques dans les projets informatiques.

4. Modèle de matrice d'évaluation des risques par TeamGantt

Via : TeamGantt Le modèle de matrice d'évaluation des risques de TeamGantt est un outil visuel d'évaluation des risques qui classe vos risques sur la base d'échelles de gravité et de probabilité

La matrice est divisée en deux parties : la probabilité du risque et la gravité du risque. Les deux côtés ont 3 niveaux.

Pour la probabilité, il y a "Peu probable", "Moyennement probable" et "Très probable". Pour la gravité, il y a "Acceptable", "Tolérable" et "Généralement inacceptable". En répartissant vos risques dans ces catégories croisées, vous pouvez mieux comprendre ce à quoi il faut s'attaquer en premier et ce qui peut être ignoré pour l'instant.

La simplicité du modèle limite sa capacité à appréhender des risques complexes et évolutifs. Sans suivi automatisation, la gestion des risques en temps réel est plus difficile et les options de personnalisation sont limitées.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet de tous les secteurs qui ont besoin d'un outil visuel rationalisé pour évaluer et hiérarchiser les risques liés à un projet.

5. Modèle de registre des risques par HubSpot

Via : HubSpot Le modèle de registre des risques de HubSpot aide à évaluer les risques en divisant simplement l'espace en grandes sections puis en sous-sections, ce qui améliore la lisibilité.

Il se présente sous une forme intuitive et conviviale, ce qui facilite la consignation des risques, leur catégorisation, l'attribution de propriétaires et le suivi du statut. Il comprend également des sections pour les stratégies d'atténuation des risques et des forfaits, vous aidant ainsi à traiter les problèmes potentiels de manière proactive.

Comme il s'agit d'un modèle Excel, la collaboration est limitée à ce qu'offre Excel via OneDrive, ce qui est fonctionnel mais pas idéal. Ce modèle est également statique, ce qui signifie que les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles : vous devrez effectuer des modifications manuellement.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise et les équipes d'exploitation qui cherchent à documenter et à atténuer les risques.

6. Modèle d'analyse des risques par You Exec

Via : Vous Exécutez Le modèle d'analyse des risques de You Exec est une matrice visuelle de 3 par 4 qui accomplit une tâche similaire à celle des autres modèles de hiérarchisation pure de la liste.

Le modèle améliore les niveaux de risque standard en ajoutant une catégorie "très élevé", achevée avec son propre code couleur pour faciliter l'établissement des priorités l'identification des risques .

Lorsque vous téléchargez le modèle, vous obtenez une vidéo de tutorat YouTube utile pour vous montrer les ficelles du métier. Le modèle comprend des outils tels que RACI, Triage, diagrammes de Gantt et tableaux Kanban, fournissant ainsi une approche complète de la gestion des risques.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise et les parties prenantes qui ont besoin d'une approche structurée pour identifier, évaluer et atténuer les risques dans le cadre des forfaits de projet.

Limites de l'utilisation d'Excel pour l'évaluation des risques

Lorsqu'il s'agit de l'évaluation des risques excel est depuis longtemps l'outil de référence de nombreuses entreprises.

Bien qu'il semble s'agir d'une solution simple et familière, l'utilisation d'Excel présente des limites qui ont un impact sur la qualité et l'efficacité de l'analyse des risques.

1. Manque d'évolutivité

Les évaluations des risques impliquent souvent de grands ensembles de données, en particulier dans des secteurs tels que la finance, l'assurance ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement. À mesure que le volume de données augmente, les feuilles de calcul deviennent difficiles à gérer.

Le logiciel ralentit, les formules prennent plus de temps à calculer et même les tâches de base comme le défilement des lignes deviennent difficiles. Les feuilles de calcul ne sont pas conçues pour traiter les grands ensembles de données nécessaires à une analyse approfondie des risques, ce qui crée des goulets d'étranglement dans le traitement.

2. Saisie manuelle sujette aux erreurs

Il est dans la nature humaine de faire des erreurs ; la moindre faute de frappe ou erreur de formule peut conduire à des évaluations de risques inexactes.

Il se peut que vous ne remarquiez que trop tard une décimale mal placée ou une cellule de référence erronée, ce qui peut avoir d'énormes répercussions. Cela vous fait perdre un temps précieux et augmente considérablement le risque d'erreur humaine.

3. Absence de fonctionnalités de collaboration adéquates

Plusieurs parties prenantes doivent souvent peser sur les évaluations des risques, mais les feuilles de calcul traditionnelles n'offrent pas une bonne assistance à la collaboration. Le partage d'un fichier par e-mail ou via des services cloud entraîne des problèmes de contrôle de version.

Les équipes travaillent sur des versions différentes ou écrasent les modifications des uns et des autres, ce qui crée de la confusion et risque de compromettre l'intégrité des données. Cette situation devient particulièrement problématique lorsque plusieurs départements doivent être consultés, chacun apportant ses propres données, perspectives et facteurs de risque

4. Manque de transparence

Les formules et les calculs complexes peuvent facilement être enfouis dans les cellules. Il est donc difficile pour quelqu'un d'autre de comprendre comment un score de risque particulier a été calculé.

Il est également difficile de comprendre pourquoi certaines hypothèses ont été émises. Ce manque de transparence pose un problème en cas d'audit ou lorsqu'il s'agit de retracer des décisions.

5. Pas de mise à jour instantanée des données

Les tableurs ne sont pas conçus pour fournir des mises à jour dynamiques en temps réel. Le risque n'est pas un concept statique ; les facteurs changent tous les jours, voire toutes les heures, selon le secteur d'activité.

Avec Excel ou un logiciel similaire, vous devez mettre à jour manuellement les données et refaire les calculs, ce qui retarde la prise de décision rapide. L'automatisation dans les feuilles de calcul traditionnelles est au mieux maladroite, ce qui signifie que les entreprises ne bénéficient pas d'informations en temps réel.

Modèles Excel alternatifs d'évaluation des risques

Les limites ne doivent pas vous ralentir.

C'est pourquoi nous avons compilé une liste de modèles d'évaluation des risques avancés et de base dans le format ClickUp écosystème. ClickUp est une application Tout pour le travail qui se double d'un puissant logiciel de gestion des risques.

Grâce à sa fantastique bibliothèque de modèles, ClickUp facilite 100 fois le processus de gestion des risques. Explorons-les ensemble.

1. Modèle de Tableau blanc ClickUp pour l'évaluation des risques

À faire un énorme espace partagé qui liste visuellement chaque risque potentiel par ordre de commande et tout autre paramètre de votre choix ? Alors, le Modèle de Tableau blanc d'évaluation des risques ClickUp est votre solution idéale.

Il s'agit d'un outil dynamique qui améliore votre stratégie de gestion des risques dans l'ensemble des projets et des opérations de votre organisation. Il offre une plateforme librement modifiable, interactive et unifiée qui permet à vos équipes d'identifier les risques potentiels, de les évaluer et de faire face aux menaces éventuelles.

La disposition en tableau blanc facilite le brainstorming et la documentation des vulnérabilités au sein de votre équipe. C'est un espace partagé où tout le monde reste sur la même page concernant les risques clés auxquels votre entreprise est confrontée.

L'une de ses fonctionnalités clés est la possibilité de catégoriser et de classer les risques en fonction de leur impact potentiel grâce à un code couleur personnalisable.

Non seulement $$$a maintient les projets sur la bonne voie et détecte les risques à un stade précoce, mais il m'aide également à gérer mes tâches quotidiennes en tant que collaborateur individuel

Raúl Becerra, chef de produit, Atrato

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui ont besoin d'une plateforme collaborative pour gérer visuellement et hiérarchiser les risques dans différents projets.

2. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'analyse des risques

Si vous voulez faire passer vos modèles visuels au niveau supérieur, le modèle Modèle de Tableau blanc ClickUp pour l'analyse des risques est un excellent choix. Il est rempli de couleurs qui ne sont pas seulement esthétiques - vous pouvez les utiliser pour hiérarchiser les risques avec une plus grande précision.

Le modèle utilise un système de couleurs nuancé, qui va au-delà des catégories vertes, jaunes et rouges habituelles. La matrice affiche les risques avec la probabilité du risque sur un axe et la gravité du risque sur l'autre.

Le code couleur de l'arrière-plan crée une transition progressive, ce qui permet de repérer facilement les niveaux de risque intermédiaires. Ce format de tableau blanc met en forme la collaboration, permettant à votre équipe de discuter librement des risques et de les placer au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Il contribue au dynamisme et à l'organisation du processus d'analyse des risques, tout étant visible par l'ensemble de l'équipe pour une meilleure implication.

Mon travail: Les équipes qui ont besoin d'un outil hautement visuel et collaboratif pour s'engager activement dans l'analyse des risques, en particulier celles qui travaillent sur des projets complexes nécessitant une catégorisation nuancée des risques.

3. Modèle de gestion des risques ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Risk-Management-Template.png Affichez une liste ordonnée des risques potentiels avec tous les détails pertinents à l'aide du modèle de gestion des risques ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900902792500&\_gl=1\*1oi61xh\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de gestion des risques ClickUp est l'outil sous forme de liste le plus complet pour l'évaluation des risques. Il offre un moyen structuré et détaillé d'identifier, de suivre et d'atténuer les risques liés au projet.

Il s'adapte à tous les projets, grâce à des champs personnalisables pour la description des risques, la probabilité, l'impact et les forfaits d'atténuation. Le modèle s'intègre également de manière transparente à d'autres fonctionnalités de gestion de projet, telles que la création et le suivi des tâches, afin d'améliorer la collaboration.

Idéal pour: Les équipes qui gèrent des projets complexes nécessitant un suivi détaillé des risques, une responsabilisation et un contrôle de la progression en temps réel.

💡Did you know? (Le saviez-vous ?) Logiciel GRC comme ClickUp aide les équipes à fournir des services jusqu'à 64% plus rapidement grâce à des playbooks de livraison au client. Les modèles ClickUp permettent de gagner un temps précieux et d'améliorer l'efficacité en rationalisant l'organisation du travail et les opérations, comme en témoignent les exemples suivants RevPartners !

4. Modèle d'analyse risque-bénéfice ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/3e358781-600.png Le modèle d'analyse des risques et des avantages de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre l'analyse des risques de votre organisation.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6107884&department=operations&\_gl=1\*3dfeuk\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle d'analyse des risques et des bénéfices ClickUp est votre outil de référence pour prendre des décisions plus judicieuses. Il simplifie l'identification des risques et l'évaluation des les coûts des risques du projet à côté des avantages.

Le modèle décompose visuellement tout pour faciliter la comparaison. Vous obtenez un tableau clair des évaluation du projet vous permettant de voir les coûts et les avantages. En disposant d'emblée de tous les détails clés, la prise de décision devient plus rapide et plus éclairée. Cette méthode est idéale pour maintenir votre projet sur la bonne voie, sans aucune approximation.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise, les équipes de direction, les équipes interfonctionnelles et les professionnels de la gestion des risques pour évaluer les risques et les avantages.

5. ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-728.png Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à identifier les risques potentiels et à prévoir des stratégies d'atténuation.

https://app.clickup.com/signup?template=t-121498501&department=pmo&\_gl=1\*91n7p0\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet aide les équipes à identifier et à évaluer activement les risques tout au long du cycle de vie d'un projet.

Sa forme structurée permet de consigner en détail les risques, les impacts potentiels, les risques financiers, les sources de risque, les départements concernés, les stratégies d'atténuation, etc.

Le modèle encourage l'établissement de priorités en fournissant des champs pour l'évaluation de la probabilité et de la gravité, ce qui vous aide à vous concentrer sur les risques les plus critiques. Il vous permet également de rester dans les limites d'un budget contrôlé tout en suivant des forfaits et des délais prédéfinis pour vos efforts de gestion des risques.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes qui gèrent des projets complexes et à haut risque ont besoin d'un suivi détaillé des risques et d'une collaboration transparente.

6. Modèle de matrice de risque de la valeur ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/c698fdcd-1000.png Le modèle de matrice de risque de valeur de ClickUp est conçu pour vous aider à évaluer rapidement le risque et la valeur des tâches et des projets.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222094710&department=engineering-product&\_gl=1\*1obyrgr\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp vous aide, vous et votre équipe, à prendre des décisions plus judicieuses en évaluant les tâches en fonction de leur valeur et de leurs risques potentiels. Ce modèle est particulièrement efficace pour hiérarchiser le travail et orienter les ressources vers les tâches présentant la valeur la plus élevée et le risque le plus faible.

En planifiant visuellement les tâches sur une matrice, vous pouvez rapidement identifier les projets qui doivent être prioritaires.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ce modèle est sa simplicité et sa précision. Vous pouvez attribuer des évaluations de valeur et de risque à l'aide d'une échelle, ce qui permet de reporter rapidement les tâches sur la matrice.

Avec Vue Tableau ClickUp grâce à cette vue, vous obtenez également une représentation visuelle claire de vos priorités. Cela permet à votre équipe de rester alignée et de se concentrer sur les tâches qui ont le plus d'impact tout en atténuant les risques potentiels.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les chefs de produit et les chefs d'équipe qui ont besoin de hiérarchiser les tâches en fonction de la valeur et du risque.

7. Modèle de grille d'assomption ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Assumption-Grid-Decision-Matrix-Template.png Le modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses de ClickUp est conçu pour vous aider à cartographier les hypothèses et à prendre des décisions fondées sur des données.

https://app.clickup.com/signup?template=t-216245570&department=engineering-product&\_gl=1\*6yezv2\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous avez du mal à décider des fonctionnalités à prioriser dans le développement ou des projets à aborder ensuite ? Essayez le Modèle de matrice de décision de la grille d'hypothèses de ClickUp . Cet outil organise vos idées en fonction de la certitude et des risques associés, ce qui simplifie la prise de décision.

Il évalue également les décisions complexes en organisant le pour et le contre, ce qui vous permet de peser facilement vos options. Vous pouvez attribuer une pondération à chaque option en fonction de critères tels que le coût, les commentaires des clients ou le niveau de risque, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Idéal pour: Les gestionnaires de produits, les chefs de projet et les chefs d'entreprise qui sont souvent confrontés à des décisions difficiles concernant la priorisation des fonctionnalités ou la sélection des projets.

8. Modèle de registre des risques ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Risk-Register.png Le modèle de registre des risques de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre les risques potentiels associés à un projet.

https://app.clickup.com/signup?template=t-126294038&department=engineering-product&\_gl=1\*10a3l4w\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de registre des risques ClickUp est excellent pour maintenir les projets sur la bonne voie et gérer efficacement les risques potentiels. Il vous offre un moyen clair et organisé d'identifier, d'évaluer et de suivre tous les risques susceptibles d'avoir un impact sur votre projet.

Vous pouvez même repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes réels, ce qui vous permet de garder une étape d'avance.

Son approche standardisée de l'évaluation et du suivi des risques le rend encore plus utile, en garantissant que tout le monde est sur la même page. La communication entre les parties prenantes et les départements s'en trouve améliorée, ce qui permet de ne pas négliger des détails importants.

De plus, il vous aide à forfaiter des stratégies efficaces pour atténuer les risques, ce qui stimule la précision et l'efficacité de votre processus de gestion des risques. Vous pouvez facilement organiser toutes vos évaluations de risques dans une forme simple, suivre leur statut, en attribuer la propriété et en évaluer l'impact potentiel, le tout en un seul endroit.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les professionnels de la gestion des risques qui ont besoin de suivre, d'évaluer et de gérer efficacement les risques tout au long du cycle de vie d'un projet.

9. ClickUp Pi Modèle de forfait de planification

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-315.png Le modèle de planification Pi de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter les projets, les sprints et les versions.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322850&department=pmo&\_gl=1\*ihjhvp\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le forfait d'un projet donne parfois l'impression d'essayer d'organiser un grand puzzle. Vous avez toutes ces pièces - tâches, délais, ressources - et elles doivent s'emboîter parfaitement. Les méthodes de forfait traditionnelles sont un peu fastidieuses et prennent souvent plus de temps qu'elles ne le devraient.

C'est là que l'outil Modèle de planification ClickUp Pi vient dans.

Ce modèle vous aide à décomposer les tâches complexes en parties plus petites et plus faciles à gérer, pour une meilleure clarté et une meilleure affectation des ressources. Il fournit également une approche structurée de la gestion de projet, vous permettant de suivre la progression et d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

En outre, ce modèle améliore la communication avec votre équipe et les parties prenantes, ce qui garantit que tout le monde reste aligné et prêt à gérer les changements de portée ou d'échéancier.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les équipes agiles qui ont besoin de décomposer des tâches complexes, d'améliorer la communication et de rationaliser l'allocation des ressources.

10. Modèle d'analyse de la sécurité au travail ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Pi-Planning.png Le modèle d'analyse de la sécurité au travail de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre les documents d'analyse de la sécurité au travail (JSA).

https://app.clickup.com/signup?template=t-216286217&department=other&\_gl=1\*ujf1gd\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Que vous ayez affaire à des machines lourdes ou que vous gériez simplement un bureau très fréquenté, il est important de repérer les dangers potentiels pour la santé et la sécurité et d'atténuer les risques. C'est pourquoi vous avez besoin du Modèle d'analyse de la sécurité au travail ClickUp .

Ce modèle aide les employeurs et les employés à identifier et à évaluer systématiquement les risques associés à tout travail.

C'est comme si vous disposiez d'un évaluation des risques checklist de sécurité qui vous aide à repérer les risques physiques ou ergonomiques potentiels avant qu'ils ne deviennent de véritables problèmes. Vous pouvez également élaborer des stratégies pour contrôler ces risques et créer un environnement de travail plus sûr pour votre équipe.

Idéal pour: Les employeurs, les managers d'équipes de sécurité et les équipes de ressources humaines de tous les secteurs d'activité qui sont chargés de veiller à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Éliminez les risques avec les outils de gestion de projet supérieurs de ClickUp

Une gestion efficace des risques est la clé de la réussite à long terme, et si les modèles Excel sont utiles, un logiciel GRC dynamique comme ClickUp offre bien plus.

Grâce à des fonctionnalités telles qu'une meilleure collaboration, des mises à jour en temps réel, l'automatisation et la flexibilité, ClickUp vous permet d'identifier, d'évaluer et d'atténuer facilement les risques tout en élaborant un forfait de gestion des risques à toute épreuve.

Vous voulez stimuler la croissance tout en gardant une longueur d'avance sur les risques potentiels ?

Dans ce cas inscrivez-vous à ClickUp gratuitement !