11 modèles d'agenda de réunion commerciale à fort impact pour assurer la réussite de l'équipe

Nous sommes tous passés par là, assis dans une réunion, en pensant : "Cela aurait pu être un e-mail" 🙄

Bien que les réunions commerciales soient essentielles pour mettre votre équipe sur la même page, affiner les stratégies et faire avancer votre pipeline de ventes, elles peuvent rapidement dériver et perdre de vue l'objectif à atteindre.

Fact Check: 71% des cadres supérieurs estiment que la plupart des réunions sont inefficaces et improductives.

La solution ? Un agenda de réunion commerciale. Mais en créer un de toutes pièces à chaque fois n'est pas pratique lorsque vous avez des priorités plus importantes.

La solution est un modèle d'ordre du jour de réunion commerciale bien structuré. 🗒️

Grâce à lui, vos réunions ne sont plus une perte de temps potentielle, mais des sessions puissantes et axées sur les résultats.

Prêt à organiser des réunions plus productives et à renforcer l'efficacité de l'équipe ? Consultez ces 11 modèles d'agenda de réunion commerciale incontournables conçus pour vous aider à faire la différence.

Qu'est-ce qu'un modèle d'agenda de réunion commerciale ?

Les modèles d'agenda pour les réunions commerciales offrent un cadre préétabli pour assurer l'efficacité et l'organisation des réunions. Ils guident le flux de la discussion et permettent d'aborder tous les points clés, qu'il s'agisse de revoir les stratégies commerciales, d'évaluer les performances de l'équipe ou d'analyser les commentaires des clients.

Voici les avantages clés qu'ils apportent au tableau :

Efficacité: Gagnez du temps et évitez de créer des agendas à partir de rien. Ces modèles vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : stimuler les équipes commerciales et fermer les marchés

Gagnez du temps et évitez de créer des agendas à partir de rien. Ces modèles vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : stimuler les équipes commerciales et fermer les marchés Clarté: Fixez des objectifs clairs, définissez les rôles et définissez les étapes suivantes. Une structure agenda de réunion structuré permet à vos équipes commerciales de s'aligner et aux discussions de suivre leur cours

Fixez des objectifs clairs, définissez les rôles et définissez les étapes suivantes. Une structure agenda de réunion structuré permet à vos équipes commerciales de s'aligner et aux discussions de suivre leur cours Cohérence: Organisez vos réunions. Un format standardisé réduit les erreurs de communication et garantit que tout le monde est sur la même page

Organisez vos réunions. Un format standardisé réduit les erreurs de communication et garantit que tout le monde est sur la même page Flexibilité: Personnalisez les modèles pour différents types de réunions, des mises à jour rapides aux sessions stratégiques détaillées

Vous êtes prêt à tirer parti de ces avantages pour votre équipe commerciale ? Voyons ce qui distingue ces modèles et pourquoi ils sont indispensables à votre équipe commerciale.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'agenda de réunion commerciale ?

Un bon modèle fait plus que dresser une liste de sujets de discussion. Il permet de s'assurer que chaque minute compte, d'orienter les discussions et de vous aider à faire des objectifs clés.

Recherchez les fonctionnalités suivantes :

Structure Effacée: Votre modèle doit décomposer votre agenda commercial en sections logiques telles que "Introduction", "Sujets de l'agenda" et "Points clés à retenir" afin de couvrir tous les points essentiels

Votre modèle doit décomposer votre agenda commercial en sections logiques telles que "Introduction", "Sujets de l'agenda" et "Points clés à retenir" afin de couvrir tous les points essentiels Un cadre axé sur les objectifs: Définissez d'emblée des objectifs de vente pour que votre équipe reste concentrée. Par exemple, "Fermé trois contrats majeurs ce trimestre"

Définissez d'emblée des objectifs de vente pour que votre équipe reste concentrée. Par exemple, "Fermé trois contrats majeurs ce trimestre" Orienté vers l'action: Recherchez des modèles qui invitent à des instructions immédiates et attribuez des responsabilités claires après chaque réunion commerciale. Par exemple, "John fera un suivi avec le client X d'ici vendredi"

Recherchez des modèles qui invitent à des instructions immédiates et attribuez des responsabilités claires après chaque réunion commerciale. Par exemple, "John fera un suivi avec le client X d'ici vendredi" **Espace de collaboration : choisissez des modèles prévoyant un temps dédié au brainstorming ou aux questions/réponses afin d'encourager la participation et les idées nouvelles

Personnalisation rapide: Gérez les changements de dernière minute ou les problèmes urgents à la volée grâce à un modèle personnalisable. Cette flexibilité garantit que les réunions de votre équipe commerciale restent pertinentes et adaptables

Gérez les changements de dernière minute ou les problèmes urgents à la volée grâce à un modèle personnalisable. Cette flexibilité garantit que les réunions de votre équipe commerciale restent pertinentes et adaptables Conception visuelle: Créez un modèle propre et facile à lire avec des titres en gras ou des sections codées par couleur pour aider vos équipes commerciales à se concentrer sur les problèmes urgents

Grâce à ces fonctionnalités, votre modèle devient un outil puissant pour organiser des réunions productives et atteindre les cibles commerciales.

11 modèles d'agenda pour les réunions commerciales

Le succès est là où la préparation et l'opportunité se rencontrent.

Bobby Unser

La préparation débloque tout le potentiel de votre équipe commerciale. Un excellent modèle d'agenda de réunion commerciale comble le fossé entre la préparation et l'obtention de résultats significatifs. Mais avec tant de logiciel de gestion des réunions et d'innombrables options de modèles, comment faire pour trouver la solution idéale ?

Ne cherchez pas plus loin ! Nous avons sélectionné 11 modèles pour vous aider à rester organisé, à stimuler la productivité commerciale et à atteindre vos objectifs de vente. Grâce à ces solutions, toutes les discussions commerciales seront axées sur les résultats et la réussite, quel que soit votre secteur d'activité.

1. Modèle d'agenda ClickUp

Modèle d'agenda de ClickUp

Le modèle Modèle d'agenda ClickUp est votre solution unique pour les réunions récurrentes, pour lesquelles des mises à jour et une structure cohérentes sont essentielles.

Idéal pour: Un directeur commercial qui a besoin de passer en revue les indicateurs commerciaux, de surveiller les objectifs à long terme et de discuter de la progression par rapport aux cibles fixées.

Par exemple, la vue Liste de ClickUp permet d'organiser les sujets de l'agenda tels que " Pipeline commercial ", " Commentaires des clients " et " Abonnements "

Vous avez des équipes commerciales qui travaillent sur des suivis de projets plus complexes et qui préfèrent une approche plus visuelle ? Passez à la vue Tableau pour une disposition de type Kanban afin de visualiser le statut actuel de chaque élément de l'agenda, fournissant un flux de travail fluide pour les affichages hebdomadaires ou bihebdomadaires.

📌 Use Case: Capturez des agendas détaillés pour les réunions commerciales récurrentes afin de vous aligner sur les objectifs.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Organiser des discussions autour des indicateurs critiques de l'équipe commerciale comme le statut des affaires, les tendances du marché et la santé du pipeline

Rationaliserla gestion de projet commerciale grâce à des fonctionnalités robustes : sous-tâches imbriquées, réactions aux commentaires et différents assignés

Définissez des paramètres clairs au cours de la réunion et veillez à ce que chacun connaisse les étapes suivantes

Créez une structure réutilisable pour les réunions commerciales récurrentes afin de gagner du temps et de maintenir la maintenance

💡Pro Tip: Vous voulez plus de flexibilité dans la façon dont vous organisez vos réunions ? Avec ClickUp Meetings clickUp Meetings permet de prendre des notes en temps réel, d'assigner des tâches et de discuter de la progression, le tout en un seul endroit. C'est l'outil idéal pour organiser des sessions efficaces qui font progresser votre équipe !

2. Modèle de réunion ClickUp

Capture d'écran du modèle de réunion ClickUp, montrant des agendas de réunion organisés avec des sections pour les réunions d'équipe, les tâches et le suivi de la progression. Le modèle comprend des fonctionnalités telles que l'estimation de la durée des discussions, la propriété des tâches et les pièces jointes, conçues pour faciliter les réunions structurées selon les Robert's Rules of Order.

Le modèle Modèle de réunion ClickUp permet de structurer et de cibler vos réunions, chaque discussion étant axée sur l'obtention de résultats. Que vous planifiez des appels de vente programmés ou des réunions ad hoc qui surgissent au cours d'un cycle commercial chargé, ce modèle s'adapte à vos besoins.

Idéal pour: Les équipes commerciales pour qui chaque minute compte. ⏰

Besoin d'une solution plus dynamique ? Utilisez Affichage du Calendrier de ClickUp pour visualiser votre prochaine réunion commerciale, vos échéances et vos tâches. C'est parfait pour un forfait et une coordination sans effort au sein de votre équipe, en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient prêtes à prospérer.

📌 Cas d'utilisation: Structurez les équipes commerciales et les réunions ad hoc pour maintenir votre attention sur les résultats et les résultats.

Utilisez ce modèle pour :

Suivre les ventes avec des mises à jour en temps réel et des statuts personnalisés pour chaque élément de l'agenda

Améliorer la coordination de l'équipe en attribuant des responsabilités et en supervisant les livrables

Définir des objectifs et des éléments d'action clairs au cours de la réunion pour garantir une exécution correcte

Synchroniser les notes de la réunion avec les éléments suivants ClickUp Documents pour un accès centralisé aux décisions et aux résultats post-réunion

3. Modèle de checklist de réunion ClickUp

ClickUp Modèle de checklist pour les réunions individuelles

Vous en avez assez de jongler avec d'interminables listes de choses à faire avant les réunions ? Les Modèle de checklist de réunion ClickUp vous couvre ! Ce modèle décompose votre agenda en tâches réalisables.

Idéal pour: Les organisateurs de réunions commerciales qui souhaitent gérer les tâches avant, pendant et après la réunion, telles que l'envoi d'abonnements, la révision des points de l'ordre du jour ou l'attribution d'actions de suivi.

Ce modèle vous permet de suivre la progression en temps réel, afin que vous sachiez toujours ce qui a été Terminé après une réunion précédente et ce qui nécessite encore de l'attention.

📌 Use Case: Rationalisez la gestion des tâches pour les activités avant, pendant et après les réunions.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Réduire le temps consacré à l'organisation et à la préparation des réunions

Créer des checklists personnalisées pour s'adapter à votre style de réunion et à vos besoins

Assurez la clarté des réunions commerciales grâce à un agenda précis. Supervisez les tâches en cours grâce à des mises à jour de statut et des assignés personnalisés

💡Pro Tip: Vous ne souhaitez pas rédiger un compte-rendu détaillé de la réunion ? Enregistrez vos réunions commerciales à l'aide de ClickUp Clips et laissez ClickUp Brain fait son travail . ✨L'assistant IA de ClickUp transcrit l'enregistrement et en extrait les informations clés, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous épargner des tracas.

4. Modèle de réunion ClickUp Level 10

Capture d'écran du modèle de réunion de niveau 10 dans ClickUp

Le modèle ClickUp Niveau 10 Modèle de réunion est conçu pour rendre vos réunions plus efficaces.

Idéal pour: Les ninjas de la réunion qui veulent un ordre du jour structuré pour aborder les objectifs à long terme et les revues hebdomadaires des ventes et atteindre un score de 'Niveau 10' pour la réussite de la réunion. 🏆

Par exemple, le tableau de bord vous aide à suivre les indicateurs clés de performance (KPI) pendant les réunions pour connaître les performances des membres de votre équipe commerciale. Par ailleurs, la liste Identifier, Discuter, Résoudre (IDS) permet à votre équipe de résoudre des problèmes urgents.

📌 Cas d'utilisation: Organisez des réunions portant sur les objectifs à long terme et les performances hebdomadaires.

Ce modèle ClickUp vous permet de :

Maintenir l'attention de votre équipe commerciale grâce à un agenda clair et orienté vers l'action

Mesurer l'efficacité de chaque réunion à l'aide de commentaires et de notes

Créer des étapes de suivi claires avec des tâches à accomplir pour chaque point de discussion

5. Modèle de réunion ClickUp 1:1

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-196.png Modèle de réunion 1:1 de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78667&department=operations&\_gl=1\*1542co5\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les réunions en tête-à-tête sont essentielles pour favoriser des connexions solides avec vos subordonnés directs. Modèle de réunion 1:1 de ClickUp facilite un retour d'information constructif entre un manager d'équipe commerciale et les membres individuels de son équipe commerciale.

Idéal pour: Un directeur commercial ou un consultant en vente qui souhaite fournir un feedback personnalisé et un rapport direct à un rapport ou à un collègue.

Que vous gériez une seule personne ou une équipe plus importante, ce modèle vous aide à collaborer en temps réel ou de manière asynchrone. Organisez et personnalisez les agendas pour chaque personne - plus de notes éparses ou de sujets oubliés !

De plus, vous pouvez utiliser ce modèle pour des sessions de formation pratique à la vente et pour suivre le développement individuel.

📌 Use Case: Faciliter les réunions individuelles pour le feedback et le développement individuel.

Ce modèle vous aide à :

Personnaliser chaque réunion en fonction des objectifs et des besoins uniques de la personne

Conserver un enregistrement continu des réalisations et des discussions pour les discussions futures

Suivre l'évolution de l'employé au fil du temps grâce à des sections dédiées à la mise à jour

Travailler ensemble sur des idées de croissance et s'aligner sur des éléments spécifiques de l'agenda

6. Modèle de réunion de travail ClickUp

ClickUp Modèle de réunion toutes mains

Réunions tous azimuts sont des réunions à l'échelle de l'entreprise où tout le monde - de la direction aux nouveaux membres de l'équipe - se réunit pour discuter des objectifs, partager les mises à jour et célébrer les victoires. Elles garantissent une communication ouverte et un alignement dans l'ensemble de l'organisation, en créant un espace transparent pour tout le monde.

Idéal pour: Les organisateurs de réunions à l'échelle de l'entreprise qui ont besoin d'un modèle pour structurer divers types d'annonces, de discussions et de mises à jour. Modèle de réunion à l'échelle de l'entreprise de ClickUp permet d'améliorer ces sessions en les organisant et en leur donnant un impact. Il simplifie l'établissement de l'agenda, le suivi des informations essentielles et la promotion de la collaboration afin de garantir que votre entreprise reste unie et concentrée sur la situation globale.

Qu'il s'agisse d'actualiser un projet ou de faire des annonces importantes, ce modèle riche en fonctionnalités et adaptable vous aide à mener des discussions pratiques et engageantes pour de grands groupes de personnes.

📌 Use Case: Organisez des réunions à grande échelle qui communiquent les objectifs à l'échelle de l'entreprise de manière efficace et claire.

Ce modèle vous permet de :

Forfaitiser et gérer des réunions à grande échelle en toute simplicité

Structurer clairement les annonces, les mises à jour et les sessions de questions-réponses

Attribuer des tâches et des éléments exploitables afin d'assurer un suivi après la réunion

Susciter l'engagement en encourageant les discussions ouvertes et la collaboration

7. Modèle de réunion commerciale hebdomadaire par Tome

il s'agit d'un modèle de réunion de vente hebdomadaire de Tome /%img/ Tome Planifiez votre agenda hebdomadaire et vos jalons avec le modèle de réunion commerciale hebdomadaire de Tome. Ce format structuré d'une page divise vos réunions d'équipe en quatre sections claires, offrant un espace pour les points clés à retenir afin que tous les points critiques soient couverts.

Idéal pour: Les nouveaux managers commerciaux à la recherche d'un modèle de base, facile à utiliser, qui aligne les tactiques de vente de leur équipe et définit des paramètres d'action pour la semaine à venir.

Personnalisez les diagrammes du modèle pour visualiser votre équipe commerciale et adaptez les polices et les couleurs à votre identité de marque.

📌 Use Case: Forfaitiser les agendas hebdomadaires pour s'assurer que les prises clés sont abordées de manière cohérente.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Maintenir la clarté grâce à un format direct et facile à suivre

Suivre la progression grâce à des puces et des diagrammes de pipeline

Personnaliser les polices de caractères, les couleurs et les éléments visuels pour les adapter à votre marque

💡Pro Tip: Vous souhaitez afficher le statut de vos projets commerciaux et évaluer les indicateurs clés de performance à partir d'une seule vue ? Jetez un coup d'œil à ces puissants modèles d'équipes commerciales pour atteindre vos objectifs.

8. Modèle d'agenda de réunion commerciale en PDF par Meeting King

il s'agit d'un modèle d'ordre du jour pour les réunions de vente le roi de la rencontre Vous souhaitez que votre équipe commerciale reste sur la bonne voie grâce à un agenda clair ? Le modèle d'agenda de réunion commerciale PDF de Meeting King fournit un moyen simple et efficace d'organiser chaque réunion d'équipe.

Agenda idéal pour: Les responsables des ventes qui ont besoin d'un modèle d'ordre du jour de réunion commerciale imprimable et personnalisable.

Ce modèle est axé sur la structure, qu'il s'agisse de préparer une équipe commerciale ou de faire le point sur la progression de votre équipe. Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Faites en sorte que les réunions commerciales soient simples et efficaces grâce à une structure claire en forme de PDF

Organisez les points de l'agenda, les responsabilités et les suivis en un seul endroit

Attribuez les tâches, examinez la progression et préparez la prochaine réunion

9. Agenda de réunion des équipes commerciales par GBT

il s'agit d'un modèle d'ordre du jour pour une réunion de vente et de clientèle modèles de croissance pour les entreprises Le modèle d'agenda de réunion commerciale GBT est conçu pour favoriser des discussions productives durant réunions avec les clients . Il permet d'impliquer les clients de manière efficace tout en permettant à votre équipe commerciale de se concentrer sur la conclusion d'affaires.

Idéal pour: Organiser des réunions productives avec des prospects ou des clients actuels, en se concentrant sur un retour d'information exploitable.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Organiser les réunions avec les clients en fonction des commentaires des clients et des points de discussion clés

Garder l'onglet sur les éléments d'action spécifiques au client et sur la progression après la réunion

Construire de meilleures relations avec les clients grâce à des discussions exploitables

10. Modèle d'agenda de réunion commerciale par Meeting Booster

il s'agit d'un modèle de programme de réunion de vente par Meeting Booster le moteur de la réunion Conçu pour augmenter l'efficacité et optimiser la le processus de planification des équipes commerciales et des opérations le modèle d'agenda de réunion commerciale de Meeting Booster permet de structurer les réunions autour du suivi des affaires, de l'examen du pipeline et des performances passées afin de s'assurer que chaque minute compte.

Idéal pour: Les directeurs commerciaux qui cherchent à rationaliser les discussions commerciales autour du suivi des affaires et de l'examen du pipeline.

Ce modèle vous permet de :

Dresser la liste des participants à la réunion, des hôtes et des présentateurs pour une attribution claire des rôles

Attribuer des créneaux horaires spécifiques pour les éléments de l'agenda

De personnaliser le modèle en fonction des priorités de votre équipe commerciale

Also Read: Exploration d'une journée dans la vie d'un directeur commercial : Tâches, défis et ressources pour la réussite

11. Modèle d'agenda de réunion commerciale par Fellow

il s'agit d'un modèle d'ordre du jour pour les réunions de vente je ne sais pas si vous avez besoin d'aide, mais je sais que vous avez besoin d'aide Ce modèle d'agenda de réunion commerciale se distingue par l'accent mis sur les discussions collaboratives et orientées vers les objectifs.

Idéal pour: Un responsable des ventes à la recherche d'un modèle pour structurer les réunions commerciales hebdomadaires qui stimulent l'engagement et le compte rendu. En cours, ce modèle propose un forum pour discuter des défis et examiner la progression.

Commencez par une revue des indicateurs pour donner aux membres de votre équipe commerciale une image claire de leur progression par rapport aux cibles. Passez ensuite aux mises à jour du pipeline pour explorer les nouvelles pistes, les clients potentiels et les opportunités dans l'entonnoir des ventes.

En utilisant ce modèle, vous pourrez :

Aligner votre équipe commerciale sur des objectifs exploitables, des mises à jour du pipeline et les prochaines étapes

Attribuer des tâches de suivi pour l'alignement et le compte. Célébrer les réussites récentes pour stimuler le moral et la motivation

Personnaliser le modèle pour l'adapter au flux de travail et à l'équipe commerciale de votre équipe

Créez un agenda de réunion commerciale réussi avec ClickUp

Ces 11 modèles d'agenda de réunion commerciale sont d'excellents outils pour rationaliser et optimiser les réunions de l'équipe commerciale. Ils mettent en forme des réunions ciblées, productives et alignées sur les objectifs clés.

_J'ai des réunions bihebdomadaires avec mon superviseur et nous utilisons ClickUp pour notre ordre du jour. Je me sens plus à l'aise parce que toutes mes demandes d'évènements et de présentations se trouvent ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter

Michel Turner, directeur associé (communautés professionnelles), Université de Miami

Cette expérience vécue illustre la façon dont ClickUp élimine les incertitudes liées à la productivité des agendas des réunions commerciales. Au lieu de jongler avec différents outils ou de passer à côté de certains détails, ClickUp consolide tout - Objectifs, priorités et mises à jour en temps réel - en une seule plateforme.

Utilisez les modèles d'agenda intuitifs de ClickUp pour transformer vos discussions commerciales en bien plus que de simples discussions ; elles sont orientées vers l'action et l'efficacité. Du suivi de la progression à l'attribution des tâches, ces modèles fournissent un moyen transparent de garder tout organisé et accessible.

Le résultat ?

Des réunions commerciales très efficaces, des agendas clairs pour toute l'équipe et des processus optimisés. 🌟

Prêt à forfaiter un ordre du jour de réunion d'équipe réussi ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et débloquez la puissance de ces modèles personnalisables pour rationaliser chaque session. 🚀