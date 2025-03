Outils et stratégies d'automatisation du marketing pour les entreprises

Un total de $$$a 73% des clients utilisent plusieurs canaux au cours de leur parcours d'achat.

De la sensibilisation à l'achat et à l'assistance, les organisations rencontrent les clients sur une douzaine de canaux ou plus, notamment le site Web de l'entreprise, l'application mobile, l'e-mail, le chat en direct, le texte, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, et plus encore !

Offrir une expérience cohérente et personnalisée sur ces canaux à l'échelle est impossible sans l'automatisation du marketing d'entreprise. Dans cet article de blog, nous explorons pourquoi et comment.

Qu'est-ce que l'automatisation du marketing d'entreprise ?

L'automatisation du marketing d'entreprise (EMA) est l'utilisation de logiciels et de données pour automatiser les processus/tâches de marketing de manière holistique et stratégique en vue d'atteindre les objectifs de l'organisation.

L'EMA est généralement utilisé dans le cadre d'activités de marketing numérique. Le cas d'utilisation le plus courant est le marketing par e-mail. Les automatisations de marketing d'entreprise sont utilisées par les automatisations pour segmenter les audiences, envoyer des campagnes d'e-mail, personnaliser les messages et pousser des alertes basées sur des déclencheurs.

Cependant, aujourd'hui, les organisations utilisent l'EMA pour opérationnaliser un large intervalle d'expériences numériques et en magasin

Une bonne automatisation du marketing d'entreprise est une approche holistique de l'engagement des prospects et des clients.

Au lieu de traiter quelqu'un comme un identifiant e-mail ou un follower Instagram, l'EMA unifie toutes ses activités pour créer un profil client, en répondant à ses besoins indépendamment de l'endroit ou de la manière dont il se manifeste. EMA aide les clients à reprendre là où ils se sont arrêtés et à être servis de manière contextuelle.

En règle générale, les organisations B2C utilisent EMA pour consolider les activités d'utilisation à un seul identifiant e-mail. Lorsque le client revient vers la marque, son numéro de téléphone, ses préférences, son historique d'achat, ses commentaires, ses interactions avec le service d'assistance, etc. seront associés à ce profil.

D'autre part, les entreprises B2B consolident généralement les informations sur la base de ce que l'on appelle un compte. Elles rassemblent toutes les personnes associées à un compte/prospect particulier et automatisent la communication en conséquence.

Pourquoi faire de l'automatisation du marketing d'entreprise ?

Voici quelques-uns des plus grands avantages de l'EMA .

Echelle : L'EMA exécute les tâches rapidement et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut exécuter des centaines de tâches sans ressources supplémentaires. Par exemple, le logiciel EMA peut envoyer 100 000 e-mails ou activer 100 flux de travail différents sans intervention humaine

Fonctions de l'Enterprise Marketing Automatisation

La fonction première de l'automatisation du marketing d'entreprise est d'unifier les profils des clients afin d'offrir des expériences omnicanales cohérentes. Dans cette optique, l'EMA remplit également les fonctions suivantes.

Gestion des données

Unification des données : L'EMA collecte des données provenant de toutes les sources pertinentes, telles que les logiciels de gestion de la relation client (CRM), les médias sociaux, les habitudes d'achat du commerce électronique, etc. afin d'afficher une vue unifiée de chaque client. Il met également à jour ces données en temps réel pour que les efforts restent pertinents et efficaces.

Segmentation de l'audience : Sur la base des données personnalisées, EMA segmente les clients en groupes pertinents. Cette segmentation peut être aussi granulaire que " les personnes qui ont abandonné leur panier au cours des trois derniers jours ", ce qui ouvre un monde de possibilités pour la diffusion de messages ciblés.

L'évaluation des prospects : EMA évalue les prospects en fonction de leur potentiel de conversion. Les entreprises peuvent ainsi cibler leurs messages en fonction de leur probabilité d'achat et de leur valeur potentielle.

Gestion du contenu

Contenu dynamique : Logiciel de marketing d'entreprise peuvent personnaliser de manière dynamique le contenu envoyé aux clients. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un prénom à la ligne d'objet, mais l'EMA peut personnaliser divers champs, tels que le dernier produit acheté, la dernière discussion, un élément de la liste de souhaits, un parcours abandonné, etc.

Optimisation du contenu : Les plateformes EMA disposent d'outils intégrés pour créer des pages d'atterrissage et les optimiser en fonction des campagnes que vous envoyez.

Distribution de contenu : L'EMA permet de planifier et d'exécuter des campagnes sur tous les canaux. Vous pouvez envoyer des e-mails, des posts sur les médias sociaux, des notifications push sur l'application, déclencher des messages texte - ou une combinaison de tout ce qui précède.

Gestion du flux de travail

Les plates-formes EMA sont essentiellement la gestion du flux de travail en déclenchant des actions basées sur le comportement des clients. Par exemple, vous pouvez déclencher un flux d'accueil dès qu'un utilisateur s'inscrit.

Les équipes commerciales et marketing utilisent également l'EMA pour mener des expériences. Elles pourraient mettre en place un test A/B pour voir quelle version fonctionne le mieux et optimiser les futurs flux de travail en conséquence.

Analytique

Une fonction intégrale de l'automatisation du marketing d'entreprise est la prise de décision basée sur les données, alimentée par des analyses avancées. Les bonnes plateformes d'EMA suivent les performances à travers les indicateurs clés, mesurent le retour sur investissement et produisent des rapports qui permettent aux équipes de prendre facilement des mesures.

Pour que toutes ces fonctions fonctionnent correctement, vous devez configurer correctement quelques paramètres. Voyons comment.

Composants de l'Enterprise Marketing Automatisation

Une bonne automatisation du marketing d'entreprise repose sur quatre piliers : les personnes, les processus, la technologie et les données. Voici comment ils travaillent en tandem.

Personnes

L'EMA a deux types de parties prenantes : Les clients, qui sont les personnes concernées ; et les utilisateurs, qui utilisent les données des clients pour concevoir la communication. Les plateformes EMA sont conçues pour répondre à leurs besoins de manière efficiente, efficace et éthique.

Pour les clients, EMA permet de contrôler leurs informations. Parmi les fonctionnalités axées sur les clients, citons :

La possibilité d'accepter ou de refuser les cookies

Formulaires d'inscription

Désinscription

Demande de suppression du compte ou des données

Pour les utilisateurs, l'EMA permet de concevoir, d'expérimenter, d'exécuter et d'optimiser les communications en vue d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Les fonctionnalités axées sur l'utilisateur sont les suivantes :

Filtres pour segmenter les clients

Personnalisation des formulaires de communication

Programmation basée sur des déclencheurs et sur le temps

processus ###

Processus et automatisation du flux de travail font partie intégrante des plateformes EMA. Les fonctionnalités associées comprennent :

Automatisations de campagnes : Flux de travail initiés sur la base de déclencheurs spécifiques, tels qu'une date particulière ou un évènement ou une action du client, comme l'inscription à une lettre d'information ou un paiement

: Flux de travail initiés sur la base de déclencheurs spécifiques, tels qu'une date particulière ou un évènement ou une action du client, comme l'inscription à une lettre d'information ou un paiement Automatisation de la gestion de projet : Des tâches telles que la création de rapports, l'affectation du bon membre de l'équipe, l'envoi d'e-mails de suivi, etc

Technologie

Naturellement, l'EMA est paramétrée sur la base d'une plateforme technologique. Outre les fonctionnalités d'automatisation de base, la plateforme dispose généralement des éléments suivants.

Des intégrations avec divers outils tels quelogiciel de CRM marketing, les systèmes de gestion de contenu, les médias sociaux, etc.

Modèles de forfaits marketing et des cadres réutilisables pour rationaliser les flux de travail

Règles personnalisées pour paramétrer les lignes directrices de la marque, interdire certains mots/termes, etc.

Stockage des ressources marketing

Fonctionnalités de collaboration pour que les équipes puissent travailler ensemble, faire du brainstorming, approuver/désapprouver, etc.

IA générative pour la création rapide de contenu

Données

Les données forment le formulaire d'une bonne automatisation du marketing d'entreprise. Certaines des fonctionnalités de données les plus critiques dans un EMA comprennent :

Gestion : Collecte et stockage des données pertinentes, élimination des doublons, maintien de la qualité des données, etc.

: Collecte et stockage des données pertinentes, élimination des doublons, maintien de la qualité des données, etc. Rapports : Tableaux de bord et rapports sur divers indicateurs et KPI

: Tableaux de bord et rapports sur divers indicateurs et KPI Perspectives : Recommandations pour l'optimisation des campagnes et suggestions génératives de l'IA pour le contenu

Voyons comment certains des outils de marketing les plus populaires aujourd'hui intègrent ces composants.

Outils et plateformes d'automatisation du marketing pour les entreprises

Les outils d'automatisation du marketing d'entreprise se présentent sous différentes formes et tailles. Examinons quelques-uns des outils et plateformes d'automatisation du marketing d'entreprise les plus couramment utilisés.

1. ClickUp (Meilleure plateforme d'automatisation du marketing d'entreprise axée sur la gestion de projet) ClickUp pour les équipes marketing est une plateforme de productivité tout-en-un pour les organisations de toutes tailles. Conçue pour être hautement personnalisable,

ClickUp constitue un environnement de travail flexible pour les équipes marketing, avec des fonctionnalités d'automatisation bien pensées et diverses possibilités d'intégration avec des outils d'automatisation du marketing.

Si vous utilisez ClickUp CRM avec ClickUp CRM, vous pouvez intégrer la gestion de projet de marketing et l'automatisation de manière transparente pour des opérations plus efficaces et plus globales.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Marketing\_Teams\Campagne\_Template.png ClickUp pour l'automatisation du marketing d'Enterprise /$$img/

Automatisation du marketing d'entreprise et gestion de projet avec ClickUp

Les meilleures fonctionnalités

Création rapide d'idées et de contenu avec ClickUp Brain

Recherche connectée dans tous les outils intégrés, tels que Google Drive, HubSpot, etc.

Brainstorming avec Tableaux blancs ClickUp avec la possibilité de créer des tâches ou d'assigner des utilisateurs automatiquement

Automatisations de type "si ceci, si cela" (If-this-then-that)

Tableaux de bord KPI personnalisables basés sur les données du projet marketing

Gestion de projet marketing complète

Si vous êtes novice en matière d'automatisation du marketing, essayez les solutions suivantes Gestion des campagnes marketing de ClickUp Modèle pour le suivi, la coordination et l'accélération de vos efforts.

2. Adobe Marketo Engage (Meilleur logiciel d'automatisation du marketing d'entreprise axé sur les pipelines)

Marketo Engage est la plateforme marketing d'Adobe qui aide les équipes à gérer l'engagement client omnicanal, la publication de contenu, les opérations de campagne, la veille commerciale et les analyses avancées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-522.png Adobe Marketo Engage : un outil pour l'automatisation du marketing en entreprise /$img/

L'intelligence commerciale avec Adobe Marketo Engage (Source : Adobe.com )

Les meilleures fonctionnalités

Segmentation des clients et profilage au niveau des comptes pour les entreprises B2B

Intégrations prédéfinies avec les outils les plus courants

Capacité à gérer plusieurs types de données, y compris les données firmographiques, technographiques, géographiques, comportementales et liées à la gestion de la relation client (CRM)

Listes prédictives, à l'aide d'audiences similaires

Performances des e-mails et prévisions de désabonnement

Intégration bidirectionnelle avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour une meilleure implication des équipes commerciales

3. Salesforce Pardot (Meilleur outil d'automatisation du marketing d'entreprise axé sur le CRM)

Salesforce Pardot est une application qui s'appuie sur la plateforme CRM de Salesforce. Construit au-dessus d'un CRM, Pardot automatise les processus d'e-mail marketing, de lead scoring, de lead nurturing, de priorisation, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-523-1400x880.png Salesforce Pardot : Un exemple d'outils d'automatisation du marketing en entreprise /$img/

Conception de l'automatisation des flux de travail avec Salesforce Pardot (Source : Salesforce )

Les meilleures fonctionnalités

Intégration native avec le CRM Salesforce

Suivi de l'intégration des prospects, y compris les téléchargements, les pages affichées, les discussions en ligne, etc.

Optimisation de la productivité de l'équipe commerciale

4. Oracle Eloqua (Meilleur outil CX orienté automatisation du marketing d'entreprise)

Oracle Eloqua se concentre sur la création d'expériences client unifiées par le biais de l'acquisition, de la fidélisation, du marketing basé sur les comptes, et plus encore. Eloqua est intégré dans l'écosystème plus large de l'expérience client (CX) d'Oracle pour des processus de vente et de service transparents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-524.png Oracle Eloqua /$$img/

Tableau de bord analytique d'Oracle Eloqua (Source : Oracle )

Les meilleures fonctionnalités

Orchestration de campagnes avec des fonctionnalités de segmentation, de contenu, de distribution omnicanale et de productivité

Publics préconstruits

Modèles et contenus approuvés par la marque

Aperçu du profil des clients et extensions des outils commerciaux

Bien que les quatre outils susmentionnés soient populaires auprès des entreprises pour leur exhaustivité, leur échelle et les intégrations existantes, ce ne sont pas les seuls disponibles.

Par instance, il y a Mailchimp, un outil principalement de marketing par e-mail, que les organisations utilisent pour automatiser les processus de communication. Il existe des acteurs de niche, comme Klaviyo pour le commerce électronique et Braze pour l'automatisation du marketing mobile. À l'autre extrémité, les organisations mettent en œuvre des solutions personnalisées sur le cloud privé/public également.

Pour en savoir plus les 10 meilleurs outils logiciels d'automatisation du marketing .

L'outil que vous choisissez aura un impact significatif sur l'efficacité de vos efforts marketing. Voici quelques bonnes pratiques pour choisir et mettre en œuvre un outil d'automatisation du marketing d'entreprise.

Mise en œuvre et optimisation de la stratégie d'automatisation du marketing d'entreprise

Du choix du bon outil à l'optimisation continue, la mise en œuvre d'un outil d'automatisation du marketing d'entreprise est un effort stratégique. À faire de manière approfondie et prudente en utilisant le cadre suivant.

1. Choisissez votre outil d'automatisation du marketing

En matière d'automatisation du marketing d'entreprise, vous n'avez que l'embarras du choix. Il existe des dizaines d'outils, dont les intervalles de prix vont de presque rien à plusieurs milliers de dollars, en fonction de votre utilisation. Le choix de l'outil le mieux adapté à vos stratégies de marketing est votre première décision, et la plus importante. Pour le faire, tenez compte des éléments suivants.

Les fonctionnalités : Recherchez les éléments dont vous avez besoin, tels que l'automatisation des e-mails, la collaboration, l'analyse marketing, etc.

: Recherchez les éléments dont vous avez besoin, tels que l'automatisation des e-mails, la collaboration, l'analyse marketing, etc. Évolutivité : Évaluez la capacité de l'outil à gérer le nombre d'e-mails, d'utilisateurs, d'évènements et d'automatisations dont vous avez besoin

: Évaluez la capacité de l'outil à gérer le nombre d'e-mails, d'utilisateurs, d'évènements et d'automatisations dont vous avez besoin Convivialité : Vérifiez s'il est facile à utiliser pour les équipes non techniques ou si vous avez besoin d'une assistance informatique pour effectuer des mises à jour ou des modifications

: Vérifiez s'il est facile à utiliser pour les équipes non techniques ou si vous avez besoin d'une assistance informatique pour effectuer des mises à jour ou des modifications Intégration : Mon travail consiste à tester les capacités de l'outil choisi à travailler avec les autres logiciels que vous utilisez actuellement

: Mon travail consiste à tester les capacités de l'outil choisi à travailler avec les autres logiciels que vous utilisez actuellement Tarification : Calculez le coût total de propriété de l'outil et comparez-le au retour sur investissement que vous attendez

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-525.png ClickUp pour l'automatisation du marketing /$$$img/

ClickUp pour l'automatisation du marketing

Pensez à un outil comme ClickUp qui s'adapte sans effort à votre CRM, gestion de campagnes marketing et d'automatisation. Il vous aide à organiser, concevoir, exécuter et optimiser des dizaines d'activités marketing.

Vos équipes internes peuvent également l'utiliser en tant que logiciel de gestion de projet d'entreprise qui vous affiche une vue à 360 degrés de l'efficacité de la campagne et des opérations.

Premier réseau neuronal au monde à connecter les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise, ClickUp est l'un des meilleurs logiciels de gestion de projets d'entreprise Outils d'IA pour le marketing disponibles aujourd'hui.

2. Mettre en œuvre et personnaliser

Très peu d'outils sont parfaits dès leur sortie de la Box. Chaque outil devient efficace grâce à des personnalisations, ce qui constitue l'étape suivante.

Intégrer : Rassemblez toutes les données dans votre logiciel d'automatisation du marketing grâce à des intégrations. ClickUp s'intègre à plus de 1000 outils, notamment HubSpot, Figma, Salesforce, et bien plus encore. Vous pouvez également intégrer n'importe quoi dans votre espace de travail grâce à des intégrations personnalisées.

Organiser : Paramétrez votre plateforme d'automatisation pour répondre à vos paramètres.

Ajoutez des utilisateurs et activez les permissions

Créer des directives de marque et télécharger les actifs

Mener des programmes de formation et d'intégration pour les utilisateurs

Migrer : Nettoyer et mettre en forme les données provenant d'autres plateformes pour qu'elles soient cohérentes et précises. Supprimer les doublons et autres informations inutiles.

Finastra, société de logiciels financiers, donne l'exemple de la mise en œuvre et de la personnalisation de ClickUp pour ses besoins de mise sur le marché. Elle utilise ClickUp pour orchestrer la génération de la demande dans toutes les entreprises et régions.

Cela inclut le suivi des activités de go-to-market, la création de tableaux de bord, la consolidation des informations et la gestion des campagnes et des automatisations pour que l'équipe reste synchronisée.

Lire aussi: Découvrez comment le géant des services financiers Finastra a connu une 40 % de l'efficacité de la mise sur le marché (GTM) en utilisant ClickUp.

3. Exécutez votre stratégie d'automatisation du marketing

Une fois que les fondements de votre automatisation du marketing sont paramétrés, il est temps d'exécuter la stratégie.

Planifiez les parcours des clients

Planifiez les parcours en fonction des types de clients, des produits et des canaux. Identifiez le parcours et les différents points de contact qu'il comporte. ClickUp Tableau blanc est un excellent moyen de structurer cela processus de planification du marketing en collaboration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-526.png Utilisation des Tableaux blancs ClickUp pour l'automatisation du marketing d'entreprise /$$img/

Visualiser les expériences et planifier les parcours des clients avec ClickUp Tableaux blancs

Créer des flux de travail automatisés

Identifiez les parcours que vous souhaitez automatiser pour vos clients. Dessinez des flux de travail pour chacun d'entre eux et paramétrez-les avec Automatisations ClickUp à déclencher automatiquement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-527.png Automatisations ClickUp /$$$img/

Automatisation des e-mails avec ClickUp

Choisissez parmi plus de 100 modèles d'automatisation préconçus ou concevez les vôtres avec ClickUp. Voici quelques automatisations de marketing et de gestion de projet que vous pouvez paramétrer.

Envoyer un e-mail de bienvenue lorsqu'un utilisateur s'inscrit à la newsletter

Envoyer le flux de travail de rétention lorsque le client abandonne un achat

Envoyer des vœux d'anniversaire automatisés avec des codes de réduction personnalisés

Envoyer des campagnes de maturation aux comptes dormants

Bonus: Consultez les plus importants outils de gestion de campagne à prendre en compte dans le cadre de votre stratégie marketing.

Créer des contenus réutilisables

Pour accompagner les flux de travail que vous automatisez, créez ou téléchargez des actifs de contenu. Utilisez ClickUp Docs pour rédiger des directives de marque. Utilisez la vue Liste pour afficher tous vos actifs de conception visuelle dans une seule vue. Avec ClickUp Forms, créez des mécanismes de capture de prospects et intégrez-les dans vos pages de destination.

4. Permettre les interactions avec l'utilisateur

La réussite de votre programme d'automatisation du marketing d'entreprise dépend de l'utilisation qu'en font vos équipes. Facilitez-leur la tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-485-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

La recherche universelle et les réponses de l'IA avec ClickUp Brain

Éliminez le jeu des chaises roulantes et rassemblez toutes les données en un seul endroit

Formez vos employés au nouvel outil

Activez un chatbot facile à utiliser tel que ClickUp Brain pour répondre à toutes les questions que les utilisateurs peuvent se poser

5. Paramétrage des tableaux de bord

Identifiez vos indicateurs clés et mettez en place des tableaux de bord Tableaux de bord ClickUp pour les suivre. Suivez les performances des campagnes, la progression des projets, la productivité des équipes, le temps passé sur les tâches marketing, et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-528.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Tableaux de bord marketing avec ClickUp

Lorsqu'il s'agit de gérer les médias sociaux, aucun autre outil n'est aussi robuste que ClickUp. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe à n'importe quel moment, aucun autre outil ne peut vous donner le même niveau d'information.

Sarah Lively, Directrice des médias sociaux, Cartoon Network

6. Lancer des campagnes de test

Avant de vous lancer à corps perdu, lancez quelques campagnes de test. Choisissez un petit groupe d'utilisateurs et exécutez des automatisations de test pour eux. Mon travail consiste à vérifier que les flux de travail fonctionnent comme prévu. Confirmez également que les tableaux de bord que vous avez paramétrés reflètent fidèlement les performances.

7. Planifier les révisions et l'amélioration continue

L'automatisation moderne du marketing d'entreprise n'est pas une chose unique et terminée. Au fur et à mesure que les situations évoluent, que plus de données sont collectées et que plus d'insights sont à portée de main, les automatisations doivent également être optimisées.

Pour vous en assurer, mettez en place des paramètres réguliers avec l'équipe. Suivez l'efficacité de chaque flux de travail automatisé et optimisez le cas échéant. Éliminez les flux de travail non performants et expérimentez régulièrement de nouveaux flux.

Automatisation des processus et accélération des résultats marketing avec ClickUp

Dans le monde numérique, une bonne expérience client est le fondement de la réussite des entreprises. L'automatisation en fait partie intégrante. Offrir des expériences personnalisées à de nombreux clients à travers les canaux exige un programme d'automatisation du marketing robuste.

L'efficacité de ce programme repose sur quatre éléments : Les personnes, les processus, la technologie et les données.

L'environnement de travail virtuel de ClickUp est conçu pour gérer ces quatre composantes en toute simplicité. ClickUp permet aux personnes de se réunir et de collaborer efficacement. Il vous permet de partager juste la bonne quantité d'informations avec les bonnes personnes, avec le bon contrôle d'accès.

Les outils de collaboration et d'automatisation permettent de rationaliser ces processus. Ils donnent de la visibilité à chaque point de contact en temps réel, et leurs multiples intégrations et capacités de données aident les équipes à comprendre les tendances de manière contextuelle.

ClickUp réunit des capacités de marketing et de gestion de projet pour offrir un contrôle complet de vos efforts de croissance. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .