15+ Modèles gratuits de gestion de projet Asana

Vous avez un projet à réaliser dans un délai très court et la pression est à son comble. Vous savez ce qui doit être Terminé, mais le processus de planification vous semble être une tâche gigantesque.

C'est là que les modèles de gestion de projet d'Asana s'avèrent utiles.

Au lieu de construire votre plan de projet à partir de zéro sur Asana, ces modèles offrent un moyen simple d'organiser votre flux de travail, en veillant à ce que votre équipe soit alignée dès le premier jour.

Explorons quelques modèles de gestion de projet Asana et la façon dont ils peuvent optimiser votre processus. ⤵️

**Qu'est-ce que les modèles de gestion de projet Asana ?

Les modèles de gestion de projet Asana vous aident à donner le coup d'envoi de vos projets sans avoir à créer une structure à partir de zéro.

Que vous organisiez une campagne, suiviez des livrables ou supervisiez le lancement d'un produit, ces modèles vous offrent un cadre prêt à l'emploi pour gérer efficacement les tâches et les échéanciers.

Ces modèles de projet vous permettent également de :

Normaliser et mettre à l'échelle le processus d'entreprise

De planifier les tâches, les rôles et les échéances d'une nouvelle recrue

De planifier des sprints avec des échéanciers et des jalons clairs

De fixer des paramètres pour une nouvelle formation

Atténuer les risques en identifiant les défis potentiels

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de projet Asana ?

Un bon modèle de gestion de projet Asana vous permet de bien forfaiter vos projets sur plusieurs fronts. Celui qui est idéal présente les caractéristiques suivantes :

Une structure claire : Il doit être bien organisé. Il doit organiser les tâches, les échéanciers et les priorités sans aucune confusion

Il doit être bien organisé. Il doit organiser les tâches, les échéanciers et les priorités sans aucune confusion Souplesse de personnalisation: Le modèle doit être ajustable, ce qui vous permet de modifier les tâches, les délais et les affectations des équipes en fonction de vos besoins spécifiques

Le modèle doit être ajustable, ce qui vous permet de modifier les tâches, les délais et les affectations des équipes en fonction de vos besoins spécifiques Dépendances des tâches : Le modèle doit vous permettre de lier les tâches qui dépendent les unes des autres afin d'assurer un flux de travail fluide

Le modèle doit vous permettre de lier les tâches qui dépendent les unes des autres afin d'assurer un flux de travail fluide Jalons prédéfinis: Les objectifs clés du projet doivent déjà être définis afin de suivre la progression et de maintenir l'attention de l'équipe sur les échéances critiques

Les objectifs clés du projet doivent déjà être définis afin de suivre la progression et de maintenir l'attention de l'équipe sur les échéances critiques **Fonctionnalités de collaboration : le modèle doit assister l'équipe d'assistance par le biais d'options telles que les commentaires, le partage de fichiers et l'utilisation d'étiquettes

Options d'Automatisation: Il devrait permettre d'automatiser les tâches répétitives, les rappels ou les mises à jour de statut afin de gagner du temps et de réduire les efforts manuels

Il devrait permettre d'automatiser les tâches répétitives, les rappels ou les mises à jour de statut afin de gagner du temps et de réduire les efforts manuels Évolutivité : le modèle doit pouvoir être utilisé pour des projets de petite ou de grande envergure, avec la possibilité de gérer des flux de travail plus complexes en cas de besoin

15 modèles de gestion de projet Asana gratuits

Trouver le bon modèle de gestion de projet peut faire toute la différence pour que votre équipe reste organisée et productive.

Voici 15 modèles Asana gratuits que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. 🧑‍💻

1. Modèle de calendrier Asana pour les médias sociaux

Via : Asana Les Modèle de calendrier des médias sociaux d'Asana est un excellent outil pour organiser le processus de création de contenu sur les différentes plateformes de médias sociaux.

Vous pouvez l'utiliser pour planifier, programmer et suivre les posts. Il est parfait pour maintenir la cohérence et collaborer avec les membres de l'équipe en attribuant des tâches et en fixant des paramètres.

Grâce à lui, vous pouvez :

Planifier votre calendrier de publication pour la semaine ou le mois

Aligner les thèmes de contenu sur des dates ou des campagnes clés

Assigner des tâches aux membres de l'équipe et fixer des paramètres pour les versions préliminaires ou les approbations

Suivre les indicateurs de performance afin d'affiner les posts à venir

Télécharger ce modèle

2. Modèle de planification d'évènement Asana

Via : Asana

Les Modèle de planification d'évènement d'Asana organise chaque détail de votre évènement marketing ou communautaire. Il couvre la logistique, les listes d'invités, les échéanciers et bien plus encore, avec des sections dédiées pour gérer chaque aspect.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement assurer le suivi des tâches, surveiller la progression et respecter les échéanciers, afin que chaque étape soit gérée en douceur du début à la fin.

De plus, l'affichage du calendrier intégré vous aide à visualiser les dates importantes et les jalons au fur et à mesure de la progression des tâches.

Télécharger ce modèle

3. Modèle de planification du sprint Asana

Via : Asana

Vous avez besoin d'établir une stratégie pour tout le travail que vous prévoyez de faire au cours du sprint à venir ? Utilisez l'outil Modèle de planification du sprint d'Asana pour décomposer les tâches en sprints gérables. Le modèle peut être utilisé tout au long de votre sprint, en commençant par la session de planification initiale jusqu'à votre rétrospective finale. Il permet également de :

Définit les objectifs et les priorités du sprint

D'assigner des tâches aux membres de l'équipe avec des échéances précises

Achevé la progression pour s'assurer que les sprints sont achevés dans les délais

Sprints de révision de chaque sprint pour ajuster les forfaits futurs

Télécharger ce modèle

4. Modèle de diagramme de Gantt Asana

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Asana-Gantt-Chart-Template-1400x933.png Modèle de diagramme de Gantt Asana /$$$img/

Via : Asana

Les diagrammes de Gantt organisent visuellement les tâches sur un Échéancier, en indiquant les dates de début et de fin, les durées et les dépendances. Le diagramme de Gantt Modèle de diagramme de Gantt d'Asana fournit un échéancier interactif qui rend le suivi du projet plus intuitif.

Le modèle inclut des fonctions permettant de tracer les tâches et leurs dépendances sur un échéancier effacé, ce qui facilite l'attribution des dates d'échéance et le suivi de la progression. Lorsque l'échéancier d'un projet change, vous pouvez ajuster les dates limites pour que tout reste sur le bon chemin.

De plus, grâce à une vue d'ensemble du projet, vous pouvez gérer le flux global de manière efficace et vous assurer que votre équipe reste alignée.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de réunion 1 à 1 sous Asana

Via : Asana

Les Modèle de réunion en tête à tête d'Asana pose les bases de discussions productives avec votre ou vos nouveaux membres de l'équipe. Il suit les sujets de discussion, les éléments d'action et les points clés à retenir pour que rien ne soit oublié.

Pour l'utiliser efficacement, vous pouvez

Établir un agenda en dressant la liste des points de discussion avant la réunion

Noter les décisions ou les étapes suivantes directement pendant la réunion

Attribuer des tâches de suivi assorties de délais afin de maintenir la progression

L'utiliser comme référence pour les réunions suivantes afin de suivre les problèmes et les réalisations en cours

Télécharger ce modèle

6. Modèle de Backlog de produit Asana

Via : Asana

Les Le modèle post-mortem d'Asana est un excellent moyen pour vous et votre équipe de réfléchir aux projets achevés. Il fournit une structure claire pour analyser les réussites et les points à améliorer.

Le modèle vous guide dans la documentation d'éléments clés tels que les objectifs, les résultats et les défis, tout en offrant un espace pour consigner ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les leçons tirées de l'expérience. Ce processus favorise un dialogue ouvert, encourage le compte rendu et permet à chacun de partager son point de vue, ce qui améliore la dynamique de l'équipe et l'apprentissage collectif.

En utilisant ce modèle Asana, vous améliorerez les performances, obtiendrez des informations précieuses pour l'entreprise et créerez une culture de croissance continue pour les projets futurs.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de compte rendu quotidien d'Asana

Via : Asana

Les Asana Agile Daily Standup Template (Modèle de compte rendu quotidien) permet aux équipes de rester alignées en fournissant un cadre clair pour le suivi de la progression quotidienne au cours d'une réunion de travail. Il garantit que tout le monde reste informé des tâches achevées, du travail en cours et de tout élément bloquant nécessitant une attention particulière, ce qui rend les réunions plus efficaces et plus ciblées.

Grâce à ce modèle, les membres de l'équipe peuvent facilement partager ce qu'ils ont accompli hier, leurs forfaits pour aujourd'hui et les obstacles auxquels ils sont confrontés.

Il permet également de suivre les tâches tout au long de la journée, d'attribuer des actions de suivi pour résoudre rapidement les problèmes et de consulter les notes des réunions précédentes pour suivre la progression à long terme.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de rétrospective de sprint d'Asana

Via : Asana

L'amélioration est un voyage continu, et apprendre de ses erreurs est la clé.

Les Modèle de rétrospective de sprint d'Asana reflète les sprints achevés, en offrant un espace pour les réalisations et les domaines à améliorer. Il favorise la croissance cohérente de l'équipe et optimise votre processus global en encourageant un dialogue ouvert et un retour d'information exploitable.

Ce modèle peut également vous aider :

Reconnaître un membre de l'équipe qui a obtenu de bons résultats ou assigner une formation à quelqu'un qui n'est pas assez performant

Identifier des informations exploitables à partir des rétrospectives pour améliorer les sprints à venir

Attribuer des tâches en fonction des performances passées et résoudre les problèmes éventuels

Examiner régulièrement la progression pour suivre les améliorations en cours

Télécharger ce modèle

9. Modèle de rapports de projet Asana

Via : Asana

Les Modèle de rapports sur un projet Asana sert de hub central pour toutes les mises à jour de votre projet. Il vous permet d'évaluer rapidement ce qui a été accompli, ce qui est à venir et à quel point vous êtes proche d'atteindre vos objectifs.

Ce modèle de projet vous évite d'avoir à parcourir plusieurs fournisseurs, prestataires pour fournir des mises à jour de statut, ce qui rend les rapports plus efficaces et plus clairs.

Vous pouvez créer des rapports hebdomadaires ou mensuels en toute simplicité, en veillant à ce que tout soit cohérent d'un projet à l'autre. Le format réutilisable vous permet de repartir à zéro pour chaque nouveau projet, en copiant et en complétant simplement les détails.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de planification de la capacité d'Asana

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Asana-Capacity-Planning-Template-1400x933.png Modèle de planification de la capacité d'Asana /$$$img/

Via : Asana Le modèle de planification de la capacité d'Asana offre une aide à la gestion précise des tâches et à l'allocation des ressources. Il garantit que les membres de l'équipe et les outils nécessaires sont en place pour vos projets, ce qui permet d'éviter les surcharges et d'augmenter la productivité.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifier les projets en cours et à venir ainsi que leurs besoins en ressources

Affecter les nouveaux membres de l'équipe en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences

Contrôler l'utilisation des ressources et ajuster les affectations en fonction de l'évolution des demandes liées aux projets

Examiner régulièrement les capacités afin de prévoir et de traiter les éventuels manques ou excédents

Télécharger ce modèle

11. Modèle de calendrier de productivité Asana

Via : Asana

Lorsque l'on jongle avec plusieurs projets, il peut être difficile d'établir des priorités de manière efficace. C'est là que l'outil Modèle de calendrier de productivité Asana entre en jeu. Il suit votre processus de production du début à la fin, ce qui facilite la gestion des échéanciers, la coordination des tâches et le bon déroulement de chaque étape.

Ce modèle peut être utilisé pour :

Attribuer des tâches à l'équipe avec des échéances claires pour chaque étape

Suivre la progression et ajuster les échéanciers si nécessaire pour respecter le calendrier

Identifier et résoudre rapidement les goulets d'étranglement de la production

Télécharger ce modèle

12. Modèle de plan de processus Asana

Via : Asana

Trier des documents à n'en plus finir peut être accablant Modèle de plan de processus d'Asana est très utile. Il permet de visualiser vos flux de travail, ce qui facilite la description des processus complexes, l'identification des inefficacités et la compréhension de chaque étape par votre équipe.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Documenter chaque étape de votre processus dans une forme claire et séquentielle

Attribuer des tâches et des délais aux membres de l'équipe pour chaque étape

Utiliser le plan pour identifier les goulets d'étranglement potentiels et les domaines à améliorer

Réviser et mettre à jour régulièrement la carte pour l'adapter aux pratiques et aux besoins actuels

Télécharger ce modèle

13. Modèle de stratégie marketing Asana

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Asana-Marketing-Strategy-Template-1400x893.png Modèle de stratégie marketing d'Asana /$$img/

Via : Asana

Les Modèle de stratégie marketing d'Asana rend la planification et l'exécution de vos efforts de marketing simples. Il organise vos campagnes, suit l'évolution des choses et veille à ce que votre équipe reste concentrée sur vos objectifs.

Vous pouvez définir clairement vos objectifs marketing, diviser votre stratégie en éléments exploitables et les attribuer aux membres de l'équipe en leur fixant des échéances.

À mesure que vous suivez la progression et les performances de la campagne, le modèle Asana vous permet d'ajuster votre approche en fonction des résultats, pour que vos activités marketing restent sur la bonne voie.

Télécharger ce modèle

14. Modèle de plan de gestion de la portée du projet Asana

Via : Asana

Les Asana Modèle de plan de gestion de la portée du projet vous aide à définir et à gérer efficacement les limites de votre projet. En vous concentrant sur la portée du projet, le budget et l'échéancier, vous pouvez mieux atteindre vos objectifs et éviter des problèmes tels que le glissement de la portée, qui entraînent davantage de retards et de dépassements de budget.

Grâce à ce modèle, vous établirez un périmètre de projet clair qui couvre des éléments clés tels que les échéances, les budgets et les produits livrables. Cette clarté assiste l'affectation des ressources et définit des paramètres réalistes pour toutes les personnes impliquées.

Les fonctionnalités clés du modèle Asana comprennent :

Un énoncé de la portée du projet pour clarifier les inclusions et les exclusions

Une structure de répartition du travail (SRT) pour suivre les tâches et les dépendances

Des diagrammes d'affectation des parties prenantes pour définir les rôles et les responsabilités

Un processus de contrôle des changements pour gérer et évaluer les modifications du périmètre

Télécharger ce modèle

15. Modèle de clôture de projet Asana

Via : Asana

Les Modèle de clôture de projet d'Asana aide les équipes à achever les projets en décrivant toutes les étapes nécessaires après avoir achevé les livrables. Il assure une transition en douceur entre l'achèvement du projet et sa clôture en couvrant des tâches essentielles telles que l'examen des forfaits, la finalisation des budgets et la mise à jour de la documentation.

Le modèle comprend également un forfait d'essai pour mesurer et partager les résultats, gère les signatures de projet pour confirmer l'achèvement et gère les transferts pour les produits livrables abonnés.

Télécharger ce modèle

Les limites de la gestion de projet Asana

Asana pour la gestion de projet offre beaucoup d'utilités, mais elle fait quelques limites.

Voici un aperçu de certaines d'entre elles :

Flexibilité limitée : Les modèles offrent un cadre de base, mais ne facilitent pas la personnalisation en profondeur, comme l'ajout de champs personnalisés. Cela peut s'avérer restrictif si votre projet nécessite une approche plus personnalisée

Les modèles offrent un cadre de base, mais ne facilitent pas la personnalisation en profondeur, comme l'ajout de champs personnalisés. Cela peut s'avérer restrictif si votre projet nécessite une approche plus personnalisée Pas d'automatisation intégrée : De nombreux modèles de gestion de projet Asana ne disposent pas d'automatisation intégrée, de sorte que vous devrez souvent ajuster manuellement les statuts des tâches, les délais ou les dépendances. Ce processus peut devenir fastidieux, en particulier pour les projets de grande envergure

De nombreux modèles de gestion de projet Asana ne disposent pas d'automatisation intégrée, de sorte que vous devrez souvent ajuster manuellement les statuts des tâches, les délais ou les dépendances. Ce processus peut devenir fastidieux, en particulier pour les projets de grande envergure L'absence de fonctionnalités de suivi du temps: L'un des principaux inconvénients est l'absence de suivi du temps intégré. Si le suivi du temps passé sur les tâches est essentiel pour vos projets, vous aurez besoin d'un outil externe

L'un des principaux inconvénients est l'absence de suivi du temps intégré. Si le suivi du temps passé sur les tâches est essentiel pour vos projets, vous aurez besoin d'un outil externe Fonctions d'assignation limitées : La fonctionnalité d'assignation des tâches d'Asana limite chaque tâche à un seul assigné. Cette limite peut poser des difficultés pour les tâches nécessitant une collaboration ou plusieurs collaborateurs

Modèles alternatifs de gestion de projet Asana

Si vous envisagez d'utiliser des alternatives à Asana , ClickUp est un concurrent de taille qui mérite votre attention. ClickUp est un outil polyvalent conçu pour faciliter votre flux de travail grâce à ses fonctionnalités complètes et à ses modèles personnalisables. Voyons comment cet outil de outil de gestion de projet peut offrir une nouvelle approche pour une gestion plus efficace de vos projets.

1. Modèle de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Template.png Rationalisez la planification et l'organisation de vos projets grâce au modèle de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1\*mcx5ud\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de gestion de projet ClickUp est la solution idéale pour gérer des projets complexes impliquant plusieurs équipes. Il simplifie votre flux de travail, stimule la collaboration et maintient tout sur la bonne voie du début à la fin.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre les tâches, les délais et les responsabilités, ce qui vous permet d'afficher une vue d'ensemble du projet. Il est parfait pour les gestionnaires de projet qui doivent assurer la coordination entre différentes équipes, améliorant ainsi la communication.

En outre, le modèle personnalisé vous permet d'adapter le processus de gestion de projet à votre style et aux besoins spécifiques de votre équipe.

Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de portfolio de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.jpeg Centralisez et supervisez plusieurs projets sans effort en utilisant le modèle de portefeuille de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060515629&department=pmo&\_gl=1\*12d1ax4\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

S'il vous est difficile d'assurer le suivi de plusieurs projets au sein de différents départements et programmes, le Modèle de portefeuille de gestion de projet ClickUp est là pour vous aider. Ce modèle facilite le suivi des projets, en vous informant en temps réel de l'état de santé et de la progression de chacun d'entre eux.

Il assiste la collaboration en permettant aux membres de l'équipe de mettre à jour leur progression et de partager leurs commentaires directement sur la plateforme. Cela favorise une communication proactive et garantit que tout le monde est aligné sur les objectifs et les délais du projet.

Vous bénéficierez également de trois types d'affichages - Rapports de statut hebdomadaires, Équipe et Feuille de route PMO - afin de vous assurer que vous disposez des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de rapport de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Report-Template.jpg Obtenez des informations claires sur les performances de votre projet grâce au modèle de rapport de gestion de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6143184&department=pmo&\_gl=1\*crbsc6\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous pensez peut-être disposer d'une solide stratégie de planification de projet, mais des problèmes inattendus peuvent toujours survenir et affecter votre échéancier. Mettez fin à ces soucis grâce au Modèle de rapport de gestion de projet ClickUp .

Le modèle comporte quelques sections clés, comme :

Aperçu du projet: Fournit un résumé de haut niveau avec le nom du projet, le client, les dates et une brève description pour une orientation rapide

Fournit un résumé de haut niveau avec le nom du projet, le client, les dates et une brève description pour une orientation rapide Statut du projet: UtiliseStatuts personnalisés ClickUp avec un code couleur (vert, jaune, rouge) pour indiquer si le projet est sur la bonne voie

UtiliseStatuts personnalisés ClickUp avec un code couleur (vert, jaune, rouge) pour indiquer si le projet est sur la bonne voie Jalons et produits livrables: Suivi des jalons clés, des dates d'échéance et de leur statut pour mettre en évidence les obstacles potentiels

Suivi des jalons clés, des dates d'échéance et de leur statut pour mettre en évidence les obstacles potentiels Problèmes et risques: Documente et suit les problèmes et les risques, y compris leur impact, les stratégies d'atténuation et les parties responsables

Documente et suit les problèmes et les risques, y compris leur impact, les stratégies d'atténuation et les parties responsables Budget et données financières: Offre un aperçu du budget, y compris les montants initiaux, les dépenses actuelles et les écarts

Offre un aperçu du budget, y compris les montants initiaux, les dépenses actuelles et les écarts Tâches et jalons à venir: Décrit les tâches et les jalons clés pour la prochaine période

Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de manuel de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-Playbook-Template.png Le modèle de manuel de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, gérer et suivre vos projets.

https://app.clickup.com/signup?template=t-110656904&department=pmo&\_gl=1\*1nfub39\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de manuel de gestion de projet par ClickU p est livré avec un dossier préconstruit pour votre environnement de travail et est conçu pour faciliter la planification, la gestion et l'exécution des projets.

Voyons comment vous pouvez commencer à utiliser le modèle :

Tout d'abord, définissez les objectifs de votre projet en faisant un brainstorming et en notant ce que vous souhaitez réaliser

Ensuite, définissez la portée du projet en décrivant les tâches et les jalons nécessaires, que vous pouvez ajouter en tant queChamps personnalisés ClickUp* Lorsque vous ouvrirez le modèle, vous verrez une disposition claire avec les objectifs du projet, les jalons clés et les échéanciers. Cette installation définit ce à quoi ressemble la réussite et vous permet d'adapter les objets à vos besoins spécifiques, en veillant à ce que tous les membres de votre équipe soient sur la même page

Le modèle encourage également les contrôles réguliers et les révisions au fur et à mesure de la progression du projet. Enfin, vous pouvez mettre en place des paramètresTâche récurrente ClickUppour des réunions hebdomadaires ou bihebdomadaires afin d'évaluer la progression par rapport aux objectifs et d'ajuster les forfaits si nécessaire

Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de tâches de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Project-Management-Tasks-Plan-Template.png Le modèle de plan des tâches de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer les projets et les tâches du début à la fin.

https://app.clickup.com/signup?template=t-3338ukw&department=pmo&\_gl=1\*o47297\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les échéances peuvent être accablantes, mais le Modèle de tâches de gestion de projet ClickUp vous permet de tout contrôler. Ce modèle simplifie la gestion de projet en vous permettant de créer des tâches et des sous-tâches, de les attribuer aux membres de l'équipe et de contrôler qui peut voir quoi.

Grâce à des fonctionnalités telles que le L'affichage de l'échéancier de ClickUp et Vue Gantt diagramme le modèle de diagramme de Gantt vous permet de garder un œil sur la progression et les échéances sans problème. Il organise également les projets complexes en éléments gérables, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier du suivi de chaque tâche et de chaque affectation individuellement.

Télécharger ce modèle

6. Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp*

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.jpeg Le modèle de cadre de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à améliorer vos processus et vos flux de travail.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200606389&department=pmo&\_gl=1\*12wtr3q\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous avez du mal à faire décoller un nouveau projet, les Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp pourrait être votre solution idéale. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre projet et respecter les échéanciers et les budgets.

Le modèle vous permet de forfaiter efficacement chaque aspect de votre projet, de créer des processus et des procédures qui améliorent la collaboration, de suivre la progression et de résoudre rapidement les problèmes grâce à des mises à jour en temps réel, le tout à partir de ClickUp.

Et le meilleur ? Ce modèle est facile à utiliser pour les débutants et fonctionne aussi bien pour les petits projets aux ressources limitées que pour les projets plus importants et plus complexes.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de revue de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Project-Management-Review-Template-by-ClickUp.png Le modèle de revue de gestion de projet de ClickUp est conçu pour aider les équipes à examiner la progression, à identifier les risques et à forfaiter l'avenir.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071788&department=engineering-product&\_gl=1\*1itdf3x\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Une revue de gestion de projet est cruciale pour chaque projet car elle permet de déterminer s'il vaut la peine d'être poursuivi ou s'il nécessite des ajustements. La Modèle de revue de gestion de projet par ClickUp fournit les outils et les visualisations nécessaires pour que vos examens soient organisés et pertinents.

Le modèle vous permet de recueillir les commentaires des parties prenantes, d'identifier les domaines à améliorer et d'organiser les projets pour des processus d'examen efficaces. C'est tout ce dont vous avez besoin pour mener des revues de projet, que vous gériez un seul projet ou plusieurs initiatives à la fois.

Télécharger ce modèle

8. ClickUp Modèle d'approche de la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-management-approach-template.png Le modèle d'approche de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, organiser et suivre les étapes d'un projet en un seul endroit.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205386666&department=pmo&\_gl=1\*1p8riqv\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le forfait est la pierre angulaire de tout projet réussi. Que vous gériez une petite équipe ou une initiative de grande envergure, la planification est la pierre angulaire de tout projet réussi Modèle d'approche de gestion de projet ClickUp offre un cadre structuré pour garder les choses sur la bonne voie.

Ce modèle crée une feuille de route claire pour votre projet, avec des échéanciers détaillés et des tâches assignées, ce qui facilite l'organisation et l'efficacité. Il permet également à votre équipe, à vos clients et aux parties prenantes de rester connectés et sur la même page tout au long du projet.

Du lancement d'un produit au développement d'une application, ce modèle peut devenir votre outil de référence pour une gestion de projet efficace et réussie.

Télécharger ce modèle

9. Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/fb782597-1000.png Le modèle d'exigences de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à garder une trace des exigences du projet.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200549854&department=pmo&\_gl=1\*1lg970f\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Des exigences claires et bien définies en matière de gestion de projet préparent l'étape de la réussite.

Les Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp fournit un cadre solide pour s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne la portée, les produits livrables et l'échéancier de votre projet.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement documenter et organiser votre projet, assigner des tâches, suivre la progression et fixer des paramètres.

Que vous gériez une équipe agile ou un projet complexe, ce modèle ClickUp vous permet de rester organisé et d'avoir une longueur d'avance.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Project-Management-Spreadsheet-Template.png Le modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre toutes les tâches impliquées dans un projet.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200533127&department=pmo&\_gl=1\*1opa6ah\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

La gestion de projets peut s'avérer difficile, mais une feuille de calcul bien organisée peut faire toute la différence. Le Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp vous permet de garder la maîtrise de vos projets, qu'il s'agisse d'initiatives à petite échelle ou de projets de grande envergure.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement visualiser les échéanciers des projets pour une meilleure planification et coordination. Il permet également de tenir les parties prenantes informées de tout changement ou problème.

Dites adieu à la confusion lors de la gestion de projets de grande envergure - ce modèle s'occupe de tous les nombres et détails pour vous.

Télécharger ce modèle

Glide Through Project Management Using ClickUp Templates (Guide de la gestion de projet à l'aide de modèles ClickUp)

La gestion de projet peut être une tâche épuisante si vous ne disposez pas d'un système d'assistance adéquat pour surmonter les obstacles. Du forfait et de la stratégie à l'enregistrement, l'exécution et la révision, les modèles peuvent être votre meilleur atout pour rationaliser ces tâches.

Si les modèles de gestion de projet Asana sont fonctionnels, ils ne sont pas à la hauteur en ce qui concerne les options de personnalisation et d'automatisation, domaines dans lesquels ClickUp excelle.

ClickUp offre un environnement de travail unifié avec des fonctionnalités qui peuvent considérablement améliorer votre expérience de gestion de projet. S'inscrire à ClickUp pour optimiser votre flux de travail dès aujourd'hui.