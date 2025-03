Transformez votre flux de travail avec les 13 meilleurs modèles de gestion immobilière

En tant que propriétaire ou gestionnaire immobilier, vous savez à quel point il est important d'assurer le suivi de vos dossiers immobiliers. Qu'il s'agisse de respecter la réglementation, de suivre les finances ou de régler des litiges, le fait d'avoir tout en ordre vous facilite grandement la vie.

Mais cela n'est pas toujours gratuit.

Imaginez que vous gériez plusieurs paramètres dispersés dans différents États et villes, chacun avec son propre ensemble de lois et de règlements. Comme si cela ne suffisait pas, vous devez également veiller à l'organisation et au respect du calendrier des loyers, des réparations et de l'entretien.

Il est pratiquement impossible de gérer tout cela seul sans commettre d'erreurs.

C'est pourquoi les professionnels de l'immobilier chevronnés se tournent vers les modèles de gestion immobilière. Ces ressources simplifient considérablement la gestion immobilière en organisant toutes les questions liées à la propriété.

Vous êtes impatient de mettre la main sur ces modèles ? Préparez-vous car nous vous présentons dans ce blog 13 des meilleurs modèles, formulaires et checklists de gestion immobilière. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion immobilière ?

Les modèles de gestion immobilière sont des documents préformatés qui aident un gestionnaire immobilier à gérer efficacement les différents aspects d'un bien immobilier. Il s'agit notamment du paiement des loyers, des taxes, des réparations, du statut d'occupation, etc.

Ces modèles complets et faciles à utiliser optimisent les tâches telles que la gestion des locataires, les paiements, l'entretien de la propriété et le suivi financier.

Qu'il s'agisse d'un bien locatif, d'un bien occupé par son propriétaire, d'un bien commercial, d'un bien d'investissement, etc., ces modèles polyvalents permettent une personnalisation aisée pour faciliter la gestion et maintenir la conformité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion immobilière ?

Un modèle de gestion immobilière de haute qualité est plus qu'une simple feuille de calcul ; il est soigneusement conçu pour simplifier la gestion des biens immobiliers. Voici les cinq principales caractéristiques de ce modèle :

Facilité d'utilisation: Le modèle doit être facile à parcourir et à remplir. En outre, il doit avoir une disposition propre et un attrait visuel pour convenir à toutes sortes d'utilisateurs

Le modèle doit être facile à parcourir et à remplir. En outre, il doit avoir une disposition propre et un attrait visuel pour convenir à toutes sortes d'utilisateurs Personnalisation: Vous devez pouvoir personnaliser le modèle en fonction de vos besoins. Il doit être suffisamment souple pour vous permettre d'ajuster les sections, les champs et les catégories afin de répondre aux exigences d'un type de propriété spécifique

Vous devez pouvoir personnaliser le modèle en fonction de vos besoins. Il doit être suffisamment souple pour vous permettre d'ajuster les sections, les champs et les catégories afin de répondre aux exigences d'un type de propriété spécifique **L'exhaustivité : le modèle doit couvrir tous les aspects essentiels de la gestion immobilière. Il doit vous permettre de gérer les coordonnées des locataires, les conditions de paiement, les conditions de dépôt de garantie, etc.

Mise en forme cohérente : Le modèle doit suivre une conception standard et professionnelle. Cela permet de s'assurer que les informations sont faciles à lire et à présenter à la fois dans les formes imprimées et numériques

Le modèle doit suivre une conception standard et professionnelle. Cela permet de s'assurer que les informations sont faciles à lire et à présenter à la fois dans les formes imprimées et numériques Fonctionnalités automatisées: Optez pour un modèle doté de fonctionnalités automatisées qui vous aideront à calculer le montant du loyer, la période de location, etc. sans aucun effort manuel

13 modèles gratuits de gestion immobilière

Sans plus attendre, nous allons vous présenter 13 modèles de gestion immobilière de premier ordre pour simplifier vos opérations quotidiennes en tant que gestionnaire immobilier :

1. Modèle de contrat de location ClickUp

Télécharger ce modèle

Un contrat de location est un document juridique créé par un propriétaire. Il décrit les conditions auxquelles tout locataire potentiel doit se conformer pour louer la propriété.

Toutefois, la création d'un contrat de location précis et juridiquement contraignant exige une grande précision. C'est là que le Modèle de contrat de location ClickUp est disponible en.

Conçu par des experts, ce modèle contient tous les détails essentiels que vous devez fournir dans le contrat pour qu'il soit légalement exécutoire.

Par exemple, il comporte des champs individuels pour mettre en évidence les clauses relatives au montant du dépôt de garantie, au montant du loyer mensuel, aux règles de comportement du locataire, aux zones communes d'accès, etc.

Le modèle étant personnalisable, vous pouvez ajouter ou supprimer des champs en fonction de vos besoins. Par exemple, ajoutez une clause concernant les réparations (qui en sera responsable, à quelle fréquence elles seront faites, etc.)

). Idéal pour: Les propriétaires à la recherche d'un contrat de location personnalisable et juridiquement applicable

Télécharger ce modèle

2. Modèle de lettre d'information ClickUp sur l'immobilier

Télécharger ce Tempate /$$$cta/

En tant que gestionnaire immobilier, vous savez probablement que la maintenance d'une équipe commerciale complète est cruciale pour une occupation constante tout au long de l'année. Mais il n'existe pas de méthode conventionnelle pour atteindre les acheteurs potentiels, en particulier dans le secteur de l'immobilier. Mais c'est là que l'outil Modèle de lettre d'information ClickUp sur l'immobilier aide.

Il s'agit d'un document facile à utiliser et visuellement attrayant qui met en valeur votre propriété locative. Utilisez-le pour créer des brochures de qualité supérieure avec des clichés esthétiques et des points clés tels que l'emplacement, le prix, etc.

En outre, il vous permet de mettre en avant les atouts de votre entreprise, vos offres spéciales, etc. Donc, si recevoir des demandes de location fraîches est sur votre checklist, ce modèle est fait pour vous.

Idéal pour: Les gestionnaires de biens immobiliers qui cherchent à attirer des acheteurs par le biais de bulletins d'information marketing visuellement convaincants

Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de gestion de projet immobilier

Télécharger ce modèle Gestion de projets immobiliers est différente des autres projets d'entreprise. En raison de sa nature volatile, vous êtes toujours à une négligence près de subir une perte massive. C'est pourquoi il est toujours idéal de disposer d'un outil comme le Modèle de gestion de projet immobilier ClickUp .

Ce modèle fait tout : il vous aide à gérer les propriétés prêtes à être vendues et il vous permet de suivre tous vos travaux en cours. En fait, il saisit succinctement toutes les données, de l'avant-vente à l'après-livraison, pour vous permettre de prévoir avec précision la rentabilité de votre projet.

Et ce n'est pas tout : ce modèle vous aide également à visualiser et à suivre la progression, à gérer les ressources de l'entreprise et à gérer différents projets simultanément, ce qui vous permet de rester organisé et de ne pas prendre de risques.

Idéal pour: Les professionnels de l'immobilier qui gèrent plusieurs projets et minimisent les risques financiers

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip:Supercharger vos initiatives en matière de gestion de projet immobilier avec ClickUp Teams pour l'immobilier . Collaborez avec tous les membres de votre équipe, gérez les charges de travail, suivez la progression, assignez des tâches - tout, tout de suite !

4. Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier

Télécharger ce modèle

Si vous êtes agent immobilier et que vous possédez des équipes commerciales dans de nombreux États, le Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier peut vous aider à maintenir des dossiers détaillés sur chacun d'entre eux.

Ce modèle de gestion immobilière unique aide à organiser de manière concise les informations concernant vos prospects, vos clients, vos propriétés, etc. Il permet également d'aborder facilement les changements concernant le montant du loyer, la structure de paiement ou tout autre domaine.

L'atout majeur de ce modèle est sa conception. Il vous permet de créer une base de données pour acquérir de nouveaux acheteurs, fermer des affaires en cours, évaluer le statut d'une entreprise particulière, et bien d'autres choses encore.

De plus, les informations sont présentées de manière à pouvoir être consultées rapidement, ce qui en fait un outil idéal pour les déplacements.

Idéal pour: Les agents immobiliers qui ont besoin d'organiser et de suivre les détails d'une propriété dans plusieurs états

Télécharger ce modèle

Lire aussi: 10 Meilleures applications commerciales pour les représentants afin de booster le chiffre d'affaires

5. ClickUp Modèle de marketing immobilier

Télécharger ce modèle

Pour une société de gestion immobilière, faire connaître ses offres sur différents canaux n'est certainement pas facile. Mais avec le Modèle de marketing immobilier ClickUp avec ClickUp, vos biens immobiliers reçoivent l'attention qu'ils méritent.

Ce modèle vise principalement à stimuler vos initiatives de marketing immobilier. Il enregistre, organise et suit chaque liste de biens immobiliers pour vous aider à gagner du temps et à gérer vos ressources plus efficacement.

Puisque tout est disponible en un seul endroit, ce modèle s'avère également vital pour aligner vos efforts de marketing. Avec une vue d'ensemble de vos listes, créez des objectifs stratégiques à l'échelle de l'équipe et des mouvements pour chaque propriété afin de maximiser le retour sur investissement.

Idéal pour: Les sociétés de gestion immobilière qui souhaitent optimiser et améliorer leurs efforts de marketing

Télécharger ce modèle

Lire aussi: 10 meilleurs outils de marketing immobilier pour les agents

6. ClickUp Modèle de checklist pour les transactions immobilières

Télécharger ce modèle

Les transactions immobilières sont réputées pour leur complexité. Si vous n'êtes pas méticuleux sur tous les aspects, vous risquez de commettre une erreur qui vous exposera à des problèmes juridiques inutiles. Pour éviter cela, utilisez le Modèle de checklist ClickUp pour les transactions immobilières .

Structuré comme une liste de contrôle, il contient une liste détaillée des tâches que vous devez cocher pour garantir une transaction immobilière équitable et légale. Par exemple, la signature des documents administratifs, l'évaluation des contrats de location, la finalisation des détails de paiement, etc.

Bien qu'il soit assez exhaustif, le modèle est personnalisable pour s'adapter aux besoins des différents gestionnaires immobiliers. En effet, il vous permet d'ajouter d'autres champs à votre convenance, comme les formalités liées au paiement des loyers, les documents en attente à recevoir, etc.

Idéal pour: Les gestionnaires immobiliers qui veulent s'assurer que la transaction immobilière se déroule sans heurts et dans le respect des lois

Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de checklist pour la Fermé d'un bien immobilier

Télécharger ce modèle

Lorsque vous vendez un bien immobilier, ses droits sont transférés aux nouveaux résidents. Ce processus étant complexe et long, les propriétaires ont tendance à omettre quelques formalités cruciales. Les Modèle de checklist pour la Fermé de l'Immobilier ClickUp permet d'éviter cela.

Il prend en compte toutes les activités que vous devez exécuter pour assurer un transfert légal de propriété. Le modèle organise les tâches en différentes catégories et suit leur progression tout en vous permettant de collaborer avec les autres parties concernées.

Présenté sous forme de liste, cet outil fait office de checklist d'inspection de la gestion immobilière et vous permet de tout revérifier. Ainsi, sécurisez-vous tout en veillant à ce que le nouveau locataire puisse emménager sans encombre.

Idéal pour: Les propriétaires qui souhaitent disposer d'un outil complet pour les procédures de transfert de propriété

Télécharger ce modèle

Lire aussi: Comment automatiser vos processus commerciaux et générer plus de revenus ?

8. ClickUp Real Estate Market Report Template (Modèle de rapport sur le marché de l'immobilier)

Télécharger ce modèle

L'immobilier est un secteur dynamique qui exige de se tenir au courant des tendances et du comportement du marché. S'il est possible de parcourir l'internet, cette méthode est moins gratifiante que longue et fastidieuse. C'est là qu'intervient le Modèle de rapport ClickUp sur le marché de l'immobilier apporte une valeur ajoutée.

Qu'il s'agisse des conditions actuelles du marché ou des sentiments des acheteurs et des vendeurs, ce modèle vous aide à saisir toutes les informations et à les documenter sous forme de diagrammes et de graphiques facilement compréhensibles. Vous disposerez ainsi d'informations détaillées sur tous les nouveaux développements du secteur de l'immobilier.

Mais ce n'est pas tout : utilisez ce modèle pour rechercher et identifier les acheteurs potentiels et les résidents de votre région qui sont à la recherche d'un logement.

Idéal pour: Les agents immobiliers qui ont besoin d'informations actualisées sur les tendances du marché et le comportement des acheteurs.

Télécharger ce modèle

Lire aussi: Comment utiliser l'IA dans l'immobilier (cas d'utilisation et outils)

9. ClickUp Contrat de location Texas Modèle

Télécharger ce modèle

Si vous êtes un gestionnaire immobilier qui s'occupe de biens situés au Texas, le Modèle de contrat de bail ClickUp pour le Texas est un outil indispensable.

L'État du Texas a ses propres conditions et réglementations en matière de location. Ainsi, si vous souhaitez vendre une propriété locative, vous et vos nouveaux résidents devez vous conformer à ces lois. Grâce à ce modèle ClickUp, la création d'un accord juridiquement contraignant et infaillible pour ce type de propriété devient un jeu d'enfant.

Ce modèle inclut toutes les conditions, y compris celles relatives au bail, au loyer et aux responsabilités, exclusivement conçues pour les propriétés situées au Texas, afin de protéger vos intérêts et d'assurer une relation contractuelle harmonieuse et exempte de querelles.

Idéal pour: Les gestionnaires de biens immobiliers au Texas qui ont besoin de créer des contrats de location conformes et juridiquement contraignants

Télécharger ce modèle

10. Formulaire de vérification des antécédents de location par Jotform

il s'agit d'un formulaire de vérification des antécédents locatifs Jotform Dans le cadre des bonnes pratiques, la plupart des propriétaires et des sociétés de gestion immobilière insistent sur la nécessité de vérifier les antécédents locatifs d'un locataire potentiel. Cela leur permet d'éviter les fraudes et de prendre des décisions en connaissance de cause. Ce Formulaire de vérification des antécédents locatifs par Jotform facilite cela.

Conçu comme une checklist d'inspection complète, ce formulaire rassemble toutes les informations nécessaires pour avoir un aperçu des antécédents locatifs d'une personne. Par exemple, le nom du locataire, son adresse civique, la ville, l'état, le code postal, etc.

Idéal pour: Les propriétaires qui souhaitent vérifier les antécédents locatifs d'un locataire avant de l'approuver

Télécharger ce modèle

11. Modèle de flyer marketing pour la gestion immobilière par Template.net

il s'agit d'un modèle de flyer pour la gestion de biens immobiliers Template.net Si vous avez une propriété que vous souhaitez faire connaître à un large public, le Modèle de prospectus marketing de gestion immobilière de Template.net peut vous aider.

Ce modèle est conçu pour être esthétiquement agréable. Il peut accueillir des données essentielles, notamment des informations sur la propriété, des photos, etc. pour donner une idée complète de ses offres.

De plus, il est également personnalisable.Il vous permet de modifier les combinaisons de couleurs, les formes, les dispositions - chaque élément - pour créer un flyer qui résonne le mieux avec votre propriété sous les feux de la rampe.

Idéal pour: Les gestionnaires immobiliers qui cherchent à commercialiser leurs biens locatifs auprès d'un large public de manière visuelle

Télécharger ce modèle

12. Brochure sur la gestion immobilière par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en gestion immobilière Template.net La Brochure tripartite de gestion immobilière de Template.net est idéale pour la commercialisation de propriétés locatives. Avec un look tri-fold professionnel mais vintage, elle accueille tous les détails importants que vous devez meubler à propos de la propriété, tels que sa superficie, son emplacement, son prix, etc.

Il vous permet également de modifier et de personnaliser les éléments de conception tels que la police, la taille et le style. À terminé, il vous suffit d'imprimer le document dans la forme de votre choix pour qu'il soit prêt à l'emploi.

Idéal pour: Les propriétaires qui font la promotion de leurs listes de location par le biais de brochures conçues de manière professionnelle

Télécharger ce modèle

13. CRM immobilier par Jotform

le site web de Jotform est en anglais Jotform La gestion des clients est un aspect essentiel du travail, même dans l'entreprise immobilière. Ce Real Estate CRM de Jotform vous permet de vous en occuper.

Avec son aide, les entrepreneurs et les propriétaires peuvent créer une cRM spécifique à l'immobilier -avec des détails tels que le nom des locataires, l'emplacement, le type de propriété, etc.

En outre, ce modèle enregistre et suit sans effort d'autres données relatives à la propriété, telles que sa condition ou les problèmes de maintenance. Le fait qu'il soit hautement personnalisé vous permet également de collaborer avec les membres de votre équipe pour une meilleure gestion des clients.

Idéal pour: Les entrepreneurs qui ont besoin d'un outil collaboratif pour gérer les relations avec les locataires et les données sur les propriétés

Télécharger ce modèle

Gérez votre propriété plus efficacement - Utilisez ClickUp !

En tant que gestionnaire de biens immobiliers, vous avez sûrement eu du mal à suivre toutes les activités de gestion à un moment ou à un autre de votre carrière. Et pourquoi pas ? Le secteur de l'immobilier est en constante évolution.

Avec des tendances et des dynamiques en constante évolution, la maintenance d'enregistrements précis de chaque transaction est pour le moins laborieuse.

Heureusement, c'est là que ClickUp intervient. Avec un intervalle polyvalent de modèles pré-conçus et personnalisables, nous avons couvert tous vos besoins. Alors, pourquoi tout faire seul - rejoignez ClickUp pour dynamiser vos activités de gestion immobilière.

Pour plus de détails, consultez ClickUp ou inscrivez-vous ici pour un essai gratuit !