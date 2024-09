Comment créer une checklist pour la migration vers le cloud ?

La migration vers le cloud est devenue une priorité absolue pour les entreprises qui cherchent à rester compétitives dans un monde de plus en plus numérique.

En 2023, 68 % des responsables informatiques ont cité la migration vers le cloud comme leur initiative la plus importante, motivée par le besoin d'évolutivité, d'optimisation des coûts et de renforcement de la sécurité.

Les solutions cloud offrant une infrastructure flexible, des coûts opérationnels réduits et une meilleure protection des données, la migration vers le cloud n'est pas seulement une tendance, c'est une décision stratégique.

Cependant, la migration vers le cloud peut présenter plusieurs défis. Les entreprises sont souvent confrontées à des problèmes de sécurité des données et de conformité, car le transfert d'informations sensibles vers le cloud peut accroître les vulnérabilités.

Des goulets d'étranglement au niveau des performances peuvent également perturber les opérations en raison d'un mauvais équilibrage de la charge de travail ou d'une bande passante insuffisante. En outre, l'intégration des solutions cloud avec les systèmes hérités est complexe et nécessite d'importantes ressources informatiques pour assurer la compatibilité.

Dans ce blog, nous allons fournir une checklist détaillée de migration vers le cloud pour rationaliser le processus, examiner quelques défis qui peuvent surgir au cours d'une migration, et suggérer des moyens de les surmonter. Prêt à passer au cloud ? C'est parti.

Votre checklist de migration vers le cloud étape par étape

La migration vers le cloud peut sembler insurmontable au premier abord. C'est pourquoi nous avons divisé le voyage en étapes gérables et créé une checklist complète d'évaluation de la migration vers le cloud qui vous guidera du début à la fin.

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, ces étapes vous permettront de vous assurer que votre migration est fluide, efficace et adaptée à vos besoins uniques.

Voici un aperçu de la checklist :

Checklist TL;DR pour la migration vers le cloud

Paramétrer les objectifs et les indicateurs de performance clés de la migration Définir des résultats et des échéanciers mesurables Évaluer l'infrastructure actuelle Dresser un inventaire des serveurs, des applications et du stockage des données Évaluer l'état de préparation au cloud Vérifier l'état de préparation sur le plan technique, des compétences, de la culture et de la conformité Élaborer un forfait de migration complet Inclure la stratégie, l'établissement des priorités, l'affectation des ressources et l'évaluation des risques Choisir le bon modèle de déploiement du cloud Choisir parmi les options de cloud public, privé ou hybride Relever les défis de la migration vers le cloud S'attaquer à des problèmes tels que la gestion des coûts, la sécurité et le manque d'expertise Mettre en œuvre des stratégies de gestion des coûts Adapter la taille des ressources, utiliser la mise à l'échelle automatique et surveiller l'utilisation Prévoir l'intégration avec les systèmes existants Assurer une connexion transparente entre les systèmes dans le cloud et les systèmes sur site Améliorer la reprise après sinistre et la continuité des entreprises Mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde et de basculement basés sur le cloud Paramétrer la surveillance et l'optimisation des performances Utiliser des outils natifs du cloud et établir des bases de référence en matière de performances Donner la priorité à la sensibilisation et à la formation à la sécurité

Organiser régulièrement des formations et des simulations de sécurité pour les employés

Étape 1 : Paramétrer votre stratégie de migration vers le cloud avec des objectifs et des paramètres clés de performance

Tout d'abord, vous devez savoir à quoi ressemble la réussite de votre migration vers le cloud.

Voici comment définir des objectifs clairs et des indicateurs clés de performance (ICP) :

Identifiez les principales raisons qui vous poussent à migrer vos données vers le cloud

Définissez des résultats mesurables pour chaque objectif

Établissez des indicateurs de référence pour vos performances actuelles

Fixer des cibles réalistes pour les améliorations à apporter après la migration

Déterminer les échéanciers pour atteindre ces objectifs

Quelques exemples d'indicateurs de performance clés que vous pourriez prendre en compte :

Réduction du délai de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités

Réduction des coûts d'infrastructure

Amélioration de la performance des applications

Augmentation du temps de fonctionnement du système

Étape 2 : Évaluer votre infrastructure actuelle

Il est maintenant temps de faire le point sur ce que vous avez. Cette étape est cruciale pour le forfait d'une méthode de migration transparente.

Voici ce que vous devez faire :

Créer un inventaire de tous les serveurs physiques et virtuels

Documenter toutes les applications et leurs dépendances

Analyser la topologie de votre réseau et les besoins en matière de connexion

Identifier les systèmes de stockage des données et les besoins en capacité

Évaluer les mesures actuelles de sécurité des données et les exigences de conformité

Vous pouvez utiliser les modèles de collecte d'exigences pour documenter les éléments indispensables de votre infrastructure existante. Cette évaluation vous donnera une idée précise de la portée de votre processus de migration vers le cloud et vous aidera à identifier les risques de sécurité potentiels.

A lire aussi: 10 modèles de documentation de processus dans Word & ClickUp pour optimiser vos opérations

Étape 3 : Évaluer votre préparation au cloud

Avant de vous lancer dans la personnalisation de votre checklist de migration vers le cloud, vous devez savoir si votre organisation est prête pour le cloud computing.

Cette évaluation porte à la fois sur des facteurs techniques et non techniques :

Préparation technique: Vos systèmes existants sont-ils compatibles avec les services de cloud computing ?

Vos systèmes existants sont-ils compatibles avec les services de cloud computing ? Compétences et expertise: Votre équipe fait-elle preuve des compétences nécessaires ? Quelle formation pourrait être nécessaire ?

Votre équipe fait-elle preuve des compétences nécessaires ? Quelle formation pourrait être nécessaire ? Culture organisationnelle: Votre entreprise est-elle prête pour la migration des données ?

Votre entreprise est-elle prête pour la migration des données ? Gouvernance et conformité: Pouvez-vous répondre aux exigences réglementaires dans différents environnements cloud ?

Pouvez-vous répondre aux exigences réglementaires dans différents environnements cloud ? Budget et ressources: À faites-vous les ressources financières et humaines nécessaires à l'assistance de la migration ?

En procédant à cette évaluation, vous pouvez identifier les risques potentiels pour la sécurité des systèmes de l'entreprise et élaborer des stratégies pour y remédier avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

$$$a étape 4 : Élaborer un processus complet de migration vers le cloud

Maintenant que vous avez clairement compris vos objectifs, votre infrastructure actuelle et votre état de préparation organisationnelle dans votre parcours de création de votre checklist de migration vers le cloud, il est temps de créer votre forfait de migration.

Les éléments clés de votre forfait doivent comprendre :

Stratégie de migration des données: Allez-vous réhéberger ou remanier vos applications ?

Allez-vous réhéberger ou remanier vos applications ? Charge de travail : Quelles sont les applications critiques à migrer en premier ?

Quelles sont les applications critiques à migrer en premier ? **L'allocation des ressources : qui est responsable de chaque composante de la migration ?

Échéancier et paramètres: Fixez des paramètres réalistes pour chaque phase de votre stratégie de migration des données

Fixez des paramètres réalistes pour chaque phase de votre stratégie de migration des données Évaluation des risques et stratégies d'atténuation: Identifiez les problèmes potentiels et prévoyez des plans d'urgence

Identifiez les problèmes potentiels et prévoyez des plans d'urgence Forfait de communication: Comment allez-vous tenir les parties prenantes informées tout au long du processus de migration vers le cloud ?

Vous pouvez utiliser un checklist de gestion de projet pour maintenir votre migration sur le suivi. Décomposez le processus en tâches plus petites, fixez des paramètres clairs et suivez méticuleusement la progression.

Cette approche organisée vous aidera à naviguer dans les complexités de la migration vers le cloud.

Étape 5 : Choisir le bon modèle de déploiement dans le cloud

La sélection du fournisseur, prestataire et modèle de déploiement dans le cloud appropriés est cruciale pour la réussite de votre migration de données. Trois options principales s'offrent à vous :

Cloud public : Infrastructure en nuage partagée et gérée par un fournisseur de services en nuage tiers

Infrastructure en nuage partagée et gérée par un fournisseur de services en nuage tiers **Cloud privé : infrastructure en nuage dédiée à une seule organisation

**Le cloud hybride : une combinaison de ressources de cloud public et de cloud privé

Il existe aujourd'hui de nombreux fournisseurs de clouds sur le marché de la technologie.

Pour choisir l'infrastructure en nuage qui convient à votre organisation, tenez compte de facteurs tels que :

Les exigences en matière de sécurité et de conformité

Les besoins en termes de performances

Exigences en matière d'évolutivité

Les contraintes budgétaires

Niveau de contrôle souhaité sur l'infrastructure

Par exemple, La migration réussie de Netflix vers le cloud démontre l'importance de choisir le bon modèle. L'entreprise a opté pour un cloud public (AWS) afin d'assister les besoins de mise à l'échelle dynamique, ce qui lui a permis de se développer à l'échelle mondiale tout en réduisant les coûts et en améliorant la fiabilité du service.

Étape 6 : Relever les défis de la migration vers le cloud

La migration vers le cloud, bien qu'offrant de nombreux avantages, s'accompagne de défis.

Selon le Rapport Flexera 2024 sur l'état du cloud les entreprises sont confrontées à plusieurs obstacles importants lorsqu'elles migrent vers le cloud.

Voici les principaux défis et les stratégies pour les relever :

Défis de la migration vers le cloud % des personnes interrogées Comment les relever Gestion des dépenses liées au cloud 84% Mettre en œuvre des pratiques FinOps robustesUtiliser des outils d'optimisation des coûts du cloudMettre en place des politiques automatisées pour l'allocation dynamique des ressources Sécurité du cloud - 81% - Développer une stratégie complète de sécurité du cloudMettre en place des contrôles d'accès et de cryptage solidesRéaliser régulièrement des audits et des évaluations de sécurité Manque de ressources et d'expertise - 78 % - Investir dans la formation et la mise à niveau du personnel existant - S'associer à des experts en migration vers le cloud - Constituer une équipe dédiée au cloud Gestion des licences logicielles 78% Effectuer des audits complets des licences logiciellesOptimiser l'utilisation des licences dans l'environnement cloudEssayer des modèles de licences spécifiques au cloud Gestion des licences logicielles - Effacées - 76 % - Établir des politiques claires de gouvernance du cloudMettre en œuvre une application automatisée des politiquesRéexaminer et mettre à jour régulièrement les cadres de gouvernance Conformité des données 75% Comprendre les exigences de conformité des données spécifiques à l'industrieChoisir des fournisseurs de cloud qui offrent des certifications de conformité Équilibrer les responsabilités entre l'équipe centrale du cloud et les unités business 70% Définir des rôles et des responsabilités clairsÉtablir des canaux de communication entre les équipes centrales et les unités businessMettre en œuvre un processus de prise de décision collaboratif Gestion d'environnements multi-cloud - 68% - Développer une stratégie multi-cloud cohérente - Utiliser des plateformes de gestion du cloud pour un contrôle centralisé - Standardiser les processus entre les différentes plateformes de cloud - Développer une stratégie multi-cloud cohérente - Utiliser des plateformes de gestion du cloud pour un contrôle centralisé - Standardiser les processus entre les différentes plateformes de cloud Migration vers le cloud : 68% Développer un plan de migration détailléPrioriser les charges de travail pour la migrationRéaliser des tests approfondis avant et après la migrationUtiliser les outils et les services de migration offerts par les fournisseurs de clouds

💡 Pro Tip: Adopter une approche d'usine de migration en automatisant les tâches de migration répétitives. Cela peut considérablement accélérer le processus et réduire les erreurs, en particulier pour les migrations à grande échelle.

Étape 7 : Mettre en œuvre des stratégies de gestion et d'optimisation des coûts

Si une migration cloud réussie peut permettre de réaliser d'importantes économies, il est important de mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des coûts.

Voici comment procéder :

Dimensionner vos ressources : Adapter les types d'instances du cloud à vos charges de travail

Adapter les types d'instances du cloud à vos charges de travail Mettre en œuvre l'auto-scaling: Ajuster les ressources du cloud en fonction de la demande

Ajuster les ressources du cloud en fonction de la demande **Utiliser les instances réservées : validation de l'utilisation à long terme pour obtenir des réductions

Surveiller et analyser l'utilisation : Identifier les ressources cloud sous-utilisées

Identifier les ressources cloud sous-utilisées **Mise en place d'étiquettes d'affectation des dépenses : suivi des coûts du cloud par département ou par projet

Étape 8 : Prévoir l'intégration avec les systèmes existants

L'intégration transparente du cloud entre l'infrastructure basée sur le cloud et l'infrastructure sur site est cruciale pour la maintenance de l'entreprise.

Voici ce que vous devez faire :

Identifier tous les points d'intégration cloud entre les systèmes

Évaluer la compatibilité des API et les exigences en matière de migration des données

Mettre en œuvre des solutions de connectivité sécurisées (par exemple, VPN, connexions directes)

Tester minutieusement les intégrations avant de les mettre en service

Prévoir la synchronisation des données entre le cloud et l'infrastructure sur site

Une bonne planification de l'intégration dans le cloud permettra de minimiser les perturbations de vos processus business et d'assurer la cohésion de votre environnement informatique. Une bonne Logiciel d'automatisation informatique peuvent vous aider à réduire les erreurs manuelles pour une planification transparente de l'intégration du cloud.

Lire aussi: 10 exemples de gestion des processus d'entreprise et bonnes pratiques

Étape 9 : Améliorer la reprise après sinistre et la continuité de l'entreprise

La migration vers le cloud est une excellente occasion de stimuler vos capacités de reprise après sinistre (DR) et de continuité d'activité.

Voici comment :

Définir des objectifs de temps de reprise (RTO) et de point de reprise (RPO)

Mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde des données

Concevoir des mécanismes de redondance et de basculement

Élaborer et tester des procédures de reprise après sinistre

Exploiter les déploiements multirégionaux pour une résilience accrue

Réalisez régulièrement des exercices de reprise après sinistre pour tester votre nouveau système de reprise basé sur le cloud. Cela permettra d'identifier les lacunes de votre processus de récupération et de s'assurer que votre équipe est prête à gérer d'éventuelles perturbations.

Étape 10 : Paramétrer la surveillance et l'optimisation des performances

Une fois que vous avez migré vers la solution cloud, il est essentiel de tester et d'optimiser en permanence les performances.

Voici ce que vous devez faire :

Mettre en œuvre des outils de surveillance natifs du cloud

Établir des lignes de base et des seuils de performance

Évaluer régulièrement les performances

Optimiser le code des applications pour les environnements cloud

Exploiter les réseaux de diffusion de contenu (CDN) pour améliorer les performances

La surveillance et l'optimisation continues vous permettront de vous assurer que vos systèmes basés sur le cloud répondent aux attentes en matière de performances, voire les dépassent.

Étape 11 : Donner la priorité à la sensibilisation et à la formation à la sécurité

Il est essentiel de renforcer la sensibilisation à la sécurité et de fournir une formation complète à votre équipe de migration pour maintenir un environnement cloud sécurisé. Voici ce que votre programme de sensibilisation à la sécurité devrait inclure :

Des sessions régulières de tests de sécurité pour tous les employés

Des exercices de simulation d'hameçonnage pour tester et améliorer la sensibilisation

Des directives effacées pour le traitement des données sensibles dans le cloud

Une formation aux outils de test de sécurité spécifiques au cloud et aux bonnes pratiques

Communication continue sur les nouvelles menaces de sécurité et les stratégies d'atténuation

💡 Conseil de pro: Désigner des employés de diverses équipes comme défenseurs de la sécurité qui reçoivent une formation avancée. Ces employés peuvent diffuser les bonnes pratiques, offrir une assistance de base et promouvoir une culture axée sur la sécurité, renforçant ainsi votre sécurité globale dans le cloud.

Gérer votre migration vers le cloud avec ClickUp

La migration vers le cloud est un processus complexe qui comprend plusieurs étapes, du forfait initial à l'optimisation post-migration. Même avec une équipe informatique compétente, le nombre de tâches et de considérations peut être écrasant.

Selon le rapport Flexera 2024 sur l'état du cloud, 89 % des organisations ont une stratégie multi-cloud , ce qui met en évidence la complexité croissante des environnements cloud. Mais s'attaquer à cette complexité ne doit pas être un défi.

Avec le bon logiciel de gestion de projet comme ClickUp vous pouvez diviser le processus de migration en étapes gérables, assurer une communication claire entre les membres de l'équipe et maintenir la visibilité tout au long du projet.

ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités, s'intègre à plus de 1 000 applications, et dispose d'une vaste bibliothèque de modèles de checklist . Il est parfait pour les Enterprise qui veulent construire un robuste un forfait de projet solide il est important de garder les choses simples et de communiquer clairement.

Voyons comment les fonctionnalités de ClickUp peuvent vous aider à créer et à gérer efficacement votre checklist de migration vers le cloud.

Checklists de tâches ClickUp Checklists des tâches ClickUp sont des outils puissants pour créer et gérer des checklists de migration vers le cloud.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-502.png Checklists de tâches ClickUp /$$img/

Ajoutez un assigné aux éléments d'action de votre checklist de migration vers le cloud qui nécessitent une action de la part d'un membre spécifique de l'équipe sur les checklists de tâches ClickUp

Voici comment vous pouvez tirer parti des checklists de tâches ClickUp pour votre projet de migration vers le cloud :

Créer des phases de migration détaillées : Décomposez votre migration en phases telles que l'évaluation, le forfait, l'exécution et la post-migration. Chaque phase peut faire l'objet d'un élément checklist principal

Décomposez votre migration en phases telles que l'évaluation, le forfait, l'exécution et la post-migration. Chaque phase peut faire l'objet d'un élément checklist principal Ajoutez des sous-tâches pour chaque phase: Sous chaque phase principale, ajoutez des tâches spécifiques. Par exemple, sous Évaluation, vous pourriez avoir des sous-tâches telles que "Inventorier l'infrastructure actuelle, Identifier les candidats à la migration, et Évaluer les fournisseurs de services cloud"

Sous chaque phase principale, ajoutez des tâches spécifiques. Par exemple, sous Évaluation, vous pourriez avoir des sous-tâches telles que "Inventorier l'infrastructure actuelle, Identifier les candidats à la migration, et Évaluer les fournisseurs de services cloud" Attribuez des responsabilités: Attribuez chaque sous-tâche au membre de l'équipe concerné, afin de garantir une propriété claire des tâches. Cette fonctionnalité vous permet de spécifier qui est responsable de chaque aspect de la migration

Attribuez chaque sous-tâche au membre de l'équipe concerné, afin de garantir une propriété claire des tâches. Cette fonctionnalité vous permet de spécifier qui est responsable de chaque aspect de la migration Définir les échéances et les priorités: Ajoutez des dates d'échéance à chaque tâche et sous-tâche pour créer un échéancier pour votre migration. Utilisez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence les tâches critiques qui nécessitent une attention immédiate

Ajoutez des dates d'échéance à chaque tâche et sous-tâche pour créer un échéancier pour votre migration. Utilisez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence les tâches critiques qui nécessitent une attention immédiate Utilisez des champs personnalisés: Ajoutez des détails spécifiques à vos tâches en utilisant des champs personnalisés. Pour la migration vers le cloud, vous pouvez créer des champs tels que Complexité de la migration, Sensibilité des données ou Temps d'arrêt estimé

Ajoutez des détails spécifiques à vos tâches en utilisant des champs personnalisés. Pour la migration vers le cloud, vous pouvez créer des champs tels que Complexité de la migration, Sensibilité des données ou Temps d'arrêt estimé Suivez la progression en temps réel: Au fur et à mesure que les tâches sont achevées, la barre de progression de chaque phase et de l'ensemble du projet se met à jour automatiquement, ce qui vous permet d'afficher clairement la progression de votre migration.

Au fur et à mesure que les tâches sont achevées, la barre de progression de chaque phase et de l'ensemble du projet se met à jour automatiquement, ce qui vous permet d'afficher clairement la progression de votre migration. Ajoutez des commentaires et des pièces jointes: Utilisez la fonctionnalité de commentaire pour discuter de tâches spécifiques ou ajouter des notes importantes. Joignez les documents pertinents, tels que les forfaits de migration ou les diagrammes d'architecture, directement aux tâches pour les consulter facilement.

Modèle de checklist de projet ClickUp

Pour vous aider à démarrer rapidement, ClickUp propose un Modèle de checklist de projet que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins en matière de migration vers le cloud. Ce modèle fournit une approche structurée pour organiser les tâches de migration, en veillant à ce que rien ne soit négligé.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-503.png Créez une liste détaillée de toutes les tâches nécessaires à la migration vers le cloud à l'aide du modèle de checklist de projet ClickUp https://app.clickup.com/9016515463/template/default/t-2x1w5kn/autoTemplate Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment utiliser ce modèle pour votre migration vers le cloud :

Personnaliser la checklist : Adaptez la checklist préconstruite aux besoins spécifiques de votre processus de migration, y compris les différentes étapes et critères

Adaptez la checklist préconstruite aux besoins spécifiques de votre processus de migration, y compris les différentes étapes et critères Utiliser des champs personnalisés: Exploitez les champs personnalisés pour différencier les tâches de migration critiques et non critiques, ce qui permet d'établir des priorités. Par exemple, créez des champs pour l'impact de la migration ou la criticité pour l'entreprise

Exploitez les champs personnalisés pour différencier les tâches de migration critiques et non critiques, ce qui permet d'établir des priorités. Par exemple, créez des champs pour l'impact de la migration ou la criticité pour l'entreprise Créez des dépendances: Configurez des dépendances de tâches pour éviter de commencer une tâche de migration avant que ses tâches préalables ne soient achevées. Cela permet d'assurer un flux logique de votre processus de migration.

Configurez des dépendances de tâches pour éviter de commencer une tâche de migration avant que ses tâches préalables ne soient achevées. Cela permet d'assurer un flux logique de votre processus de migration. Attachez des documents: Ajoutez des forfaits de migration, des évaluations de sécurité ou des documents de référence directement aux tâches concernées pour un accès facile.

Ajoutez des forfaits de migration, des évaluations de sécurité ou des documents de référence directement aux tâches concernées pour un accès facile. Utilisez le suivi du temps: Utilisez la fonctionnalité intégrée de suivi du temps pour contrôler le temps passé sur chaque tâche. Ces données permettent d'optimiser l'affectation des ressources et d'améliorer les processus de migration futurs.

Utilisez la fonctionnalité intégrée de suivi du temps pour contrôler le temps passé sur chaque tâche. Ces données permettent d'optimiser l'affectation des ressources et d'améliorer les processus de migration futurs. Exploiter les vues: Utilisez différentes vues, telles que Liste, Tableau et Calendrier, pour afficher la progression de votre migration de la manière qui convient le mieux à votre équipe.

L'utilisation de ce modèle permet de s'assurer qu'aucune étape critique n'est négligée au cours de votre processus de migration vers le cloud. Le modèle constitue une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer et que vous pouvez personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques du projet de migration de votre organisation.

Fonctionnalités supplémentaires de ClickUp pour une gestion réussie de la migration vers le cloud

Si cette checklist constitue l'épine dorsale de votre projet de migration vers le cloud dans ClickUp, plusieurs autres fonctionnalités peuvent améliorer votre processus de migration :

Champs personnalisés: Ajoutez des détails spécifiques liés à vos tâches de migration, tels que les facteurs de risque, les parties prenantes et l'impact

Ajoutez des détails spécifiques liés à vos tâches de migration, tels que les facteurs de risque, les parties prenantes et l'impact Suivi du temps: Surveillez le temps passé sur chaque tâche pour gérer efficacement les ressources cloud et assurer une facturation ou des rapports précis

Surveillez le temps passé sur chaque tâche pour gérer efficacement les ressources cloud et assurer une facturation ou des rapports précis Diagrammes de Gantt: Visualisez les échéanciers et les dépendances de votre projet pour suivre la progression et identifier les goulets d'étranglement potentielsClickUp diagrammes de Gannt /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-504.png ClickUp Diagrammes de Gantt /$$img/

Hiérarchisez les échéances et éliminez les goulets d'étranglement de votre projet de migration vers le cloud grâce aux puissants diagrammes de Gantt ClickUp par glisser-déposer

Tableaux de bord: Utilisez des tableaux de bord personnalisables pour obtenir un aperçu de la progression de votre migration vers le cloud et des indicateurs clés

Utilisez des tableaux de bord personnalisables pour obtenir un aperçu de la progression de votre migration vers le cloud et des indicateurs clés Automatisation: Vous pouvez choisir parmi plus de 100 automatisations pour rationaliser vos flux de travail de migration cloud ou utiliserConstructeur d'automatisation IA pour créer des automatisations avec des déclencheurs et des actions /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-13-1400x841.jpeg Automatisations ClickUp /$$$img/

Décrivez ce que vous voulez automatiser en termes simples, et notre IA mettra rapidement en place l'automatisation du flux de travail pour n'importe quel Espace, Dossier ou Liste.

Outils de collaboration: Collaborez en temps réel avec votre équipe, partagez des mises à jour, joignez des pièces jointes et communiquez efficacement à l'aide de l'outil de collaborationOutil de collaboration dans le cloud ClickUp ## ClickUp : Votre passerelle pour une transition en douceur vers le cloud

La migration vers le cloud est plus qu'un simple processus technique. Elle nécessite un forfait, une exécution et une maintenance minutieux pour profiter pleinement des avantages de l'informatique en nuage.

Selon Gartner, d'ici 2025, plus de 95 % des nouvelles charges de travail numériques seront déployées sur des plateformes cloud-natives contre 30 % en 2021. Cette croissance vertigineuse souligne l'importance d'une solide stratégie de migration vers le cloud aujourd'hui.

Au fur et à mesure que vous élaborez votre stratégie de migration vers le cloud, gardez ces derniers conseils à l'esprit :

Restez flexible et soyez prêt à ajuster votre forfait en fonction des besoins

Communiquez régulièrement avec toutes les parties prenantes

Célébrez les petites victoires en cours de route

N'hésitez pas à demander l'aide d'un expert lorsque vous en avez besoin

Utilisez ClickUp pour organiser votre projet de migration et le maintenir sur la bonne voie

En suivant cette checklist d'évaluation de la migration vers le cloud et en maintenant votre validation pour une amélioration continue, vous serez bien positionné pour exploiter tout le potentiel de la migration vers le cloud.

Prêt à démarrer ? S'inscrire à ClickUp maintenant !