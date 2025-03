13 Meilleurs logiciels de communication cloud pour 2025

La vie d'une entreprise évolue à un rythme incroyablement rapide, qu'il s'agisse de passer d'une équipe de 1 à 10, 100 ou 1000 $$a. Au cours des dix dernières années, j'ai vu les plateformes de communication dans le cloud évoluer pour répondre aux exigences d'équipes croissantes et de charges de travail accrues, facilitant ainsi la gestion de ces deux éléments.

Mais avec autant d'options disponibles aujourd'hui, comment pouvez-vous identifier la bonne solution pour votre entreprise ? Chacune offre des fonctionnalités et des avantages distincts, mais toutes ne s'aligneront pas sur les flux de travail de votre équipe ou.. stratégies de communication .

Après avoir testé de nombreuses plateformes, j'ai réduit le nombre à 13 options polyvalentes qui répondent à un intervalle de besoins des entreprises. Nous allons les découvrir pour vous aider à trouver la solution idéale.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de communication dans le cloud ?

Vous ne voulez pas investir dans quelque chose qui remplace simplement le matériel sur site. Vous devez choisir une plateforme qui offre des services complets gestion d'équipe des fonctionnalités, renforce la collaboration et améliore l'efficacité opérationnelle.

Voici les fonctionnalités clés à privilégier lorsque vous évaluez vos options :

Chat: Choisissez un outil doté d'une fonction de discussion intégrée pour centraliser les communications de l'équipe, en gardant les messages, les fichiers et les mises à jour organisés en un seul endroit

Choisissez un outil doté d'une fonction de discussion intégrée pour centraliser les communications de l'équipe, en gardant les messages, les fichiers et les mises à jour organisés en un seul endroit Partage de fichiers: Optez pour une plateforme qui permet le partage rapide de fichiers au sein de votre équipe et à l'extérieur avec les parties prenantes, en veillant à ce que le partage de fichiers se fasse en temps réelune communication collaborative Intégration CRM: Sélectionnez un outil qui s'intègre de manière transparente à votre CRM, afin de rationaliser la communication avec les clients et d'améliorer l'efficacité en réduisant la nécessité de passer d'un outil à l'autre

Optez pour une plateforme qui permet le partage rapide de fichiers au sein de votre équipe et à l'extérieur avec les parties prenantes, en veillant à ce que le partage de fichiers se fasse en temps réelune communication collaborative Appels avec enregistrement: Optez pour une plateforme qui vous permet d'enregistrer et de stocker les appels, en veillant à ce que les conversations et les décisions importantes soient documentées et accessibles pour une référence ultérieure

Optez pour une plateforme qui vous permet d'enregistrer et de stocker les appels, en veillant à ce que les conversations et les décisions importantes soient documentées et accessibles pour une référence ultérieure Historique des modifications et horodatage: L'outil de votre choix doit offrir un historique des modifications et un horodatage transparents, permettant à votre équipe de suivre les modifications, les séquences de tâches et de respecter les délais en toute responsabilité

L'outil de votre choix doit offrir un historique des modifications et un horodatage transparents, permettant à votre équipe de suivre les modifications, les séquences de tâches et de respecter les délais en toute responsabilité Tableaux de bord partagés et gestion des tâches: Sélectionnez une solution avec des tableaux de bord partagés qui permettent l'attribution des tâches, le suivi de la progression en temps réel et l'accès facile aux documents essentiels pour tous les membres de l'équipe

13 Meilleur logiciel de communication dans le cloud

1. ClickUp (Le meilleur pour les communications unifiées)

Si vous êtes à la recherche d'un outil de communication cloud qui mélange facilement la collaboration, la gestion des tâches et le retour d'information en temps réel, ClickUp se distingue comme l'une des plateformes les plus dynamiques disponibles - et laissez-moi vous expliquer pourquoi en détail.

L'un des aspects que je place le plus favorablement dans ClickUp est son Détection de collaboration fonctionnalité. Que vous soyez en train de rédiger une tâche, d'ajouter des commentaires ou de travailler sur la documentation, vous saurez toujours si quelqu'un d'autre est en train de taper ou d'afficher la même tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Collaboration-Detection.gif Détection de collaboration ClickUp /$$img/

Éliminez les erreurs de communication grâce à la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp

Le travail en commun devient ainsi un jeu d'enfant, en particulier lorsque plusieurs membres de l'équipe sont impliqués dans un projet qui évolue rapidement.

Avec Tableaux blancs ClickUp les sessions de brainstorming deviennent plus dynamiques car l'équipe collabore en temps réel sur une toile numérique partagée. Je l'ai utilisé pour planifier des flux de travail agiles, des sessions de stratégie, et même pour de simples brainstormings d'idées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-320-1400x935.png Tableau blanc ClickUp /$$img/

Transformez vos idées en actions immédiates avec les Tableaux blancs ClickUp

Vous pouvez créer des tâches directement à partir du Tableau blanc, en les liant à des fichiers, des tâches ou même des documents pertinents. De plus, l'interface "glisser-déposer" de ce tableau blanc vous permet de créer des tâches directement à partir du tableau blanc logiciel de collaboration visuelle vous permet de lier facilement les idées, en créant des connexions entre les concepts en quelques secondes. ClickUp Chat est une application Tout qui permet de discuter et de travailler ensemble.

En regroupant vos discussions et vos tâches au sein d'une plateforme unifiée, elle garantit que tout ce dont vous avez besoin pour communiquer et collaborer est intégré de manière transparente. Il en résulte une meilleure productivité, une communication plus claire et un flux de travail plus ciblé, le tout sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Vous pouvez transformer les messages en tâches en un seul clic et maintenir le contexte en liant automatiquement les documents, les discussions et les tâches connexes. De plus, il est livré avec la puissance de l'IA pour suralimenter votre communication.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-81.png Affichage ClickUp Chat /$$img/

Débloquez une productivité inégalée avec ClickUp Chat

Au lieu de longs fils d'e-mails ou de messages perdus, tout est lié dans ClickUp - les annonces, les mises à jour et les abonnements.

Maintenant, si vous voulez personnaliser la façon dont vous affichez les tâches et les projets sur la plateforme, alors Affichages ClickUp dépassera vos attentes.

J'alterne entre les vues Liste, Tableau et Calendrier en fonction de la phase du projet, et chacune d'entre elles remplit parfaitement son rôle. Organiser les tâches par priorité, dates d'échéance ou étiquettes personnalisées n'a jamais été aussi facile, grâce aux 15+ affichages personnalisés de ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendrier-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affichage simplifié du Calendrier /$$img/

Affichez votre travail à votre façon avec ClickUp Views

De plus, le stockage n'est pas un problème avec Les intégrations de ClickUp en matière de stockage cloud avec des services tels que Google Drive, Dropbox, Box et OneDrive. Cela permet de joindre des pièces jointes aux tâches sans effort.

Tout en travaillant en déplacement ou en collaborant avec des clients, je peux tirer des fichiers importants de plusieurs comptes, en gardant tout centralisé au sein de la plateforme.

Et lorsque la clarté est essentielle, rien ne vaut une ClickUp Clips . Au lieu de laisser de longs fils de commentaires, je peux rapidement enregistrer mon écran, expliquer mes idées et les partager instantanément. Je peux donner mon avis ou montrer à un coéquipier comment naviguer dans une fonctionnalité spécifique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp /$$img/

Assurez une communication vidéo rapide et Effacées avec ClickUp Clips

J'adore la façon dont ClickUp Clips rend la communication claire comme de l'eau de roche.

Meilleures fonctionnalités

Créer Documents ClickUp des wikis et des bases de connaissances avec des pages imbriquées, des options de style et des modèles

Vérifiez automatiquement l'orthographe dans vos documents et tâches, sans aucun plugin ou extension en utilisant ClickUp Brain Restez aligné avec l'échéancier automatique et le suivi de la progression, en vous assurant que tout le monde est sur la même page avec ClickUp Objectifs Rationalisez les efforts de communication grâce à des objectifs prêts à l'emploimodèles de forfaits de communication prêts à l'emploi et adaptés à différents cas d'utilisation

Profitez des fonctionnalités de sécurité robustes de la plateforme, notamment le cryptage SSL 256 bits, la sécurité physique du centre de données et l'authentification à deux facteurs

Limites de ClickUp

S'habituer à ClickUp peut prendre un certain temps car il y a beaucoup de fonctionnalités à explorer

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par personne et par mois

ClickUp évaluations et critiques

2. Environnements de travail de Google (le meilleur pour une suite complète d'outils de communication)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Google-Workspace.png Environnement de travail de Google (logiciel de communication dans le cloud) /$$img/

via Espace de travail Google Google Workspace combine des outils de communication et de productivité en une seule plateforme et est conçu pour assister les équipes à distance et au bureau, qu'il s'agisse de gérer de petites tâches ou de grands projets.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Accédez à des outils de communication cloud essentiels tels que Gmail, Google Chat et Google Meet, ainsi qu'à des applications de collaboration telles que Google Docs, Sheets et Drive, le tout dans le cadre d'un seul et même abonnement

Ajoutez facilement de nouveaux utilisateurs, gérez les permissions et partagez des documents en toute sécurité, sans compromettre la sécurité

Restez connecté à votre équipe où que vous soyez grâce aux applications mobiles pour tous les environnements de travail ; collaborez en déplacement

Limites de l'environnement de travail Google

Vous devez dépendre fortement de la connexion internet pour pouvoir faire la quasi-totalité du travail sur l'environnement de travail de Google

Google Docs, Sheets et Slides ne disposent pas de certaines des fonctionnalités importantes des outils Microsoft tels que Word, Excel et PowerPoint

Prix de l'environnement de travail Google

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Business Starter: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $14.40/mois par utilisateur

$14.40/mois par utilisateur Business Plus: 21,60 $/mois par utilisateur

21,60 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (42,500+ reviews)

4.6/5 (42,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (16,000+ reviews)

3. Zoom Workplace (Meilleur pour la vidéo conférence et la collaboration)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Zoom-Workplace.png Zoom Workplace Tableau de bord du logiciel de communication dans le cloud /$$img/

via Zoom Si les appels vidéo sont importants pour les efforts de collaboration de votre équipe, Zoom Workplace est un outil de visioconférence indispensable dans votre boîte à outils. Il rend les discussions engageantes grâce à des fonctionnalités telles que des salles de réunion, des tableaux blancs en direct et des contrôles de réunion sécurisés sur la plateforme. Il est parfait pour organiser de grands webinaires et de petites réunions d'équipe.

Zoom Workplace meilleures fonctionnalités

Connectez-vous avec les membres de votre équipe lors d'appels audio grâce à Zoom phone

Planifiez des réunions et ajoutez-les à votre liste de diffusionapplications de calendriers partagés à partir de la plateforme

Assurez la sécurité de vos salles de réunion, car Zoom offre aux prestataires la possibilité de contrôler qui se joint à la réunion et à quel moment, d'autoriser l'accès à la réunion et de déplacer facilement les membres d'une salle à l'autre

Limites de Zoom Workplace

Zoom n'offre pas la meilleure qualité vidéo, la résolution 4K n'est donc pas toujours possible

Les mises à jour sont automatiques et vous devrez parfois attendre qu'elles se terminent juste avant de rejoindre une réunion importante

Prix de Zoom Workplace

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Business: $21.99/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (55,000+ reviews)

4.5/5 (55,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,900+ avis)

4. Twilio (Le meilleur pour les solutions de communication dans le cloud personnalisables)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Twilio-1400x584.png Tableau de bord Twilio Logiciel de communication dans le nuage /$$img/

via Twilio Twilio se distingue comme une plateforme de communication flexible, offrant un modèle de tarification à la carte qui permet aux entreprises de ne payer que pour les fonctionnalités qu'elles utilisent.

Que vous cherchiez à personnaliser les parcours clients ou à automatiser les tâches de communication clés, elle vous donne les tâches pour construire des systèmes de communication cloud personnalisés sans être enfermé dans des contrats à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Twilio

Utilisez la fonctionnalité Lookup pour vous assurer que les appels proviennent de sources vérifiées

Exploitez la plateforme dynamique de données clients pour créer des expériences personnalisées basées sur des données en temps réel

Gagnez du temps en automatisant des tâches telles que les enregistrements d'appels, les transcriptions et les notifications

Limites de Twilio

Il est plus adapté aux personnes qui maîtrisent la technologie

L'intégration de l'interface utilisateur est complexe et n'est pas facile à comprendre

Prix de Twilio

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (470+ commentaires)

4.2/5 (470+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (450+ avis)

5. Vonage (Meilleur pour les communications de niveau entreprise)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Vonage-1400x764.png Vonage Tableau de bord du logiciel de communication cloud /$$img/

via Vonage Vonage est une puissante suite de communications d'entreprise qui offre une variété d'API pour la voix, la vidéo, la messagerie et plus encore. Que vous soyez à la tête d'une petite entreprise ou que vous gériez une entreprise internationale, vous apprécierez la facilité de personnalisation de son interface intuitive.

Il existe également une option permettant d'intégrer votre Vonagedesktop et votre application mobile à des logiciels de premier plan tels que Salesforce, Slack et G Suite.

Meilleures fonctionnalités de Vonage

Bénéficiez d'une fiabilité de niveau entreprise pour vos communications

Suivez et analysez votre croissance à l'aide de la fonctionnalité " Report ", qui propose divers diagrammes et graphiques pour mieux comprendre la situation

Profitez des fonctionnalités de mobilité de Vonage pour acheminer les appels et collaborer avec les équipes, où qu'elles se trouvent

Limites de Vonage

L'interface utilisateur peut être un peu complexe pour ceux qui ne sont pas familiers avec les plateformes basées sur l'API

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de qualité d'appel, en particulier dans les zones à faible couverture réseau

Prix de Vonage

Free Forever

Communications unifiées de base: 13,99 $/mois par ligne

13,99 $/mois par ligne Communications unifiées de base : 20,99 $/mois par ligne

20,99 $/mois par ligne Communications unifiées de base : 27,99 $/mois par ligne

27,99 $/mois par ligne Forfaits pour les centres de contact: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (460+ commentaires)

4.3/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (300+ commentaires)

6. Telnyx (Meilleur pour la communication de haute qualité et la fiabilité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Telnyx-1400x1046.png Telnyx Dashboard Logiciel de communication dans le nuage /$$img/

via Telnyx Telnyx est connu pour fournir des services de communication de premier ordre, notamment la transmission de la voix, de la messagerie et des données sur des réseaux IP privés. En mettant l'accent sur la fourniture d'un service cohérent et fiable, Telnyx est une excellente option pour les entreprises qui ont besoin de rester en connexion avec leurs clients du monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un minimum de temps d'arrêt.

Les meilleures fonctionnalités de Telnyx

Ne payez que ce que vous utilisez grâce au modèle de tarification flexible de Telnyx

Personnalisez les interactions avec les clients grâce aux interactions alimentées par l'IA

Suivez les analyses d'appels et de messages en temps réel pour une prise de décision améliorée

Limites de Telnyx

L'installation peut être délicate, en particulier pour les utilisateurs non techniques

Assistance client limitée pour les forfaits les plus modestes

Prix de Telnyx

Payez au fur et à mesure: Tarification variable en fonction de l'utilisation

Tarification variable en fonction de l'utilisation Tarifs basés sur les volumes: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (410+ commentaires)

4.7/5 (410+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (110+ commentaires)

7. Webex Suite (Le meilleur pour une vidéoconférence sûre et fiable)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Webex-Suite-2-1400x788.png Tableau de bord de Webex Suite Logiciel de communication dans le cloud /$$img/

via Suite Webex Parmi tous les outils de collaboration dans le cloud sur le marché, Webex Suite se distingue par ses fonctionnalités de sécurité avancées et ses intégrations avec divers outils d'entreprise. Elle offre une fiabilité indispensable aux équipes distantes et aux grandes entreprises. J'ai particulièrement apprécié la facilité avec laquelle il était possible d'organiser des visioconférences et des appels audio en haute définition à l'aide de Webex Suite.

Meilleures fonctionnalités de Webex Suite

Sécurisez vos réunions grâce au chiffrement de bout en bout

Utilisez des fonctionnalités alimentées par l'IA, comme l'annulation du bruit et la transcription automatique, pour améliorer la qualité de vos réunions

Diffusez vos réunions directement sur des plateformes telles que Facebook ou YouTube, ce qui permet de toucher plus facilement un public plus large

Les limites de Webex Suite

Le prix des forfaits avancés est élevé par rapport à la concurrence

L'interface peut sembler désuète pour certains utilisateurs

Prix de Webex Suite

Free

Meet: 14,50 $/mois par utilisateur

14,50 $/mois par utilisateur Suite: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (18,200+ reviews)

4.2/5 (18,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (7,300+ reviews)

8. Wrike (Meilleur pour la gestion de projet et la communication)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Wrike-Team-Dashboard-1400x1018.png Wrike Team Dashboard Logiciel de communication dans le cloud /$$img/

via Wrike Wrike est un outil de gestion de projet polyvalent basé sur le cloud qui associe la gestion des tâches à des fonctionnalités de communication. C'est un bon choix pour les équipes qui recherchent une collaboration efficace tout en gardant la maîtrise des tâches et des délais.

Ce qui m'a le plus plu dans cet outil, c'est son interface conviviale. Il s'intègre également à d'autres solutions comme Google Workspace et Slack, ce qui vous aide à respecter vos.. objectifs de communication efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Partager des fichiers et des mises à jour en temps réel pour une meilleure coordination de l'équipe

Hiérarchisez les tâches pour un travail télétravail et une collaboration sans heurts, en particulier lorsque les délais sont serrés

Suivez la progression quotidienne grâce à des affichages de tableau de bord personnalisables, vous donnant un contrôle total sur la façon dont vous visualisez vos projets

Les limites de Wrike

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec les forfaits supérieurs

Les mises à jour des tâches ne sont pas partagées lorsque vous réaffectez la tâche à un autre membre de l'équipe

Prix de Wrike

Free: $0/mois par utilisateur

$0/mois par utilisateur Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pinnacle: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (3,700+ reviews)

4.2/5 (3,700+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,600+ reviews)

9. Ringover (Meilleur système de communication et de téléphonie dans le cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Ringover.png Ringover tableau de bord logiciel de communication cloud /$$img/

via Ringover (anneau) Ringover est un système téléphonique basé sur le cloud qui offre des services de VoIP adaptés aux entreprises. Si les ventes et l'assistance client représentent une part très importante de vos activités, Ringover peut vous aider à rationaliser les flux de travail et à améliorer l'efficacité de vos équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Ringover

Appels illimités vers plus de 90 destinations, ce qui permet de maintenir un flux de communication au-delà des frontières

Suivi des performances grâce à des fonctionnalités d'analyse et de rapports détaillés sur les appels

Enregistrez les appels et transcrivez les messages vocaux pour un suivi facile

Limites de la fonction Ringover

Les options de personnalisation pour les petites entreprises sont limitées

Les utilisateurs ont parfois constaté un décalage dans les appels vocaux

Prix de Ringover

Smart: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Business: 54 $/mois par utilisateur

54 $/mois par utilisateur Avancé: 64 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (130+ commentaires)

4.6/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (470+ commentaires)

10. Runrun.it (Meilleur pour la gestion des tâches et la communication)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Runrun.it\_.png Tableau de bord de Runrun.it /$$img/

via Runrun.it Runrun.it est une solution de gestion des tâches basée sur le cloud qui vous aide à suivre efficacement les tâches, le temps et la progression des projets. Ses tableaux de tâches visuels et ses fonctionnalités personnalisables en font un outil idéal pour la collaboration sur le lieu de travail la collaboration est un élément essentiel de l'organisation du travail, car elle permet à chacun de s'aligner sur les objectifs et les échéances.

J'ai particulièrement apprécié la possibilité de centraliser les décisions, les pièces jointes et les discussions avec les parties prenantes internes et externes.

Runrun.it meilleures fonctionnalités

Créez des automatisations qui distribuent les tâches au sein de l'équipe, fixent des échéances et demandent des approbations

Créez des formulaires pour recevoir les informations nécessaires à votre projet ; mettez fin aux allers-retours inutiles

Organisez et optimisez votre flux de travail dans un tableau Kanban intelligent, avec des filtres de recherche avancés

Limites de Runrun.it

Il y a un manque d'explications claires pour toutes les fonctionnalités, en particulier pour les utilisateurs débutants

Les notifications en double sont fréquentes, ce qui est source de confusion

Prix de Runrun.it

Free

Business: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: $25/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (1,100+ reviews)

4.7/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (150+ commentaires)

11. Avaya (Meilleur pour les systèmes de communication en nuage au niveau de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Avaya.png Tableau de bord Avaya /$$img/

via Avaya Avaya est un nom bien connu dans le domaine de la communication d'entreprise basée sur la technologie cloud.

Si votre entreprise a besoin d'une plateforme de communication en nuage puissante pour la voix, la vidéo, la messagerie et la collaboration d'équipe, Avaya mérite d'être prise en considération - en particulier si vous travaillez avec des des équipes interfonctionnelles ou de gérer des flux de travail complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Avaya

Utilisez Avaya comme un téléphone physique ou comme une plateforme numérique sur les bureaux

Protégez vos données sensibles grâce à des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise

Paramétrez des enregistrements de messagerie vocale et envoyez facilement des télécopies directement depuis votre ordinateur, en intégrant des outils tels que Salesforce et Microsoft Teams

Limites d'Avaya

Le logiciel est incohérent, il se bloque fréquemment et oblige les utilisateurs à se déconnecter et à redémarrer

L'assistance n'est pas fiable, les utilisateurs étant souvent renvoyés d'un agent à l'autre, qui semble ne pas connaître le système

Prix d'Avaya

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (plus de 170 commentaires)

4.1/5 (plus de 170 commentaires) Capterra: 4.4/5 (80+ avis)

12. Connecteam (Meilleur pour la gestion d'équipes de travailleurs à distance et mobiles)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Connecteam.png Tableau de bord Connecteam /$$img/

via Équipe de connexion Pour les entreprises de secteurs tels que la fabrication, la logistique et d'autres où la plupart des rôles vont au-delà des emplois de bureau traditionnels, les logiciels de communication dans le cloud doivent répondre aux besoins uniques de ces effectifs. C'est là que Connecteam brille.

Mon travail est spécialement conçu pour les équipes mobiles et sans bureau, et il fournit les outils dont votre entreprise a besoin pour que tout le monde reste connecté et synchronisé, quel que soit l'endroit où le travail a lieu.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Simplifiez la gestion des quarts de travail, l'attribution de l'équipement, l'approbation des demandes de congé et bien plus encore, le tout à partir d'une seule plateforme

Obtenez un aperçu achevé des messages programmés et modifiez-les ou supprimez-les facilement dans l'application de discussion

Suivez les heures de travail des employés et connectez-les à votre système de paie pour faciliter le traitement

Limites de Connecteam

Les managers ne peuvent pas rendre les membres de l'équipe indisponibles en cas de besoin

Les intégrations doivent être améliorées, en particulier avec QuickBooks Online (QBO), car les entrées de temps ne se mettent pas en forme avec QBO

Prix de Connecteam

Free: 0 $

0 $ Basic: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Avancé: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Expert: $99/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (760+ avis)

4.7/5 (760+ avis) Capterra: 4.8/5 (330+ avis)

13. TextP2P (Meilleur pour le marketing et la communication par SMS)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TextP2P.png Tableau de bord de TextP2P /$$$img/

via TexteP2P Si votre gestion de la relation client repose essentiellement sur des services de discussion et ne nécessite pas de vidéoconférence, de système téléphonique ou même de meilleures alternatives à l'e-mail textP2P est une excellente option pour gérer les communications avec les clients.

C'est l'un des meilleurs outils de collaboration pour les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne à la recherche d'une solution rationalisée et efficace.

Meilleures fonctionnalités de TextP2P

Paramétrage de campagnes d'envoi de messages texte, d'e-mails et de messages vocaux à intervalles prédéfinis

Envoi de sondages automatisés par SMS pour obtenir facilement des commentaires de la part des clients

Stockez et gérez un nombre illimité de contacts dans les bases de données de TextP2P

Limites de TextP2P

Il ne permet pas d'effectuer des visioconférences ou des appels vocaux, ce qui limite les possibilités de communication

Les limites de caractères des SMS peuvent restreindre la longueur des communications

Prix de TextP2P

Débutant 500: 21 $/mois

21 $/mois Pro 1000: $42/mois

$42/mois Business 2000: 84 $/mois

84 $/mois Pay as you go: 5$$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.9/5 (110+ commentaires)

