Les 50 meilleurs raccourcis Excel que tout le monde devrait connaître

Vous voilà assis à votre bureau, en train de courir contre la montre pour finir d'organiser une feuille de calcul.

Vous avez parcouru d'innombrables onglets et tapé des formules lorsque vous réalisez soudain qu'il existe un moyen plus rapide de faire tout ce que vous avez essayé de faire, un raccourci caché qui vous aurait permis de gagner du temps et de la sérénité.

Si seulement vous l'aviez su plus tôt !

Pour tous ceux qui passent leurs journées à comprendre Excel, la maîtrise des raccourcis est comme la découverte d'un chemin secret dans un labyrinthe.

Dans ce blog, nous allons nous plonger dans les 50 principaux raccourcis Excel que tout le monde devrait connaître - des clés simples pour rendre votre expérience d'Excel plus rapide. 💻

Qu'est-ce qu'un raccourci Excel?

Un raccourci Excel est une combinaison de clés de clavier qui permet aux utilisateurs d'effectuer des actions rapidement sans avoir recours aux menus du logiciel

Il s'agit d'un moyen plus rapide de faire les choses.

Par exemple, tout comme "Ctrl + C" pour copier du texte et "Ctrl + V" pour le coller, Excel dispose de son propre ensemble de raccourcis qui peuvent vous faire gagner du temps et vous épargner des efforts.

Un exemple courant est la **création d'un nouveau classeur vierge en appuyant simplement sur 'Ctrl + N'

Sans ce raccourci, vous devriez utiliser votre souris pour naviguer jusqu'à la section "Fichier", puis cliquer sur "Nouveau" - un processus qui prend plusieurs étapes. En réduisant le nombre d'étapes nécessaires pour achever une tâche, vous pouvez accélérer considérablement votre flux de travail.

En sachant qu'il existe plus de 500 raccourcis conçus pour vous aider à naviguer dans les feuilles, à mettre en forme les données, à appliquer des fonctions, et plus encore, l'apprentissage de ces raccourcis peut sembler fastidieux au début, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser la souris pour tout faire. Cela peut même vous ralentir au début, le temps que vous vous adaptiez à cette nouvelle façon de travailler.

Mais à force de pratique, ces raccourcis deviennent une seconde nature, presque ancrés dans votre mémoire musculaire. En peu de temps, vous travaillerez plus rapidement et plus efficacement, en exécutant des tâches en quelques frappes seulement.

Benefits de l'utilisation des raccourcis dans Excel

Les raccourcis Excel peuvent sembler être des commodités mineures, mais ils peuvent complètement achever la façon dont vous interagissez avec le logiciel.

Explorons les raisons pour lesquelles l'utilisation de ces raccourcis est une excellente idée.

Gagnez du temps: Éliminez la nécessité d'utiliser une souris pour naviguer dans de longs menus et boîtes de dialogue et effectuer de multiples étapes

Éliminez la nécessité d'utiliser une souris pour naviguer dans de longs menus et boîtes de dialogue et effectuer de multiples étapes Accroître la vitesse: Naviguer dans de grands ensembles de données et passer rapidement au crible les données, en évitant le défilement sans fin qui peut vous ralentir

Naviguer dans de grands ensembles de données et passer rapidement au crible les données, en évitant le défilement sans fin qui peut vous ralentir **Réduisez les erreurs : évitez les erreurs manuelles en vous appuyant sur une clé de raccourci pour gérer efficacement des processus complexes à plusieurs étapes

Améliorez votre concentration: Gardez vos mains sur le clavier, minimisez les distractions liées à l'utilisation de la souris et améliorez votre concentration sur la tâche à accomplir

Gardez vos mains sur le clavier, minimisez les distractions liées à l'utilisation de la souris et améliorez votre concentration sur la tâche à accomplir **Réduisez la fatigue : évitez la gêne physique occasionnée par le passage constant de la souris au clavier en maîtrisant les raccourcis d'Excel

Apprendre à utiliser les raccourcis d'Excel peut s'apparenter à l'apprentissage d'une nouvelle langue, mais l'effort en vaut la peine. Une fois que vous aurez assimilé ces combinaisons de clés, vous serez en mesure de naviguer et de gérer vos données de manière beaucoup plus efficace.

Voici trois conseils pour vous aider à utiliser les raccourcis dans Excel :

1. Commencez par les bases

Commencez par apprendre quelques raccourcis clés qui peuvent immédiatement améliorer votre efficacité.

**Par exemple, si vous vous sentez à l'aise avec "Ctrl + C" pour copier, "Ctrl + V" pour coller et "Ctrl + Z" pour annuler, vous améliorerez considérablement votre capacité à traiter les tâches rapidement

Une fois que vous aurez assimilé ces techniques, vous serez prêt à utiliser des raccourcis plus avancés.

2. Activer et personnaliser les raccourcis

La plupart des raccourcis Excel sont déjà activés. Il vous suffit de les utiliser.

Cependant, certains nécessitent une activation. Suivez ces étapes pour activer et personnaliser les raccourcis dans le ruban Excel :

Allez dans Fichier > Options > Personnaliser le ruban

Aller au menu 'Fichier

Cliquez sur 'Options'

Sélectionnez "Personnaliser le ruban" dans la boîte de dialogue

Créer un nouvel onglet personnalisé > Nouveau groupe personnalisé > Renommer

Créer un nouvel onglet et un nouveau groupe sous lequel la commande sera ajoutée

Sélectionner la commande > Sélectionner le nouveau groupe > Ajouter des commandes

Ajouter la commande

Vous pouvez accéder à ces raccourcis en utilisant la touche "Alt" + l'"alphabet" attribué par Excel.

De même, vous pouvez ajouter des raccourcis personnalisés à la barre d'outils d'accès rapide et y accéder à l'aide de la touche "Alt" + le "nombre" attribué par Excel.

3. Pratiquer et mémoriser les raccourcis

Le secret pour maîtriser les raccourcis dans Excel est de les utiliser souvent. Au début, cependant, vous aurez besoin d'aide pour les mémoriser. Dans ce cas, voici ce que vous pouvez faire :

Commencez par les cinq à sept raccourcis les plus fréquemment utilisés

Inscrivez les raccourcis les plus utilisés sur des notes autocollantes ou une antisèche et collez-les près de votre espace de travail de manière à ce qu'ils soient visibles

Réduisez progressivement votre recours à l'antisèche et supprimez de la liste les raccourcis que vous maîtrisez parfaitement

Top 50 Excel Shortcuts to Save Time (50 raccourcis Excel pour gagner du temps)

Excel dispose de centaines de raccourcis, mais nous avons trié sur le volet les 50 qui sont les plus couramment utilisés sur le lieu de travail. Pour vous faciliter la tâche, nous les avons regroupés par fonction, comme la navigation dans les feuilles de calcul, les raccourcis du classeur et la mise en forme des cellules.

Voici les 50 meilleurs raccourcis Excel pour gagner du temps :

1. Navigation dans les feuilles de calcul

Dans cette catégorie, nous allons explorer les raccourcis qui vous permettent de naviguer dans votre feuille de calcul entièrement sans souris. Ces raccourcis sont particulièrement pratiques lorsque vous avez affaire à des feuilles de calcul volumineuses ou complexes.

N°Sr. Description Raccourcis clavier 1. pour passer à la cellule suivante Tabulation 2. pour passer à la cellule suivante Tabulation 2. pour passer à la cellule précédente Shift + Tab 3. pour passer à la cellule suivante Tab 3. Pour se déplacer d'une cellule vers le bas 4. 4. Pour déplacer une cellule vers le haut Touche fléchée vers le haut 5. Pour étendre la sélection de cellules d'une cellule dans cette direction Shift + touche de flèche directionnelle (Haut, Bas, Droite ou Gauche) 6. Pour passer à la dernière cellule utilisée dans cette direction Ctrl + touche de flèche directionnelle (Haut, Bas, Droite ou Gauche) 7 7. Pour se déplacer vers la dernière cellule utilisée sur une feuille de calcul Ctrl + Fin 8. Pour se déplacer vers la première cellule d'une feuille de calcul Ctrl + Accueil 9 9. Pour sélectionner l'ensemble d'une colonne Ctrl + Espace 10. Pour sélectionner l'ensemble d'une ligne, appuyez sur les touches Maj + Espaces 11. pour sélectionner toutes les cellules utilisées dans cette direction Ctrl + Shift + Clé directionnelle (Haut, Bas, Droite ou Gauche) 12. Pour sélectionner toutes les cellules utilisées dans cette direction Ctrl + Shift + Clé directionnelle (Haut, Bas, Droite ou Gauche) 12. Pour sélectionner toutes les cellules utilisées dans cette direction Shift + Espace 12. Pour étendre la sélection de la cellule active à la dernière cellule utilisée sur une feuille de calcul Ctrl + Maj + Fin 13. Pour étendre la sélection de la cellule active à la première cellule utilisée d'une feuille de calcul, cliquez sur Ctrl + Maj + Accueil 14. Pour sélectionner l'ensemble de la feuille de calcul Ctrl + Maj + Barre d'espacement 15 15. ctrl + Shift + barre d'espacement 15. Pour passer à la feuille suivante Ctrl + PageDown 16. Pour passer à la feuille précédente Ctrl + PageSup 16 17. Pour se déplacer d'un écran à l'autre dans une feuille en cours Page Down 18. Pour se déplacer d'un écran vers le haut dans une feuille en cours Page Haut 19. Pour se déplacer d'un écran vers la gauche dans la feuille en cours Alt + Page Down 20. pour se déplacer d'un écran vers la droite dans la feuille en cours Alt + Page suivante 20. Pour se déplacer d'un écran vers la gauche dans la feuille en cours Alt + Page suivante 20. Pour se déplacer d'un écran vers la droite dans la feuille en cours Alt + Page suivante

💡 Pro Tip: Utilisez les raccourcis Mac : Commande + Maj + $ pour une mise en forme rapide des devises sur un Mac. Cela mettra instantanément vos cellules sélectionnées en forme de devise dans Excel, rationalisant votre flux de travail et gardant vos données financières organisées.💸

2. Actions du classeur

Dans cette catégorie, nous aborderons les raccourcis Excel pour l'ouverture, la Fermé, l'enregistrement et d'autres actions essentielles que vous effectuez avec un classeur.

N°Sr. Description Raccourcis clavier 21. Pour créer un nouveau classeur, cliquez sur Ctrl + N 22. Pour enregistrer un classeur Ctrl + S 23. Pour fermer un classeur en cours Ctrl + W 24. Pour ouvrir un classeur existant Ctrl + O 25. Pour fermer Excel Ctrl + F4 26. Pour ouvrir le menu Fichier Alt + F 27. Alt + F 27. Pour aller à l'onglet Accueil Alt + H 28. Pour aller dans l'onglet Insertion Alt + N 29. Pour aller dans la disposition de la page Alt + P 30. Pour aller dans l'onglet Formules Alt + M 31. Alt + M 31. Pour aller dans l'onglet Données Alt + A 32. Pour aller dans l'onglet Révision Alt + R 33. Pour aller dans l'onglet Affichage Alt + W

3. Actions rapides sur les cellules

Nous allons ici nous plonger dans les raccourcis Excel qui vous permettent d'effectuer rapidement des actions directement sur votre feuille de calcul.

N°Sr. Description Raccourcis clavier 34. Pour copier une sélection de cellules dans la feuille de travail Ctrl + C 35. Pour coller une sélection de cellules dans la feuille de calcul Ctrl + V 36. Pour couper une sélection de cellules dans la feuille de travail Ctrl + X 37. Pour annuler une action récente dans la feuille de calcul Ctrl + Z 38. Pour annuler une action récente dans la feuille de calcul Ctrl + Z 38 39. Pour ouvrir le menu contextuel d'une cellule Shift + F10 40. Pour insérer une fonction Shift + F3 41. Pour ajouter un commentaire dans une cellule Maj + F2 42. Pour ouvrir la boîte de dialogue Supprimer Ctrl + signe moins 43. Ctrl + signe + 43. Pour ouvrir la boîte de dialogue Insertion Ctrl + signe plus 44. Ctrl + T, Ctrl + D ou Ctrl + R Pour créer, supprimer ou renommer un tableau 45. Pour ajouter un lien hypertexte Ctrl + K 46. Pour mettre un texte en italique ou supprimer la mise en forme de l'italique Ctrl + I ou Ctrl + 3 47. Pour mettre un texte en gras ou supprimer la mise en forme en gras Ctrl + B ou Ctrl + 2 48. Pour souligner le texte ou supprimer la mise en forme soulignée Ctrl + U ou Ctrl + F4 49. Pour remplir la couleur Alt + H + H 50. pour vérifier l'orthographe dans la feuille de calcul active F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7

💡 Pro Tip: Make Rapports Excel plus organisée en utilisant des intervalles nommés. Les intervalles nommés facilitent la référence à des intervalles de données spécifiques dans vos formules, ce qui simplifie la gestion de votre feuille de calcul et rend les formules plus faciles à comprendre.

Limites de l'utilisation d'Excel

Les raccourcis Excel peuvent accélérer votre travail, mais ils ne sont pas exempts de limites.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de fonctionnalités qui vont au-delà de ce qu'il offre, il peut être intéressant d'explorer certains Alternatives à Excel .

Pour en savoir plus sur les lacunes d'Excel, consultez notre aperçu de ses limites.

**La maîtrise des fonctionnalités et des raccourcis d'Excel n'est pas chose aisée. Vous devez avoir accès à diverses ressources pour apprendre à utiliser les différentes fonctions et formules d'Excel, à créer des rapports et des graphiques, et à effectuer d'autres actions avancées

**Excel nécessite une exécution manuelle de la plupart des tâches, ce qui peut prendre du temps et nécessiter beaucoup de travail

Propice à l'erreur humaine: La saisie et l'analyse manuelles intensives de données augmentent le risque d'erreur. Même une petite erreur dans une grande feuille de calcul peut conduire à des erreurs de calcul significatives

La saisie et l'analyse manuelles intensives de données augmentent le risque d'erreur. Même une petite erreur dans une grande feuille de calcul peut conduire à des erreurs de calcul significatives Contrôle de version et synchronisation médiocres: Excel a du mal à contrôler les versions et à se synchroniser en temps réel, ce qui rend la co-édition et le suivi des modifications problématiques

Excel a du mal à contrôler les versions et à se synchroniser en temps réel, ce qui rend la co-édition et le suivi des modifications problématiques Collaboration maladroite: Bien qu'Excel permette les commentaires, un trop grand nombre d'entre eux peut encombrer la feuille de calcul. En outre, la version en ligne peut se bloquer en cas de forte charge de travail des utilisateurs, ce qui complique la collaboration

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Excel

Si les limites d'Excel vous freinent, ClickUp pourrait être la solution dont vous avez besoin.

ClickUp est une plateforme de gestion du travail tout-en-un conçue pour centraliser vos tâches, projets et documents.

ClickUp combine des fonctionnalités de gestion de projet, de suivi des tâches et de collaboration dans une interface unique et conviviale. Il prend en charge de nombreuses fonctions pour lesquelles vous utiliseriez Excel, comme l'organisation des données et la coordination de l'équipe, de manière plus transparente.

Voyons comment.

Vue Tableur

La vue Vue Tableur ClickUp offre une alternative sophistiquée aux feuilles de calcul traditionnelles comme Excel.

Alors qu'Excel fournit une interface familière, basée sur une grille, pour l'organisation des données, la vue Tableur va encore plus loin avec des fonctions améliorées et une plus grande facilité d'utilisation.

Afficher les détails d'une tâche dans une interface de type feuille de calcul avec la vue Tableur de ClickUp

Contrairement à Excel, où la création de colonnes personnalisées et la gestion des données peuvent prendre beaucoup de temps, ClickUp vous permet de créer sans effort des colonnes personnalisées, de configurer des menus déroulants et d'ajouter des informations détaillées sur les tâches en quelques clics seulement.

Ce processus rationalisé élimine l'effort manuel souvent nécessaire dans Excel et s'intègre de manière transparente aux capacités plus larges de gestion de projet de ClickUp.

Redimensionner, déplacer et épingler des colonnes dans la vue Tableur de ClickUp en fonction de vos préférences

💡 Pro Tip: Set up l'automatisation de la gestion de projet dans ClickUp pour modifier les statuts des tâches directement à l'aide de L'Automatisation de ClickUp . Par exemple, une tâche peut automatiquement passer en "En cours de révision" lorsqu'elle est marquée comme "Achevée", ce qui contribue à la maintenance d'un flux de travail harmonieux.

Champs de formule

Avec Champs de la formule ClickUp grâce à ClickUp, vous pouvez effectuer des calculs complexes sans avoir à vous souvenir de formules Excel compliquées. Contrairement à Excel, où les formules peuvent être complexes et faciles à oublier, ClickUp simplifie ce processus.

Il vous suffit de paramétrer un champ de saisie numérique Champ personnalisé ClickUp et définissez votre formule à l'aide des champs de formule. ClickUp appliquera alors automatiquement cette formule à l'ensemble de la colonne dans votre vue Tableur.

Les champs de formule de ClickUp simplifient les calculs complexes

Vous n'avez plus à vous soucier de la mémorisation ou du débogage de fonctions Excel complexes - ClickUp s'en charge pour vous, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre travail sans avoir à vous soucier des erreurs de formule.

Clics clavier

ClickUp offre un ensemble robuste de raccourcis clavier conçus pour améliorer votre productivité. Il est similaire à Excel mais présente des avantages uniques.

Comme Excel, Raccourcis clavier et touches de raccourci de ClickUp vous permettent d'effectuer rapidement des tâches essentielles, telles que la création, la Fermé ou la suppression de tâches et l'ouverture du centre d'action.

Vous pouvez également utiliser des raccourcis pour mentionner les membres de l'équipe et exécuter diverses actions sans toucher à la souris.

Les raccourcis clavier de ClickUp optimisent votre flux de travail

Par exemple, la création d'une nouvelle tâche est à portée de main avec Cmd/Ctrl + E, et l'ouverture du Centre de commande est aussi simple que Cmd/Ctrl + K. Vous voulez mentionner un collègue dans un commentaire ? Il suffit de taper le symbole @.

Tableaux de bord Tableaux de bord de ClickUp offrent un moyen efficace d'analyser et de visualiser les données par rapport à Excel. Alors qu'Excel vous oblige à créer manuellement des graphiques, diagrammes circulaires, diagrammes à barres, diagrammes de Gantt et autres représentations visuelles des données, ClickUp automatise ce processus.

Utiliser les tableaux de bord ClickUp pour visualiser et analyser les données

Avec ClickUp, les visualisations sont générées automatiquement et synchronisées en temps réel avec vos sources de données, vous fournissant des informations précises et actualisées sans effort manuel.

De plus, les options de partage de ClickUp facilitent la distribution de vos rapports et visualisations à votre équipe ou aux parties prenantes, simplifiant ainsi la collaboration et la prise de décision.

Choisissez parmi les différentes options de partage pour envoyer votre tableau de bord ClickUp aux parties prenantes

Collaboration d'équipe

Les outils de collaboration de ClickUp élèvent l'interaction entre les équipes bien au-delà des fils de commentaires interminables que l'on voit souvent dans les feuilles de calcul.

Voici comment ClickUp facilite un travail d'équipe transparent et efficace :

Employer ClickUp Attribuer des commentaires pour partager facilement des fichiers et des liens et étiqueter les membres de l'équipe avec des @mentions dans des espaces de commentaires dédiés. Les discussions restent ainsi organisées et directement liées à des tâches ou des projets pertinents.

Gardez tout le monde dans la boucle en étiquetant les membres de l'équipe avec des @mentions directement dans ClickUp Comments

Chat

Rationalisez la communication au sein de l'équipe grâce à des canaux de discussion en temps réel alimentés par L'affiche de discussion de ClickUp. Elle permet d'envoyer des messages instantanés et des mises à jour, ce qui garantit que tout le monde reste synchronisé sans passer d'une plateforme à l'autre.

Essayez ClickUp Chat View pour vous connecter avec les membres de votre équipe et faciliter la collaboration

Tableaux blancs

Faites un brainstorming et un forfait avec votre équipe en utilisant Tableaux blancs ClickUp .

Dessinez, ajoutez des formes, rédigez des notes et incluez des images et des liens, le tout dans un environnement collaboratif en temps réel qui améliore la créativité et la coordination.

Mettez en œuvre les tableaux blancs ClickUp pour organiser des séances de brainstorming avec votre équipe sur un canevas créatif

Lire aussi: Guide des Automatisations dans ClickUp (Avec 10 exemples de cas d'utilisation)

Au-delà des raccourcis clavier d'Excel, gagnez du temps avec ClickUp

Les raccourcis d'Excel peuvent faciliter les tâches quotidiennes, mais lorsqu'il s'agit de manipuler des feuilles de calcul volumineuses et complexes, ils peuvent s'avérer insuffisants. Un logiciel avancé devient alors indispensable pour créer, gérer et analyser efficacement les données.

ClickUp est une alternative puissante qui combine les avantages des feuilles de calcul avec un large intervalle de fonctionnalités de productivité. Il offre une meilleure organisation des données, ce qui vous permet de gérer et d'analyser facilement de grands ensembles de données.

En outre, ClickUp améliore la collaboration au sein de l'équipe grâce à des outils de communication intégrés, et ses fonctionnalités d'automatisation permettent de réduire les tâches manuelles, rendant ainsi votre flux de travail plus efficace.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez votre voyage vers la productivité gratuitement !