Comment barrer les mots dans Google Docs ?

Comme tous les écrivains le savent, les révisions sont inévitables : on écrit, on supprime, on réécrit et on supprime encore. Lorsque quelque chose semble superflu, vous pourriez simplement le supprimer. Mais dans ce cas, vous et les autres personnes travaillant sur le même document ne sauraient pas, au premier coup d'œil, ce qui a été supprimé.

Parfois, il est utile de laisser des traces de votre réflexion dans un document jusqu'à ce que vous soyez prêt à le finaliser, n'est-ce pas ? C'est comme si vous disiez : "Je ne pense pas que ceci ait sa place ici, mais mettons une épingle jusqu'à ce que nous soyons sûrs."

Ou mieux encore, ce sentiment lorsque vous rayez une tâche que vous avez achevée sur votre liste de choses à faire. 🫠

Voici donc le secret de l'utilisation du barré dans Google Docs.📝

Comprendre la fonctionnalité de biffage

La fonction de biffage de Google Docs est l'équivalent numérique d'un stylo rouge. Il s'agit d'un petit outil pratique qui vous permet d'ajouter une ligne horizontale pour barrer un texte sans le supprimer.

La fonctionnalité de biffage dans Google Docs vous aide à NE PAS perdre une idée. Elle sert d'indicateur visuel pour les changements ou les suppressions dans le texte. Elle est particulièrement utile lorsque vous modifiez des brouillons, que vous suivez des modifications ou que vous souhaitez simplement montrer qu'un élément n'est plus pertinent, mais qu'il est encore suffisamment important pour être conservé.

Cet outil de Google Docs est particulièrement utile dans les environnements collaboratifs où plusieurs utilisateurs doivent suivre les révisions ou les suggestions. Vous pouvez ainsi marquer le texte sans supprimer définitivement le contenu original.

Exemple

Les équipes de gestion de projet utilisent souvent des biffures pour indiquer les tâches achevées ou les idées rejetées. Une équipe peut dresser la liste des tâches initiales comme suit :

Présenter aux parties prenantes

Rédiger une proposition de projet

Finaliser le budget

~~Effectuer des recherches initiales

Dans cette instance, le barré sur "Effectuer une recherche initiale" signifie que la tâche a été jugée inutile ou a été remplacée, ce qui permet aux membres de l'équipe de voir les changements sans supprimer de contenu.

Cette fonctionnalité est également utile dans d'autres scénarios, qu'il s'agisse de la rédaction de listes de tâches, de dissertations ou de rapports, ou encore de sessions de brainstorming au cours desquelles des idées peuvent être discutées mais pas oubliées. De plus, elle maintient l'intégrité du contenu en préservant les données d'origine, qui peuvent être consultées à nouveau si nécessaire.

Comprendre comment utiliser efficacement l'option de biffage dans Google Docs peut vous permettre d'améliorer votre modification en cours pour que votre document reste clair et organisé, quel que soit le nombre de révisions qu'il subit.

Explorons les différentes méthodes d'application du barré dans Google Docs, afin que vous puissiez l'intégrer de manière transparente dans votre flux de travail.

Utilisez la fonctionnalité de biffage dans Google Docs en accédant à l'option de la barre de menu ou en utilisant un raccourci clavier.

Méthode 1 : Utilisation du menu Mettre en forme

Si vous n'êtes pas familier avec les raccourcis clavier, cette approche est idéale. Elle offre une expérience directe et cohérente sur différents appareils et systèmes d'exploitation, ce qui la rend particulièrement facile pour les nouveaux utilisateurs.

Ouvrez le Google Doc que vous souhaitez modifier Sélectionnez le texte que vous souhaitez biffer Développez l'option Format dans la barre de menu et cliquez sur l'option Texte Choisissez Strikethrough dans le menu résultant. Le texte sélectionné est immédiatement barré

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Format-Menu-gif.gif Menu Format Barré Google Docs /$$img/

Méthode 2 : Utilisation d'un raccourci clavier

Pour plus de rapidité, utilisez un raccourci clavier pour appliquer le formatage barré dans Google Docs. Vous pouvez utiliser le même raccourci pour supprimer facilement la mise en forme barrée.

Mettez en surbrillance le texte à biffer. Utilisez le raccourci pour le biffage dans Google Docs : Windows: Appuyez sur Alt + Shift + 5

Appuyez sur Alt + Shift + 5 Mac: Appuyez sur Commande + Maj + X

Essayez maintenant.

Votre texte surligné sera immédiatement barré . Voilà!🎉

Cette méthode est parfaite pour les utilisateurs qui ont fréquemment besoin d'appliquer des biffures et qui souhaitent minimiser les interruptions dans leur flux de travail. Elles sont particulièrement utiles lors de sessions de modification intenses ou lorsque le travail est soumis à des délais serrés.

Se familiariser avec ce raccourci peut considérablement améliorer votre productivité, en rendant la modification en cours des documents plus fluide et plus efficace.

Améliorer la modification en cours des documents avec ClickUp

Si Google Docs est idéal pour les tâches documentaires de base, il peut ne pas satisfaire pleinement les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées en matière de modification en cours et de gestion de projet.

C'est là qu'un outil de productivité complet comme ClickUp entre en jeu. Il est particulièrement précieux pour les étudiants et les professionnels qui souhaitent que leur logiciel de création de documents s'intègre de manière transparente aux autres outils dont ils dépendent pour gérer efficacement leur travail.

Avant de voir comment ClickUp peut améliorer votre flux de travail, examinons de plus près les limites de Google Docs.

Limites de l'utilisation de Google Docs

Options de mise en forme limitées: Les utilisateurs à la recherche d'options de mise en forme avancées, telles que des dispositions de page personnalisées ou des structures de tableau complexes, risquent de trouver Google Docs limité

Les utilisateurs à la recherche d'options de mise en forme avancées, telles que des dispositions de page personnalisées ou des structures de tableau complexes, risquent de trouver Google Docs limité Absence d'outils de gestion de projet avancés: Google Docs n'inclut pas de fonctionnalités de gestion de projet en natif, ce qui fait qu'il est difficile pour les utilisateurs d'intégrer des documents dans des flux de travail de projet plus larges sans applications ou plugins supplémentaires

Google Docs n'inclut pas de fonctionnalités de gestion de projet en natif, ce qui fait qu'il est difficile pour les utilisateurs d'intégrer des documents dans des flux de travail de projet plus larges sans applications ou plugins supplémentaires Difficultés liées aux documents volumineux : Bien que Google Docs offre une assistance en temps réel, les documents volumineux ne sont pas pris en charge par Google Docscollaboration documentaire en temps réella manipulation de documents volumineux ou de fichiers multimédias peut entraîner des problèmes de performance, y compris la lenteur ou la perte potentielle de données, en particulier lorsque l'accès à Internet est instable ou interrompu

Compte tenu de ses limites, certains peuvent souhaiter une solution plus intelligente pour répondre à leurs besoins en matière de création et de gestion de contenu.

Que vous recherchiez des outils avancés de modification en cours et de gestion de documents pour améliorer votre rédaction ou une intégration transparente avec la gestion de projet, ClickUp s'impose comme une option convaincante. Il peut transformer votre approche de la création et de la gestion de documents.

Explorons les fonctionnalités spécifiques qui permettent à ClickUp de répondre efficacement aux limites de Google Docs.

Création et modification en cours de documents avec ClickUp

Comme tous les logiciels de création de documents, ClickUp Docs peut être utilisé pour créer des documents, des wikis, etc. Mais ClickUp va encore plus loin.

Créez le document ou le wiki parfait avec des pages imbriquées, des options de style et des modèles

Modifiez en temps réel avec votre équipe en étiquetant les autres par le biais de commentaires

Utilisez le Hub Documents pour organiser l'ensemble de votre base de connaissances. Recherchez, triez et filtrez n'importe quel contenu en un clin d'œil

Ce qui paramètre vraiment ClickUp Docs, c'est qu'il fait partie de la suite de productivité ClickUp. Ainsi, votre document est bien plus qu'une simple collection de textes - il peut servir de collection d'éléments d'action.

Lisez la suite pour découvrir comment le système de gestion documentaire ClickUp se compare à Google Docs.

Mise en forme avancée avec ClickUp

Le menu de formatage de ClickUp change vraiment la donne, car il permet d'organiser et de styliser votre contenu sans effort. Avec l'Assistance pour le Markdown, vous pouvez travailler sans effort sur vos documents, car il permet des options de style de texte rapides et faciles. Ces options incluent les puces, le gras, l'italique et même le barré.😎

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-505.png ClickUp Docs : Biffure Google Docs /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour personnaliser chaque bloc de contenu en fonction de vos besoins

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est la possibilité de mettre en forme des blocs de contenu en toute simplicité. Chaque bloc de contenu peut être stylé indépendamment, ce qui vous donne plus de flexibilité dans la façon dont votre contenu apparaît. Vous pouvez facilement transformer les paragraphes en listes à bascule, mettre en forme le texte sous forme de blocs de code ou de citations, ou les placer à l'intérieur de bannières de couleur.

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-55.gif ClickUp Docs Barré Google Docs /$$img/

Découvrez les diverses options de mise en forme dans ClickUp Docs

Les options de mise en forme avancées de ClickUp comprennent également des polices de caractères personnalisables, des dispositions de page et des fonctionnalités intégrées de gestion des tâches. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez ClickUp Docs gérer des pages dans Google Docs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-506.png Commandes ClickUp /Slash : Barrer les caractères dans Google Docs /$$img/

Maîtrisez votre flux de travail avec les commandes /Slash dans ClickUp

Pour ceux qui s'appuient sur des données visuelles, ClickUp permet l'intégration de tableaux et d'images en utilisant les commandes /Slash . Vous pouvez intégrer ces éléments directement dans le document, ce qui permet d'enrichir l'expérience d'écriture.

À faire. Organisez les documents et mettez en valeur le texte important grâce à des bannières à code couleur. Ajoutez des boutons personnalisés. Différenciez visuellement les sujets ou les sections d'un document à l'aide d'intercalaires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-56.gif ClickUp Bloc-notes : Barré Google Docs /$$$img/

Capturez des idées et des notes avec ClickUp Bloc-notes

Une autre fonctionnalité est ClickUp Bloc-notes . Il s'agit d'un outil polyvalent qui peut être utilisé pour capturer des notes qui peuvent être converties en tâches ou en documents. On peut ensuite y accéder à partir de n'importe quel environnement de travail.

Collaborer en toute transparence avec ClickUp

ClickUp permet la modification en cours et l'ajout de commentaires en temps réel, ce qui permet aux membres de l'équipe de travailler de manière synchrone sur les documents sans interruption. Cela signifie que les commentaires peuvent être intégrés instantanément, ce qui rationalise le processus de révision et réduit les délais.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Tableau blanc-gif.gif Tableau blanc ClickUp : Barrer les mots dans Google Docs /$$img/

Visualisez votre flux de travail et collaborez en temps réel avec ClickUp Tableau blanc

Visualisez l'activité de chacun et travaillez en étroite équipe, même lorsque vous êtes éloignés les uns des autres avec ClickUp Tableau blanc. Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif.

De plus, ClickUp facilite la communication en intégrant les commentaires directement dans le flux de travail. Les utilisateurs peuvent étiqueter les membres de l'équipe, assigner des tâches à partir des commentaires et mettre en place des notifications, garantissant ainsi que chaque suggestion ou correction est exploitable.

ClickUp offre également des permissions et des options de partage personnalisables, ce qui facilite la collaboration en toute sécurité avec les équipes internes et les clients externes. Vous pouvez décider qui peut afficher, modifier ou commenter les documents, en maintenant le contrôle sur les informations sensibles.

Intégration de la gestion de projet avec ClickUp

L'un des avantages clés de ClickUp est son intégration transparente avec les flux de travail de la gestion de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-57.gif Intégrations ClickUp Barré Google Docs /$$img/

Connectez-vous à vos outils favoris à l'aide des intégrations ClickUp

ClickUp s'intègre de manière transparente à des outils populaires tels que Google Drive, Notion, Github, Outlook, Figma, YouTube, Calendrier, Dropbox, Zoom, Slack, et bien plus encore. Vous pouvez vous connecter à plus de 1000 outils de productivité avec ClickUp gratuitement ! Les intégrations transparentes de ClickUp permettent d'incorporer des outils de gestion de projet directement dans le processus de modification en cours.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-58.gif L'intégration des documents et des tâches de ClickUp /$$$img/

Accédez à tout dans votre document grâce à l'intégration des documents et des tâches ClickUp

Contrairement à Google Docs, qui nécessite des outils ou des plugins supplémentaires pour la gestion de projet, ClickUp offre une solution complète qui comprend la modification en cours des documents, la gestion des tâches et le suivi du projet - le tout en un seul endroit. Cela signifie que les utilisateurs peuvent convertir les commentaires des documents en tâches réalisables, suivre la progression et maintenir la productivité sans quitter leur environnement d'édition.

En fournissant une plateforme centralisée, ClickUp Docs élimine le besoin de passer d'une application à l'autre. Des fonctionnalités significatives telles que détection de la collaboration aident les équipes à rester organisées et à se concentrer sur des objectifs partagés.

Au delà de la simple gestion des tâches, ClickUp peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation du processus/projet. Il s'agit d'un outil essentiel pour > > la gestion des tâches garder tout le monde sur la même page .

Kaylee Hatch, responsable de la marque à Accueil Pulsation

La puissance de l'IA avec ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-60.gif ClickUp Brain : Barrer les caractères dans les Google Docs /$$img/

Demandez quelque chose à ClickUp Brain : choisissez une invitation, une instruction ou tapez votre propre question ClickUp Brain le composant de la plateforme alimenté par l'IA$a, offre un intervalle de fonctionnalités qui peuvent considérablement rationaliser les flux de travail et d'améliorer la collaboration.

Parmi les avantages clés, citons :

Rédaction assistée par l'IA: Générez du contenu pour le travail grâce aux contrôles grammaticaux et aux améliorations de style de ClickUp Brain. Vous pouvez également rédiger des e-mails, des résumés, des modèles de réunion, des tableaux, des articles de blog ou des réponses aux clients

Générez du contenu pour le travail grâce aux contrôles grammaticaux et aux améliorations de style de ClickUp Brain. Vous pouvez également rédiger des e-mails, des résumés, des modèles de réunion, des tableaux, des articles de blog ou des réponses aux clients Tâches automatisées: Automatisez les tâches de routine à l'aide de la gestion de projet par IA , pour gagner du temps et économiser des efforts

Automatisez les tâches de routine à l'aide de la gestion de projet par IA pour gagner du temps et économiser des efforts Résumés de discussions : Rattrapez les longs fils de commentaires dans les tâches ou les documents ClickUp

Rattrapez les longs fils de commentaires dans les tâches ou les documents ClickUp Résumés de documents: Résumez des documents longs comme des livres blancs, des notes de réunion ou des résultats de recherche en un clic

Résumez des documents longs comme des livres blancs, des notes de réunion ou des résultats de recherche en un clic Génération d'éléments d'action: Capturez et assignez automatiquement des tâches à partir des agendas de réunion et des fils de commentaires

Capturez et assignez automatiquement des tâches à partir des agendas de réunion et des fils de commentaires Traduction linguistique: Intégrer avecoutils de productivité pour générer des des traductions précises entre plusieurs langues

Intégrer avecoutils de productivité pour générer des des traductions précises entre plusieurs langues Transfert de connaissances et prise de décision: Bénéficiez d'une assistance dans des domaines critiques tels que le transfert de connaissances, les opérations ou la prise de décision

En utilisant ces Fonctionnalités alimentées par l'IA pour la documentation avec l'aide de l'IA, vous pouvez améliorer votre processus de modification en cours, augmenter votre productivité et obtenir plus en moins de temps.

Organiser vos documents avec ClickUp ClickUp Documents Hub offre un emplacement centralisé pour la gestion et l'organisation des documents.

Recherchez, triez et filtrez facilement les documents pour trouver ce dont vous avez besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-61.gif ClickUp Documents /$$img/

Organisez vos documents grâce à la recherche avancée, au filtrage et aux modèles de ClickUp Hub Documents

ClickUp Documents Hub propose également des wikis vérifiés et des modèles personnalisables pour vous aider à localiser et organiser rapidement vos documents.

En outre, la gestion des connaissances par IA de ClickUp Brain peut fournir des réponses instantanées et contextuelles basées sur les informations contenues dans vos documents et d'autres systèmes intégrés.

Ces fonctionnalités et outils peuvent faire gagner du temps et améliorer l'efficacité des équipes de toutes tailles.

Boostez votre flux de travail avec les bons outils

ClickUp offre une alternative convaincante à Google Docs pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités avancées, d'une intégration transparente et d'une productivité accrue.

Les puissants outils de collaboration et les fonctions pilotées par l'IA de ClickUp en font un outil bien adapté aux individus et aux équipes de divers secteurs d'activité.

Lorsque vous choisissez ClickUp, vous optez pour la productivité, l'efficacité et un flux de travail sans stress.

ClickUp est l'outil tout-en-un ultime pour faire le travail terminé. Commencez votre essai gratuit de ClickUp dès aujourd'hui et faites passer vos projets au niveau supérieur !