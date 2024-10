Les 10 compétences personnelles les plus importantes à faire figurer sur votre liste de CV

Qu'est-ce qui fait qu'un curriculum vitae se distingue des autres ? Est-ce la police de caractères tape-à-l'œil, la liste exhaustive des diplômes ou les éléments de mise en forme fantaisistes ? La réponse est : rien de tout cela !

Si les détails et l'esthétique sont extrêmement importants, la section consacrée aux compétences joue un rôle crucial dans l'obtention d'un entretien. Pour les responsables du recrutement, elle montre dans quelle mesure un candidat correspond aux exigences du poste.

À faire ? 41% des recruteurs recherchent d'abord les compétences sur un CV ! 🔍

Mais les compétences ne se limitent pas à l'expertise technique - beaucoup de candidats l'oublient. Pour exceller dans n'importe quel rôle, il faut des aptitudes personnelles et techniques. C'est pourquoi les candidats qui mettent en valeur ces deux types d'aptitudes ont plus de chances d'être retenus.

Dans le blog d'aujourd'hui, nous allons donc discuter des meilleurs exemples de compétences personnelles pour un CV et de la manière dont vous pouvez les mettre en valeur pour décrocher un entretien. Allons-y!🚀

**Qu'est-ce que les compétences personnelles ?

Les compétences personnelles sont les compétences non techniques que vous listez dans la section des compétences de votre CV. Ces compétences transférables démontrent votre capacité à exécuter des tâches de manière efficace et à collaborer efficacement avec les autres.

imaginez ceci : Vous êtes un rédacteur créatif, et le nouveau projet qui vous est confié vous demande de documenter des expériences personnelles tirées de la vie des gens. 📖

Dans ce cas, vous mettrez de côté vos paramètres de recherche habituels (typiquement considérés comme une compétence technique) et vous vous appuierez sur vos compétences en communication (une compétence personnelle cruciale) pour élaborer le contenu.

Ce n'est qu'une des nombreuses instances qui illustrent la valeur et l'importance des compétences personnelles.

Top 10 Personal Skills for Your Resume (Les 10 meilleures compétences personnelles pour votre CV)

Voici 10 exemples de compétences personnelles parmi les plus essentielles pour votre CV. La prochaine fois que vous remplirez une demande d'emploi, choisissez les plus pertinentes dans cette liste pour augmenter vos chances de décrocher le poste ! 🏆

1. Compétences en communication

Une communication efficace est la clé de la réussite dans n'importe quel rôle, c'est pourquoi elle est régulièrement classée parmi les compétences essentielles pour n'importe quel emploi. Une bonne communication signifie que vous exprimez vos idées en toute confiance, que vous écoutez attentivement, que vous partagez des informations exactes et que vous participez de manière significative aux discussions. Il s'agit de s'assurer que votre message est clair et de favoriser une véritable compréhension avec les personnes qui vous entourent.

📌 Exemple : Un représentant commercial présente un nouveau produit à des clients potentiels. Il crée une présentation convaincante qui expose clairement les avantages du produit et aborde les points de douleur courants des clients.

Leur prestation assurée et leur capacité à répondre aux questions sur-le-champ ont conduit à une vente réussie, augmentant ainsi le chiffre d'affaires de l'équipe commerciale.

De solides compétences en communication vous aident à collaborer plus efficacement avec vos collègues, contribuant ainsi à un environnement de travail positif. Les compétences en matière de service à la clientèle vous permettent également d'interagir avec des parties prenantes externes telles que les clients. Les exemples incluent l'écoute active, la communication verbale, la communication écrite et la prise de parole en public.

idéal pour: Les rôles dans le marketing, la gestion des clients, la gestion des produits, les relations publiques, l'enseignement et toute position nécessitant une bonne communication verbale et écrite.

2. Aptitude au travail en équipe

Le travail d'équipe est la capacité à collaborer avec d'autres personnes pour atteindre un objectif commun. De bonnes aptitudes au travail en équipe montrent que vous pouvez travailler en harmonie, répartir équitablement les responsabilités et contribuer de manière significative à la réussite du groupe. Les compétences communes en matière de travail d'équipe comprennent la dépendance, la résolution des conflits, la flexibilité et la confiance. 🤝

📌 Exemple: Prenons l'exemple d'une campagne de commercialisation d'un produit : Un membre de l'équipe étudie les tendances du marché tandis qu'un autre crée du contenu attrayant sur les médias sociaux. Ensemble, ils font efficacement connaître le produit.

✅ Idéal pour: Les positions dans la gestion de projet, la planification d'évènements, et tout environnement de travail collaboratif.

**En savoir plus 10 modèles de plans de carrière pour renforcer le forfait de croissance de votre équipe

3. Compétences en matière de résolution de problèmes

La résolution de problèmes fait référence à votre capacité à identifier les difficultés et à élaborer des solutions efficaces. Si vous avez des compétences pointues en matière de résolution de problèmes, vous pouvez relever les défis avec efficacité et travailler correctement, même sous pression. Elle est considérée comme l'un des exemples de compétences personnelles les plus importants pour votre CV.

📌 Exemple: Un coordinateur marketing a dû relever le défi de promouvoir le lancement d'un nouveau produit avec un budget limité. Au lieu d'une publicité traditionnelle, ils ont organisé un concours sur les médias sociaux encourageant le contenu généré par les utilisateurs. Cette approche innovante a permis d'accroître l'engagement et de générer du buzz, ce qui a entraîné une augmentation de 30 % des précommandes.

Les composantes essentielles des compétences en matière de résolution de problèmes comprennent la pensée analytique, la créativité, la recherche et la pensée critique. 🧠

✅ Ideal for: Jobs in IT, ingénierie le conseil, la gestion de projet et tout rôle nécessitant un esprit d'analyse.

4. Compétences en gestion du temps

Si vous excellez dans l'exécution de tâches multiples dans les délais impartis, la gestion du temps devrait figurer sur votre CV. Là encore, il s'agit de l'une des compétences les plus élémentaires, mais essentielles, requises pour tout emploi. ✅

📌 Exemple: Un coordinateur de projet est responsable de plusieurs projets dans des délais serrés. Il crée un calendrier détaillé qui décrit les jalons clés, hiérarchise les tâches en fonction de leur urgence et alloue des blocs de temps spécifiques pour chaque projet. À l'aide d'outils tels que Les diagrammes de Gantt et Rappels ClickUp ils achèvent avec succès tous les projets dans les délais impartis, faisant preuve d'efficacité et de productivité.

De bonnes compétences en matière de gestion du temps démontrent que vous êtes productif, efficace et capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Elles témoignent également d'une forte compétences organisationnelles telles que la fixation d'objectifs, l'établissement de priorités, l'établissement de calendriers et la délégation.

✅ Idéal pour: Les positions dans l'administration, la gestion de projet, et tout rôle qui nécessite d'être multitâche.

5. Compétences d'adaptation

Imaginez ceci : vous êtes en train de créer un produit lorsque vous réalisez qu'un de ses éléments clés est trop cher pour votre budget. Vous trouvez rapidement une solution de remplacement dans les limites de votre budget et le produit est lancé conformément au forfait. C'est ce qu'on appelle l'adaptabilité - votre capacité à vous adapter et à relever les défis dans des situations qui évoluent.

Les personnes dotées de capacités d'adaptation exceptionnelles font preuve de souplesse, de résilience et de volonté d'apprendre. Elles sont également ouvertes au feed-back et savent gérer le stress.

📌 Exemple: Un spécialiste du marketing travaille sur une campagne lorsqu'il découvre que la plateforme publicitaire d'origine n'est plus disponible.

Au lieu de paniquer, il recherche rapidement des plateformes alternatives qui correspondent au budget. Il ajuste la stratégie de la campagne en conséquence, en veillant à ce qu'elle soit lancée dans les délais et en faisant preuve de flexibilité et de résilience.

✅ Idéal pour: Les rôles dans des environnements en évolution rapide et constante comme les startups et le marketing.

6. Esprit critique

L'esprit critique est l'un des exemples de compétences personnelles les plus pertinents d'aujourd'hui pour un CV. Elle fait référence à la capacité d'un individu à analyser objectivement des informations, à évaluer des arguments et à porter des jugements raisonnés basés sur des faits et la logique. Cette compétence est essentielle dans les processus de prise de décision, car elle implique de peser différentes perspectives et d'identifier les solutions les plus efficaces.

📌 Exemple: Un analyste de données constate des divergences dans des rapports d'équipe commerciale. Au lieu d'accepter les données à leur valeur nominale, il analyse les chiffres, évalue les causes possibles des erreurs et synthétise les informations provenant de plusieurs sources afin d'identifier la cause première.

Cette évaluation minutieuse conduit à des actions correctives qui améliorent la précision des rapports futurs, mettant en évidence de fortes capacités d'analyse.

Une solide pensée critique permet de surmonter les crises et de prendre les bonnes décisions. Ses composantes clés sont l'analyse, l'évaluation, le raisonnement et la synthèse. 🧐

✅ Idéal pour: Les emplois dans la recherche, l'analyse de données, le conseil et les positions nécessitant une planification stratégique.

7. Compétences décisionnelles

Supposons que vous ayez une échéance urgente à respecter et que vous deviez donc choisir entre réaffecter des ressources ou demander une extension. C'est là que de solides compétences en matière de prise de décision entrent en jeu. Elles consistent à sélectionner le meilleur plan d'action pour garantir l'issue la plus favorable à la situation.

📌 Exemple: Un chef de produit est confronté à une échéance urgente et doit décider s'il doit allouer des ressources pour achever une fonctionnalité ou demander une extension. Il pèse le pour et le contre de chaque option, en tenant compte de la capacité de l'équipe et de l'impact sur les parties prenantes.

Après avoir analysé les risques, il réaffecte les ressources, ce qui permet de respecter les délais sans compromettre la qualité.

De bonnes compétences en matière de prise de décision sont utiles à bien des égards : elles minimisent les risques, maximisent l'efficacité et augmentent la productivité. En outre, toute personne possédant cette aptitude est douée pour l'évaluation des risques, le jugement, la réflexion stratégique et les compétences analytiques.

idéal pour: Les rôles de leadership, les positions de gestion et toute description de poste impliquant une planification stratégique.

8. Compétences interpersonnelles

Les compétences interpersonnelles sont liées à la manière dont vous interagissez avec les autres. Lorsque vous écoutez les idées de vos collègues, que vous réagissez avec empathie et que vous encouragez les discussions ouvertes, vous faites preuve de solides compétences interpersonnelles. Ces positions permettent d'établir de meilleures relations et de créer un environnement de travail positif et collaboratif.

📌 Exemple: Un représentant des ressources humaines mène des entretiens et écoute activement les réponses des candidats. Il fournit des commentaires empathiques et encourage un dialogue ouvert, créant ainsi une atmosphère confortable. Leur capacité à établir une connexion avec les candidats permet d'instaurer un climat de confiance et de favoriser des relations positives, ce qui est essentiel pour la réussite du processus d'embauche.

Des compétences interpersonnelles efficaces sont cruciales sur le lieu de travail, car elles permettent de travailler avec d'autres personnes et de résoudre des problèmes. L'empathie, la patience et l'écoute active sont quelques-unes de leurs composantes essentielles.

✅ Idéal pour: Rôles dans les équipes commerciales le service à la clientèle les ressources humaines et toute position nécessitant de solides compétences en matière d'établissement de relations.

9. Compétences en matière de leadership

Le leadership consiste à guider et à motiver une équipe vers un objectif commun. Il peut s'agir d'un objectif aussi immédiat que la réunion d'une échéance ou aussi important que la croissance à long terme de l'entreprise. Les dirigeants efficaces inspirent leurs équipes, leur donnent des orientations et veillent à ce que tout le monde reste aligné et concentré sur les objectifs, qu'ils soient à court ou à long terme.

📌 Exemple: Un chef d'équipe guide un groupe tout au long d'un projet difficile. Il définit une vision claire, motive les membres de l'équipe en reconnaissant leurs contributions et délègue les tâches en fonction des paramètres de chacun. En fournissant un mentorat et en maintenant des lignes de communication ouvertes, il crée un environnement de collaboration qui pousse l'équipe à atteindre son objectif.

De solides compétences en leadership permettent d'atteindre ces objectifs grâce aux efforts combinés de l'équipe et de créer un environnement de travail collaboratif et positif. Ses composantes comprennent la définition de paramètres, la motivation, la délégation, le mentorat et d'autres compétences organisationnelles.

Idéal pour: Les positions de management, les rôles de chef d'équipe et tout travail de supervision des autres.

10. Compétences en matière de collaboration

Les compétences en matière de collaboration impliquent de travailler avec d'autres personnes au sein de diverses équipes et départements pour atteindre un objectif partagé. Cette compétence est essentielle dans le monde de l'entreprise, car elle garantit que l'individu a l'esprit d'équipe et qu'il peut coopérer harmonieusement avec les autres membres de l'organisation afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

📌 Exemple: Un développeur de produits collabore avec les équipes marketing et commerciales pour lancer un nouveau produit. Il participe activement aux réunions interservices, partage les idées de son équipe et demande l'avis des autres pour s'assurer que tous les points de vue sont pris en compte. En favorisant le travail d'équipe et la communication, il contribue à la réussite du lancement d'un produit qui répond aux besoins des clients.

Les aspects clés d'une bonne capacité de collaboration sont le travail d'équipe, une communication forte et une contribution significative.

✅ Ideal for: Positions in gestion de projet le développement de produits et tout travail nécessitant un travail d'équipe entre les différents services.

La façon dont vous présentez votre section sur les compétences peut être un facteur déterminant dans la décision d'un responsable du recrutement de vous interviewer.

Voici quelques conseils pour mettre en valeur certains exemples de compétences personnelles sur votre CV et faire une impression durable sur les employeurs potentiels :

Conseil n° 1 : Adaptez vos compétences personnelles aux descriptions de poste

De nombreux demandeurs d'emploi négligent l'importance d'aligner leurs compétences sur la description du poste. Au lieu de cela, ils énumèrent souvent des compétences génériques en demande sans trop réfléchir. Cette approche peut être une erreur, car elle manque l'occasion de faire correspondre des compétences pertinentes qui pourraient augmenter vos chances de décrocher un entretien.

Les compétences personnelles, tout comme les compétences techniques, doivent correspondre aux exigences du poste. Si ce n'est pas le cas, votre CV risque de ne pas passer le cap de la première sélection. 📝

Plutôt que de dresser une liste de compétences populaires ou à la mode, prenez le temps d'analyser la description du poste et de mettre en évidence les plus pertinentes. Par exemple, si un rôle met l'accent sur l'esprit d'équipe, l'ajout de compétences telles que la collaboration, le travail d'équipe et la communication peut vous positionner comme un meilleur candidat pour ce rôle.

Pour vous aider dans cette démarche, ClickUp offre un puissant outil IA appelé ClickUp Brain . Ce puissant assistant IA peut vous aider à développer la section des compétences personnelles de votre CV et à la personnaliser en fonction d'un rôle professionnel. Il vous suffit de saisir votre invite, d'appuyer sur Envoyer et de voir la magie opérer !

Voici un exemple :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-for-resume.png Utilisez ClickUp Brain pour créer des exemples de compétences personnelles pour le CV /$$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées de compétences personnelles pour votre CV

Ce n'est pas tout. Une fois que ClickUp Brain a généré les meilleures compétences personnelles pour votre CV, vous pouvez utiliser ClickUp Documents pour documenter la façon dont vous gérer les compétences puis de peaufiner votre CV. Voici un exemple :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-for-resume.jpg Utilisez ClickUp Docs pour noter des exemples de compétences personnelles pour votre CV /$$img/

créez et sauvegardez un CV modifiable dans votre dossier avec ClickUp Docs_

Ajoutez/supprimez des compétences en fonction de votre expertise, insérez des informations sur le contexte ou partagez-le avec vos pairs pour examen - il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec votre CV en temps réel et actualisable sur ClickUp Docs.

Si vous êtes au tout début de votre carrière, une simple liste de vos compétences personnelles peut faire l'affaire. Mais si vous êtes un professionnel expérimenté à la recherche d'une changement de carrière ou une opportunité plus importante, il est temps de passer à l'étape suivante. Montrez comment vous avez appliqué ces compétences et l'impact qu'elles ont eu. 🎯

Ne vous contentez pas de mentionner vos exemples de compétences personnelles solides dans votre CV - mettez en avant les réalisations que vous avez obtenues en les mettant en œuvre. De plus, rendez l'impact mesurable en ajoutant des nombres, des pourcentages, etc.

Par instance, au lieu de dire "Excellent dans la gestion du temps", ajoutez de la valeur en démontrant comment votre compétence en gestion du temps a profité à votre équipe/organisation.

📌 Par exemple, vous pouvez dire : "Achevé une équipe de gestion de projet de 20 membres pour prioriser les tâches efficacement, livrant les projets [XYZ] 10% en avance sur les délais", ou "Géré efficacement le temps et les ressources, ce qui a permis d'achever un projet de grande envergure qui a permis à l'entreprise d'économiser 15% des coûts"

Tout en améliorant la section "compétences" de votre CV, simplifiez et rationalisez votre recherche d'emploi grâce à l'outil Modèle de recherche d'emploi ClickUp . Personnalisable et adapté aux débutants, ce modèle vous permet de suivre vos progressions et vos objectifs afin de pouvoir facilement associer une compétence personnelle à une réalisation.

Lire la suite : Meilleur format de CV : Conseils + exemples

Conseil #3 : Utilisez des verbes d'action pour rédiger des déclarations convaincantes sur vos compétences personnelles

Un candidat écrit "compétences en communication" sur son CV, tandis qu'un autre déclare : "A dirigé des réunions hebdomadaires de clients à fort impact, résultant en une augmentation de 20% du taux d'évaluation des projets."

Il est beaucoup plus difficile d'ignorer le second.

C'est là toute la différence. Ne vous contentez pas de dresser une liste de vos compétences - faites-les briller en utilisant des verbes d'action, des points de données et en rédigeant des déclarations concises et engageantes qui démontrent un impact réel.

La façon la plus efficace de le faire est de transformer vos compétences en déclarations compactes et convaincantes qui mettent en évidence à la fois vos capacités et vos résultats.

📌 Par instance, n'écrivez pas "J'ai travaillé au sein d'une équipe pour améliorer la communication entre les services". Dites plutôt : "J'ai facilité la communication au sein d'une équipe, ce qui a permis d'améliorer la collaboration de 20 %" - c'est plus court, plus facile à mettre en œuvre et cela démontre vos compétences d'une manière plus mesurable et plus concrète.

Conseil n°4 : Utilisez des puces pour rendre votre CV concis

Plus votre CV contient de texte, moins il a de chances d'être affiché par un membre des ressources humaines.

Passer en revue chaque candidature pour trouver le candidat idéal prendrait une éternité, surtout si les CV sont longs. C'est précisément la raison pour laquelle des experts chevronnés recommandent aux candidats de créer des CV faciles à parcourir.

Même s'il n'est pas possible de tout supprimer, les puces peuvent rendre votre section "compétences" concise et pertinente.

📌 Par exemple, au lieu de rédiger vos compétences dans un paragraphe, utilisez des puces pour les énumérer dans la section "Compétences" de votre CV. Elle devrait ressembler à ceci :

Amélioration de l'efficacité de l'équipe, réalisant une augmentation de 25 % de la production

Amélioration de la satisfaction des clients, avec une augmentation de 30 % des taux de fidélisation

Achevé les flux de travail d'un projet, réduisant le temps d'achevé de 15 %

💡 Pro Tip : Vous pouvez mettre en œuvre la même technique pour faire appel à vos collaborateurs compétences de base dans votre CV.

Compétences personnelles vs. compétences techniques

Un CV de qualité comprend des compétences techniques et personnelles (hard and soft skills). Discutons de leurs différences pour mieux les comprendre :

Les compétences personnelles et les compétences techniques sont des éléments essentiels d'un curriculum vitae de qualité Les compétences techniques sont des compétences que l'on peut acquérir par le biais d'une formation ou d'une expérience professionnelle Les compétences techniques et éducatives peuvent être mesurées à l'aide de tests et d'évaluations, mais il est difficile de les mesurer objectivement Les compétences techniques et éducatives peuvent être mesurées à l'aide de tests et d'évaluations et peuvent être mesurées à l'aide de tests et d'évaluations Méthode d'apprentissage Généralement développée par l'expérience et la pratique Acquise par l'éducation/la formation formelle Non transférable - ne peut être mise en œuvre que pour des rôles spécifiques Les exemples de compétences non techniques incluent la communication, la créativité, l'empathie, etc. Les exemples de compétences non techniques incluent la communication, la créativité, l'empathie, etc.

L'importance d'équilibrer les compétences personnelles et techniques dans un CV

Maintenant que vous avez une idée assez précise des compétences personnelles et techniques, découvrons pourquoi il est essentiel d'équilibrer les deux sur un CV :

Répond aux exigences du poste: Le fait de faire figurer des compétences personnelles et techniques sur un CV vous permet de présenter l'ensemble de vos intervalles de compétences, en répondant de manière exhaustive à chaque aspect de la description du poste

Le fait de faire figurer des compétences personnelles et techniques sur un CV vous permet de présenter l'ensemble de vos intervalles de compétences, en répondant de manière exhaustive à chaque aspect de la description du poste Démontre sa polyvalence: La création d'un CV à la fois personnel et technique permet de mettre en valeur l'ensemble de vos capacités et de répondre à tous les aspects de la description du postecV technique pour postuler à un rôle technique est important, mais pas suffisant. Les employeurs jugent vos compétences pour un rôle, quel qu'il soit, en fonction de votre capacité à faire preuve de vos compétences matérielles (hard) et immatérielles (soft). C'est pourquoi vous devez mentionner les deux dans votre CV

La création d'un CV à la fois personnel et technique permet de mettre en valeur l'ensemble de vos capacités et de répondre à tous les aspects de la description du postecV technique pour postuler à un rôle technique est important, mais pas suffisant. Les employeurs jugent vos compétences pour un rôle, quel qu'il soit, en fonction de votre capacité à faire preuve de vos compétences matérielles (hard) et immatérielles (soft). C'est pourquoi vous devez mentionner les deux dans votre CV **L'employabilité s'en trouve améliorée : vous possédez d'excellentes connaissances techniques. Toutefois, les employeurs peuvent rejeter votre candidature dès la première fois si vous ne possédez pas de solides compétences personnelles telles que la communication, le travail d'équipe et la gestion du temps. Il est donc important de trouver un équilibre entre ces deux types de compétences, car cela augmente vos chances d'obtenir le poste

Il existe donc de nombreuses autres raisons pour lesquelles il est crucial d'équilibrer les compétences personnelles et techniques. À faire sans un outil robuste peut toutefois s'avérer difficile. 🛠️

C'est ici que ClickUp intervient. Suite de gestion du travail tout-en-un, ClickUp facilite l'intégration et le suivi des compétences personnelles et techniques. ✨

Supposons que vous ayez à gérer un projet. Voici les principales fonctionnalités de ClickUp qui peuvent s'avérer utiles :

UtiliserDocuments ClickUp pour créerdes matrices de compétences ou des bases de connaissances qui décrivent les compétences en gestion de projet nécessaires pour le projet Créez des champs pour les compétences personnelles et techniques pertinentes pour les tâches ou les membres de l'équipe à l'aide deChamps personnalisés ClickUp3. UtiliserTâches ClickUp pour assigner des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leurs compétences spécifiques, ce qui permet de s'assurer que la bonne personne travaille sur la bonne tâche Contrôlez le temps passé sur les tâches pour évaluer l'efficacité et l'application des compétences avecSuivi du temps ClickUp5. UtiliserTableaux de bord ClickUp pour visualiser l'utilisation de toutes les compétences en gestion de projet, les indicateurs de performance et la progression vers les objectifs

Lire En savoir plus : 50+ exemples de hobbies et d'intérêts pour votre CV

Supposons que vous ayez créé un CV (apparemment) parfait - avec des compétences personnelles et techniques adaptées à la description du poste. Mais cela peut-il suffire à vous assurer la position ? Peut-être pas.

Si les exemples de compétences personnelles figurant dans votre CV peuvent vous permettre d'obtenir un entretien, les responsables du recrutement vérifient également vos aptitudes générales et votre adéquation au rôle. Voici comment :

Discussions de groupe: Ils peuvent vous demander de discuter d'un sujet avec d'autres membres du groupe. Cela leur permet d'évaluer vos compétences en matière de relations interpersonnelles, de communication et de collaboration, en particulier dans les paramètres d'une équipe

Ils peuvent vous demander de discuter d'un sujet avec d'autres membres du groupe. Cela leur permet d'évaluer vos compétences en matière de relations interpersonnelles, de communication et de collaboration, en particulier dans les paramètres d'une équipe Entretiens comportementaux: Le responsable du recrutement peut vous poser des questions spécifiques sur des situations particulières. Cela l'aide à évaluer la manière dont vous avez géré vos expériences passées en mettant en œuvre des compétences essentielles telles que la pensée critique et la résolution de problèmes

Le responsable du recrutement peut vous poser des questions spécifiques sur des situations particulières. Cela l'aide à évaluer la manière dont vous avez géré vos expériences passées en mettant en œuvre des compétences essentielles telles que la pensée critique et la résolution de problèmes Évaluations de la personnalité: Pour les rôles techniques, les employeurs évaluent souvent les compétences personnelles d'un candidat à l'aide d'outils tels que l'évaluation de la personnalité Indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) . Cela leur permet d'évaluer systématiquement les traits de personnalité clés pour le rôle à pourvoir

Conseils pour se préparer aux entretiens (avec des exemples de compétences personnelles !)

Examinons à présent quelques conseils destinés aux personnes en début de carrière et aux professionnels expérimentés pour se préparer efficacement à un entretien. En outre, nous avons mis en évidence les compétences personnelles clés que vous devriez chercher à mettre en valeur au cours de votre entretien :

Pour les chercheurs d'emploi en début de carrière

Faites preuve de curiosité : Renseignez-vous sur la culture de l'entreprise, ses valeurs, etc.

: Renseignez-vous sur la culture de l'entreprise, ses valeurs, etc. Montrez vos compétences en matière de communication : Préparez des réponses solides à des questions de base telles que "Parlez-moi de vous" et "Où vous voyez-vous dans cinq ans ?"

: Préparez des réponses solides à des questions de base telles que "Parlez-moi de vous" et "Où vous voyez-vous dans cinq ans ?" Mettez en valeur vos capacités de travail en équipe : Parlez de tout stage/apprentissage pour lequel vous avez travaillé avec une équipe

Pour les professionnels expérimentés:

Faites preuve de solides compétences en matière de communication : partagez les instances où vous avez efficacement transmis des informations complexes à différentes parties prenantes, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur les objectifs du projet

: partagez les instances où vous avez efficacement transmis des informations complexes à différentes parties prenantes, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur les objectifs du projet Mettez en valeur votre esprit critique : Utilisez des exemples pour montrer comment vous avez géré une situation difficile au travail

: Utilisez des exemples pour montrer comment vous avez géré une situation difficile au travail Montrez vos compétences en matière de leadership : Montrez vos compétences en matière de leadership : discutez des instances où vous avez réussi à diriger une équipe pour atteindre un objectif de l'entreprise

: Montrez vos compétences en matière de leadership : discutez des instances où vous avez réussi à diriger une équipe pour atteindre un objectif de l'entreprise Démontrez votre capacité d'adaptation : Démontrez votre capacité d'adaptation : Décrivez une situation où vous avez réussi à vous adapter à un changement important dans la portée d'un projet

: Démontrez votre capacité d'adaptation : Décrivez une situation où vous avez réussi à vous adapter à un changement important dans la portée d'un projet Montrez vos compétences en matière de collaboration : donnez des exemples de la manière dont vous avez travaillé avec des équipes interfonctionnelles pour exécuter un projet

Les mots clés sont importants : Faites-vous remarquer par l'ATS et les employeurs ! 👀 Intégrez des mots-clés liés aux compétences personnelles dans l'ensemble de votre CV. Ceci est particulièrement important pour les systèmes de suivi des candidatures (ATS). Recherchez les conditions d'utilisation courantes dans votre secteur d'activité et veillez à ce qu'elles apparaissent dans votre section sur les compétences et vos descriptions d'expérience. 💼

Améliorer vos compétences personnelles

Voici comment ajouter de nouvelles compétences à votre CV pour vous démarquer auprès d'un gestionnaire d'embauche :

Définir des objectifs clairs

Identifiez les compétences personnelles que vous souhaitez développer et fixez des objectifs mesurables pour suivre votre progression. Utilisez des outils tels que les critères SMART pour vous assurer que vos objectifs sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Défiez-vous

La meilleure façon d'apprendre quelque chose est de le faire concrètement. Par conséquent, si vous avez en tête une compétence personnelle que vous souhaitez cultiver en vous, engagez-vous dans des rôles et des opportunités autour de cette compétence. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos compétences en communication, passez plus de temps dans des situations de contact avec la clientèle.

Pratiquer l'écoute active

La communication est l'une des compétences transférables les plus importantes, et l'un de ses principaux aspects est l'écoute. Pratiquez l'écoute active autant que possible. Concentrez-vous sur l'écoute réelle de ce que les autres ont à dire au lieu d'inventer une réponse juste pour le plaisir.

💡 Pro Tip: Pendant les discussions, essayez de paraphraser ce que l'autre personne a dit avant de répondre. Cela montre que vous êtes engagé et contribue à renforcer votre pratique de l'écoute active. 🤝`

Jointez les communautés de développement professionnel

Participez à des ateliers, des groupes et des rencontres professionnelles. Vous pouvez également vous engager dans des plateformes en ligne ou des communautés de toilettage professionnel pour acquérir des compétences personnelles auprès d'experts chevronnés du secteur.

Leverage ClickUp for enhanced collaboration and skill-building sessions

Si vous souhaitez favoriser la collaboration et organiser des sessions de renforcement des compétences au sein de votre équipe, voici quelques fonctionnalités de ClickUp que vous pouvez utiliser :

Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png Tableaux blancs ClickUp 3.0 pour visualiser des exemples de compétences personnelles pour votre CV /$$img/

utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour visualiser vos idées de compétences personnelles_ Tableaux blancs ClickUp peuvent permettre à votre équipe de visualiser les idées de compétences et de collaborer en temps réel. Ils sont parfaits pour les sessions de brainstorming et pour mapper des stratégies.

En tant que membre de l'équipe, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour organiser visuellement des idées, présenter les compétences clés et créer des exercices interactifs axés sur la communication, le leadership et le travail d'équipe.

ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Modification en cours dans ClickUp Docs pour créer des exemples de compétences personnelles pour le CV /$$img/

gérez la progression du développement des compétences de votre équipe tout en favorisant les compétences de collaboration _avec ClickUp Docs ClickUp Documents permet aux équipes de collaborer sur des documents partagés en temps réel, ce qui en fait une plateforme idéale pour les sessions de développement des compétences. Au cours de ces sessions, les équipes peuvent co-créer des documents complets qui décrivent les stratégies de développement personnel, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur leurs objets d'apprentissage.

En outre, vous pouvez partager des articles pertinents, des idées et des ressources qui améliorent des compétences spécifiques telles que la résolution de problèmes, l'adaptabilité et la communication. Cette approche collaborative favorise non seulement une culture de l'apprentissage continu, mais permet également aux personnes de s'assister mutuellement de manière efficace.

ClickUp Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1400x932.png ClickUp Chat /$$img/

utilisez ClickUp Chat pour communiquer tout retour d'information concernant vos compétences personnelles, de manière efficace et immédiate ClickUp Chat facilite la communication instantanée entre les membres de l'équipe, ce qui facilite le partage d'idées et de points de vue liés au développement des compétences. Qu'il s'agisse de discuter de stratégies pour améliorer la collaboration, de fournir un fournisseur prestataire sur des initiatives de développement personnel ou de réfléchir à des moyens d'améliorer des compétences spécifiques, les membres de l'équipe peuvent maintenir un dialogue continu et même créer des tâches directement à partir de Chat.

Cette interaction continue favorise un environnement d'assistance dans lequel les individus peuvent affiner leurs paramètres et recevoir un retour d'information tout au long du processus de développement.

Créer le meilleur CV de compétences personnelles avec ClickUp!

La mise en valeur de vos exemples de compétences personnelles dans votre CV peut être le facteur X pour décrocher un entretien. Il ne s'agit pas seulement de vos connaissances techniques ; vos compétences personnelles peuvent vous distinguer et montrer à un employeur potentiel pourquoi vous êtes la personne idéale. 🌟

En effet, les compétences personnelles - contrairement aux aptitudes techniques - vont au-delà de la fonction principale du poste. Elles reflètent ce que c'est que de travailler avec vous en tant que membre d'une équipe et si vous vous adapterez bien à la culture de l'entreprise.

À partir de là, commencez à rédiger un CV qui fait honneur à votre candidature. Tirez parti des outils et fonctionnalités avancés de ClickUp pour mettre en valeur vos meilleures compétences personnelles sur votre CV, et construisez la carrière de vos rêves. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !