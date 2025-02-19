Comment créer une checklist pour l'examen du code ?

Comme tout développeur le sait, les revues de code sont essentielles pour détecter les erreurs avant qu'elles ne se retrouvent dans la production.

Sans cela, vous risquez de devoir déboguer des problèmes critiques en production, ce qui entraînerait des retards, des utilisateurs frustrés et une réputation ternie.

Cet article vous guidera dans la création d'une checklist de revue de code qui garantira que votre code est propre, sécurisé et prêt à être déployé. Commençons . 🎢

Pourquoi utiliser une checklist de revue de code ?

Une checklist de revue de code bien structurée assure la cohérence et la rigueur. Elle peut aider à garantir que le code respecte des conventions de dénomination cohérentes dans l'ensemble du projet et que tous les scénarios de traitement des erreurs sont gérés de manière exhaustive.

Les réviseurs qui suivent une checklist sont moins susceptibles de passer à côté d'éléments critiques, tels que la validation de l'entrée utilisateur ou le traitement des vulnérabilités de sécurité. Voici quelques avantages généraux de l'utilisation d'une checklist pour l'examen du code :

Une checklist encourage le respect des bonnes pratiques . Par exemple, elle permet de s'assurer que les modifications apportées au code respectent le principe de la responsabilité unique, selon lequel chaque fonction ou module ne prend en charge qu'une seule tâche

, ce qui améliore la lisibilité et la maintenance du code. Ce respect des bonnes pratiques contribue à la maintenance d'un code de haute qualité et permet d'éviter des problèmes courants tels que la duplication du code ou les erreurs de logique Les checklists contribuent à améliorer la collaboration et le partage des connaissances

En fin de compte, une checklist fait de la procédure d'examen du code plus systématique et plus fiable, contribuant ainsi à la robustesse, à la maintenance et à la qualité des logiciels.

Préparation des revues de code

La préparation efficace d'un examen de code implique plusieurs étapes clés pour que le processus soit fluide et productif. Avant de commencer la checklist, vous devez :

1. Comprendre le contexte et la portée

Avant de plonger dans le code, vous devez en comprendre le contexte, la portée et les modifications récentes qui y ont été apportées. Il s'agit notamment de comprendre son objectif, sa fonction et la manière dont il s'intègre dans le projet global

Familiarisez-vous avec la documentation relative au code ou les modèles de conception pour vous assurer que le code respecte les objectifs généraux du projet et les normes de codage.

💡Pro Tip : Utilisez La gestion de projet agile des rétrospectives pour affiner votre processus d'examen du code, en le rendant plus adaptatif et axé sur les améliorations immédiates pour le prochain sprint.

2. Rassembler les informations nécessaires

Rassemblez tous les documents pertinents avant de commencer l'examen. Il peut s'agir des détails de la demande de tirage, des tickets de problèmes connexes et des commentaires de révision précédents. L'utilisation de logiciels et d'outils appropriés peut s'avérer très utile à cet égard.

Par instance, logiciel d'assurance qualité permet de suivre les cas de test et de s'assurer que tous les aspects du code sont couverts logiciel de suivi des bugs enregistre les problèmes connus et leurs résolutions. Ces informations affichent une vue d'ensemble de l'impact du code et permettent d'identifier les domaines de préoccupation potentiels.

Attribuez la propriété des différentes étapes de la revue de code à des membres spécifiques de l'équipe avec les Checklists de tâches ClickUp

Vous pouvez utiliser les checklists de tâches ClickUp pour suivre chaque étape de votre revue de code. Organisez facilement les étapes de la révision à l'aide de la fonction glisser-déposer et ajoutez des assignés à chaque étape afin de savoir qui est responsable.

💡Pro Tip: Vous pouvez même créer des checklists de révision de code personnalisées et des listes de tâches les enregistrer en tant que modèles de checklist ClickUp . Plusieurs équipes logicielles d'une même organisation peuvent utiliser le même modèle de checklist, ce qui permet de maintenir la maintenance des pratiques de révision de code.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-85.png Modèles de checklist ClickUp /$$img/

Créez des checklists que vous pouvez utiliser dans plusieurs équipes et enregistrez-les comme modèles dans ClickUp

Créer des modèles de checklist de revue de code avec ClickUp

ClickUp propose des modèles gratuits adaptés aux besoins suivants rationaliser plusieurs processus de développement de logiciels y compris les revues de code. L'une des options les plus remarquables est Modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp .

Ce modèle vous aide à suivre et à gérer efficacement les bugs et les problèmes tout au long du processus de révision du code, ce qui vous permet de rester au fait des corrections critiques et de garantir la qualité du code.

Simplifiez votre approche de la revue de code grâce à un suivi structuré des bugs avec le modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes

En utilisant le modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp, un réviseur de code peut :

Centraliser les rapports de bug et le suivi des problèmes dans un seul affichage organisé

Gérer et prioriser les problèmes de code de manière efficace, en s'assurant qu'ils sont traités dans les plus brefs délais, instructions

Assigner les bugs aux développeurs, suivre la progression et surveiller les corrections de code, le tout au sein de la même plateforme

Pour améliorer encore votre checklist de révision de code, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés tels que En cours de révision, Résolu et Rouvert, ainsi que des champs personnalisés tels que Gravité du bug, Développeur assigné, Date limite de correction et Mises à jour du statut. De cette façon, vous obtenez un aperçu achevé de la progression de votre équipe et vous vous assurez qu'aucun bug ne passe entre les mailles du filet.

ClickUp propose également un intervalle d'outils spécifiquement conçus pour assister les équipes Agile. ClickUp Gestion de projet Agile aide les équipes à planifier, suivre et gérer les sprints, ce qui permet une collaboration transparente et des cycles de livraison plus rapides. Dans le cadre de la Processus de test agile , il peut également aider à mener des revues de code.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-87.png La gestion de projet agile de ClickUp /$$img/

Rationalisez votre flux de travail Agile avec la gestion de projet Agile de ClickUp

En utilisant la gestion de projet agile de ClickUp, vous pouvez :

Organiser les sprints, les backlogs et les tâches dans un espace central

Hiérarchiser les tâches et suivre la progression du sprint avec des tableaux Kanban ou des vues Liste personnalisables

Collaborer avec votre équipe en temps réel en utilisant des fonctionnalités telles que les Mentions, les @mentions et les pièces jointes

Obtenez des informations avec Tableaux de bord ClickUp qui donnent un aperçu des indicateurs clés tels que la vélocité, l'achèvement des tâches et la performance de l'équipe

Stimulez la productivité avec ClickUp Brain , qui propose des suggestions alimentées par l'IA pour améliorer les flux de travail et automatiser les tâches répétitives

Avec ce logiciel, vous pouvez assurer des sprints plus fluides, une meilleure collaboration et des itérations de produits plus rapides, tout en gardant votre équipe alignée sur les meilleures pratiques Agile. Quelle que soit l'installation de votre flux de travail, ClickUp a la solution parfaite pour rendre le développement et le déploiement de logiciels aussi faciles que possible !

A lire aussi: 30 modèles gratuits de checklist dans Word, Excel et ClickUp Docs

Assurer la qualité du code et l'efficacité des développeurs avec ClickUp

Les équipes de développeurs peuvent améliorer la collaboration, réduire les erreurs et maintenir une qualité de code élevée en suivant une checklist de revue de code détaillée et bien structurée, associée aux bons outils.

Cependant, une telle checklist doit évoluer avec votre projet, en s'adaptant aux nouvelles exigences et aux bonnes pratiques. Les fonctionnalités puissantes et les modèles personnalisables de ClickUp rationalisent ce processus, rendant les revues de code plus efficaces et plus faciles à gérer.

En automatisant les tâches et en centralisant les commentaires, ClickUp contribue à la maintenance de la cohérence entre les révisions et stimule la productivité de l'équipe. Essayez ClickUp et simplifiez votre processus de révision de code dès aujourd'hui !