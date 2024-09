Comment créer un diagramme de Gantt dans Trello

quel est le secret pour respecter constamment des délais serrés et gérer facilement des tâches complexes ?

Les compétences de votre équipe, bien sûr, et ses outils ! 🛠️

Les outils tels que les logiciels de gestion de projet et les diagrammes de Gantt changent véritablement la donne. Ils offrent la clarté et la structure nécessaires pour assurer l'alignement de plusieurs équipes et le suivi des projets, quels que soient les défis à relever.

Les diagrammes de Gantt sont comme un GPS pour la gestion de projet. Ils planifient visuellement l'échéancier de votre projet, en indiquant les dates de début et de fin de chaque tâche dans une forme claire et facile à suivre.

Si vous souhaitez exploiter la puissance des diagrammes de Gantt dans Trello, ce blog vous montrera comment procéder.

Si vous utilisez Trello et ses tableaux Kanban pour suivre les flux de travail d'un projet, vous constaterez peut-être que vous avez besoin d'outils de visualisation plus avancés pour gérer efficacement des projets complexes.

Malheureusement, Trello ne dispose pas de diagrammes de Gantt intégrés. Cependant, vous pouvez toujours les créer à l'aide de Power-Ups. Ces intégrations tierces améliorent les fonctions de Trello et sont souvent gratuites. En outre, les fonctionnalités de Trello modèles de tableaux de Trello aident à suivre les projets.

Quand créer un diagramme de Gantt dans Trello à l'aide de ces Power-Ups, il y a quelques points clés à retenir pour s'assurer que votre diagramme est efficace et fonctionnel.

Un bon paramètre vous permet de visualiser plus clairement les échéanciers de vos projets et de rationaliser votre flux de travail. Lisez la suite pour savoir comment procéder.

via Trello

Étape 1 : Ajouter le Power-Up TeamGantt

Tout d'abord, recherchez "TeamGantt" dans la section "Power-Up" de votre compte Trello. Cliquez sur le bouton Ajouter un module complémentaire. Vous pouvez également ajouter des modules complémentaires à partir de l'option Afficher le menu de votre Tableau Trello.

Étape 2 : Connexion de TeamGantt à Trello

TeamGantt vous invite à créer un compte avant de s'intégrer à Trello. Terminé, créez un projet vierge dans TeamGantt et cliquez sur Afficher dans le diagramme Gantt.

Créer un nouveau projet

Étape 3 : Organiser les tâches dans TeamGantt

Les tâches de votre projet seront listées dans TeamGantt. Pour ajouter des paramètres, sélectionnez une tâche dans la vue Gantt et paramétrez les dates.

Organiser les tâches et les listes d'un projet

Étape 4 : Créer un diagramme de Gantt

Passez la souris sur le Tableau pour créer un diagramme de Gantt à barres (paramétré par défaut sur un jour). Vous pouvez l'étendre en faisant glisser les côtés pour qu'elle corresponde aux exigences de votre tâche.

Personnalisez l'ensemble de votre projet dans Trello

Étape 5 : Mise à jour de la progression des tâches

Vous pouvez mettre à jour la progression d'une tâche en la survolant et en cliquant sur Modifier la tâche. Vous pouvez également ajouter des dépendances en cliquant sur un point et en le connectant à la tâche dépendante.

Étape 6 : Allouer des ressources et personnaliser des tâches

Vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe en sélectionnant l'icône de personne et en choisissant les noms appropriés. Vous pouvez également personnaliser les couleurs des tâches en cliquant sur le carré bleu.

Utiliser les fonctionnalités de personnalisation de Trello

$$$$a supplémentaires pour un diagramme de Gantt Trello

Planyway

Planyway est idéal pour créer une représentation visuelle de l'ensemble de votre flux de travail. Il permet de décomposer les tâches importantes, d'équilibrer les charges de travail et de créer des feuilles de route avec des dépendances, à l'instar du diagramme de Gantt de Notion avec sa propriété de date. Il est également doté d'une fonctionnalité de suivi du temps que beaucoup trouvent utile pour suivre la progression.

BigPicture

BigPicture est un outil de gestion de portefeuille de projets (PPM) qui vous aide à forfaiter les tâches, à automatiser le travail et à suivre la progression générale. Ce Power-Up assiste les jalons, les calendriers automatiques, les lignes de base et les diagrammes de Gantt pour assurer l'achevé du projet.

Projets par Placker

Placker est un module complémentaire flexible de gestion de projet avec un système bien construit de fonctionnalités pour votre diagramme de Gantt. Il est connecté de manière bidirectionnelle avec Trello, ce qui signifie que tout changement dans Placker est reflété dans Trello. Cela aide à la planification et au suivi des tâches sur plusieurs Tableaux.

Bonus: Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce que les diagrammes de Gantt peuvent faire pour vous en tant que gestionnaire de projet, nous avons une quinzaine d'exemples pour vous.

Limites de la création de diagrammes de Gantt dans Trello

Bien que Trello soit un outil simple et facile à utiliser pour construire des diagrammes de Gantt d'entrée de gamme, cette fonction n'est pas intégrée à l'application, ce qui résulte en certaines limites.

Il est également courant de voir des gestionnaires de projet débattre de la question des Diagrammes de Gantt vs Échéancier .

Le fait est que de nombreux Alternatives à Trello disposent de fonctionnalités de gestion de projet dynamiques qui pourraient réinventer votre approche de la gestion de projets. Parce que l'utilisation de Trello pour les diagrammes de Gantt n'est pas toujours la plus fluide. En voici quelques raisons :

1. Absence de diagrammes de Gantt intégrés

Trello n'est pas livré avec des diagrammes de Gantt. Vous devez ajouter des Power-Ups externes ou des intégrations tierces pour utiliser un diagramme de Gantt. Cela peut être peu pratique, et vous ne disposerez pas immédiatement de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

💡Pro Tip: Jetez un coup d'œil à ces logiciels offrant des diagrammes de Gantt gratuits . Nous avons listé différents outils ainsi que leurs avantages et inconvénients afin que vous puissiez effectuer une comparaison rapide.

2. Dépendances des tâches

Trello n'affiche pas les dépendances des tâches, qui sont cruciales pour créer des diagrammes précis à partir des données du diagramme de Gantt. La gestion de l'échéancier d'un projet sans ces dépendances et l'identification des chemins critiques deviennent un véritable défi lorsque l'on utilise Trello.

3. Affichages limités

Trello offre principalement une vue Tableau Kanban, qui fonctionne bien pour certains projets, mais pas pour ceux qui ont besoin de plusieurs vues du projet - comme celles des diagrammes Gantt - pour comprendre les échéances et les dépendances.

4. Complexité dans la gestion de grands projets

Lorsqu'il s'agit de gérer un projet de grande envergure comportant de nombreuses tâches, les tableaux Trello peuvent devenir encombrés et difficiles à gérer, ce qui complique la création et la maintenance des diagrammes de Gantt.

5. Insuffisance des fonctionnalités de gestion de projet

Trello ne dispose pas de certaines fonctionnalités clés de gestion de projet avancées que l'on retrouve souvent dans les diagrammes de Gantt, telles que le suivi du temps, la planification et l'allocation des ressources, ainsi que les rapports détaillés. Ces fonctions sont essentielles pour créer des diagrammes de Gantt détaillés et exploitables qui contribuent à la planification et à l'exécution harmonieuse des projets.

Et bien que Trello dispose de plusieurs fonctions utiles, il n'offre peut-être pas les fonctionnalités complètes de gestion de projet dont vous avez besoin, en particulier si les diagrammes de Gantt sont importants pour vous. Pour une solution plus robuste avec des capacités de gestion de projet avancées, envisagez d'explorer des alternatives telles que ClickUp !

Also Read: Trello Vs. ClickUp : Quel outil de gestion de projet fonctionne le mieux en 2024 ?

Créer des diagrammes de Gantt avec ClickUp

Si vous recherchez une plateforme de gestion de projet complète offrant des diagrammes de Gantt avancés, ClickUp répond précisément à vos attentes.

En centralisant le travail, en minimisant les changements de contexte et en affichant une vue Gantt approfondie de tous vos projets, ClickUp vous garantit que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos projets. Création de diagrammes de Gantt avec ClickUp est à la fois efficace et simple.

ClickUp affiche les diagrammes de Gantt comme une feuille de route qui met en évidence toutes les étapes de votre projet. Il est donc conçu pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour vous assurer que votre projet reste sur la bonne voie.

Utilisez la fonctionnalité du diagramme de Gantt de ClickUp pour organiser et fixer des paramètres de priorité

ClickUp offre :

Des diagrammes de Gantt intégrés

Contrairement à Trello, ClickUp dispose de diagrammes de Gantt directement intégrés à son interface. Vous n'avez pas besoin de chercher des intégrations tierces pour obtenir la fonction nécessaire.

Tout en utilisant les diagrammes de Gantt de ClickUp, vous pouvez jouer avec des composants dynamiques qui interagissent avec des éléments tels que les listes de tâches, les calendriers et les tableaux de bord. Cela signifie que vous pouvez être opérationnel et gérer vos projets plus efficacement dès le premier jour.

Visualisation facile des dépendances des tâches

ClickUp facilite la visualisation des dépendances des tâches. Cette fonctionnalité vous permet de créer des échéanciers de projet précis et d'identifier les chemins critiques sans effort.

En liant les tâches, vous pouvez voir comment les changements dans une tâche affectent les autres. Cela garantit une gestion de projet fluide et vous aide à éviter les goulets d'étranglement potentiels. Ce niveau de transparence est crucial pour maintenir l'élan du projet et garantir une livraison dans les délais.

Utilisez les diagrammes de Gantt de ClickUp pour visualiser les dépendances des tâches

Pour vous aider à mieux visualiser votre projet, consultez notre compilation de Modèles de diagrammes de Gantt disponibles dans Excel et ClickUp.

Flexibilité des affichages multiples

ClickUp ne se limite pas aux diagrammes de Gantt. Il affiche plusieurs vues, dont la liste, le Tableau et le Calendrier, pour s'adapter aux différents styles et besoins en matière de gestion de projet.

Cette flexibilité vous permet de passer d'une perspective à l'autre, ce qui est essentiel pour les gestionnaires de projet qui doivent souvent s'adapter rapidement. Il permet de comprendre l'ensemble des échéanciers et des dépendances de votre projet. Que vous ayez besoin d'un aperçu de haut niveau ou d'une vue d'ensemble détaillée comme un échéancier, ClickUp est là pour vous aider.

Capacité à gérer des projets de grande envergure

ClickUp est conçu pour gérer facilement des projets de grande envergure. Ses fonctionnalités organisationnelles avancées, telles que les sous-tâches imbriquées, les statuts personnalisés et les puissantes options de filtrage, garantissent que vos projets restent clairs et gérables, quelle que soit leur complexité.

Cet outil vous aide à maintenir une structure claire et à suivre toutes les parties en mouvement, ce qui facilite la gestion d'initiatives à grande échelle sans se laisser déborder.

Fonctionnalités avancées de gestion de projet

Tout en travaillant avec des diagrammes de Gantt, vous pouvez utiliser les outils et fonctionnalités avancés de gestion de projet de ClickUp, tels que le suivi du temps, la gestion des ressources et les rapports détaillés.

Grâce à ces outils, vous pouvez créer des rapports détaillés et exploitables, ce qui vous permet de planifier et d'exécuter vos projets en douceur. En outre, ClickUp vous permet d'afficher les chemins critiques d'une manière plutôt soignée !

Utilisez l'aperçu du chemin critique de ClickUp

Passer à ClickUp signifie abandonner les limites de Trello et adopter une plateforme qui possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Voyons comment créer un diagramme de Gantt avec ClickUp.

💡Pro Tip : À faites-vous un guide visuel ? Consultez notre tutoriel vidéo sur la maîtrise des diagrammes de Gantt ClickUp pour gérer les tâches et les dépendances.

Étape 1 : Définir les grandes lignes du projet

Définissez la portée, les objectifs, les résultats clés et les ressources de votre projet. Cela permettra de s'assurer que les tâches importantes seront achevées à temps.

Utilisez Objectifs ClickUp pour définir les paramètres des projets, suivre les objets et les organiser dans des dossiers pour un accès facile. Collaborez sur les détails du projet en temps réel avec ClickUp Documents où votre équipe peut contribuer simultanément.

Définissez vos objectifs et vos résultats avec ClickUp Objectifs

Étape 2 : Dressez la liste des tâches à accomplir

Faites un remue-méninges et dressez la liste de toutes les tâches et activités nécessaires pour achever votre projet. Ne vous préoccupez pas encore de la commande - saisissez tout. Utilisez Vue de la liste de ClickUp pour organiser vos tâches. Vous pouvez créer un nouvel Espacespécialement pour votre diagramme Gantt et le personnaliser avec des fonctionnalités et des affichages pertinents.

Liste des tâches et activités liées au projet sur ClickUp

Étape 3 : Ajouter les détails de la tâche

Utiliser Les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter à vos tâches des détails essentiels tels que les dates de début, les dates d'échéance, les assignés et les priorités. Pour un diagramme de Gantt, incluez un champ Date début pour chaque tâche et organisez votre liste pour faciliter la navigation.

Étape 4 : Créez votre diagramme de Gantt

Passez à la vue Gantt dans ClickUp pour visualiser vos tâches. Si vous n'avez pas ajouté la vue Gantt au départ, il vous suffit de sélectionner +Vue dans la barre d'outils et de l'ajouter. Votre diagramme de Gantt sera généré automatiquement sur la base des tâches que vous avez listées.

Visualisez vos cinq tâches les plus importantes avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

Étape 5 : Personnalisez votre diagramme de Gantt

Vous pouvez personnaliser votre diagramme de Gantt en ajustant les paramètres, par exemple en masquant les week-ends ou en activant l'option Reprogrammer les dépendances. Vous pouvez également modifier le cadre temporel pour vous concentrer sur des périodes spécifiques (jour/heure et mois/jour).

Personnalisez votre diagramme de Gantt pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet

Étape 6 : Créer des dépendances entre les tâches

Visualiser dépendances de la tâche en connectant des tâches connexes. L'interface "glisser-déposer" de ClickUp facilite cette opération : il suffit de faire glisser la ligne de connexion d'une tâche à l'autre. Vous pouvez répéter cette étape pour vous assurer que toutes vos tâches sont dans la bonne commande.

Étape 7 : Ajouter des jalons

Les jalons sont essentiels pour suivre la progression et identifier les risques potentiels. Dans ClickUp, vous pouvez facilement transformer une tâche en un jalon Diagramme de Gantt jalon en sélectionnant la tâche et en changeant son type en jalon.

Changez le type d'une tâche pour créer des jalon dans votre diagramme ClickUp Gantt

Étape 8 : Contrôler et mettre à jour votre diagramme de Gantt

Gérez votre diagramme de Gantt à l'aide de l'interface intuitive de ClickUp (glisser-déposer). Réorganisez les tâches, ajustez les échéanciers et ajoutez de nouvelles tâches selon vos besoins. Toutes les mises à jour se synchronisent en temps réel, ce qui permet de maintenir votre forfait de projet à jour sans effort supplémentaire.

Avec ces étapes, vous êtes prêt à créer et à gérer votre diagramme de Gantt ClickUp efficacement, en gardant vos projets sur les rails et en vous adaptant à tous les changements.

A lire aussi: Cette Alternatives au diagramme de Gantt propose une multitude de façons différentes de visualiser les échéanciers et les tâches d'un projet.

Le modèle simple de Gantt de ClickUp Modèle de Gantt simple de ClickUp facilite la gestion de projet, améliore la collaboration au sein de l'équipe et offre une vue effacée de la connexion entre les tâches. Il comprend trois vues Gantt, Liste et Document faciles à utiliser, ainsi qu'un échantillon de projet pour vous aider à démarrer, ce qui le rend parfait pour les débutants.

Affichez clairement la connexion entre vos tâches grâce au modèle Gantt simple de ClickUp

Ce modèle vous permet de paramétrer des états personnalisés tels que Achevé, En cours et À faire. Vous pouvez également attribuer des champs personnalisés à ce modèle, tels que Phase du projet, Progression du projet et Pièce jointe.

Gérer des projets complexes avec ClickUp

Les diagrammes de Gantt sont sans doute l'un des outils les plus indispensables aux gestionnaires de projet. Ils offrent une visualisation claire et détaillée des échéanciers et des dépendances d'un projet et constituent un excellent moyen de suivre, de contrôler, d'analyser et de corriger le cours de vos projets.

Le manque de fonctionnalités intégrées et de capacités de gestion de projet avancées le rend plus difficile à utiliser pour la gestion de projets complexes et de grande envergure.

ClickUp est une alternative puissante qui offre des diagrammes de Gantt intégrés ainsi qu'un intervalle de fonctionnalités de gestion de projet modèles pré-conçus et pratiques . Son interface intuitive permet d'afficher facilement les dépendances des tâches et de basculer entre les différentes vues de gestion de projet. Avec des fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps, l'affectation des ressources et des rapports détaillés, ClickUp est une solution complète pour les projets de toute taille. S'inscrire à ClickUp et enrichissez votre boîte à outils de gestion de projet de toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin pour créer et maintenir des diagrammes de Gantt détaillés et exploitables.