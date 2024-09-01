Comment rédiger une politique d'entreprise efficace [Avec des exemples]

Les politiques d'entreprise vous aident à construire une culture organisationnelle efficace, à gérer les incidents sur le lieu de travail, à garantir la conformité, à permettre la gestion des risques et à promouvoir un environnement de travail positif.

Mais rédiger des politiques d'entreprise peut s'avérer décourageant : il faut vérifier les exigences légales, aligner la politique sur la culture et les valeurs de l'entreprise, prendre en compte les besoins des diverses parties prenantes, et faire bien d'autres choses encore.

Si vous êtes un responsable des ressources humaines ou un propriétaire d'entreprise et que vous recherchez des méthodes simples et détaillées pour élaborer des politiques d'entreprise efficaces, vous êtes au bon endroit.

Nous avons créé un guide de rédaction des politiques, étape par étape, accompagné d'exemples de politiques d'entreprise, de conseils et d'outils pour vous aider à accélérer le processus d'élaboration des politiques.

Mais tout d'abord, voyons ce qu'est une politique d'entreprise.

Qu'est-ce qu'une politique d'entreprise ?

Les politiques d'entreprise sont des cadres qui énoncent les règles et les règlements applicables au lieu de travail. Elles définissent des pratiques et des lignes directrices pour gérer les problèmes potentiels de l'entreprise. Les politiques d'entreprise indiquent comment les employés et les employeurs doivent interagir et définissent les attentes concernant leurs actions dans différents paramètres.

En définissant l'étiquette et les limites professionnelles , les politiques d'entreprise préviennent les incidents sur le lieu de travail et aident les employés et les employeurs à gérer les crises

, les politiques d'entreprise préviennent les incidents sur le lieu de travail et aident les employés et les employeurs à gérer les crises Ces politiques garantissent également la protection des données sensibles , promeuvent l'équité, facilitent la gestion du changement et permettent de prendre des décisions en connaissance de cause

, promeuvent l'équité, facilitent la gestion du changement et permettent de prendre des décisions en connaissance de cause Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, les politiques de l'entreprise garantissent la normalisation des processus et l'amélioration de l'efficacité . Elles clarifient les procédures et permettent aux employés de comprendre comment offrir une valeur constante aux clients

. Elles clarifient les procédures et permettent aux employés de comprendre comment offrir une valeur constante aux clients Les politiques d'entreprise améliorent également la conformité avec les valeurs organisationnelles et les réglementations légales

Une fois ces politiques en place, vous pouvez examiner l'environnement de conformité existant, notamment la conformité des projets et modifier les politiques en fonction des lois mises à jour et des bonnes pratiques de l'industrie.

Aperçu des types de politiques de l'entreprise

Voici quelques politiques standard que vous devez mettre par écrit :

Santé et sécurité au travail

Les procédures et politiques en matière de santé et de sécurité au travail définissent des procédures visant à prévenir les accidents du travail Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) agence fédérale américaine, établit des paramètres pour la protection des travailleurs et la création d'un lieu de travail sûr. Par exemple, elle fournit les étapes à suivre pour manipuler les matières dangereuses, déposer une plainte, signaler les blessures graves et les décès, etc.

Code de conduite des employés

Le code de conduite des employés indique comment les employés doivent se comporter sur le lieu de travail. Il énonce des règles spécifiques concernant le code vestimentaire, le compte rendu, le respect des lois, la sécurité des données, la confidentialité, le harcèlement sexuel, la toxicomanie et même l'utilisation des médias sociaux pendant les heures de travail.

💡Pro Tip : Si vous n'avez pas encore établi une politique de code de conduite solide au sein de votre organisation, utilisez.. des modèles de code de conduite afin d'établir des lignes directrices appropriées pour le comportement des employés et des pratiques respectueuses sur le lieu de travail qui s'alignent sur les valeurs de votre entreprise.

Politique d'égalité des chances

Une politique d'égalité des chances s'applique à tous les employés actuels et futurs de l'entreprise. Elle met en évidence la validation de l'engagement de l'entreprise à fournir des fournisseurs, prestataires d'emploi sans discrimination.

Cette politique est conforme à la loi américaine sur l'égalité des chances en matière d'emploi Égalité des chances en matière d'emploi (EEO) lois qui empêchent la discrimination sur le lieu de travail fondée sur la race, la religion, la couleur, le sexe, la nationalité ou le handicap. La politique d'égalité des chances est essentielle pour garantir l'inclusion et la diversité au sein de l'entreprise.

Mesures disciplinaires à l'encontre des employés

Une politique disciplinaire décrit les mesures disciplinaires appropriées que l'employeur peut prendre en cas de mauvaise conduite d'un employé, de mauvais résultats ou de violation des règles. Elle couvre les différentes réprimandes - de l'avertissement pour les infractions mineures à des mesures sévères telles que la rétrogradation, la suspension et le licenciement pour les infractions majeures.

Politique en matière d'assiduité et de congés

La politique en matière d'assiduité et de congés précise le nombre de jours de congés dont bénéficient les salariés en fonction de leur position, la manière de demander des congés, la personne à contacter et le processus d'approbation. Les politiques en matière de congés comprennent également des informations sur les types de congés de l'entreprise, les accumulations, les congés obligatoires, les congés mobiles, etc. La politique en matière d'assiduité et de congés garantit que les employés respectent les horaires

Politique relative au travail hybride et télétravail

Cette politique rationalise la façon dont les employés travaillent depuis leur Accueil et sur leur lieu de travail. Selon la Rapport de sondage Gallup 2024 , 27 % des salariés américains travaillent à distance et 53 % travaillent dans des environnements hybrides. Vous devez donc disposer d'un système de gestion à distance et d'un système de gestion des ressources humaines politique de travail hybride qui répond à des questions telles que :

Comment les employés peuvent-ils travailler à partir de votre bureau à domicile ?

Quand se connecter ?

Chacun peut-il fixer ses propres paramètres de travail ?

Comment le travail télétravail sera-t-il mesuré ?

Quelle assistance sera disponible pour le travail télétravail ?

Quels sont les droits légaux des employés à distance ?

Voici tous les détails relatifs à la politique qui vous aideront à rédiger des politiques d'entreprise parfaites.

$$$a étapes de la création d'une politique d'entreprise

Voici une procédure étape par étape pour vous aider à créer une politique d'entreprise.

1. Définir les besoins en matière de politique et identifier les parties prenantes

Commencez par identifier le besoin en matière de politique, que vous souhaitiez mettre en œuvre une politique pour répondre à des exigences légales ou définir des paramètres standard sur le lieu de travail afin d'améliorer l'efficacité. Connectez-vous avec les différentes équipes et les différents managers afin de comprendre les exigences achevées de la politique.

2. Impliquer toutes les parties

La première étape consiste à obtenir l'assistance unanime de la direction et des employés pour la politique proposée. Expliquez-leur pourquoi la politique est nécessaire, sollicitez leurs suggestions et dissipez leurs doutes. Une fois que tout le monde est sur le même forfait, commencez la véritable planification.

3. Réunissez votre équipe chargée de l'élaboration de la politique

Qu'il s'agisse de rédiger une politique d'entreprise ou une modèle de documentation de processus , la collaboration est indispensable. Réunissez toute l'équipe et utilisez les idées de chacun pour créer un message politique plus unifié.

Veillez à impliquer les responsables, les dirigeants et les autres membres du personnel qui sont des experts dans le domaine concerné. Par exemple, si vous créez une politique informatique pour l'entreprise, demandez l'avis de l'équipe informatique.

💡Pro Tip: Une session de brainstorming avec les parties prenantes peut vous aider à saisir toutes les attentes et les résultats idéaux en un seul endroit. Collaborer sur Tableaux blancs ClickUp pour recueillir les commentaires de toutes les équipes concernées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Whiteboards-10-1400x945.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour lancer des idées sur la politique de l'entreprise

4. Structurer la politique

Les structures de la politique de l'entreprise varient en fonction des besoins de l'entreprise. Veillez néanmoins à ce que la structure soit normalisée. Par exemple, si vous avez le forfait de rédiger un manuel de l'employé détaillant toutes les politiques et procédures, veillez à les rédiger dans une forme standard.

Voici quelques éléments que vous devez inclure dans une politique :

Déclaration d'objectif : Explication de l'objet de la politique

: Explication de l'objet de la politique Champ d'application de la politique : Le champ d'application de la politique : donne un aperçu de ce que la politique couvre et des personnes qui doivent s'y conformer

: Le champ d'application de la politique : donne un aperçu de ce que la politique couvre et des personnes qui doivent s'y conformer Déclaration de politique générale : Quels sont les objectifs de la politique ? Décrire les règles et instructions spécifiques

: Quels sont les objectifs de la politique ? Décrire les règles et instructions spécifiques Rôles et responsabilités : Inclure des détails supplémentaires sur l'applicabilité de la politique, la manière dont elle sera appliquée et contrôlée, et les comités responsables de son examen

: Inclure des détails supplémentaires sur l'applicabilité de la politique, la manière dont elle sera appliquée et contrôlée, et les comités responsables de son examen Procédures : ConstruireModèles de procédures opératoires normalisées pour fournir des instructions étape par étape pour le travail de routine

: ConstruireModèles de procédures opératoires normalisées pour fournir des instructions étape par étape pour le travail de routine Date d'entrée en vigueur : Mentionner la date d'entrée en vigueur de la politique

: Mentionner la date d'entrée en vigueur de la politique Conduite autorisée : Conduite autorisée : Rédigez les lignes directrices spécifiques pour un comportement acceptable

: Conduite autorisée : Rédigez les lignes directrices spécifiques pour un comportement acceptable Conduite interdite : Comportement interdit : inclure les restrictions relatives au comportement de l'employé

: Comportement interdit : inclure les restrictions relatives au comportement de l'employé Exigences en matière de rapports : Exigences en matière de rapports : détaillez ce que les employés doivent faire pour signaler un incident

: Exigences en matière de rapports : détaillez ce que les employés doivent faire pour signaler un incident Glossaire : Inclure une liste des conditions d'utilisation courantes dans la politique, ainsi que leur définition. Cela clarifiera la politique et vous évitera des problèmes juridiques

Voici un échantillon de politique d'entreprise à titre de référence :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Keka.png Exemple de politique d'entreprise de Keka /$$$img/

la politique de l'entreprise Keka est un exemple de politique d'entreprise /%img/ Keka 💡Pro Tip : La normalisation de la structure des politiques n'est pas une mince affaire. Utilisez les modèles prêts à l'emploi de ClickUp modèles de politique d'entreprise pour économiser du temps et des efforts.

5. Commencez votre recherche

Faites vos devoirs avant de commencer à rédiger votre politique. Rassemblez des données sur votre entreprise et sur le sujet de la politique afin de créer une politique solide que tout le monde respectera. Des recherches approfondies peuvent également vous aider à combler les lacunes de vos politiques existantes par des informations pertinentes. Voici quelques moyens de recueillir des informations :

Consulter des échantillons de politiques comme point de départ

Réalisez des sondages à l'échelle de l'entreprise et interrogez les employés

Organisez une séance de remue-méninges avec votre équipe chargée de l'élaboration de la politique et faites appel à des experts en la matière

Obtenez les informations les plus récentes sur les lois nationales et fédérales pertinentes pour votre politique et créez-la ou mettez-la à jour en conséquence

💡Pro Tip: Use Affichage du formulaire ClickUp pour créer des sondages et des formulaires afin de recueillir des informations auprès de vos employés.

6. Rédiger et réviser la première version

La politique de votre entreprise ne sera pas parfaite du premier coup. Après avoir rédigé la première version, recueillez les commentaires des experts, des dirigeants et des employés. Utilisez ces commentaires pour obtenir des informations précieuses et apporter des modifications jusqu'à ce que tout le monde ait donné son accord. Enfin, demandez à l'équipe juridique et à la direction d'approuver la mise en œuvre de la politique.

💡Pro Tip: Use Documents ClickUp pour rédiger facilement vos politiques et collaborer avec d'autres pour obtenir un retour d'information en temps réel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-gif-7.gif Utilisez ClickUp Docs pour créer une politique d'entreprise /$$img/

utilisez ClickUp Docs pour collaborer avec votre équipe et créer une politique d'entreprise

7. Publier le projet final

Partagez votre politique d'entreprise dans un système centralisé facilement accessible, tel qu'un site web de logiciel de manuel de l'employé . Ces plateformes vous aident à créer, personnaliser et distribuer les politiques et procédures de l'entreprise. Elles facilitent l'intégration des employés, la collaboration et la communication, et s'alignent sur les règlements et les valeurs de l'entreprise.

Exemples de politiques d'entreprise

La rédaction de politiques d'entreprise efficaces contribue à créer un environnement de travail cohésif. Mais avant de vous donner des conseils pour élaborer des politiques efficaces, voici quelques exemples concrets de politiques d'entreprise :

Politique de santé et de sécurité au travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Unilever.png Exemple de politique de l'entreprise Unilever /$$$img/

la politique de l'entreprise Unilever est un exemple de politique d'entreprise /%img/ Unilever La politique de sécurité au travail d'Unilever indique aux employés des sites d'Unilever comment travailler en toute sécurité, avec les sections "doit" et "ne doit pas". La politique indique également quand et comment signaler un incident.

Code de conduite des employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/starbucks-company-policy-944x1400.png Exemple de politique d'entreprise de Starbucks /$$$img/

la politique de l'entreprise Starbucks est un exemple de politique de l'entreprise /%img/ Starbucks Le code de conduite de Starbucks promeut un lieu de travail gratuit, exempt de harcèlement, d'intimidation et de discrimination. Il explique les formulaires de discrimination et donne un exemple de ce qu'il faut faire en cas de harcèlement sur le lieu de travail.

Mesures disciplinaires à l'encontre des employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Amazon-company-policy-1189x1400.png Exemple de politique de l'entreprise Amazon /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Amazon Web Services La politique d'AWS en matière de mesures disciplinaires à l'égard des employés énonce les mesures correctives que le responsable ou le superviseur d'un employé peut administrer pour rétablir la discipline sur le lieu de travail. Elle couvre les formulaires de réprimande tels que les sessions de conseil, les avertissements verbaux, les licenciements et les réprimandes écrites.

Politique en matière de présence et de congés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Quitrix-company-policy-1200x1400.png Exemple de politique d'entreprise de Qutrix /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Qutrix.io La politique de Qutrix en matière de congés couvre les types de congés auxquels les employés ont droit et les conditions d'admissibilité pour chaque type de congé. La politique comprend également les jours fériés, la procédure de demande de congés et les personnes responsables de leur approbation.

Politique en matière de travail hybride et télétravail

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/HubSpot ClickUp_.png Exemple de politique d'entreprise de HubSpot /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de HubSpot HubSpot Il ne s'agit pas d'un exemple typique de politique d'entreprise. La politique de travail hybride de HubSpot couvre trois options de travail pour les HubSpotters - Accueil, bureau et flex - et indique ce que les employés obtiennent pour chaque mode de travail. La politique comporte également des onglets distincts pour le fonctionnement du système hybride, le code culturel de l'entreprise et les FAQ.

Conseils et bonnes pratiques pour la rédaction des politiques d'entreprise

Bien que les exemples de politiques d'entreprise vous aident à comprendre et à rédiger de meilleures politiques, l'application de quelques bonnes pratiques vous permettra d'affiner davantage vos politiques. Voyons quelles sont ces bonnes pratiques.

Utilisez un langage souple et direct : Rédigez votre politique de manière à ce qu'elle soit attrayante et facile à comprendre pour toutes les parties prenantes. De cette façon, vous pouvez guider le comportement des employés sans être trop strict

: Rédigez votre politique de manière à ce qu'elle soit attrayante et facile à comprendre pour toutes les parties prenantes. De cette façon, vous pouvez guider le comportement des employés sans être trop strict Restez concis : Divisez vos politiques en sections et utilisez des puces dans la mesure du possible pour une compréhension rapide

: Divisez vos politiques en sections et utilisez des puces dans la mesure du possible pour une compréhension rapide Fournissez des scénarios de la vie réelle : Expliquez comment la politique s'applique dans des situations pratiques. Illustrez par des scénarios et des exemples du monde réel pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application

: Expliquez comment la politique s'applique dans des situations pratiques. Illustrez par des scénarios et des exemples du monde réel pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application Impliquer des experts juridiques : Faites appel à des experts juridiques lors de l'élaboration des politiques de l'entreprise. Cela permet d'assurer l'alignement sur les lois et réglementations en vigueur

: Faites appel à des experts juridiques lors de l'élaboration des politiques de l'entreprise. Cela permet d'assurer l'alignement sur les lois et réglementations en vigueur Utiliser des modèles : Utiliser des modèles : Qu'il s'agisse de modèles de politiques ou de modèles de documents de travail, il est préférable d'utiliser des modèles de documents de travailmodèles de manuel de l'employéils vous facilitent toujours la vie. Les modèles normalisent vos politiques et réduisent votre travail d'élaboration de politiques à partir de zéro

Utilisation de ClickUp pour créer des politiques d'entreprise

Mais ces conseils sont-ils suffisants pour vous aider à rédiger des politiques sans vous laisser déborder ? Vous pouvez simplifier le processus d'élaboration des politiques en utilisant un logiciel de collaboration et de gestion de projet comme ClickUp.

Voici comment ClickUp, associé aux bonnes pratiques, peut vous aider à créer les politiques les plus efficaces. La gestion des RH de ClickUp de ClickUp vous aide à créer un hub central d'informations sur les employés et les politiques de l'entreprise. Elle vous permet de suivre l'engagement et la performance des employés et de gagner du temps grâce à des modèles d'onboarding, d'embauche et d'élaboration de politiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-All-in-one-Human-Resource-Management-Platform.png La plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un de ClickUp /$$img/

la plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un de ClickUp permet de rationaliser les opérations des RH et de l'entreprise et de créer la meilleure expérience d'onboarding_

Utiliser Documents ClickUp pour collaborer avec votre équipe chargée de l'élaboration des politiques. Les membres de l'équipe peuvent suggérer des idées, modifier les politiques en temps réel, étiqueter d'autres membres dans les commentaires, attribuer des tâches et mettre à jour les flux de travail dans l'éditeur Docs pour accélérer le processus.

ClickUp Docs vous offre l'espace idéal pour publier les politiques de votre entreprise. Vous pouvez créer des wikis centralisés et des manuels de l'employé où les employés peuvent afficher les dernières mises à jour de la politique.

Grâce au contrôle de version avancé, vous pouvez gérer qui peut accéder, afficher et modifier quoi. Vous vous assurez ainsi que les informations confidentielles, y compris les détails relatifs à la propriété intellectuelle de l'entreprise, ne sont accessibles qu'à un petit nombre de personnes sélectionnées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-gif-7.gif Rédiger, modifier et publier les politiques de l'entreprise avec ClickUp Docs /$$img/

rédiger, modifier et publier des politiques d'entreprise avec ClickUp Docs

Ce n'est pas tout ; Modèle de manuel de l'employé, de politique et de procédure de ClickUp facilite l'élaboration de politiques grâce à son contenu exhaustif. Ce modèle vous aide à créer un manuel de l'employé complet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Employee-Handbooks-Policies-Procedures-Template.png Modèle de manuel de l'employé, de politiques et de procédures de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171484&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définir des paramètres clairs

Assurer la cohérence des politiques et des procédures

Dissiper la confusion concernant la gestion de différentes situations

Utilisez ce modèle pour rassembler tout sous un même toit, du code de conduite aux politiques de vacances et de paie. Vous pouvez rapidement ajouter le modèle à votre environnement ClickUp et commencer à le modifier en fonction des besoins de votre entreprise.

Un autre modèle qui peut vous aider à mettre en œuvre des processus bien définis dans votre entreprise est le suivant Modèle de processus et de procédures de ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Process-and-Procedures-Template.png Modèle de processus et de procédures de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-228159706&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Ce modèle vous permet d'organiser les processus et procédures de l'entreprise à l'aide de tableaux Kanban pour un accès rapide. Vous pouvez créer des instructions pour les tâches répétitives afin de pouvoir vous concentrer sur d'autres choses qui demandent votre attention.

Utilisez ce modèle pour avoir une approche cohérente pour toutes les tâches pertinentes afin de rester sur la bonne voie, de rationaliser les opérations et d'améliorer la précision des mesures de performance. Vous pouvez également utiliser plusieurs vues, telles que la vue Tableau, pour assigner la documentation du processus et la vue Tableur, pour créer des rapports de processus et des feuilles de calcul personnalisés.

Nous n'avons pas encore révélé la meilleure partie - ClickUp Brain . Tirer parti L'IA au service de la documentation politique signifie que vous n'avez pas à tout faire seul. ClickUp Brain peut vous aider à générer plusieurs schémas de politique d'entreprise.

Vous pouvez demander à ClickUp Brain de suggérer des sections pour votre politique afin de ne rien oublier d'important. Pour des politiques d'entreprise spécifiques, vous pouvez fournir des invitations pour générer la première version de la politique. Une fois que les autres membres de votre équipe ont examiné le projet, utilisez-le comme référence pour préparer vos politiques ultérieures. Vous disposerez ainsi d'une base solide et gagnerez du temps pour tout reconstruire à partir de zéro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-23.png Utiliser ClickUp Brain pour créer la politique de l'entreprise /$$img/

accélérer la documentation de la politique d'entreprise avec ClickUp Brain_

Avec ClickUp Brain, vous pouvez rationaliser votre processus de création de politiques, en particulier si vous en avez plusieurs en tête. Cependant, une fois que vous avez généré la politique, affinez le contenu pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

Construire une base solide avec des politiques d'entreprise structurées

La rédaction de politiques d'entreprise demande beaucoup de temps et d'efforts, surtout s'il s'agit de votre première politique. Nous vous recommandons de passer en revue les étapes et les exemples de politiques d'entreprise et de trouver ce qui vous convient le mieux. L'utilisation d'outils tels que ClickUp peut réduire considérablement le travail manuel.

Une fois que vous avez décidé de la politique que vous souhaitez créer et que vous l'avez classée par ordre de priorité, essayez ClickUp. Il permet aux employés, aux responsables et à toutes les autres parties prenantes d'accéder facilement aux politiques de l'entreprise grâce à des fonctionnalités de gestion centralisée des documents telles que ClickUp Docs. De plus, vous pouvez générer l'intégralité de la politique de l'entreprise en quelques clics grâce à l'IA. S'inscrire à ClickUp pour créer des politiques d'entreprise et promouvoir un environnement de travail sain.