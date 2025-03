Les 15 principaux outils de gestion des actifs logiciels incontournables en 2025

53% des équipes informatiques ne disposent pas d'une visibilité achevée sur leurs actifs technologiques. Voilà de quoi réveiller les directeurs de la technologie !

En travaillant en étroite collaboration avec les équipes informatiques, j'ai pu constater que les entreprises dépensent trop en technologie sans connaître l'utilisation qu'elles font de leurs actifs logiciels. Le résultat ? Elles sont incapables de tirer le meilleur parti de leur budget informatique et sont exposées à des risques de conformité et de cybersécurité.

Mais la mise en œuvre d'un outil de gestion des actifs logiciels adapté change complètement la donne. Les outils de gestion des actifs logiciels vous permettent de suivre et de gérer facilement vos actifs informatiques. Ils fournissent des informations sur l'utilisation des actifs, ce qui vous aide à prendre des décisions d'investissement éclairées.

En collaboration avec les spécialistes de ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleurs outils de gestion des actifs logiciels afin que vous puissiez prendre des décisions informatiques plus avisées.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des actifs logiciels (SAM) ?

Le logiciel SAM est une plateforme complète de suivi et de gestion des actifs logiciels tout au long de leur cycle de vie. Il vous aide à acquérir, déployer et gérer automatiquement les licences et les abonnements logiciels, et à suivre l'utilisation des logiciels afin de tirer la valeur maximale de vos investissements logiciels.

Voici quelques raisons pour lesquelles les plateformes de gestion des actifs logiciels sont importantes pour votre organisation:

Optimisation des dépenses : Identifier les licences logicielles inutilisées et optimiser les dépenses en licences logicielles en investissant dans les licences d'actifs dont vous avez réellement besoin

: Identifier les licences logicielles inutilisées et optimiser les dépenses en licences logicielles en investissant dans les licences d'actifs dont vous avez réellement besoin Réduire les risques de non-conformité : Maintenir la conformité des licences logicielles à tout moment afin d'éviter les pénalités et les litiges juridiques résultant de la non-conformité

: Maintenir la conformité des licences logicielles à tout moment afin d'éviter les pénalités et les litiges juridiques résultant de la non-conformité Garantir la sécurité : Surveillez et gérez les actifs logiciels, identifiez les applications non autorisées et éliminez-les du système pour maintenir la sécurité

: Surveillez et gérez les actifs logiciels, identifiez les applications non autorisées et éliminez-les du système pour maintenir la sécurité Prise de décision éclairée : Obtenez des informations sur les tendances d'utilisation des logiciels, les mises à niveau, les mises hors service et d'autres détails afin de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de budget informatiques

Les 15 meilleurs outils de gestion des actifs logiciels à essayer

Maintenant que vous savez pourquoi les outils SAM sont importants pour votre entreprise, voyons les meilleurs outils pour rationaliser le suivi et la gestion des actifs logiciels.

1. ClickUp (Le meilleur pour la gestion des licences logicielles, l'optimisation de l'utilisation des logiciels et l'automatisation des flux de travail)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9.gif Outils de gestion des actifs logiciels : ClickUp /$$$img/

accélérer le développement des logiciels et rationaliser la gestion des actifs avec ClickUp_

Quel que soit le nombre d'outils essayés par notre équipe, lorsqu'il s'agit de faire les choses, nous choisissons ClickUp. La solution tout-en-un de ClickUp pour la gestion de projet et l'informatique simplifie le cycle de développement des logiciels. Nous avons utilisé ClickUp pour optimiser nos flux de travail informatiques grâce à de puissantes automatisations.

Il offre une visibilité achevée des actifs informatiques, nous aidant à suivre ce qui est important, sans avoir besoin de surveiller les indicateurs à travers des outils dispersés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-2.png Rationaliser les flux de travail avec ClickUp /$$img/

avec ClickUp, les flux de travail disparates entre les applications sont regroupés sur une seule plateforme ClickUp pour les équipes logicielles unifie la cartographie des actifs informatiques, la collaboration, les processus informatiques et les visualisations de sprint en un seul endroit, rationalisant ainsi l'ensemble du cycle de vie du logiciel. Il permet à notre équipe de collaborer plus facilement en interne avec les autres départements et en externe avec les fournisseurs, les propriétaires d'actifs, etc. en temps réel.

Et ce n'est pas tout ! ClickUp offre également de nombreuses possibilités de Modèles informatiques tels que les modèles de Modèle de gestion des actifs ClickUp clickUp est un modèle de gestion des actifs qui suit tous les détails des actifs - de l'utilisation aux licences - dans une base de données intuitive et centralisée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-3-1400x865.png Modèle de gestion des actifs ClickUp pour l'organisation et la visualisation des actifs informatiques /$$img/

organisez et visualisez les actifs informatiques avec le modèle de gestion des actifs ClickUp_

ClickUp meilleures fonctionnalités

Collaboration en temps réel : Collaborez entre les départements et avec les parties prenantes externes en maintenant une documentation claire et à jour sur les éléments suivants ClickUp Documents /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image19.gif Favoriser la collaboration en temps réel avec ClickUp Docs /$$img/

collaborez avec les propriétaires d'actifs, les fournisseurs et bien plus encore en utilisant ClickUp Docs_

Cartographie des processus : Planifiez les processus de gestion des actifs, y compris les approbations pour les demandes informatiques, les achats de nouveaux logiciels et les changements de budget, etc. avec Tableaux blancs ClickUp Suivi du statut des actifs : Visualisez et suivez les statuts des actifs et les performances de l'équipe dans le développement de logiciels avec des rapports personnalisés via.. Tableaux de bord ClickUp Gestion des tâches : Planifier et prioriser les tâches informatiques telles que les abonnements aux logiciels, la gestion des incidents et la correction des bugs, etc. avec Tâches ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-8-1400x930.png Hiérarchiser les tâches informatiques avec ClickUp Tasks /%$img/

: Planifiez les processus de gestion des actifs, y compris les approbations pour les demandes informatiques, les achats de nouveaux logiciels et les changements de budget, etc. avec Tableaux blancs ClickUp

gérer plusieurs tâches et projets informatiques de manière transparente avec ClickUp Tasks_

Flux de travail automatisé : Automatisez les processus de gestion des actifs tels que les contrôles de conformité, les rappels de renouvellement de licence, la surveillance de l'utilisation, etc. avec ClickUp Automatisations /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-12.png Automatisation des flux de travail informatiques avec ClickUp Automations /$$$img/

automatiser les contrôles de conformité et les approbations avec ClickUp Automations_

Automatisation, suivi des actifs et rapports en toute simplicité : Créez des feuilles de route, automatisez les processus informatiques, récupérez les détails des actifs, résumez les budgets informatiques et les rapports sur les actifs, etc. avec ClickUp Brain's L'assistance IA de ClickUp Brain

Les limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, ClickUp présente une courbe d'apprentissage légèrement abrupte

Au début, les débutants pourraient avoir du mal à tirer le meilleur parti des options de personnalisation de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois/utilisateur

: 7$/mois/utilisateur Business : 12$/mois/utilisateur

: 12$/mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajoutez l'IA à n'importe quel forfait payant pour $7/utilisateur/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,800+ reviews)

4.7/5 (9,800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,200+ reviews)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Moi et mon équipe utilisons ClickUp quotidiennement comme solution de ticketing et aussi comme base d'information. En tant que DevOps, j'apprécie son API 🙂 Elle permet de créer tout type d'automatisations et d'intégrations : de la création de tâches automatisées à la connexion à outlook et à d'autres outils ITSM. La personnalisation des espaces se fait également de manière simple et intuitive. Revue G2 2. Snow Commander (Meilleur pour la visibilité et la découverte des actifs sur plusieurs plateformes cloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-12.png Outils de gestion des actifs logiciels : Snow Commander /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Commande de la neige Snow Commander est un excellent outil de gestion des ressources cloud. Il permet de suivre l'utilisation par les entreprises des plateformes et applications cloud afin d'optimiser les performances et de réduire les coûts en réaffectant les ressources.

Le point fort de l'outil de gestion du cloud hybride Snow Commander est l'automatisation. Il élimine le temps d'attente associé aux approbations et permet aux équipes de faire avancer les choses en automatisant les processus d'approbation des demandes de logiciels, des budgets et des examens interfonctionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Snow Commander

Réduire la charge de travail de l'équipe informatique grâce à un portail en libre-service et à la découverte sans agent

Implémentez et intégrez le logiciel à l'aide d'un assistant de configuration

Obtenez des informations sur l'optimisation des coûts afin d'utiliser efficacement votre budget informatique

Les limites de Snow Commander

Quelques utilisateurs signalent que le générateur de recherche présente des problèmes de données qui nécessitent des ajustements et une configuration manuels

Prix de Snow Commander

Prix personnalisés

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Ce que les utilisateurs réels disent de Snow Commander

_C'est formidable de me fournir une interface pour gérer la diversité des fournisseurs, prestataires de logiciels. En plus de présenter une grande flexibilité dans le logiciel, il me donne le pouvoir de diriger les informations sur les licences. Il facilite un excellent suivi et une alerte lorsque la licence et le contrat expirent. Il convient de noter que je peux demander si un logiciel a été utilisé et le vérifier pour l'examen de l'utilisation Revue G2 3. FlexNet Manager (le meilleur pour la gestion des licences d'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-12.png Outils de gestion des actifs logiciels : FlexNet Manager /$$$img/

le système de gestion des actifs logiciels de FlexNet Manager est un outil de gestion des actifs logiciels Gestionnaire FlexNet Mon travail consiste à comprendre le statut actuel des licences de logiciels. Il permet de savoir combien de licences ou de paquets vous devriez acheter pour différents logiciels, ce qui garantit la rentabilité.

Nous l'avons essayé pour gérer les relations avec les fournisseurs et conserver tous les droits en un seul endroit, tout en suivant les licences actives et inactives. Enfin, il simplifie le renouvellement des logiciels et la préparation des audits.

FlexNet Manager meilleures fonctionnalités

Automatisation de la réconciliation des licences - mise en correspondance des licences logicielles avec l'utilisation réelle des logiciels afin d'éviter les erreurs et de garantir la conformité des licences

Optimisation des positions de licences grâce à des informations granulaires pour tirer la valeur maximale de vos dépenses informatiques et utiliser votre budget de manière efficace

Automatisation de positions efficaces en matière de licences logicielles grâce à la bibliothèque de droits de FlexNet, qui compte plus de 900 000 applications, afin d'identifier les sur- et sous-licences et d'optimiser les dépenses logicielles

Limites de FlexNet Manager

La fenêtre contextuelle de l'inventaire des agents crée des distractions lors de la collecte des données d'inventaire des logiciels

Il existe des problèmes de performance avec son intégration AWS

Prix de FlexNet Manager

Tarifs personnalisés

G2 : 4/5 (60+ commentaires)

: 4/5 (60+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Ce que les utilisateurs réels disent de FlexNet Manager

Le meilleur atout de FlexNet Manager Suite est qu'il permet de conserver tous les droits en un seul endroit et d'assurer le suivi des licences actives et inactives. Revue G2 4. Certero (Meilleur pour l'automatisation des tâches de licence)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-4.png Outils de gestion des actifs logiciels : Certero /$$$img/

le site web de Certero est un outil de gestion des actifs logiciels qui permet de gérer les actifs logiciels Certero Certero affiche en temps réel l'ensemble du paysage informatique de votre entreprise. Utilisez-le pour suivre les actifs logiciels et gérer efficacement les cycles de vie. Le logiciel dispose d'un processus de collecte de données rapide, de plusieurs options de déploiement et de licences efficaces qui offrent la flexibilité nécessaire pour faire évoluer les entreprises.

J'apprécie la façon dont Cetero réduit la charge de travail des équipes informatiques en automatisant la gestion des documents tâches, telles que le téléchargement des accords de licence. Il met également en correspondance la position effective en matière de licences avec des données pertinentes telles que les accords, les enregistrements d'installation et les données d'utilisation provenant de diverses sources, ce qui vous aide à prendre des décisions plus éclairées en matière de conformité et d'acquisition de logiciels.

Certero meilleures fonctionnalités

Créez un référentiel d'actifs pour gérer tous les actifs informatiques en un seul endroit et suivez les appareils nouveaux et inconnus

Obtenez un statut de conformité précis de vos licences logicielles avec les positions de licence effectives (ELP) de Certero

Obtenez des informations sur les actifs grâce à un tableau de bord intégré et à des analyses personnalisées

Limites de Certero

L'application met du temps à refléter les changements

L'installation de l'intégration peut être légèrement compliquée

Prix de Certero

Prix personnalisé

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Ce que les utilisateurs réels disent de Certero

$$$a aide à fournir une couverture complète du fournisseur, prestataire en plus de fournir une couverture complète de la plate-forme pour une expérience de navigation en douceur. De plus, comme d'autres outils SAM, il fournit également des fonctionnalités de gestion des licences qui sont très utiles pour les gestionnaires de licences afin d'optimiser les coûts des licences Revue G2 5. ServiceNow (Meilleur pour la gestion des logiciels informatiques à l'échelle de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-13.png Outils de gestion des actifs logiciels : ServiceNow /$$img/

le site web de ServiceNow est un outil de gestion des actifs logiciels ServiceNow ServiceNow est un outil de gestion des actifs IA hérité qui suit et gère les licences des actifs logiciels à l'échelle de l'organisation. La polyvalence de la plateforme, sa visibilité et ses mises à jour en temps réel, ainsi que ses capacités de personnalisation l'aident à se démarquer de.. Les concurrents de ServiceNow .

ServiceNow est un excellent outil pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des actifs. Il offre une flexibilité pour chaque processus standard, assiste le cycle de vie du développement logiciel (y compris agile) et se connecte à de multiples API tierces.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Affichez les activités recommandées, les alertes et les informations exploitables en un seul endroit

Exploiter l'IA pour organiser les données de manière plus précise, plus cohérente et plus facile d'accès

Signaler les logiciels personnels non autorisés et les supprimer par mesure de sécurité

Partager des rapports, attribuer des sous-tâches et interagir avec les tickets dans le portail

Limites de ServiceNow

Il n'offre pas de personnalisation sans code

Il peut être difficile d'effectuer le rapprochement des actifs ou de générer des rapports complexes lorsque le nombre d'actifs augmente

Prix de ServiceNow

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de ServiceNow

G2 : 4.4/5 (plus de 2000 commentaires)

: 4.4/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ServiceNow

ServiceNow est l'outil ITSM leader sur le marché. Il offre un intervalle complet de fonctionnalités et de capacités qui peuvent répondre à tous les besoins des entreprises. Il est constamment mis à jour avec de nouvelles versions qui apportent plus d'innovation et de valeur à ses clients. Cependant, il n'est pas une option bon marché lorsqu'il s'agit d'outils ITSM et nécessite un long processus de mise en œuvre... Examen de Capterra 6. Oomnitza (Meilleur pour la gestion du cycle de vie des actifs technologiques de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-11.png Outils de gestion des actifs logiciels : Oomnitza /$$$img/

la société de gestion des ressources humaines de l'Union européenne (UE) a été créée par le Conseil de l'Europe Oomnitza Oomnitza est un système centralisé de gestion des technologies d'entreprise. Il garantit une meilleure hygiène des données et une plus grande précision dans les contrôles de l'inventaire des logiciels, réduisant ainsi les dépenses informatiques et les risques de non-conformité.

Oomnitza unifie votre inventaire technologique et en simplifie l'accès grâce à son interface utilisateur claire et conviviale. Il automatise des centaines de flux de travail chaque jour, supprimant les tâches manuelles sujettes aux erreurs telles que l'onboarding et le offboarding, la validation de la conformité, la génération de rapports et les prévisions. De plus, l'intégration rapide de l'outil avec logiciel de billetterie permet de gagner du temps et de gérer efficacement les tickets.

Les meilleures fonctionnalités d'Oomnitza

Créez et personnalisez des flux de travail en fonction de vos besoins

Gérer l'utilisation et le cycle de vie des technologies et utiliser efficacement les budgets informatiques grâce aux prévisions

Créer un système central d'inventaire des actifs techniques pour éliminer les silos

Limites d'Oomnitza

Le processus d'installation initiale peut être complexe et prendre du temps

Prix d'Oomnitza

Prix personnalisés

Évaluations et critiques d'Oomnitza

G2 : 4.6/5 (130+ commentaires)

: 4.6/5 (130+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de Oomnitza ?

Oomnitza est un outil tellement simple qui nous fournit tous nos actifs en un seul endroit, il facilite l'utilisation et le suivi du cycle de vie de nos actifs, il a été très facile à mettre en œuvre et à intégrer avec nos autres outils pour nous donner une image de bout en bout et en temps réel de nos statuts d'actifs. Cependant, l'interface utilisateur des rapports pourrait être améliorée Revue G2 7. AWS License Manager (le meilleur pour la gestion et l'optimisation des licences dans le cloud et sur site)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-16.png Outils de gestion des actifs logiciels : Gestionnaire de licences AWS /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des licences d'AWS Gestionnaire de licences AWS Le gestionnaire de licences AWS est une bonne option si vous êtes un utilisateur de la plateforme de cloud computing AWS. Il permet de paramétrer des configurations de licence avec des règles personnalisées pour contrôler l'applicabilité des licences. De plus, les utilisateurs peuvent créer des paramètres de recherche entre inventaires où ils peuvent recevoir des alertes en cas de dépassement des limites d'utilisation des licences. Dans l'ensemble, il permet de gérer et d'optimiser les licences logicielles dans le cloud et sur site.

Le tableau de bord de l'outil est également un énorme point positif. Il offre une plus grande visibilité sur la façon dont vos licences logicielles sont utilisées. Il réduit les risques de non-conformité en mettant en place des limites d'utilisation des licences, en bloquant les nouveaux lancements et d'autres fonctionnalités de contrôle.

Meilleures fonctionnalités d'AWS License Manager

Affichez d'un coup d'œil les licences et les non-conformités grâce à des tableaux de bord

Créer des accords de licence et les utiliser pour plusieurs licences logicielles

Automatisez la découverte, le suivi et les rapports sur les licences pour réduire le travail manuel

Limites d'AWS License Manager

Quelques utilisateurs signalent que le forfait Free ne convient que pour essayer le service. Vous avez besoin d'un forfait payant pour profiter pleinement des avantages de l'outil. De plus, étant donné qu'il s'agit uniquement d'un outil de gestion de licences, le prix est assez élevé.

Prix du gestionnaire de licences AWS

Pas de frais supplémentaires ; il est gratuit avec l'abonnement à Amazon Web Services. Cependant, l'accès à des fonctionnalités complètes nécessite des forfaits payants.

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Non disponible

Que disent les utilisateurs réels de AWS License Manager ?

_L'une des choses que j'ai trouvées les plus utiles est la gestion centralisée des licences, car AWS License Manager me permet de gérer les licences logicielles sur plusieurs comptes et environnements AWS. Cela me permet de contrôler et de clarifier l'utilisation des licences Revue G2 8. USU (Idéal pour les grandes entreprises à la recherche de solutions complètes de gestion des actifs informatiques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-4.png Outils de gestion des actifs logiciels : USU /$$img/

la gestion des actifs logiciels est un processus complexe et complexe USU USU est un outil complet de gestion des actifs logiciels qui garantit la transparence et la conformité. Il répond aux exigences de votre organisation en matière de Politiques et procédures informatiques de votre organisation tout en maintenant la souplesse de la collecte, du partage et de la gestion des données.

Lors des tests, l'outil nous a permis de visualiser les coûts et la complexité de l'octroi de licences pour les serveurs et les clusters. Il offrait un système de test avec des scénarios de type "what if" pour trouver les options les plus rentables et les plus avantageuses.

Enfin, il serait injuste de ne pas mentionner le rôle significatif de l'USU dans les phases de vente des technologies de l'information au cours des projets. Elle permet de mieux connaître les environnements logiciels des clients et de comprendre leur infrastructure afin de concevoir des solutions sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités d'USU

Affichez une vue centralisée de votre environnement $$$a pour suivre et gérer les applications

Évaluer les règles et les indicateurs des fournisseurs pour calculer la conformité avec les produits

Automatisation de la réintégration des SaaS pour suivre les licences et l'utilisation des applications et optimiser les coûts des logiciels

Limites de l'USU

Quelques utilisateurs signalent que le stockage sur disque de l'outil est faible, et que ses rapports sont légèrement plus élevés pour les petites entreprises

À certains moments, les fonctionnalités de tri, de filtrage et de contrôle de la qualité ne font pas apparaître les modifications apportées

Prix de l'USU

Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos de USU ?

_J'aime le fait qu'il s'agisse d'un outil détaillé pour montrer la conformité des licences, qu'il puisse être personnalisé en fonction des besoins de toute organisation et qu'il permette de gérer des fichiers de manière cohérente à partir de sources de données multiples et à des volumes élevés Revue G2 9. Google Cloud Asset Inventory (Meilleur pour la surveillance des actifs logiciels de Google Cloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image20-2.png Outils de gestion des actifs logiciels : Google Cloud Asset Inventory (Inventaire des actifs du nuage Google) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les outils de gestion des actifs logiciels de Google Inventaire des actifs du cloud de Google Est-ce que toutes vos applications et actifs de la marque stockés dans Google Cloud ? Dans ce cas, vous devriez envisager d'utiliser l'inventaire des actifs de Google Cloud. Il permet de surveiller l'inventaire de Google Cloud et d'analyser les actifs à différents niveaux.

L'outil stocke également un historique de 35 jours des métadonnées des actifs, ce qui signifie qu'il est plus facile de rester informé sur les changements des actifs grâce à des alertes en temps réel, d'exporter des instantanés des actifs au cours de cette période, et de rechercher et d'exporter les métadonnées des actifs pour la documentation.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Asset Inventory

Recherche d'actifs à l'aide d'un langage de requête personnalisé

Surveillez les modifications apportées aux actifs grâce à des notifications en temps réel

Intégration de BigQuery pour une analyse complète des données

les limites de l'inventaire des actifs de Google Cloud

Limité à la plateforme cloud de Google

Il est difficile de comprendre ce qui vous est facturé ; il faut beaucoup de recherches pour comprendre le système de facturation

Prix de Google Cloud Asset Inventory

Gratuit avec Google Cloud Platform, qui a une tarification à la carte

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.7/5 (1900+ avis)

Que disent les utilisateurs réels de Google Cloud Asset Inventory ?

Il permet la surveillance et l'analyse des actifs GCP pour vérifier le statut et l'analyser. La partie principale est que nous pouvons simplement écrire des requêtes SQL et il donne les données requises basées sur notre requête._ Revue G2 10. Alloy Navigator (Meilleur pour les entreprises qui débutent dans la gestion des actifs et des services informatiques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-4-1400x677.png Outils de gestion des actifs logiciels : Alloy Navigator /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration Navigateur en alliage Alloy Navigator est une suite complète de logiciels de gestion des actifs et de logiciel de service desk .

Ce que j'aime le plus à propos d'Alloy, c'est qu'il rassemble plusieurs fonctionnalités sous un même toit. Vous pouvez l'utiliser pour analyser vos systèmes afin de connaître les détails de l'inventaire des logiciels, rester informé des dates d'expiration des licences et les renouveler automatiquement, suivre la conformité et gérer les cas de non-conformité en les convertissant en demandes de changement informatique afin de garantir la conformité.

En outre, Automatisation permet de gérer les tickets de service informatique, de planifier les relations avec les utilisateurs, d'automatiser les flux de travail et de répondre efficacement aux besoins des clients.

Meilleures fonctionnalités d'Alloy Navigator

Automatisation de l'analyse des systèmes dans l'ensemble de l'entreprise pour récupérer les détails de l'inventaire logiciel en quelques minutes

Réception d'alertes et de notifications automatiques par e-mail concernant les applications installées, supprimées et mises à jour

Optimisation de l'utilisation des licences pour éviter l'achat excessif ou insuffisant de logiciels

Limites d'Alloy Navigator

La documentation est médiocre. Il n'y a que des textes et pas d'images, de vidéos ou de conseils personnels pour comprendre le produit

Les onglets d'activité/d'historique et la fonction backend d'Alloy peuvent être déroutants et accablants

Prix d'Alloy Navigator

Alloy Navigator Explorer : 19 $/tech/mois

: 19 $/tech/mois Alloy Navigator Express : 49 $/tech/mois

: 49 $/tech/mois Alloy Navigator Enterprise: $89/tech/mois

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/6 (60+ avis)

Que disent les utilisateurs de Alloy Navigator ?

Il possède de nombreuses fonctionnalités utiles telles que la bibliothèque de prêt d'équipement et les fonctions de gestion des actifs. J'apprécie également le fait que les utilisateurs puissent envoyer des tickets via le portail du service d'assistance, ce qui facilite le suivi des commandes de travail Avis de Capterra 11. Zluri (Meilleur pour la découverte et l'optimisation des applications SaaS)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-8.png Outils de gestion des actifs logiciels : Zluri /$$img/

la société de gestion des actifs logiciels a été créée par un groupe d'experts en gestion des actifs logiciels Zluri Le pire aspect d'un système SaaS sérieusement désorganisé est l'informatique fantôme. Vous ne connaissez pas les applications utilisées, celles qui ne sont pas autorisées et celles qui sont mortes depuis longtemps, c'est-à-dire les applications zombies.

Nous avons essayé le logiciel de gestion des actifs de Zluri pour organiser notre système SaaS. Il nous a aidés à classer les logiciels en fonction du risque et de l'importance, à découvrir les applications non autorisées et à suivre l'utilisation des applications et les dépenses, le tout en un seul endroit.

Le plus intéressant ? Il détecte les nouvelles applications entrant dans l'environnement, identifie les logiciels à risque et empêche les utilisateurs à haut risque, réduisant ainsi les menaces de cybersécurité. De plus, l'outil automatise les affichages d'accès afin d'assurer la conformité avec Gouvernance informatique et les lois.

Zluri meilleures fonctionnalités

Obtenez une visibilité à 360° sur les données relatives aux dépenses/licences - outils de dépenses, systèmes financiers et contrats logiciels

Identifiez les applications à haut risque et informez les parties prenantes pour une action immédiate

Accédez à tous les détails de l'application - licences attribuées et non attribuées, activité des utilisateurs, sécurité, dépenses, etc. pour prendre des décisions éclairées

Limites de Zuri

Produit relativement nouveau ; manque de fonctionnalités étendues

L'installation nécessite beaucoup de travail manuel, comme le rapprochement des accès des utilisateurs. Vous devez vérifier manuellement les accès et les contrôles des utilisateurs pour vous assurer qu'ils sont exacts et valides

Prix de Zluri

Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (20+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de Zluri ?

_Zluri est excellent pour la découverte de SaaS et l'enregistrement des utilisateurs ayant accès aux applications. Cependant, en fonction de la taille du parc SaaS de votre organisation, la mise en œuvre de Zluri peut également représenter une tâche gargantuesque, en particulier si vous passez d'une source assez désorganisée et peu fiable telle qu'Excel ou Google Sheets. Zluri fait un grand nombre d'intégrations qui facilitent grandement la tâche, mais il y aura toujours un grand nombre de réconciliations manuelles des accès des utilisateurs nécessaires pour tout le reste Revue G2 12. Microsoft Volume Licensing (Meilleur pour la gestion des licences des produits Microsoft)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image18.jpg Outils de gestion des actifs logiciels : Microsoft Volume Licensing /$$img/

la gestion des licences de volume de Microsoft Licences en volume de Microsoft Si vous dépendez fortement des produits et services Microsoft, le logiciel Microsoft Volume Licensing est fait pour vous. Ce logiciel permet aux équipes informatiques de gérer les licences des produits Microsoft.

Il s'accompagne d'une variété d'options d'abonnement et offre une grande flexibilité. Les équipes informatiques de toute taille et de tout secteur peuvent utiliser ce logiciel pour gérer les licences en volume, contrôler les accords et réduire les risques tels que la perte d'accès, l'inopérabilité et les interruptions de service.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Volume Licensing

Accédez à la formation sur les licences en volume pour tirer le meilleur parti de l'outil

Stocker les actifs logiciels dans une plateforme centralisée pour un accès facile

Tirez parti d'outils de gestion d'applications Web abordables pour réduire les coûts de licence

Limites des licences en volume de Microsoft

L'ouverture d'un serveur de licences sur site perturbe la mise à jour de la version en ligne du VLSC (Volume Licensing Service Center), ce qui entraîne un décalage des informations

Les clés logicielles utilisées dans un système ne peuvent pas être réutilisées, ce qui entraîne des coûts supplémentaires en cas de changement de machine

Tarification des licences en volume de Microsoft

Microsoft Licensing propose quatre forfaits personnalisés :

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard pour Mac 2024

Microsoft 365 Apps pour l'entreprise

Microsoft Volume Licensing évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires disponibles

: Pas assez de commentaires disponibles Capterra : Non disponible

Que disent les utilisateurs réels de Microsoft Volume Licensing ?

J'utilise les licences en volume depuis plus de deux ans et je les trouve vraiment très utiles. Lorsque j'ai besoin d'installer un logiciel particulier, il me suffit de naviguer sur le site, d'installer l'ISO et de saisir la clé. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de la clé de licence, tout est là Revue G2 13. SymphonyAI Gestion des services informatiques (Meilleur pour l'automatisation des opérations informatiques avec l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image17-4-1400x919.png Outils de gestion des actifs logiciels : SymphonyAI /$$$img/

la société de gestion des actifs logiciels a été créée par un groupe d'experts indépendants Symphonie IA L'outil de gestion des actifs logiciels de SymphonyAI est idéal pour les équipes d'entreprise qui tentent d'affiner les flux de travail grâce à l'automatisation. Il permet d'optimiser les processus informatiques, de créer des flux de travail personnalisés et de faciliter la collaboration au sein de l'entreprise pour accélérer les opérations.

J'apprécie la façon dont l'outil fournit une interface centrale avec tous les détails des actifs matériels et logiciels. Cela permet de suivre le statut de mes actifs informatiques en fonction de leur emplacement, de leur historique, de leur propriété et de leur utilisation. En outre, vous pouvez repérer les ressources sous-utilisées et réduire le gaspillage tout au long du cycle de vie des logiciels.

En bref, SymphonyAI permet d'utiliser les budgets informatiques de manière plus efficace. Il garantit une gestion efficace des actifs informatiques en améliorant la visibilité des actifs, la découverte, la gestion des licences et la conformité.

SymphonyAI IT Service Management meilleures fonctionnalités

Déploiement des actifs à distance via des mises à jour logicielles

Obtenez un portail de service unifié pour traiter les problèmes des utilisateurs finaux en un seul endroit

Améliorez les flux de travail et créez des expériences personnalisées en utilisant Design Studio avec 50 contrôles intégrés pour les formulaires, les flux de travail, les règles d'entreprise et les accords de niveau de service

SymphonyAI IT Service Management limitations

Le processus d'installation est difficile et prend du temps

Vous devez effacer les licences logicielles pour ajouter un nouvel inventaire lors de l'attribution des actifs

Prix de SymphonyAI IT Service Management

Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (60+ commentaires)

: 4.6/5 (60+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs réels de SymphonyAI IT Service Management ?

Cette solution offre un emplacement centralisé qui simplifie l'intégration de diverses fonctions. Elle fournit un système facile à naviguer, rationalisant le processus de la gestion des actifs aux demandes de service, puis à la gestion des incidents. Conçue pour être facile à utiliser dans les opérations quotidiennes, elle permet aux utilisateurs de franchir efficacement chaque étape sans complication."_ Revue G2 14. IFS assyst (Meilleur pour la gestion des services informatiques d'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-14.png Outil SAM d'IFS assyst /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts IFS assyst IFS assyst offre la gestion des services et des actifs informatiques dans une plate-forme unique - de la gestion stratégique à l'exploitation et à la sécurité. Ce logiciel basé sur le web Logiciel de gestion des opérations informatiques vous aide à automatiser les tâches répétitives, la découverte de logiciels et la gestion des incidents de sécurité, afin que vous puissiez maximiser le retour sur investissement de vos actifs informatiques. De plus, l'outil offre un portail convivial aux utilisateurs finaux pour résoudre les problèmes plus rapidement.

Meilleures fonctionnalités d'IFS assyst

Automatisation des contrôles de conformité pour éviter les pénalités en cas de non-conformité

Suivre les détails du matériel et des logiciels - des flux de travail aux tickets d'assistance - pour mieux comprendre votre infrastructure

Automatisation des opérations de sécurité pour garantir une conformité à 100 % et une sécurité sans faille des actifs et des données

Limites d'IFS assyst

L'interface utilisateur est maladroite et de style ancien, ce qui peut rebuter les utilisateurs

Prix d'IFS assyst

Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos d'IFS assyst ?

À fait un assez bon travail de gestion des actifs. Cependant, son interface est maladroite et de style ancien. Il a besoin d'une intégration plus étroite et meilleure avec les systèmes de gestion des points d'accès Revue G2 15. Matrix42 (Le meilleur pour les professionnels de l'informatique chevronnés qui gèrent plusieurs applications et licences)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-10.png Outil SAM de Matrix42 /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information Matrice42 Si vous avez affaire à des informations cloisonnées sur vos actifs, pensez à Matrix42. Il offre une visibilité à 360 degrés sur vos logiciels et vos licences. Il vous permet de savoir ce que vous payez, d'identifier les applications inutiles et d'économiser de l'argent en rétrogradant les outils inutilisés. Vous pouvez également l'utiliser pour effectuer des analyses d'inventaire sur plusieurs plates-formes, afin que vos systèmes soient toujours à jour.

Ce qui m'a plu dans cet outil, c'est qu'il me suffisait de me connecter pour trouver tous les détails, quel que soit le logiciel sur lequel je voulais en savoir plus. Il a permis à notre équipe de documenter, de mettre en œuvre, de mettre à jour et de déclasser chaque logiciel.

Matrix42 meilleures fonctionnalités

Suivez les dépenses liées au cloud et vérifiez les coûts et les budgets pour éviter les dépenses excessives

Générer des rapports détaillés sur l'utilisation des applications pour prendre des décisions d'achat éclairées

Identifiez les actifs logiciels non autorisés et commandez des licences supplémentaires grâce à l'intégration du catalogue de services

Limites de Matrix42

L'outil est complexe ; les débutants ont besoin d'une formation intensive avant de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel

Prix de Matrix42

Prix personnalisé

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de Matrix42 ?

Mon expérience globale est très bonne. En tant qu'administrateur de logiciels dans une grande entreprise, ce que j'apprécie le plus dans Matrix42, c'est le contrôle du cycle de vie des logiciels, de l'installation à la suppression si nécessaire, en passant par la mise à jour. L'outil est très complexe et il est difficile de former de nouveaux administrateurs Examen de Capterra Réduire le risque de non-conformité avec la gestion des actifs logiciels

Maintenant que vous en savez plus sur les 15 meilleurs outils SAM du marché actuel, nous espérons qu'il vous sera plus facile d'évaluer les facteurs les plus importants - automatisations des flux, gestion des licences logicielles, plateforme centralisée, fonctionnalités, intégrations et personnalisation qui fonctionnent pour votre entreprise. Au moment de faire votre choix, n'oubliez pas de mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion des actifs logiciels.

Bien que toutes les solutions de cette liste méritent d'être essayées, ClickUp est ma favorite. Elle possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour rationaliser la gestion des actifs logiciels et les cycles de vie des développements, ainsi que pour gérer les contrats de licence. En bref, elle vous offre une plateforme puissante pour garantir une efficacité durable dans tous les processus et flux de travail de l'entreprise.

En savoir plus ? Essayez ClickUp gratuitement !