Top 10 des modèles gratuits de tableaux de bord Google Sheets

Plusieurs aspects d'un projet travaillent de concert pour en assurer la bonne fonction.

Mais sans un tableau de bord unifié pour vous donner un aperçu complet et consolidé de la santé et du statut de votre projet, vous devrez passer au crible de longs rapports et fiches de données pour en tirer des informations clés.

C'est là qu'un modèle de tableau de bord Google Sheets s'avère très utile. Il vous évite de devoir paramétrer le tableau de bord de gestion de projet à partir de zéro. Il vous suffit d'insérer vos informations et de commencer immédiatement.

Les tableaux de bord Google Sheets rationalisent l'analyse des données et les rapports en affichant des informations importantes sous forme de graphiques, diagrammes, tableaux, etc.

Dans cet article, nous passons en revue les meilleurs modèles de tableaux de bord Google Sheets et proposons des alternatives qui amélioreront encore la productivité de votre équipe.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de bord Google Sheets ?

Les modèles de tableau de bord Google Sheets vous aident à organiser et à visualiser les données à l'aide d'éléments tels que des diagrammes circulaires et des graphiques, ce qui facilite l'interprétation des indicateurs clés en un coup d'œil.

Par exemple, un modèle d'échéancier de marketing d'évènement peut vous aider à gérer proprement toutes les campagnes à partir d'un seul espace. Vous pouvez même tirer des données de feuilles de calcul et de sources tierces comme Google Analytics, Salesforce, Github, etc. pour créer des graphiques, des tableaux et des diagrammes.

La meilleure partie est que ces modèles de tableaux de bord personnalisables sont utilisés pour divers cas d'utilisation afin de communiquer la santé et la progression du projet aux parties prenantes clés.

Un modèle de tableau de bord Google Sheets devrait fournir les éléments suivants :

Clarité: Le modèle doit présenter les données clairement à l'aide de diagrammes, de graphiques, de tableaux et d'autres éléments visuels et mettre en évidence les informations importantes sans encombrement

Le modèle doit présenter les données clairement à l'aide de diagrammes, de graphiques, de tableaux et d'autres éléments visuels et mettre en évidence les informations importantes sans encombrement Personnalisation: Les utilisateurs doivent pouvoir modifier le modèle de tableau de bordTableau de bord Google Sheets en fonction de leurs besoins spécifiques, notamment en ajustant les dispositions, les couleurs et les sources de données

Les utilisateurs doivent pouvoir modifier le modèle de tableau de bordTableau de bord Google Sheets en fonction de leurs besoins spécifiques, notamment en ajustant les dispositions, les couleurs et les sources de données Interactivité: Les fonctionnalités telles que les menus déroulants ou les curseurs améliorent l'engagement de l'utilisateur et permettent une exploration dynamique des données

Les fonctionnalités telles que les menus déroulants ou les curseurs améliorent l'engagement de l'utilisateur et permettent une exploration dynamique des données Automatisation: La possibilité de mettre à jour automatiquement les données garantit que les utilisateurs disposent toujours des informations les plus récentes

La possibilité de mettre à jour automatiquement les données garantit que les utilisateurs disposent toujours des informations les plus récentes Facilité d'utilisation: Une interface simple avec une navigation intuitive permet à toutes les équipes de votre organisation de gérer et d'analyser les données de manière efficace

En savoir plus: 10 astuces Google Sheets qui vous faciliteront la tâche

Modèles de tableaux de bord Google Sheets gratuits

Bien que Google Sheets propose plusieurs modèles de tableaux de bord, nous avons dressé une liste de cinq modèles Google Sheets gratuits disponibles sur Internet.

1. Modèle de rapport sur le trafic d'un site web pour Google Sheets par Coefficient

via Coefficient Le Modèle de rapport sur le trafic des sites web pour Google Sheets par Coefficient se connecte avec votre compte Google Analytics et tire automatiquement des données, fournissant un aperçu complet de la performance de votre site web.

Vous pouvez analyser le comportement de l'audience, examiner les canaux d'acquisition du trafic, identifier vos pages les plus populaires, et plus encore - le tout en un seul endroit.

Le modèle résume également les indicateurs essentiels de Google Analytics, ce qui vous aide à définir des paramètres et à prendre des décisions fondées sur des données.

Ce modèle de tableau de bord Google Sheets est un outil précieux pour l'analyse de votre site Web car il :

Fournit une visualisation en temps réel des performances du site Web, en consolidant les données pour un accès facile

Permet une analyse approfondie des sources de trafic et des indicateurs d'engagement des utilisateurs

Simplifie les rapports grâce à l'extraction automatisée des données, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs

2. Attrition Analysis Spreadsheet Dashboard Template by Template.net

Affichez votre travail de multiples façons, qu'il s'agisse de listes, de tableaux Kanban, de diagrammes de Gantt ou autres, grâce à ClickUp Views

Ce projet tableau de bord de la gestion de projet vous permet d'afficher l'ensemble des projets en cours dans un emplacement centralisé. Considérez-le comme votre solution tout-en-un pour planifier efficacement les projets et éviter les échecs.

💡Pro Tip: Use Documents ClickUp pour créer des feuilles de route de projet, des wikis, des bases de connaissances, et plus encore. Travaillez avec votre équipe en temps réel et transformez vos idées en tâches exploitables pour connecter les documents à vos flux de travail.

2. Modèle de rapport ClickUp Analytics

Modèle de rapport d'analyse de ClickUp

Gérer et comprendre l'analytique peut parfois donner l'impression de résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés. Le modèle de rapport d'analyse de ClickUp simplifie le processus et vous aide à mettre en lumière vos données.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualiser des données complexes: Transformer des paramètres complexes en graphiques et diagrammes élégants qui racontent une histoire en un coup d'œil

Transformer des paramètres complexes en graphiques et diagrammes élégants qui racontent une histoire en un coup d'œil Suivre les indicateurs clés de performance: Suivre les indicateurs qui comptent le plus pour prendre des décisions d'entreprise plus intelligentes, y compris le coût par acquisition, le taux de clics, les types de sessions, etc.

Suivre les indicateurs qui comptent le plus pour prendre des décisions d'entreprise plus intelligentes, y compris le coût par acquisition, le taux de clics, les types de sessions, etc. Identifiez les tendances et les modèles: Découvrez des informations à partir de vos données qui conduisent à des stratégies exploitables et à des opportunités de croissance Tableaux de bord ClickUp vous aident à comprendre facilement des paramètres complexes grâce à des diagrammes, des graphiques, des schémas et d'autres outils de visualisation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-668.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Obtenez un aperçu de haut niveau de l'ensemble de votre flux de travail avec les tableaux de bord ClickUp

En fonction de vos objectifs, vous pouvez le personnaliser pour visualiser les performances des initiatives marketing, suivre les données commerciales avec des calculs personnalisés, surveiller les tendances clés de l'engagement des clients à travers les segments et obtenir des aperçus de sprint pour les projets agiles.

💡Pro Tip: Nouveau dans la création de tableaux de bord ? Utilisez ces exemples de tableaux de bord pour en créer un pour votre projet et communiquer des informations clés rapidement et clairement.

3. Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Modèle de rapport de marketing numérique

Modèle de rapport de marketing numérique de ClickUp rend le suivi des campagnes aussi facile que de la tarte - aucune compétence en pâtisserie n'est requise. 🍰

Ce modèle d'analyse marketing est conçu pour vous aider à suivre et à analyser vos stratégies et efforts marketing, en veillant à ce que vous ne perdiez jamais de vue vos objectifs.

Voici comment il simplifie le processus :

Hub de données centralisé: Visualisez les performances sur les différents canaux avec des mises à jour en temps réel sur les indicateurs de performance clés importants

Visualisez les performances sur les différents canaux avec des mises à jour en temps réel sur les indicateurs de performance clés importants Vues personnalisables: Adaptez votre tableau de bord marketing à votre flux de travail grâce aux vues Liste, Tableau ou Calendrier

Adaptez votre tableau de bord marketing à votre flux de travail grâce aux vues Liste, Tableau ou Calendrier **Collaboration en temps réel : partagez les informations et les mises à jour avec votre équipe et la direction, prenez en compte les commentaires et corrigez les stratégies

💡Pro Tip: ClickUp Brain , l'assistant IA intégré de ClickUp, aide à créer des sondages détaillés pour les études de marché et l'analyse du sentiment des clients. L'outil de rédaction IA peut résumer des documents, des résultats de recherche et de longs fils d'e-mails afin de donner des points de données concrets pour des rapports précis.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-75-1400x788.gif ClickUp Brain /$$img/

Modifiez vos notes avec l'IA, expliquez ou simplifiez des idées complexes, résumez, et plus encore avec ClickUp Brain

Lire la suite: Un guide étape par étape pour créer un tableau de bord OKR

4. Modèle de feuille de route informatique ClickUp

ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt)

Les spécialistes du marketing utilisent Le modèle de rapport marketing de ClickUp pour suivre les indicateurs clés de performance, les mesures de performance des campagnes, les analyses de sites web et les indicateurs de discussion et assurer l'alignement entre la stratégie et l'exécution.

Voici comment les équipes marketing utilisent ce modèle :

Suivre la progression : Créer des tâches avec des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque activité marketing

Créer des tâches avec des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque activité marketing Analyse et présentation des indicateurs: Rassemblez tous les indicateurs de votre campagne pour identifier les opportunités de croissance à fort effet de levier grâce à ce modèle de tableau de bord marketing

Rassemblez tous les indicateurs de votre campagne pour identifier les opportunités de croissance à fort effet de levier grâce à ce modèle de tableau de bord marketing Gestion de projet: Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des échéanciers, établissez des rappels pour les dates d'échéance et ajoutez des paramètres de priorité et de dépendance pour chaque campagne

Lire la suite: Comment créer un tableau de bord CRM : Un guide achevé

Créez des rapports faciles à comprendre avec ClickUp

Les modèles de tableau de bord Google Sheets permettent de créer des rapports et de prendre des décisions basées sur des données en quelques étapes simples. Cependant, trouver un modèle Google Sheets adapté à tous vos besoins et préférences est difficile, et personnaliser ces modèles l'est encore plus.

Avec une vaste galerie de modèles de tableaux de bord prêts à l'emploi, gratuits et entièrement personnalisables dans ClickUp, vous pouvez élever les rapports d'entreprise et les analyses.

En plus de créer un tableau de bord dynamique avec un aperçu unifié des indicateurs les plus importants, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour collaborer avec votre équipe à la création de rapports et demander à ClickUp Brain d'automatiser la rédaction de rapports.

Grâce à des vues personnalisables, vous pouvez afficher les tâches avec les dates d'échéance, les assignés, les dépendances et la priorité sur un calendrier ou un tableau Kanban pour une meilleure visibilité de la progression. Que vous souhaitiez gérer des projets, suivre des campagnes marketing ou mesurer des indicateurs marketing clés, ClickUp vous aidera à réussir.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui .