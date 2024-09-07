Embaucher des entrepreneurs indépendants : Des stratégies intelligentes pour la croissance des entreprises

avertissement : Cet article a pour but de fournir des conseils généraux et des bonnes pratiques sur l'embauche de fournisseurs, prestataires indépendants. Il n'est pas destiné à se substituer à des conseils juridiques ou financiers professionnels

Diriger une entreprise signifie souvent porter plusieurs chapeaux et jongler avec de nombreuses responsabilités.

À mesure que la charge de travail augmente, il peut devenir difficile de respecter les délais sans surcharger votre équipe. Vous savez que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, mais l'embauche d'un employé à temps plein vous semble une trop lourde validation.

Cette situation vous est familière ? De nombreux propriétaires de petites entreprises et dirigeants de startups sont confrontés au même dilemme : ils ont besoin de compétences spécialisées sans avoir à supporter le coût d'une embauche permanente.

C'est là que les entrepreneurs indépendants entrent en jeu. Ils offrent un équilibre idéal entre flexibilité et expertise, sans les obligations à long terme d'un employé à temps plein.

Toutefois, il ne suffit pas de publier une offre d'emploi pour employer des entrepreneurs indépendants. Il s'agit d'examiner minutieusement les candidats, de les classer correctement et de veiller au respect de la législation.

Dans ce blog, nous vous guiderons à travers chaque étape du processus d'embauche d'un entrepreneur indépendant afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : développer votre entreprise.

Pourquoi embaucher un entrepreneur indépendant ?

Commençons par l'essentiel : pourquoi embaucher des entrepreneurs indépendants ?

Il ne s'agit pas seulement d'élargir votre équipe ; il s'agit de faire appel à l'expertise appropriée au moment précis où vous en avez besoin. Les entrepreneurs indépendants offrent un avantage stratégique en proposant des compétences spécialisées qui peuvent faire progresser votre entreprise.

Les chiffres le prouvent :

En 2023, près de 37% de la main-d'œuvre américaine étaient constitués de travailleurs indépendants. Cette tendance montre que les entreprises s'appuient de plus en plus sur ces experts pour rester flexibles et répondre à l'évolution des demandes du marché.

Voici comment l'embauche de travailleurs indépendants donne un réel avantage à votre entreprise :

Flexibilité inégalée: Vous pouvez facilement gérer les périodes de forte demande, comme les rushs de vacances, en élargissant votre équipe via des travailleurs indépendants ou des freelances. Lorsque les choses ralentissent ou que le projet se termine, vous pouvez réduire rapidement vos effectifs

Vous pouvez facilement gérer les périodes de forte demande, comme les rushs de vacances, en élargissant votre équipe via des travailleurs indépendants ou des freelances. Lorsque les choses ralentissent ou que le projet se termine, vous pouvez réduire rapidement vos effectifs Rentabilité: Vous ne payez que pour les services fournis et le travail accompli. Par exemple, si vous avez besoin d'une refonte de votre site web, engagez un entrepreneur plutôt qu'un concepteur à temps plein. Cette approche vous permet d'alléger votre budget et d'éviter les charges sociales tout en ayant accès à des talents de premier plan

Vous ne payez que pour les services fournis et le travail accompli. Par exemple, si vous avez besoin d'une refonte de votre site web, engagez un entrepreneur plutôt qu'un concepteur à temps plein. Cette approche vous permet d'alléger votre budget et d'éviter les charges sociales tout en ayant accès à des talents de premier plan Expertise à la demande: Obtenez des compétences spécialisées exactement quand vous en avez besoin. Que ce soitgestion de l'externalisation du développement de logiciels ou de diriger le lancement d'un produit, les entrepreneurs indépendants apportent l'expertise nécessaire à la réalisation d'objectifs spécifiques

Obtenez des compétences spécialisées exactement quand vous en avez besoin. Que ce soitgestion de l'externalisation du développement de logiciels ou de diriger le lancement d'un produit, les entrepreneurs indépendants apportent l'expertise nécessaire à la réalisation d'objectifs spécifiques Réponse rapide: Embarquez des talents pour des projets urgents ou des changements soudains d'équipe en quelques jours, et non en quelques mois. Ce système vous aide à respecter des réunions serrées et à combler des lacunes cruciales, en veillant à ce que vos projets restent sur la bonne voie

Embarquez des talents pour des projets urgents ou des changements soudains d'équipe en quelques jours, et non en quelques mois. Ce système vous aide à respecter des réunions serrées et à combler des lacunes cruciales, en veillant à ce que vos projets restent sur la bonne voie Des perspectives nouvelles: Insufflez à vos projets des idées nouvelles et des approches variées. Les Teams apportent des expériences variées qui peuvent déboucher sur des solutions innovantes que votre équipe interne n'aurait peut-être pas envisagées

Insufflez à vos projets des idées nouvelles et des approches variées. Les Teams apportent des expériences variées qui peuvent déboucher sur des solutions innovantes que votre équipe interne n'aurait peut-être pas envisagées Réduction des risques: Réduisez les risques en testant l'adéquation d'un entrepreneur avant de l'embaucher. Évaluez l'adéquation culturelle et les performances d'un entrepreneur avant de décider s'il est apte à occuper un rôle à long terme

Compétences et qualifications communes à rechercher chez un entrepreneur indépendant

Décider d'engager un entrepreneur indépendant est la première étape. Le véritable défi ? Trouver des candidats qui correspondent au rôle et peuvent fournir des résultats exceptionnels.

Voyons ce que vous devez rechercher chez le "bon" indépendant pour votre entreprise :

Expérience pertinente: Faites correspondre les compétences d'un entrepreneur indépendant aux besoins de votre projet. Vérifiez son portfolio, ses certifications et ses antécédents pour vous assurer qu'il peut fournir les résultats que vous attendez

Faites correspondre les compétences d'un entrepreneur indépendant aux besoins de votre projet. Vérifiez son portfolio, ses certifications et ses antécédents pour vous assurer qu'il peut fournir les résultats que vous attendez Connaissances spécifiques à votre secteur d'activité: Faites appel à des entrepreneurs qui comprennent votre secteur d'activité. Leur connaissance de votre champ d'activité leur permet d'apporter des informations précieuses et des solutions sur mesure à vos problèmes spécifiques

Faites appel à des entrepreneurs qui comprennent votre secteur d'activité. Leur connaissance de votre champ d'activité leur permet d'apporter des informations précieuses et des solutions sur mesure à vos problèmes spécifiques Attitude de résolution des problèmes: Recherchez des entrepreneurs qui excellent dans l'art de réfléchir et de relever les défis de manière créative. Ils doivent surmonter les obstacles et maintenir les projets sur la bonne voie

Recherchez des entrepreneurs qui excellent dans l'art de réfléchir et de relever les défis de manière créative. Ils doivent surmonter les obstacles et maintenir les projets sur la bonne voie Des compétences de communication exceptionnelles: Une communication efficace est cruciale pour une collaboration réussie, en particulier avec les contractants à distance. Assurez-vous qu'ils sont capables d'exprimer clairement leurs idées, de fournir des mises à jour régulières et de travailler avec votre équipe, même à distance

Une communication efficace est cruciale pour une collaboration réussie, en particulier avec les contractants à distance. Assurez-vous qu'ils sont capables d'exprimer clairement leurs idées, de fournir des mises à jour régulières et de travailler avec votre équipe, même à distance **La sélection de contractants qui correspondent aux valeurs de votre entreprise et qui peuvent s'adapter à l'évolution des exigences du projet, afin de garantir une intégration harmonieuse dans la culture de l'entreprise

Par exemple, si vous êtes l'externalisation de la gestion de projet pour développer un système CRM personnalisé, vous aurez besoin d'un entrepreneur expérimenté dans la gestion de projets d'envergure similaire. Il doit exceller dans la direction d'équipes, la gestion des risques, l'utilisation de méthodes agiles et le respect des délais - des compétences cruciales pour maintenir le projet sur la bonne voie.

À l'inverse, si vous recrutez un entrepreneur pour une analyse marketing, concentrez-vous sur ses capacités à résoudre les problèmes. Recherchez quelqu'un qui peut fournir des exemples précis de redressement d'une campagne susceptible de faire face à une baisse soudaine des performances.

Conseil de pro: Avant de conclure l'accord avec votre nouveau contractant, assurez-vous de couvrir les détails cruciaux :

Vérifiez leur fuseau horaire pour vous assurer qu'ils sont disponibles quand vous en avez besoin

Confirmez les exigences en matière de visa ou de permis de travail

Convenez d'emblée des modes de paiement et de la devise afin d'éviter tout problème financier ultérieur

Embaucher un entrepreneur indépendant : 7 étapes à suivre

Vous êtes prêt à embaucher un entrepreneur indépendant ? Si le processus peut sembler difficile, en particulier pour les petites équipes qui ne disposent pas d'un service RH dédié, un forfait clair vous aidera à le rationaliser.

Voici sept étapes pour vous guider et vous assurer d'employer la bonne personne et de la mettre sur la voie de la réussite :

Étape 1 : Créer une description de poste ciblée

Une description de poste bien rédigée est essentielle pour attirer les talents et assurer un bon travail dans la relation employeur-employé.

Voici comment embaucher les meilleurs candidats :

Définir la portée du projet : Décrivez les objectifs, les produits à livrer et les jalons. Par exemple, "Nous avons besoin d'un designer indépendant pour créer un nouveau logo et des supports de marque, avec une date limite de $$$a"

: Décrivez les objectifs, les produits à livrer et les jalons. Par exemple, "Nous avons besoin d'un designer indépendant pour créer un nouveau logo et des supports de marque, avec une date limite de $$$a" Précisez les compétences requises: Dressez la liste des compétences et des qualifications essentielles. Par exemple, "Maîtrise d'Adobe Illustrator et un solide portfolio sont requis"

Dressez la liste des compétences et des qualifications essentielles. Par exemple, "Maîtrise d'Adobe Illustrator et un solide portfolio sont requis" Fixez des paramètres : Indiquez des délais spécifiques pour les différentes phases du projet. Par exemple, "La première version est attendue dans deux semaines, les révisions finales et la livraison à la fin du mois"

Indiquez des délais spécifiques pour les différentes phases du projet. Par exemple, "La première version est attendue dans deux semaines, les révisions finales et la livraison à la fin du mois" Précisez les modalités de paiement: Clarifiez les taux et les modes de paiement. Par exemple, "Paiement de 500 $ au total, la moitié à l'avance via PayPal, et le reste à la livraison"

Clarifiez les taux et les modes de paiement. Par exemple, "Paiement de 500 $ au total, la moitié à l'avance via PayPal, et le reste à la livraison" Mettre en évidence le contexte du projet: Fournir des informations sur le projet. Par exemple, "Le projet vise à rafraîchir l'identité de notre marque pour le lancement d'un nouveau produit ciblant une cible de la génération Z"

Mais soyons honnêtes : créer des descriptions de poste à partir de zéro pour chaque position est une tâche fastidieuse et chronophage qui vous détourne de priorités plus stratégiques.

Vous avez besoin d'une solution qui simplifie le processus et améliore votre stratégie d'embauche. Outils d'IA pour le recrutement peuvent être utiles à cet égard. Ils automatisent la création des descriptions de poste, garantissant cohérence et précision tout en vous libérant du temps pour des tâches plus stratégiques.

C'est là que les ClickUp entre en scène - un outil de productivité complet conçu pour accroître l'efficacité et améliorer la collaboration. Explorons ses fonctionnalités au fur et à mesure.

#

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 AI affiche /$$img/

générer des descriptions de poste convaincantes et détaillées à l'aide de ClickUp Brain_

Vous pouvez utiliser LA CRÉATION DE DESCRIPTIONS DE POSTES CONVAINCANTES ET DÉTAILLÉES GRÂCE À CLICKUP AI pour rédiger des descriptions de poste précises et professionnelles. Sa fonctionnalité IA Writer propose des invites spécifiques aux rôles et adaptées aux tâches RH, telles que " Créer une liste d'emploi ", pour aider à générer des illustrations détaillées pour n'importe quel rôle et secteur d'activité.

Saisissez le titre du poste ou d'autres informations pertinentes, et l'IA se chargera de rédiger une description sur mesure. Vous pouvez également adapter le ton et la créativité au style de votre entreprise, afin que vos descriptions de postes soient complètes et bien structurées.

Étape 2 : Vérifier le statut d'entrepreneur indépendant

Après avoir publié votre offre d'emploi, examiné les candidatures et présélectionné les candidats, il est essentiel de déterminer leur statut professionnel avant de prendre une décision finale. Selon l'IRS les entrepreneurs indépendants sont différents des employés à temps plein. Ce sont des travailleurs indépendants qui ont le contrôle sur la manière dont ils effectuent leur travail et utilisent leurs outils ou équipements. Ils sont également responsables du paiement de leurs impôts sur le travail indépendant, y compris la sécurité sociale et Medicare.

La classification erronée d'un employé en tant qu'entrepreneur indépendant peut donner lieu à des pénalités, à des arriérés d'impôts et à la nécessité de verser des "arriérés de salaire" au titre du salaire minimum et des heures supplémentaires. Ces problèmes peuvent être coûteux et perturber votre entreprise. C'est pourquoi il est essentiel d'appliquer les bons critères pour définir le statut d'un travailleur afin de garantir la conformité et d'éviter les problèmes potentiels.

Voici comment vous pouvez le faire :

Comprendre la classification

Le ministère américain du travail (DOL) et l'IRS ont établi des paramètres clairs pour déterminer la bonne classification. Le DOL et l'IRS ont établi des lignes directrices claires pour préciser la classification correcte La nouvelle règle du DOL, qui entrera en vigueur le 11 mars 2024 , révise la façon dont le statut d'emploi d'entrepreneur indépendant est analysé en vertu de la Fair Labor Standards Act (FLSA).

Cette règle remplace la précédente règle IC de 2021, qui se concentrait principalement sur la nature du contrôle et l'opportunité de profit ou de perte. La règle mise à jour adopte une approche plus équilibrée, accordant un poids égal aux six facteurs - aucun facteur n'est déterminant.

Voici une ventilation des six facteurs à prendre en considération :

Autonomie: Le travailleur fait-il preuve d'une grande autonomie quant à la manière dont il accomplit ses tâches et au moment où il les accomplit ? Les entrepreneurs indépendants fixent leurs paramètres et déterminent leurs méthodes

Le travailleur fait-il preuve d'une grande autonomie quant à la manière dont il accomplit ses tâches et au moment où il les accomplit ? Les entrepreneurs indépendants fixent leurs paramètres et déterminent leurs méthodes Bénéfices ou pertes: Le travailleur peut-il influencer les bénéfices ou les pertes grâce à ses compétences ou à ses décisions en matière de gestion ?

Le travailleur peut-il influencer les bénéfices ou les pertes grâce à ses compétences ou à ses décisions en matière de gestion ? Investissement dans les outils: Le travailleur fait-il un investissement dans ses outils et ses ressources ? Les entrepreneurs indépendants fournissent généralement leur matériel, contrairement aux salariés qui dépendent des ressources fournies par l'employeur

Le travailleur fait-il un investissement dans ses outils et ses ressources ? Les entrepreneurs indépendants fournissent généralement leur matériel, contrairement aux salariés qui dépendent des ressources fournies par l'employeur Nature de la relation: La relation de travail est-elle fondée sur un projet ou temporaire ? Une connexion plus indéfinie indique souvent un statut d'employé

La relation de travail est-elle fondée sur un projet ou temporaire ? Une connexion plus indéfinie indique souvent un statut d'employé Compétences spécialisées: L'entrepreneur indépendant est-il engagé pour des compétences spécialisées et doit-il prendre des initiatives ?

L'entrepreneur indépendant est-il engagé pour des compétences spécialisées et doit-il prendre des initiatives ? La centralité par rapport à l'entreprise : Le travail est-il essentiel aux activités de votre entreprise ? Dans l'affirmative, il est plus probable que le travailleur soit un salarié qu'un entrepreneur indépendant

Demande de documentation

Pour étayer le statut d'entrepreneur indépendant, il est essentiel de rassembler les documents appropriés.

Voici ce que vous devez demander :

Obtenir une copie de leur Business licence pour vérifier qu'ils opèrent en tant qu'entreprise légitime

Demander un formulaire W-9 achevé, qui fournit le numéro d'identification du contribuable (NIF) et confirme son statut d'entrepreneur indépendant

Outre les lois fédérales, tenez-vous informé de toutes les réglementations applicables au niveau de l'État et veillez à les respecter.

💡 Pro Tip : Vous pouvez utiliser les modèles de consultation pour faciliter ce processus. De cette façon, vous pouvez rassembler efficacement toute la documentation nécessaire et maintenir la conformité avec les réglementations fédérales et étatiques.

Étape 3 : Effectuer une vérification approfondie des antécédents

En tant qu'employeur potentiel, assurez-vous de procéder à une vérification approfondie des antécédents avant d'engager un entrepreneur indépendant. Cette étape permet de s'assurer que le candidat est fiable, qualifié et qu'il ne présente aucun problème susceptible de perturber votre projet.

Voici une approche simplifiée pour vérifier leurs compétences et éviter les risques potentiels :

Vérifiez deux fois leurs licences, certifications et formations pertinentes pour confirmer qu'ils répondent aux normes de l'industrie et aux exigences légales

Examinez leurs projets antérieurs et demandez des commentaires ou des témoignages à leurs anciens clients ou employeurs afin d'évaluer la qualité et la cohérence de leur travail

Faites preuve de diligence raisonnable, dans les limites de la loi, en ce qui concerne les antécédents et le travail de l'entrepreneur

Étape 4 : Mener des entretiens formels

Les entretiens sont plus qu'une simple évaluation des compétences : ils sont essentiels pour évaluer la façon dont un candidat communique, travaille en équipe et s'intègre à votre projet.

Mais sans une approche structurée, votre processus d'entretien peut rapidement devenir inefficace et conduire à de mauvaises décisions d'embauche. Modèles d'entretien prêts à l'emploi vous aideront à mieux recruter et à mieux interviewer. Ces modèles offrent un cadre cohérent, garantissant que chaque entretien est approfondi et couvre tous les aspects critiques tout en maintenant l'équité.

Modèle de processus d'entretien ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-200.png Modèle de processus d'entretien de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78576&department=hr-recruiting&\_gl=1\*16uyvl6\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de processus d'entretien de ClickUp se distingue par sa capacité à simplifier et à améliorer l'ensemble du processus d'entretien. Ce modèle gratuit fournit un guide étape par étape avec des questions personnalisables adaptées aux besoins de votre secteur d'activité.

Voici en quoi il est utile :

Tirez parti d'un système de notation facile à utiliser pour une évaluation cohérente des candidats

Stocker les CV, les lettres de motivation et les notes de vérification des références dans un emplacement centralisé

Suivre la progression des candidats à l'aide d'un diagramme pratique pour ne pas perdre de vue chaque étape de l'entretien

Étape 5 : Rédiger un accord écrit juridiquement contraignant

Vous avez finalisé votre contrat d'entrepreneur indépendant - quelle est la prochaine étape ?

Il est temps d'établir un contrat solide. Ce document bien rédigé est essentiel pour définir des paramètres clairs et vous protéger, vous et votre entrepreneur.

Mais que se passe-t-il si vous oubliez des détails importants ou si vous vous embourbez dans le jargon juridique ? Par exemple, le fait de ne pas tenir compte des dispositions relatives à l'indemnisation des accidents du travail peut donner lieu à des résultats. Si vous oubliez d'inclure les dépenses remboursables ou les clauses de confidentialité, vous risquez de devoir faire face à des coûts inattendus ou à la divulgation d'informations sensibles.

C'est là qu'interviennent les modèles de contrats de service sont très utiles. Ils simplifient le processus, protègent vos intérêts et réduisent le risque de problèmes imprévus.

Modèle de contrat de freelance ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Freelance-Contract-Template.png ClickUp Modèle de contrat Freelance https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171604&department=other&\_gl=1\*1y2zlh1\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de contrat Freelance de ClickUp est un excellent choix pour la rédaction d'accords professionnels. Il comprend tous les éléments essentiels et propose des sections personnalisables conçues pour le travail en freelance. Remplissez vos coordonnées, et vous aurez un contrat professionnel impeccable prêt à l'emploi.

Ce modèle vous aide à :

Créer des accords juridiquement contraignants qui protègent les droits et les intérêts des deux parties

Éviter de recréer des contrats à partir de zéro à chaque fois, ce qui réduit les efforts et les coûts

Maintenir un langage uniforme dans tous les contrats de travailleur indépendant pour plus de clarté

Définir les paramètres et négocier les conditions avec facilité

N'oubliez pas que, bien que le modèle soit un excellent point de départ, n'oubliez pas de demander l'avis d'un professionnel du droit avant de finaliser vos documents contractuels

Étape 6 : Mettre en place un processus d'intégration structuré

Une fois que votre nouvel entrepreneur indépendant est prêt à vous rejoindre, il est essentiel de lui offrir une expérience d'intégration harmonieuse et attrayante. Commencez par une session d'orientation pour lui présenter les politiques, les procédures et la culture de l'équipe de votre entreprise. La plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un de ClickUp , avec son interface intuitive, rend ce processus sans effort pour les équipes de toute taille. Elle vous permet de gagner du temps et d'assurer une transition en douceur pour votre nouvel entrepreneur.

En outre, utilisez les fonctionnalités suivantes pour améliorer l'expérience d'onboarding :

Utiliser Les tableaux de bord de ClickUp pour analyser la progression, suivre les indicateurs clés de performance et visualiser les flux de travail. Cette visibilité en temps réel vous aide, vous et votre entrepreneur indépendant, à rester au fait des jalons du projet et à identifier rapidement les éventuels blocages

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-35.jpeg Tableau de bord de ClickUp /$$img/

obtenez des rapports en temps réel sur les tâches achevées ou assignées, le temps passé, et plus encore avec les tableaux de bord de ClickUp_

Recueillir des commentaires avec Formulaires ClickUp les formulaires ClickUp permettent de recueillir des commentaires, y compris des sondages, des enquêtes et des demandes. Ces formulaires personnalisables vous aident à recueillir des informations auprès des nouveaux embauchés et à améliorer l'expérience d'intégration

Utiliser Documents ClickUp pour créer des wikis d'entreprise détaillés qui permettent aux nouveaux entrepreneurs de se mettre rapidement au courant. Grâce à des fonctionnalités telles que les pages imbriquées et la modification en cours, vous pouvez vous assurer que toutes les informations restent exactes et à jour

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

créez, modifiez, stockez et partagez toutes les informations relatives au projet avec vos entrepreneurs indépendants en utilisant ClickUp Docs_

Utiliser Automatisations ClickUp pour gérer les tâches répétitives et les flux de travail. Il vous aide à automatiser des actions telles que l'attribution de tâches, les mises à jour de statut et les rappels pour rationaliser les processus et stimuler l'efficacité

Astuce bonus: Utiliser logiciel d'accueil des employés pour automatiser et rationaliser le processus d'intégration. Il assure une transition en douceur en gérant les tâches et en suivant la progression de manière efficace.

Étape 7 : Établir une checklist des tâches juridiques à accomplir

Achevé une checklist complète des exigences légales après avoir embauché des entrepreneurs indépendants est crucial pour assurer la conformité. Familiarisez-vous avec les taxes fédérales sur l'emploi et les formulaires pertinents pour une documentation précise, et consultez un professionnel juridique qualifié spécialisé dans les contrats d'entrepreneurs indépendants avant d'aller de l'avant.

Vous pouvez utiliser la checklist pour vous aider à suivre certaines des exigences :

Achevé le formulaire 1099-NEC

Si vous avez payé un entrepreneur 600 $ ou plus et que vous n'avez pas utilisé de carte de crédit ou de service de paiement tiers, vous devez achever le formulaire 1099-NEC et l'envoyer à l'IRS comme prévu. Ce formulaire détaille les revenus de l'entrepreneur et est essentiel pour l'établissement de rapports fiscaux exacts. Consultez votre CPA (Certified Public Accountant) pour savoir si vous devez également déposer des formulaires 1099 auprès de votre État

Vérifier la conformité avec toutes les lois et directives applicables en matière de travail

Veillez au respect de la législation du travail, telle que la Fair Labor Standards Act (FLSA). Cette loi fixe des paramètres pour le salaire minimum, le paiement des heures supplémentaires, la tenue de registres et le travail des enfants aux États-Unis.

Optimisez votre flux de travail avec des modèles d'embauche d'entrepreneurs indépendants

Maintenant que vous maîtrisez les bases de l'embauche d'entrepreneurs indépendants, passez à la vitesse supérieure grâce à ces modèles RH gratuits . Ils rationalisent le suivi des candidats, améliorent les évaluations et la gestion du flux de travail, rendant ainsi votre processus de recrutement plus efficace.

Jetons un coup d'œil aux meilleures options de modèles pour élever votre stratégie d'embauche :

Modèle d'embauche des candidats

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-154.png ClickUp Modèle d'embauche des candidats https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting&\_gl=1\*11xq98k\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de recrutement de candidats de ClickUp peut être votre référence pour une gestion des candidats sans effort. Il s'intègre en toute transparence avec ClickUp Forms, Google Forms, Typeform et d'autres outils de candidature. Ce modèle consolide toutes les données des candidats dans une seule plateforme pour simplifier le flux de travail et améliorer la prise de décision.

Voici en quoi il est utile :

Rationaliser les évaluations des candidats avec des échelles d'évaluation personnalisables

Respecter les délais grâce à des checklists intégrées et des rappels automatisés

Comparer les candidats à l'aide de tableaux interactifs et de tableaux de suivi

Modèle de matrice de sélection des candidats à l'embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-206.png Modèle de matrice de sélection des candidats de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&department=hr-recruiting&\_gl=1\*qdr08s\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Lors de l'évaluation de différents entrepreneurs indépendants, Modèle de matrice de sélection pour l'embauche de ClickUp simplifie le processus et garantit des décisions justes et éclairées. Cet outil améliore l'organisation et la transparence, vous aidant à faire le meilleur choix pour votre entreprise.

Ainsi, il vous aide à :

Centraliser les demandes d'emploi et les références des entrepreneurs

Augmenter la précision des décisions en qualifiant les candidats sur des critères essentiels tels que l'expérience et les compétences

Utiliser la vue Affectation des appels pour impliquer divers membres de l'équipe dans les entretiens

Prendre des décisions fondées sur des données et minimiser les préjugés inconscients

Modèle de recrutement et d'embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/184c2fc3-1000-1.png Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting&\_gl=1\*5rq907\\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous souhaitez capturer et stocker les informations relatives aux candidats, suivre les candidatures et maintenir des dossiers organisés en un seul endroit ? Modèle de dossier de recrutement et d'embauche de ClickUp fait de cette vision une réalité. Cette boîte à outils complète révolutionne votre processus de recherche de talents.

Voici comment elle simplifie votre recrutement :

Conservez toutes les informations sur les candidats et les dossiers de recrutement en un seul endroit

Gérez et suivez les demandes d'emploi du début à la fin, sans perdre de temps

Utilisez des fiches d'entretien et des formulaires de demande d'emploi intégrés pour garantir la cohérence

Modèle de checklist d'embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/12d7ba2c-600-1.png ClickUp Modèle de checklist d'embauche https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&department=pmo&\_gl=1\*5rq907\\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Une checklist d'embauche est cruciale pour suivre votre processus d'onboarding et garder une trace de toutes les tâches de manière efficace. La liste de contrôle Modèle de checklist d'embauche ClickUp peut être votre meilleur allié dans cette aventure. Ce modèle interactif décrit chaque étape de votre processus d'embauche, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue les détails et les délais.

Voici en quoi il est utile :

Définir et documenter les critères d'embauche pour garantir des attentes claires et cohérentes

Suivre facilement toutes les étapes du recrutement, de la recherche initiale à l'intégration finale

Partager des checklists avec les nouveaux embauchés pour une transition transparente et accueillante

Suivre la progression et l'achèvement des tâches pour maintenir le processus d'embauche sur la bonne voie

Après avoir été embauchés, vos entrepreneurs indépendants sont prêts à se lancer dans leur rôle. Mais voici un secret : leur réussite ne dépend pas seulement de leurs compétences. Il est important de leur donner les bons outils et les bonnes technologies pour briller. Voici quelques stratégies d'experts pour vous aider :

$$$a : un démarrage en douceur

Même si les entrepreneurs indépendants ne sont pas des employés à temps plein, ils ont besoin d'une bonne intégration pour comprendre la culture, les outils et les processus de votre entreprise.

Invitez-les les contractants de votre environnement de travail ClickUp avec un accès invité sur mesure pour rationaliser ce processus. Cette fonctionnalité vous permet de choisir ce que les sous-traitants peuvent voir et avec quoi ils peuvent interagir, ce qui garantit la sécurité de vos informations confidentielles.

Personnalisez les environnements de travail et les tableaux de bord en fonction de leurs rôles spécifiques, afin de rendre l'expérience d'intégration fluide et efficace.

Gardez les projets sur les rails grâce à une gestion intelligente des tâches

Décomposez les projets en tâches précises et gérables pour permettre à vos entrepreneurs indépendants de démarrer sur les chapeaux de roue. Cette approche aide les entrepreneurs indépendants à démarrer en force, en s'assurant qu'ils comprennent chaque étape, respectent les délais et restent organisés tout au long du projet.

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour planifier chaque détail, fixer des dates d'échéance et ajouter des sous-tâches pour chaque étape. Cela permet de rationaliser le flux de travail, d'améliorer la clarté et de faire en sorte que tout se déroule selon le calendrier prévu.

Maintenir le flux de communication

Promouvoir des lignes de communication ouvertes pour s'assurer que tout le monde est sur la même page, même lorsque vous travaillez avec des télétravailleurs.

Organisez des contrôles réguliers par e-mail, par visioconférence ou à l'aide d'un outil de gestion de projet. Veillez à ce que les entrepreneurs sachent qui contacter pour les différents problèmes et établissez un protocole pour les mises à jour.

Rationaliser les paiements et les rémunérations

Décrivez la structure de paiement dans le contrat, y compris les taux, les jalons de paiement et les dates d'échéance.

**Que vous soyez payé à l'heure, par projet ou sur la base de jalons, veillez à ce que ces détails soient convenus et soigneusement documentés afin d'éviter tout malentendu

En outre, utilisez un système de paiement fiable pour gérer efficacement les transactions.

Automatisez les paiements dans la mesure du possible pour garantir une rémunération en temps voulu et maintenez un registre transparent de toutes les interactions financières. Cette approche permet non seulement de simplifier le processus, mais aussi d'instaurer un climat de confiance avec vos entrepreneurs indépendants en garantissant qu'ils sont payés rapidement et avec exactitude.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-518.png Modèle de facture pour entrepreneurs indépendants ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6172524&department=other&\_gl=1\*1i7qncf\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Sur cette note, vous pouvez simplifier le traitement des paiements avec Modèle de facture pour entrepreneur indépendant de ClickUp . Grâce à ce modèle, les entrepreneurs indépendants peuvent créer, suivre et traiter leurs factures de manière efficace.

Voici en quoi il est utile :

Personnaliser les champs personnalisés de la facture en fonction des spécificités du projet et des modalités de paiement

Suivre et gérer facilement le statut des factures, en tenant les entrepreneurs informés

Maintenir des dossiers organisés pour simplifier la préparation des impôts et la gestion financière

Bonus: Utiliser modèles de devis d'entrepreneurs pour une gestion de projet sans faille et des devis détaillés. Ces modèles rationalisent le processus, garantissant l'exactitude et la cohérence de votre budgétisation et de votre forfait.

Encourager l'apprentissage continu et le développement des compétences

Investir dans la croissance de vos entrepreneurs indépendants offre des avantages à long terme pour vos projets. Fournissez-leur un accès aux ressources d'apprentissage, au matériel de formation et aux bases de connaissances pour améliorer leurs compétences et leur expertise.

Prenez le temps de comprendre leurs styles de travail, leurs préférences et leurs motivations. Appréciez sincèrement leurs contributions et faites en sorte qu'ils se sentent valorisés en tant que membres de l'équipe

En favorisant des relations solides et en assistant leur développement, vous augmentez les chances de retenir les meilleurs talents et de constituer un réseau fiable d'entrepreneurs.

Améliorez votre processus d'embauche d'entrepreneurs indépendants avec ClickUp

L'embauche d'entrepreneurs indépendants peut être très bénéfique pour votre entreprise. Pour garantir leur réussite, il faut définir des paramètres clairs, maintenir une communication ouverte et leur fournir les bons outils.

ClickUp rationalise tous les aspects de la gestion des entrepreneurs, de la définition des rôles et du suivi de la progression à la gestion des documents et à l'intégration, le tout au sein d'une plateforme unique et puissante. Cela simplifie le processus et améliore l'efficacité, en veillant à ce que vos entrepreneurs soient bien intégrés et alignés sur vos objectifs d'entreprise.

Vous êtes prêt à intensifier vos efforts de recrutement et à embaucher les meilleurs talents en toute simplicité ? Inscrivez-vous sur ClickUp et transformez votre processus d'embauche d'entrepreneurs indépendants dès aujourd'hui !