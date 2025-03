10 meilleures alternatives à Whereby

Les applications de visioconférence s'accompagnent souvent d'une foule de frustrations : téléchargements interminables, inscriptions fastidieuses et nécessité de se souvenir des identifiants de réunion. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs apprécient Whereby. Il offre une expérience transparente avec des réunions basées sur le navigateur et une salle virtuelle fixe, permettant aux équipes de se connecter par le biais d'un simple lien partagé. De plus, son intégration avec Google Agenda simplifie la planification. 📅

Il y a toutefois un inconvénient : les problèmes de connexion. Certains utilisateurs ont rapporté des instances de dysfonctionnement de Whereby sur différents navigateurs, perturbant les réunions avec une qualité vidéo médiocre.

Si vous êtes un utilisateur de Whereby confronté à des problèmes similaires, nous sommes là pour vous aider ! Après avoir testé plusieurs outils de vidéo conférence au cours du mois dernier, j'ai dressé une liste des meilleures alternatives à Whereby. Dans cet article, je partagerai les meilleures alternatives à Whereby et soulignerai ce qui distingue chacune d'entre elles afin que vous puissiez trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. ✅

Que rechercher dans une alternative à Whereby ?

Lors de ma recherche d'alternatives à Whereby, j'ai réduit mon choix à ces cinq fonctionnalités clés de visioconférence :

Facilité d'utilisation

Je ne saurais trop insister sur l'importance de la simplicité. J'ai besoin d'un outil qui me permette de participer à une réunion ou d'en commencer une sans avoir à me préoccuper de paramètres compliqués. S'il est trop long à comprendre, il est rayé de ma liste ! En effet, lorsque vous vous dépêchez de rejoindre un appel, la dernière chose dont vous avez envie est de perdre du temps avec des paramètres complexes. L'objectif est de me faciliter la vie, et une interface utilisateur intuitive n'est pas négociable pour avoir le contrôle total.

Fonctionnalités de collaboration

Un excellent outil d'audioconférence et de vidéoconférence ne se limite pas à la communication en face à face. Il m'arrive souvent de travailler sur des projets partagés pendant les réunions, les outils qui me permettent de collaborer en temps réel, avec des fonctionnalités telles que le partage d'écran, les tableaux blancs et la collaboration documentaire, sont donc importants.

Intégration avec d'autres outils

La dernière chose que je souhaite, c'est un outil de vidéo conférence qui ne s'intègre pas aux applications que j'utilise déjà. Il doit s'intégrer parfaitement à mon flux de travail existant.

Sécurité

La sécurité est un élément important, en particulier lorsqu'il s'agit de discuter d'informations sensibles sur les clients. Le cryptage de bout en bout et de solides contrôles de confidentialité, comme les réunions protégées par mot de passe et la possibilité de contrôler les entrées, sont essentiels pour assurer la sécurité des réunions et des données en ligne.

Qualité vidéo et audio

Quelle que soit la qualité de ses fonctionnalités, une plateforme dont la vidéo est saccadée ou dont l'audio est défaillant ne sert à rien. Une vidéo et un son de haute qualité ne sont pas négociables pour garantir des réunions productives en particulier lorsque le travail avec des équipes télétravail ou des clients.

Les 10 meilleures alternatives à Whereby

Avant d'entrer dans la liste des 10 meilleures alternatives à Whereby, je veux rendre les choses plus faciles pour vous :

J'ai créé un tableau comparatif des 10 meilleurs outils de vidéo conférence et des alternatives à Whereby. Ce tableau met en évidence la meilleure utilisation de chaque outil, les fonctionnalités clés qui les distinguent et les limites notables. Que vous recherchiez la simplicité, des fonctionnalités de collaboration ou la sécurité, ce comparatif vous guidera pour faire le meilleur choix parmi les alternatives à Whereby.

Et pour plus de détails sur les prix et autres, continuez à lire !

Outil | Parfait pour | Fonctionnalités clés | Limitations | Prix |

| ------------------------ | -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |

| Zoom Zoom | Grandes conférences vidéo | Salles de réunion, résumés de réunion IA, enregistrement dans le cloud | Interface surchargée pour les nouveaux utilisateurs | Gratuit, Pro 14,99 $/utilisateur/mois, Business 21,99 $/utilisateur/mois

| Microsoft Teams | Collaboration d'équipe | Canaux de discussion, collaboration documentaire, intégration d'applications | Exigeant en ressources, peut ralentir sur les appareils plus anciens | Free, Essential 4 $/utilisateur/mois, Basic 6 $/utilisateur/mois, Standard 12,50 $/utilisateur/mois

GoTo Meeting | Événements de grande capacité | Transcription en temps réel, accueil jusqu'à 3 000 participants | Options de personnalisation limitées | Professionnel 12 $/organisateur/mois, Business 16 $/organisateur/mois, Enterprise : Tarification personnalisée Cisco Webex Meetings | Réunions d'équipe sécurisées | Traduction en temps réel, annulation du bruit par l'IA, réunions sécurisées | Nombreuses fonctionnalités : Free, Webex Meet 12 $/utilisateur/mois, Webex Suite 25,50 $/utilisateur/mois Skype | Simple discussion vidéo | Appels vers des téléphones fixes et mobiles, partage d'écran, sous-titrage en direct | Partage de fichiers limité à 300 Mo | Gratuit, abonnement 2,99 $/mois (appels vers les États-Unis et le Canada), forfait mondial 13,99 $/mois | Jitsi Meet | Gratuit, Webex Meet 12 $/utilisateur/mois, Webex Suite 25,50 $/utilisateur/mois Jitsi Meet | Réunions gratuites | Free forever, open-source, collaboration documentaire en temps réel | Manque de fonctionnalités de collaboration avancées | Gratuit Adobe Connect | Sessions interactives | Dispositions personnalisables, suivi de l'engagement, sondages/quiz interactifs | Prix plus élevé que les autres plateformes | Standard 190 $/hôte par an, Premium 290 $/hôte par an Zoho Meeting | Utilisateurs de Zoho | Intégration avec les applications Zoho, partage d'écran, outils de webinaire | Fonctionnalités gratuites limitées | Free, Meeting Standard 2 $/mois, Webinar Standard 9 $/mois | TeamViewer | Contrôle des appareils pendant les réunions | Partage d'écran 4K, assistance multi-moniteur, contrôle à distance | Pas d'application mobile dédiée | Accès à distance 24,90 $/mois, Business 50,90 $/mois

| Google Workspace | Réunions collaboratives en temps réel | Intégration avec les applications Google, suppression du bruit IA, partage de fichiers | Options de personnalisation limitées | Business Starter 6 $/mois, Business Standard 12 $/mois, Business Plus 18 $/mois | Gestion de l'accès à distance 24,90 $/mois, Business Plus 18 $/mois

Tableau comparatif des alternatives à Whereby

Parlons maintenant de chacun d'entre eux en détail.

1. Zoom (le meilleur pour organiser des vidéoconférences)

la vidéo est un outil de travail qui peut être utilisé pour les conférences vidéo Zoom Zoom US mérite d'être pris en considération lorsque l'on parle d'alternatives à Whereby. Alors que Whereby est connu pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation, Zoom est plus polyvalent, en particulier pour la conduite de réunions de groupes plus importants. Il permet le partage d'écran, le changement d'arrière-plan et le sous-titrage multilingue, de sorte que nous avons toutes les mains sur le pont.

Zoom se distingue par sa fonctionnalité de salles de réunion, idéale si je souhaite organiser des ateliers ou des sessions de brainstorming. Elle me permet de diviser les participants en petits groupes pour des discussions plus ciblées. De plus, la technologie de Zoom permet de collaborer en temps réel lors des réunions grâce aux tableaux blancs et aux discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Pièce jointe pré-lecture etles agendas des réunions aux invitations aux réunions pourune gestion efficace des réunions Obtenez des résumés de réunion et des éléments d'action automatiques grâce à l'IA

Intégrez un intervalle d'applications, comme Evernote pour la prise de notes ou Kahoot pour les activités interactives, directement dans vos réunions Zoom

Enregistrez vos réunions et sauvegardez-les dans le cloud pour y accéder facilement et les partager plus tard avec des participants ou des collègues

Limites de Zoom

L'interface complexe de Zoom peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs, car il faut apprendre à naviguer efficacement dans toutes les fonctionnalités

Prix de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $14.99/utilisateur/mois

$14.99/utilisateur/mois Business: $21.99/utilisateur/mois

G2: 4.5/5 (55,000+ reviews)

4.5/5 (55,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (11,000+ avis)

2. Microsoft Teams (le meilleur pour les réunions d'équipes professionnelles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-4.png Microsoft Teams est l'une des meilleures alternatives pour les réunions d'équipes professionnelles /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à Microsoft Teams pour les réunions d'équipe professionnelles Teams Microsoft Microsoft Teams est une autre excellente option parmi les alternatives Whereby, permettant une communication d'équipe en temps réel et asynchrone. Mon travail est excellent pour les réunions d'équipe, les webinaires et les sessions de formation. L'une des fonctionnalités les plus remarquables est le mode Together, qui met l'accent sur les visages et les signaux non verbaux, créant ainsi une expérience plus engageante pour les utilisateurs de l'entreprise.

Un aspect unique de Teams est l'espace de discussion séparé pour chaque réunion, où les participants peuvent partager des documents et poursuivre les discussions avant, après ou pendant la session. En outre, les outils de collaboration, tels que l'ajout de texte, les notes autocollantes et le partage des réactions, contribuent à maintenir l'implication de chacun.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Collaborez en temps réel sur des documents partagés directement dans le cadre de vos discussions ou de vos visioconférences

Organisez de grandes réunions ou des évènements en direct avec jusqu'à 10 000 participants, ce qui est parfait pour les grandes présentations ou les annonces à l'échelle de l'entreprise

Utilisez des canaux pour organiser des discussions d'équipe, partager des fichiers et gérer des tâches en un seul endroit, sans passer d'un outil à l'autre

Tirez parti des intégrations d'applications tierces telles que Trello ou GitHub pour rationaliser les flux de travail et tout synchroniser

Limites de Microsoft Teams

Teams peut être gourmand en ressources, nécessitant une bande passante et une mémoire système importantes, ce qui peut entraîner des performances lentes sur les appareils moins performants

Prix de Microsoft Teams

Free

Essentiel: 4 $/utilisateur/mois

4 $/utilisateur/mois Basic: $6/utilisateur/mois

$6/utilisateur/mois Standard: 12,5 $/utilisateur/mois

G2: 4.3/5 (15,000+ reviews)

4.3/5 (15,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2200+ avis)

3. GoTo Meeting (Meilleur pour les évènements de grande capacité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-15.png GoTo Meeting fait partie des alternatives Whereby pour les évènements de grande capacité /$$img/

le site web de GoTo Meeting est disponible en anglais et en français Aller à la réunion Similaire à Whereby, GoTo Meeting permet également aux participants d'accéder rapidement et en un seul clic aux réunions, sans avoir à les télécharger. Cependant, son système de réduction du bruit et de commutation rend l'expérience de la réunion beaucoup plus fluide. Je peux même communiquer lorsque je suis en déplacement.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est son notes de réunion en temps réel ce qui évite aux participants d'avoir à prendre des notes et permet à chacun de se concentrer et d'être présent lors de la discussion.

Les meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting

Transcription automatique de vos réunions en temps réel, ce qui facilite la relecture ou le partage des points forts de la réunion

Accueille jusqu'à 3 000 participants lors de webinaires ou de réunions à grande échelle, ce qui en fait un outil idéal pour les évènements de grande envergure

Permet le partage du clavier et de la souris pour une collaboration fluide

Limites de GoTo Meeting

Offre des options de personnalisation limitées

Prix de GoTo Meeting

Professionnel: 12 $/organisateur/mois, facturé annuellement

12 $/organisateur/mois, facturé annuellement Business: $16/organisateur/mois, facturation annuelle

$16/organisateur/mois, facturation annuelle Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1000+ commentaires)

4.5/5 (1000+ commentaires) Capterra: 8/10 (1000+ commentaires)

4. Cisco Webex Meetings (Meilleur pour les réunions d'équipe sécurisées)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à Cisco Webex Meetings Cisco Webex Si vous recherchez un outil de vidéoconférence qui privilégie la sécurité et la fiabilité, l'application web Cisco Webex Meeting fait partie des alternatives solides de Whereby. Elle est particulièrement bien adaptée aux entreprises qui traitent des données sensibles et de la vidéo en temps réel et qui ont besoin d'une protection solide.

Le meilleur atout de Cisco Webex est sa flexibilité. Les fonctionnalités d'intégration du QR Code Move to Mobile et d'Apple CarPlay permettent une transition transparente entre les appareils pendant les réunions, garantissant ainsi flexibilité et commodité. Ces outils facilitent le passage d'une plateforme à l'autre au bureau ou en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco Webex

Utilisez des traductions en temps réel pour plus de 100 langues, ce qui facilite la communication avec les équipes internationales

Garantir une vidéo et un son de haute qualité, optimisés même pour les environnements à faible bande passante

Exploitez les fonctionnalités interactives telles que les sondages, les questions-réponses et les mains levées pour une expérience plus engageante lors des grandes réunions

Profitez de l'annulation du bruit alimentée par l'IA pour éliminer les distractions en arrière-plan pendant les appels

Limites de Cisco Webex

Peut sembler impressionnant au départ en raison de ses nombreuses fonctionnalités et options

Prix de Cisco Webex

Webex gratuit

Webex Meet: 12 $/utilisateur/mois

12 $/utilisateur/mois Webex Suite: 25,50 $/utilisateur/mois

25,50 $/utilisateur/mois Webex Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (18,000+ reviews)

4.2/5 (18,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (7000+ commentaires)

5. Skype (le meilleur pour discuter en vidéo)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un téléphone portable Skype Lorsque je pense aux applications interactives pour les outils de discussion vidéo et de conférence, Skype est l'un des premiers noms qui me viennent à l'esprit. Skype existe depuis des années, mais il est unique dans la mesure où il s'intègre parfaitement à la communication quotidienne, qu'il s'agisse d'une discussion rapide, d'un appel audio ou d'une visioconférence.

Une fonctionnalité remarquable est la possibilité d'appeler des téléphones fixes et mobiles directement à partir de Skype, ce qui est très pratique si vous êtes en connexion avec des personnes qui ne sont pas toujours en ligne. De plus, Skype permet des appels continus pendant 24 heures, ce qui le rend efficace pour les longues sessions d'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Passez des appels vers des téléphones fixes et mobiles, pour étendre votre communication au-delà des réunions en ligne

Partagez facilement votre écran avec les participants, ce qui est idéal pour les présentations ou la résolution de problèmes en temps réel

Activez les sous-titres en temps réel pour vos discussions et rendez-les plus accessibles grâce à la fonctionnalité de sous-titres en direct de Skype

Limites de Skype

Vous ne pouvez envoyer des fichiers que jusqu'à 300 Mo directement dans la fenêtre de discussion, sans avoir recours à des outils externes

Prix de Skype

Free : Appels entre utilisateurs Skype, messagerie, partage de fichiers

: Appels entre utilisateurs Skype, messagerie, partage de fichiers Crédit : Les appels vers les téléphones américains coûtent environ 2,3 cents/min

: Les appels vers les téléphones américains coûtent environ 2,3 cents/min Abonnement : 2,99 $/mois pour des appels illimités vers les États-Unis et le Canada

: 2,99 $/mois pour des appels illimités vers les États-Unis et le Canada Forfait mondial : 13,99 $/mois pour des appels illimités vers le monde entier

G2: 4.3/5 (23 000+ commentaires)

4.3/5 (23 000+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (400+ commentaires)

6. Jitsi Meet (Le meilleur pour organiser des réunions gratuites)

il n'y a pas d'autre solution que d'organiser des réunions gratuites, mais il y en a une Rencontre Jitsi Jitsi Meet est une alternative convaincante à Whereby, en particulier si vous recherchez une solution de vidéoconférence gratuite et open-source conçue dans un souci de confidentialité et de flexibilité. Mon travail est excellent pour mener de longues réunions en réduisant la charge de travail du système et en améliorant l'expérience de l'utilisateur grâce à sa technologie de réécriture SSRC.

De plus, vous pouvez l'utiliser directement dans votre navigateur ou télécharger l'application mobile, ce qui vous permet de vous joindre depuis presque n'importe quel appareil. Jitsi Meet est également personnalisable, ce qui permet aux développeurs de le modifier en fonction de leurs besoins spécifiques, ce qui en fait un produit phare pour les utilisateurs férus de technologie ou les entreprises qui cherchent à s'auto-héberger.

Les meilleures fonctionnalités de Jitsi Meet

Cryptage complet des réunions avec une sécurité open-source pour les garder en sécurité

Rejoignez ou démarrez des réunions sans compte - utilisez un simple lien

Collaborez en temps réel avec Etherpad pour le partage de documents

Diffusion en direct directement sur YouTube pour les diffusions publiques

Limites de Jitsi Meet

Manque de fonctionnalités de collaboration intégrées avancées comme les salles de réunion et les intégrations d'applications

Prix de Jitsi Meet

Free Forever

G2: 4.3/5 (170+ commentaires)

4.3/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (70+ avis)

7. Adobe Connect (Meilleur pour mener des sessions interactives)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-16.png Adobe Connect est l'une des meilleures solutions pour organiser des sessions interactives /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel Adobe Connect Adobe Si vous recherchez quelque chose de plus personnalisable que Whereby, Adobe Connect peut être une bonne option. Ce qui le rend unique, c'est la possibilité de contrôler et d'adapter complètement votre réunion et votre espace en ligne.

Vous pouvez créer différentes dispositions et mettre en place des modules à des fins diverses, telles que les questions-réponses, le partage de fichiers ou les quiz. Le plus intéressant, c'est que ces paramètres sont sauvegardés pour une utilisation ultérieure. Adobe Connect est idéal si vous organisez régulièrement des réunions, des webinaires, des ateliers ou des sessions de formation et que vous souhaitez disposer d'un outil allant au-delà de la vidéoconférence de base.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Connect

Conservez vos paramètres et dispositions pour les sessions ultérieures grâce aux salles de réunion permanentes

Analysez des indicateurs de participation détaillés pour suivre l'interaction des participants au cours de votre session

Personnalisez entièrement les dispositions de la réunion en organisant des groupes pour discuter, répondre aux questions et faire des présentations

Utilisez des outils intégrés tels que des quiz et des sondages pour rendre les sessions plus interactives

Les limites d'Adobe Connect

Le prix plus élevé que celui d'autres plateformes peut dissuader les petites équipes de rechercher des solutions rentables

Prix d'Adobe Connect

Standard: 190 $/hôte, facturé annuellement

190 $/hôte, facturé annuellement Premium: 290 $/hôte, facturation annuelle

290 $/hôte, facturation annuelle Enterprise: 390 $/hôte, facturation annuelle

G2: 4/5 (900+ commentaires)

4/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (690+ commentaires)

8. Zoho Meeting (Meilleur pour les utilisateurs de Zoho)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Zoho Réunion Zoho Si vous recherchez une alternative à Whereby axée sur la simplicité et conçue pour les entreprises de toutes tailles, Zoho Meeting constitue une solution solide. Il fournit plusieurs flux vidéo et fonctionne parfaitement pour les grandes réunions d'équipe. Je peux afficher 50 flux sur mon écran en une seule fois, ce qui facilite l'interaction avec les membres de l'équipe.

Qu'il s'agisse de synchroniser rapidement une équipe ou d'organiser un webinaire de plus grande envergure, Zoho Meeting reste intuitif. Son intégration à la suite d'applications Business de Zoho la rend encore plus puissante pour les utilisateurs qui font déjà partie de l'écosystème Zoho.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Meeting

S'intègre parfaitement à la suite d'applications de Zoho pour une collaboration transparente

Modérez les sessions de questions et réponses pour contrôler le flux du webinaire et garantir la pertinence des discussions

Créez des formulaires d'inscription aux webinaires et automatisez les rappels par e-mail pour susciter l'intérêt des participants

Partager des écrans et enregistrer des sessions pour les réunions et les webinaires

Limites de Zoho Meeting

Niveau gratuit limité, offrant moins de fonctionnalités à moins que vous ne passiez à un forfait payant

Prix de Zoho Meeting

Édition Free ::::::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::::::: : Meeting Standard : À partir de 2 $/mois

: À partir de 2 $/mois Meeting Professional : À partir de 3 $/mois

: À partir de 3 $/mois Séminaire en ligne Standard : À partir de 9 $/mois

: À partir de 9 $/mois Séminaire professionnel : à partir de 19 $/mois À partir de 19 $/mois

: à partir de 19 $/mois À partir de 19 $/mois Séminaire Web Enterprise : A partir de 79$/mois/organisateur

G2: 4.5/5 (1000+ commentaires)

4.5/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (480+ commentaires)

9. Teamviewer (Meilleur pour le contrôle des appareils pendant les réunions)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-15-1400x955.png Teamviewer fait partie des alternatives Whereby pour le contrôle des appareils pendant les réunions /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un téléphone portable TeamViewer TeamViewer offre un mélange unique d'accès à distance et de vidéo conférence dans la sélection des alternatives Whereby. Il est particulièrement utile pour les entreprises qui ont besoin d'outils d'assistance et de collaboration en une seule plateforme.

L'avantage clé de ce logiciel est sa capacité à combiner le partage d'écran, l'enregistrement dans le cloud et le contrôle des appareils en temps réel. Cela fait de TeamViewer un choix solide pour les équipes informatiques ou les entreprises qui ont besoin de dépannage pendant les réunions. En outre, il fournit un partage d'écran 4K avec une assistance multi-moniteur, garantissant des visuels de haute qualité lors des présentations.

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Partage en 4K avec assistance multi-moniteur pour des présentations claires et nettes

Utilisation d'un identifiant de réunion personnel pour un accès facile et sécurisé

Intégration à Outlook pour la planification et la gestion des réunions

Protégez les réunions par un mot de passe pour une sécurité accrue

Discussion d'équipe intégrée pour communiquer en parallèle des visioconférences

Limites de TeamViewer

L'absence d'application mobile dédiée limite l'accès en déplacement

Prix de TeamViewer

Accès à distance : 24,90 $/mois

: 24,90 $/mois Business : 50,90 $/mois

: 50,90 $/mois Premium : 112,90 $/mois

: 112,90 $/mois Entreprise : 229,90 $/mois

Capterra: 4.6/5 (11000+ commentaires)

4.6/5 (11000+ commentaires) G2: 4.4/5 (3000+ commentaires)

10. Google environnements de travail (Meilleur pour les réunions collaboratives en temps réel)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-20-1400x746.png L'environnement de travail de Google est l'une des meilleures alternatives pour les réunions collaboratives en temps réel /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Environnements de travail de Google Comment ne pas ajouter l'environnement de travail de Google parmi les environnements Whereby ? L'environnement de travail de Google (anciennement G Suite) offre bien plus que la vidéo conférence. Il s'agit d'une solution entièrement intégrée pour les équipes distantes qui souhaitent une collaboration transparente.

L'outil de vidéoconférence et de conférence web de Google Workspace est Google Meet, et ce qui le distingue, c'est qu'il s'intègre sans effort aux autres applications de Google, telles que Gmail, Google Agenda et Google Drive. De plus, vous pouvez enregistrer vos réunions directement sur Google Drive, ce qui facilite le partage et l'accès ultérieur.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Collaborez en temps réel pendant les réunions à l'aide de Google Docs, Sheets ou Slides partagés

Accueillez jusqu'à 250 participants avec Google Meet, idéal pour les grandes équipes ou les présentations

Annulez les bruits de fond grâce à l'annulation du bruit pilotée par l'IA pendant les appels

Intégration transparente avec Gmail, Calendrier et Google Drive pour la planification et le partage de fichiers

environnements de travail limités par Google

Offre des options de personnalisation limitées, moins de contrôle sur les dispositions et les fonctionnalités interactives par rapport à d'autres plateformes

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Starter : 6,00 $/mois

: 6,00 $/mois Business Standard : 12,00 $/mois

: 12,00 $/mois Business Plus : 18,00 $/mois

G2: 4.6/5 (2400+ avis)

4.6/5 (2400+ avis) Capterra: 4.5/5 (11 000+ commentaires)

