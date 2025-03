Comment créer un diagramme en forme de beigne pour des visuels percutants ?

La création de visuels clairs et attrayants est cruciale pour présenter efficacement des données, et l'une des meilleures façons d'y parvenir est d'utiliser un diagramme en forme de beigne.

Il s'agit d'un outil puissant de visualisation de l'information, offrant une tournure élégante et moderne au diagramme circulaire traditionnel.

Voyons comment créer un diagramme en beignet qui simplifie vos données tout en améliorant votre narration.

Qu'est-ce qu'un diagramme en forme de beigne ?

Un diagramme en forme de beigne, également orthographié diagramme en forme de donut, affiche les données sous forme de segments proportionnels d'un disque dont le centre est creux, comme un beigne

Lorsque vous regardez un diagramme circulaire, il est facile d'interpréter à tort la taille de chaque part comme une représentation de l'ensemble du gâteau.

Au lieu de présenter les catégories sous forme de tranches, les diagrammes $$$a utilisent des arcs, ce qui les rend plus clairs. Bien que le trou central puisse sembler un choix de conception à première vue, il aide les spectateurs à ne pas se méprendre sur la superficie de chaque section.

De plus, ils sont faciles à créer et ont un attrait moderne, ce qui les distingue des autres types de graphiques techniques de visualisation .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/n.png Diagramme du beignet /$$img/

via Stackoverflow

Types de diagrammes en beignet

Il existe plusieurs types de diagrammes en beignet, chacun servant des objectifs spécifiques en fonction des données présentées. Voici quelques types de diagrammes en donut courants :

Un diagramme en donut simple

Cette fonctionnalité consiste en un anneau divisé en segments, chacun représentant une partie des données. L'objectif est de montrer comment les différentes parties se comparent à l'ensemble tout en gardant un design propre et visuellement attrayant.

Le centre de l'anneau est généralement vide, mais des libellés ou des informations supplémentaires peuvent parfois être ajoutés.

Diagramme en forme de beigne éclaté

Le diagramme en forme de beigne éclaté, quant à lui, va plus loin. Il s'agit d'une version plus avancée du diagramme en donuts simple, conçue pour mettre en évidence des segments spécifiques.

Ce diagramme retire un ou plusieurs segments du centre, ce qui fait ressortir ces parties. Ce type de graphique est utile pour mettre en évidence des catégories spécifiques ou des relations hiérarchiques au sein des données.

L'explosion visuelle de certaines parties du diagramme attire naturellement l'attention de l'observateur sur les sections les plus importantes.

Diagramme en forme de beignet imbriqué

Également connu sous le nom de diagramme en forme de donut concentrique ou à plusieurs niveaux, ce diagramme présente plusieurs anneaux. Chaque anneau représente un niveau de données différent, ce qui permet un affichage plus hiérarchique des informations.

Ce type de diagramme est utile lorsque vous souhaitez montrer des relations ou des ventilations au sein de catégories.

Diagramme en donut empilé

Dans ce diagramme, chaque segment du donut est divisé en sous-segments qui représentent différentes parties de la même catégorie.

Ce type de graphique est utile pour montrer comment les différents composants contribuent à un total

Diagramme de donut libellé

Certains diagrammes en donut comportent des libellés ou des valeurs à l'intérieur ou à l'extérieur des segments pour fournir un contexte supplémentaire, améliorant ainsi la lisibilité et l'interprétation.

Quand utiliser un diagramme en donut ?

Les diagrammes en forme de beigne sont un excellent outil de visualisation, mais ils ne conviennent pas toujours à toutes les visualisations de données. Savoir quand en utiliser un peut aider à rendre vos données plus claires et plus attrayantes.

Voici quelques scénarios dans lesquels un diagramme en beignet est le meilleur moyen de représenter des données :

$$$a Comparer des parties à un tout

Les diagrammes en forme de beigne montrent comment les différentes parties contribuent à un ensemble de données

📌Exemple

Si vous présentez la part de marché de plusieurs entreprises, chaque segment de beignet représente la part d'une entreprise. Le diagramme indique clairement l'espace occupé par chaque concurrent sur le marché sans submerger l'observateur de nombres.

Cette comparaison visuelle aide le public à saisir rapidement les proportions.

Mise en évidence des catégories clés

Un diagramme en forme de donut éclaté est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur des points de données spécifiques.

📌Exemple

Supposons que vous présentiez les dépenses de l'entreprise et que vous souhaitiez attirer l'attention sur les coûts de marketing. En faisant légèrement "exploser" le segment marketing du donut, vous pouvez le mettre en évidence visuellement et vous assurer que les spectateurs le remarquent immédiatement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/s.png Diagramme en donut éclaté /$$$img/

Ce type de graphique est particulièrement utile dans les présentations où des points de données spécifiques doivent être mis en évidence sans être perdus.

L'accent mis sur l'attrait visuel

Parfois, les données doivent être présentées de manière informative et esthétique. Les diagrammes en beignet offrent un aspect élégant et moderne pour les infographies ou les présentations numériques

📌Exemple

Une organisation à but non lucratif peut utiliser un diagramme en forme de beignet pour montrer comment ses dons sont répartis - une section pour les frais administratifs, une autre pour les programmes, etc. Le centre creux peut afficher un nombre ou une icône vitale, ce qui renforce l'attrait visuel du diagramme tout en gardant l'accent sur les données.

Éviter la confusion

Les diagrammes circulaires peuvent souvent donner lieu à des erreurs d'interprétation, car l'observateur a tendance à se concentrer sur la surface de chaque tranche plutôt que sur la valeur qu'elle représente. Les diagrammes en forme de beigne permettent d'éliminer ce problème en focalisant l'attention sur la longueur de chaque arc, ce qui facilite la comparaison des valeurs

📌Exemple

La conception du diagramme en beignet aide les spectateurs à comprendre la répartition du temps consacré aux différentes activités d'un projet sans se laisser distraire par la surface globale de chaque segment.

Le centre creux minimise la confusion et permet une comparaison plus précise des données.

Simplifier des données complexes

Les diagrammes en forme de beigne peuvent simplifier les ensembles de données complexes. Ils aident à réduire l'encombrement en se concentrant sur les catégories essentielles sans submerger votre public de détails excessifs

📌Exemple

Si vous présentez les résultats d'un sondage comportant plusieurs réponses, un diagramme en forme de beigne peut résumer les résultats, ce qui permet aux spectateurs d'assimiler plus facilement les informations.

Bien que Google Sheets soit une bonne option pour les créer des diagrammes circulaires et des diagrammes en forme de beignet, elle présente certaines limites.

Tout d'abord, la création de diagrammes en déplacement peut s'avérer difficile. L'interface est mieux optimisée pour une utilisation sur bureau, ce qui rend difficile un travail efficace sur mobile, en particulier avec de grands paramètres de données.

En outre, l'esthétique des diagrammes de Google Sheets est limitée. Cela peut être un inconvénient lorsque vous les utilisez dans des présentations ou des appels de clients, car ils peuvent ne pas transmettre une apparence soignée. ClickUp est une solution de gestion de projet qui se double d'un puissant outil d'aide à la décision outil de visualisation de données . Il ne s'arrête pas à la gestion des tâches - il brille lors de la personnalisation et de la visualisation des données, notamment lors de la conversion des diagrammes circulaires en diagrammes en beignet

Voici comment créer un diagramme en forme de beigne à l'aide de ClickUp :

Étape 1 : Identifiez les données. Identifier les données

Décidez des catégories que vous souhaitez représenter dans votre diagramme. Par exemple, si vous suivez les tâches d'un projet, les catégories pourraient être " Achevé ", " En cours ", " En attente ", etc.

Recueillez les valeurs numériques de chaque catégorie. Il peut s'agir du nombre de tâches, du nombre d'heures passées ou de tout autre indicateur pertinent.

Dans ClickUp, vous pouvez sélectionner des données à partir de différents emplacements, tels que les Espaces, les Dossiers ou les Listes. Cette flexibilité vous permet d'adapter le diagramme à vos besoins spécifiques.

Étape 2. Insérer un diagramme circulaire

Commencez par créer un diagramme circulaire, qui sera ensuite converti en diagramme en donut.

Vous pouvez commencer par ouvrir un fichier Tableau de bord ClickUp puis cliquez sur + Ajouter une carte, et sélectionnez "Diagramme circulaire" dans les options de carte personnalisée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-594-1400x627.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Cliquez sur "Diagramme circulaire" pour afficher vos données dans les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp sont constitués de cartes hautement personnalisables, que vous pouvez arranger pour présenter vos données comme vous le souhaitez. La création d'un diagramme en forme de beigne dans ClickUp est aussi simple que l'utilisation des éléments suivants Cartes personnalisées pour saisir et afficher vos informations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-595.png Diagramme de donut du tableau de bord ClickUp /$$img/

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp hautement personnalisable

Par exemple, si vous gérez la charge de travail d'une équipe et que vous souhaitez la répartir par statut (tâches achevées, en cours ou en attente).

Lorsque vous saisissez vos données, ClickUp affiche un diagramme circulaire qui présente non seulement le statut des tâches, mais fournit également des détails supplémentaires tels que les étiquettes de tâches, le nombre de sous-tâches et les indicateurs de tâches bloquées ou en attente.

Étape 3. Convertir en diagramme en donut

Vous pouvez rapidement convertir ce diagramme circulaire en un diagramme en forme de beigne en quelques clics. Dans les paramètres du diagramme circulaire, recherchez l'option de conversion en diagramme en donut.

Activez l'option du diagramme en forme de beigne. Cela ajoutera un trou au centre du diagramme circulaire, affichant le nombre total au milieu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-596.png Diagramme en forme de donut dans les tableaux de bord ClickUp /$$img/

Permet de visualiser facilement les données avec un diagramme en forme de beigne dans ClickUp Dashboards

Ce nombre représente la somme globale de vos catégories, ce qui vous donne un aperçu rapide de vos données.

Vous pouvez rendre votre diagramme en donut aussi détaillé ou simple que possible. Grâce à ce niveau de personnalisation, votre diagramme ne se contentera pas de transmettre des données ; il s'intégrera parfaitement à l'aspect général de votre tableau de bord ou de votre rapport.

Étape 4. Afficher les détails

Une autre fonctionnalité qui rend les diagrammes en beignet si utiles est la fonction ClickUp Affichage détaillé . Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle tranche ou sur le total au milieu pour explorer plus en profondeur les données spécifiques de ce segment

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-68.gif Tableau de bord ClickUp en forme de beignet /$$img/

Modifiez ou mettez à jour les tâches directement dans le diagramme pour une modification en douceur grâce à la fonctionnalité d'affichage détaillé de ClickUp Dashboards

Par exemple, si vous suivez les tâches d'une équipe, vous pouvez afficher les détails pour savoir qui est responsable de quelle tâche, quelles sont les échéances et quelle est la progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-597.png ClickUp Affichage détaillé Afficher un diagramme en forme de beigne /$$img/

Organisez facilement les données des champs de date dans un intervalle de temps spécifique pour visualiser les tendances avec l'affichage ClickUp Drill-down

La plateforme vous permet également d'organiser vos données par date à l'aide de la fonction Champs de date ClickUp dans les cartes du tableau de bord . Cette fonction est particulièrement utile pour visualiser les tendances dans le temps, car vous pouvez créer des diagrammes en forme de beigne mettant en évidence l'évolution de certaines activités ou tâches dans un intervalle de temps spécifique.

5ème étape. Enregistrer et partager

Une fois que votre diagramme est prêt, enregistrez-le et partagez-le avec votre équipe ou vos parties prenantes, afin que tout le monde puisse accéder aux dernières visualisations de données.

Exemples de cas d'utilisation de diagrammes en forme de beigne

Vous avez besoin d'idées pour utiliser les diagrammes en beignet ? Jetons un coup d'œil à quelques exemples pour nous inspirer.

Diagrammes en forme de donut techniques

Les diagrammes en forme de beigne sont une nouvelle version du diagramme circulaire classique, ce qui les rend parfaitement adaptés à la visualisation de données liées à la technologie.

Par exemple, vous trouverez ci-dessous une infographie sur les plateformes de médias sociaux les plus populaires, dans laquelle les diagrammes en forme de beigne permettent de ventiler les données démographiques de l'audience par groupe d'âge

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-598.png Diagrammes en forme de beigne des médias sociaux /$$$img/

via Venngage De même, pour illustrer les comparaisons entre les marques d'ordinateurs portables, une série de diagrammes en forme de beignet peut représenter visuellement la taille et les tendances de l'ensemble du secteur.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-599.png Diagramme en donut des comparaisons de marques /$$img/

via Venngage

Diagrammes des beignets de vente

Les équipes commerciales sont confrontées à une quantité impressionnante de données. Un diagramme en forme de beigne peut contenir une tonne d'informations précieuses dans un espace réduit, ce qui est parfait pour un tableau de bord commercial.

Par exemple, un diagramme peut afficher les affaires fermées, chaque type d'affaire étant représenté proportionnellement au total. Cela permet aux équipes de voir rapidement leurs performances, de repérer les lacunes et de prendre des décisions fondées sur des données pour stimuler les conversions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-600.png Diagramme en forme de beignet pour les équipes commerciales /$$img/

via Boldbi

Diagrammes de fabrication de beignets

Dans l'industrie manufacturière, les diagrammes en forme de beigne peuvent être un outil puissant pour comprendre les inefficacités de la production. À l'aide de ces diagrammes, un responsable peut visualiser les causes des pertes de temps de production, telles que les pannes d'équipement, les besoins de maintenance ou les pénuries de matériaux.

En décomposant ces problèmes en segments de diagramme, il est plus facile de voir où se concentrent les problèmes et d'allouer les ressources plus efficacement, ce qui peut améliorer la productivité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-601.png Diagrammes en forme de beigne pour la fabrication /$$img/

via Boldbi

Diagrammes en forme de beignet de la finance

Les données financières peuvent être accablantes, mais les diagrammes en forme de beigne les simplifient en affichant des catégories telles que les comptes payés, en attente, en retard et par défaut. Cela permet aux équipes financières d'avoir un aperçu rapide de la santé financière de l'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-602.png Diagrammes financiers en forme de beigne /$$$img/

via Boldbi Les analystes peuvent voir instantanément où se situent les problèmes potentiels et agir de manière proactive, améliorant ainsi la gestion des flux de trésorerie et réduisant les risques financiers. C'est un moyen simple mais efficace de surveiller les nombres qui comptent.

Diagrammes en forme de beigne du gouvernement

Les tableaux de bord des administrations publiques peuvent également bénéficier de diagrammes en beignet, notamment en ce qui concerne le suivi de processus tels que les demandes de subvention.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-603.png Diagrammes en forme de beigne pour les administrations publiques /$$$img/

via Boldbi Vous pourriez utiliser un diagramme en forme de beigne pour représenter le pourcentage de demandes reçues, approuvées ou encore en attente. Ce type de visualisation donne aux administrateurs un aperçu d'un coup d'œil, les aidant à repérer les inefficacités et les goulets d'étranglement dans le système.

En identifiant rapidement les points de ralentissement du processus, ils peuvent réaffecter les ressources et améliorer les performances globales.

Avantages de l'utilisation des diagrammes en beignet

Des options de personnalisation à la simplicité, voici un aperçu des raisons pour lesquelles les diagrammes en forme de beigne sont un excellent choix pour votre projet diagramme de gestion de projet .

1. Personnalisation

L'un des principaux avantages des diagrammes en forme de beigne est leur personnalisation. Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, enseignant ou étudiant, vous pouvez adapter ces diagrammes à votre public et à vos objectifs

La possibilité d'ajuster les couleurs, les libellés et la conception facilite la présentation de données complexes de manière digeste. Par exemple, vous pouvez faire correspondre la couleur du diagramme à votre marque ou utiliser la psychologie des couleurs pour influencer l'interprétation des données par les utilisateurs.

Une autre fonctionnalité utile est la possibilité d'éclater des sections du diagramme, ce qui permet d'attirer l'attention sur des points de données clés et de guider l'attention de l'observateur.

2. Convivialité

Il n'est pas nécessaire d'être un expert en données pour créer ou comprendre un diagramme en forme de beigne. La conception circulaire se prête naturellement à la représentation des proportions, ce qui facilite la compréhension des données les plus complexes. Les diagrammes en beignet transcendent les barrières culturelles et linguistiques, ce qui en fait un excellent outil de collaboration internationale.

De plus, comme ils sont très intuitifs, ils peuvent faciliter les discussions, même entre personnes peu familiarisées avec l'analyse de données

3. Simplicité

L'avantage le plus important des diagrammes en forme de beigne est leur simplicité de compréhension. Leur conception minimaliste permet aux utilisateurs de comprendre instantanément les données, même s'ils n'ont que peu ou pas d'expérience dans la lecture de diagrammes.

Le fait que les diagrammes en forme de beigne comportent très peu d'éléments essentiels - anneaux extérieurs et intérieurs, segments, tuiles et légendes - signifie également que la charge cognitive de l'observateur est moindre, ce qui facilite l'absorption des informations d'un seul coup d'œil.

4. Attrait visuel

Contrairement aux diagrammes traditionnels, les donut charts vous offrent plus d'espace de travail, ce qui vous permet de faire preuve de créativité dans la disposition et l'utilisation des couleurs. Le centre vide permet d'afficher efficacement les nombres clés ou les totaux, ce qui améliore la conception et la fonction.

À bien faire, un diagramme en forme de beigne bien conçu peut être une pièce maîtresse dans une présentation, laissant une impression durable sur votre public.

Limites des diagrammes en beignet

Si les diagrammes en donut sont visuellement attrayants et pratiques pour afficher certains types de données, ils présentent quelques limites qui les rendent moins adaptés à toutes les situations.

1. Ils ne sont pas idéaux pour les données qui changent fréquemment

La conception étant statique, la mise à jour en temps réel sans créer d'encombrement visuel est délicate. Lorsque vous essayez d'actualiser les données, les sections fixes peuvent être désorganisées, ce qui rend le diagramme difficile à lire. Le format circulaire ne se prête pas non plus à la représentation de données qui fluctuent fréquemment.

D'autres formes, comme les diagrammes linéaires, sont souvent plus efficaces lorsque les informations doivent être mises à jour rapidement.

2. Capacité limitée à représenter de nombreuses catégories

Lorsque vous essayez d'insérer davantage de points de données, le diagramme devient rapidement encombré et difficile à interpréter. Plus vous ajoutez de sections, plus il est difficile de maintenir la clarté, et les observateurs peuvent avoir du mal à comprendre les lignes et les libellés qui se chevauchent.

Pour les ensembles de données complexes comportant de nombreuses variables, des alternatives plus simples et moins encombrées peuvent s'avérer plus efficaces.

3. Moins précis pour la comparaison de données détaillées

Les diagrammes en forme de beigne sont visuellement frappants mais ne sont pas la meilleure option pour des comparaisons de données précises

Comme ils se concentrent sur des proportions générales plutôt que sur des valeurs spécifiques, il peut être difficile d'évaluer avec précision les différences de taille entre les sections. La forme arrondie rend également difficile la mesure de pourcentages exacts, en particulier lorsqu'il s'agit de petites tranches de données.

Ce manque de précision peut conduire à des erreurs d'interprétation, surtout lorsque l'objectif est de comparer des différences subtiles entre les catégories.

4. Contraintes d'espace

Une autre limite est que les diagrammes en rondelles peuvent être difficiles à utiliser lorsque l'espace est restreint. Leur disposition circulaire nécessite un espace important pour afficher clairement les données, en particulier lorsque des libellés ou des informations supplémentaires doivent être inclus.

Lorsqu'ils sont présentés dans de petits espaces, comme sur les écrans de mobiles ou dans des rapports denses, le texte et les segments peuvent être comprimés, ce qui rend le diagramme plus difficile à lire. Le diagramme en beignet est donc moins flexible qu'un diagramme à barres ou un diagramme linéaire, qui peuvent s'adapter rapidement aux espaces restreints sans sacrifier la clarté.

