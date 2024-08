Comment gérer l'externalisation du développement de logiciels : Conseils indispensables

La question de l'externalisation ou non de votre développement logiciel vous fait-elle passer des nuits blanches ?

Si c'est le cas, nous vous comprenons parfaitement.

Bien que de nombreuses entreprises externalisent le développement de logiciels, cette pratique comporte son lot de difficultés. Si elle n'est pas forfaitaire ou gérée correctement, elle peut vous créer plus de problèmes que vous n'en aviez au départ.

L'externalisation de logiciels, quelle que soit la taille de votre organisation, ne consiste pas simplement à rechercher des sociétés de développement de logiciels et à en choisir une.

Le développement efficace de logiciels exige des efforts coordonnés de la part des équipes techniques, de gestion de projet, d'essais de qualité et d'assurance - et vous avez besoin d'une équipe A pour résoudre vos problèmes de logiciels.

Si vous essayez de décider si les services d'externalisation de logiciels sont utiles à votre organisation ou si vous cherchez à optimiser votre stratégie d'externalisation, continuez à lire.

Nous explorons des stratégies et des idées complètes qui vous guideront avec succès dans la gestion de l'externalisation du développement de logiciels.

Qu'est-ce que l'externalisation du développement de logiciels ?

L'externalisation du développement de logiciels consiste à faire appel à un développeur de logiciels externe ou à une société de développement pour gérer tout ou partie d'un projet de développement de logiciels.

Cette approche est souvent adoptée pour mettre à profit des compétences spécialisées absentes en interne, réduire les dépenses opérationnelles et libérer l'équipe interne afin qu'elle se concentre sur les tâches essentielles de l'entreprise.

La portée des services d'externalisation peut varier considérablement et s'étendre de la création et du déploiement de solutions logicielles complètes à partir de zéro à la prise en charge de tâches spécifiques dans le cadre d'un projet plus vaste. Ces tâches peuvent inclure la conception de l'interface utilisateur, les tests de logiciels, les tests de sécurité, l'intégration de systèmes, etc.

Pourquoi l'externalisation est-elle devenue un modèle d'entreprise populaire ?

Le paysage technologique évolue rapidement et le travail télétravail devient la norme. À l'heure actuelle, l'exploitation d'un réservoir mondial de ressources par le biais de services d'externalisation permet aux entreprises d'avoir accès aux meilleurs experts du secteur sans sacrifier la flexibilité et l'évolutivité. Résultat : les entreprises qui externalisent le développement de logiciels peuvent accélérer leur croissance et innover plus efficacement en se concentrant sur leurs capacités de base.

Le processus d'externalisation du développement de logiciels

1. Évaluer les exigences du projet

Avant de choisir une société de développement de logiciels, définissez clairement les exigences et les produits livrables que vous attendez, les échéanciers de livraison et la portée globale du projet.

À faire : créer une nouvelle solution ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à une solution existante ?

Pour qui développez-vous ou mettez-vous à jour le logiciel ? Quels problèmes l'externalisation de logiciels permettra-t-elle de résoudre ?

Quelles sont les contraintes de votre équipe de développement interne ?

Tenez compte du coût, de la complexité du projet, de l'expertise interne et de la disponibilité des ressources pour découvrir les blocs d'achoppement de votre processus de développement de logiciels.

2. Évaluer les sociétés potentielles d'externalisation du développement de logiciels

Votre processus d'évaluation du fournisseur prestataire de services d'externalisation comprend les étapes suivantes :

Compilez une liste de sociétés de développement de logiciels pertinentes et évaluez leurs connaissances du domaine, leur expérience de projets similaires au vôtre et leurs antécédents de travail ; leur site Web devrait vous fournir des informations de base à leur sujet

de sociétés de développement de logiciels pertinentes et leurs connaissances du domaine, leur expérience de projets similaires au vôtre et leurs antécédents de travail ; leur site Web devrait vous fournir des informations de base à leur sujet Pour évaluer la réputation de l'entreprise, vérifiez les évaluations et les avis des clients en ligne - Google My Business, TrustPilot, G2 et Capterra sont de bons points de départ

Lorsque vous êtes en pourparlers avec une société d'externalisation, voici quelques questions à poser :

Quel est le processus d'embauche des ingénieurs logiciels, des concepteurs, des testeurs et des autres personnes impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet de développement logiciel ?

Quelle est l'expertise technique de l'équipe de développement et l'expérience des développeurs qui travailleront sur votre projet ?

La société a-t-elle fourni des services de développement de logiciels à des entreprises similaires à la vôtre ?

Qu'est-ce que c'est ?outils de développement de logiciels font-ils ?

Comprendre la structure des prix, qu'il s'agisse d'un prix fixe, de temps et de matériel ou d'un autre modèle, et ce qui est inclus dans le contrat de développement de logiciels

Renseignez-vous sur les processus de contrôle de la qualité et d'essai, ainsi que sur les mesures de sécurité lorsque des fournisseurs de services tiers sont impliqués (tels que l'hébergement du prototype, du produit et des outils utilisés par l'équipe)

Pour simplifier le processus de sélection, demandez à chaque candidat des propositions qui détaillent leur approche du projet, leurs échéanciers et la ventilation des coûts. Demandez également des démonstrations ou des prototypes pour mieux comprendre leurs capacités.

3. Établir le partenariat

Après avoir sélectionné la société d'externalisation, l'étape suivante consiste à établir le partenariat. Cela implique la rédaction d'accords, tels que :

Accord de non-divulgation (NDA): décrit ce qui est considéré comme confidentiel, ce qui ne l'est pas, les droits sur la propriété intellectuelle et les dispositions relatives à la résiliation de l'accord

décrit ce qui est considéré comme confidentiel, ce qui ne l'est pas, les droits sur la propriété intellectuelle et les dispositions relatives à la résiliation de l'accord Accord de services cadre (MSA): Inclut des clauses sur les audits de projet, les conditions de paiement, le règlement des litiges et la confidentialité

Inclut des clauses sur les audits de projet, les conditions de paiement, le règlement des litiges et la confidentialité Mon travail (SOW): Spécifie les produits livrables du projet ainsi que les rôles et les responsabilités

Spécifie les produits livrables du projet ainsi que les rôles et les responsabilités Accord de niveau de service (SLA): détaille les indicateurs clés de performance spécifiques au secteur, les protocoles de communication et les conditions d'assistance, de maintenance et d'hébergement

Un contrat correctement rédigé sert de feuille de route aux sous-traitants et vous évite d'avoir à supporter le poids des pertes si les choses tournent mal.

4. Gestion du travail externalisé et propriété du projet

À cette étape, vous devez demander à la société de développement de logiciels comment elle maintiendra la qualité, qui est propriétaire du projet et comment assurer une communication productive.

Le principal inconvénient de l'externalisation des projets logiciels peut être l'absence de propriété. Par exemple, si le partenaire d'externalisation a embauché trois programmeurs sur une base contractuelle, la propriété peut devenir délicate. En l'absence d'un gestionnaire de projet ou d'une équipe responsable du travail, les échéanciers et les livraisons ne seront pas respectés.

Veillez à ce qu'une équipe de gestion de projet cohérente soit responsable du développement, comprenne le processus et soit présente dans les e-mails, les visioconférences et les contrôles réguliers. Les gestionnaires de projet sont des facilitateurs entre votre équipe et les développeurs. Ils documentent les spécifications fonctionnelles et décomposent les exigences pour l'équipe de génie logiciel.

Le partenaire d'externalisation du développement de logiciels doit indiquer les outils de gestion de projet qu'il utilise pour communiquer avec vous et l'équipe de développeurs outils de collaboration à distance ou logiciel de gestion des entrepreneurs qu'ils utilisent pour communiquer avec les parties prenantes, discuter des goulets d'étranglement et des solutions, et procéder aux ajustements nécessaires en temps réel ou de manière asynchrone. Modèle de planification de sprint Agile ClickUp est une excellente ressource pour décomposer le cycle de vie du développement logiciel en tâches plus petites et plus faciles à gérer, et pour paramétrer les échéances. Ce modèle permet de visualiser les tâches et les dépendances et de suivre la progression à toutes les étapes du cycle de développement.

Planifiez des sprints, suivez la progression, gérez les ressources et visualisez les dépendances avec le modèle de planification de sprint Agile de ClickUp

💡Pro tip: Use

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de l'entrepriseles modèles de développement de logiciels aux États-Unis est de 78 202 dollars.

L'externalisation permet de réduire les dépenses salariales directes et les coûts associés liés au recrutement, aux frais généraux et à la formation.

Comparons rapidement les coûts d'une équipe de développement en interne ou externalisée

Paramètres Développement de logiciels en interne (on-shore) aux États-Unis Développement de logiciels en externe (off-shore) Taille de l'équipe 6 6 Heures-hommes nécessaires 600 600 Coût moyen de l'heure pour un ingénieur logiciel de niveau moyen 70 $/heure 25 $/heure Frais d'embauche, d'intégration et de formation 4 000 $ 0 Impôts, taxes et frais généraux 5 000 $ 0 Coût total estimé du projet 267 000 $ 90 000 $

Embauche d'une équipe interne de développement de logiciels vs. externalisation du développement de logiciels

2. Accès au vivier mondial de talents

Lorsque vous externalisez le développement de logiciels, vous n'êtes pas limité par votre emplacement géographique et vous pouvez travailler avec des développeurs expérimentés partout dans le monde. Vos principaux critères de sélection d'une société d'externalisation sont ses aptitudes et ses compétences, ce qui signifie que vous pouvez trier sur le volet les développeurs ayant le plus d'expérience dans des projets similaires aux vôtres.

3. Amélioration de la qualité des produits

L'externalisation du développement de logiciels peut considérablement améliorer la qualité de vos produits en vous permettant d'incorporer des technologies de pointe et les bonnes pratiques du secteur qui ne sont peut-être pas disponibles en interne.

Par exemple, si vous souhaitez inclure l'IA générative dans votre produit, envisagez de faire appel à une agence d'externalisation pour intégrer de grands modèles de langage (LLM). À cette fin, votre équipe de développement interne ne perd pas de temps à comprendre comment mettre en œuvre de nouvelles technologies, tandis que l'équipe de développement externalisée spécialisée intègre rapidement la fonctionnalité.

4. Une mise sur le marché plus rapide

Contrairement à votre équipe interne, qui peut jongler entre le développement de plusieurs produits et la communication avec différentes équipes, vos développeurs de logiciels externalisés se concentreront principalement sur la construction de votre produit. Cette approche dédiée réduit le temps de mise sur le marché sans compromettre la qualité du logiciel.

5. Se concentrer sur l'entreprise principale

L'externalisation renforce votre capacité à piloter les opérations organisationnelles primaires en déléguant les tâches de développement technique à des spécialistes externes. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps et d'énergie à l'amélioration des compétences de votre équipe, à l'affinement de vos objets stratégiques et à la recherche d'opportunités de croissance.

Cons

1. Obstacles à la communication

Le travail avec des développeurs de différents pays et emplacements d'externalisation peut s'avérer difficile en raison des barrières linguistiques et culturelles. Il y a un risque de mauvaise communication et de mauvaise interprétation des objectifs ou de la vision du projet de développement de logiciels, ce qui entraîne des erreurs et des retards dans le développement des logiciels.

Les différences de fuseaux horaires peuvent entraver la collaboration en temps réel et la résolution rapide des problèmes.

Solution: Pour combler ces écarts, vous devriez sélectionner une agence d'externalisation dont les employés maîtrisent la langue principale de votre organisation et qui sont plus proches de votre fuseau horaire ou dont les heures de travail se chevauchent quelque peu.

2. Dépendance

Que se passe-t-il si votre partenaire d'externalisation ne parvient pas à fabriquer un produit conforme à vos spécifications ou si sa situation change et qu'il met fin au partenariat ?

Cela retardera le développement et augmentera le coût, et vous devrez trouver un nouveau fournisseur, prestataire qui pourra reprendre là où l'équipe de développement externalisée précédente s'est arrêtée.

Solution: Lorsque les entreprises externalisent le développement de logiciels, elles ajoutent une clause de communication qui indique clairement la marche à suivre si les choses tournent mal ou si le projet ne parvient pas à s'achever.

3. Risques liés à la confidentialité

Les données sont un atout essentiel pour toute organisation. Si l'entreprise de développement de logiciels que vous avez choisie ne dispose pas d'une politique de sécurité des données à toute épreuve, vous pourriez être exposé à un risque de violation de données.

En outre, les lois sur la confidentialité et la sécurité des données varient d'un pays à l'autre. Par exemple, les lois GDPR dans l'UE et les lois HIPAA aux États-Unis. Par conséquent, l'entreprise que vous avez choisie doit connaître toutes les lois pertinentes et disposer de systèmes appropriés pour protéger vos informations.

Solution: Une étape que vous pouvez prendre en interne est de limiter l'accès aux données sensibles strictement aux personnes qui en ont besoin pour effectuer leur travail et d'utiliser le cryptage et des canaux sécurisés pour la transmission des données.

4. Problèmes de qualité du code

Les sociétés d'externalisation de logiciels peuvent avoir des niveaux d'expertise et des interprétations des exigences du projet différents.

Il peut en résulter des incohérences dans la base de code, ce qui rend le produit final difficile à maintenir, à faire évoluer ou à intégrer dans les systèmes existants. Ces problèmes risquent d'augmenter les coûts à long terme des corrections de bugs et des mises à jour.

Solution: Pour gérer ces risques, mettez en place des revues de code régulières par vos développeurs seniors internes ou consultez des auditeurs externes qui peuvent inspecter la qualité du code.

5. Coûts cachés potentiels

Si l'externalisation est recherchée pour ses avantages en termes de coûts, des coûts cachés peuvent réduire à néant les économies réalisées. Par exemple, vous devrez peut-être dépenser en formation supplémentaire pour amener les développeurs de logiciels externalisés à se conformer aux normes techniques ou de qualité de votre organisation.

Ou encore, il peut y avoir gestion de projet en freelance frais généraux liés à la coordination avec eux sur différents fuseaux horaires.

Solution: Établissez un budget pour tous les coûts prévisibles dans le contrat, y compris le temps de gestion, les dépenses de transition, les coûts supplémentaires liés aux logiciels et à la technologie, et les pénalités potentielles en cas de non-conformité.

Modèles d'externalisation du développement de logiciels

L'externalisation du développement de logiciels n'est pas une entreprise à taille unique. Différents modèles répondent aux différents besoins, échelles et styles de gestion des projets. Voici les modèles d'externalisation les plus courants :

1. Modèle basé sur un projet

L'entreprise de développement de logiciels est chargée d'achever un projet dans le respect des paramètres de coût et de temps convenus, depuis le forfait initial jusqu'à l'achevé. Il s'agit de l'approche la plus conventionnelle et la plus directe de l'externalisation.

Elle nécessite moins d'implication de votre part au quotidien. Vous n'êtes impliqué que dans les décisions clés telles que le choix des fonctionnalités à développer. La mise en œuvre est gérée par le chef de projet du fournisseur, qui vous fournit des mises à jour et recueille des commentaires pour orienter le projet.

Ce modèle est adapté aux projets ponctuels avec une date de fin précise.

Avantages

Réduction des frais généraux de gestion pour les clients

Effacées du côté du vendeur

Cons

Moins de contrôle sur les opérations quotidiennes

Flexibilité limitée pour les changements une fois le projet lancé

2. Augmentation du personnel

Ce modèle consiste à engager une équipe de développeurs et de testeurs auprès d'un fournisseur d'externalisation pour compléter temporairement les besoins de votre équipe actuelle, généralement pour un projet spécifique.

L'équipe externalisée rend compte au manager d'entreprise et est considérée comme une extension de votre personnel. Ce modèle convient aux organisations dotées d'équipes internes de développement de logiciels bien établies ayant une expertise en matière de gestion de projet en collaboration avec une équipe externe. Les talents techniques internes et externes travaillent en partenariat sur le projet logiciel.

Avantages

Forte intégration avec les équipes internes

Flexibilité dans la gestion et la direction du personnel renforcé

Cons

Nécessite de fortes capacités de gestion de projet

3. Modèle d'équipe dédiée

Dans ce cas, vous engagez une équipe externalisée de développeurs de logiciels pour gérer une partie ou la totalité de vos projets. Ils travailleront aux côtés de votre équipe actuelle et rendront compte à votre manager d'équipe. Toutefois, contrairement à l'augmentation du personnel, ils ne sont pas nécessairement intégrés à votre équipe interne.

L'équipe dédiée peut établir ses propres méthodologies et flux de travail, en particulier si elle s'occupe d'un segment de projet distinct. Ce modèle est efficace pour les projets à long terme où un travail continu est attendu.

Avantages

Une équipe cohérente qui travaille sur vos projets

Meilleure évolutivité et flexibilité dans la dynamique de l'équipe

Cons

Nécessite plus d'efforts pour l'installation initiale et l'alignement

Plus grande dépendance à l'égard des méthodologies de l'équipe externalisée

4. Modèle à prix fixe

Le modèle à prix fixe implique la définition de l'étendue du projet et d'une liste de ressources nécessaires pour achever le travail. Vous payez un prix prédéterminé, quels que soient le temps et les ressources consacrés par la société d'externalisation.

Ce modèle ne laisse aucune place à la flexibilité ou à des modules complémentaires ultérieurs et convient donc mieux aux petits ou moyens projets de développement de logiciels pour lesquels vous savez déjà exactement ce dont vous avez besoin. Toutefois, des changements ou des défis imprévus dans le projet peuvent entraîner des négociations ou des coûts supplémentaires.

Avantages

Budget prévisible

Échéanciers et produits livrables effacés

Cons

Risque de compromis sur la qualité pour respecter les contraintes budgétaires

Manque de flexibilité pour s'adapter aux évolutions du projet

5. Temps et matériel

Dans ce modèle, tout est flexible. Vous pouvez modifier la portée du projet, prolonger les délais et adapter le flux de travail en fonction des besoins, en payant mensuellement le temps passé par l'équipe externalisée.

C'est idéal pour un projet logiciel complexe dont la portée est susceptible d'évoluer au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données - par exemple, le retour d'information des utilisateurs. Cependant, il faut garder à l'esprit que les coûts peuvent être élevés avec ce modèle. Il est viable si vous suivez de près la progression du projet et si vous gérez efficacement les changements.

Avantages

Grande capacité d'adaptation à l'évolution des besoins du projet

Le paiement reflète le travail réellement fait

Cons

Risque d'augmentation des coûts en l'absence d'une gestion rigoureuse

Fermé, nécessite un suivi étroit et une gestion efficace du changement

Gérer une équipe de développement de logiciels externalisée : Bonnes pratiques

Voici quatre conseils pour gérer efficacement votre équipe de développement de logiciels externalisés :

1. Mettre en œuvre une stratégie d'intégration et donner le coup d'envoi du projet

De la même manière que vous intégrez un nouvel employé pour donner le ton de son travail au sein de votre organisation, familiarisez vos développeurs de logiciels externalisés avec la culture de votre entreprise, les attentes du projet et les paramètres opérationnels pertinents afin de vous assurer qu'ils s'intègrent en douceur.

Partagez la documentation essentielle du projet, y compris des informations telles que les spécifications techniques, les normes de codage et les mesures d'assurance qualité. Assurez-vous que l'équipe externalisée comprend tout ; si ce n'est pas le cas, résolvez les problèmes dès que possible.

Une réunion de lancement peut aider tout le monde à se mettre sur la même page et préparer l'étape concernant les rôles, les responsabilités et les paramètres. Partagez des exemples et des bonnes pratiques pour aider l'équipe externalisée à comprendre le niveau de qualité attendu.

2. Communiquez bien et souvent vos forfaits

Une communication régulière et efficace permet de maintenir les projets complexes sur la bonne voie, dans le respect du budget et des normes requises. ClickUp pour les Teams de logiciels simplifie l'attribution des tâches, la création de délais et la définition d'objectifs ou de jalons d'une manière visuellement référençable sur une seule plateforme.

Toutes les personnes impliquées dans le projet de développement logiciel peuvent voir ce qui est attendu d'elles et les échéanciers, laissant peu de place à la confusion. Vous pouvez même regrouper et catégoriser toutes les tâches en ajoutant des descriptions uniques - la progression, les dépendances et les blocages sont clairs pour tout le monde.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Docs-List-View-example-of-Product-Requirements-1400x944.png En utilisant ClickUp pour les équipes logicielles, vous pouvez présenter les exigences de votre produit à vos partenaires internes et externes /$$img/

En utilisant ClickUp pour les équipes logicielles, vous pouvez présenter les exigences de vos produits à vos partenaires internes et externes

Ensuite, accélérez vos forfaits de développement et votre documentation avec ClickUp Brain . Par exemple, vous pouvez concevoir un forfait de test pour un pré-lancement de logiciel ou rédiger des éléments d'action et des sous-tâches en fonction du contexte de vos objectifs.

Un exemple concret : dans ce dossier de PMO, ClickUp Brain est votre assistant de rédaction. Il remplit le dossier du projet, ajoute les échéanciers et les produits à livrer, et attribue les tâches aux membres de l'équipe, ce qui permet aux gestionnaires de projet de gagner du temps et d'économiser leurs efforts.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp Brain pour rédiger un cahier des charges de projet /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour générer des notes de projet afin d'accélérer votre flux de travail

Outre la mise en œuvre de l'outil meilleurs outils de gestion de projet pour le travail, comme ClickUp, Jira ou Teamwork, vous devez mettre en place plusieurs moyens pour rester en contact - par instance, vous pouvez utiliser :

Gmail pour les communications formelles

Slack pour la messagerie instantanée

Zoom pour les visioconférences

Vous pouvez également utiliser ClickUp, qui intègre les trois éléments ci-dessus en une seule plateforme.

La communication proactive accélère la résolution des problèmes, même en dehors des heures de bureau habituelles.

3. Organiser des ateliers d'équipes interfonctionnelles

Suivez une hiérarchie de leadership avec la société d'externalisation de logiciels afin qu'ils sachent à qui adresser les problèmes ou les questions. Ils doivent pouvoir compter sur vous pour le contexte de l'entreprise, les permissions de données et les conseils techniques.

Pour rationaliser le processus, désignez un gestionnaire de projet dédié qui pourra régulièrement prendre contact avec les développeurs de logiciels externalisés et superviser la progression du projet.

Votre développeur de logiciels interne travaillant sur un projet externalisé doit organiser régulièrement des résumés rapides, des sprints de codage et des sessions de résolution de problèmes avec l'équipe externalisée afin d'affiner les exigences et de discuter des stratégies de mise en œuvre.

Partez du principe qu'il peut y avoir des différences de style de travail entre votre équipe interne et l'équipe externalisée. Par conséquent, surcommuniquez vos flux de travail et vos bonnes pratiques afin d'écarter les doutes.

4. Prenez des nouvelles à intervalles réguliers et partagez un retour d'information constructif

Les problèmes sont inévitables au cours du développement d'un logiciel, quels que soient la qualité de votre forfait, les compétences de votre équipe et l'expérience de l'entreprise de développement de logiciels.

Cependant, les problèmes n'impliquent pas toujours de corriger des bugs de code ou de résoudre des défauts d'interface utilisateur/UX. Ils peuvent être liés à une mauvaise communication, à des délais non respectés ou à une mauvaise utilisation des données.

Dans une installation interne, les fournisseurs prestataires qui sont sur votre liste de paie peuvent apporter une solution rapide, en travaillant à vos heures, même avec une travail hybride arrangement.

Mais lorsque vous choisissez un partenaire d'externalisation situé dans un fuseau horaire différent, vous devez disposer d'un système permettant d'identifier, d'informer et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent afin d'éviter des dépenses supplémentaires ou des retards dans le développement du logiciel.

Des contrôles fréquents permettent de discuter des difficultés, de la qualité du travail et de la gestion des délais. ClickUp Discuter rassemble les communications de l'équipe dans un seul espace. Partagez des mises à jour, liez des ressources et collaborez facilement.

Ajoutez n'importe qui aux discussions de travail grâce aux @mentions et attribuez des mentions pour que les deux équipes puissent avancer sur les éléments d'action.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-36.gif ClickUp Discuter /$$$img/

Encouragez une meilleure communication entre vous et votre équipe avec ClickUp Chat

En outre, votre équipe interne doit fournir un retour d'information honnête, une assistance pertinente et des conseils. Par exemple, si les développeurs de logiciels externalisés ont du mal à maîtriser une technologie ou un processus particulier, organisez une session de formation pour les aider.

Quel que soit le problème, encouragez les développeurs de logiciels externalisés à communiquer ouvertement et assurez-leur que leurs préoccupations sont valables.

L'avenir de l'externalisation du développement de logiciels

Examinons cinq technologies qui influencent considérablement l'avenir du secteur du développement de logiciels.

1. Méthodologies Agile et DevOps

Agile garantit que les projets restent flexibles et réactifs aux besoins des clients et aux évolutions du marché de l'externalisation du développement de logiciels. Il n'est pas étonnant qu'elle soit encore utilisée par 59% des organisations pour la création de produits centrés sur le client et dont la valeur entreprise est clairement définie.

Des cadres comme Scrum vous permettent, à vous et à votre équipe externalisée, d'affiner et de hiérarchiser en permanence les fonctionnalités sur la base d'un retour d'information honnête de la part des utilisateurs, en recourant au développement itératif et à des boucles de rétroaction régulières.

De même, DevOps permet une livraison plus rapide en combinant le développement de logiciels (Dev) et les opérations informatiques (Ops) en un seul processus continu. Il permet aux équipes d'identifier et de traiter les problèmes en temps réel, d'automatiser les flux de travail et de rationaliser les processus de déploiement.

2. Internet des objets (IoT)

Le marché de l'IoT continue de se développer, Statista projetant que le marché de l'IoT est en pleine expansion nombre d'appareils IoT dans le monde atteindra 29,42 milliards d'ici 2030.

Alors que les entreprises intègrent de plus en plus la technologie IoT dans leurs produits et services, elles externalisent le développement pour accéder à des compétences spécialisées et accélérer leurs stratégies de mise sur le marché.

Cette tendance améliore les capacités d'analyse des données, de gestion des appareils et de sécurité des réseaux, ce qui vous permet de construire des solutions IoT plus sophistiquées et interconnectées qui offrent des expériences client supérieures.

3. Automatisation des processus robotiques (RPA)

La RPA aide à construire de meilleurs produits en automatisant les tâches répétitives et axées sur les processus comme la génération de code, l'entrée de données et la compilation des commentaires des utilisateurs. Cela permet de réduire considérablement le risque d'erreur humaine et d'augmenter l'efficacité.

Les outils RPA peuvent être particulièrement efficaces dans les tests de régression, où des bots automatisés exécutent en continu des cas de test prédéfinis sur le logiciel en cours de développement. À cela s'ajoute la garantie que les nouveaux ajouts de code ou les changements ne font pas de perturbations inattendues sur les fonctions existantes.

4. Développement cloud-natif

Les applications cloud-natives sont conçues et développées spécifiquement pour les environnements cloud. Elles tirent parti de l'ensemble des services cloud et des fonctionnalités, telles que l'architecture microservices, les conteneurs, les fonctions sans serveur et l'orchestration dynamique.

Avec la confiance continue accordée à la transformation numérique, la demande d'applications cloud-natives devrait exploser, offrant de nombreuses opportunités aux entreprises d'externalisation pour construire des logiciels évolutifs, résilients et gérables sans supervision directe de l'infrastructure.

5. IA générative

En matière d'externalisation, en particulier dans le développement et la maintenance de logiciels personnalisés, les analyses génératives pilotées par l'IA peuvent prédire les défaillances potentielles du système ou identifier les domaines d'amélioration, ce qui permet une maintenance et une optimisation proactives des applications logicielles. Codex de l'OpenAI , qui alimente GitHub Copilot, est un exemple d'IA assistant les développeurs en leur suggérant des lignes de code entières ou des algorithmes complexes. Cela améliore la productivité des développeurs et réduit potentiellement le besoin d'équipes de codage étendues.

Chaque technologie apporte des avantages distincts à l'externalisation du développement logiciel, permettant aux entreprises de rester compétitives dans un paysage dynamique. La compréhension et l'intégration de ces technologies peuvent améliorer les stratégies d'externalisation de votre organisation et permettre d'obtenir des résultats supérieurs.

Élargissez vos horizons avec l'externalisation du développement de logiciels

Prenez le temps de comprendre ce dont vous avez besoin et de le détailler dans un scope statement afin de pouvoir communiquer vos exigences lors de la recherche de fournisseurs de services d'externalisation de logiciels appropriés.

Lors de la formalisation de l'accord d'externalisation, veillez à ce que les produits livrables, les budgets et les échéanciers soient clairement définis afin d'éviter les maux de tête par la suite.

Vous devez également disposer d'une stratégie de gestion des développeurs de logiciels externalisés avec des outils et des processus de communication efficaces en place.

N'oubliez pas que l'externalisation est une relation et non un transfert. Plus vous serez transparent et communicant, plus votre collaboration sera réussie.

Les outils de collaboration et de gestion de projet tels que ClickUp peuvent être utiles à chaque étape de l'externalisation du développement de logiciels, qu'il s'agisse de la liste des besoins dans des modèles prédéfinis, de l'utilisation du chat en temps réel pour communiquer avec l'équipe externe, des contrôles réguliers ou de l'utilisation de ClickUp Brain lors de la rédaction des descriptifs de projets logiciels et de l'attribution et du suivi des tâches.

Si vous souhaitez améliorer l'efficacité de votre processus de développement de logiciels, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp .

Questions fréquemment posées (FAQ)

1. L'externalisation du développement de logiciels est-elle une bonne idée ?

Oui, l'externalisation du développement de logiciels est une bonne idée si elle est gérée correctement. Elle permet d'accéder à des talents internationaux, de réaliser des économies, d'accélérer la mise sur le marché et de se concentrer sur les fonctions essentielles de l'entreprise.

Cependant, elle s'accompagne de défis tels que les barrières de communication et le contrôle de la qualité des produits. La réussite dépend du choix de la bonne société d'externalisation et de la gestion efficace de la relation afin d'atténuer les risques potentiels.

2. À faire pour réussir l'externalisation du développement de logiciels ?

La réussite de l'externalisation du développement de logiciels passe par la planification et l'exécution. Commencez par définir les exigences de votre projet et sélectionnez une société d'externalisation possédant les compétences adéquates et ayant fait ses preuves.

Établissez des canaux de communication solides et des contrôles réguliers pour suivre la progression du projet. En outre, veillez à ce que les contrats soient détaillés en termes de portée, d'échéanciers et d'attentes afin d'éviter les malentendus, et gérez activement le projet afin de maintenir la qualité et le respect des délais.

3. Qu'est-ce que l'externalisation du développement de logiciels ?

L'externalisation du développement de logiciels consiste à faire appel à un fournisseur, prestataire de services tiers pour prendre en charge le développement de logiciels de bout en bout ou de certaines parties du logiciel. Les services peuvent aller de la gestion des opérations de l'entreprise et de la maintenance des logiciels pour vos clients à l'accès à des compétences spécialisées pour le développement de nouveaux produits et de nouvelles capacités, en passant par l'accélération du délai de mise sur le marché.