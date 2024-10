Comment le poker à points améliore la planification et la progression de l'équipe

L'estimation de l'effort de tâche peut être l'un des aspects les plus difficiles de la gestion des équipes Agile. C'est comme un jeu de devinettes où les enjeux sont trop élevés, et où la précision est cruciale.

Les équipes sont souvent confrontées au dilemme des opinions divergentes et du manque de clarté, ce qui conduit à une direction de projet compromise.

Au lieu de se fier uniquement aux opinions individuelles, pourquoi ne pas faire appel à la sagesse collective de l'équipe ?

Le poker pointé est un moyen de permettre aux équipes de s'engager dans des discussions significatives et de parvenir ensemble à des estimations plus précises.

Découvrons comment l'utiliser pour améliorer la planification de votre projet et la collaboration au sein de l'équipe Agile.

Qu'est-ce que le Pointing Poker?

Le Pointing Poker, également appelé Scrum Poker ou Planning Poker, est une technique collaborative utilisée dans le cadre du développement logiciel Agile pour estimer l'effort nécessaire pour achever une tâche ou une fonctionnalité

Initialement introduite par James Grenning en 2002, elle est depuis devenue une pratique répandue dans les cadres de Scrum et d'Extreme Programming.

Le processus de pointage au poker est simple mais efficace.

Les membres de l'équipe utilisent des cartes numérotées, qu'ils posent face cachée plutôt que d'annoncer à haute voix leurs estimations (de l'effort requis pour achever une tâche ou une fonctionnalité). Une fois que tout le monde a posé ses cartes, les valeurs sont révélées simultanément.

Cette approche empêche l'estimation d'une personne d'influencer le reste de l'équipe - un biais cognitif connu sous le nom d'"ancrage". Après avoir révélé les cartes, l'équipe discute des divergences et affine ses estimations.

Le Teams combine la recherche d'un consensus avec l'estimation de l'effort, permettant à plusieurs équipes de tirer parti de leurs connaissances collectives.

Cette méthode Technique d'estimation agile encourage les discussions ouvertes, en apportant différentes perspectives au tableau et en garantissant que les estimations sont plus précises et mieux équilibrées. C'est un outil puissant pour le forfait, la promotion de la collaboration et la création de la transparence dans les processus de prise de décision.

💡 Did You Know? Les histoires d'utilisateurs sont également connues sous le nom de Épiques agiles .

Quels sont les avantages de l'utilisation du poker de pointage?

Bien que le Pointing Poker soit amusant et interactif, il transforme la façon dont les équipes Agile abordent le sujet le forfait de sprint .

Examinons ses avantages clés :

Amélioration de la précision de l'estimation: En impliquant l'ensemble de l'équipe dans le processus d'estimation, le Pointing Teams permet d'obtenir des résultats plus précis. Comment ? Chaque membre de l'équipe apporte son point de vue unique, ce qui conduit à une évaluation plus équilibrée de la complexité de la tâche et de l'effort . Cette contribution collective réduit la probabilité de surestimer ou de sous-estimer le temps requis pour les tâches

La fonctionnalité la plus remarquable de Pointing Poker est sa capacité à favoriser le consensus. Au lieu de s'appuyer sur l'estimation d'une seule personne, le processus exige que tout le monde soit d'accord. Cela favorise un environnement plus inclusif où même les membres de l'équipe les moins loquaces peuvent partager leurs idées

exige que tout le monde soit d'accord. Cela favorise un environnement plus inclusif où même les membres de l'équipe les moins loquaces peuvent partager leurs idées Identification des lacunes et amélioration des exigences: Lorsque les membres de l'équipe justifient leurs estimations, ils mettent souvent en évidence les lacunes ou les ambiguïtés dans les exigences du projet. Cette boucle de rétroaction permet de clarifier et d'affiner la portée du projet , ce qui permet d'améliorer la planification et la mise en œuvre

Lorsque les membres de l'équipe justifient leurs estimations, ils mettent souvent en évidence les lacunes ou les ambiguïtés dans les exigences du projet. Cette boucle de rétroaction permet de , ce qui permet d'améliorer la planification et la mise en œuvre Construire un cadre de référence:Au fil du temps, les estimations produites lors des sessions de Pointing Poker créent un cadre de référence. Les équipes peuvent utiliser ces données historiques pour comparer et évaluer l'effort requis pour les tâches futures, ce qui permet une planification plus précise

💡 Did You Know: In Termes de scrum agile les points d'histoire sont une unité de mesure qui estime l'effort nécessaire pour achever une histoire d'utilisateur ou une tâche, en tenant compte de facteurs tels que la complexité, l'effort et le risque.

Voyons comment cela fonctionne et comment ClickUp pour les Teams Agiles peut rendre le processus plus fluide et plus efficace.

Étape 1 : Sélectionner la tâche à estimer

La première étape de la planification du poker consiste à choisir la tâche ou l'histoire de l'utilisateur à estimer. Qu'il s'agisse d'une fonctionnalité, d'une correction de bug ou d'un jalon du projet, cette tâche doit être simple pour que tout le monde comprenne ce qu'elle implique.

Si vous voulez organiser proprement toutes vos tâches, donnez à Tâches ClickUp à essayer. Vous pouvez assigner des points d'histoire à un seul membre de l'équipe ou à plusieurs assignés, ajouter des descriptions détaillées et inclure des documents ou des liens pertinents, afin que votre équipe dispose de tout le contexte dont elle a besoin.

Utilisez les champs personnalisés dans les tâches ClickUp pour ajouter des liens, des menus déroulants ou d'autres informations essentielles, en veillant à ce que tous les détails pertinents soient au même endroit.

Le modèle d'histoire Agile de ClickUp est conçu pour vous aider à capturer des idées et à gérer les changements de conception dans un environnement Agile.

Lorsque l'on travaille avec des histoires d'utilisateurs, l'élément Modèle d'histoire Agile ClickUp vous aide à les organiser facilement et à prioriser les fonctionnalités. Il vous permet de capturer les besoins essentiels du projet, d'améliorer la compréhension de l'équipe et de rester aligné sur ce qui compte le plus.

Voici ce qu'il fait pour votre équipe :

Aide à organiser les histoires d'utilisateurs dans une commande logique, en optimisant le flux de travail pour une livraison plus rapide

Suit la progression de manière transparente en utilisant des diagrammes agiles (burndown charts) et d'autres outils visuels

Assure que les objectifs individuels sont synchronisés avec les objectifs plus larges du projet pour de meilleurs résultats

Etape 2 : Discuter de la tâche avec l'équipe

Avant de se lancer dans l'estimation, toutes les personnes présentes doivent comprendre l'étendue et la complexité de la tâche.

Avec l'aide de Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer un espace de collaboration où les membres de l'équipe peuvent partager les détails d'une tâche, ajouter leur point de vue et faire référence à un travail antérieur. En liant les récits d'utilisateurs et les flux de travail avec Docs, chacun peut facilement apporter ses réflexions ou soulever des préoccupations en temps réel.

Éditez en collaboration et en temps réel avec ClickUp Docs, étiquetez les membres de l'équipe avec des commentaires ou assignez des éléments d'action.

De plus, finies les discussions éparpillées sur plusieurs canaux. Vous pouvez garder toutes les discussions sur les tâches synchronisées et en un seul endroit avec ClickUp Discussion . Vous pouvez également lier des tâches ou des documents à vos Chats, ce qui garantit que toutes les discussions pertinentes sont automatiquement liées aux histoires d'utilisateurs discutées.

Accédez à tous les commentaires liés à la tâche ou à l'histoire de l'utilisateur dans ClickUp Chat pour une référence rapide

Etape 3 : Tout le monde choisit un point d'histoire

Une fois que l'équipe a compris la tâche, chaque membre sélectionne une Point d'histoire Agile . Traditionnellement, le Planning Poker consiste à distribuer des cartes avec des valeurs comme 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, et une carte ' ?". Chaque nombre reflète la complexité relative de la tâche.

Toutefois, comme de nombreuses équipes travaillent désormais à distance, les méthodes traditionnelles peuvent ne pas suffire. Pour s'adapter, ClickUp offre de multiples options pour que vous et votre équipe puissiez collaborer efficacement au bureau ou à distance. Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour rationaliser ce processus.

UtiliserPoints de sprint ClickApp dans ClickUp et estimer l'effort requis pour les tâches. Vous pouvez personnaliser les valeurs des points et suivre l'effort total à l'aide de tableaux de bord avec des diagrammes tels que burnup, burndown et vélocité

Point de sprint ClickApp vous permet d'attribuer des points de sprint à un ou plusieurs assignés et calcule automatiquement le total des points en fonction de ces valeurs

Paramétrage d'une matrice surTableaux blancs ClickUp' canevas infini pour permettre l'estimation en temps réel des points de récit, permettant aux membres de l'équipe d'ajouter des cartes virtuelles pour leurs estimations, commentaires et justifications

Collaborez avec votre équipe pour faire du brainstorming en temps réel en utilisant l'interface simple et claire de ClickUp Whiteboards

Créez des documents personnalisésFormulaires ClickUp dans lesquels les membres de votre équipe peuvent saisir leurs estimations de points de récit pour les tâches. Il est ainsi facile de recueillir l'avis de chacun en un seul endroit et de compiler rapidement les résultats en vue d'une discussion ultérieure. De plus, les réponses peuvent être automatiquement converties en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi

Utilisez les formulaires ClickUp avec une logique conditionnelle pour ajuster les questions en fonction des réponses, permettant à vos équipes de fournir des détails ou de modifier les estimations de points

Etape 4 : Révéler les estimations

Une fois que tout le monde a choisi son sujet, vous dévoilez simultanément les estimations.

C'est la partie la plus excitante !

Si les estimations sont similaires, par exemple si tout le monde choisit 3 ou 5 points, c'est un bon signe que l'équipe est alignée. Mais que se passe-t-il s'il y a un écart important entre les estimations ? C'est là que commence la véritable collaboration. Poursuivons.

Etape 5 : Discuter des différences

S'il existe un large intervalle entre les estimations, l'équipe doit discuter des raisons pour lesquelles certaines personnes pensent que la tâche est plus facile ou plus complexe que d'autres

🌟Exemple: Si un membre de l'équipe estime que la tâche est de "5" et un autre de "13", cela ouvre la voie à la discussion. La personne qui a donné une estimation plus élevée peut expliquer qu'elle prévoit des blocages potentiels, tandis que l'estimation plus basse peut provenir d'une personne familière avec des tâches similaires. Commentaires attribués par ClickUp rendent la discussion plus dynamique. Vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe dans les commentaires, poser des questions spécifiques et couvrir tous les détails qui auraient pu être oubliés plus tôt. Pour plus de contexte, vous pouvez même partager des liens ou des fichiers directement dans la section des commentaires de la tâche.

Avec ClickUp Time Estimates, vous pouvez afficher la durée totale d'un projet, ce qui permet à votre équipe de parvenir plus facilement à un consensus.

Etape 7 : Suivre et examiner la progression

Une fois que l'estimation finale est paramétrée, vous pouvez assigner des story points dans ClickUp et suivre la progression par le biais de Tableaux de bord ClickUp . Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés qui affichent des indicateurs clés liés aux récits des utilisateurs, à la progression des tâches et à la charge de travail des équipes. Cela permet de visualiser comment les estimations s'alignent sur la durée réelle.

Maîtrisez les objectifs de votre équipe et suivez la progression en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp - visualisez les objectifs, les efforts et le statut des tâches en un seul endroit.

En outre, Suivi du temps avec ClickUp vous permet de voir le temps passé sur les tâches par rapport aux estimations, ce qui permet d'affiner les futures sessions de Planning Poker.

🌟Exemple: La fonctionnalité de suivi global du temps permet de démarrer et d'arrêter des chronomètres depuis n'importe quel appareil, ce qui permet aux membres de l'équipe de consigner facilement le temps passé sur les tâches lors des estimations de durée.

Utilisez les tableaux de bord de Sprint dans ClickUp pour analyser la vélocité et la durée du cycle. Cela vous aide à évaluer la précision avec laquelle l'équipe estime les story points sur plusieurs sprints.

Collaboration améliorée

La collaboration est au cœur de Teams, où l'apport de chaque membre de l'équipe est pris en compte.

Les outils de collaboration en temps réel de ClickUp, tels que les documents, les commentaires et les discussions, permettent aux équipes de discuter, de documenter et d'affiner leurs estimations ensemble. Ces fonctionnalités permettent une communication fluide, même dans des paramètres distants, garantissant que tout le monde reste synchronisé.

Avec les @mentions de ClickUp, vous pouvez facilement étiqueter d'autres personnes, partager des commentaires et clarifier des doutes, en gardant la communication transparente

Lorsque vous @mentionnez quelqu'un avec

ClickUp @mentions ,_ :

Dans un commentaire, ils deviennent observateurs de la tâche

Dans la description d'une tâche, ils reçoivent une notification mais ne sont pas ajoutés en tant qu'observateurs

Le commentaire et son nom sont mis en évidence dans la tâche et dans la boîte de réception

Pour les tâches privées, vous pouvez choisir de partager la tâche lorsque vous les mentionnez dans un commentaire

Bonus: Si vous êtes un manager ou un scrum master, convertissez toutes vos réunions scrum en réunions ciblées et productives avec l'outil de gestion des réunions scrum Modèle de réunion ClickUp Scrum .

Augmenter chaque voix

Dans les sessions de forfaits traditionnelles, les membres les plus discrets de l'équipe n'ont pas toujours voix au chapitre. Avec Pointing Poker, l'opinion de chacun compte

ClickUp Mentions et Mention permettent de s'assurer que personne n'est laissé de côté. En étiquetant les membres de l'équipe concernés par les discussions, chacun est encouragé à partager son point de vue, ce qui permet une prise de décision plus équilibrée et une collaboration inclusive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Comments-1400x772.jpg Reconnaissez tous les commentaires en les résolvant rapidement ou en les réaffectant directement dans ClickUp Comments /$$img/

Accuser réception de tous les commentaires en les résolvant rapidement ou en les réaffectant directement dans ClickUp Comments

Suivi de la progression

Enfin, le suivi de l'alignement des estimations sur les résultats réels est essentiel pour améliorer les estimations futures.

Les outils de rapports et les tableaux de bord ClickUp fournissent aux équipes des informations sur les points suivants Indicateurs agiles comme la précision des estimations, ce qui leur permet d'affiner leur processus de planification. En examinant les performances passées, vos équipes peuvent continuellement s'améliorer et ajuster leurs estimations pour les sprints à venir.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain.jpg

/$$$img/

Accédez à des informations instantanées et réduisez les distractions en utilisant ClickUp Brain pour rechercher des données dans tous les tableaux de bord de votre environnement de travail

Bonnes pratiques pour l'utilisation du pointeur

Le Pointing Poker est l'un des outils les plus efficaces pour Le forfait de capacité agile . C'est comme n'importe quelle compétence : il est simple de commencer, mais il faut de l'attention pour la maîtriser.

Avec ces cinq bonnes pratiques, vous pouvez impliquer tous les membres de votre équipe et commencer à estimer comme des pros.

Oubliez le chronométrage : Lorsque vous plongez dans l'Agile, ne tombez pas dans le piège de tout traduire en heures. Les points de récit servent à dimensionner le travail en fonction de sa complexité et de la compréhension de l'équipe, et pas seulement en fonction du temps qu'il pourrait prendre

Lorsque vous plongez dans l'Agile, ne tombez pas dans le piège de tout traduire en heures. Les points de récit servent à dimensionner le travail en fonction de sa complexité et de la compréhension de l'équipe, et pas seulement en fonction du temps qu'il pourrait prendre **Il est facile de se laisser entraîner par les idées des autres lors d'une session de Pointing Poker, mais il faut se méfier de la pensée de groupe. Encouragez chaque membre de l'équipe à afficher ses vues et à défendre ses estimations. Vous éviterez ainsi que vos sessions ne se résument à une chambre d'écho

Restez simple: Tenez-vous en à une série standard de cartes, comme Fibonacci, leMéthode de taille des t-shirtsou un outil efficace comme ClickUp. La cohérence est la clé. L'ajout d'un trop grand nombre de cartes personnalisées peut entraîner une certaine confusion et une mauvaise utilisation, ce qui ne fait que ralentir tout le monde

Tenez-vous en à une série standard de cartes, comme Fibonacci, leMéthode de taille des t-shirtsou un outil efficace comme ClickUp. La cohérence est la clé. L'ajout d'un trop grand nombre de cartes personnalisées peut entraîner une certaine confusion et une mauvaise utilisation, ce qui ne fait que ralentir tout le monde Toutes les mains sur le pont: Ne mettez pas de côté des personnes parce qu'elles sont nouvelles ou moins expérimentées. Vous risquez de passer à côté d'informations cruciales, et il s'agit d'un effort d'équipe

Ne mettez pas de côté des personnes parce qu'elles sont nouvelles ou moins expérimentées. Vous risquez de passer à côté d'informations cruciales, et il s'agit d'un effort d'équipe Surveillez l'escalade: Il est normal que la valeur des points pour des tâches similaires augmente progressivement. Vérifiez régulièrement les nouvelles tâches par rapport aux plus anciennes pour vous assurer qu'elles nécessitent vraiment une estimation plus élevée

Raffinez votre forfait Agile avec Pointing Poker et ClickUp

Pointing Poker est une technique ludique et interactive de planification de projet efficace. Elle crée un environnement où la contribution de chaque membre de l'équipe est valorisée et contribue à des estimations de tâches bien équilibrées.

Pour amplifier les avantages du Pointing Poker, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de ClickUp telles que la gestion des tâches, les formulaires, les commentaires, les documents et les tableaux de bord comme de puissants catalyseurs à plusieurs égards. Elles permettent non seulement de fluidifier le processus, mais aussi de s'assurer qu'il produit des résultats efficaces.

Prêt à optimiser le forfait et la progression de votre équipe ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !