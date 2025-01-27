15 Meilleurs logiciels de gestion des risques d'entreprise (ERM) pour 2025

Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à une quantité sans précédent de risques et d'incertitudes. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les cybermenaces, les fluctuations des devises, les bouleversements géopolitiques et bien d'autres scénarios peuvent bouleverser la croissance à tout moment.

La mise en œuvre d'un programme de gestion des risques d'entreprise (ERM) permet de gérer ces risques, ce qui facilite la gestion des tâches.

Toutefois, la gestion manuelle des risques peut prendre beaucoup de temps. Alors, pourquoi ne pas adopter un logiciel de gestion des risques de l'entreprise ?

Après d'innombrables heures de recherche et de test, l'équipe de ClickUp et moi-même avons trouvé 15 solutions de gestion des risques de premier ordre. Ces outils offrent des fonctions supérieures - tout, des informations en temps réel à la gestion de la continuité de l'entreprise - et des forfaits intéressants.

La gestion des risques de l'entreprise et son importance

La gestion des risques d'entreprise (ERM) rationalise les processus de gestion des risques, en aidant votre entreprise à identifier et à traiter les menaces potentielles dans l'ensemble de l'organisation. Elle vous permet d'atténuer les risques de manière proactive avant qu'ils ne s'aggravent.

Qu'il s'agisse de risques opérationnels, financiers ou cybernétiques, la gestion des risques d'entreprise garantit qu'aucun risque n'est négligé. Elle vous aide à automatiser l'évaluation des risques, à améliorer la conformité et à renforcer l'efficacité opérationnelle

Avec le bon logiciel de gestion des risques d'entreprise, ce processus devient beaucoup plus facile à gérer. Il permet d'économiser du temps et des ressources et améliore la prise de décision.

💡Pro Tip: Vous voulez vous assurer que les systèmes de votre entreprise sont sécurisés ? Utilisez un logiciel de gestion des risques d'entreprise cadre efficace de gestion des risques de cybersécurité pour des systèmes sécurisés avec une meilleure identification des risques.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion des risques d'entreprise ?

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de gestion des risques de l'entreprise, il y a quelques fonctionnalités indispensables auxquelles vous devez prêter attention.

Voici les fonctionnalités clés que j'ai classées par ordre de priorité lors de la recherche d'un logiciel efficace répondant à mes attentes :

Tableau de bord centralisé : Choisissez un logiciel ERM qui consolide l'ensemble des données, des évaluations des risques et des processus, afin de fournir des informations en temps réel à l'ensemble de l'entreprise

Choisissez un logiciel ERM qui consolide l'ensemble des données, des évaluations des risques et des processus, afin de fournir des informations en temps réel à l'ensemble de l'entreprise Évaluations automatisées des risques: Optez pour une solution qui automatise les évaluations des risquesl'identification des risquesoptez pour une solution qui automatise l'identification des risques /%href/95, la surveillance et les rapports, minimisant ainsi les efforts manuels et garantissant une sensibilisation continue aux risques

Optez pour une solution qui automatise les évaluations des risquesl'identification des risquesoptez pour une solution qui automatise l'identification des risques /%href/95, la surveillance et les rapports, minimisant ainsi les efforts manuels et garantissant une sensibilisation continue aux risques Gestion de la conformité: Assurez-vous que le logiciel assiste la conformité réglementaire en suivant les indicateurs de risque clés (KRI) et en s'alignant sur les réglementations relatives à la confidentialité des données et sur les normes du secteur

Assurez-vous que le logiciel assiste la conformité réglementaire en suivant les indicateurs de risque clés (KRI) et en s'alignant sur les réglementations relatives à la confidentialité des données et sur les normes du secteur Visibilité des risques: Recherchez un logiciel qui augmente la visibilité des risques avec des cartes thermiques et des analyses avancées pour surveiller les risques à travers les unités d'entreprise et améliorer la prise de décision éclairée

Recherchez un logiciel qui augmente la visibilité des risques avec des cartes thermiques et des analyses avancées pour surveiller les risques à travers les unités d'entreprise et améliorer la prise de décision éclairée Gestion de la continuité de l'entreprise: Donner la priorité à un système de gestion de la continuité de l'entrepriselogiciel de gestion des risques qui assiste les forfaits Business, en aidant à atténuer les risques pour préserver la performance de l'entreprise à long terme

Les 15 meilleurs logiciels de gestion des risques d'entreprise

Voici 15 logiciels de gestion des risques d'entreprise (ERM) que j'ai trouvés les meilleurs pour diverses entreprises afin de répondre à vos besoins :

1. ClickUp (le meilleur pour le suivi complet des risques et la collaboration)

Le suivi et l'atténuation des risques vous posent des difficultés ? Essayez ClickUp -un outil de gestion de projet tout-en-un qui offre une solution puissante de gestion des risques de l'entreprise (ERM) !

Gérez efficacement les risques avec les tâches ClickUp

créez des tâches, assignez des membres de l'équipe et des dates d'échéance, et surveillez-les avec ClickUp Tasks_

J'utilise ClickUp avec mon équipe depuis des mois, et je suis stupéfait par ses outils de gestion intuitifs. Avec Tâches ClickUp clickUp Tasks vous permet de cibler les risques complexes et de les décomposer en tâches très faciles à gérer. Il vous permet d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de vous assurer qu'elles sont classées par ordre de priorité et traitées efficacement.

Voyez vos risques en un coup d'œil sur les tableaux de bord ClickUp

Voir les données sur les risques et gérer leur statut à l'aide des tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp est excellent pour la visualisation des données sur les risques et le suivi des indicateurs de risques clés en temps réel. Je pouvais facilement voir les problèmes traités et communiquer efficacement avec les parties prenantes, ce qui m'a aidé à prendre rapidement des décisions éclairées.

Automatisez la gestion des risques avec ClickUp Automatisations

automatiser les tâches et suivre leur statut et leur cours à l'aide des Automations ClickUp_

Vous avez peur d'oublier ou de passer à côté d'un risque ? Ne vous inquiétez pas ; Automatisations ClickUp vous permet d'automatiser de nombreuses tâches et d'optimiser votre flux de travail. Par instance, vous pouvez paramétrer des rappels automatisés pour les évaluations des risques et les paramètres de suivi et vous concentrer davantage sur l'analyse des risques.

Créer des forfaits détaillés avec ClickUp Docs

éditez des documents en temps réel avec des équipes et des parties prenantes dans ClickUp Docs_

En utilisant Documents ClickUp clickUp Docs permet de créer des documents complets de gestion des risques comprenant des stratégies et des procédures. Cet outil est idéal pour collaborer avec les équipes afin de mettre à jour vos forfaits de gestion des risques en fonction des besoins.

Discuter des risques en même temps que des tâches ClickUp Chat

connectez-vous avec votre équipe pour tenir des discussions en toute simplicité grâce à ClickUp Chat_

Utiliser ClickUp Discuter pour discuter des risques potentiels ou existants tout en faisant référence aux tâches et aux documents. Cela réduit considérablement la confusion, maintient le contexte dans les discussions et garde les discussions ciblées.

Mitigez les risques en utilisant le modèle de Tableau blanc d'évaluation des risques de ClickUp

Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques par ClickUp

Le modèle Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp a été particulièrement utile à mon équipe. Il a permis d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser les risques de manière visuelle. Il comprend des statuts personnalisables pour suivre les niveaux de risque en temps réel et des fonctionnalités de collaboration pour s'assurer que tout le monde est mis à jour sur les mesures de gestion des risques.

Conservez la trace de chaque risque avec le modèle de registre des risques ClickUp

Modèle de registre des risques pour la gestion des risques ClickUp

Utiliser le modèle Modèle de registre des risques ClickUp qui va plus loin en vous permettant de suivre le statut de chaque risque et de prendre des mesures préventives à l'avance.

À faire une analyse approfondie des risques avec le modèle de registre des risques de ClickUp Analyse des risques dans la gestion de projet afin de forfaiter un plan d'atténuation des risques adéquat. Cela permettra de garantir la sécurité des systèmes et d'éviter les risques futurs pour une meilleure gestion du temps.

Grâce à lui, mon équipe pourrait élaborer des forfaits proactifs pour atténuer et gérer les risques liés aux coûts du projet en veillant à ce que les projets respectent le calendrier et le budget.

💡 Pro Tip: Vous souhaitez rationaliser votre processus de gestion des risques liés aux projets et vous assurer que vos projets restent sur la bonne voie ? Explorez le 10 meilleurs modèles de gestion des risques pour la gestion de projet dans Excel, Word, & ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez des objectifs mesurables pour réduire les risques et suivez la progression au fil du temps avec Objectifs ClickUp Faites un brainstorming et visualisez des idées d'atténuation des risques en collaboration avec vos équipes grâce à ClickUp Tableaux blancs pour forfaiter la gestion des risques

Intégrez ClickUp dans vos outils favoris pour centraliser votre travail et augmenter votre productivité avec Intégrations ClickUp Contrôlez efficacement le temps que vous consacrez aux tâches de gestion des risques grâce à Suivi du temps ClickUp Communiquez avec votre équipe en toute transparence grâce à ClickUp Attribuer des commentaires pour répartir les tâches ou utiliser ClickUp Chat pour discuter rapidement



ClickUp Limites

L'application mobile de ClickUp manque de certaines fonctions présentes dans la version bureau

Les fonctionnalités étant nombreuses, l'outil présente une courbe d'apprentissage (même si la banque de tutoriels facilite les choses)

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Archer (Meilleur pour l'identification proactive des risques)

Archer est l'un des outils de gestion des risques d'entreprise les plus flexibles. Ses fonctionnalités d'automatisation des flux de travail permettent d'économiser des heures de travail manuel.

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation le monde est en train de se transformer Archer est l'un des outils de gestion des risques d'entreprise les plus flexibles. Ses fonctionnalités d'automatisation des flux de travail permettent d'économiser des heures de travail manuel.

Grâce à ses fonctionnalités de gestion des audits et de rapports personnalisables, il simplifie le suivi de la conformité et améliore votre processus de prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités d'Archer

Garantissez le respect des normes industrielles grâce à des fonctionnalités intégrées de gestion de la conformité

Rationaliserl'évaluation des projets et d'identifier leurs risques grâce à des évaluations automatisées des risques

Centraliser la gestion des risques pour plus de responsabilité et de cohérence

Limites de l'archer

Archer n'est pas aussi moderne que ses concurrents

Il nécessite beaucoup d'assistance de la part des fournisseurs et des services informatiques pour une gestion continue

Tarifs d'Archer

Prix personnalisé

Évaluations et critiques d'Archer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. MetricStream (le meilleur pour accéder aux données sur les risques)

MetricStream est un système complet de Logiciel GRC qui m'a aidé à évaluer les risques et m'a permis d'avoir une vision en temps réel des données relatives aux risques.

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration le flux métrique MetricStream est un système complet de Logiciel GRC qui m'a aidé à évaluer les risques et m'a permis d'avoir une vision en temps réel des données relatives aux risques.

Grâce à son interface personnalisable, vous pouvez adapter les rapports à des objets spécifiques de l'entreprise. Grâce à la fonctionnalité d'analyse avancée de MetricStream, vous pouvez analyser les tendances en matière de risques et prendre rapidement des décisions éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de MetricStream

Automatisation de la création, de la distribution et de l'application des politiques pour une gouvernance rationalisée

Assurer l'alignement en temps réel sur des réglementations en constante évolution telles que GDPR et SOC 2

Visualiser les risques et simplifier leur identification à l'aide de cartes thermiques

Limites de Metricstream

Présente une courbe d'apprentissage abrupte et une expérience utilisateur maladroite

Les performances du système peuvent être ralenties avec des ensembles de données plus importants

Tarification de Metricstream

Prix personnalisé

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. SureCloud (le meilleur pour la gestion des risques des tiers)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SureCloud-Best-for-third-party-risk-management.png SureCloud (le meilleur pour la gestion des risques des tiers) /$$$img/

le site web de l'entreprise est disponible en anglais et en français SureCloud SureCloud propose un programme de gestion des risques permettant de centraliser et de simplifier la gestion des risques dans l'ensemble de votre organisation. Son module de gestion des risques liés aux tiers m'a également aidé à gérer facilement les risques liés aux fournisseurs.

J'ai trouvé son tableau de bord des risques en temps réel super utile. Il vous permet d'avoir une visibilité instantanée sur les risques émergents et de repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent.

Les meilleures fonctionnalités de SecureCloud

Recevoir des alertes pour les activités à haut risque

Visualisez les données sur des tableaux de bord pour mieux comprendre les tendances en matière de risques

Assurer la conformité des tiers avec les politiques internes

Limites de SecureCloud

Les outils de rapports et de tableaux de bord manquent de plusieurs fonctionnalités modernes des outils de BI

SureCloud n'offre pasde modèles d'évaluation des risques Tarification de SecureCloud

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques deureCloud

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: N/A

5. Diligent (Meilleur pour la gestion centralisée des données de risque)

Diligent est fiable dans la gestion des risques informatiques, des risques liés aux tiers et des risques opérationnels. Ce que j'aime chez Diligent, c'est sa capacité à centraliser les données sur les risques et à offrir une visibilité sur les menaces potentielles.

le site web de l'entreprise est en cours de développement la loi sur les droits de l'homme et l'égalité des chances Diligent est fiable dans la gestion des risques informatiques, des risques liés aux tiers et des risques opérationnels. Ce que j'aime chez Diligent, c'est sa capacité à centraliser les données sur les risques et à offrir une visibilité sur les menaces potentielles.

Grâce aux fonctionnalités intégrées de gestion des risques de Diligent, vous pouvez identifier et évaluer les risques au sein de votre organisation sans effort et gagner du temps grâce à des flux de travail automatisés.

Les meilleures fonctionnalités de Diligent

Aligner les efforts de conformité avec les normes mondiales comme ISO 31000

Visualiser les relations entre les risques à l'aide d'un mapper stratégique et de tableaux de bord

Centraliser les données sur les risques pour obtenir un aperçu achevé

Les limites de la diligence

L'installation initiale et l'intégration avec d'autres systèmes sont complexes

La gestion des changements dans le cycle de vie des politiques n'est pas conviviale

Tarification diligente

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques diligentes

G2: 4.3/5 (130+ commentaires)

4.3/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ commentaires)

6. OneTrust (Meilleur pour l'automatisation des rapports réglementaires)

Fusion est un autre logiciel puissant de gestion des risques d'entreprise qui permet d'évaluer les risques organisationnels et de créer des programmes efficaces de continuité des activités.

Grâce à ses fonctionnalités clés, telles que l'évaluation des risques et des impacts, la reprise après sinistre informatique et le mappage des dépendances, vous pouvez recueillir des données en temps réel dans l'ensemble des services et hiérarchiser vos efforts de reprise.

Les meilleures fonctionnalités de Fusion

Planifiez et analysez les interdépendances entre vos entreprises

Rationaliser la réponse aux incidents et les efforts de reprise grâce à des processus d'automatisation

Accéder à des données et des analyses en temps réel pour une prise de décision éclairée

Limites de fusion

L'intégration avec d'autres systèmes entrave le flux transparent des données entre les plateformes

Complexe pour les débutants, nécessitant une courbe d'apprentissage abrupte

Tarification de Fusion

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Fusion

G2: 4.4/5 (120+ commentaires)

4.4/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (40+ avis)

Optimisez vos processus de gestion des risques avec ClickUp

Choisir le bon logiciel de gestion des risques d'entreprise (ERM) peut s'avérer difficile tant les options disponibles sont nombreuses. Avec cette liste triée sur le volet, évaluez soigneusement les 15 meilleurs outils pour vous, en tenant compte de leurs fonctionnalités, de leurs inconvénients significatifs et des avis des utilisateurs.

Si vous avez des doutes sur le processus ou si vous trouvez qu'il prend du temps, ayez confiance, suivez notre conseil et optez pour ClickUp. En tant que plateforme de productivité tout-en-un, ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités qui peuvent rationaliser vos processus de gestion des risques.

Prêt à passer à l'étape suivante ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il transforme vos efforts de gestion des risques !