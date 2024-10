Teams vs. Zoom : quel sera le meilleur outil de réunion en 2024 ?

Le choix de la bonne plateforme de réunion peut faire toute la différence en matière de productivité et de collaboration.

Microsoft Teams et Zoom sont en tête de peloton depuis un certain temps, mais laquelle se démarque vraiment aujourd'hui ?

Que vous recherchiez une collaboration transparente ou l'expérience vidéo la plus fluide, nous faisons le point pour vous aider à prendre une décision !

Voyons comment ces plateformes se comparent les unes aux autres.

**Qu'est-ce que Microsoft Teams ?

Microsoft Teams est une plateforme de communication qui associe la vidéoconférence, le chat et d'autres outils de productivité, créant ainsi un espace partagé permettant aux équipes de collaborer en temps réel.

Microsoft Teams s'intègre à d'autres outils de Microsoft Office 365, comme SharePoint, pour vous permettre d'accéder à tout depuis une plateforme unique.

Microsoft Teams Fonctionnalités

Voici un examen plus approfondi des fonctionnalités clés qui font de Microsoft Teams un outil puissant de communication et de collaboration dans tout lieu de travail moderne.

1. Salles de réunion intelligentes

L'application de vidéoconférence de Microsoft Teams permet de créer des salles de réunion virtuelles pour une collaboration inclusive et en temps réel. Elle offre une grande qualité vidéo avec une expérience audio et vidéo alimentée par l'IA, l'enregistrement des réunions et la suppression du bruit pour que les participants aient l'impression d'être dans le même espace.

💡Pro Tip: Vous rejoignez une réunion Microsoft Teams pour la première fois ? Veillez à suivre les bonnes règles de sécurité L'étiquette de Microsoft Teams .

2. Fonds virtuels

Microsoft Teams vous permet de choisir des arrière-plans qui reflètent votre personnalité. Vous pouvez sélectionner différents filtres d'arrière-plan, rendre votre arrière-plan flou, choisir des images dans la bibliothèque de Microsoft Teams, ou même télécharger une photo de votre endroit favori dans le monde et l'utiliser comme toile de fond.

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Teams de Microsoft

3. Webinars

En dehors de réunions de projet , les utilisateurs peuvent animer des webinaires mémorables et des évènements en direct sur Microsoft Teams. Grâce aux options d'inscription de Teams, vous pouvez personnaliser l'inscription pour chaque webinaire. De plus, vous pouvez déléguer le travail à un maximum de 10 coorganisateurs pour aider à la mise en place du webinaire.

le site web de Microsoft Teams est un outil de travail pour les professionnels de l'éducation Teams Microsoft

4. Collaboration

Microsoft Teams permet aux équipes de collaborer sur des fichiers et de discuter à l'aide de canaux privés et partagés.

Vous pouvez traduire les discussions en 35 langues, utiliser des tableaux blancs pour le brainstorming, et partager des composants de boucles, des tableaux, des listes à puces ou des éléments d'action dans les chats.

5. Téléphone Microsoft Teams

Avec Microsoft Teams Phone, vous pouvez facilement vous connecter à votre équipe par le biais d'appels téléphoniques ou vidéo, que ce soit directement depuis une discussion Teams ou en composant des numéros de téléphone, le tout au sein de la plateforme. Appels individuels ou de groupe, fusionner, transférer, transcrire et accéder à la messagerie vocale - autant d'options facilement accessibles sur Teams.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/RE5chXP\_microsoft-teams-phone-1400x782.jpg Téléphone Microsoft Teams /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le téléphone de Microsoft Teams Teams Microsoft

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams propose des forfaits Entreprise et des forfaits Accueil. Voici les détails :

Forfaits Business

Les forfaits Business sont assortis d'un abonnement annuel et se renouvellent automatiquement tous les mois.

Microsoft Teams Essentials : 4 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ utilisateur par mois

Forfaits Accueil

Gratuit : 0

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ par mois

Microsoft 365 Famille : 9,99 $ par mois

👉 Vous n'êtes pas un fan de Microsoft Teams ? Jetez un coup d'œil à ces Les 8 meilleures alternatives à Microsoft Teams .

Qu'est-ce que Zoom?

Zoom est un logiciel très répandu outil de réunion en ligne qui rationalise la communication en vous aidant à organiser des réunions virtuelles, des appels audio, des webinaires, etc. Il propose également des solutions de collaboration pour améliorer la coordination entre des équipes hybrides.

Fonctionnalités de Zoom

Examinons les fonctionnalités qui font de Zoom une plateforme de choix pour les réunions virtuelles :

1. Réservation d'un environnement de travail

Utilisez la fonctionnalité de réservation de l'environnement de travail pour réserver votre espace de travail avant votre réunion.

Vous pouvez facilement naviguer vers votre environnement de travail, vous enregistrer, inviter et gérer les invités grâce à la gestion des visiteurs, et même paramétrer un kiosque Zoom pour accueillir les invités avec un réceptionniste virtuel.

Cette fonctionnalité vous permet de participer à des réunions dans un environnement professionnel, en veillant à la maintenance de votre espace de travail Étiquette Zoom tout au long de vos appels.

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation Zoom

2. Zoom clips

Avec Zoom Clips, vous pouvez créer et partager des vidéos de haute qualité, parfaites lorsque vous êtes trop occupé pour les réunions.

Capturez votre écran ou votre vidéo avec Teams, consultez et modifiez les enregistrements, et partagez-les facilement avec votre équipe. De plus, vous pouvez suivre les affichages des vidéos et gérer efficacement votre contenu dans la bibliothèque de contenu.

3. Tableau blanc

Zoom propose des tableaux blancs en ligne pour clarifier les idées de votre équipe. Vous pouvez faire du brainstorming avec des notes autocollantes, des connecteurs intelligents et des outils de dessin.

Vous pouvez également classer vos notes autocollantes, ajouter des commentaires pour votre équipe et partager les tableaux blancs.

_vi_a Zoom

4. Scheduler

Lorsque vous avez trop de réunions dans une journée, Zoom Scheduler rationalise les rendez-vous. Il planifie les réunions automatiquement, en tenant compte de vos disponibilités, et envoie des notifications de confirmation et de rappel.

Avec Zoom Scheduler, personnalisez vos liens de rendez-vous et vos pages de planification avec des logos de marque et sachez en plus sur les participants en ajoutant des champs personnalisés pour collecter des données sur les participants.

5. Affichage numérique

Cette fonctionnalité de l'environnement de travail Zoom vous permet d'améliorer la communication et de dialoguer efficacement avec les membres de votre équipe. Pendant une réunion, vous pouvez présenter des vidéos, des images, des liens ou des sites web sur votre écran Zoom Rooms.

Vous pouvez également diffuser des réunions à l'échelle de l'entreprise, mettre en évidence les évènements à venir, envoyer des messages d'alerte et afficher des informations sur les environnements de travail et les salles disponibles.

Prix Zoom

Basic : forfait Free pour un utilisateur

Pro : 12,49 $/utilisateur par mois

Business : 18,32 $/utilisateur par mois

Business Plus : personnalisé

Enterprise : Personnalisé

Zoom Scheduler, Clips et Tableau blanc sont des modules complémentaires pour respectivement 5,99 $, 6,99 $ et 2,49 $ par mois.

Astuce: 👉 Avec de nombreuses fonctionnalités disponibles sous forme de modules complémentaires, Zoom peut s'avérer coûteux pour les startups et les petites entreprises. Découvrez ces 10+ alternatives à Zoom .

Microsoft Teams vs. Zoom : Comparaison des fonctionnalités

Microsoft Teams et Zoom sont tous deux d'excellents outils de vidéoconférence. Ils rationalisent la communication et améliorent la collaboration et l'engagement des employés.

Si vous cherchez à faire un choix pour vous-même ou votre organisation, voici une comparaison tête-à-tête de leurs fonctionnalités clés. Que vous recherchiez des fonctionnalités de vidéoconférence robustes, des outils de collaboration intégrés ou des interfaces conviviales, cette comparaison vous apportera des informations précieuses pour guider votre décision.

1. Réunions externes (avec utilisateurs invités)

À faites-vous des réunions fréquentes avec des invités externes ?

Avec Zoom, tout le monde peut facilement participer à des réunions depuis n'importe où en utilisant un lien sans avoir besoin de créer un compte Zoom. Tous les participants à une réunion Zoom peuvent accéder à des fonctionnalités telles que le chat Zoom intégré, les arrière-plans virtuels, la création de réunions, le partage d'écran et bien plus encore.

Avec ses conférences audio et vidéo, Microsoft Teams est également un excellent outil pour les réunions internes. Vous pouvez programmer des réunions, envoyer des invitations et des réunion agenda et discuter avec les participants pendant les réunions. Cependant, l'outil limite l'accès aux fonctionnalités telles que le partage de fichiers dans les discussions, la création de groupes, l'ajout d'applications, etc. pour les utilisateurs externes.

🏆Winner : Zoom meetings, pour sa fonctionnalité d'accessibilité sans restriction pour les utilisateurs invités, emporte le morceau. Contrairement à Microsoft Teams, qui nécessite un compte e-mail Outlook, vous pouvez rejoindre Zoom en utilisant n'importe quel identifiant e-mail.

2. Collaboration

Microsoft Teams offre des fonctionnalités de collaboration plus avancées que Zoom.

Bien que Zoom propose des tableaux blancs, des discussions et des notes en direct, leurs fonctions sont basiques. De plus, des fonctionnalités telles que les tableaux blancs sont disponibles en tant qu'outils complémentaires moyennant des frais supplémentaires.

Microsoft Teams, en revanche, propose des tableaux blancs intégrés pour les utilisateurs de Microsoft 365. De plus, sa fonctionnalité de discussion offre plus de fonctions que celle de Zoom. Par exemple, vous pouvez envoyer des autocollants personnalisés basés sur des projets à vos collègues. En revanche, vous ne pouvez envoyer que des emojis et accéder à la fonctionnalité d'avatar dans Zoom.

De plus, Microsoft Teams vous permet de collaborer sans effort sur d'autres applications Microsoft telles que Word, PowerPoint et Excel Live. Vous pouvez utiliser ces outils pendant les appels et les mettre à jour en temps réel.

À Zoom, il est possible de travailler sur des documents en direct, mais l'intégration n'est pas aussi transparente que dans Teams.

🏆Winner : Microsoft Teams est un vainqueur incontestable ici, offrant une expérience de collaboration plus rationalisée.

3. Environnements de travail

Vous pouvez réserver un espace de travail, utiliser des dispositions vidéo inclusives, régler la suppression du bruit, capturer du contenu, activer le suivi actif des orateurs, les flux vidéo et la reconnaissance des personnes.

En ce qui concerne l'évolutivité, les Espaces Microsoft Teams s'intègrent dans différents espaces de réunion. En fonction du nombre de personnes, vous pouvez choisir entre des espaces de petite, moyenne et grande taille

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Teams\_Rooms\_Medium\_3840x2160.png Environnement de travail via Microsoft Teams Teams Vs. Zoom /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information Teams Microsoft D'autre part, l'environnement de travail Zoom excelle avec des fonctionnalités telles que l'affichage numérique, l'affichage des horaires, les kiosques et la gestion des visiteurs.

🏆Winner : C'est un match nul. Microsoft Teams et Zoom offrent tous deux des fonctionnalités avancées pour les salles de réunion.

4. Fonctionnalités IA

Microsoft Copilot dans Microsoft Teams fournit des informations sur les discussions des réunions. Il vous aide à résumer le compte rendu d'une réunion et résumez vos appels vocaux.

Avec la boîte de composition de discussion de Copilot, vous pouvez inviter l'IA à générer vos messages sans effort. Il est toutefois important de noter que Microsoft Copilot est disponible en tant que module complémentaire.

_vi_a Microsoft Teams D'autre part, le compagnon IA de Zoom est intégré. Il est fourni sans coût supplémentaire.

Vous pouvez interroger l'IA sur les sections de réunion manquées, générer des résumés et les partager avec les invités. Zoom propose également le sous-titrage en direct dans plusieurs langues.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de travail de Zoom Zoom 🏆Winner: Zoom. Bien que Microsoft Copilot soit au même niveau que Zoom en ce qui concerne les fonctionnalités IA, il n'est disponible que moyennant un coût supplémentaire de 30 $ par utilisateur et par mois.

Microsoft Teams vs. Zoom : un diagramme de comparaison

Fonctionnalités Microsoft Teams Zoom Capacité de réunion : jusqu'à 1 000 participants (jusqu'à 19 000 en lecture seule) Durée de la réunion : jusqu'à 60 minutes avec le forfait Free, 24 heures avec les forfaits payants, jusqu'à 40 minutes avec le forfait gratuit, 30 heures avec les forfaits payants Systèmes de discussion Discussions individuelles, de groupe, de canal et de réunion Messages de groupe et privés pendant les réunions Facilité d'utilisation : application requise pour rejoindre le réseau à partir d'un appareil mobile ; facilité de rejoindre le réseau à partir de n'importe quel appareil, même sans compte ; facilité d'utilisation : application requise pour rejoindre le réseau à partir d'un appareil mobile ; facilité de rejoindre le réseau à partir d'un appareil mobile, même sans compte Qualité vidéo - jusqu'à 1080p HD - jusqu'à 1080p HD - jusqu'à 1080p HD - jusqu'à 1080p HD - jusqu'à 1080p HD - jusqu'à 1080p HD Bande passante recommandée : 1,2-1,8 Mbit/s pour la HD 1,2-1,5 Mbit/s pour la HD 1,2-1,5 Mbit/s pour la HD 1,2-1,5 Mbit/s pour la HD Interface utilisateur - complète mais complexe, intégrée aux outils Microsoft Office - simple, intuitive et conviviale - Interface utilisateur - complète mais complexe, intégrée aux outils Microsoft Office - simple, intuitive et conviviale - Interface utilisateur - simple, intuitive et conviviale - Interface utilisateur - simple, intuitive et conviviale - Interface utilisateur - simple, intuitive et conviviale Intégrations Outils Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, outils Google 1000+ intégrations dont Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, DropBox, Slack Sécurité - Authentification à deux facteurs, cryptage des données, protection avancée contre les menaces - Cryptage de bout en bout pour tous les forfaits Tarifs 4 $ à 12,50 $ par mois et par utilisateur (facturation annuelle) 12,49 $ à 18,32 $ par mois et par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft Teams vs. Zoom sur Reddit

Nous avons passé en revue les fils Reddit de Microsoft Teams vs Zoom pour savoir ce que les utilisateurs pensent de ces outils de vidéoconférence.

Beaucoup préfèrent l'application Teams pour ses fonctionnalités avancées :

Teams est plus profondément intégré à l'écosystème MS Office et fournit des canaux Teams plus riches et une capacité de discussion (par exemple, PowerPoint Live est une fonctionnalité unique sur Teams). Copilot pour Teams est génial si votre équipe de conformité vous permet d'enregistrer la réunion ou d'en obtenir la transcription. Enfin, l'intégration de Teams dans M365 constitue également une valeur commerciale clé.

Plusieurs autres utilisateurs préfèrent Zoom à Teams pour sa facilité d'utilisation et son orientation vers la vidéoconférence.

Je pense que Zoom est une meilleure solution de vidéoconférence pure. Le client est léger et fiable. Les dispositions vidéo sont bonnes. Le rythme d'innovation (par exemple, avec Neat for Rooms) est plus rapide que Teams. C'est tout simplement une bonne expérience.

La plupart des utilisateurs s'accordent à dire que Microsoft Teams s'adresse aux personnes qui utilisent Microsoft Office 365 et qui recherchent un outil de collaboration et de vidéo conférence.

En revanche, Zoom s'adresse à ceux qui organisent fréquemment des réunions avec des invités externes et qui recherchent un outil de vidéoconférence simple.

Bonus : vous cherchez à booster la collaboration au sein de votre équipe ? Consultez notre 10 stratégies de communication d'équipe pour une collaboration efficace et débloquez les secrets d'un travail d'équipe sans faille

Meet ClickUp-La meilleure alternative à Teams vs. Zoom

Microsoft Teams et Zoom sont les meilleures options jusqu'à ce que vous rencontriez ClickUp !

Pensez à un outil qui est un package tout-en-un. Il vous permet de gérer des projets, de collaborer en temps réel, de suivre la progression, de générer des résumés de réunion, de créer des listes de tâches et bien plus encore, le tout à partir d'une seule plateforme. C'est ClickUp !

ClickUp Réunions : Organisez des réunions et gagnez du temps grâce à une communication transparente

Avec Réunions ClickUp clickUp Meetings permet de gérer vos réunions en toute transparence. Prenez des notes, paramètrez l'agenda des réunions et les éléments d'action, documentez les procès-verbaux des réunions, et bien plus encore. Organisez vos notes de réunion, modifiez-les et mettez en évidence ce qui est important grâce à des fonctionnalités de modification ultra-performantes.

Attribuez des commentaires aux membres de l'équipe chargés de fermer la tâche et planifiez les réunions à l'aide de checklists pour marquer les tâches déjà terminées.

Utilisez des tâches récurrentes pour les éléments répétitifs de l'agenda afin de ne pas avoir à les créer à chaque réunion.

résumer les notes d'une réunion avec ClickUp Meetings

💡Pro Tip : Utilisez Le modèle de gestion de conférence de ClickUp pour forfaiter, suivre et gérer les réunions en toute simplicité.

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Clips - Gagnez du temps en réunion grâce à la communication vidéo asynchrone

ClickUp Clips est une alternative aux outils de communication vidéo traditionnels logiciel d'enregistrement d'écran .

Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, vous pouvez éviter les longues réunions de 30 minutes en partageant des enregistrements vidéo avec votre équipe, en capturant des écrans et en exprimant vos idées de manière plus efficace.

Créez automatiquement des transcriptions Clips avec ClickUp Brain, l'outil IA intégré de ClickUp, afin que votre équipe puisse parcourir les points forts et sauter à différents horodatages.

De plus, votre équipe peut commenter les Clips pour clarifier les doutes. Ils peuvent même intégrer les Clips dans des tâches pour transformer les idées en éléments d'action.

partagez des enregistrements d'écran avec votre équipe à l'aide de ClickUp Clips

Lecture conseillée : 14 meilleurs outils d'enregistrement d'écran gratuits (sans filigrane)

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Whiteboards-Brainstorm avec collaboration visuelle

Avec Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Whiteboards, collaborez avec votre équipe en temps réel. Vous pouvez suivre de près les activités de chacun, ajouter des notes, étiqueter des membres, mapper des stratégies et visualiser des flux de travail.

Mettez vos idées à exécution en créant des tâches directement à partir du Tableau blanc. Ajoutez plus de contexte aux tâches en ajoutant des liens, des descriptions, des sous-tâches, des documents, etc.

brainstorming en équipe avec ClickUp Whiteboard

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Brain-Automatisation de la prise de notes en réunion

Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, vous pouvez automatiser les notes de réunion et créer des transcriptions pour vos vidéos. Vous pouvez également demander à ClickUp Brain des mises à jour sur les réunions et les parties manquées d'une réunion.

Créez rapidement des comptes rendus de réunion en quelques secondes et partagez-les avec les invités, en veillant à ce que ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion restent informés et mis à jour.

générer des résumés de réunion avec ClickUp Brain

Lecture suggérée : les 10 meilleurs outils de prise de notes de réunion de l'IA en 2024 En plus des fonctionnalités ci-dessus, ClickUp Discuter simplifie la communication au sein de l'équipe. Il offre des canaux de discussion en temps réel où vous pouvez communiquer avec votre équipe, ajouter des personnes avec des @mentions et assigner des commentaires pour faire avancer les tâches. Tout votre travail collaboratif peut résider dans ClickUp Chat.

Vous pouvez également intégrer des vidéos, des liens, des pages web, des feuilles de calcul, etc. dans vos Messages pour les partager avec le groupe. En outre, vous pouvez mettre en forme vos messages en utilisant des listes à puces, des bannières, des blocs de code, etc.

communiquer en temps réel avec ClickUp Chat

La fonctionnalité SyncUp de ClickUp vous permet de passer rapidement des visioconférences. Vous pouvez organiser des réunions individuelles ou de groupe directement à partir des discussions. Cette fonctionnalité de réunion vidéo vous offre un espace dédié pour discuter du travail avec votre équipe en utilisant le partage d'écran, les réactions, les arrière-plans virtuels, et plus encore.

Modèle ClickUp Meetings : Rationalisez l'organisation des réunions

Si vous organisez une réunion, les Modèle de réunion ClickUp vous aide à gérer votre agenda, vos procès-verbaux, vos notes et vos abonnements en un seul endroit, ce qui rend le processus plus rapide et plus efficace.

Ce modèle convivial est livré avec des affichages et des statuts personnalisés, ce qui le rend adapté à toutes vos réunions à venir.

Si vous organisez une conférence sur l'une des plateformes décrites ci-dessus, pensez à télécharger Gestion de conférence de ClickUp de ClickUp. Ce modèle constitue la base idéale pour orienter vos paramètres de gestion d'évènements et paramétrer toutes les tâches nécessaires à la planification, à l'organisation et au déroulement d'une conférence.

Intégration de ClickUp avec Zoom et Microsoft Teams : Rationalisez vos réunions

Enfin, ClickUp intègre de manière transparente s'intègre à Zoom vous permettant de démarrer vos réunions Zoom directement depuis ClickUp à l'aide de la commande slash /zoom. Vous pouvez rejoindre des réunions à partir de ClickUp Comments, et ClickUp met automatiquement à jour vos tâches avec les détails essentiels de la réunion et les enregistrements, ce qui rend votre flux de travail plus rapide et plus efficace.

rejoignez les réunions Zoom à partir de ClickUp Commentaires_

Vous pouvez aussi intégrer Teams à votre ClickUp Environnements de travail. Les utilisateurs de Teams peuvent tirer parti de cette intégration pour maintenir les discussions dans leur contexte, suivre les tâches sans effort et maintenir l'engagement des équipes sur toutes les plateformes.

Faites en sorte que chaque réunion compte avec ClickUp

Si vous souhaitez disposer d'un outil unique pour la vidéoconférence et la collaboration, ClickUp est fait pour vous.

ClickUp est un outil de productivité et de collaboration tout-en-un qui remplace toutes les autres applications de productivité. Il vous aide à forfaiter et à organiser des réunions axées sur les résultats, collaboratives et parfaitement intégrées à votre flux de travail.

ClickUp réunit tout sous un même toit, ce qui vous évite de devoir passer d'une application à l'autre. En savoir plus ? Essayez ClickUp gratuitement .