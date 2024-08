Comment créer un diagramme circulaire dans Excel en quelques minutes !

Il est plus facile d'appréhender des données complexes lorsqu'elles sont présentées sous forme de graphiques ou de diagrammes. Les diagrammes circulaires font partie des formes de représentation les plus courantes au fil des ans.

Vous les verrez probablement dans les blogs, les journaux, la télévision et les présentations au travail. Microsoft Excel est l'un des logiciels les plus anciens et les plus utilisés outils de visualisation de données pour réaliser des diagrammes circulaires.

Qu'est-ce qu'un diagramme circulaire ?

Un diagramme circulaire représente des données ou des statistiques sous un formulaire visuel. Les segments ou les tranches de la tarte représentent une proportion de l'ensemble. La taille de chaque part de tarte correspond à la quantité relative ou au pourcentage d'une catégorie spécifique au sein d'un ensemble de données.

Il s'agit d'un moyen clair et concis de communiquer la distribution et les relations entre les différents composants de cet ensemble de données.

Pour créer un diagramme circulaire, vous devez disposer d'au moins deux valeurs distinctes dont la somme correspond à 100 % des données.

Cependant, les diagrammes circulaires perdent de leur efficacité en tant qu'outil d'analyse des données visualisation des données si l'ensemble de données est trop complexe ou comporte trop de variables.

Ces diagrammes sont des exemples populaires de diagrammes circulaires car ils résument des données étendues sous un formulaire visuel simple et nécessitent peu d'explications.

Par exemple, ils sont souvent utilisés pour représenter les différentes catégories d'un ensemble de données - par exemple, la distribution de la population recueillie lors d'un recensement ou le nombre de personnes ayant répondu à un sondage.

Prenons le premier exemple.

Supposons que vous ayez recueilli des informations sur les compétences linguistiques d'une population ou sur la distribution des groupes d'âge de cette population dans une zone géographique spécifique. Dans ce cas, les diagrammes circulaires seraient le moyen le plus efficace de représenter visuellement ces informations.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image14.png comment faire un diagramme circulaire sur excel /%img%/

Diagramme circulaire des compétences linguistiques d'une population

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image15.png comment faire un diagramme circulaire excel /%img%/

Diagramme circulaire de la distribution des groupes d'âge d'une population

Dans le deuxième exemple, effectuez un sondage sur l'expérience de vos clients à l'aide d'une échelle de Likert. À l'aide de couleurs distinctes, utilisez un diagramme circulaire pour calculer les évaluations et représenter les différentes catégories.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image13.png comment faire un diagramme circulaire excel /%img%/

Diagramme circulaire d'un sondage sur la satisfaction de la clientèle

Les diagrammes circulaires dans la gestion de projet

Les diagrammes circulaires sont pratiques pour la création de diagrammes de gestion de projet qui présentent des informations essentielles sur le projet. Les diagrammes indiquent en détail qui fait quelle tâche au sein d'une équipe et la durée nécessaire pour achever chaque étape du cycle d'un projet. Gestion de projet partagent et interprètent les informations à l'aide de diagrammes circulaires et d'autres diagrammes visuels. Cela aide les gestionnaires de projet à prendre des décisions éclairées au cours du projet.

Vous obtenez de nombreux logiciel de gestion de projet options et Alternatives Excel sur l'internet, et chacun d'entre eux est tout aussi apte à transformer des données en images frappantes. Nous allons toutefois nous pencher sur le processus de création d'un diagramme circulaire de base dans Excel.

3 étapes faciles pour créer un diagramme circulaire dans Excel

Dans la plupart des applications de tableur, vous avez besoin de deux entrées pour créer un diagramme circulaire simple - deux catégories ou plus d'un ensemble de données et le nombre associé à chacune d'entre elles.

Suivez les trois étapes suivantes pour créer un diagramme circulaire.

Étape 1 : Saisir les données

Ouvrez une feuille de calcul vierge dans Excel et saisissez les catégories de données et les nombres ou pourcentages correspondant à chacune d'entre elles. Chaque catégorie deviendra par la suite une part du camembert.

Prenons l'exemple suivant scénario de gestion de projet : un ensemble de données représentant le pourcentage d'achèvement des tâches dans l'ensemble du projet.

L'ensemble de données pourrait ressembler à ceci :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup13.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir de pourcentages ou de nombres qui se chevauchent ; si vous devez présenter des pourcentages, la somme doit idéalement être égale à cent. De plus, il ne faut présenter qu'un seul tableau de données à la fois.

Etape 2 : Sélectionner les données

Mettez en surbrillance le tableau que vous souhaitez inclure dans le diagramme circulaire. Étant donné qu'Excel n'utilise qu'une seule série de données, toutes les valeurs que vous souhaitez représenter sous forme de tranches doivent se trouver dans une colonne ou une ligne de votre feuille de calcul.

Chaque valeur de cette série correspondra à une tranche dans le diagramme circulaire.

Il existe une solution astucieuse pour générer des titres de diagrammes dans Excel. Si vous incluez les libellés des colonnes dans votre sélection, le libellé apparaîtra automatiquement comme titre du diagramme. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas modifier le titre du diagramme une fois que vous l'avez créé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup4.png comment créer un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Étape 3 : Insérer le diagramme circulaire

Une fois le tableau sélectionné, cliquez sur l'onglet " Insertion " du ruban de la barre d'outils, puis sur l'icône " Diagramme circulaire ".

Choisissez un style de diagramme circulaire 2-D ou 3-D approprié. Les camemberts fonctionnent à peu près de la même manière.

Voici un conseil de pro : nous interprétons les proportions avec plus de précision si elles sont à plat qu'en trois dimensions. Mais si vous souhaitez mettre l'accent sur une part spécifique, par exemple une part beaucoup plus importante que les autres, utilisez le camembert en trois dimensions.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup6.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Pour les besoins de cet exemple, sélectionnons l'option Tarte en 3D.

Votre diagramme circulaire devrait maintenant ressembler à ceci :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup14-1400x802.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Après avoir appris à créer un diagramme circulaire de base dans Excel, apprenons à personnaliser les éléments du diagramme.

Les graphiques et diagrammes dans Excel sont hautement personnalisables. Choisissez différentes couleurs et dégradés pour les tranches, modifiez les dimensions, créez une légende, etc.

Changer le style et la couleur du camembert

Cliquez sur l'icône du pinceau à côté de votre diagramme circulaire pour personnaliser son apparence. Choisissez parmi un tableau d'options de style et de couleur pour créer un diagramme circulaire qui vous plaît.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup9.png comment créer un diagramme circulaire dans Excel ClickUp étapes /%img%/

Changer le titre du diagramme

Pour personnaliser le titre du diagramme, ne sélectionnez pas les libellés des colonnes lors de l'insertion du diagramme circulaire. Comme dans la capture d'écran ci-dessous, sélectionnez les lignes contenant les valeurs des données sans les libellés.

Dans ce cas, le diagramme apparaîtra avec un titre modifiable par défaut.

Cliquez maintenant sur "Chart Title" en haut du diagramme circulaire pour le modifier.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup1-1400x512.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Ajouter des libellés de données au diagramme circulaire

Après avoir modifié le titre du diagramme, apprenons à ajouter et à mettre en forme des libellés de données pour chaque tranche du diagramme circulaire. Placez le curseur sur le diagramme circulaire et cliquez avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez l'option "Ajouter des libellés de données" dans le menu qui s'affiche.

Sélectionnez ensuite l'option "Ajouter des étiquettes de données" dans le menu déroulant.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup11-1400x428.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Une fois sélectionnés, les libellés des données correspondant à chaque segment du diagramme circulaire apparaissent. Dans cet exemple, il s'agit des pourcentages d'achèvement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup12-1400x500.png comment créer un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Ajout d'appels de données au diagramme circulaire

Ajoutez des étiquettes de données au diagramme circulaire. Les étapes sont relativement similaires à l'ajout de libellés de données.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre diagramme circulaire, puis sélectionnez " Ajouter des libellés de données " Sélectionnez "Ajouter des rappels de données" dans la liste déroulante.

Les légendes s'affichent alors comme suit :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup3-1400x510.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

$$$a redimensionner un diagramme circulaire

Le redimensionnement des diagrammes circulaires est simple. Pour ajuster les dimensions du diagramme, cliquez sur l'un des coins et faites-le glisser pour le redimensionner ; agrandissez-le ou réduisez-le selon vos besoins.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup5-edited.png comment créer un diagramme circulaire dans Excel ClickUp étapes /%img%/

Rotation du diagramme circulaire

Pour faire pivoter votre diagramme circulaire dans Excel, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme circulaire et sélectionnez l'option " Mettre en forme la série de données "

Une fois sélectionné, allez dans les 'Options de la série' et modifiez l'angle de la première tranche. Jouez avec cette option jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur angle.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup7-1400x423.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

Une légende aide les lecteurs à identifier la signification de chaque part du gâteau et apparaît par défaut lorsque vous créez un diagramme circulaire dans Excel.

Pour supprimer la légende, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option "Supprimer". Pour modifier l'apparence de la légende, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option "Mettre en forme la légende" Vous pouvez ainsi repositionner la légende et mettre en forme la police de caractère selon vos préférences.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup2-1400x430.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /%img%/

3 Limites de la création de diagrammes circulaires dans Excel

La plupart des tableurs vous permettent de créer des des diagrammes circulaires et des beignets à partir de tableaux. Bien que la création et la modification en cours de diagrammes circulaires dans Excel soit une excellente compétence, soyez conscient de quelques défis propres à cet outil.

Trois contraintes limitent le travail avec les diagrammes circulaires dans Excel.

Contrainte de la série de données unique

Dans la plupart des instances, les diagrammes circulaires d'Excel ne contiennent qu'une seule série de données. Cela limite leur capacité à représenter des ensembles de données complexes impliquant plusieurs séries de données.

Dans les cas où vous avez besoin d'une représentation visuelle de divers ensembles de données, d'autres types de diagrammes, tels que les diagrammes à barres, offrent une plus grande polyvalence.

Vous pouvez utiliser Excel pour créer des diagrammes à barres, mais le processus est plus compliqué.

Défis de la personnalisation

Les options de personnalisation des diagrammes circulaires dans Excel sont quelque peu limitées par rapport à d'autres types de diagrammes. Le réglage fin d'éléments tels que les couleurs des tranches individuelles ou l'emplacement précis des libellés s'avère souvent complexe, voire impossible.

Excel ne fait pas preuve d'une grande souplesse en matière de personnalisation. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous trouverez des outils de diagramme circulaire dans plusieurs autres applications et logiciels.

Difficultés de gestion des libellés de données

La gestion des libellés de données sur les diagrammes circulaires dans Excel est difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de visualisations surchargées.

Le placement automatique des libellés par Excel résulte en des problèmes de chevauchement ou de lisibilité, nécessitant parfois des ajustements manuels supplémentaires pour présenter les libellés de manière claire.

Créer des diagrammes circulaires sans effort avec ClickUp

Il ne fait aucun doute qu'Excel est une excellente application de feuille de calcul, mais elle présente certaines limites.

ClickUp est un outil capable de créer des diagrammes circulaires (et d'autres formes de visualisation de données). L'adaptabilité et les options de personnalisation disponibles dans ClickUp en font une alternative polyvalente.

Ces tableaux de bord se composent de cartes hautement personnalisables, qui constituent les blocs de construction de votre tableau de bord. Utilisez ces cartes personnalisées pour créer rapidement un diagramme circulaire de vos données.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration des diagrammes circulaires /%img%/

Affichez les détails dans les tableaux ClickUp pour modifier ou mettre à jour les tâches à l'intérieur du diagramme pour des modifications en cours

La fonctionnalité d'affichage détaillé vous permet de personnaliser les cartes de votre tableau de bord pour voir plus de détails. Effectuez des modifications sur n'importe quelle colonne, tranche, segment ou point de données de votre diagramme dans le tableau de bord ClickUp en utilisant la fonctionnalité d'affichage détaillé sur les diagrammes circulaires.

Prenons l'exemple d'un ensemble de données qui répartit la charge de travail par statut.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/how-to-make-a-pie-chart-in-excel-clickup10.png comment faire un diagramme circulaire dans excel clickUp étapes /$$$img/

Un échantillon de diagramme circulaire dans ClickUp

Vous trouverez à côté de chaque tâche des étiquettes, le nombre de sous-tâches, des checklists et des indicateurs de blocage ou d'attente.

Affichez les assignés, la date d'échéance et le statut de la tâche dans les colonnes de droite. ClickUp vous permet d'afficher les détails de chaque élément et de trouver des informations spécifiques.

Une autre grande fonctionnalité de ClickUp est sa capacité à organiser facilement les données capturées par les champs personnalisés dans un intervalle de temps particulier pour visualiser les tendances dans un diagramme circulaire.

Aller au-delà d'Excel avec un outil plus performant

Contrairement à Excel, ClickUp vous permet d'aller au-delà de la création de diagrammes et de graphiques pour des présentations dans le cadre de votre gestion de projet.

La gestion de projet va au-delà des rapports et de la visualisation des données. Bien que l'utilisation d'Excel et d'autres feuilles de calcul soit une excellente compétence, la gestion du cycle de vie d'un projet se résume à choisir les bons outils pour la compléter.

Avec ses tableaux de bord, son automatisation, ses outils de collaboration, et bien plus encore, ClickUp est un puissant outil de gestion de projet dans votre arsenal.

Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par ClickUp, planifiez une démonstration dès aujourd'hui.