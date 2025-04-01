10 modèles gratuits de matrice d'impact et d'effort

Il peut être difficile d'équilibrer les tâches d'un projet, en particulier lorsque l'on se trouve coincé entre des tâches à fort impact mais exigeant beaucoup d'efforts, et des tâches à faible impact et à gain rapide.

alors, comment faire pour démêler l'écheveau ?

La solution réside dans un outil simple et visuel : **Ces modèles vous aident, vous et votre équipe, à hiérarchiser intelligemment le travail en classant les tâches en fonction de leur impact potentiel et de l'effort requis.

Que vous gériez des projets de grande envergure ou les activités quotidiennes de votre équipe, cette matrice est un outil fiable!

Mais avant de commencer à en créer une, découvrons ce que sont les modèles de matrice d'impact et d'effort et ce que vous devez rechercher dans ces modèles.

Qu'est-ce qu'un modèle de matrice d'impact et d'effort ?

Les modèles de matrice d'impact et d'effort sont des modèles visuels préconstruits qui hiérarchisent les tâches, les actions ou les projets en fonction de deux dimensions : l'impact (la valeur apportée par la tâche ou le projet) et l'effort (la quantité de ressources ou de travail nécessaire).

Ces modèles permettent aux équipes d'évaluer et de classer les tâches dans quatre quadrants :

Fort impact, faible effort (gains rapides)

Impact élevé, effort élevé (grands projets)

Faible impact, faible effort (tâches de remplissage)

Faible impact, effort élevé (perte de temps)

En planifiant visuellement chaque tâche, vous pouvez allouer les ressources de manière judicieuse, améliorer la prise de décision et faire en sorte que votre équipe travaille sur ce qui est vraiment important.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de matrice d'impact et d'effort ?

Un bon effort d'impact modèle de matrice doit être clair, intuitif et facile à personnaliser.

Dans l'idéal, il comprendra

Des quadrants pré-construits : Les quatre catégories (fort impact/faible effort, etc.) devraient déjà être disposées

Les quatre catégories (fort impact/faible effort, etc.) devraient déjà être disposées Des libellés et des couleurs personnalisables: Vous devez pouvoir ajuster l'axe, ajouter des descriptions de tâches et des couleursgérer la priorité en fonction des besoins spécifiques de votre projet

Vous devez pouvoir ajuster l'axe, ajouter des descriptions de tâches et des couleursgérer la priorité en fonction des besoins spécifiques de votre projet Fonctionnalités de collaboration: La hiérarchisation des projets impliquant souvent plusieurs acteurs clés, les modèles doivent pouvoir être partagés et faire l'objet d'une collaboration en temps réel

La hiérarchisation des projets impliquant souvent plusieurs acteurs clés, les modèles doivent pouvoir être partagés et faire l'objet d'une collaboration en temps réel Capacités d'intégration: Un modèle qui se connecte à d'autres outils de gestion de projet (tels que les listes de tâches, les objectifs et le calendrier de travail) peut être utileéchéancier de projet)) peut vous aider à suivre et à mettre à jour les priorités sans dupliquer les efforts

Also Read: Comment créer une matrice des priorités d'action pour gérer les tâches

10 modèles gratuits de matrice d'impact et d'effort

Explorons les 10 meilleurs modèles ClickUp gratuits conçus pour vous aider à créer une matrice d'impact sur l'effort efficace et à simplifier votre processus de hiérarchisation des tâches.

1. Modèle de matrice d'impact des efforts ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-616.png Hiérarchisez les tâches, les projets et bien plus encore avec le modèle de matrice d'impact sur l'effort de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205447678&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de matrice d'impact de l'effort ClickUp présente les quatre quadrants standard, ce qui permet à votre équipe de cartographier visuellement la position de chaque tâche.

Pour les équipes de développement de logiciels, le modèle de matrice d'impact sur l'effort est très utile pour hiérarchiser les fonctionnalités, les corrections de bug et les mises à jour en fonction de leur impact potentiel et des ressources nécessaires.

En utilisant ce modèle de matrice d'impact de l'effort, vous pouvez :

Obtenir une meilleure compréhension de la portée de votre projet et des tâches individuelles

de la portée de votre projet et des tâches individuelles Afficher une vue d'ensemble de l'échéancier de votre projet et de ses principaux éléments livrables

de l'échéancier de votre projet et de ses principaux éléments livrables **Identifier et hiérarchiser efficacement les tâches qui auront le plus d'impact

Anticiper et atténuer de manière proactive les risques potentiels et les coûts qui y sont associés

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les développeurs de logiciels qui ont besoin de catégoriser les tâches et les résultats gérer les contraintes de temps en mettant en balance l'effort à fournir et l'impact potentiel.

💡Quick Tips

Ajoutez un code couleur à chaque quadrant pour rendre les priorités encore plus visibles en un coup d'œil

Collaborez avec votre équipe directement dans le modèle en ajoutant des commentaires ou en assignant des tâches à des personnes

_Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire à la répartition des tâches et à leur exécution, de quelques jours à quelques heures. Désormais, les employés savent quelles tâches sont en attente pour leur onboarding et ce qu'ils ont à faire - ce qui est un cauchemar d'essayer d'organiser par e-mail. Grâce aux modèles, les responsables sont à un clic de créer des tableaux d'intégration pour chaque nouvel arrivant. Cela change la donne

Alexis Valentin, titre du développement commercial mondial chez Pigment

2. Modèle de matrice des efforts de ClickUp Impact

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-617.png Hiérarchisez les éléments de manière visuelle et collaborative sur le modèle de matrice d'impact de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292420&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/ Modèle de matrice d'effort ClickUp Impact aide les équipes à évaluer les idées en fonction de leur impact potentiel et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre.

Construit sur la base d'une Tableau blanc ClickUp ce modèle vous permet de prioriser les tâches de manière collaborative et de vous assurer que votre équipe se concentre sur les initiatives ayant le plus d'impact.

Ce modèle est conçu pour faciliter le processus d'évaluation et fournir une compréhension claire des compromis entre l'impact et l'effort. Grâce à ce modèle, votre équipe peut s'aligner sur des objectifs partagés, prendre des décisions éclairées et aller de l'avant en toute confiance.

Qu'il s'agisse d'optimiser l'expérience client ou de gérer des projets avec des ressources limitées, le modèle de matrice impact effort peut vous aider à maximiser l'efficacité de votre équipe et à atteindre les résultats souhaités.

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'établir des priorités entre les initiatives de haut niveau et les tâches quotidiennes.

💡Quick Tips:

Liez chaque quadrant à des objectifs d'entreprise plus larges pour vous assurer que vos tâches à fort impact contribuent à la vision de l'entreprise

Mettez en place une automatisation dans ClickUp pour déplacer les tâches entre les quadrants en fonction de leur statut achevé ou lorsque les paramètres d'effort requis changent

3. Modèle de rapport d'impact ClickUp Modèles de rapports d'impact sont parfaits pour démontrer la valeur des activités d'une organisation tout en maintenant la transparence pour toutes les parties prenantes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-618.png Évaluez l'impact des décisions rapidement et avec précision en utilisant le modèle de rapport d'impact ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6082730&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de rapport d'impact ClickUp permet de comprendre comment les différents efforts ont contribué à la réussite du projet, ce qui facilite le choix des priorités futures.

Voici comment utiliser ce modèle :

Définissez vos objectifs: Identifiez l'objectif principal de votre rapport. À voulez-vous présenter les réalisations de votre organisation au cours de l'année écoulée ou mettre en lumière la réussite d'un projet spécifique ?

Identifiez l'objectif principal de votre rapport. À voulez-vous présenter les réalisations de votre organisation au cours de l'année écoulée ou mettre en lumière la réussite d'un projet spécifique ? Recueillez les données nécessaires: La qualité de votre rapport d'impact dépend des informations que vous y incluez. Recueillez les états financiers, les commentaires des clients, les sondages et les études de cas

La qualité de votre rapport d'impact dépend des informations que vous y incluez. Recueillez les états financiers, les commentaires des clients, les sondages et les études de cas Analysez les données: Évaluez les données recueillies pour y déceler des schémas, des tendances et des corrélations susceptibles de fournir des informations précieuses

Évaluez les données recueillies pour y déceler des schémas, des tendances et des corrélations susceptibles de fournir des informations précieuses Compilez votre rapport: Organisez vos données et vos idées en un rapport cohérent. Vous pouvez créer un résumé concis ou un document détaillé en fonction de la quantité d'informations

Organisez vos données et vos idées en un rapport cohérent. Vous pouvez créer un résumé concis ou un document détaillé en fonction de la quantité d'informations Concevez votre rapport: Améliorez l'attrait visuel de votre rapport avec des images, des vidéos et d'autres éléments pour attirer vos lecteurs et communiquer efficacement votre message

Améliorez l'attrait visuel de votre rapport avec des images, des vidéos et d'autres éléments pour attirer vos lecteurs et communiquer efficacement votre message Distribuez votre rapport: Partagez votre rapport achevé avec le monde entier par le biais des médias sociaux, des communications avec les parties prenantes ou même des journaux locaux

Idéal pour: Les gestionnaires qui veulent analyser l'efficacité des projets passés pour guider les stratégies futures.

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour la cartographie d'impact

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-619.png Atteignez vos objectifs Business en définissant votre plan d'action à l'aide du modèle de Tableau blanc de ClickUp pour la cartographie d'impact https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322770&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/ ClickUp Modèle de Tableau blanc pour la cartographie d'impact est excellent pour les sessions de brainstorming. Ce modèle vous permet de visualiser les relations entre les tâches individuelles, les objectifs et l'impact global, vous affichant ainsi une vue d'ensemble de la manière dont chaque action apporte une assistance à des objets plus vastes.

Le modèle ClickUp Tableau blanc vous permet de :

Personnaliser les statuts: Suivre précisément la progression du projet en créant des statuts uniques pour chaque étape

Suivre précisément la progression du projet en créant des statuts uniques pour chaque étape **Champs personnalisés : catégoriser et organiser les tâches à l'aide d'attributs personnalisés, fournissant un aperçu clair des objectifs

Vues personnalisées: Commencez avec le modèle Tableau blanc et élargissez votre flux de travail ClickUp pour inclure Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc

Commencez avec le modèle Tableau blanc et élargissez votre flux de travail ClickUp pour inclure Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc Gestion de projet: Tirez parti des réactions aux commentaires, des tableaux partagés, de l'automatisation, de l'IA et d'autres fonctionnalités pour optimiser la cartographie de l'impact

Idéal pour: Les chefs de projet qui cartographient les connexions entre les tâches et les objectifs stratégiques plus larges. Les équipes créatives qui ont besoin d'un outil visuel pour diagrammer comment leurs actions influencent la réussite globale.

💡Quick Tips:

Utilisez des icônes, des notes autocollantes et des codes couleur pour faciliter la compréhension des connexions complexes

Réorganisez le Plan au fur et à mesure que les priorités de votre équipe évoluent pour que tout le monde reste aligné

5. Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-620.png Évaluez les dangers et les risques potentiels pour votre entreprise à l'aide du modèle de matrice de probabilité et d'impact de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200542347&department=pmo Télécharger ce modèle /$cta/ Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp aide les équipes à gérer les risques en classant les problèmes potentiels en fonction de leur probabilité et de la gravité de leur impact. Il permet de s'assurer que l'on est prêt à atténuer les défis à haut risque et à fort impact.

En utilisant un modèle de matrice de probabilité et d'impact, votre équipe peut :

Appréhender plus clairement les risques et les bénéfices potentiels dans le cadre de vos projets

les risques et les bénéfices potentiels dans le cadre de vos projets prendre des décisions plus éclairées en évaluant la probabilité et les conséquences des différents résultats

en évaluant la probabilité et les conséquences des différents résultats Établir un cadre structuré pour l'évaluation des tâches en fonction de leur impact potentiel et de leur probabilité

Idéal pour: Les équipes qui gèrent des projets complexes en se concentrant sur l'atténuation des risques à forte probabilité et à fort impact.

💡Quick Tips:

Liez ce modèle au registre des risques de votre projet pour suivre et mettre à jour les problèmes potentiels en temps réel

Attribuez des libellés aux différents niveaux de probabilité et d'impact pour aider les équipes à réagir de manière proactive

6. ClickUp Urgent Important Modèle de matrice

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-621.png Rationalisez la prise de décision avec le modèle de matrice d'importance urgente de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327890&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle ClickUp Urgent Important Modèle de matrice vous permet de trier les tâches non seulement en fonction de l'effort et de l'impact, mais aussi de l'urgence et de l'importance.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Prioriser efficacement: vous concentrer sur les tâches qui auront le plus d'impact sur la réalisation de vos objectifs

vous concentrer sur les tâches qui auront le plus d'impact sur la réalisation de vos objectifs Gérer efficacement votre temps: Identifier rapidement les tâches urgentes et répartir votre temps en conséquence

Identifier rapidement les tâches urgentes et répartir votre temps en conséquence Obtenez un aperçu plus clair: Visualisez toutes vos tâches et planifiez votre journée plus efficacement

Visualisez toutes vos tâches et planifiez votre journée plus efficacement Restez organisé: Réduisez l'encombrement mental et évitez d'oublier des tâches importantes

Ce modèle peut aider votre équipe à éviter de se concentrer uniquement sur les tâches urgentes tout en négligeant les objectifs essentiels à long terme.

Idéal pour: Les individus ou les équipes qui cherchent à équilibrer les objectifs stratégiques à long terme avec la gestion des tâches quotidiennes.

7. Modèle de matrice ClickUp Pugh

Une matrice de Pugh est un cadre décisionnel polyvalent permettant d'évaluer et de comparer diverses options. Elle est couramment utilisée dans le développement de produits pour évaluer des concepts ou prendre des décisions stratégiques d'entreprise.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-622.png Visualisez les efforts par rapport à la valeur de chaque fonctionnalité à l'aide du modèle de matrice ClickUp Pugh https://app.clickup.com/signup?template=t-182604958&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de matrice ClickUp Pugh est excellent pour les équipes qui doivent évaluer plusieurs alternatives et prendre des décisions fondées sur des données. Une matrice de Pugh comprend deux colonnes : l'une pour les options envisagées et l'autre pour les critères d'évaluation.

Chaque ligne représente un critère, tel que le coût ou la performance, et la valeur relative de chaque option est évaluée par rapport à ce critère.

En comparant les scores globaux de chaque option, vous pouvez identifier l'alternative la plus favorable et prendre des décisions en connaissance de cause.

Idéal pour: Les décideurs qui doivent évaluer différentes options sur la base de paramètres définis.

💡Quick Tips:

Utilisez ce modèle pour attribuer un poids à chaque critère d'évaluation, en veillant à ce que les décisions s'alignent sur les priorités de l'entreprise

Comparez différentes stratégies côte à côte pour trouver les solutions les plus efficaces

8. Modèle de matrice des priorités ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-623.png Concentrez-vous sur les tâches et les projets les plus importants grâce au modèle de matrice des priorités ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322890&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de matrice des priorités ClickUp vous aide à définir clairement les tâches qui sont essentielles et celles qui peuvent attendre. Vous pouvez garantir une allocation efficace des ressources en alignant cette matrice sur votre cadre d'impact-effort.

Le modèle de matrice des priorités permet à votre équipe de :

Réaliser des objectifs partagés: Aligner tout le monde sur les initiatives ayant le plus d'impact

Aligner tout le monde sur les initiatives ayant le plus d'impact Équilibrer la charge de travail: Visualiser les tâches pour assurer une charge de travail gérable tout en se concentrant sur les résultats à fort impact

Visualiser les tâches pour assurer une charge de travail gérable tout en se concentrant sur les résultats à fort impact Prendre des décisions éclairées: Évaluer rapidement l'urgence et l'importance des tâches

Que vous gériez des ressources limitées ou des projets complexes, ce modèle vous aidera à simplifier votre flux de travail et à atteindre vos objectifs de manière efficace.

Idéal pour: Les équipes qui cherchent à définir et à exécuter clairement les tâches en fonction des niveaux de priorité, en veillant à ce que les tâches à fort impact reçoivent l'attention nécessaire.

💡Quick Tips:

Attribuez une priorité élevée, moyenne ou faible à chaque tâche pour vous assurer que votre équipe se concentre sur les plus impactantes

Distribuez les tâches entre les membres de l'équipe pour maintenir une charge de travail équilibrée tout en gardant l'attention sur les priorités les plus importantes

9. ClickUp Eisenhower Modèle de matrice

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-624.png Trier facilement des listes de tâches volumineuses avec ClickUp Eisenhower Matrix Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292450&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de matrice ClickUp Eisenhower vous aide à diviser les tâches en quatre catégories clés : "Faire", "Planifier", "Déléguer" et "Supprimer" Cela vous permet de vous concentrer sur le travail qui a de l'impact, sans vous laisser submerger par des tâches à faible valeur ajoutée.

Le modèle Tableau blanc vous permet de :

Créer des statuts personnalisés pour différencier les tâches urgentes de celles qui ne le sont pas

pour différencier les tâches urgentes de celles qui ne le sont pas Catégoriser et gérer les tâches avec des champs personnalisés pour une visualisation facile de l'importance et de l'urgence

pour une visualisation facile de l'importance et de l'urgence Étendre votre flux de travail ClickUp pour inclure Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, et plus encore Vues personnalisées

Améliorez la hiérarchisation des tâches grâce à la collaboration, aux avertissements de dépendance, aux rappels et à d'autres fonctionnalités précieuses

Idéal pour: Les individus ou les équipes qui veulent classer les tâches dans des catégories détaillées pour une meilleure gestion du temps.

💡Quick Tips:

Attribuer des tâches sur le siteMatrice Eisenhower qui peuvent être prises en charge par d'autres, ce qui permet de libérer du temps pour des initiatives à fort impact

Veiller à ce que chaque tâche s'inscrive dans le cadre d'un forfait et d'objectifs stratégiques plus vastes en réexaminant continuellement la matrice

Also Read: Comment mettre en œuvre le modèle d'analyse de Kano (+ exemples)

10. Modèle de matrice de priorisation multicritère ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-625.png Alignez les équipes sur les tâches les plus importantes pour la réussite collective grâce au modèle de matrice de priorisation multicritères ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532794&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de matrice de priorisation multicritères ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à hiérarchiser les tâches sur un tableau blanc en fonction de critères multiples.

Vous pouvez ainsi prendre des décisions plus éclairées quant à l'affectation des ressources, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats pour le projet et d'améliorer l'efficacité globale de la mesure de l'impact par rapport aux efforts déployés.

Le modèle de matrice de priorisation vous permet également de :

Évaluer la valeur des tâches: Évaluer les tâches en fonction de leur impact potentiel et de l'effort requis

Évaluer les tâches en fonction de leur impact potentiel et de l'effort requis Prendre des décisions en connaissance de cause: Hiérarchiser rapidement les tâches sans compromettre la qualité

Hiérarchiser rapidement les tâches sans compromettre la qualité Aligner les efforts: Unifier les équipes autour des initiatives les plus critiques pour une réussite collective

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise et les équipes de productivité qui souhaitent simplifier la prise de décision en se concentrant sur les tâches à fort impact et à faible effort.

💡Quick Tips:

Définissez des paramètres qui s'alignent sur vos objectifs stratégiques, tels que le potentiel de revenus, la satisfaction des clients et les besoins en ressources

Utilisez la fonctionnalité Critères pondérés pour refléter l'importance de certaines tâches par rapport à d'autres, en veillant à ce que les activités à fort impact reçoivent plus d'attention

Révisez et ajustez régulièrement les priorités au cours des réunions d'équipe afin de vous assurer que la matrice reflète l'état actuel du projet

Utiliser un code couleur pour les notes afin d'identifier facilement les éléments à haute priorité

Encourager les discussions d'équipe autour des critères et des scores pour favoriser une compréhension partagée des priorités du projet

Intégrer ClickUp Objectifs pour suivre en temps réel la progression des tâches prioritaires

Créer des rapports résumant les résultats de la priorisation pour les présenter lors de réunions d'équipe ou de parties prenantes

Identifier les tâches critiques qui nécessitent une attention immédiate afin d'éviter les goulets d'étranglement dans les projets à fort impact

Évaluer l'impact par rapport à l'effort en utilisant ClickUp

En décomposant les tâches en fonction de l'impact et de l'effort, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les tâches qui produisent les résultats les plus significatifs en un minimum de temps et de ressources.

Inutile de vous laisser submerger par le volume des tâches lorsque vous pouvez compter sur les modèles gratuits de matrice Impact-Effort de ClickUp.

Ces modèles vous aident à visualiser et à établir des priorités de manière efficace, qu'il s'agisse de trouver des idées de projet, de gérer le travail en cours ou de veiller à ce que un forfait organisationnel efficace .

Avec une personnalisation facile, une collaboration en temps réel et des intégrations puissantes, ces modèles sont plus qu'un simple endroit où garer les tâches - ce sont des outils essentiels pour faire le travail le plus important avec le moins d'effort possible. Commencer à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !