Comment recruter des employés internationaux : Un guide pratique pour les professionnels du recrutement

À saviez-vous que Google compte plus de 100 000 employés en dehors des États-Unis ? Mais pourquoi une entreprise technologique californienne voudrait-elle embaucher une équipe mondiale composée d'employés internationaux ?

Voici pourquoi : l'équipe mondiale les aide à accéder à un réservoir de talents plus grand et plus riche, leur fournit un avantage concurrentiel, introduit de nouvelles perspectives et cultures, permet l'entrée sur le marché et contribue à améliorer la productivité avec des équipes travaillant 24 heures sur 24.

Avec un décalage important entre les fuseaux horaires, ils reprennent exactement là où vous vous êtes arrêté. Comme vous pouvez l'imaginer, vous pouvez travailler deux fois plus vite et achever les projets dans les délais.

Cette présence mondiale est l'un des nombreux avantages de l'embauche de travailleurs à l'étranger.

En outre, l'embauche de travailleurs étrangers contribue à 86% des PME de gérer les coûts et de pourvoir les postes vacants. Cette stratégie permet également de remédier au manque de travailleurs qualifiés disponibles aux États-Unis, comme le rapportent 58 % des PME.

Dans cet article, nous examinerons les raisons pour lesquelles vous devriez embaucher des travailleurs internationaux, les différents canaux de recrutement et la manière dont vous pouvez simplifier ce processus à l'aide de ClickUp est un outil de gestion de projet.

Pourquoi embaucher un employé international ?

L'auteur américain Jim Collins a dit un jour : "Les gens ne sont pas votre atout le plus important. Ce sont les bonnes personnes qui le sont

Voici quatre raisons pour lesquelles les employeurs cherchent à recruter les "bons" employés à distance au-delà des frontières :

1. Une plus grande diversité, de meilleures performances

La diversité est devenue un mot à la mode dans tout le secteur, mais c'est bien plus que cela.

Selon une étude réalisée par McKinsey en 2020, les entreprises les plus performantes en matière de diversité ethnique et culturelle ont obtenu des résultats supérieurs à ceux de leurs concurrents, à savoir 36% de rentabilité .

La raison en est simple. Un vivier de talents plus large, des idées neuves et des compétences spécialisées. Cela aide également les employés et les nouvelles recrues à considérer favorablement les entreprises plus engagées dans la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI).

Naturellement, les employés choisissent des entreprises dont l'IED est en progression. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant pour les employés et les entreprises ?

2. Les employés étrangers éloignés ont une productivité plus élevée

Il est naturel que l'embauche de travailleurs étrangers augmente la productivité et la fidélisation des employés, surtout si vous êtes un lieu de travail à distance.

Compte tenu de l'importance des enjeux, de nombreuses PME cherchent à convertir des entrepreneurs étrangers indépendants en employés étrangers à temps plein afin de tirer parti de cette formidable opportunité.

À faire : La main-d'œuvre occasionnelle mondiale a généré 171,5 billions de dollars en 2021 et devrait atteindre 465,2 billions de dollars en 20312. Les recrutements internationaux ouvrent la porte à de nouveaux talents.

En dépassant les frontières nationales pour embaucher des travailleurs étrangers, les entreprises ont accès à un plus grand nombre d'employés étrangers qualifiés.

3. Se développer plus rapidement avec des travailleurs étrangers

Naturellement, les entreprises sont toujours à la recherche de nouvelles régions pour étendre leurs activités.

Toutefois, la relocalisation des employés existants vers ces nouveaux emplacements peut s'avérer fastidieuse. Pour elles, l'embauche de travailleurs étrangers est la solution idéale, car elle leur permet de bénéficier d'un avantage local dans ces régions.

Le processus d'embauche d'employés internationaux

À l'heure actuelle, vous avez peut-être déjà pris la décision d'embaucher des travailleurs internationaux.

Mais avec autant de tableaux d'affichage, de portails, de régions géographiques et peut-être des milliers de candidats idéaux parmi lesquels choisir, quelle est la meilleure façon d'embaucher des talents internationaux ?

Voici quelques étapes à suivre :

Étape 1 : Élaborer une description de poste complète

La partie la plus importante de l'embauche d'employés internationaux est de savoir qui vous recherchez. De meilleures descriptions de poste conduisent à des réponses positives de la part de 75 % des candidats .

Lorsqu'il s'agit de publier des offres d'emploi internationales, un peu de recherche peut s'avérer très utile. Vérifiez comment d'autres entreprises nationales ou internationales de votre secteur d'activité rédigent leurs descriptions de poste (pour vous inspirer un peu).

Veillez à définir explicitement les qualifications, les compétences et l'expérience requises.

Ensuite, concentrez-vous sur l'adaptabilité culturelle la maîtrise de la langue et les compétences en matière de collaboration interculturelle.

Étape 2 : Choisissez la région dans laquelle vous souhaitez recruter vos candidats

Une fois que vous avez établi le profil de votre candidat idéal, vous devez décider de l'emplacement international où vous souhaitez engager un employé étranger.

Un petit conseil : avant de vous plonger dans des pays étrangers spécifiques, il est essentiel de vous poser la question :

Quelle est la tolérance de votre entreprise à l'égard des fuseaux horaires ?

Quelles sont les compétences ou l'expertise spécifiques que vous recherchez ?

Quel est votre budget pour les salaires et les avantages sociaux ?

Y a-t-il des industries ou des secteurs particuliers que vous souhaitez cibler ?

Il convient également de garder à l'esprit les lois locales sur le travail, les permis de travail et les réglementations en matière de visas, afin de garantir la conformité légale. Pour cela, vous pouvez utiliser des ressources telles que Remote's le rapport "Where to Hire" de Remote .

Étape 3 : Les canaux de recrutement internationaux peuvent aider

Les tableaux d'affichage d'offres d'emploi internationales sont souvent un excellent point de départ pour votre processus de recrutement international. Ils vous aident à filtrer les candidats internationaux en fonction de leur secteur d'activité et de leurs réseaux professionnels, ce qui vous permet d'accéder à un vivier de talents mondial.

Toutefois, un partenariat avec des agences de recrutement spécialisées dans l'embauche internationale peut également améliorer considérablement votre processus d'embauche.

Si vous êtes vous avez l'intention de travailler avec une agence de recrutement internationale, veillez à la choisir en fonction de deux facteurs :

Votre secteur d'activité

Le pays dans lequel vous souhaitez recruter vos employés

Par exemple : Les agences de recrutement spécialisées dans les employés du secteur informatique en Inde peuvent vous aider à embaucher les meilleurs talents locaux du secteur informatique dans ce pays, par rapport à une agence qui recherche des candidats à l'échelle mondiale dans différents secteurs d'activité.

Étape 4 : Organisez des entretiens vidéo et rencontrez vos candidats en ligne

À faire pour savoir si vous avez trouvé la bonne personne ?

Il n'y a pas de réponse toute faite, mais de nombreux recruteurs en ressources humaines vous diront que le langage corporel et l'assurance d'un candidat leur font souvent gagner des points.

Il n'est pas possible d'évaluer cela par e-mail ou par texte. Mais un entretien vidéo ? Même s'il n'est pas aussi bon qu'un entretien en face à face, c'est l'alternative la plus proche.

En particulier lorsque vous entamez le processus d'entretien, les visioconférences peuvent vous aider à reproduire l'environnement des interactions en face à face.

🧠 Faites-vous savoir: Les statistiques montrent que la technologie vidéo est utilisée par au moins 60 % des responsables de l'embauche et des recruteurs. Un sondage réalisé auprès de 506 entreprises a révélé que 47 % d'entre elles utilisent l'entretien vidéo pour raccourcir le délai d'embauche, et que 22 % l'envisageraient pour interviewer des candidats qui ne sont pas locaux.

Comprendre les coûts et les aspects juridiques de l'embauche à l'étranger

Maintenant que nous avons abordé le processus de recrutement des employés internationaux, il est temps de passer à la partie la plus importante (et la plus délicate) de notre discussion : les coûts et les aspects juridiques associés au recrutement international.

Les conditions de rémunération dépendent du pays de l'employé

Voici ce qu'il faut savoir : un ingénieur logiciel à San Francisco peut exiger un salaire plus élevé qu'un ingénieur à Bangalore, en Inde, en raison du coût de la vie plus élevé aux États-Unis.

Il est donc important que les employeurs proposent des rémunérations compétitives pour attirer et retenir les talents locaux.

Mais lorsque vous recrutez des employés à l'étranger, vous devez ajuster la rémunération en fonction du coût de la vie dans le pays de l'employé. Cette approche garantit l'équité et maintient le pouvoir d'achat des employés étrangers dans les différentes régions.

Le rôle des permis de travail et des visas dans l'embauche de salariés internationaux

Dans l'Union européenne, la carte bleue est un permis de travail courant pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, tandis que le visa H-1B est très répandu aux États-Unis pour les travailleurs spécialisés

Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas encore les permis de travail et les visas dont vous aurez besoin. La collaboration avec des spécialistes de l'immigration ou des experts juridiques peut souvent vous aider.

🧠 Rappelez-vous : Les exigences varient considérablement d'un pays à l'autre et, en tant qu'employeur, vous devez toujours veiller à ce que la conformité soit respectée dans votre processus d'embauche.

Les solutions globales de gestion de la paie peuvent simplifier la gestion de la paie

Vous avez achevé vos entretiens, présélectionné des candidats et déterminé leur structure salariale, mais vous êtes maintenant bloqué sur la question suivante.

À faire pour payer vos employés internationaux ?

La gestion des salaires et des charges sociales pour une main-d'œuvre internationale peut souvent représenter un défi de taille pour les entreprises. Cela s'explique par les différences entre les lois internationales sur l'emploi et les réglementations fiscales d'un pays à l'autre.

Souvent, la solution peut être aussi simple que de faire appel à un fournisseur, prestataire mondial de services de paie qui peut prendre en charge la gestion de vos salaires dans tous les pays. Ces solutions de gestion globale de la paie respectent les réglementations locales et sont spécialisées dans les lois fiscales de chaque pays.

Des solutions telles que Deel et Papaya Payroll sont toutes deux excellentes pour la gestion des salaires internationaux.

Exigences légales : certification du travail et conformité à la législation fiscale

L'embauche de travailleurs étrangers s'accompagne de responsabilités juridiques importantes.

Par exemple : Les entreprises doivent suivre attentivement les processus de certification de la main-d'œuvre, comme le programme PERM du ministère américain du travail, afin de s'assurer qu'elles ne privent pas d'emplois des travailleurs américains qualifiés

N'oublions pas non plus les lois fiscales, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela signifie que le pays de votre employé international a probablement des règles fiscales différentes des vôtres.

À faire, cela veut-il dire que c'est impossible ? Bien sûr que non. Cela signifie simplement que vous devez travailler avec des spécialistes.

Le travail avec un employeur officiel (EOR) peut changer la donne pour votre entreprise, car il s'occupera de toutes les déclarations fiscales et des tâches administratives.

Cela peut vous aider, vous et vos employés internationaux, à vous concentrer sur ce qui est important pour vous : faire votre travail terminé !

Comprendre la législation du travail

Lorsque vous embauchez des employés pour constituer une main-d'œuvre internationale, vous voulez vous assurer que vous leur offrez un lieu de travail équitable.

À présent, que faisons-nous par "lieu de travail équitable" ?

Chaque pays est différent. Le droit du travail local, les règles relatives au salaire minimum, les horaires de travail et la manière dont les ressortissants étrangers bénéficient des avantages sociaux varient donc tous.

Par exemple, l'Europe dispose de la directive sur le temps de travail, qui prévoit 11 heures de repos continu par 24 heures. La culture japonaise, quant à elle, applique un droit du travail plus strict.

Pour vous assurer que vous respectez les versions les plus récentes des réglementations, vous devez consulter des experts juridiques qui examinent régulièrement les lois locales et étrangères en matière de certification de la main-d'œuvre.

À lire aussi: les 10 meilleurs outils d'IA pour le recrutement des équipes en 2024

Relever les défis de l'embauche de salariés internationaux

L'embauche d'employés internationaux peut être un processus relativement fluide pour vous si vous suivez bien les étapes - mais il peut y avoir des défis à relever.

La plupart de ces difficultés sont d'ordre contractuel et juridique et peuvent être résolues en faisant appel à un avocat expérimenté en droit de l'immigration ou en faisant appel à un consultant juridique. Examinons-les et voyons comment les surmonter.

Risque de classification erronée

Le risque de classification erronée survient lorsque des employés étrangers sont classés à tort comme entrepreneurs indépendants.

Les conséquences sont néfastes : les employés mal classés peuvent devoir payer des amendes et des pénalités importantes et, dans les cas les plus graves, ils peuvent perdre leur autorisation de travailler dans le pays.

Cette classification erronée peut être due à l'évasion fiscale, à la réduction des coûts liés aux avantages sociaux des employés étrangers ou à une mauvaise compréhension des différentes lois sur l'emploi et des lois fiscales.

Par exemple, aux États-Unis, l'IRS impose des pénalités aux employeurs qui classent mal des travailleurs, et le coût de la non-conformité peut être élevé, dépassant souvent des dizaines de milliers de dollars.

**Pour éviter ces risques, les entreprises peuvent travailler avec un employeur officiel (EOR) qui comprend les réglementations locales et qui peut les aider à assurer la conformité avec les réglementations mondiales en matière de paie et d'emploi local.

Risque lié à l'établissement permanent

L'établissement permanent (EP) est un terme un peu technique, alors comprenons-le à l'aide d'un exemple.

**Supposons que vous ayez engagé des employés internationaux à Dubaï. Vous n'avez même pas de bureau physique à Dubaï, vos employés vivent et travaillent depuis leur Accueil. Cependant, un jour, le gouvernement de Dubaï remarque que ces employés sont au service de votre entreprise depuis longtemps. Cela pourrait déclencher votre statut d'établissement permanent (EP)

En quoi cela peut-il nuire à votre entreprise ? Le risque d'établissement permanent peut entraîner une double imposition, c'est-à-dire que l'entreprise est imposée à la fois dans son pays d'Accueil et dans le pays étranger où elle exerce ses activités.

L'essor du travail télétravail a rendu les gouvernements plus vigilants quant à l'application des réglementations relatives aux établissements stables. En Allemagne, par exemple, le fait d'avoir un travailleur à distance peut parfois créer un établissement stable, ce qui soumet l'entreprise à l'impôt local sur les sociétés, dont le taux peut atteindre 30 %.

Comment s'en sortir: Pour réduire ce risque, consultez des experts de la législation fiscale locale. Parallèlement, travaillez avec une entité juridique ou une organisation professionnelle d'employeurs (PEO).

Risques liés à la propriété intellectuelle

Voici pourquoi vous devez faire attention à la propriété intellectuelle (PI) - elle peut potentiellement vous faire perdre beaucoup d'argent.

Combien ? Un litige en matière de brevets peut vous coûter entre 2,3 et 4 millions de dollars (voire plus !).

La protection de la propriété intellectuelle (PI) est essentielle lors de l'embauche d'employés internationaux, car les lois sur la PI varient considérablement d'un pays à l'autre. En l'absence d'accords appropriés, les employés locaux peuvent revendiquer des droits de propriété intellectuelle.

En Chine, par exemple, le vol de propriété intellectuelle reste une préoccupation majeure. Un rapport de 2019 estime que le vol de propriété intellectuelle coûte à l'économie américaine entre 1,5 et 1,5 milliard d'euros 225 milliards de dollars à 600 milliards de dollars par an .

**Pour protéger la propriété intellectuelle, les entreprises devraient inclure des clauses spécifiques dans les contrats de travail, qui définissent clairement la propriété de la propriété intellectuelle. Les secteurs tels que la technologie, la finance et l'industrie manufacturière doivent être particulièrement vigilants.

Surmonter les obstacles à la relocalisation et les exigences en matière de résidence

Chaque pays a ses propres paramètres en matière de délocalisation.

Par exemple : Au Royaume-Uni, l'obtention d'un visa Tier 2 (général) nécessite de réunir des seuils de salaire spécifiques et de prouver que le poste ne peut pas être occupé par un travailleur local.

Comment s'en sortir: Proposer des packages de relocalisation complets comprenant une assistance pour les demandes de visa, la recherche d'un logement et l'installation dans le nouvel environnement.

Vous pouvez également vous associer à des spécialistes de la relocalisation et à des entités juridiques connaissant la législation locale en matière d'emploi pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie sur le plan juridique.

Bonnes pratiques et stratégies pour une embauche internationale réussie

Maintenant que nous avons un bon aperçu de tous les processus et de toutes les étapes nécessaires pour réussir à embaucher des employés internationaux, passons rapidement en revue certaines bonnes pratiques du secteur.

Les meilleures pratiques et les stratégies pour un recrutement international réussi Ouvrez une entité locale ou embauchez une filiale étrangère (a). Établit une présence locale validée(b). Renforce la confiance des entreprises locales(c). Augmente la notoriété de la marque(d). Fournit une expérience internationale au personnel en place (a). Nécessite un investissement en capital important(b). Prend du temps à être paramétré(c). Implique de nombreuses tâches administratives(d). Coûts opérationnels permanents élevés Le coemploi avec une organisation professionnelle d'employeurs (PEO) (a). Rationalise la gestion des ressources /href/ https://clickup.com/teams/human-resourceshuman/%href/(b ). Permet aux employés éloignés d'avoir accès à une gamme complète d'avantages sociaux à l'étranger(c). Garantit l'expertise locale et la conformité (a). Peut être coûteux pour les grandes organisations(b). Le partage des responsabilités signifie moins de contrôle sur les décisions en matière de ressources humaines et de gestion Utiliser un employeur officiel (EOR) (a). Permet une intégration efficace des travailleurs étrangers(b). Facilite l'entrée sur le marché et l'exécution des projets(c). Réduit les coûts opérationnels et les complexités administratives(d). Garantit le respect de la législation locale en matière d'emploi(a). La qualité des services varie ; il est nécessaire de choisir un EOR de bonne réputation Embauche d'un entrepreneur indépendant (a). Offre une certaine flexibilité(b). Fournit un accès à des compétences et à une expertise spécialisées(c). Rentable car vous ne payez que pour les fournisseurs, prestataires(a). Engagement et fidélité à long terme limités(b). Complexités juridiques et fiscales potentielles(c). Moins de contrôle direct sur le flux de travail et le calendrier

Réfléchissez à votre stratégie de rémunération globale

Il est également essentiel pour votre entreprise de réfléchir à une stratégie de rémunération globale et de l'étoffer.

Il s'agit notamment de gérer les paiements financiers directs tels que les salaires, les primes et les indemnités. Elle comprend également la gestion des avantages financiers indirects tels que l'assurance maladie et l'assurance vie, les congés payés, etc.

Lors de l'élaboration de votre stratégie de rémunération globale, il peut être utile de garder à l'esprit les points suivants.

Révisez et ajustez régulièrement votre stratégie de rémunération globale pour rester en phase avec les réglementations internationales et les attentes des salariés

Reportez-vous aux règles de conformité internationales pour définir les paramètres de paiement

N'oubliez pas de tenir compte des fluctuations des taux de change dans vos flux de paiement

Préparez une communication claire, précise et pertinente sur les rémunérations

Le rôle de ClickUp dans la facilitation du recrutement international

Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais la partie la plus délicate du recrutement à l'international est de suivre le processus.

C'est pourquoi nos amis des ressources humaines ne jurent que par le logiciel de gestion des talents tels que ClickUp qui les aide à suivre chaque étape du processus de recrutement et bien plus encore !

Voici cinq façons dont ClickUp simplifie le processus de recrutement international, autrement long et compliqué :

Suivi des candidats

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Recruitment-Action-Plan-Template.png Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp /$$$img/

suivre la progression des candidats et gérer les différentes étapes du processus d'entretien_

Intégration d'un système de suivi des candidatures (ATS) : ClickUp s'intègre facilement à l'ATS pour suivre la progression des candidats, de la candidature à l'embauche

: ClickUp s'intègre facilement à l'ATS pour suivre la progression des candidats, de la candidature à l'embauche Champs personnalisés : ClickUp permet aux recruteurs de gérer les phases d'entretien, les coordonnées des travailleurs étrangers, les délais, etc

: ClickUp permet aux recruteurs de gérer les phases d'entretien, les coordonnées des travailleurs étrangers, les délais, etc Gestion du pipeline de candidats : Utilise des tâches pour faire passer les candidats par les différentes étapes du processus de recrutement via une représentation visuelle de leur statut

Gestion de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Task-Progress.png Progression des tâches /$$$img/

la progression des tâches de ClickUp vous permet de personnaliser votre flux de travail_

Affectation et suivi des tâches : Attribue des tâches de recrutement spécifiques aux membres de l'équipe, garantissant clarté et compte rendu

: Attribue des tâches de recrutement spécifiques aux membres de l'équipe, garantissant clarté et compte rendu Automatisations : Attribue automatiquement des tâches, déclenche des mises à jour de statut et modifie les priorités pour maintenir le processus de recrutement sur la bonne voie

: Attribue automatiquement des tâches, déclenche des mises à jour de statut et modifie les priorités pour maintenir le processus de recrutement sur la bonne voie Gestion du temps : Teams de la charge de travail de l'équipe à l'aide d'estimations de temps et d'un outil de suivi du temps pour évaluer la productivité de manière efficace

Programmation et coordination des entretiens

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-5.gif Affichages ClickUp /$$$img/

mieux planifier votre processus de recrutement avec le calendrier et les rappels de ClickUp_

Affichage du Calendrier : Planifie les tâches et les synchronise avec les calendriers externes pour éviter les doubles réservations

: Planifie les tâches et les synchronise avec les calendriers externes pour éviter les doubles réservations Rappels automatisés : Envoie des rappels automatisés à la fois aux intervieweurs et aux candidats, ce qui en fait un outil très efficaceun outil de recrutement très efficace pour réduire les absences

Collaboration et retour d'information au sein de l'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Chat-View.png Affichage du ClickUp Chat /$$$img/

discutez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce à ClickUp Chat View_

Commentaires sur les tâches et pièces jointes : Collaborez avec les membres de l'équipe, commentez les tâches et joignez des pièces pertinentes, telles que des CV et des notes d'entretien

: Collaborez avec les membres de l'équipe, commentez les tâches et joignez des pièces pertinentes, telles que des CV et des notes d'entretien Collecte de commentaires : Recueillez les commentaires des intervieweurs et des gestionnaires d'embauche au sein de la tâche, ce qui simplifie le processus de prise de décision

Modèles et personnalisation

Processus d'entretien

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUpss-Backup-and-Recovery-SOP-Template.png Modèle de procédures opératoires normalisées de sauvegarde et de récupération de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3031728&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Modèles : Enregistrer des dossiers ou des listes en tant que modèles, comme par exemplemodèles d'accueil des nouveaux arrivants etModèles ATS pour réutilisation, assurant une structure cohérente pour les tâches de recrutement

: Enregistrer des dossiers ou des listes en tant que modèles, comme par exemplemodèles d'accueil des nouveaux arrivants etModèles ATS pour réutilisation, assurant une structure cohérente pour les tâches de recrutement Champs personnalisés et descriptions de tâches : Personnalisez les champs des tâches pour gérer divers aspects du processus d'embauche, tels que les cartes de pointage des entretiens et les évaluations des candidats

: Personnalisez les champs des tâches pour gérer divers aspects du processus d'embauche, tels que les cartes de pointage des entretiens et les évaluations des candidats Organisation des tâches : Achevez une tâche pour chaque candidat dans la liste appropriée, achevée avec les champs personnalisés et les pièces jointes pertinentes

: Achevez une tâche pour chaque candidat dans la liste appropriée, achevée avec les champs personnalisés et les pièces jointes pertinentes Évaluation standardisée : Utilisez unmodèle de fiche d'entretien pour maintenir une norme d'évaluation cohérente pour tous les candidats et tous les rôles

Bonus : Voici quelques modèles gratuits pour les RH qui sont utilisés par les équipes chargées des ressources en talents dans le monde entier.

Onboarding à distance

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-491.png Modèle d'accueil à distance ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451744&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Tout d'abord, le Modèle d'accueil à distance ClickUp . Il se double d'un logiciel d'onboarding qui vous aide à suivre l'ensemble du processus de recrutement dès le premier jour et contient de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que :

Une checklist de tâches personnalisée

De superbes échéanciers visuels

Des outils de collaboration très simples qui peuvent vous aider à inclure d'autres décideurs

Toutes ces caractéristiques et bien d'autres encore font de ClickUp un produit de qualité logiciel d'intégration facile à utiliser qui convient parfaitement aux équipes de toutes tailles.

Recrutement et embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-429.png Modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-90061003552&department=hr-recruiting&_gl=1*h2cjc4*_gcl_aw*R0NMLjE3MjM2Mjc4MjkuQ2owS0NRandx0cxQmhDU0FSSNBQ2M3TnhxOWJ6TFdhU09sVnhYOWVMYVQxeFBEWjRsWDNhdlhWY1dicVB1YVdsWTdNVTFjMEt5cnh4SWFBbDJ5RUd193Y0I.*_gcl_au*MTIzNjM1MTExNy4xNzIzNjI3Nzk2 Télécharger ce modèle /$$cta/

L'embauche comporte toute une série de paramètres. Si vous avez du mal à suivre toutes les étapes, vous n'êtes pas seul.

Ce n'est un secret pour personne que les responsables RH détestent utiliser plusieurs applications pour suivre la progression d'un candidat - c'est lourd et compliqué. Pour eux (et probablement pour vous), Le modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp fonctionnera à merveille.

Embaucher des candidats

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-154.png Modèle ClickUp d'embauche de candidats https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez du mal à gérer votre vivier de candidats ?

Alors vous devriez essayer Le modèle d'embauche des candidats de ClickUp . Il s'agit d'un environnement de travail prêt à l'emploi, entièrement personnalisable et doté de nombreuses fonctionnalités pour répondre à tous vos besoins en matière de recrutement.

Cependant, si vous venez de commencer et que vous avez besoin de quelque chose de plus simple, vous devriez plutôt donner à La checklist d'embauche de ClickUp une chance. Mon travail conviendra parfaitement aux débutants et il est suffisamment personnalisé pour permettre un processus d'embauche de base.

Lire aussi : Indicateurs de performance des ressources humaines - 10 indicateurs de performance des ressources humaines et exemples

Obtenez ClickUp pour mieux recruter

Qu'il s'agisse d'une embauche internationale ou d'une embauche nationale, les responsables des ressources humaines ont de multiples rôles à remplir.

De la rédaction des descriptions de poste à l'organisation des entretiens, en passant par le choix des candidats et la rédaction de chaînes d'e-mails interminables, le travail d'un responsable des ressources humaines ne s'arrête jamais.

Mais cela ne doit pas être si compliqué.

54 % des candidats abandonnent le processus de recrutement à mi-parcours en raison d'une mauvaise communication de la part du responsable du recrutement. Cela peut être particulièrement difficile pour les entreprises qui cherchent à recruter des talents internationaux.

C'est là qu'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp peut s'avérer inestimable dans votre processus d'embauche. Les équipes RH l'utilisent pour suivre les candidats, gérer les délais, planifier les entretiens et collaborer avec les autres décideurs.

En outre, avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, ils obtiennent des informations alimentées par l'IA qui leur permettent de créer des rapports et des analyses détaillés, ce qui se traduit par de meilleures décisions fondées sur les données.

Êtes-vous prêt à changer votre façon de recruter des travailleurs ?

Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement et découvrez l'avenir du recrutement.