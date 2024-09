Spécialiste du marketing ou généraliste ? Choisir son orientation professionnelle

Une carrière dans le marketing peut être synonyme d'innombrables possibilités de façonner des marques et d'influencer le comportement des consommateurs. Il ne serait pas exagéré de dire que le marketing est l'un des champs les plus dynamiques et les plus diversifiés aujourd'hui.

Cependant, le marketing étant lui-même un vaste univers, vous devez décider où concentrer vos efforts si vous voulez y exceller. Devriez-vous devenir un spécialiste ou un généraliste du marketing ? Cette décision peut façonner toute la trajectoire de votre carrière.

Cet article vous aidera à comprendre les différences clés, les avantages et les défis de chaque voie et à choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à vos points forts.

Qui est un généraliste en marketing ?

Les généralistes du marketing possèdent un ensemble de paramètres diversifiés couvrant le forfait stratégique et l'exécution pratique sur différents canaux de marketing.

Si vous choisissez d'être un généraliste du marketing, alors vos responsabilités clés sont :

Planification et gestion des campagnes: Planifier, créer et exécuter des campagnes de marketing à travers des canaux tels que le PPC, l'e-mail, les médias sociaux, etc.

Gestion du contenu: Développer et gérer le contenu pour le web et les collatéraux marketing

**Analyse des données : surveiller et analyser les indicateurs de performance des campagnes et les données marketing, et optimiser les campagnes futures

Coordination de projet : Communiquer les efforts de marketing et rendre compte des résultats des campagnes aux dirigeants, aux membres de l'équipe et aux autres parties prenantes.

Comprenons mieux ce rôle.

Imaginez que votre entreprise lance un nouveau produit. En tant que généraliste du marketing, vous créeriez une stratégie marketing complète qui implique des canaux sociaux, d'e-mail et de contenu pour générer un buzz autour du lancement du produit.

Vous devez collaborer avec l'équipe produit pour déterminer si les messages marketing s'alignent sur les capacités du produit. Votre rôle consiste à réaliser ou à superviser des études de marché, à créer du contenu pour tous les canaux, à l'exécuter sur les canaux respectifs et à analyser ses performances.

Votre objectif principal est d'évaluer l'intérêt initial et de générer des leads, tels que des inscriptions à des essais ou des démonstrations. Tous les canaux doivent travailler ensemble pour atteindre votre objectif de objectifs marketing globaux en tant que généraliste du marketing et augmenter l'adoption des produits.

Qui est un spécialiste du marketing ?

Les spécialistes du marketing, quant à eux, se concentrent sur un domaine spécifique du marketing. Ils développent une expertise approfondie et des compétences spécialisées dans leur champ de prédilection, devenant ainsi des experts dans cette niche.

Voici quelques exemples de spécialistes en marketing :

Spécialiste en référencement

Spécialiste du marketing de contenu

Spécialiste PPC

Spécialiste en marketing par e-mail

Spécialiste en marketing numérique

Spécialiste en études de marché

Vos tâches quotidiennes diffèrent en fonction de votre spécialisation, mais le rôle et ses KPI contribuent de manière significative à l'équipe de marketing numérique.

Dans le scénario ci-dessus, les spécialistes du marketing PPC se concentrent sur l'augmentation du trafic et la génération de leads par le biais de campagnes de publicité payante.

Votre rôle consisterait à mettre en place une campagne, à créer une annonce, à gérer les budgets publicitaires, à faire des recherches sur les mots clés, ainsi qu'à surveiller et à optimiser les campagnes sur Google Ads et les médias sociaux. Vos indicateurs clés de performance peuvent consister à évaluer le taux de conversion, le coût par conversion et le retour sur investissement publicitaire (ROAS).

Généraliste marketing vs. spécialiste : La différences

Les rôles et les responsabilités des spécialistes du marketing sont les suivants Expertise Posséder des compétences dans des domaines tels que le référencement, la création de contenu et la gestion des médias sociaux Posséder le savoir-faire dans un ou deux domaines du marketing numérique, tels que le référencement ou le PPC Étendue du travail Large : Créer et mettre en œuvre des forfaits marketing, gérer des budgets marketing, mener des études de marché, superviser le développement de la marque, coordonner des campagnes marketing et analyser les performances marketing, etc. Large : Créer et mettre en œuvre des forfaits marketing, gérer des budgets marketing, réaliser des études de marché, superviser le développement de la marque, coordonner des campagnes marketing, analyser les performances marketing, etc. Idéal pour les petites entreprises ou les startups disposant de ressources limitées ou ayant besoin d'un aperçu général du marketing. Idéal pour les grandes entreprises ayant des besoins spécialisés en matière de marketing ou ayant besoin d'approfondir un domaine particulier Flexibilité Grande capacité d'adaptation. Peut passer d'une discipline à l'autre et d'une tâche à l'autre. Ne peut pas passer à des projets en dehors de son domaine Mon travail consiste à travailler de manière indépendante et à gérer des projets dans plusieurs fonctions. Il s'épanouit dans des équipes collaboratives où chaque membre apporte son expertise unique

Généraliste ou spécialiste du marketing - la différence

Lorsque vous décidez de devenir un généraliste ou un spécialiste du marketing, il est essentiel de tenir compte de vos intérêts, de vos compétences et de vos objectifs de carrière à long terme. Voici quelques exemples de situations dans lesquelles vous pourriez choisir une voie plutôt qu'une autre.

Quand devriez-vous choisir de devenir un généraliste en marketing?

Un rôle de généraliste en marketing pourrait être votre meilleur choix si vous aimez porter plusieurs chapeaux.

Les startups ou les petites entreprises ont souvent besoin d'une personne capable de s'occuper d'un peu de tout - médias sociaux, création de contenu, marketing par e-mail, et peut-être même un soupçon de conception graphique.

Les généralistes du marketing ont souvent une vision plus large du marketing, peuvent communiquer efficacement entre les services, promouvoir la collaboration et s'assurer que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objectifs.

Cette approche holistique vous permet d'avoir une vue d'ensemble, d'intégrer diverses stratégies de marketing et de créer des campagnes unifiées.

Envisagez cette voie si vous aimez la variété au travail, apprendre de nouvelles choses et exceller dans un environnement dynamique qui exige de l'adaptabilité.

Si vous êtes encore à la recherche de votre passion ou si vous souhaitez explorer divers aspects du marketing, le métier de généraliste vous offre la flexibilité et les expériences diverses que vous recherchez.

**Quand devriez-vous choisir de devenir un spécialiste du marketing ?

En revanche, devenir un spécialiste du marketing pourrait être plus gratifiant si vous avez un intérêt marqué pour une niche ou un domaine particulier du marketing, comme le référencement, la stratégie de contenu ou l'analyse, et si vous avez des connaissances dans ce domaine.

Malgré la polyvalence des généralistes, les spécialistes du marketing jouent un rôle essentiel dans le marketing. Les connaissances approfondies et l'expertise d'un spécialiste dans un canal particulier lui permettent d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies très ciblées et efficaces.

Par exemple, un spécialiste des médias sociaux ayant une connaissance approfondie des algorithmes des plateformes peut créer du contenu, optimiser les pages des médias sociaux et augmenter les interactions avec la communauté.

En revanche, les généralistes peuvent manquer de largeur de bande pour se concentrer sur un seul canal de marketing numérique, ce qui limite leur capacité à exploiter tout le potentiel de plateformes spécifiques.

Si vous aimez creuser dans les détails et maîtriser un paramètre très spécifique, la spécialisation vous permet de devenir l'expert de référence dans ce champ.

Quel rôle est le plus pertinent, et qui réussit sur le marché du travail d'aujourd'hui ?

La réponse n'est pas unique : elle dépend des exigences du marché du travail, de vos intérêts et du système d'assistance dont vous disposez.

Les startups et les petites entreprises préfèrent souvent les généralistes qui peuvent assumer plusieurs macro-rôles. Dans le même temps, les grandes organisations disposant de plus de ressources peuvent rechercher des spécialistes qui apportent leur expertise pour résoudre des problèmes au niveau microéconomique.

Sur le marché actuel, les deux rôles sont essentiels. La clé de la réussite réside dans l'apprentissage continu, l'alignement sur votre passion, la capacité d'adaptation et la prise en compte de vos besoins objectifs de travail professionnels .

**Quelles sont les implications d'être un généraliste ou un spécialiste du marketing ?

En tant que généraliste, vous pouvez être confronté à la difficulté d'être un "homme à tout faire, maître de rien" Bien que votre large paramètre de compétences soit précieux, il peut parfois être difficile de commander le même niveau d'autorité ou de salaire qu'un spécialiste.

Toutefois, les généralistes ont souvent plus de facilité à accéder à des rôles d'encadrement parce qu'ils ont une vision d'ensemble.

En tant que spécialiste, vous pouvez avoir l'avantage d'être très recherché dans votre domaine, mais cela comporte aussi le risque que votre expertise devienne obsolète si les tendances du marché évoluent. Vous devez vous perfectionner en permanence pour rester pertinent.

En outre, votre trajectoire de carrière peut être plus linéaire, avec moins de possibilités de diversification, à moins que vous ne choisissiez de bifurquer plus tard.

Pivoter d'un spécialiste à un généraliste

Que vous soyez motivé par le désir d'avoir des responsabilités plus étendues ou par une passion plus profonde pour une niche, voici comment vous pouvez réussir la transition.

Si vous êtes un spécialiste désireux de passer à un rôle de généraliste, la clé est d'élargir votre paramètre tout en maintenant votre expertise. Commencez par accepter des projets qui vous exposent à différents domaines du marketing, comme la supervision d'une campagne cross-canal ou la gestion d'une petite équipe.

Cela vous aidera à afficher une vision plus globale de la manière dont toutes les pièces s'assemblent. En vous perfectionnant dans différents créneaux, vous deviendrez plus polyvalent tout en tirant parti de vos connaissances spécialisées.

À l'inverse, si vous êtes un généraliste désireux de devenir un spécialiste, concentrez-vous sur le choix d'un créneau dans lequel vous souhaitez vous développer. Cette approche vous évitera de vous disperser et vous permettra de tirer le meilleur parti de votre temps et de vos efforts.

Réfléchissez à ces questions pour guider votre décision :

à quel endroit faites-vous les meilleurs résultats ?

à quel type de clients aimez-vous travailler ?

quels sont les marchés qui connaissent une croissance rapide ?

quels sont les domaines qui éveillent votre curiosité ?

Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de savoir ce que vous savez faire, mais de savoir où vous pouvez avoir l'impact le plus important. Une fois que vous avez choisi votre créneau, approfondissez vos connaissances par les moyens suivants certifications en marketing et des cours en ligne, ou trouver un mentor en marketing qui peut vous guider.

Portez-vous volontaire pour des tâches ou des projets qui vous permettent d'appliquer votre expertise, en vous positionnant comme la personne de référence dans ce domaine.

Exemples de transitions réelles

Voici deux exemples concrets, tirés de Linkedin, qui mettent en évidence la façon dont les spécialistes du marketing ont réussi à franchir ces transitions pour faire évoluer leur carrière et avoir un impact significatif.

Sujan Patel : Du spécialiste au spécialiste du marketing en forme de T Sujan Patel a commencé en tant que spécialiste du référencement et du marketing numérique. Au fur et à mesure qu'il maîtrisait ces compétences, il s'est étendu au marketing de contenu, au growth hacking et à la stratégie numérique, évoluant ainsi vers un marketeur en forme de T.

Cette expertise plus large lui a permis de cofonder des entreprises comme Mailshake et Web Profits, où il combine des connaissances approfondies en matière de référencement avec une approche marketing de grande envergure.

Ann Handley : Du spécialiste au généraliste Ann Handley a commencé comme journaliste, se spécialisant dans la rédaction et la création de contenu.

Elle a ensuite élargi son champ d'action, devenant Chief Content Officer chez MarketingProfs, où elle s'est étendue à la stratégie, au développement de la marque et à la création de communautés, ce qui fait d'elle une figure emblématique du marketing numérique.

**Un marketeur en forme de T peut-il apporter le meilleur des deux mondes ?

Les marketeurs les plus réussis possèdent souvent une combinaison de compétences généralistes et spécialisées. En devenant un marketeur en forme de T, vous pouvez bénéficier de la polyvalence d'un généraliste tout en maintenant la précision et l'expertise approfondie d'un spécialiste.

Cela vous permet de combler efficacement le fossé entre les différents rôles marketing, d'intégrer un technologie marketing et contribuer de manière significative à la réussite de votre équipe.

Via :

Moyen

Par exemple, l'expertise d'un spécialiste du marketing en forme de T en matière de PPC peut améliorer l'efficacité d'une campagne. Ils peuvent également traduire le jargon technique en termes compréhensibles pour les autres membres de l'équipe, ce qui favorise la collaboration et la mise en œuvre de la stratégie.

Cette fonction rend les spécialistes du marketing en forme de T inestimables dans les équipes interfonctionnelles. Vous pouvez améliorer la collaboration, vous adapter aux changements, résoudre des problèmes, penser de manière stratégique et promouvoir l'apprentissage continu.

Utiliser ClickUp pour faciliter votre transition

Que vous soyez un spécialiste qui se concentre sur un domaine ou un généraliste qui jongle avec plusieurs tâches, ClickUp Marketing Logiciel de gestion de projet est l'outil de productivité par excellence pour vous permettre de rester sur la bonne voie. Voici comment :

Avantages universels pour tous les spécialistes du marketing

Que vous soyez un spécialiste ou un généraliste, ClickUp offre des avantages qui vous aident à rester productif et à atteindre vos objectifs marketing. Voici comment comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp pour optimiser le flux de travail et favoriser la réussite dans leurs rôles :

Modèles ClickUp: Utilisez les modèles ClickUp pour rationaliser vos efforts de marketing. Modèles de plans de carrière guident le développement personnel au sein de l'équipe marketingModèles de feuilles de route marketing organisent et suivent les stratégies de campagne, améliorant ainsi la cohérence et la productivité

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-458.png Le modèle de parcours professionnel de ClickUp est conçu pour vous aider à visualiser et à suivre la progression de votre carrière au sein d'une organisation.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1jeb0ta\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de parcours professionnel de ClickUp aide les Teams à gérer la croissance de leur équipe. Il vous aide à

Voir clairement le parcours professionnel de chaque membre de l'équipe: Savoir exactement où ils se dirigent et ce qui les attend

Savoir exactement où ils se dirigent et ce qui les attend Suivre la progression: Garder l'onglet sur le degré de réalisation des objectifs professionnels de chacun

Garder l'onglet sur le degré de réalisation des objectifs professionnels de chacun Fixer des paramètres : Planifier et fixer des objectifs réalisables pour votre équipe en cours de route

Ce modèle aide les employés à comprendre les compétences dont ils ont besoin, leur montre comment leur carrière peut progresser et permet aux employeurs de repérer les lacunes en matière de compétences et de mieux forfaiter l'embauche de spécialistes en marketing.

Télécharger ce modèle

ClickUp Brain:ClickUp Brain est un outil IA qui simplifie le travail en connectant les tâches, les documents et les connaissances de l'entreprise. Générez rapidement des idées de campagne, des notes de contenu, des blogs, des études de cas, des e-mails, etc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Brain-3.gif Laissez ClickUp Brain rédiger vos articles de blog marketing avec chacun, vous pouvez ainsi vous concentrer sur la stratégie pendant que l'IA s'occupe de la rédaction, ce qui est une grande aubaine pour les généralistes et les spécialistes du marketing.

/$img/

Laissez ClickUp Brain façonner vos articles de blog marketing, afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie tandis que l'IA s'occupe des premières ébauches de création de contenu

Tableaux de bord ClickUp:Utilisation personnalisableTableaux de bord ClickUp pour suivre la progression du marketing, contrôler la charge de travail de l'équipe et hiérarchiser les tâches. Visualiser les performances pour aligner les efforts, réduire les goulets d'étranglement et stimuler l'efficacité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dashboards-1400x837.jpg Conservez toutes vos feuilles de temps et votre facturation en un seul endroit avec les tableaux de bord ClickUp. Suivez les heures, gagnez en visibilité et simplifiez la facturation des clients sans effort. Que vous soyez un généraliste du marketing ou un spécialiste, des outils rationalisés comme celui-ci facilitent la gestion de votre temps et de vos tâches /$$img/

Gardez toutes vos feuilles de temps et votre facturation en un seul endroit avec les tableaux de bord ClickUp. Suivez les heures, gagnez en visibilité et simplifiez la facturation des clients sans effort

Suivi des objectifs: Définissez, suivez et atteignez vos objectifs marketing avecObjectifs ClickUp. Alignez vos tâches quotidiennes sur vos objets à long terme, en veillant à ce que chaque action contribue à votre réussite globale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Goal-Tracking.png Suivez facilement la progression et affichez les pourcentages pour chaque objectif en un seul endroit avec le suivi des objectifs ClickUp qui est bénéfique pour les généralistes du marketing et les spécialistes du marketing /$$img/

Suivez facilement la progression et affichez les pourcentages pour chaque objectif en un seul endroit avec ClickUp Goal Tracking

ClickUp pour les spécialistes du marketing

ClickUp est le système de meilleur logiciel de gestion de projet marketing avec des fonctionnalités avancées qui aident à rationaliser les processus et à s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet. Vous pouvez vous concentrer sur la maîtrise d'aspects spécifiques du marketing avec les outils suivants :

ClickUp Docs: Organisez tous vos documents de stratégie, notes de contenu et notes de campagne en un seul endroit. Qu'il s'agisse d'une feuille de route de produit, d'un wiki ou d'une base de connaissances, vous pouvez créer des pages imbriquées au sein deDocuments ClickUp qui s'adaptent parfaitement à votre travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-7.gif ClickUp Docs vous permet de collaborer avec votre équipe en temps réel, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page et à jour. Que vous soyez un généraliste du marketing gérant diverses campagnes ou un spécialiste du marketing se concentrant sur des stratégies de niche, le travail d'équipe et une communication sans faille sont essentiels à la réussite.

/$$img/

Avec ClickUp Teams, vous pouvez collaborer avec votre équipe en temps réel, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et à jour

Automatisations ClickUp: Automatisez les activités répétitives telles que le passage des tâches à travers les étapes, l'attribution des responsabilités et la mise à jour des statuts des projets. Montez en puissance sur le travail à forte valeur ajoutéeAutomatisations ClickUp s'occupe de la routine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Automations.gif Rationalisez votre flux de travail marketing avec des automatisations personnalisées dans ClickUp Automatisations - pour que vos campagnes restent sur la bonne voie. Que vous soyez un généraliste ou un spécialiste du marketing, l'automatisation de vos processus est un gage d'efficacité et de réussite à tous les niveaux /$$$img/

Rationalisez votre flux de travail marketing avec des automatisations personnalisées dans ClickUp Automatisations - pour que vos campagnes restent sur la bonne voie

Dépendances de ClickUp: AvecDépendances ClickUpvous pouvez établir des paramètres clairs entre les tâches en les marquant comme étant "en bloc" ou "en attente" Cela permet de lier les tâches, les documents et les outils liés, créant ainsi un flux de travail rationalisé afin que votre équipe connaisse l'ordre exact dans lequel les tâches doivent être achevées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dependencies.gif Paramétrez les dépendances sur ClickUp pour rationaliser les flux de travail d'approbation avant la publication ou la mise en ligne. Que vous soyez un généraliste du marketing gérant un large tableau de tâches ou un spécialiste se concentrant sur un domaine spécifique, avoir un processus d'approbation clair garantit une exécution sans faille et de meilleurs résultats.

/$$img/

Paramétrer les dépendances de ClickUp pour garantir les paramètres d'approbation avant la publication ou la mise en production

ClickUp pour les généralistes du marketing

Pour les généralistes, la plateforme tout-en-un de ClickUp vous permet de tout gérer, des calendriers de contenu au suivi des campagnes, en un seul endroit. Vous pouvez jongler avec plusieurs rôles, de la planification des campagnes à la coordination avec différentes équipes.

Les outils polyvalents de ClickUp vous aident à rester au courant de tout :

Tableaux blancs ClickUp: Collaborez sans effort avec votre équipe à l'aide deTableaux blancs ClickUp. Lancez des idées, planifiez des stratégies de campagne et visualisez vos forfaits marketing dans un espace auquel chacun peut contribuer en temps réel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards.gif Transformez vos idées en actions avec les Tableaux blancs ClickUp ! Que vous soyez un généraliste ou un spécialiste du marketing, créez des tâches directement à partir des sessions de brainstorming et liez-les aux fichiers, documents et autres éléments pertinents pour rationaliser votre flux de travail /$$img/

Transformez vos idées en actions avec les Tableaux blancs ClickUp. Créez des tâches directement à partir de vos sessions de brainstorming et liez-les aux fichiers, documents et autres éléments pertinents

Calendriers ClickUp: Gardez tous vos projets organisés avecL'affichage du Calendrier de ClickUp. Préparez le calendrier de votre campagne, fixez des paramètres et synchronisez votre équipe pour vous assurer que tout se déroule dans les temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Calendrier-View-1.gif Gérez votre planning avec la vue Calendrier de ClickUp : il vous suffit de faire glisser les tâches pour que tout soit sur la bonne voie ! Que vous soyez un généraliste du marketing jonglant avec plusieurs rôles ou un spécialiste concentré sur un seul domaine, ClickUp vous aide à rester organisé et adaptable.

/$$img/

Gérez votre emploi du temps grâce à l'affichage du Calendrier de ClickUp. Il vous suffit de faire glisser et de déposer les tâches pour organiser votre Calendrier, ce qui facilite l'ajustement de vos forfaits

Intégrations ClickUp: Connectez vos outils marketing favoris directement à ClickUp, pour en faire le hub central de tout votre travail. Avec plus de 200 intégrations natives, notamment Hubspot, Slack et Google Drive, vous pouvez tout gérer à partir d'une seule plateforme

Maîtriser le marketing avec ClickUp

Que vous choisissiez d'être un généraliste ou un spécialiste dépend de vos objectifs de carrière, de vos intérêts et des besoins du marché. La réussite réside dans l'exploitation de vos points forts tout en cultivant un ensemble de compétences bien équilibré. Les deux rôles offrent une valeur unique, et le fait de trouver le bon équilibre entre l'étendue et la profondeur peut vous permettre de vous démarquer.

ClickUp offre la flexibilité dont vous avez besoin pour gérer tous les aspects de votre travail. Un environnement de travail centralisé simplifie les campagnes complexes et multicanal pour les spécialistes du marketing, tandis que des tableaux de bord personnalisables offrent aux spécialistes une automatisation et des informations détaillées. S'inscrire à ClickUp pour améliorer l'efficacité et l'adaptabilité de votre marketing.