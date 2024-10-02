Google Forms ou SurveyMonkey : Le meilleur outil de sondage ?

La création de formulaires en ligne peut sembler insurmontable, surtout lorsque vous essayez de trouver l'outil de sondage idéal pour obtenir des résultats clairs et exploitables. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et que vous souhaitiez recueillir les commentaires de vos clients ou que vous organisiez un évènement en envoyant des RSVP, la bonne plateforme de sondage peut faire toute la différence.

C'est là qu'interviennent les poids lourds que sont Google Forms et SurveyMonkey.

Tous deux sont populaires, fiables et dotés de fonctionnalités avancées, mais comment faire pour savoir lequel est le mieux adapté à vos besoins ? Est-ce la simplicité de Google Forms ou SurveyMonkey pour ses possibilités de personnalisation ?

Décortiquons tout cela pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre prochain projet de création de sondages.

Que sont les formulaires Google ?

via Formulaire Google Supposons que vous intégrez de nouveaux employés et que vous devez recueillir des informations importantes auprès de chacun d'entre eux, telles que leurs coordonnées, leurs demandes d'équipement ou leurs préférences en matière de formation. Grâce aux formulaires de Google, ce processus est aussi simple que l'envoi d'un e-mail.

Intégré à la suite Google Workspace, Google Forms vous permet de créer des formulaires simples en quelques minutes et de collecter automatiquement toutes les réponses dans Google Sheets, ce qui est parfait pour une analyse rapide des données sans avoir recours à des outils supplémentaires.

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou enseignant et que vous organisiez un sondage pour votre classe, Google Forms vous offre une expérience conviviale sans courbe d'apprentissage.

via Formulaire Google

Fonctionnalités de Google Forms

Google Forms peut sembler simple, mais ne vous y trompez pas : il possède de nombreuses fonctionnalités utiles. Avec quelques Google Form hacks (en anglais) vous pouvez augmenter le potentiel de rationalisation de vos sondages :

1. Intégration avec Google Sheets

Les réponses sont automatiquement organisées dans une Google Sheets afin que vous puissiez suivre le suivi des commentaires en temps réel. Par exemple, si vous réalisez un sondage sur la satisfaction de la clientèle, vous verrez les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent, prêts à être analysés immédiatement.

Toutefois, si vous recherchez une série d'outils plus avancés, de nombreux outils de gestion des données sont disponibles Environnements de travail de Google offrent des options de personnalisation et d'intégration plus poussées.

2. Modèles personnalisables

Vous ne savez pas par où commencer ? Google Forms offre une variété de modèles de Modèles de formulaires Google pour tout de l'inscription à un évènement aux formulaires de commentaires des clients Il suffit d'en choisir un, de le personnaliser et de l'envoyer !

3. Collaboration en temps réel

Vous travaillez en équipe ? Vous pouvez inviter vos collègues à modifier et à contribuer à votre formulaire simultanément. Google Forms est une excellente option pour la création de formulaires pour les équipes de logiciels qui les aident à collaborer efficacement en recueillant des commentaires, en suivant la progression du projet ou en gérant les demandes de l'équipe en temps réel.

Prix des formulaires Google

Free pour toute personne disposant d'un compte Google

pour toute personne disposant d'un compte Google Environnement de travail Business Starter: $7.20/utilisateur par mois

$7.20/utilisateur par mois Environnement de travail Business Standard: $14.40/utilisateur par mois

$14.40/utilisateur par mois Environnement de travail Business Plus: 21 $/utilisateur par mois

Google Forms est un excellent choix pour les sondages en ligne simples, surtout si vous utilisez déjà Google Workspace. Mais qu'en est-il si vous avez besoin de plus de fonctionnalités ? C'est là que SurveyMonkey intervient.

Qu'est-ce que SurveyMonkey ?

via SurveyMonkey Vous avez besoin de plus qu'un simple formulaire ? Entrez dans SurveyMonkey, un outil conçu pour approfondir vos données. Que vous meniez des sondages de satisfaction de la clientèle ou des études de marché détaillées, SurveyMonkey offre une suite de fonctionnalités conçues pour la collecte et l'analyse de données sérieuses.

Pour les entrepreneurs, les éducateurs et les spécialistes des études de marché qui ont besoin de plus de flexibilité et de contrôle, SurveyMonkey fournit des outils avancés pour créer des sondages hautement personnalisés et recueillir des informations significatives.

Fonctionnalités de SurveyMonkey

Les fonctionnalités de SurveyMonkey s'adressent à ceux qui recherchent plus que de simples sondages :

1. Personnalisation avancée

Vous voulez que votre sondage ait l'air professionnel ? Avec SurveyMonkey, vous pouvez personnaliser entièrement vos formulaires avec votre propre marque, la logique des questions et même la logique de saut pour afficher des questions spécifiques en fonction des réponses de l'utilisateur.

Par exemple, si un client sélectionne " Insatisfait " dans un sondage de commentaires sur un produit, vous pouvez déclencher des questions de suivi lui demandant pourquoi.

2. Rapports et analyses détaillés

Après avoir recueilli les réponses, SurveyMonkey ne se contente pas de vous laisser avec des données brutes. **Vous pouvez créer des rapports détaillés avec des diagrammes, des graphiques et des analyses en temps réel

Imaginez que vous effectuez des sondages sur l'engagement des employés et que vous devez partager les résultats lors d'une réunion : les outils de rapports de SurveyMonkey vous permettront de présenter vos résultats en quelques clics seulement.

3. Modèles prêts à l'emploi

Vous ne savez pas comment commencer votre sondage ? SurveyMonkey propose une variété de modèles prêts à l'emploi pour tout, de l'organisation d'évènements à la recherche de clients. Si vous recueillez les commentaires de vos clients, leur modèles de formulaires de commentaires peuvent vous faire gagner du temps et vous permettre de poser les bonnes questions afin de recueillir des informations utiles.

via SurveyMonkey

Tarification de SurveyMonkey

Free (gratuit)

(gratuit) Forfait Teams Advantage: 25 $/utilisateur par mois

25 $/utilisateur par mois Teams Premier Plan: $75/utilisateur par mois

$75/utilisateur par mois Plan mensuel standard: 99 $/mois

99 $/mois Cloud (forfait individuel - Advantage Annual): 468 $/an

468 $/an Cloud (Individual Plan - Premier Annual) : 1428 $/an

: 1428 $/an Enterprise: Tarification personnalisée

SurveyMonkey offre des fonctionnalités plus approfondies, mais son coût est plus élevé. Si votre objectif est de disposer de données approfondies et d'une image de marque personnalisée, cela vaut la peine de l'envisager.

À quoi fait-il par rapport à Google Forms pour vos besoins spécifiques ?

Google Forms vs. SurveyMonkey : Comparaison des fonctionnalités

Choisir entre Google Forms et SurveyMonkey, ce n'est pas seulement choisir un outil, c'est trouver le bon logiciel de création de formulaires qui vous aide à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement

Que vous meniez des sondages rapides auprès de vos employés ou que vous réalisiez des études de marché détaillées, le fait de savoir quel logiciel de création de formulaires répond le mieux à vos besoins peut vous faire gagner du temps et vous épargner des frustrations.

Voyons comment ces deux outils se comparent dans les domaines les plus importants :

Fonctionnalités Google Forms SurveyMonkey Collaboration visuelle Oui Oui Collaboration en temps réel Oui Oui Personnalisation Limitée (couleurs, logo) Étendue (marque, disposition) Fonctionnalités logiques De base (choix multiples, réponses courtes) Avancées (logique de saut, branchements de questions) Rapports et analyses de données De base (Google Sheets) Avancés (diagrammes et rapports intégrés) Forfait Free Oui, avec des fonctionnalités limitées Oui, avec des fonctionnalités limitées

Comparons maintenant leurs différences en détail :

Fonctionnalité #1 : Facilité d'utilisation

via Formulaire Google Google Forms: Lorsque vous avez besoin d'un sondage terminé hier, la facilité d'utilisation est tout ce qu'il y a de plus important. Google Forms est la définition même de la simplicité : vous pouvez mettre en place un sondage en quelques minutes.

Par exemple, si vous êtes un enseignant qui crée un questionnaire ou un spécialiste du marketing qui recueille des commentaires après le lancement d'un produit, l'interface "glisser-déposer" de Google Forms rend le processus rapide et sans douleur.

SurveyMonkey: En revanche, SurveyMonkey vous donne plus de contrôle, mais il faut un peu plus de temps pour le maîtriser. À faire apparaître des questions différentes en fonction de la réponse de l'internaute ? La fonctionnalité de logique de saut de SurveyMonkey est parfaite pour cela.

Elle est idéale pour les sondages plus approfondis, comme les études de marché qui étudient le comportement des clients, mais elle s'accompagne d'une courbe d'apprentissage.

Gagnant: Si la rapidité est votre priorité, Google Forms est le gagnant incontestable. Cependant, SurveyMonkey peut valoir le coup si vous avez besoin de plus de personnalisation et de contrôle.

Fonctionnalité n° 2 : Personnalisation et image de marque

Un sondage ne sert pas uniquement à recueillir des réponses, c'est une extension de votre marque.

via SurveyMonkey Google Forms: Offre une personnalisation de base, vous permettant de changer la couleur de fond et d'ajouter un logo, mais c'est à peu près tout. Mon travail peut être utile si vous organisez un sondage interne ou si vous recueillez les réponses des étudiants.

SurveyMonkey: Vous permet de personnaliser votre marque, en ajoutant votre logo et en personnalisant les couleurs et la disposition. Par exemple, si vous organisez un sondage sur la satisfaction de la clientèle, vous pouvez faire en sorte que le sondage semble faire partie intégrante de l'expérience de votre marque.

Gagnant: Les options de conception de SurveyMonkey lui confèrent un avantage certain si vous souhaitez impressionner votre public.

Fonctionnalité n° 3 : Collecte et analyse des données

via Formulaire Google Les deux outils sont performants, mais de manière différente.

Google Forms: S'intègre facilement à Google Sheets, ce qui vous permet d'accéder aux réponses en temps réel. Par exemple, vous venez de lancer un nouveau produit et vous avez envoyé un sondage à vos clients.

Au fur et à mesure que les réponses arrivent, elles sont automatiquement compilées dans une Google Sheets, ce qui vous permet d'analyser les taux de satisfaction ou d'identifier rapidement les améliorations potentielles à apporter au produit.

SurveyMonkey: va plus loin dans l'analyse grâce à des fonctions intégrées d'analyse des réponses logiciel d'analyse de sondages qui propose des diagrammes, des graphiques et des rapports avancés.

Gagnant : Si vous gérez l'assistance client et devez analyser les tendances des commentaires au fil du temps, les fonctionnalités de rapports de SurveyMonkey vous permettent de générer des rapports personnalisés et faciles à lire, sans avoir besoin d'exporter.

Google Forms vs. SurveyMonkey sur Reddit

Lorsqu'il s'agit de choisir entre Google Forms et SurveyMonkey, les meilleures informations proviennent parfois de ceux qui utilisent ces outils au quotidien. Nous nous sommes donc tournés vers Reddit pour voir ce que les utilisateurs du monde réel disent, et leurs commentaires offrent des informations précieuses.

Pour ceux qui priment la simplicité et l'intégration transparente, Google Forms remporte la palme. Utilisateur de Reddit catcheroni résume parfaitement la situation :

_C'est gratuit, c'est simple, et il y a une intégration super simple avec Google Sheets, que j'utilise beaucoup

catcheroni

Google Forms est donc une option de choix pour les utilisateurs qui ont besoin d'un moyen rapide et simple de recueillir des réponses et d'analyser instantanément les données dans Google Sheets.

D'un autre côté, SurveyMonkey a également des utilisateurs fidèles qui apprécient son équilibre entre facilité et fonction. Comme l'utilisateur de Reddit torresburriel le dit :

_Nous utilisons SurveyMonkey. Il est simple, abordable et facile pour les participants

torresburriel

Ces commentaires soulignent la force de SurveyMonkey, qui offre une expérience intuitive à la fois aux créateurs de sondages et aux personnes interrogées, en particulier lorsqu'elles recherchent une personnalisation plus avancée.

Alors, quel est le verdict ? Les deux outils ont leurs points forts en fonction de vos besoins, mais le fait d'entendre directement les utilisateurs vous donne une idée plus claire de celui qui pourrait être le mieux adapté à vos projets.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Google Forms vs. SurveyMonkey

Si Google Forms ou SurveyMonkey n'offrent pas les fonctionnalités avancées ou la flexibilité dont vous avez besoin, il est peut-être temps d'explorer d'autres options. De nombreux Les concurrents de Google Forms et Alternatives à SurveyMonkey sont disponibles, mais l'une d'entre elles se démarque - ClickUp .

ClickUp vous permet de créer des formulaires, convertit automatiquement les réponses en tâches ClickUp, s'intègre de manière transparente aux flux de travail et offre une analyse des données en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables.

C'est une solution achevée qui va au-delà de la simple création de formulaires.

Voici comment ClickUp peut simplifier votre travail :

1. Affichage du formulaire

Transformez les réponses aux sondages en tâches exploitables avec ClickUp Form View

Lorsque vous recueillez les commentaires de vos clients, au lieu de saisir manuellement les réponses dans un système distinct, Affichage du formulaire ClickUp transforme automatiquement ces réponses en tâches pour votre équipe.

La possibilité d'appliquer une logique conditionnelle dans les formulaires la rend encore plus puissante : elle vous permet d'afficher des questions spécifiques en fonction des réponses précédentes, ce qui vous permet d'obtenir des données plus pertinentes de la part des personnes interrogées.

Chaque envoi devient une tâche sur laquelle votre équipe peut immédiatement travailler, ce qui simplifie l'ensemble du processus.

Par exemple, supposons que vous exploitiez une boutique en ligne et que vous envoyiez des sondages après achat. Avec Form View, chaque réponse, qu'il s'agisse d'un avis positif ou d'une plainte, devient une tâche assignée au membre de l'équipe concerné. Cela élimine le suivi manuel et garantit que rien ne passe inaperçu.

2. Gestion des tâches

Transformez automatiquement les envois de formulaires en tâches et gardez votre équipe alignée avec ClickUp Tasks

La véritable puissance de ClickUp réside dans sa capacité à tout connecter. Lorsque quelqu'un soumet un formulaire, vous pouvez automatiquement le transformer en tâche Tâche ClickUp , l'assigner à un membre de l'équipe et fixer des paramètres.

Imaginons que vous organisiez un sondage sur les réactions des clients après le lancement d'un produit. Au lieu de trier manuellement les réponses, ClickUp Tasks peut automatiquement assigner chaque réponse en tant que tâche au service concerné.

Par exemple, les commentaires positifs peuvent être acheminés vers le marketing pour les témoignages, tandis que les problèmes liés aux produits peuvent être directement transmis à l'assistance client pour un suivi. De cette façon, aucun feedback n'est oublié, et chaque tâche est suivie du début à la fin.

En d'autres termes, contrairement aux outils de sondage traditionnels, ClickUp va au-delà de la création de formulaires et s'intègre directement à son système d'information logiciel de gestion des tâches ce qui le rend parfait pour les équipes qui ont besoin de prendre des mesures en fonction des commentaires reçus

Que vous gériez les commentaires des clients ou les demandes internes, ClickUp veille à ce que chaque envoi soit traité efficacement et suivi du début à la fin.

3. Modèles de feedback

Collectez, organisez et hiérarchisez facilement les retours d'information grâce au modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp

ClickUp propose également des solutions prêtes à l'emploi, comme le Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp . Ce modèle est parfait pour recueillir et organiser les commentaires en un seul endroit.

Qu'il s'agisse de recueillir les commentaires des employés ou de sonder les utilisateurs sur votre produit, le retour d'information est instantanément structuré pour faciliter l'analyse. Vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins, en vous assurant d'obtenir les données souhaitées.

Par exemple, supposons que vous dirigiez une équipe de réussite client et que vous envoyiez un sondage de retour d'information sur une nouvelle fonctionnalité. Le modèle de formulaire de feedback catégorise et hiérarchise chaque réponse, ce qui permet d'identifier facilement les problèmes à traiter en priorité.

En outre, l'affichage du Tableau des recommandations générales vous offre un espace pour réfléchir et stocker toutes vos idées liées aux commentaires.

4. Automatisations et analyses

ClickUp va au-delà des formulaires - il automatise l'ensemble du processus. Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez définir des flux de travail basés sur les réponses à un sondage.

Par exemple, si quelqu'un sélectionne une réponse négative, ClickUp peut automatiquement assigner une tâche de suivi à votre équipe de service client. De même, si un sondage révèle un problème de priorité élevée, vous pouvez déclencher une alerte pour une action immédiate.

Visualisez les données clés et suivez la progression en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp

Mais ce n'est pas tout Les tableaux de bord de ClickUp vous donnent des informations en temps réel, afin que vous puissiez surveiller les tendances, suivre les taux de réponse et visualiser vos données sans quitter la plateforme.

Vous devez présenter les résultats d'un sondage lors d'une réunion ? Les tableaux de bord intégrés vous permettent de générer des rapports en quelques secondes, rendant vos données instantanément exploitables.

ClickUp n'est pas seulement un outil, c'est une solution achevée pour les équipes qui veulent en faire plus avec leurs sondages.

Si vous avez dépassé les limites de Google Forms et de SurveyMonkey, la capacité de ClickUp à intégrer des formulaires, des tâches, des automatisations et des informations en temps réel change la donne pour tous ceux qui cherchent à transformer les données en actions.

Créez des formulaires et des sondages efficaces avec ClickUp

Google Forms et SurveyMonkey offrent tous deux des avantages uniques, ce qui les rend adaptés à différents cas d'utilisation.

Google Forms est un excellent outil gratuit pour les sondages et les formulaires simples avec des fonctionnalités de base au sein de l'écosystème Google. SurveyMonkey est idéal si vous souhaitez créer des sondages avec des fonctionnalités et des rapports plus avancés.

ClickUp, quant à lui, offre une puissante combinaison de création de formulaires et de gestion de projets, ce qui en fait un choix polyvalent pour les équipes qui ont besoin de collecter et d'analyser des données dans le cadre de leurs flux de travail.

L'approche intégrée de ClickUp signifie que chaque envoi de sondage n'est pas seulement une donnée - c'est une étape vers l'amélioration de votre entreprise. Qu'il s'agisse de suivre les réponses en temps réel, d'automatiser les flux de travail en fonction des commentaires ou de créer des rapports visuels, ClickUp vous aide à faire les choses plus rapidement et plus intelligemment.

Prêt à découvrir comment ClickUp peut transformer la gestion de vos sondages et de vos tâches ? S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une meilleure façon de travailler !