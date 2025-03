Comment créer un diagramme de Gantt dans Microsoft Planner ?

Imaginez le suivi de plusieurs tâches, échéances et membres d'une équipe sans un système technique fiable. Vous risquez de ne pas respecter les délais, de manquer de communication et d'être surchargé de tâches.

Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen d'éviter ce chaos et d'améliorer l'efficacité de la gestion de projet. Ils permettent de visualiser les échéanciers des tâches, de gérer les dépendances et d'équilibrer les charges de travail en vous permettant de représenter sur un seul écran toutes vos tâches avec leurs dates d'échéance et leurs interdépendances.

Microsoft Planner peut être un excellent point de départ si vous cherchez un outil de gestion de projet. À quel point fait-il preuve d'assistance pour les diagrammes de Gantt ? Voyons comment Microsoft Planner permet de rationaliser la gestion de projet et de réduire les coûts comment créer un diagramme de Gantt pour améliorer votre flux de travail.

Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

Un diagramme de Gantt est un outil visuel permettant d'illustrer le calendrier d'un projet. Il représente un échéancier horizontal ou une feuille de route pour votre projet, avec des tâches représentées en fonction du temps. Chaque tâche est représentée par une barre, la position et la longueur de la barre reflétant la date de début, la durée et la date de fin de la tâche.

Cela vous permet de voir facilement les tâches qui se chevauchent, celles qui dépendent d'autres tâches et à quel point le projet est sur le point d'être achevé.

Un diagramme de Gantt réalisé avec l'outil de gestion de projet de ClickUp

le projet est en cours d'élaboration exemple de diagramme de Gantt réalisé avec l'outil de gestion de projet de ClickUp_

Voici les composants d'un diagramme de Gantt :

Échéancier : En haut d'un diagramme de Gantt, vous trouverez un échéancier horizontal qui affiche la durée totale du projet, vous aidant ainsi à suivre les délais

: En haut d'un diagramme de Gantt, vous trouverez un échéancier horizontal qui affiche la durée totale du projet, vous aidant ainsi à suivre les délais Barres : chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur correspond à la durée de la tâche. Par exemple, si une tâche dure deux semaines, la barre s'étendra sur deux semaines sur l'échéancier

: chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur correspond à la durée de la tâche. Par exemple, si une tâche dure deux semaines, la barre s'étendra sur deux semaines sur l'échéancier Jalons: Les jalons marquent des points importants dans le projet, comme l'achèvement d'une phase majeure ou une date limite

Les jalons marquent des points importants dans le projet, comme l'achèvement d'une phase majeure ou une date limite Dépendances: Les diagrammes de Gantt illustrent également les relations entre les tâches. Par exemple, il peut montrer que vous ne pouvez commencer la tâche B qu'une fois la tâche A achevée

Astuce: Ajoutez des couleurs pour faire ressortir votre diagramme de Gantt ! Utilisez-les pour suivre la progression du projet, les phases ou les rôles de l'équipe, et mettez en évidence les tâches importantes dans des couleurs spécifiques pour que tout soit clair et organisé.

Voyons maintenant comment créer un diagramme de Gantt Microsoft Planner.

Microsoft Planner est un outil très répandu pour la gestion des tâches quotidiennes et des projets de grande envergure. Ses modèles personnalisables vous permettent de créer des listes de tâches et des forfaits de projet, de fixer des objectifs et de suivre la progression des tâches.

Mais peut-il vous aider à créer des diagrammes de Gantt ? Malheureusement, la réponse est non.

Revue des fonctionnalités manquantes du diagramme de Gantt de Microsoft planner

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Hub de la communauté Microsoft Cependant, vous pouvez utiliser l'affichage Échéancier dans Microsoft Planner pour suivre les tâches, les dépendances et le chemin critique de votre projet afin d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Veuillez noter que vous avez besoin d'un abonnement premium pour accéder à cet affichage.

Afficher l'échéancier du projet dans Microsoft Planner

Accéder au forfait souhaité dans Microsoft Planner

Affichez vos tâches pour le forfait et leurs détails, tels que les dépendances des tâches, les dates d'échéance, etc. Ces informations sont affichées par défaut dans la vue en grille

Choisissez Échéancier dans la barre de navigation à côté de la Constellation du projet. Vous verrez alors vos tâches et une vue Gantt/Échéancier correspondante qui vous permettra de visualiser les dépendances entre les tâches, les échéances, les dates d'échéance et le chemin critique

Choisissez la vue Échéancier du projet pour utiliser le diagramme de Gantt de Microsoft Planner

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le diagramme de Gantt de Microsoft Planner Microsoft

Cliquez sur le panneau Filtre pour personnaliser l'affichage de l'Échéancier

Personnaliser l'affichage de l'échéancier dans MS Planner

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Microsoft

Activez la case à cocher Afficher le chemin critique pour afficher le chemin critique. Les tâches essentielles à l'achèvement du projet apparaissent ainsi en rouge sur votre échéancier

Activer/désactiver le chemin critique pour le diagramme de Gantt de Microsoft Planner

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de Microsoft Microsoft

Survolez les liens de dépendance pour accéder aux informations sur le décalage pour n'importe quelle tâche

Accéder aux informations sur le décalage de n'importe quelle tâche dans l'affichage de l'échéancier de Microsoft Planner

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de gestion du temps de Microsoft Planner Microsoft Vous pouvez faire un zoom arrière sur une période allant jusqu'à six ans pour obtenir un aperçu des projets à long terme. Il est également possible d'exporter l'échéancier dans un fichier PDF.

En dehors de ces possibilités, les options de personnalisation du diagramme de Gantt de Microsoft Planner sont limitées.

Une autre option consiste à créer un échéancier de projet dans Excel .

Exportez les données de votre projet de Microsoft Planner vers Excel. Vous pouvez utiliser plusieurs modèles de diagramme de Gantt Excel pour créer manuellement un diagramme de Gantt en saisissant les données de votre projet. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez afficher et créez un diagramme à barres de l'échéancier. Toutefois, ce processus prend également beaucoup de temps.

N'oubliez pas non plus que cette méthode nécessite des mises à jour manuelles chaque fois que les tâches changent dans le planificateur.

Limites de Microsoft Planner

**Les gestionnaires de projet doivent faire appel à des outils tiers pour créer un diagramme de Gantt, ce qui peut compliquer le processus et ne pas s'intégrer pleinement aux fonctionnalités existantes de Planner.

Voici d'autres difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la création d'échéanciers dans Microsoft Planner:

Installation fastidieuse: L'installation et la configuration des extensions pour créer des diagrammes de Gantt peut être une tâche fastidieuse et chronophage. Cette étape supplémentaire peut nuire à la simplicité que Microsoft Planner vise à fournir, le rendant moins attrayant pour les utilisateurs en quête d'efficacité

L'installation et la configuration des extensions pour créer des diagrammes de Gantt peut être une tâche fastidieuse et chronophage. Cette étape supplémentaire peut nuire à la simplicité que Microsoft Planner vise à fournir, le rendant moins attrayant pour les utilisateurs en quête d'efficacité Adaptation de l'équipe : L'introduction d'extensions nécessite souvent une formation complète des membres de l'équipe de projet. La nécessité d'expliquer les outils et les flux de travail supplémentaires peut être source de confusion, en particulier pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la technologie

: L'introduction d'extensions nécessite souvent une formation complète des membres de l'équipe de projet. La nécessité d'expliquer les outils et les flux de travail supplémentaires peut être source de confusion, en particulier pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la technologie Insuffisance pour les projets complexes : Les capacités de Microsoft Échéancier peuvent s'avérer insuffisantes pour les projets dont les échéanciers sont changeants et qui comportent de nombreux éléments mobiles. Les diagrammes de Gantt sont parfaits pour montrer la connexion entre les tâches et assurer le suivi des calendriers. Sans de solides fonctionnalités de diagramme de Gantt, la gestion de projets complexes devient beaucoup plus difficile

Lire la suite: Comment faire un diagramme de Gantt dans Google Sheets (avec modèles)

Créer des diagrammes de Gantt avec ClickUp

Si vous souhaitez éviter toutes ces limites et créer un diagramme de Gantt en toute simplicité, essayez les outils suivants Alternatives à Microsoft Planner comme Microsoft Project.

Avancées Logiciel de diagramme de Gantt comme ClickUp avec des fonctionnalités exceptionnelles de diagramme de Gantt et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables, ClickUp est une solution de gestion de projet complète conçue pour répondre aux exigences uniques des différents projets et secteurs d'activité. Vue Gantt de ClickUp offre de puissantes fonctionnalités de diagramme de Gantt qui vous permettent d'optimiser la gestion de vos projets les échéanciers des projets rationaliser les flux de travail, et améliorer la gestion du temps des projets .

Utiliser l'affichage du diagramme de Gantt de ClickUp comme alternative au diagramme de Gantt de Microsoft Planner

visualisez les flux de travail avec la vue du diagramme de Gantt de ClickUp_

Avec des vues Gantt et des options de tri flexibles, vous pouvez utiliser ClickUp's Gantt Chart View pour:

Suivre les mises à jour des tâches en temps réel et gérer les dépendances des tâches

Organiser les tâches et afficher une vue d'ensemble de votre projet

Repérer les tâches critiques qui ont un impact sur les délais et identifier les retards potentiels

Pour commencer à utiliser les diagrammes de Gantt dans ClickUp, vous devez d'abord vous connecter (ou créer un compte) et créer un nouvel Espace spécifique à votre projet. Dans cet Espace, vous pouvez créer des dossiers et des listes pour classer les différentes phases de votre projet. Pour vous faciliter la compréhension, l'équipe de ClickUp a pris pour exemple la création d'un logiciel et ses processus de base.

Dans ClickUp, les projets peuvent être aussi vastes ou spécifiques que vous le souhaitez, mais nous vous recommandons d'avoir un dossier de projet dédié. Ici, nous avons nommé le projet "Création de logiciels".

Créez un dossier de projet dédié dans votre environnement travail ClickUp

créer un dossier de projet dédié dans votre environnement de travail ClickUp pour créer un diagramme de Gantt_

Terminé, suivez le guide simple étape par étape pour créer un diagramme de Gantt dans ClickUp.

Définissez les dates d'échéance en fonction de l'échéancier de votre projet. Dans notre exemple, nous avons prévu une semaine pour définir l'idée.

Créez des tâches et fixez des dates d'échéance avec ClickUp

définir des dates d'échéance pour les tâches d'un projet dans ClickUp pour créer un diagramme de Gantt_

Cliquez sur le bouton " + Nouvelle tâche " et saisissez les tâches, les noms, les descriptions et les dates d'échéance. Vous pouvez également assigner des tâches aux membres de l'équipe avec laquelle vous collaborez.

Définissez maintenant les paramètres de priorité des tâches : choisissez entre urgent, élevé, normal et faible. Vous pouvez sélectionner les priorités en fonction de l'échéancier et des besoins du projet. N'oubliez pas que plus les descriptions de tâches sont détaillées, plus il sera facile de suivre la progression ultérieurement.

Cette étape est sans doute la plus cruciale, car c'est là que votre diagramme de Gantt commence à prendre forme.

Étape 2 : Visualiser les tâches à l'aide de l'affiche du diagramme de Gantt

Pour accéder à la vue Gantt de ClickUp, allez dans le coin supérieur gauche de votre environnement de travail ClickUp et cliquez sur le bouton Vue. Sélectionnez ensuite Gantt dans les options déroulantes, comme indiqué ci-dessous.

Visualiser les tâches dans la vue diagramme Gantt de ClickUp

suivez la progression du projet et gérez les dépendances des tâches avec la vue diagramme de Gantt de ClickUp_

Dans la vue Gantt, toutes vos tâches apparaissent sur un Échéancier, ce qui permet de voir facilement la durée de chaque tâche et la façon dont elles se chevauchent. Vous pouvez ajuster les dates de début et de fin en faisant glisser les tâches sur l'échéancier.

Contrôlez la durée des tâches et les échéanciers des projets avec la vue Gantt de ClickUp

surveiller la durée des tâches et les échéanciers des projets avec la vue du diagramme de Gantt de ClickUp_

Étape 3 : Personnalisez votre diagramme de Gantt

La personnalisation est la clé pour rendre votre diagramme de Gantt plus efficace. Dans ClickUp, vous pouvez modifier les couleurs des tâches, ajuster l'échelle de l'échéancier (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et ajouter des jalons pour les échéances importantes.

Le diagramme de Gantt de ClickUp offre des options de personnalisation faciles, contrairement au diagramme de Gantt de Microsoft Planner

personnalisez votre diagramme de Gantt dans ClickUp pour obtenir facilement des informations sur votre projet

De plus, vous pouvez modifier l'apparence de vos tâches en ajustant les couleurs, en regroupant les tâches par catégories ou en ajoutant des champs personnalisés. Ces distinctions visuelles facilitent la compréhension de votre diagramme en un coup d'œil.

Regroupement de tâches et ajout de champs personnalisés dans le diagramme de Gantt de ClickUp

rendez votre diagramme de Gantt plus efficace en regroupant les tâches et en ajoutant des champs personnalisés

En outre, vous pouvez également définir des dépendances entre les tâches pour vous assurer que les tâches sont bien exécutées Vous pouvez également paramétrer les dépendances des tâches pour vous assurer qu'elles sont achevées dans le bon ordre, ce qui est super utile pour les projets complexes.

Dans notre exemple, nous avons défini la tâche Revise and Edit comme dépendant de l'achèvement de la tâche où nous Write the Code. ClickUp facilite l'exécution de cette tâche : il suffit de cliquer et de faire glisser les tâches entre elles sur le diagramme de Gantt pour les lier.

Ajouter les dépendances des tâches dans le diagramme de Gantt ClickUp

ajoutez des dépendances de tâches dans votre diagramme de Gantt ClickUp pour assurer une exécution fluide du projet_

Étape 4. Surveillez la progression et ajustez-la si nécessaire

Au fur et à mesure que vous travaillez sur votre projet, le diagramme de Gantt se met à jour en temps réel pour indiquer votre progression. Lorsque vous marquez des tâches comme achevées, elles apparaissent visuellement comme terminées sur l'échéancier. ClickUp vous permet également de mettre à jour les statuts des tâches, d'ajouter des commentaires et de joindre des pièces à chaque tâche, ce qui centralise les informations et facilite la conservation du contexte.

Et si vous vous rendez compte qu'une tâche prend plus de temps que prévu, vous pouvez facilement ajuster l'échéancier en faisant glisser la barre des tâches pour en allonger la durée. Après tout, la flexibilité est essentielle dans la gestion de projet, n'est-ce pas ?

Une fois votre diagramme de Gantt achevé, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. ClickUp vous permet d'inviter d'autres personnes à afficher ou modifier le diagramme pour gérer les tâches. Cette fonctionnalité est inestimable si vous attendez un retour d'information.

Partagez votre vue du diagramme de Gantt ClickUp avec d'autres personnes

partagez votre vue Gantt avec d'autres personnes pour suivre vos projets, assurer votre responsabilité ou demander un retour d'information

Voici un tutoriel détaillé sur la façon de créer des diagrammes de Gantt dans ClickUp👇

ClickUp va même plus loin en proposant des outils simples et prêts à l'emploi Modèles de diagrammes de Gantt afin que vous ne deviez pas partir de zéro.

Le modèle ClickUp de diagramme de Gantt simple

Comprendre comment créer des diagrammes de Gantt peut s'avérer difficile au départ. Vous pouvez essayer Le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp pour transformer instantanément les tâches sélectionnées dans votre liste en un simple diagramme de Gantt.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Installation instantanée : Démarrez immédiatement avec un modèle de diagramme de Gantt prêt à l'emploi qui vous permet d'économiser du temps et des efforts

: Démarrez immédiatement avec un modèle de diagramme de Gantt prêt à l'emploi qui vous permet d'économiser du temps et des efforts Suivi Effacé des tâches : Visualisez facilement les dépendances des tâches, ce qui aide les équipes à rester alignées sur les priorités et facilite la collaboration au sein de l'équipe

: Visualisez facilement les dépendances des tâches, ce qui aide les équipes à rester alignées sur les priorités et facilite la collaboration au sein de l'équipe Un forfait plus intelligent : Repérez rapidement les obstacles potentiels et planifiez plus efficacement pour maintenir les projets sur la bonne voie

Visualiser l'échéancier d'un projet avec ClickUp

Microsoft Planner est un outil de planification de projet et de gestion des tâches solide, mais son incapacité à prendre en charge les diagrammes de Gantt en mode natif limite son efficacité pour les projets complexes.

Heureusement, des outils comme ClickUp offrent des fonctionnalités clés avancées de diagramme de Gantt et des modèles prêts à l'emploi qui répondent aux limites générales et permettent aux utilisateurs de suivre les forfaits de projet sans effort, offrant ainsi une expérience de gestion de projet puissante. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour voir à quel point vos projets peuvent être mieux organisés !