13 modèles gratuits de tableaux de service pour faciliter l'établissement des horaires

En l'absence d'un emploi du temps bien structuré pour l'équipe, le chaos s'installe. Les délais non respectés, les tâches qui se chevauchent et les employés stressés deviennent la norme.

Alors, _comment faire pour rétablir la commande, augmenter l'efficacité et créer un flux de travail équilibré et sans stress ?

Les modèles de listes sont la solution idéale. Ces outils prêts à l'emploi simplifient la planification en vous offrant un moyen clair et efficace de gérer le temps. Des fonctionnalités telles que les équipes personnalisables, le suivi automatisé et les calendriers avec code couleur vous aident à optimiser les processus.

Curieux de savoir comment ? Découvrez 13 modèles de tableaux de service gratuits qui simplifient la coordination, réduisent le stress et conduisent votre équipe vers l'excellence opérationnelle

**Qu'est-ce qu'un modèle de tableau de service ?

Les modèles de tableau de service sont des outils prédéfinis qui optimisent le forfait en offrant un cadre structuré pour l'organisation des quarts de travail, des tâches et des échéanciers.

Grâce à leur mise en page intuitive, ils permettent de simplifier la planification en facilitant l'attribution des rôles, le suivi de la progression et la gestion de tout, sans erreur.

Voici les principaux avantages de ces logiciels modèles d'horaires de travail apportent au tableau :

Efficacité: Ne vous embêtez pas à créer des emplois du temps à partir de rien. Les modèles prêts à l'emploi vous font gagner du temps et vous permettent de vous concentrer sur des priorités plus stratégiques

Ne vous embêtez pas à créer des emplois du temps à partir de rien. Les modèles prêts à l'emploi vous font gagner du temps et vous permettent de vous concentrer sur des priorités plus stratégiques Cohérence: Maintenez des calendriers uniformes dans tous les tableaux. La mise en forme standardisée réduit les erreurs et les mauvaises communications, garantissant ainsi que tout le monde reste synchronisé

Maintenez des calendriers uniformes dans tous les tableaux. La mise en forme standardisée réduit les erreurs et les mauvaises communications, garantissant ainsi que tout le monde reste synchronisé Flexibilité: Personnalisez-les pour qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Vous gérez des équipes de travail, des horaires d'école ou des calendriers de projet ? Adaptez chaque modèle à votre flux de travail

Personnalisez-les pour qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Vous gérez des équipes de travail, des horaires d'école ou des calendriers de projet ? Adaptez chaque modèle à votre flux de travail Clarté: Définissez avec précision les rôles, les responsabilités et les plages horaires. Lorsque votre équipe sait ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire, cela réduit la confusion et augmente le compte rendu

Définissez avec précision les rôles, les responsabilités et les plages horaires. Lorsque votre équipe sait ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire, cela réduit la confusion et augmente le compte rendu Accessibilité: Accédez à votre modèle à tout moment, en ligne ou hors ligne. Que vous soyez sur place, télétravailleur ou que vous travailliez dans une installation hybride, vos plannings sont toujours à portée de main

prêt à prendre le contrôle de vos plannings ?

Plongeons dans les fonctionnalités qui font de ces outils des incontournables pour votre équipe.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de service ?

Les modèles de liste transforment la façon dont vous gérez votre équipe, à condition qu'ils soient dotés des bonnes fonctionnalités.

Un bon modèle doit être flexible, efficace et conçu pour assurer la coordination entre tous les membres de l'équipe. Voici ce que vous devez rechercher :

Une personnalisation rapide et facile : Réorganisez les équipes et les rôles à la volée. Qu'il s'agisse de changements de dernière minute ou de forfaits à long terme, un modèle flexible permet à votre processus de planification d'être agile et prêt à tout

: Réorganisez les équipes et les rôles à la volée. Qu'il s'agisse de changements de dernière minute ou de forfaits à long terme, un modèle flexible permet à votre processus de planification d'être agile et prêt à tout Suivi du temps intégré : Choisissez un modèle qui automatise le suivi du temps afin de réduire les tâches manuelles. L'enregistrement précis des heures permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de paie, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus

: Choisissez un modèle qui automatise le suivi du temps afin de réduire les tâches manuelles. L'enregistrement précis des heures permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de paie, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus Clarté visuelle grâce à un code couleur : Affichez les heures de travail et les projets de votre équipe à l'aide d'un code couleur. Les modèles dotés de cette fonctionnalité rendent les horaires les plus complexes instantanément compréhensibles et réduisent les risques de tâches manquées

: Affichez les heures de travail et les projets de votre équipe à l'aide d'un code couleur. Les modèles dotés de cette fonctionnalité rendent les horaires les plus complexes instantanément compréhensibles et réduisent les risques de tâches manquées Rotation automatisée des équipes : Sélectionnez un outil qui garantit une distribution équitable grâce à des rotations d'équipes automatisées. Fini le jonglage manuel, place à une charge de travail équilibrée et à des employés heureux et reposés

: Sélectionnez un outil qui garantit une distribution équitable grâce à des rotations d'équipes automatisées. Fini le jonglage manuel, place à une charge de travail équilibrée et à des employés heureux et reposés Intégration transparente : Recherchez une solution qui s'intègre harmonieusement à vos outils de paie, de gestion de projet et de communication existants. Cela permet d'aligner votre planning sur l'ensemble de votre flux de travail et d'éviter le travail en double

En gardant ces priorités à l'esprit, découvrons les meilleures solutions de modèles de tableaux de service qui tiennent leurs promesses sur tous ces fronts !

13 modèles gratuits de conception de listes pour prendre le contrôle de votre emploi du temps

Maintenant que vous savez ce qui fait un excellent modèle de tableau de service, il est temps d'utiliser ces connaissances et de choisir celui qui est idéal pour vos besoins. Bien que de nombreux applications de gestion du temps de travail offrent des milliers d'options de modèles, et il est difficile de s'y retrouver.

Nous avons trié sur le volet les 13 meilleurs modèles de conception de tableaux de service qui offrent le mélange parfait de flexibilité, d'efficacité et de personnalisation pour simplifier votre recherche. Et le plus beau, c'est qu'ils sont gratuits Ils sont gratuits.

Découvrez nos meilleurs choix pour aider votre équipe à exceller et à garder une longueur d'avance !

1. Modèle de liste de personnel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/staff-roster.png Suivez vos employés, leur charge de travail et leur salaire avec le modèle de liste du personnel ClickUp

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de liste du personnel ClickUp est votre solution tout-en-un pour gérer efficacement les horaires des employés, la paie et le suivi des tâches. Il regroupe tout en un seul système et affiche des vues faciles à utiliser que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre équipe.

Par exemple, grâce à la vue Liste, vous obtenez un aperçu complet de votre équipe - noms, rôles, départements, etc. - à portée de main.

Utilisez la vue Calendrier hebdomadaire pour optimiser la planification des ressources en veillant à ce que la disponibilité de chaque employé soit claire.

Ne manquez pas le Tableau de paiement du personnel - une disposition visuelle de type Kanban qui simplifie la gestion de la paie et le suivi des heures supplémentaires. Cette fonctionnalité permet de s'assurer qu'aucun paiement n'est oublié et d'organiser vos finances.

Voici comment le modèle de liste du personnel de ClickUp peut vous aider :

Assignez et sondez les tâches avec des statuts personnalisés tels que "En cours" et "Achevé"

Passez d'une vue Calendrier à une vue Liste ou Tableau pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle

Suivre visuellement la progression pour s'assurer qu'aucune équipe, tâche, date ou paiement ne passe à travers les mailles du filet

Personnalisez votre liste en y ajoutant des champs personnalisés, de nouvelles lignes et du contenu pour l'adapter à vos besoins au fur et à mesure que vos activités se développent

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Vous avez besoin d'un outil qui fait plus que de la programmation ? La plateforme de gestion des RH de ClickUp vous couvre ! De l'intégration des employés aux évaluations des performances, en passant par le suivi de la diversité, l'amélioration de la productivité et la gestion des vérifications, ClickUp est l'outil de gestion des ressources humaines par excellence.

2. Modèle de tableau de bord ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/board-roster.png tableau

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous souhaitez créer un système simple mais robuste pour gérer vos équipes administratives et de direction ? Le Modèle de tableau de bord ClickUp est la solution idéale.

Il facilite la gestion des membres du Tableau en vous affichant une vue Tableau, coordonnées et responsabilités.

Ce qui le paramètre vraiment, c'est la Affichage du Calendrier ClickUp clickUp Calendar View est un logiciel de gestion de réunions qui permet de passer à la vitesse supérieure en matière de coordination des réunions. Des rappels d'évènements personnalisés vous assurent de ne jamais manquer une date ou une échéance importante, avec des alertes envoyées directement sur vos appareils.

Voici comment le modèle de Tableau de bord de ClickUp peut vous aider:

Suivez les informations de contact, le rôle, le mandat et les tâches essentielles de chaque membre du Tableau en un seul endroit

Planifiez et partagez les détails des réunions, en veillant à ce que chaque membre soit mis à jour et aligné

Ajouter des champs personnalisés pour les présences, les décisions prises lors des réunions ou des données spécifiques à votre organisation

Rationalisez l'intégration des nouveaux cadres et assistez le développement du leadership

Télécharger ce modèle

3. Modèle de liste de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/meeting-roster.png liste des réunions

Les réunions sont le pouls de toute organisation, qu'il s'agisse d'une startup, d'une entreprise établie ou d'un établissement d'enseignement. Ces moments cruciaux donnent forme aux idées, font avancer les projets et conduisent à des décisions cruciales.

Mais ne nous voilons pas la face : la gestion des participants, l'attribution des rôles et l'enregistrement des informations clés prennent beaucoup de temps. C'est là que la solution Modèle de liste de réunion ClickUp intervient pour optimiser l'ensemble du processus.

Il va au-delà du simple suivi des présences : enregistrez facilement les participants à la session, attribuez des rôles tels que celui d'animateur, de chronométreur ou de preneur de notes, et conservez tout de manière systématique.

Vous travaillez avec des employés hybrides ou télétravailleurs ? Pas de problème : ce modèle de tableau de service sert aussi de système de présence à distance qui vous permet de suivre et d'impliquer les participants virtuels de manière transparente.

Voici comment le modèle de liste de réunion de ClickUp peut vous aider:

Enregistrer les participants, attribuer les rôles et enregistrer les présences des participants sur site et à distance

Enregistrer les titres des réunions, les dates, les emplacements, les informations sur les projets et les éléments d'action critiques dans un seul espace

Notez et partagez les décisions, les suivis et les tâches pour que tout le monde soit sur la même page

4. Modèle de calendrier pour l'équipe ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Team-Schedule.png Calendrier de l'équipe

Équilibrer la charge de travail des employés sans surcharger personne ni sous-utiliser les ressources est un défi difficile à relever. Il exige un forfait stratégique et des ajustements permanents pour garantir l'engagement et la productivité de chaque membre de l'équipe.

Les Modèle d'horaire d'équipe ClickUp facilite ce processus en vous aidant à aligner chacun sur ses objectifs et à gérer efficacement le temps.

Grâce à sa disposition à code couleur et à la vue intégrée de la charge de travail, vous obtenez un aperçu clair des tâches, des échéances et de la distribution de la charge de travail de votre équipe, organisée en blocs et en colonnes bien ordonnés.

De plus, il vous aide à créer une un programme hebdomadaire clair et réalisable

afin d'éviter de perdre du temps sur des tâches de faible priorité et de réduire les distractions. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous améliorerez l'efficacité de votre équipe et obtiendrez de meilleurs résultats.

Voici comment le modèle de planning d'équipe de ClickUp peut vous aider :

Visualisez les plannings sous différentes formes : aperçus hebdomadaires, répartition par membre, etc

Utilisez la vue Activité du projet pour suivre la progression de chaque projet

Mettez à jour et partagez les statuts en tant que "tâches achevées" pour tenir les parties prenantes informées de la progression

5. Modèle de plan de travail de l'employé ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/employee-schedule.png horaire-employé

Quand on pense au suivi du planning, on pense aussi aux outils qui vous aident à gérer les coûts de main-d'œuvre et à garder une trace des demandes de congés. L'outil Modèle de plan de travail de l'employé ClickUp couvre ces bases et bien plus encore.

Ce modèle facile à utiliser est idéal pour rationaliser l'ensemble de votre flux de travail. Il est doté de six attributs personnalisés - coût du travail, taux horaire, chef d'équipe, problèmes et cible - qui vous permettent d'enregistrer et de visualiser des informations cruciales sur vos employés.

De plus, il s'agit de l'un des meilleurs modèles de gestion du temps vous pouvez ainsi forfaiter avec précision les périodes de travail de vos employés. Améliorez le processus avec de solides capacités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, et plus encore.

Voici comment le modèle de planning de travail des employés de ClickUp peut vous aider:

Créer des horaires de travail visuellement étonnants pour votre personnel

Suivre les demandes de congés et s'assurer que tout le monde est en conformité avec les lois du travail

Améliorer la communication entre les employés et les managers

Utilisez la vue Capacité pour gérer le temps de votre équipe et forfaiter le nombre d'heures de travail de chaque employé

6. Modèle de profil d'employé ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Employee-Profiles.png Profils d'employés

Imaginez que vous disposiez d'un endroit dédié où vous pouvez afficher les profils et les performances de tous les membres de votre équipe, avec toutes les données vitales dont vous avez besoin à portée de main.

Le Modèle de profil d'employé ClickUp fait de cette vision une réalité ! C'est un hub puissant et centralisé pour ajouter des notes hebdomadaires 1:1, suivre le développement professionnel et mettre en valeur les réalisations individuelles.

Ce qui paramètre ce modèle, c'est qu'il intègre les éléments suivants analyse de la main-d'œuvre , qui vous aide à mieux comprendre le comportement de votre équipe et à prendre des décisions fondées sur des données. Qu'il s'agisse de suivre les objectifs, d'enregistrer les retours d'information ou de surveiller l'évolution des carrières, il vous permet de ne rien négliger.

De plus, il est entièrement adaptable et riche en fonctionnalités, ce qui en fait un outil indispensable pour rationaliser les processus RH et suivre la progression de votre équipe.

Voici comment le modèle de profil d'employé de ClickUp peut vous aider :

Accédez à tous les détails concernant les membres de votre équipe en un seul endroit, pour être informé en un coup d'œil

Suivre la croissance et les réalisations facilement, en gardant tout le monde aligné sur leurs objectifs

Organiser les commentaires et les réalisations pour faciliter les évaluations de rendement

Personnaliser le modèle pour répondre aux besoins de votre équipe et l'adapter à la croissance de votre entreprise

7. Modèle de planning des équipes de travail de ClickUp

Si vous aimez le minimalisme, le Modèle d'horaire de travail ClickUp est parfait. Mon travail consiste à simplifier les choses et à se concentrer sur l'essentiel : la gestion efficace des périodes de travail.

Saisissez les heures de début et de fin de vos équipes, attribuez les rôles et le tour est joué. Vous pouvez également ajouter des lignes pour suivre les absences et noter les raisons des rappels à l'ordre, pour une gestion simple et sans complications.

À faire diviser votre équipe en quatre groupes et à prévoir une rotation de quatre semaines ? Ce modèle de feuille est un excellent point de départ pour le paramétrage des calendriers de travail 2-2-3 . Utilisez des codes de couleur pour repérer les jours ouvrables par rapport aux jours de congé et différencier d'un coup d'œil les équipes de jour et de nuit.

Voici comment le modèle de planning de travail de ClickUp peut vous aider:

Saisissez les heures de début et de fin, attribuez les rôles et suivez les absences, le tout dans une forme organisée

Utilisez des codes couleur pour distinguer les jours de travail des jours de repos et les équipes de jour des équipes de nuit

Utilisez les fonctions multiples de ClickUp, comme la communication d'équipe ou la gestion de projet, pour partager votre horaire de travail avec votre personnel

Bonus : Prêt à simplifier la planification des quarts de travail ? Consultez le top 10 des logiciels de gestion des quarts de travail pour 2024 qui font de l'organisation un jeu d'enfant !

8. Modèle d'horaire de travail mensuel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/monthly-schedule.png calendrier mensuel

Le Modèle de plan de travail mensuel ClickUp facilite la gestion des tâches mensuelles et des objectifs de l'équipe. Il offre une vue effacée de ce que chaque membre de l'équipe ou du service doit réaliser au cours d'un mois, en veillant à ce que tout le monde s'aligne sur les objectifs plus larges de l'entreprise.

De plus, ce modèle permet à chacun de rester concentré et sur la bonne voie. Il permet d'éviter le problème courant qui consiste à anticiper les objectifs futurs, par exemple en se lançant dans les projets du quatrième trimestre avant d'avoir achevé les tâches du troisième trimestre.

Voici comment le modèle de plan de travail mensuel de ClickUp peut vous aider:

Affichez clairement les objectifs et les tâches du mois, afin que votre personnel soit synchronisé avec ce qu'il a à faire

Vous pouvez alterner entre les vues Calendrier, Échéancier ou Diagramme de Gantt pour vous adapter au style de votre équipe

Assurez-vous d'avoir la bonne couverture pendant les périodes de pointe, en évitant les sous-effectifs

Réduire les intérêts liés aux conflits de planification et aux ajustements de dernière minute

9. ClickUp Modèle de relevé de temps quotidien

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/timesheet.png relevé de temps

Télécharger ce modèle /$$cta/

Un Relevé de temps quotidien est un document essentiel qui enregistre le temps de travail de chaque employé par jour ou par équipe. Elle suit le temps passé sur diverses tâches et totalise les heures, ce qui est essentiel pour une paie précise, l'analyse de la productivité et la gestion de projet.

Cependant, l'approbation de chaque feuille est fastidieuse et sujette aux erreurs sans un système rationalisé, en particulier lorsque l'on gère de nombreux employés. C'est là qu'un système robuste de modèles de Relevé de temps robustes deviennent indispensables.

Les modèles de Modèle de Relevé de temps quotidien ClickUp est un excellent choix à cet égard. Il simplifie le suivi du temps en automatisant les processus d'envoi et d'approbation, réduisant ainsi la charge de travail du personnel et des responsables.

Voici comment le modèle de Relevé de temps quotidien de ClickUp peut vous aider:

Vérifier les heures supplémentaires, les congés payés et les congés de maladie, en s'assurant que toutes les heures sont saisies et totalisées avec précision

Simplifier le processus de gestion du temps quotidien, en réduisant la charge de travail manuel et en minimisant les erreurs

Centraliser le suivi du temps dans une interface de feuille intuitive et conviviale

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Vous voulez exploiter la puissance des Relevés de temps pour la réussite ? Consultez ce guide ultime pour maîtriser la gestion des Relevés de temps .

10. Word/Google Docs Modèle de liste avec photos par Template.net

il s'agit d'un modèle de liste avec des photos Template.net Vous cherchez à personnaliser l'emploi du temps de votre équipe ? Le modèle Word/Google Docs Roster with Pictures de Template.net serait un excellent ajout à votre boîte à outils.

Ce modèle vous permet d'ajouter des photos d'employés à côté de leurs quarts de travail et de leurs relevés de temps, ce qui permet à tout le monde de mettre des visages sur des noms. Il permet de renforcer l'esprit d'équipe et de créer un environnement de travail plus attrayant.

Voici comment ce modèle peut vous aider:

Ajoutez des photos à votre liste pour faciliter l'identification et apporter une touche personnelle

Modifiez-le dans Word ou Google Docs, afin de l'adapter facilement à vos besoins

Gardez le forfait de votre équipe clair et accessible grâce à une mise en forme propre et professionnelle

11. Modèle Word de liste médicale par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'Internet Template.net La gestion d'une équipe médicale comporte son lot de paramètres. La planification du personnel de santé implique la coordination de différents services, la couverture des équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et la gestion des urgences inattendues.

Mais gérer tout cela est une tâche complexe et chronophage. Le modèle Word de liste médicale de Template.net simplifie ce processus en offrant une solution sur mesure pour les paramètres de soins de santé.

Il fournit une approche structurée de la planification du personnel, garantissant que chaque équipe est couverte et que les soins aux patients restent continus.

Voici comment ce modèle peut vous aider:

Gérer les quarts de travail et les rendez-vous du personnel médical à l'aide d'une disposition sur mesure

Utiliser des tableaux de service spécialisés pour répondre aux besoins uniques du personnel médical en matière de planification

Mettre à jour et ajuster les forfaits dans Word pour des modifications rapides

12. Modèle Excel de liste hebdomadaire du personnel par Timble

il s'agit d'un modèle de liste de personnel hebdomadaire Excel par Timble je ne sais pas ce que je vais faire.. Si vous recherchez un outil simple et facile à utiliser pour la planification du personnel, le modèle Excel de liste hebdomadaire du personnel de Timble est un bon choix. Ce modèle Microsoft Excel pratique est conçu spécifiquement pour les équipes qui ont besoin de créer leurs listes une semaine à la fois.

Il met en évidence chaque jour de la semaine de travail avec des colonnes pour les heures travaillées et toutes les notes supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Cette installation facilite l'affectation des équipes, le suivi du temps libre et la couverture quotidienne.

Voici en quoi ce modèle peut vous être utile :

Organiser les horaires hebdomadaires à l'aide d'une disposition claire et efficace dans Excel

Gardez un œil sur les heures et les quarts de travail pour gérer les charges de travail et les besoins en personnel

Créez de nouvelles lignes et faites des ajustements facilement grâce aux fonctionnalités polyvalentes d'Excel

13. Modèle de liste mobile par Rosterelf

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Rosterelf Vous avez besoin d'un outil de planification qui tienne dans votre poche ? Le modèle de liste mobile de Rosterelf est un excellent choix pour ceux qui ont besoin de gérer des listes en déplacement. Ce modèle adapté aux mobiles vous permet de garder votre équipe organisée, où que vous soyez.

Parfait pour superviser les horaires dynamiques, il vous permet d'afficher et d'ajuster les listes depuis votre smartphone ou votre tablette. La conception rationalisée vous permet de saisir rapidement du contenu, de vérifier les quarts de travail, de mettre à jour les disponibilités et de communiquer les changements directement depuis votre appareil.

Voici comment ce modèle peut vous aider:

Affichez et gérez votre tableau de service depuis n'importe quel appareil mobile, pour être toujours synchronisé

Effectuez des changements d'horaire facilement grâce à un modèle de tableau de service optimisé pour l'utilisation mobile

Suivez les disponibilités et les suivis de l'équipe grâce à des mises à jour en temps réel

Augmentez votre jeu de planification avec ClickUp

Les plannings concernent l'organisation de votre temps, et disposer des bons outils pour construire des plannings optimaux peut faire toute la différence.

Grâce à sa bibliothèque étendue de modèles de plannings, ClickUp intègre vos tâches, vos outils et votre équipe dans un hub rationalisé et efficace. Il offre une efficacité inégalée avec plus de 15 affichages uniques et des fonctionnalités complètes de suivi du temps.

De plus, son forfait Free Forever offre une expérience riche en fonctionnalités qui s'intègre à vos outils existants, rationalisant vos processus comme jamais auparavant.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp téléchargez votre modèle gratuit favori et découvrez un nouveau niveau de productivité !