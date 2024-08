Comment créer un graphique circulaire dans Google Sheets (6 étapes faciles)

Si vous souhaitez représenter vos données de manière visuelle, le diagramme circulaire est la première chose qui vous vient à l'esprit. Un diagramme circulaire vous aide à représenter vos données dans une forme facile à comprendre et vous aide à obtenir une image claire de chaque paramètre. Cela nous aide à analyser facilement les nombres et à leur donner un sens, ce qui en fait un choix populaire.

Google Sheets vous permet de créer facilement un diagramme circulaire si vos données sont mises en forme dans un tableau.

Explorons comment le faire et les différentes personnalisations disponibles. Cela inclut divers éléments tels que les formes, l'affichage des pourcentages, l'ajout de libellés ou la transformation du diagramme en un diagramme circulaire 3D d'autres apparences.

Qu'est-ce qu'un diagramme circulaire dans Google Sheets?

Un diagramme circulaire est un format de visualisation où l'ensemble des données achevées est représenté sous forme de tarte et les données représentant les différents facteurs sont achevées en tranches pour illustrer les paramètres numériques.

Chaque part de tarte représente un pourcentage de l'ensemble, ce qui permet de visualiser facilement la distribution des données en un coup d'œil.

Les diagrammes circulaires sont idéaux lorsque l'ensemble des données fait partie d'un groupe plus vaste ou si vous souhaitez mettre en évidence les tailles relatives de différentes catégories au sein d'un même ensemble de données.

Prenons l'exemple d'un rapport trimestriel sur les dépenses, qui présente les dépenses globales du trimestre et les domaines dans lesquels ces dépenses ont été effectuées.

Affichez les détails dans les tableaux ClickUp pour modifier ou mettre à jour les tâches à l'intérieur du diagramme pour des modifications en cours Diagrammes de gestion de projet vont souvent plus loin qu'un simple diagramme circulaire et requièrent de fortes dépendances pour mettre en forme le diagramme en fonction des besoins. ClickUp est conçu pour faciliter ce processus. L'outil offre des options et des fonctionnalités de personnalisation étendues, vous permettant de créer facilement des diagrammes circulaires.

Vous pouvez extraire des données directement de vos tâches, documents ou champs personnalisés et créer des diagrammes circulaires visuellement attrayants en quelques étapes seulement. De plus, toute mise à jour des données sera reflétée dans le diagramme en temps réel, ce qui garantit que le diagramme représente les informations exactes et les plus récentes.

Pour ajouter un diagramme circulaire à l'aide de ClickUp, ajoutez Widgets personnalisés vers votre Tableau de bord ClickUp et créez votre diagramme circulaire à partir de n'importe quelles données.

Les diagrammes circulaires sont un excellent moyen de mettre en évidence les proportions qui composent un tout. Mais bien qu'ils nous aident à comprendre facilement des données complexes, il arrive qu'un diagramme circulaire ne soit pas l'option idéale pour répondre à vos besoins.

À faire sans les limites de Google Sheets ; utilisez plutôt des alternatives comme ClickUp.

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

ClickUp est un outil polyvalent de gestion de projet et de collaboration qui offre un environnement riche en fonctionnalités pour la visualisation de données par le biais de son Tableaux de bord . L'outil fournit également des modèles de diagrammes gratuits qui vous aident à visualiser vos données sous différentes formes.

Avec ClickUp, vous avez la capacité de faire ce qui suit et plus encore.