Les 8 meilleurs logiciels de gestion du contenu commercial

Le chemin qui mène de l'attraction des prospects à la Fermé d'une vente peut être long. Votre équipe commerciale a besoin du bon contenu - l'argumentaire parfait, l'étude de cas ou les e-mails de suivi - prêt pour chaque étape afin d'obtenir des conversions réussies.

Les logiciels de gestion de contenu commercial peuvent vous aider en vous apportant les bons éléments. Ces plateformes organisent votre contenu et donnent à votre équipe commerciale les moyens de diffuser des messages percutants et adaptés à chaque étape du processus de vente. Dans cet article, je vais vous expliquer les huit meilleurs outils de gestion de contenu commercial pour aider votre équipe à conclure des affaires plus rapidement.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion du contenu commercial ?

Voici les fonctionnalités que vous devez prendre en compte lors du choix d'un système de gestion de contenu commercial.

Facilité d'accès au contenu

Un outil de gestion de contenu commercial doit offrir des fonctions de recherche intuitives et des bibliothèques de contenu organisées, rendant tout accessible. Lorsque vos représentants ont facilement accès au bon matériel, ils peuvent se concentrer sur la conclusion de contrats.

Analyse en temps réel

Savoir comment les prospects interagissent avec votre contenu vous aidera à affiner votre stratégie de gestion de contenu commercial. Recherchez un logiciel qui fournit des analyses en temps réel sur l'utilisation du contenu et l'engagement. Cela vous permet de voir ce qui résonne avec votre public et d'adapter votre approche en conséquence, ce qui vous aide à garder une étape d'avance dans votre.. objectifs commerciaux .

Personnalisation du contenu

Un contenu générique permet rarement de conclure des affaires. Le bon outil permettra à votre équipe de personnaliser les documents de vente pour chaque prospect, en adaptant tout, des présentations aux e-mails de suivi. Cette flexibilité garantit la pertinence et l'impact de vos messages, ce qui donne à votre équipe une longueur d'avance dans toutes les discussions.

Évolutivité

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, votre équipe commerciale et votre système de gestion des ventes doivent également se développer système de gestion du contenu . Une plateforme évolutive vous permettra d'ajouter du contenu, des utilisateurs et des fonctionnalités sans compromettre les performances commerciales.

8 Meilleur logiciel de gestion de contenu commercial

Examinons les huit meilleurs logiciels de gestion de contenu commercial, leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix :

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion du contenu commercial et la collaboration)

suivez toutes les activités de l'équipe commerciale avec les tableaux de bord ClickUp_

Il y a quelque temps encore, mon équipe commerciale était confrontée à un problème courant mais coûteux : elle travaillait en vase clos. Chaque représentant créait et utilisait des documents souvent incompatibles avec les messages les plus récents. Ce manque d'harmonisation créait de la confusion et retardait les réponses aux prospects. Nous manquions des opportunités et les affaires n'aboutissaient pas.

ClickUp m'a aidé à relever ce défi. Grâce à la solution ClickUp de Solution de gestion de projet commercial grâce à cette solution, tout le monde peut accéder au contenu commercial le plus récent et nos messages sont harmonisés. Le résultat ? Une augmentation des discussions, une rationalisation des flux de travail et une approche plus unifiée de la conclusion des affaires. Documents ClickUp est parfait pour organiser les documents d'équipe commerciale dans un emplacement central et consultable. Je l'ai utilisé pour créer des dossiers et des sous-dossiers afin d'y ranger des présentations, les forfaits commerciaux , des playbooks de vente, des études de cas, et tout est facile d'accès avec une recherche rapide.

De plus, vous pouvez partager les documents avec votre équipe instantanément et modifier le contenu commercial en cours. Les équipes commerciales peuvent même lier des documents spécifiques à leurs tâches, ce qui leur permet d'avoir le contenu le plus pertinent à portée de main dans les moments critiques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-10.png Créez votre contenu commercial avec ClickUp Docs /$$img/

créez votre contenu commercial avec ClickUp Docs_

Vous voulez suivre l'évolution de votre contenu commercial ? Utilisez Tableaux de bord ClickUp pour obtenir une visibilité en temps réel de la performance de votre contenu commercial.

Les widgets personnalisés m'aident à suivre les documents commerciaux joints aux tâches et leur statut dans le pipeline. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil d'analyse de contenu dédié, il fournit des informations exploitables en montrant comment le contenu contribue aux transactions ou où se situent les goulets d'étranglement. La solution CRM de ClickUp permet d'afficher l'équipe commerciale, de suivre l'engagement des clients et d'analyser les transactions. Ainsi, vous pouvez voir quels pitchs ou quelles équipes commerciales ont conduit à des conversions plus élevées et améliorer votre contenu de vente en conséquence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-11-1400x929.png Visualisez le pipeline des ventes et suivez l'engagement des clients avec la solution de gestion de la relation client de ClickUp /$$img/

visualisez l'équipe commerciale et suivez l'engagement des clients avec la solution CRM de ClickUp

Les modèles ClickUp simplifient encore davantage la création et la réutilisation d'équipes commerciales personnalisées. Qu'il s'agisse d'une proposition personnalisée ou d'une séquence d'e-mails de suivi, les modèles garantissent la cohérence tout en donnant à votre équipe la flexibilité de modifier le contenu pour des clients spécifiques ou des étapes du cycle commercial.

Je recommande le modèle Modèle de gestion de contenu ClickUp clickUp est un modèle de gestion de contenu qui vous permet d'organiser et de suivre votre contenu commercial. Il aide votre équipe à gérer toutes les étapes du contenu, de la création à la distribution, en veillant à ce que votre message reste pertinent et aligné sur votre stratégie commerciale. Il est idéal pour personnaliser les stratégies de gestion du contenu commercial en fonction de clients spécifiques ou d'étapes du cycle de vente, en gardant tout organisé et facilement adaptable.

Modèle de gestion de contenu de ClickUp

Enfin, au fur et à mesure que l'équipe commerciale s'agrandit, Espaces ClickUp nous permet de gérer de manière transparente différents départements, équipes ou projets. Je peux créer des environnements de travail spécifiques pour différentes équipes commerciales ou lignes de produits, en veillant à ce que tout le monde reste organisé sans ralentir la plateforme.

tout est bien rangé avec ClickUp Spaces

ClickUp meilleures fonctionnalités

Suivi du temps ClickUp : Surveillez le temps nécessaire à la création ou à la gestion d'équipes commerciales spécifiques grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp. Cela permet d'améliorer l'efficacité et de savoir où le temps peut être mieux réparti, ce qui fait de la création de contenu un processus plus fluide

Surveillez le temps nécessaire à la création ou à la gestion d'équipes commerciales spécifiques grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp. Cela permet d'améliorer l'efficacité et de savoir où le temps peut être mieux réparti, ce qui fait de la création de contenu un processus plus fluide Automatisations ClickUp : Configurez des flux de travail d'approbation de contenu avec ClickUp Automatisations. Par exemple, lorsqu'un contenu est approuvé, il peut être instantanément déplacé vers la phase suivante de l'équipe commerciale, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le travail manuel

automatisez les actions répétitives et rationalisez le flux de travail avec ClickUp Automations_

Objectifs ClickUp **Avec ClickUp Objectifs, les tâches de gestion de contenu sont directement liées à des cibles commerciales plus importantes. Votre équipe reste ainsi alignée sur l'objectif final, ce qui permet de donner la priorité au contenu qui fait bouger l'aiguille dans votre équipe commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-15.png Suivez les objectifs de production de contenu commercial avec ClickUp Objectifs /$$img/

fixez des objectifs pour la production de contenu commercial avec ClickUp Objectifs_

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage initiale lors de l'utilisation de ClickUp en raison d'un large tableau de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Highspot (Meilleur pour l'organisation et l'optimisation du contenu commercial alimenté par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-3.png Logiciel de gestion du contenu commercial Highspot /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Point culminant Highspot est une puissante plateforme de gestion de contenu commercial qui aide les équipes commerciales et marketing à rester concentrées et au point avec leur contenu. L'une des fonctionnalités que j'apprécie est la recherche alimentée par l'IA, qui aide les commerciaux à filtrer rapidement le contenu en fonction des buyer personas, des étapes commerciales ou même de l'emplacement géographique.

Au lieu de perdre du temps à naviguer, les commerciaux peuvent poser des questions ou appliquer des filtres pour obtenir ce dont ils ont besoin. Highspot aligne également le contenu sur le parcours de l'acheteur. Il fournit des descriptions contextuelles, des guides pratiques et même des évaluations par les pairs, ce qui garantit que les représentants savent comment utiliser le contenu efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Highspot

Suivi de l'utilisation des contenus commerciaux et de leur impact sur les affaires, ce qui permet d'optimiser la stratégie à l'aide de tableaux de bord complets

Automatisation de l'organisation du contenu et de la génération de métadonnées, garantissant que tous les actifs sont correctement gérés et mis à jour

Construire rapidement des présentations sur mesure en créant des expériences de contenu personnalisées et en suggérant les actifs les plus performants

Limites de Highspot

Il ne fait pas d'essai gratuit

Prix de Highspot

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (1000+ commentaires)

4.7/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (40+ commentaires)

3. Seismic (Meilleur pour la diffusion de contenu commercial personnalisé et les insights en temps réel)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-10.png Logiciel de gestion du contenu commercial Seismic /$$img/

la société de gestion de l'information de Seismic est une société de gestion de l'information de l'entreprise Sismique La plateforme de gestion du contenu commercial de Seismic rationalise les opérations de vente. La fonction Discover, par exemple, offre une recherche dans l'application et des recommandations intelligentes en contexte, ce qui permet aux vendeurs de trouver plus facilement l'équipe commerciale exacte dont ils ont besoin.

Il y a aussi la fonctionnalité Personnaliser, qui permet aux équipes de contrôler le degré de flexibilité qu'elles souhaitent accorder à la personnalisation du contenu. Elle garantit que la bibliothèque de contenu est toujours à jour tout en offrant des options sur mesure pour que les vendeurs puissent adapter les documents en fonction de leurs besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Seismic

Créez une bibliothèque de contenu flexible qui permet aux vendeurs de personnaliser le contenu

Des informations facilement accessibles fournissent des réponses à portée de main de chaque représentant

Partager le contenu avec les acheteurs à l'aide de liens qui capturent l'activité d'engagement, permettant aux équipes de créer, d'envoyer et de suivre plus efficacement

Limites sismiques

Décider comment structurer le back-end et identifier les fonctionnalités sur lesquelles former vos équipes peut sembler écrasant

Prix de Seismic

Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1500+ avis)

4.7/5 (1500+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

4. Paperflite (Meilleur pour le suivi de l'engagement des prospects)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-12-1400x808.png Paperflite logiciel de gestion du contenu commercial pour le suivi de l'engagement des prospects /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement PaperFlite Paperflite est un bon outil pour l'organisation et la distribution de le contenu d'un projet d'équipe commerciale . Il permet de suivre la manière dont les prospects s'intéressent à vos documents. Vous pouvez voir quand et comment ils interagissent avec votre contenu, ce qui vous donne des indications sur ce qui fonctionne et sur les points à améliorer.

Une autre fonctionnalité que j'apprécie est la possibilité de créer des hubs de contenu personnalisés pour chaque prospect. Au lieu de les submerger de ressources, vous pouvez créer une collection personnalisée qui répond directement à leurs besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Paperflite

Créez des hubs de contenu personnalisés pour rassembler des ressources adaptées à chaque prospect

Partagez facilement le contenu commercial à l'aide de liens personnalisables, afin de garantir que les prospects reçoivent le bon contenu au bon moment

Obtenez des analyses détaillées sur la performance de votre matériel de vente

Limites de Paperflite

Quelques intégrations sont absentes de l'outil

Prix de Paperflite

À partir de $$$a par utilisateur, avec un minimum de cinq utilisateurs

G2: 4.7/5 (260+ commentaires)

4.7/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (90+ avis)

Lire la suite: Modèles de base de connaissances gratuits dans Word et ClickUp

5. Showpad (Meilleur pour aligner les ventes et le marketing avec un accès facile au contenu)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-3.png Showpad logiciel de gestion de contenu commercial pour aligner les ventes et le marketing avec un accès facile au contenu /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Showpad Showpad est une bonne option pour améliorer la productivité commerciale et s'assurer que vos équipes ont les bons outils à portée de main. Il permet à vos équipes commerciales de rester alignées en rassemblant tout le contenu commercial dans un emplacement sécurisé et facile d'accès.

Les équipes marketing peuvent télécharger, mettre à jour et distribuer du contenu sans effort dans Showpad, tandis que les équipes commerciales peuvent trouver ce dont elles ont besoin en quelques secondes et le partager avec les acheteurs en toute transparence. Showpad fournit également des informations exploitables sur l'utilisation et l'engagement du contenu afin d'optimiser les stratégies commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Showpad

Créez une source unique de vérité où les équipes de vente peuvent facilement trouver, gérer et distribuer du contenu à fort impact à grande échelle

Contrôlez la personnalisation du contenu et assurez la conformité, en supprimant instantanément les documents obsolètes

Guidez les vendeurs vers un contenu pertinent pour chaque acheteur, en fonction des intérêts de l'acheteur, basés sur des données

Optimiser la qualité du contenu grâce aux indicateurs de feedback et d'engagement en temps réel des vendeurs et des acheteurs

Les limites de Showpad

Les fonctionnalités de rapports pourraient être améliorées pour offrir des aperçus plus détaillés

Prix de Showpad

Prix personnalisés

G2: 4.6/5 (1700+ commentaires)

4.6/5 (1700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (50+ commentaires)

6. Brainshark (Meilleur pour le suivi de la préparation de l'équipe commerciale)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-7.png Brainshark, logiciel de gestion du contenu commercial pour le suivi de l'état de préparation des équipes de vente /$$img/

le site web de l'entreprise est disponible en anglais et en français Brainshark Avec Brainshark, j'aime la façon dont il fournit du contenu commercial et veille à ce que l'équipe soit toujours prête à l'utiliser. Il permet de créer des présentations de formation interactives avec des PowerPoints, des Google Slides, des PDF, des enregistrements d'écran et des pages web.

J'apprécie la fonctionnalité des tableaux de bord de l'état de préparation. Elle montre dans quelle mesure l'équipe s'engage dans le contenu et quelles sont les personnes qui pourraient avoir besoin d'une assistance supplémentaire. Brainshark assiste également les activités de coaching en vidéo et en texte afin que vous puissiez mesurer l'état de préparation des représentants.

Les meilleures fonctionnalités de Brainshark

Créez du contenu de formation vidéo pour l'équipe commerciale, accessible à tout moment

Ajoutez des pièces jointes, intégrez des liens hypertextes et incluez des sondages interactifs et des questions d'examen

Modifiez facilement le contenu existant pour que les équipes commerciales disposent des informations les plus récentes

Limites de Brainshark

Les options de personnalisation pour la création de vidéos de formation sont limitées

Prix de Brainshark

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Brainshark

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4/5 (20+ avis)

Lire la suite: Comment créer une base de connaissances interne pour votre équipe

7. Mindtickle (Meilleur pour accéder à du contenu commercial personnalisé)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-11.png Logiciel de gestion de contenu commercial Mindtickle pour accéder à du contenu commercial personnalisé /$$img/

le site web de l'entreprise a été créé en 2001 et il est disponible sur le site web de l'entreprise MindTickle Il y a quelques mois, le plus grand défi de mon équipe était de convertir les prospects en clients. Après de nombreuses expériences, j'ai réalisé que le problème était d'utiliser le même discours pour tous les clients.

Nous nous sommes concentrés sur la création d'équipes commerciales personnalisées pour les prospects en fonction de leurs points de douleur. Mindtickle s'est avéré très utile en tant qu'outil d'aide à la vente plateforme d'aide à la vente . Elle aide mon équipe à accéder au bon contenu marketing et aux outils requis pour différentes situations grâce à des options de recherche et de filtrage avancées.

Le plus intéressant, c'est que mon équipe peut accéder à des vidéos de micro-apprentissage d'experts en la matière et à des extraits de discussions du monde réel pour faire des présentations gagnantes.

Les meilleures fonctionnalités de Mindtickle

Fournissez à vos équipes commerciales un accès au contenu le plus pertinent et le plus récent pour chaque étape du parcours de l'acheteur

Utilisez des recommandations alimentées par l'IA pour fournir un contenu personnalisé à chaque représentant

Suivez l'utilisation du contenu et l'engagement pour savoir quels supports génèrent des résultats et lesquels ont besoin d'être améliorés

Fournir des expériences d'apprentissage interactives avec des quiz et des certifications pour assurer la maîtrise du contenu avant les interactions avec les clients

Les limites de Mindtickle

Certains utilisateurs trouvent que ses rapports sont insuffisants

Prix de Mindtickle

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Mindtickle

G2: 4.7/5 (2100+ commentaires)

4.7/5 (2100+ commentaires) Capterra: 4.8/10 (100+ avis)

8. HubSpot (Meilleur pour le suivi de l'engagement du contenu commercial)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-2.png HubSpot logiciel de gestion de contenu commercial pour le suivi de l'engagement du contenu commercial /$$img/

le site web de HubSpot est disponible en anglais seulement HubSpot HubSpot adopte une approche différente de la gestion du contenu commercial en associant le contenu à des informations exploitables. Une fonctionnalité que je trouve particulièrement utile est les recommandations de contenu intégrées pour chaque étape de l'entonnoir de vente.

Sa fonctionnalité de suivi des documents permet de constituer une bibliothèque de contenu commercial afin que l'équipe puisse facilement accéder aux e-mails performants et à d'autres ressources. HubSpot me permet également de suivre le contenu partagé avec les prospects. Il envoie des notifications lorsqu'un prospect ouvre le document. De cette façon, je peux identifier les prospects chauds et modifier ma stratégie commerciale pour les prospects dont l'engagement est faible.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Construisez une bibliothèque de contenu centralisée qui organise les actifs pour un accès facile à chaque étape de l'entonnoir des ventes

Obtenez des recommandations de contenu pour guider les équipes commerciales dans l'interaction avec les prospects

Suivez les analyses en temps réel sur la façon dont les prospects s'engagent avec le contenu, ce qui permet d'ajuster rapidement la stratégie

Permettre une création de contenu commercial plus rapide et cohérente grâce à des modèles personnalisables

Les limites de HubSpot

Les outils de rapports de HubSpot Sales Hub sont puissants, mais le processus de personnalisation des tableaux de bord pourrait être plus convivial et intuitif

Prix de HubSpot

Free

Sales Hub Professional : 90$/mois par place

: 90$/mois par place Sales Hub Enterprise : 150$/mois par place

G2 : 4.4/5 (11,000+ reviews)

(11,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (6000+ avis)

Lire la suite: 10 outils dont chaque équipe commerciale a besoin dans sa pile de vente

Utilisez ClickUp pour la gestion de votre contenu commercial

ClickUp est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion du contenu commercial et l'activation des ventes. Elle aide votre équipe à rester organisée, efficace et concentrée sur la Fermé. Grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des tableaux de bord en temps réel et une gestion transparente des tâches, ClickUp facilite la création, le suivi et l'optimisation de vos équipes commerciales.

Qu'il s'agisse de développer vos opérations ou d'affiner votre stratégie de contenu commercial, ClickUp fournit les outils nécessaires pour que votre équipe reste sur la bonne voie et obtienne des résultats. Prêt à transformer la façon dont vous gérez le contenu commercial ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence que cela peut faire pour votre équipe commerciale !