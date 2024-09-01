10 exemples de modèles de liste d'objectifs à atteindre pour vous aider à vivre votre meilleure vie

_Une liste de choses à faire est une invitation à rêver plus grand

Anette White, Auteur

Nous avons tous des rêves, des passions et des objectifs que nous souhaitons atteindre - nos propres listes de choses à faire.

Mais soyons honnêtes, combien de ces rêves avez-vous rayé de votre liste ?

Pour la plupart d'entre nous, la liste est rangée dans un agenda, sauvegardée sur le téléphone, ou enfouie quelque part sur l'ordinateur, accumulant la poussière numérique. La vie est bien remplie et il est facile de perdre de vue ce qui nous passionne vraiment. Parfois, nous avons même du mal à dresser une liste qui reflète les expériences que nous recherchons.

Et s'il existait un moyen de créer une liste ciblée et de la structurer de manière à ce qu'il soit facile d'établir des priorités et de passer à l'action ? Les modèles de liste sont la solution.

Explorons quelques-uns des meilleurs modèles pour créer des listes de seaux significatives.

À faire: Selon une étude de Stanford %20sur%20leur%20bucket%20liste.) , une majorité de personnes hautement spirituelles sont les plus susceptibles d'avoir une liste de choses à faire. Parmi elles, 78 % des Américains avaient le désir de voyager et d'accomplir un objectif personnel comme éléments de leur liste de choses à faire.

Qu'est-ce qu'un modèle de liste de souhaits?

Un modèle de liste d'objectifs est un document structuré ou un guide conçu pour vous aider à organiser et à suivre les activités, les Objectifs ou les expériences que vous souhaitez réaliser dans votre vie.

Ces modèles sont souvent accompagnés d'une liste d'éléments préconçue pour l'inspiration et peuvent être personnalisés selon vos préférences.

À l'aide d'un modèle, vous pouvez classer vos objectifs par catégories (voyages, passe-temps ou développement personnel) et fixer des paramètres pour ne pas dévier de votre objectif. Cette structure vous permet de vous concentrer davantage sur la réalisation de vos rêves.

Les modèles de liste$$$ numérique offrent des fonctionnalités supplémentaires, comme le suivi de la progression, qui vous permet de rester motivé à mesure que vous cochez des éléments. Grâce aux paramètres permettant de définir des rappels ou des alertes, il est plus facile de rester en contact avec vos objectifs au lieu de les laisser de côté.

💡 Pro Tip: Tirer parti des applications de liste de tâches à faire de l'IA qui peuvent envoyer des rappels en fonction de votre emplacement ou de l'heure de la journée. Par exemple, si votre liste de choses à faire comprend la visite d'un lieu d'intérêt local, l'application peut vous rappeler lorsque vous êtes à proximité.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de choses à faire ?

Un bon modèle de liste de seaux vous aide à organiser vos objectifs et vos rêves. C'est plus qu'une simple feuille de calcul ou un document avec des tableaux.

Voici quelques caractéristiques clés d'un bon modèle de liste d'objectifs :

Structure effacée : Un modèle bien conçu vous permet de lister les éléments avec clarté et organisation, en offrant un accès rapide aux différentes sections. Qu'il soit numérique ou imprimé, il doit comporter des catégories distinctes comme Objectifs de voyage, Passe-temps ou Croissance personnelle

Un modèle bien conçu vous permet de lister les éléments avec clarté et organisation, en offrant un accès rapide aux différentes sections. Qu'il soit numérique ou imprimé, il doit comporter des catégories distinctes comme Objectifs de voyage, Passe-temps ou Croissance personnelle Une disposition souple et modifiable: La vie change, et vos priorités aussi. Un modèle de qualité vous permet d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des éléments selon vos besoins, afin que votre liste reste pertinente et conforme à vos objectifs actuels

La vie change, et vos priorités aussi. Un modèle de qualité vous permet d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des éléments selon vos besoins, afin que votre liste reste pertinente et conforme à vos objectifs actuels L'attrait visuel: Un bon modèle devrait inclure des éléments visuels comme un code couleur, des polices de caractères et des icônes qui rendent le processus attrayant

Un bon modèle devrait inclure des éléments visuels comme un code couleur, des polices de caractères et des icônes qui rendent le processus attrayant Capacités de collaboration: Un bon modèle doit être facilement partageable et permettre à plusieurs utilisateurs d'interagir avec lui de manière transparente

Un bon modèle doit être facilement partageable et permettre à plusieurs utilisateurs d'interagir avec lui de manière transparente Options de priorisation: Un modèle bien conçu doit vous permettre de définir des niveaux de priorité, tels que Urgent, Élevé, Normal et Faible, afin de vous aider à décider rapidement sur quels éléments de la liste vous devez vous concentrer en premier lieu

Un modèle bien conçu doit vous permettre de définir des niveaux de priorité, tels que Urgent, Élevé, Normal et Faible, afin de vous aider à décider rapidement sur quels éléments de la liste vous devez vous concentrer en premier lieu Suivi des cours: Le modèle idéal comporte des fonctionnalités telles que des cases à cocher, des barres de progression ou des sections de notes pour suivre l'état d'avancement de chaque objectif. Des notifications peuvent également vous informer lorsque quelqu'un d'autre a coché un élément partagé

Le modèle idéal comporte des fonctionnalités telles que des cases à cocher, des barres de progression ou des sections de notes pour suivre l'état d'avancement de chaque objectif. Des notifications peuvent également vous informer lorsque quelqu'un d'autre a coché un élément partagé Options de personnalisation: Un modèle idéal vous permet de personnaliser les sections en fonction de vos besoins. Il devrait pouvoir tout gérer - ajouter une catégorie Objectifs de couple, paramétrer des échéances spécifiques, etc

10 modèles gratuits de liste d'objectifs

Maintenant que vous comprenez ce qu'implique un modèle parfait, il est temps de choisir. Voici une liste de nos favoris pour faciliter la recherche.

1. Modèle de liste de favoris ClickUp*

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bucket-List-Template.jpeg Le modèle de liste Bucket de ClickUp est conçu pour vous aider à documenter et à suivre les éléments de votre liste Bucket.

https://app.clickup.com/signup?template=t-110435962&department=personal-use&\_gl=1\*bz5kvk\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Nous faisons tous des listes de nos rêves et de nos objectifs, mais nous finissons souvent par les oublier. Ne les laissez pas se perdre dans le désordre. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue ou de financer l'éducation d'un enfant, ClickUp vous soutient avec le Modèle de liste d'actions ClickUp .

Ce modèle personnalisable facilite la création et le suivi de toutes les activités de votre liste de choses à faire. Avec ce modèle, vous pouvez :

Garder facilement le suivi de tous vos objectifs et rêves sur une plateforme singulière

Ne jamais perdre le suivi de vos principaux objets car ils restent connectés à votre environnement de travail

Réaliser efficacement vos aspirations en dressant une carte visuelle des étapes et des jalons nécessaires

Le modèle est également fourni avec des sections de liste préétablies pour les plats à essayer absolument, les activités à faire absolument et les lieux à visiter absolument, afin que vous n'ayez pas à partir de zéro.

2. ClickUp Modèle de liste d'activités

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Activity-List-Template.png Le modèle de liste d'activités de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre une liste d'activités.

https://app.clickup.com/signup?template=t-30yr3ug&department=other&\_gl=1\*sif4pj\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Organiser toutes vos activités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles peut demander du temps et des efforts. Modèle de liste d'activités de ClickUp vous facilite la tâche en vous aidant à créer des listes personnelles à faire et des checklists sans effort.

Chaque activité est listée sous forme de sous-tâche dans le modèle.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Garder vos activités quotidiennes organisées sur une plateforme singulière capable de gérer les tâches privées et officielles

Diviser vos tâches en groupes catégorisés pour faciliter le tri

Classer facilement vos activités par ordre de priorité en fonction de la durée estimée de leur achèvement, ou leur attribuer un code couleur selon vos préférences

Paramétrez des notifications pour les changements de statut dans les activités partagées

3. ClickUp Modèle d'objectifs annuels

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-26.png Le modèle d'objectifs annuels de ClickUp est conçu pour vous aider à définir des objectifs pour l'année et à en assurer le suivi.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076468&department=personal-use&\_gl=1\*1ta9wfp\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Les objectifs annuels sont difficiles à atteindre parce qu'ils exigent une validation permanente. Beaucoup d'entre nous prennent des résolutions pour la nouvelle année et les oublient au bout de quelques mois, voire de quelques jours. Modèle d'objectifs annuels de ClickUp est conçu pour vous aider dans cette tâche.

Le modèle comporte deux sections distinctes pour vos Objectifs annuels personnels et professionnels, ce qui vous permet d'aborder les deux avec clarté et concentration.

**Il comprend également le paramètre SMART de définition des objectifs, qui garantit que chaque objectif est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Fixer des objectifs clairs pour vous-même, votre famille ou votre vie professionnelle

Suivre vos réalisations tout au long de l'année et indiquer dans quelle mesure vous avez fait ce qu'il fallait pour atteindre vos jalons

Aligner vos objectifs personnels et professionnels sur vos forfaits Business et vos plans de vie plus généraux

Visualiser votre progression pour maintenir l'élan et célébrer vos jalons

Ce modèle peut également être utilisé pour les listes d'objectifs de groupe si vous prévoyez des aventures avec des amis ou si vous vous fixez des objectifs collectifs en famille. Assignez des tâches comme autant de petites étapes vers des expériences partagées plus importantes, en veillant à ce que tout le monde reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs finaux.

👀 Bonus: Appliquer les modèles de résolution de la nouvelle année pour structurer vos objectifs, suivre votre progression et rester motivé tout au long de l'année.

4. Modèle de liste de paliers ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Tier-List.jpeg Listez les éléments de votre liste de choses à faire à différents niveaux pour voir lesquels sont les plus intéressants en utilisant le modèle de liste de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200644003&department=support&\_gl=1\*cwtwv6\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de liste de paliers ClickUp est un outil puissant pour affiner et hiérarchiser votre liste d'objectifs. Il vous aide à ajouter systématiquement vos objectifs à différentes catégories, telles que les aventures de voyage, le développement personnel ou les projets créatifs.

Grâce au système de paliers, vous pouvez classer chaque objectif en fonction de son importance ou de son niveau d'excitation.

Par exemple, vous pouvez donner un rang élevé à une destination de rêve que vous avez toujours voulu visiter, tout en plaçant des objectifs moins urgents, comme l'apprentissage d'un nouveau passe-temps, à un niveau inférieur. Cette méthode vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus et facilite la hiérarchisation de vos efforts.

En visualisant votre liste de rêve de cette manière, vous obtenez une perspective plus claire de vos aspirations, ce qui facilite la planification et l'exécution de vos rêves.

Also Read: Nous avons passé en revue les 10 meilleures applications de liste À faire

5. ClickUp Mon travail À faire Liste

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-15.jpeg Le modèle de travail à faire de ClickUp est conçu pour vous aider à garder une trace de tout votre travail.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*rko7gl\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous avez déjà essayé de faire une liste À$$a pour ensuite devenir encombrée, désorganisée et accablante ? Sans un ordre de priorité clair, les tâches peuvent s'accumuler et il est alors difficile de savoir par où commencer ou sur quoi se concentrer. Modèle de liste à faire pour le travail de ClickUp résout ce problème en mettant de l'ordre dans votre liste de choses à faire.

Commencez par définir vos objectifs, qui donneront forme à votre liste de choses à faire liste de priorités . Ensuite, créez des tâches pour chaque objectif avec des dates d'échéance et des niveaux de priorité.

En utilisant Vue Tableau de ClickUp clickUp vous permet d'organiser visuellement les éléments de votre liste de choses à faire, ce qui vous permet de voir plus facilement ce sur quoi vous devez vous concentrer.

Voici ce que vous pouvez faire d'autre avec le modèle :

Catégoriser et hiérarchiser les tâches pour plus de clarté et de concentration

Organiser les activités familiales et personnelles en listes, tâches et sous-tâches avec des dates d'échéance

Obtenir un aperçu rapide de toutes vos tâches grâce à des affichages hebdomadaires ou mensuels du calendrier

Définissez le type de tâche à partir d'une liste de libellés prédéfinis et variés avec un code couleur

Also Read: Comment créer une liste de choses à faire adaptée au TDAH pour achever les tâches

6. Modèle de liste de choses à faire pour l'été par Canva

Découvrez de nouvelles façons intéressantes de lutter contre la chaleur avec le modèle de liste de seaux d'été de Canva

À quoi servent les étés ? Aux vacances et à la détente. Avec Le modèle de liste d'activités estivales de Canva avec le modèle Bucket List de Canva, vous disposez d'une pile d'idées passionnantes et aventureuses prêtes à être forfaitées pour l'été prochain. La liste couvre un grand nombre d'idées potentielles et est également utile pour collaborer avec un grand nombre de personnes.

Elle inclut le camping, les festivals de musique, l'observation des étoiles et bien d'autres choses encore. Bien entendu, vous êtes également libre de les modifier en fonction de vos préférences.

Imprimez-le ou modifiez-le et utilisez-le en ligne ; le modèle est gratuit.

Also Read: 10+ modèles d'itinéraires gratuits dans Google Docs, Excel et Word

7. Modèle de liste d'épicerie par Canva

N'oubliez jamais de manger tous vos favoris en utilisant le modèle de liste d'épicerie de Canva

Qui n'aime pas la nourriture ? Que vous soyez un foodie dévoué ou que vous appréciez simplement un bon repas, Modèle de liste d'épicuriens de Canva est parfait pour vous.

Ce modèle est conçu pour vous aider à organiser et à hiérarchiser vos objectifs et aventures culinaires. Vous pouvez commencer par dresser la liste de vos principales expériences culinaires, telles que l'essai de nouveaux restaurants, l'échantillonnage de plats exotiques ou le perfectionnement d'une recette.

Vous pouvez également noter les plats que vous avez repérés sur Instagram et que vous avez hâte d'essayer, les recettes que vous avez hâte de cuisiner ou une liste de restaurants à visiter absolument.

Grâce à ce modèle, votre voyage alimentaire est aussi facile à organiser qu'il est passionnant à entreprendre.

8. Modèle de liste d'accueil pour les vacances par The Downes Accueil

Préparez l'escapade parfaite pour vous-même avec le modèle de liste d'objectifs de vacances de The Downes Accueil

Vous cherchez un forfait pour rendre vos prochaines vacances encore plus spéciales, mais vous ne savez pas par où commencer ? Pourquoi ne pas créer une liste de choses à faire pour les vacances afin de répertorier toutes les activités amusantes et festives que vous souhaitez faire ?

Avec La liste d'accueil des vacances de l'Accueil Downes le site Downes Home Bucket List vous permet de forfaiter facilement vos vacances grâce à une liste préétablie de 24 activités passionnantes, une pour chaque jour précédant Noël.

Imaginez que vous passiez vos journées à préparer des biscuits, à décorer le sapin ou à passer une agréable soirée cinéma - le tout étant forfaitaire pour que vous ne manquiez pas un seul moment de joie pendant les fêtes.

À la fin de la saison, vous aurez une collection de souvenirs précieux et peut-être même de nouvelles traditions à perpétuer.

👀 Bonus: Essayez d'autres modèles de Noël pour faciliter l'organisation des fêtes.

9. Modèle de liste de voyage par Template.Net

Utilisez le modèle de liste de voyage de Template.Net pour obtenir un aperçu détaillé de tous les endroits que vous prévoyez de visiter

Voyager dans un nouveau pays est toujours excitant, avec tant de choses à faire, de lieux à voir et d'aliments à essayer.

C'est pourquoi Modèle de liste de voyage de Template.Net est très utile.

Ce modèle convivial vous aide à créer un forfait de voyage bien organisé avec une liste d'activités à faire, de lieux à visiter et de plats à goûter pour un large intervalle de pays. Il organise soigneusement les emplacements par continent puis par pays, ce qui permet de trouver facilement ce que vous cherchez.

Si vous rêvez de faire de la plongée libre dans la Grande Barrière de Corail, de vous émerveiller devant le Taj Mahal ou d'assister à une aurore boréale, ce modèle vous permettra de ne pas passer à côté de ces expériences emblématiques.

💡 Pro Tip: Planificateurs de voyage IA excellent dans l'optimisation des itinéraires, ce qui vous permet de couvrir plus de terrain de manière efficace. Lors du forfait d'un voyage incluant des destinations telles que la Grande Muraille de Chine, l'IA peut suggérer les itinéraires les plus rapides et les plus pittoresques.

10. La liste des voyages en couple par GDoc

Organisez et forfaitairement tout ce que vous voulez faire avec votre partenaire en utilisant le modèle de liste d'objectifs pour couples de GDoc

Le Modèle de liste pour les couples par GDoc propose 24 activités amusantes et romantiques conçues pour rapprocher les partenaires et ajouter un peu d'excitation à la relation. Cette liste offre quelque chose à chaque couple.

Le modèle est entièrement modifiable, ce qui vous permet de le personnaliser en y ajoutant des activités qui vous correspondent à tous les deux, comme écrire une lettre d'amour sincère, adopter un chien dans un refuge pour animaux ou s'adonner ensemble à un nouveau passe-temps.

Tout cela se fait facilement dans Google Docs, ce qui vous permet de mettre votre liste à jour à tout moment.

Transformez votre liste de favoris en expériences vécues avec ClickUp

Les listes d'objectifs sont des rêves qui ne demandent qu'à se réaliser. Ne les laissez pas s'évanouir. Au contraire, vivez-les pleinement et créez des souvenirs que vous pourrez chérir longtemps.

Avec ClickUp, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Ses modèles personnalisables, ses affichages multiples et ses outils de hiérarchisation vous permettent d'enregistrer vos rêves personnels et professionnels et de les afficher directement dans votre espace de travail.

Ainsi, vous verrez vos rêves tous les jours et resterez motivé pour les réaliser. Qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !