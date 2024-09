Comment mettre en œuvre une méthodologie agile hybride ?

Pendant des décennies, le modèle de développement de logiciels en cascade a régné en maître. Les grands éditeurs de logiciels élaboraient des forfaits complets et mettaient des années à créer des produits. Les entreprises attendaient.

L'ère numérique a fait disparaître tout cela. La rapidité des changements ne permettait pas de prendre le temps et les risques qu'impliquait la gestion de projet en cascade. C'est ainsi qu'est apparue la méthode Agile, largement utilisée par les équipes d'ingénieurs du monde entier.

Ce changement radical d'une approche à l'autre n'est pas facile à adapter pour tout le monde. Plus important encore, aucune des deux méthodes n'est parfaite pour toutes les circonstances. En conséquence, un nouveau modèle agile hybride est en train d'émerger. Voyons comment cela fonctionne.

**Qu'est-ce qu'une approche agile hybride ?

L'approche agile hybride est une méthodologie de gestion de projet qui combine la nature itérative et flexible des modèles Agile avec la stabilité axée sur le forfait de Waterfall. Dans un projet Agile hybride typique, Waterfall propose le forfait global et la vision à long terme du projet, tandis que les méthodologies Agile pilotent le travail au jour le jour.

Par exemple, si vous créez une application de finances personnelles, la feuille de route du produit sur 3 à 5 ans sera terminée à la manière Waterfall. Les chefs de produit identifieront les fonctionnalités, les prioriseront et les programmeront trimestre par trimestre.

À partir de là, l'équipe d'ingénieurs utilisera des approches Agile pour les décomposer en histoires d'utilisateurs, identifier les critères d'acceptation, forfaiter les sprints et développer de manière incrémentale. Ils garderont également un œil sur les performances et les retours d'expérience pour ajuster leur produit en conséquence.

Mais en quoi la méthodologie hybride diffère-t-elle de la pléthore d'approches existantes ? C'est ce que nous allons découvrir.

Itératif vs. incrémental vs. agile

La méthodologie de gestion de projet Agile est souvent définie comme " itérative " et " incrémentale " Cependant, ces termes n'ont pas la même signification et ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable. Voici pourquoi.

Développement itératif : Dans cette approche, vous divisez le projet en petits segments appelés itérations. À chaque itération, vous revoyez et affinez le produit jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de qualité et de fonction souhaité.

Développement progressif : Dans cette approche, vous divisez le projet en petits éléments gérables ou incréments, chacun ajoutant une fonction spécifique au produit global. Chaque incrément ajoute une partie fonctionnelle du logiciel.

Développement agile : Il s'agit d'une méthodologie plus large qui englobe à la fois les approches itératives et incrémentales. Transformation agile met l'accent sur la flexibilité, la collaboration et la satisfaction du client en livrant continuellement des logiciels de valeur.

Agile mixte et hybride

Un autre risque auquel s'exposent les gestionnaires de projet est de penser que l'approche mixte est hybride. Ce n'est certainement pas le cas, du moins dans ce contexte.

L'approche mixte combine différentes méthodologies ou pratiques Agile au sein d'un projet. L'approche hybride combine les approches Agile et Waterfall.

Les différences significatives sont notamment les suivantes.

Les différences les plus significatives sont les suivantes Approche : mélange et association de différentes pratiques agiles - Intégration de pratiques agiles et traditionnelles - Philosophie : conserve un noyau agile Philosophie : conserve un noyau Agile ; commence comme une gestion de projet conventionnelle avec des techniques Agile intégrées selon les besoins ; s'applique à des projets très matures et à des projets de grande envergure Application : utilisée dans les équipes de développement Agile très matures qui ont besoin de méthodologies flexibles ; utilisée dans les environnements qui découvrent l'Agile ou lorsqu'une stabilité à long terme est nécessaire Parfait pour les industries où la rapidité de livraison est critique Parfait pour les industries où la gestion des risques, la conformité, etc. sont des priorités

Différences entre Agile mixte et Agile hybride

Que vous suiviez l'approche Waterfall ou que vous soyez déjà passé à l'Agile, vous pourriez avoir besoin d'un argumentaire solide pour expliquer pourquoi l'Agile hybride est meilleur. Continuez à lire ! 📖

Avantages de l'utilisation d'une approche Agile hybride

Tout gestionnaire de projet sait que la gestion d'un développement logiciel en cours est une entreprise complexe. Il y a de nombreuses parties en mouvement et tout peut aller de travers. Par instance, si le transfert entre la conception et le développement n'est pas rigoureux, beaucoup de choses peuvent se passer entre l'intention et le produit final.

C'est donc l'approche de la gestion de projet qui peut être à l'origine de la réussite ou de l'échec d'un développement logiciel. Voici comment les modèles agiles hybrides peuvent vous assister dans la livraison de vos logiciels.

Stabilité + flexibilité

Une approche hybride combine la nature axée sur le forfait de la chute d'eau avec la flexibilité d'Agile. Le forfait à long terme et la vision claire fournis par les modèles Waterfall donnent à l'équipe une image claire de la direction qu'elle prend, sans compromettre la flexibilité d'utilisation des Outils Scrum les outils, les méthodes et l'automatisation favorisés par l'approche Agile.

Par exemple, dans la phase initiale du projet, on peut passer beaucoup de temps à recueillir les exigences, à documenter, à définir l'étendue du travail, etc. pour poser les bases. À partir de là, l'équipe peut passer à l'utilisation de Outils de test agiles les outils de test agiles /%refref/ sont basés sur les principes de l'analyse de la performance, de la rétroaction continue et des modèles adaptatifs.

Prévisibilité

La méthode agile donne la priorité à l'agilité, ce qui permet aux organisations d'évoluer en fonction des demandes changeantes du marché. Parfois, cela compromet la prévisibilité pour les employés, les entreprises et les investisseurs/actionnaires.

L'Agile hybride résout ce problème. Il s'appuie sur des modèles de planification de projet pour effectuer des prévisions efficaces. Cela est particulièrement bénéfique pour les projets qui ont besoin de certitude, comme dans les industries hautement réglementées ou pour les initiatives impliquant du matériel/des ressources coûteux.

Il offre également plus de contrôle pour prévoir les problèmes potentiels et les résoudre de manière proactive.

Engagement des parties prenantes

Les entreprises traditionnelles aiment leurs présentations, leurs rapports et leurs tableaux de bord. Si les modèles agiles insistent sur les indicateurs et les rétrospectives, ils sont davantage axés sur l'apprentissage et l'amélioration continus. Parfois, les parties prenantes ont l'impression de ne pas parler le même langage que l'équipe de développement.

Le modèle Agile hybride permet de remédier à cette situation. Au début, les équipes Agile hybride créent les forfaits et la documentation, ce qui donne aux parties prenantes une image claire. Tout au long du projet, elles peuvent utiliser un outil de gestion de projet avancé tel que ClickUp pour offrir une visibilité et des mises à jour en temps réel.

Gestion des risques

Si vous planifiez à l'avance et prévoyez les possibilités, vous êtes plus à même de prendre les dispositions nécessaires pour faire face aux risques potentiels. Si vous êtes agile et adaptable, vous pouvez gérer les risques émergents. C'est ce que fait l'Agile hybride.

La planification structurée et les évaluations initiales des méthodes traditionnelles permettent d'identifier rapidement les risques potentiels. La nature itérative de la méthode Agile permet de surveiller et d'atténuer les risques en continu, au fur et à mesure de la progression du projet.

Temps de mise sur le marché

On a longtemps reproché aux modèles en cascade de prendre trop de temps pour mettre les produits sur le marché. Si un projet est prévu pour trois ans, l'utilisateur ne verra le lancement qu'à la fin de cette période.

Le modèle Agile hybride permet de remédier à cette situation. Une fois le forfait du projet terminé, les méthodes Agile prennent le relais et le MVP est mis sur le marché rapidement. Cette livraison échelonnée garantit que les parties les plus critiques du projet arrivent plus tôt sur le marché.

Malgré ses nombreux avantages, la méthode Agile hybride ne convient pas à toutes les situations. Voyons dans quels cas il fonctionne le mieux.

Quand utiliser une méthodologie Agile hybride

La méthode Agile hybride combine le meilleur des deux mondes. Sauf que tous les projets n'ont pas besoin des deux mondes.

Par instance, si vous êtes une startup cherchant à lancer une application de méditation, vous n'avez pas le luxe d'une planification à long terme. Le paysage est encombré et l'adéquation produit-marché elle-même peut être suspecte. Cette situation exige une approche Agile pour publier un MVP et tester le marché.

Alors, quand utiliser l'approche Agile hybride ? Heureux que vous ayez posé la question !

Projets complexes

Tout projet présente des complexités. Ce n'est pas à cela que nous faisons référence ici. Les projets vraiment complexes sont ceux qui impliquent le développement d'un logiciel avec de nombreuses fonctionnalités, pour plusieurs groupes de public, avec des capacités qui s'entremêlent. Construire une place de marché en ligne serait un bon exemple de projet complexe.

Dans de tels cas, la méthode Agile hybride est idéale. Le processus de planification initial peut s'aligner sur le plan d'entreprise. Dans le cas d'une place de marché en ligne, si vous commencez par intégrer les vendeurs, votre feuille de route commencera par les fonctionnalités pertinentes pour cette phase.

Une fois que les équipes Business ont commencé à parler aux vendeurs, l'équipe de développement peut décomposer le portail vendeur en petites fonctionnalités gérables et les développer de manière itérative.

Secteurs réglementés

Les secteurs de la banque, de la gestion financière, de l'assurance, des soins de santé, etc. sont tous très réglementés. Elles exigent un degré extrêmement élevé de visibilité et de contrôle. Les méthodologies agiles pourraient ne pas assister la profondeur de la documentation et de la surveillance dont les industries réglementées ont besoin.

Hybrid Agile résout ce problème en paramétrant des garde-fous de conformité. Ils permettent aux équipes Business d'ajouter une couche de planification pour les exigences réglementaires.

Des livrables stricts

Si un client a un calendrier fixe et serré et un budget limité, les approches Agile ne sont peut-être pas les mieux adaptées. La nature expérimentale de l'approche Agile fonctionne mieux lorsqu'il y a une certaine flexibilité.

L'approche Agile hybride peut remédier à cela en créant des forfaits pour respecter les délais et les budgets. Elle peut aider à contrôler les débordements et à fournir les résultats escomptés.

Transformations héritées

Contrairement au développement de nouveaux produits, la transformation de l'hérité consiste à recréer des logiciels existants - souvent complexes - à l'aide de nouvelles technologies et approches. Par exemple, vous pourriez moderniser une application monolithique d'ordinateur central en utilisant des microservices sur le cloud

Dans de tels cas, les modèles Agile risquent de passer à côté de certains détails. La partie traditionnelle de l'Agile hybride permet à l'équipe de passer au peigne fin l'ensemble du paysage hérité, d'en documenter les moindres détails et de le moderniser en profondeur. Sa mise en œuvre de manière itérative à l'aide de méthodes Agile peut minimiser les perturbations pour l'entreprise.

La mise à l'échelle de l'Agile dans les grandes organisations

Dans une Enterprise utilisant des méthodes traditionnelles, les systèmes sont conçus pour la faciliter. Les équipes sont formées de cette façon, les outils le permettent, les processus sont conçus pour l'assistance. Le passage à un modèle Agile/Scrum peut constituer un changement perturbateur pour ces équipes.

Le modèle Agile hybride peut servir d'étape. Il peut offrir aux équipes une période de transition vers le modèle Agile.

Quelle que soit votre situation, vous devez mettre en œuvre vos principes Agile hybride de manière efficace. Voici un aperçu de la marche à suivre pour commencer.

Bien que les principes de la méthode Agile hybride soient communs, ils peuvent revêtir des significations différentes selon les organisations. Avant de mettre en œuvre la méthode Agile hybride dans votre organisation, vous devez évaluer si elle vous convient.

Un bon outil de gestion de projet pour les équipes logicielles, comme ClickUp, vous sera d'une grande aide dans ce processus.

1. Évaluer l'adéquation du projet

À faire de votre projet une gestion Agile hybride ? Posez-vous la question.

Commencez par évaluer en profondeur les exigences, les contraintes et les objectifs de votre projet. Décrivez le champ d'application, les exigences réglementaires et les livrables clés. Documentez vos observations et vos idées pour obtenir un retour d'information et des approbations.

Avec l'aide de Documents ClickUp clickUp Docs vous permet de tout documenter de manière claire. En outre, vous pouvez collaborer en temps réel avec divers membres de l'équipe et partager avec les bonnes parties prenantes pour obtenir un retour d'information.

recueillir les besoins et documenter les idées avec ClickUp Docs_

Utilisez ces informations pour identifier les parties du projet qui bénéficieraient d'une approche traditionnelle et celles qui seraient mieux adaptées aux pratiques agiles.

2. Définir le modèle hybride

Sur la base de l'évaluation, définissez le modèle Agile hybride spécifique que vous allez utiliser. Essayez de ne pas considérer vos approches comme " traditionnelles " ou " Agiles ", ce qui peut influencer vos sentiments à leur égard. Concevez votre modèle hybride en deux parties :

Les aspects de votre projet qui nécessitent une planification approfondie et complète

Aspects nécessitant une action rapide et itérative

Par exemple, vous pourriez utiliser le premier pour la phase de planification et de définition des besoins, puis le second pour les phases de développement et de test.

Ne partez pas du principe que les gens comprennent ce que signifient les termes "traditionnel" et "agile". Par exemple, ne dites pas simplement à votre équipe de projet "développement en Agile" Au lieu de cela, vous pourriez dire "développement à effectuer en répétitions de sprints de deux semaines, en suivant la planification des itérations, avec un objectif de 100 points d'histoire pour chaque épique, géré à l'aide de ClickUp."

Définissez tout avec le plus de détails possible.

3. Élaborer un forfait détaillé pour le projet

Le plus grand avantage du modèle Waterfall est sa phase de forfait. Tirez-en parti dans le cadre de votre approche agile hybride.

Créez un forfait de projet détaillé qui intègre à la fois des éléments traditionnels et agiles. Incluez les échéanciers, les jalons, l'allocation des ressources, les estimations budgétaires pour la recherche, les plans de sprint, les backlogs et les calendriers d'itération.

Choisissez un outil de gestion de projet complet pour les équipes Agile afin de paramétrer tout cela. Les vues Gantt, calendrier et diagramme de Gantt de ClickUp sont idéales pour la planification. Utilisez la vue ClickUp Box pour gérer les ressources de l'équipe, voir sur quoi les gens travaillent et quelle est la capacité disponible.

ClickUp Box vue pour une gestion parfaite de la charge de travail

Si vous êtes novice en la matière, voici de l'aide : Un guide complet sur la gestion de la charge de travail comment créer un forfait de projet Agile . Vous pouvez également tirer parti de divers outils de gestion de projet intégrés MODÈLES DE PLANIFICATION DE SPRINT pour vous aider à démarrer votre projet.

4. Établir des lignes directrices claires en matière de communication

L'un des plus grands risques de l'Agile hybride est l'incompréhension. Un membre de l'équipe peut attendre un forfait clair, tandis qu'un autre peut vouloir expérimenter de manière Agile. Pour éviter de telles situations, il faut une communication claire.

Paramétrez une plateforme de collaboration comme ClickUp pour les messages asynchrones. Utilisez le fichierL'affiche ClickUp Chat pour traiter tous les messages à partir d'un seul endroit

Planifiez des réunions et des contrôles réguliers pour permettre aux membres de l'équipe de faire part de leurs préoccupations

Veillez à tenir compte des besoins des parties "Waterfall" et "Agile" du processus. Par exemple, vous pouvez organiser des revues de projet traditionnelles tous les trimestres, avec des résumés rapides quotidiens et des rétrospectives bihebdomadaires pendant les sprints Agile.

connectez-vous de manière asynchrone avec les membres de votre équipe en utilisant la vue ClickUp Chat_

5. Mettre en place une structure de gouvernance

Mettez en place une structure de gouvernance qui assiste l'approche Agile hybride. Définir les rôles et les responsabilités pour les parties traditionnelles du processus. Créer un Structure d'une équipe Agile pour l'exécution du projet. Paramétrer les mécanismes de prise de décision et de résolution des problèmes.

Par exemple, vous pouvez désigner un chef de projet pour superviser les aspects traditionnels du projet et un Scrum Master pour gérer les phases Agile. Cette structure permet de garantir l'intégration efficace des deux méthodologies et le bon déroulement du projet.

Pour garantir la cohérence de l'exécution Agile, mettez en place des paramètres clairs. Modèle de gestion de projet Agile de ClickUp est un cadre simple et personnalisable pour vous aider à démarrer. Ce modèle convivial pour les débutants rationalisera vos demandes dans des carnets de commandes où vous pourrez établir des priorités et exécuter.

Télécharger ce modèle

Si vous avez des besoins plus avancés ou plus spécifiques, jetez un coup d'œil aux autres modèles de Modèles Agile sur ClickUp.

6. Contrôler et ajuster

Vous avez peut-être consacré beaucoup de temps et d'efforts à la mise en paramètre de votre système Agile hybride. Cependant, il se peut qu'il ne soit pas parfait du premier coup. Surveillez donc la progression, identifiez les lacunes, discutez des solutions et adaptez-vous au fil du temps.

Dans le cadre du suivi :

Mesurez les performances de l'équipe et comparez-les aux périodes précédentes

Évaluer les risques émergents

Suivre les changements réglementaires

Demander l'avis des parties prenantes

Solliciter activement le retour d'information de l'équipe

Outre les données quantitatives issues du suivi, recherchez également des informations qualitatives. Effectuez des rétrospectives à la fin de chaque phase ou itération pour évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré.

Recueillez les réactions de l'équipe et des parties prenantes et documentez les enseignements tirés. Utilisez ces informations pour affiner l'approche Agile hybride pour les projets futurs, en veillant à ce que la méthodologie devienne plus efficace à chaque utilisation.

Réalisez vos projets plus rapidement et plus efficacement avec ClickUp

