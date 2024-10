Zendesk et Salesforce : Trouver le bon CRM pour votre entreprise

Le choix du bon CRM peut transformer la façon dont votre équipe interagit avec les clients et gère les opérations quotidiennes.

Des outils tels que Zendesk et Salesforce se démarquent parce qu'ils offrent des fonctionnalités uniques qui répondent aux différents besoins des entreprises et aux préférences des utilisateurs. Ces outils de vente et de marketing dominent la discussion autour de la communication avec les clients et de la gestion des relations, promettant d'automatiser vos processus d'entreprise.

Mais il n'est pas facile de choisir entre les deux. Les deux plateformes offrent des fonctionnalités utiles, mais leurs expériences utilisateurs et leurs applications spécifiques diffèrent grandement.

Dans ce blog, nous allons analyser les points forts et les limites des deux outils et voir quel CRM pourrait être le mieux adapté à votre équipe. Vous êtes prêt ? C'est parti.

Qu'est-ce que Zendesk?

Zendesk est un outil CRM polyvalent personnalisé pour améliorer l'efficacité du service client et la gestion des interactions.

Il combine une suite diversifiée de fonctionnalités, notamment l'automatisation alimentée par l'IA, le chat en direct, la billetterie et une base de connaissances complète. Parmi d'autres outils d'assistance client, c'est un bon choix pour les entreprises visant à améliorer la satisfaction des clients et la productivité opérationnelle.

En intégrant les données clients et en fournissant des informations exploitables, Zendesk aide les entreprises à offrir des expériences clients personnalisées et opportunes, en veillant à ce que chaque interaction ajoute de la valeur et fidélise les clients. Il dispose également de forums communautaires accessibles où les utilisateurs peuvent échanger des idées, résoudre des problèmes et partager leurs bonnes pratiques.

Fonctionnalités de Zendesk

Zendesk embarque une puissante suite de fonctionnalités personnalisées pour optimiser les interactions avec les clients et stimuler l'efficacité des équipes.

Explorons ses fonctionnalités CRM les plus efficaces.

1. Fonctionnalité n° 1 : Une visibilité achevée sur le pipeline

Zendesk CRM offre une visibilité sur le pipeline de vente, une fonctionnalité cruciale pour toute équipe commerciale cherchant à éviter les surprises de fin de trimestre. Cette fonctionnalité vous permet de prévoir et de gérer efficacement votre équipe commerciale en temps réel.

Avec outils d'assistance pour planifier, suivre et analyser chaque partie de votre équipe commerciale, vous pouvez identifier les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur vos résultats. Ce niveau de connaissance vous aide à rationaliser les opérations, ce qui vous permet d'avoir toujours une étape d'avance.

Grâce aux données et aux analyses en temps réel, votre équipe peut prendre des décisions éclairées qui optimisent les performances et favorisent une croissance constante du chiffre d'affaires.

2. Fonctionnalité n°2 : Fonctions de productivité de l'équipe

Gestion des contacts et des affaires: Gérez les contacts et les affaires dans Zendesk, où toutes les informations cruciales sur les clients sont stockées en un seul endroit accessible. Intégrations Zendesk garantissent que votre équipe dispose du contexte dont elle a besoin pour prendre des décisions éclairées et personnaliser les interactions

Gérez les contacts et les affaires dans Zendesk, où toutes les informations cruciales sur les clients sont stockées en un seul endroit accessible. Intégrations Zendesk garantissent que votre équipe dispose du contexte dont elle a besoin pour prendre des décisions éclairées et personnaliser les interactions Suivi des activités: Qu'il s'agisse d'appels, d'e-mails ou de réunions, la fonctionnalité de suivi des activités de Zendesk offre un aperçu clair des actions de chaque membre de l'équipe

Qu'il s'agisse d'appels, d'e-mails ou de réunions, la fonctionnalité de suivi des activités de Zendesk offre un aperçu clair des actions de chaque membre de l'équipe Génération et gestion de prospects : Desegmentation de la clientèle à l'automatisation des e-mails de suivi, ces outils permettent à votre équipe de se concentrer sur les prospects les plus prometteurs

Desegmentation de la clientèle à l'automatisation des e-mails de suivi, ces outils permettent à votre équipe de se concentrer sur les prospects les plus prometteurs Automatisation des tâches et déclencheurs: Qu'il s'agisse d'envoyer un e-mail de bienvenue à un nouveau contact ou d'alerter les représentants de l'approche de la date de clôture d'une tâche, l'automatisation assure la cohérence des communications et des opérations

3. Fonctionnalité n°3 : des bots alimentés par l'IA

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts Venturebeat Zendesk IA déploie des agents intelligents pour gérer les interactions complexes avec les clients plus efficacement que les bots standard. Ces agents IA résolvent de manière autonome les demandes de renseignements et les problèmes d'assistance courants. Grâce à cette fonctionnalité, les agents de votre service client peuvent se concentrer sur des interactions plus complexes et à forte valeur ajoutée.

Les bots alimentés par l'IA sont cruciaux pour la mise à l'échelle de l'assistance client sans compromis sur la qualité, ce qui permet aux entreprises de maintenir des taux de satisfaction client élevés, même pendant les périodes de pointe.

Prix Zendesk

Teams : 25 $/agent par mois

Croissance : 69 $/agent par mois

Professionnel : 149 $/agent par mois

Enterprise : À partir de 169 $/utilisateur par mois

Qu'est-ce que Salesforce?

Salesforce est une plate-forme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud qui vous permet de gérer toutes les interactions avec vos clients et tous vos processus business en un seul endroit.

Elle améliore votre capacité à vous connecter avec les clients, les prospects et les partenaires en centralisant les données, en automatisant les tâches et en fournissant des informations exploitables dans diverses fonctions de l'entreprise.

La plateforme est évolutive et convient aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, vous aidant à vous développer et à vous adapter dans un marché en constante évolution.

Fonctionnalités de Salesforce CRM

Les fonctionnalités de Salesforce CRM sont conçues pour répondre à chaque point de contact du parcours client, ce qui en fait une plateforme essentielle pour les entreprises qui cherchent à évoluer et à innover.

Jetons un coup d'œil aux principales fonctionnalités du nuage de services Salesforce :

1. Fonctionnalité n° 1 : fonctions avancées de rapports et d'analyse

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Zendesk et de Salesforce Salesforce Salesforce dispose d'outils avancés de rapports et d'analyse qui transforment de grandes quantités de données en informations exploitables. En analysant les interactions avec les clients et les performances commerciales, vous identifiez les tendances et les modèles qui conduisent à des décisions basées sur les données.

Ces capacités vous permettent d'anticiper les évolutions du marché et d'affiner votre stratégie de vente Stratégies de gestion de la relation client en temps réel, ce qui permet à votre entreprise de garder une longueur d'avance.

2. Fonctionnalité n° 2 : fonctions de productivité de Salesforce CRM

Salesforce CRM est conçu pour stimuler la productivité de l'ensemble de votre organisation en intégrant des fonctions avancées de outils de service desk qui rationalisent les différentes équipes commerciales.

Voici un examen plus approfondi de certaines des fonctionnalités de productivité clés au sein de Salesforce CRM :

Profils clients complets : Obtenez des profils clients détaillés avec des points de données tout au long du cycle de vie du client. Cette intégration permet aux entreprises d'afficher une vue à 360 degrés de chaque client, y compris les interactions passées, l'historique des achats et les besoins futurs

Obtenez des profils clients détaillés avec des points de données tout au long du cycle de vie du client. Cette intégration permet aux entreprises d'afficher une vue à 360 degrés de chaque client, y compris les interactions passées, l'historique des achats et les besoins futurs Engagement des acheteurs: Améliorez l'interaction avec les prospects grâce à des stratégies d'engagement personnalisées intégrées à votre CRM. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter des actions de sensibilisation et des abonnements personnalisés, garantissant ainsi une communication plus efficace et des taux de conversion plus élevés

Améliorez l'interaction avec les prospects grâce à des stratégies d'engagement personnalisées intégrées à votre CRM. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter des actions de sensibilisation et des abonnements personnalisés, garantissant ainsi une communication plus efficace et des taux de conversion plus élevés Sales Analytics: Utilisez des outils intégrés tels que Tableau pour visualiser les tendances commerciales, suivre les performances des équipes et prévoir les revenus avec une plus grande précision

Utilisez des outils intégrés tels que Tableau pour visualiser les tendances commerciales, suivre les performances des équipes et prévoir les revenus avec une plus grande précision Intelligence des revenus : Des outils internes offrent une visibilité approfondie de votre pipeline, vous aidant à identifier les goulets d'étranglement, à prédire les résultats des transactions et à affiner les stratégies en temps réel

3. Fonctionnalité n° 3 : Insights alimentés par l'IA (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, le composant IA de Salesforce CRM, fournit des insights puissants en analysant les données de votre cloud de services en temps réel.

Cette fonctionnalité automatise les analyses prédictives, aide à personnaliser les interactions avec les clients et optimise les processus, ce qui permet à votre équipe de prendre des décisions plus rapidement.

Les fonctionnalités d'Einstein vous permettent d'anticiper les besoins et les tendances des clients, ce qui garantit que vos stratégies sont toujours alignées sur les attentes des clients et les dynamiques du marché.

Prix Salesforce

Starter Suite : 25 $/utilisateur par mois

Pro Suite : 100 $/utilisateur par mois

Enterprise : 165 $/utilisateur par mois

Unlimited : 330 $/utilisateur par mois

Einstein 1 Sales : 500 $/utilisateur par mois

Zendesk vs. Salesforce : Comparaison des fonctionnalités

Zendesk et Salesforce proposent tous deux de puissants outils de CRM conçus pour résoudre les requêtes des clients et rationaliser les équipes commerciales. Bien qu'ils partagent de nombreuses similitudes, leurs fonctionnalités répondent à des besoins d'entreprise et à des cas d'utilisation différents.

Voici comment ils se comparent dans des domaines clés :

Fonctionnalité #1 : Visibilité du pipeline

Zendesk

Zendesk offre une visibilité achevée du pipeline, permettant aux équipes commerciales de mieux prévoir et gérer les pipelines de vente. Il peut aider à planifier, suivre et analyser toutes les parties de l'équipe commerciale, ce qui permet d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur les résultats.

Salesforce

Salesforce offre également une grande visibilité sur le pipeline grâce à des analyses avancées qui permettent de suivre les interactions avec les clients et les performances commerciales. L'intégration avec l'IA propre à Salesforce, Einstein, améliore ces capacités, en fournissant des informations et des recommandations prédictives.

🏆Winner: C'est un match nul. Les deux plateformes excellent à fournir une visibilité sur le pipeline, mais l'intégration de l'IA de Salesforce pourrait l'emporter sur Zendesk pour les organisations qui ont besoin de capacités analytiques plus approfondies et de perspectives prédictives.

Pour les équipes plus petites avec des processus commerciaux simples, l'interface plus simple et conviviale de Zendesk peut être plus attrayante.

💡 Conseil de pro : Tirez le meilleur parti de votre parcours de fidélisation des clients en comprenant les éléments suivants différence entre les clients et les consommateurs afin que vous puissiez utiliser les meilleures techniques pour attirer de nouveaux clients pour votre marque !

Fonctionnalité #2 : Outils de productivité

Zendesk

Zendesk améliore la productivité en centralisant les outils de vente essentiels tels que la gestion des contacts et des affaires, le suivi des activités et la gestion des prospects. Ses fonctionnalités d'automatisation et ses déclencheurs personnalisables rationalisent les tâches de routine, ce qui permet aux équipes commerciales de se concentrer sur la vente.

Salesforce

Salesforce stimule la productivité grâce à un ensemble complet d'outils tels que l'automatisation de l'équipe commerciale et la collaboration via des plateformes comme Slack. Ses fonctionnalités évolutives sont conçues pour s'adapter à la croissance et aux cycles commerciaux complexes.

🏆Winner: Le gagnant ici dépend de vos besoins. Salesforce fonctionne bien, en particulier pour les grandes entreprises ou celles qui ont des processus de vente complexes. Zendesk peut être plus adapté aux entreprises qui donnent la priorité à la facilité d'utilisation et à la simplicité plutôt qu'à une personnalisation poussée.

Fonctionnalité #3 : Capacités IA

Zendesk

Zendesk emploie l'IA pour améliorer le service client grâce à des bots intelligents qui traitent les demandes de renseignements et les tâches d'assistance de routine. Les agents humains peuvent ainsi se concentrer sur les interactions complexes et à forte valeur ajoutée, ce qui améliore l'efficacité globale de l'assistance client.

Salesforce

Salesforce Einstein pousse l'IA encore plus loin en intégrant l'apprentissage profond et l'analyse prédictive directement dans le CRM, en offrant des informations personnalisées sur les clients et en automatisant un large intervalle de tâches dans les opérations de vente et de marketing.

🏆Winner: Si votre priorité est l'IA avancée qui non seulement assiste les agents de service, mais aussi pilote les stratégies de vente et de marketing grâce à l'analyse prédictive, Salesforce est le vainqueur incontesté.

Toutefois, les outils d'IA ciblés de Zendesk sont largement suffisants pour les organisations qui ont besoin de l'IA avant tout pour améliorer l'efficacité de.. outils d'assistance aux clients .

Zendesk Vs. Salesforce : Reddit Reviews

Sur Reddit, les utilisateurs se livrent à des discussions approfondies sur les mérites et les inconvénients de.. Outils de gestion de la relation client (CRM) comme Zendesk et Salesforce, reflétant souvent leurs diverses expériences et cas d'utilisation.

Découvrons ce que les gens disent de ces deux applications sur Reddit . Pour Salesforce, un utilisateur a mentionné :

Salesforce nous a été vendu comme étant à 90 % ce dont vous avez besoin dans le commerce, avec juste un peu de configuration pour l'adapter à vos besoins. Mais nous constatons que c'est plutôt 30 % de ce dont nous avons besoin et beaucoup de développement - en particulier omnichannel, que nous utilisons pour acheminer des types de cas spécifiques vers des types d'agents spécifiques.

Cette constatation reflète un sentiment commun : bien que Salesforce soit puissant, il nécessite souvent une personnalisation et un développement importants pour répondre à des besoins spécifiques.

À l'inverse, un utilisateur a exprimé sa frustration à l'égard de Zendesk :

Zendesk est horrible. Après avoir signé le bon de commande, l'outil d'assistance de Zendesk est nul. Nous avons de nombreux problèmes et personne ne nous répondra... Maintenant, ils nous ont facturé 4x le montant prévu dans notre contrat et personne ne répondra.

Un autre utilisateur qui est passé de Zendesk à Salesforce a affiché un point de vue complet :

Nous sommes donc passés de Zendesk à Salesforce et notre équipe opérationnelle le déteste. Cette déception a pratiquement empoisonné l'ensemble de l'organisation contre Salesforce. En fait, après un projet assez long visant à transférer les cas de Zendesk vers Salesforce, ils ont fini par dépenser encore plus d'argent pour faire appel à un tiers qui s'intègre à Salesforce afin de gérer les cas d'une manière plus conviviale pour les services d'exploitation.

Ces discussions soulignent que le choix entre Zendesk et Salesforce dépend souvent des besoins et des attentes spécifiques de l'organisation.

Salesforce est perçu comme un outil hautement personnalisable mais potentiellement complexe et coûteux à mettre en œuvre. En revanche, Zendesk est affiché comme plus simple et plus convivial, mais peut manquer d'assistance client après l'achat initial.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Zendesk et Salesforce

ClickUp propose une plateforme polyvalente qui allie une grande flexibilité à des fonctionnalités puissantes pour améliorer la productivité et l'engagement des clients.

Découvrons pourquoi ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Zendesk et à Salesforce Alternatives à Salesforce pour gérer vos relations personnalisées et vos équipes commerciales.

1. ClickUp's One Up #1 : CRM pour Teams (en anglais)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-CRM-Solution.png Solution CRM de ClickUp https://app.clickup.com/login ?department=sales-crm&_gl=1*l7qbmp\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ La solution CRM de ClickUp pour les Teams est conçue pour accélérer la croissance et la satisfaction des clients. Elle fournit un ensemble complet d'outils pour visualiser votre pipeline de ventes, suivre et gérer les comptes, et rationaliser les flux de travail des clients.

Avec ClickUp, votre équipe peut collaborer efficacement, en veillant à ce que chaque interaction avec le client ait un impact. Avec ClickUp, vous pouvez :

Construire votre système CRM idéal avec des champs personnalisables et des liens entre les tâches, les documents et d'autres points de données

Gérer et visualiser votre pipeline commercial à l'aide de tableaux Kanban, de listes ou de vues Tableur afin d'assurer une progression fluide des affaires, du prospect au client

Automatisez les tâches répétitives et mettez en place des flux de travail personnalisés pour garantir la cohérence et l'efficacité de toutes les interactions avec les clients

Utilisez plus de 50 widgets de tableau de bord personnalisés pour suivre les performances commerciales, les indicateurs d'engagement des clients et d'autres indicateurs clés de l'entreprise

Organiser les comptes à l'aide d'étiquettes et de filtres personnalisés pour naviguer rapidement et accéder à des données ou à des comptes clients spécifiques

Télécharger ce modèle

2. ClickUp's One Up #2 : ClickUp pour l'assistance client

Télécharger ce modèle ClickUp pour l'assistance client améliore la réussite des clients en rationalisant l'organisation des informations les concernant. Cette plateforme responsabilise vos équipes de réussite client en gardant les interactions et les données des clients bien organisées et accessibles, ce qui permet une expérience de service de premier ordre.

Avec ClickUp, gérez efficacement toutes les facettes de la relation client et des tâches d'assistance au sein d'une interface unique et intuitive. Il améliore l'efficacité dans le traitement des demandes et des problèmes des clients.

Voici ce que vous pouvez faire avec ClickUp :

Personnaliser les flux de travail avec des champs personnalisés spécifiques en fonction des problèmes

Hiérarchiser les tâches pour se concentrer sur les problèmes critiques en utilisant des étiquettes pour signaler et lier les problèmes communs

Intégrer de manière transparente des outils tiers tels que Slack, Google Drive, etc

Rationaliser la gestion des e-mails et les discussions avec Outlook et Gmail

Améliorer la gestion des tâches avec les pièces jointes de Dropbox et OneDrive

Télécharger ce modèle

3. ClickUp One Up #3 : ClickUp CRM Modèle

Télécharger ce modèle

Le modèle Le modèle ClickUp CRM est parfait pour les débutants (et même les leaders) qui cherchent à rationaliser leur gestion des prospects, leurs relations avec les clients et leur équipe commerciale. Il fournit un dossier prêt à l'emploi et entièrement personnalisable pour vous permettre de démarrer en quelques secondes.

Le modèle permet de déployer rapidement un système complet de gestion de la relation client sous un même toit. Avec ce Modèle CRM avec le CRM, vos équipes peuvent :

Organiser et suivre les prospects de manière systématique pour améliorer les taux de conversion et la précision du suivi

Maintenir un registre détaillé de toutes les relations avec les clients afin d'améliorer la gestion des relations et la personnalisation des services

Adapter le CRM aux besoins spécifiques de votre entreprise, en permettant la personnalisation des flux de travail et l'organisation des données

Déployer rapidement un système CRM entièrement fonctionnel grâce à des paramètres préconfigurés prêts à l'emploi

Télécharger ce modèle

Finding the Right CRM Fit : Équilibrer les capacités avec vos cas d'utilisation

Le choix du bon logiciel de gestion de la relation client (CRM) est essentiel pour améliorer l'efficacité et rationaliser les communications au sein de votre organisation. Bien que Exemples de logiciels de CRM comme Zendesk et Salesforce offrent des solutions logicielles puissantes avec des fonctionnalités distinctes, leur mise en œuvre peut être complexe et nécessiter un investissement important.

Cela les rend difficiles à adapter pour les PME et les startups ayant des contraintes budgétaires.

ClickUp apparaît comme une alternative polyvalente et rentable, fournissant une plateforme globale qui répond à une variété de besoins CRM avec des modèles et des intégrations personnalisables.

Pour les Business qui cherchent à optimiser les interactions avec leurs clients sans l'étiquette d'un prix élevé, ClickUp offre une solution évolutive qui grandit avec votre équipe. Son interface conviviale et ses fonctionnalités flexibles permettent une adaptation transparente à vos flux de travail spécifiques.

Explorez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il peut transformer vos pratiques de gestion de la relation client. Commencez votre essai gratuit maintenant !