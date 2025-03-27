6 modèles gratuits d'échéancier en Excel pour visualiser les jalons d'un projet

Lorsque tous les membres de l'équipe savent exactement ce qui doit être fait et quand, les choses se font plus rapidement et avec moins de maux de tête.

Microsoft Excel propose des modèles d'échéancier de projet gratuits qui vous aident à visualiser les jalons du projet à l'aide de marqueurs de progression, de statuts de tâches personnalisés, etc. Grâce à une meilleure visibilité des objets, des délais et des difficultés éventuelles, vous pouvez créer une feuille de route qui guidera votre équipe vers la réussite.

Dans cet article de blog, nous allons parler de quelques-uns des meilleurs modèles d'échéancier Excel gratuits et vous donner un bonus Alternative à Excel pour créer des échéanciers de projets encore plus performants.

Alors, sans plus attendre, commençons.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'Échéancier de projet Excel ?

Un bon modèle d'échéancier Excel est un outil simple mais flexible qui vous aide à planifier l'ensemble de votre projet sur un échéancier visuel. Ils centralisent la gestion des tâches et des ressources pour que les parties prenantes restent alignées, identifient les goulets d'étranglement dès le début en planifiant les dépendances, et maintiennent votre projet sur la bonne voie du début à la fin.

Pour qu'un modèle d'échéancier de projet rationalise efficacement vos processus et flux de travail, recherchez les fonctionnalités suivantes :

Facile à utiliser : Choisissez un modèle Excel d'échéancier simple et clair, pour que vous et votre équipe puissiez facilement voir l'ensemble du projet d'un seul coup d'œil

: Choisissez un modèle Excel d'échéancier simple et clair, pour que vous et votre équipe puissiez facilement voir l'ensemble du projet d'un seul coup d'œil Collaboration en temps réel : Optez pour un modèle d'échéancier qui permet à tout le monde d'être sur la même page en ce qui concerne les objectifs et les échéances, grâce à une collaboration en temps réel

: Optez pour un modèle d'échéancier qui permet à tout le monde d'être sur la même page en ce qui concerne les objectifs et les échéances, grâce à une collaboration en temps réel Barres de progression visuelles : Choisissez un modèle d'échéancier de projet avec des barres de progression pour savoir où vous en êtes dans chaque tâche

: Choisissez un modèle d'échéancier de projet avec des barres de progression pour savoir où vous en êtes dans chaque tâche Personnalisation: Choisissez un modèle dont vous pouvez modifier la disposition, les couleurs et les blocscréer un échéancier de projet qui correspond parfaitement aux besoins de votre équipe

Choisissez un modèle dont vous pouvez modifier la disposition, les couleurs et les blocscréer un échéancier de projet qui correspond parfaitement aux besoins de votre équipe Automatisation: Choisissez un échéancier qui met automatiquement à jour les données du projet afin que votre équipe dispose toujours des informations les plus récentes

💡Pro Tip: Utilisez les outils suivants logiciel d'échéancier de projet pour une meilleure gestion du temps, des ressources, de la charge de travail et des risques. Ils peuvent également faciliter l'établissement de rapports en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisés.

6 modèles d'échéanciers gratuits pour Excel

1. Modèle d'échéancier de base par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Basic-Échéancier-Template-by-Template.net ClickUp_.png Modèle d'échéancier de base pour un projet par Template.net /$$$img/

via Template.net Si vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes probablement à la recherche d'un moyen simple de suivre vos tâches. Le Modèle d'échéancier de base par Template.net fait exactement cela en gardant les choses organisées sans les tracasseries.

Sa conception conviviale vous permet d'ajouter des tâches, de fixer des paramètres, d'assigner des propriétaires de tâches et de suivre les jalons importants de manière transparente.

Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

Champs personnalisables : Échéancier de projet adapté à votre projet

: Échéancier de projet adapté à votre projet Un cadre adaptable : Modifiez les sections pour répondre aux besoins uniques de votre projet

: Modifiez les sections pour répondre aux besoins uniques de votre projet Visualisation des données Effacées : Utilisez des graphiques et des diagrammes pour un aperçu rapide de la progression

Avec ce modèle, tout est clairement présenté pour que vous puissiez facilement voir la progression de votre projet et.. améliorer la gestion du temps du projet .

Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent consulter les mises à jour de projets et les aperçus financiers en un seul endroit.

2. Échéancier trimestriel Template by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Quarterly-Échéancier-Template-by-Template.net-.png Échéancier trimestriel du projet Template.net /$$$img/

via Template.net En tant que gestionnaire, le forfait trimestriel est peut-être l'un des éléments les plus importants de votre liste de choses à faire. Avec la Modèle d'échéancier trimestriel par Template.net grâce à ce modèle, l'organisation des objectifs, des tâches et des projets pour chaque trimestre devient un jeu d'enfant

Décomposez l'échéancier de votre projet en quatre trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4), ce qui vous aidera à répartir les tâches, à suivre les jalons importants, les évènements clés et à contrôler la progression.

Vous pourrez ainsi repérer rapidement les retards éventuels et résoudre les problèmes courants de gestion du temps dans l'échéancier de votre projet.

Idéal pour : Les projets pour lesquels les parties prenantes souhaitent avoir une visibilité sur la répartition par trimestre des objectifs, des tâches et des jalons clés.

3. Proposition de recherche Échéancier Modèle de diagramme de Gantt par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Research-Proposal-Échéancier-Gantt-Chart-Template-by-Template.net-.png Proposition de recherche Échéancier Modèle de diagramme de Gantt par Template.net /$$$img/

via Template.net Si vous avez un projet de recherche sur les bras, la rubrique Proposition de recherche Échéancier Modèle de diagramme de Gantt par Template.net est parfait pour garder tout organisé, quelle que soit la complexité du projet.

Ce modèle simple d'échéancier de projet vous aide à gérer chaque étape - de l'organisation des tâches et de l'établissement des échéanciers au suivi de la progression et à l'affectation des ressources.

De plus, il vous donne la clarté dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie et atteindre en toute confiance chaque jalon de votre forfait de projet.

Idéal pour : Les projets de recherche pour lesquels les jalons et les échéances doivent être suivis dans l'ordre chronologique

4. Échéancier des tâches Template by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Task-Échéancier-Template-by-Template.net-.png Échéancier des tâches Template by Template.net /$$$img/

via Template.net Si vous avez plusieurs projets en cours et que vous perdez sans cesse le fil de la progression, l'option Modèle d'échéancier des tâches par Template.net peut faire le tri en organisant les tâches dans l'ordre chronologique et en respectant les délais.

Grâce à des fonctionnalités telles que la planification des tâches, le suivi de la progression et la collaboration facile, vous pouvez rapidement attribuer des tâches, ajouter des notes et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

Ce modèle d'échéancier de projet relève les noms des tâches, les dates de début et de fin, les jalons et la progression. C'est une façon intelligente de respecter le calendrier de votre projet et de rester productif.

Idéal pour : Gérer les tâches quotidiennes pour les petites équipes et faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe.

5. Modèle d'échéancier pour un projet de quatre semaines par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Four-Week-Project-Échéancier-Template-by-Microsoft-.png Modèle d'échéancier de projet de quatre semaines par Microsoft /$$$img/

via Microsoft Si vous gérez un projet complexe et que vous ne disposez que d'un mois pour l'achever, la Modèle d'échéancier de projet de quatre semaines par Microsoft est le moyen idéal pour organiser les tâches sur quatre semaines.

Ajoutez des tâches, fixez des délais, affectez des membres de l'équipe et suivez la progression dans une disposition simple et claire avec ce modèle de calendrier de projet. Ce modèle facilite grandement le suivi et la gestion des échéances hebdomadaires.

Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui supervisent des projets complexes avec des sprints mensuels.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Data-Tracker-Gantt-Chart-Template-by-Microsoft.png Data Tracker Gantt Chart Template by Microsoft (Modèle de diagramme de Gantt pour le suivi des données) /$$$img/

via Microsoft Si vous souhaitez créer rapidement un diagramme de Gantt dans Excel pour visualiser la progression d'un projet en fonction des dates, vous trouverez ceci Date Tracker Gantt Chart Template by Microsoft (Modèle de diagramme de Gantt pour le suivi des dates) utile.

Il suffit de saisir des données telles que les activités, les dates de début et de fin, les jalons, et le modèle d'échéancier de projet met automatiquement à jour les statuts au fur et à mesure que les tâches sont achevées

Mettez en forme pour personnaliser facilement l'aspect de votre échéancier de projet, afin que tout soit clair et facile à visualiser.

Idéal pour : Les grandes équipes à la recherche d'un outil simple pour que tout le monde soit au courant de la progression des tâches.

#

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles d'échéanciers

Les modèles d'échéancier de projet Microsoft Excel semblent initialement bien adaptés aux échéanciers de projet, mais ils peuvent s'avérer insuffisants lorsqu'il s'agit de gérer des projets complexes avec des équipes interfonctionnelles. Voici pourquoi :

Une personnalisation limitée : Les modèles d'échéancier de projet Excel ne sont pas très flexibles, si bien que créer quelque chose d'interactif ou d'amusant peut s'avérer délicat

: Les modèles d'échéancier de projet Excel ne sont pas très flexibles, si bien que créer quelque chose d'interactif ou d'amusant peut s'avérer délicat Pas d'automatisation : Pas de mises à jour automatiques, de rappels ou de suivi automatique de la progression. Vous passerez plus de temps à faire les choses manuellement

: Pas de mises à jour automatiques, de rappels ou de suivi automatique de la progression. Vous passerez plus de temps à faire les choses manuellement Pas de collaboration en temps réel : Comme vous ne pouvez pas collaborer avec votre équipe en temps réel avec un modèle Excel, la coordination de l'équipe peut s'avérer difficile

: Comme vous ne pouvez pas collaborer avec votre équipe en temps réel avec un modèle Excel, la coordination de l'équipe peut s'avérer difficile Pas d'intégration : Excel ne s'intègre pas à d'autres outils de gestion de projet, ce qui rend difficile la maintenance de l'intégrité des données

: Excel ne s'intègre pas à d'autres outils de gestion de projet, ce qui rend difficile la maintenance de l'intégrité des données Sécurité limitée : Les fonctionnalités de sécurité avancées telles que les contrôles d'accès et le cryptage ne font pas partie de l'accord, de sorte que vos données sensibles ne sont pas aussi sûres qu'elles devraient l'être

💡Pro Tip : Vous n'avez pas trouvé celui qui correspond à vos besoins ? Apprenez à créer votre propre solution l'échéancier d'un projet dans Excel avec notre guide détaillé.

Modèles alternatifs d'échéanciers Excel

Bien que les modèles d'échéancier Excel soient gratuits et faciles à utiliser, ils manquent de fonctionnalités de collaboration et de gestion des tâches. ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui permet de créer des échéanciers de projet détaillés. Ses modèles d'échéanciers de projet personnalisables se synchronisent avec votre flux de travail, ce qui réduit le travail manuel et permet un flux de données transparent entre les systèmes.

1. ClickUp Modèle d'échéancier de projet Tableau blanc

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-125.png Modèle de tableau blanc de l'échéancier du projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449952&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec le Modèle d'échéancier de projet ClickUp pour tableau blanc avec le Tableau blanc ClickUp, vous pouvez planifier l'ensemble de votre projet sur un tableau blanc numérique. Utilisez-le pour collaborer avec votre équipe, lancer des idées, attribuer des tâches, fixer des paramètres, suivre les jalons, etc.

Le modèle vous offre une vue d'ensemble de votre projet, vous aidant à repérer les goulets d'étranglement et à partager sans effort les mises à jour avec votre équipe.

Combinez ce modèle avec Documents ClickUp pour délimiter la portée du projet, fixer des objectifs échéanciers clairs et documenter les points de discussion de votre session de brainstorming. Ses fonctionnalités de documentation centralisée vous permettent de collaborer à la définition des objets, des tâches et des jalons qui doivent être inclus.

Vous pouvez également créer des pages imbriquées pour des phases spécifiques du projet afin de faciliter l'organisation. De plus, marquez les pages comme des wikis vérifiés pour que les bonnes informations soient facilement accessibles.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui souhaitent disposer d'un échéancier clair et simple pour que tout le monde soit sur la même page et que les projets se déroulent sans accroc.

2. Modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png Modèle d'échéancier Gantt de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous cherchez un modèle d'échéancier de projet pour garder l'onglet sur les tâches quotidiennes de votre entreprise ?

Dites bonjour à l'outil Modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt ! Ce modèle gère même les projets les plus délicats avec des statuts personnalisés tels que Bloqué, Achevé, En cours, En révision et À faire.

Et le meilleur ? L'Échéancier se met à jour automatiquement au fur et à mesure que vous terminez les tâches, vous donnant des visuels clairs avec des barres de couleur et des étiquettes de priorité.

Le suivi quotidien des échéances s'effectue sans effort grâce à cinq affichages différents : Mensuel, Annuel, Résumé et Guide de démarrage.

Pour plus d'organisation, utilisez le Vue Tableau dans ClickUp . Créez des sous-groupes (ou couloirs) pour organiser les tâches en fonction du responsable, de la priorité ou du type de travail. Cela vous permet de voir tout plus clairement et de mieux gérer les tâches.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui souhaitent suivre les activités de l'entreprise au quotidien à l'aide d'un diagramme de Gantt.

Bonus: Diagramme de Gantt et Échéancier : Qu'est-ce que c'est et comment les utiliser ?

3. Modèle d'échéancier de projet de marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Marketing-Project-Échéancier-Template.png Modèle d'échéancier pour le projet de marketing ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205346470&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez besoin des bons outils et systèmes pour donner vie à votre forfait marketing.

Qu'il s'agisse de créer du contenu, de lancer un produit ou de gérer des campagnes, les Modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp organise vos tâches de marketing et vous permet de suivre la progression de votre équipe.

De plus, les tâches peuvent être classées dans des statuts tels que Abandonné, Évaluation, Exécution, Non commencé et Planification

Et ce n'est pas tout : le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance sont inclus pour aider votre équipe à rester alignée et à atteindre vos objectifs de marketing en toute transparence.

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez fixer des objectifs réalistes et mesurables tels que :

Augmenter l'engagement sur les canaux de médias sociaux

Augmenter le trafic organique vers votre site web

Réduire le taux de désabonnement en offrant une meilleure expérience client

Définissez votre échéancier, suivez la progression et regardez vos objectifs prendre vie au fur et à mesure que vous atteignez chaque jalon.

Idéal pour: Les responsables marketing qui cherchent à planifier, programmer et visualiser l'ensemble du plan marketing du début à la fin.

4. ClickUp Modèle d'échéancier remplissable

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-53.jpeg Modèle d'échéancier à remplir ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448 Télécharger ce modèle /$$cta/

Lorsque vous avez besoin de trier rapidement les échéanciers de vos projets, l'outil Modèle d'échéancier remplissable ClickUp vous sauvera la vie. Il est accompagné d'un échéancier de projet préétabli à remplir, qui vous permet de visualiser l'échéancier du projet du début à la fin et de prévoir facilement les évènements et les échéances importants.

Ajoutez ou supprimez facilement des tâches, partagez les échéanciers pour obtenir des commentaires et gardez une trace du budget et des jalons sans vous donner de mal.

Voici ce que le modèle vous permet de faire :

Suivre les coûts réels pour savoir ce qui a été dépensé jusqu'à présent

pour savoir ce qui a été dépensé jusqu'à présent Garder un œil sur votre Budget alloué pour ne pas le dépasser

pour ne pas le dépasser Attribuer des Jours alloués spécifiques aux tâches pour rester sur la bonne voie

spécifiques aux tâches pour rester sur la bonne voie Utilisez les Jours (formule suggérée) pour calculer la durée des tâches

pour calculer la durée des tâches Libellez la phase du projet dans laquelle vous vous trouvez pour que tout le monde soit sur la même page

dans laquelle vous vous trouvez pour que tout le monde soit sur la même page Marquez facilement les Tâches Achevées pour savoir exactement ce qui est fait et ce qui reste à faire

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui recherchent des modèles d'échéanciers vierges et structurés pour visualiser rapidement des calendriers complexes et commencer immédiatement.

5. ClickUp Échéancier Modèle Tableau blanc

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-575.png ClickUp Échéancier Modèle de Tableau blanc https://app.clickup.com/signup?template=t-211237416&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Qui n'aime pas un tableau blanc amusant et interactif ?

Personnalisez le Modèle de tableau blanc ClickUp Échéancier avec des tâches, des durées, des dépendances, etc.

Utilisez l'échéancier horizontal pour les étapes et l'axe vertical pour le calendrier de votre projet. Modifiez la couleur des blocs ou ajoutez des notes autocollantes pour mettre en évidence les jalons importants, les échéances ou les activités clés.

Mieux encore, les tableaux blancs aident les équipes à s'affranchir des processus traditionnels basés sur des documents en visualisant le cycle de vie du projet.

Vous pouvez facilement combiner ce modèle avec des techniques de représentation visuelle telles que le mind mapping, le brainwriting ou le bubble mapping, permettant ainsi aux équipes de sortir des sentiers battus. C'est une façon parfaite de forfaiter l'échéancier de votre projet tout en favorisant la créativité et la collaboration.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui cherchent à créer des échéanciers d'une manière facile, amusante et visuellement attrayante.

6. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Creative-Project-Échéancier-Template.png Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205486194&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

En tant que gestionnaire de projet, vous savez à quel point les projets créatifs peuvent être difficiles. C'est pourquoi le Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp peut vous aider !

Il vous offre une feuille de route visuelle et claire de toutes vos tâches, ce qui facilite l'organisation de votre projet. Vous pouvez cartographier chaque étape, fixer des objectifs et créer des échéanciers qui ont un sens.

Ouvrez le modèle d'échéancier de projet dans ClickUp pour obtenir un aperçu clair de votre projet et personnalisez les sous-catégories pour démarrer en quelques secondes. Une fois les données saisies, vous pouvez instantanément repérer les tâches en cours ou en retard et procéder à des ajustements avant qu'il ne soit trop tard.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui cherchent à visualiser l'ensemble d'un projet créatif, du concept à l'achevé, dans un échéancier efficace.

7. Modèle d'échéancier pour le déploiement d'un logiciel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Software-Rollout-Project-Échéancier-Template.png Modèle d'échéancier pour le déploiement du logiciel ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171603&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'échéancier pour le déploiement d'un logiciel ClickUp est conçu pour faciliter la communication entre toutes les équipes impliquées dans votre projet de déploiement de logiciel. Avec des sections claires pour chaque étape, les responsabilités des équipes, les coûts estimés et les échéanciers, tout le monde sait exactement ce qui se passe et quand.

Grâce à cette représentation visuelle, il est facile de suivre la progression, de repérer les obstacles et d'ajuster l'échéancier du projet en fonction des besoins. Il s'agit de optimiser votre flux de travail avec le suivi du temps agile et en gardant vos équipes dans la boucle.

Mais si vous vous sentez submergé par toutes les tâches, ClickUp Brain , l'assistant intégré à l'IA de ClickUp, peut vous aider. Il suffit de poser des questions telles que :

Quelles sont les tâches urgentes ?

Quelles sont les tâches en retard ?

Quelles sont les tâches encore ouvertes et qui me sont attribuées ?

L'IA vous donnera des réponses rapides, ce qui vous permettra d'ajuster le calendrier de votre projet à la volée. De plus, elle rend votre flux de travail optimisé, garantissant que rien ne passe entre les mailles du filet. C'est la combinaison parfaite entre la planification structurée d'un projet et la gestion intelligente des tâches !

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui cherchent à coordonner diverses équipes et parties prenantes pour les déploiements de logiciels.

Lire la suite: Comment créer une feuille de route pour un projet ? (avec exemples)

8. Modèle de feuille de route de projet ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-143.png Modèle de feuille de route du projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102456720&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez une vision à long terme de votre produit ou vous vous apprêtez à lancer une nouvelle fonctionnalité ? Le Modèle de feuille de route ClickUp est le secret d'une planification de projet et d'une collaboration d'équipe harmonieuses.

Conçu pour les équipes de développement de produits, ce modèle contient des listes trimestrielles prédéfinies, des statuts personnalisés, des champs et des vues pour regrouper les étapes de production et les échéanciers en un seul endroit.

Utilisez-le pour ajouter facilement des détails clés et personnaliser votre espace de travail avec des champs tels que les statuts de production, le type, la priorité, l'état d'avancement, les dates d'échéance, les assignés et les estimations de durée.

En outre, vous pouvez personnaliser et utiliser ces cinq affichages distincts pour visualiser l'ensemble de la mise en production de votre produit :

Vue Liste

Vue Charge de travail

Affichage du Calendrier

Vue Gantt

Vue Tableau

Que vous ayez une petite équipe ou un projet complexe, ce modèle vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour dynamiser le processus de développement de produits !

Idéal pour: Les équipes de développement de produits qui souhaitent suivre la progression du forfait de sortie d'une fonctionnalité ou d'un produit.

9. Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-584.png Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises présente tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet : objectifs, stratégies, tâches, jalons et échéanciers de l'entreprise, le tout en un seul endroit.

Gardez un onglet sur vos projets avec des statuts tels que Annulé, Terminé, En cours, En attente et À faire. De plus, soyez vigilant quant aux données importantes telles que Trimestre, Durée, Jours, Objectifs stratégiques, Pièces jointes et Catégories d'entreprise grâce à des champs personnalisés.

Et la cerise sur le gâteau ? Obtenez des affichages multiples tels que Toutes les initiatives par trimestre, Guide de démarrage, Feuille de route Gantt et Échéancier par catégorie Business pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs d'entreprise !

Idéal pour: Les propriétaires d'entreprises qui cherchent à créer une représentation visuelle efficace de leurs stratégies d'entreprise.

10. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Terminé, vous avez l'impression d'avoir une liste interminable de tâches pour votre équipe, sans savoir ce qui est terminé et ce qui reste à faire ? Pire encore, la liste ne cesse de s'allonger et son suivi semble impossible.

C'est à ce moment-là que vous avez besoin de l'outil ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple . Il organise toutes vos tâches dans un diagramme de Gantt clair et facile à lire avec des vues comme Gantt, Liste, et Docs. Vous pouvez voir ce qui est commencé, les dates d'échéance, les priorités, les propriétaires des tâches, la progression et même les commentaires, le tout en un seul endroit.

Le code couleur des tâches est vert, violet et cendré pour Achévé, En cours et À faire respectivement. De plus, vous pouvez suivre la phase du projet, vérifier la progression du projet et ajouter toutes les pièces jointes pertinentes, le tout à partir du même affichage.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui souhaitent visualiser les dépendances et les défis du projet à l'aide d'un simple diagramme de Gantt.

Réaliser les jalons du projet avec les modèles de ClickUp

Les modèles d'Échéancier de projet vous affichent une vue Tout Effacées des tâches, des jalons, des échéanciers et plus encore.

À Microsoft Excel fait le travail, mais il peut sembler un peu basique pour le calendrier de votre projet.

C'est là que ClickUp se distingue. Ses modèles d'Échéancier offrent des fonctionnalités visuelles avancées, un suivi en temps réel et l'automatisation, portant ainsi la gestion de projet à un tout autre niveau.

De plus, vous pouvez personnaliser ces modèles en fonction des besoins, des préférences, des flux de travail et de la planification des projets de votre organisation. Essayez ClickUp gratuitement pour bénéficier d'une collaboration et d'une visualisation améliorées.