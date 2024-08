10 modèles gratuits de résolutions du Nouvel An pour 2024

Combien de fois vous êtes-vous dit "nouvelle année, nouveau moi" pour retomber dans vos travers quelques semaines (ou quelques jours) après le 1er janvier ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul dans ce cas ! La recherche montre que que les gens ne réussissent généralement pas à tenir leurs résolutions.

Qu'il s'agisse de retourner à la salle de sport ou de renoncer à la malbouffe, les résolutions du Nouvel An peuvent apporter des changements positifs dans votre vie, à condition que vous vous y teniez. Bien sûr, c'est la partie la plus difficile.

Les modèles de résolutions du Nouvel An peuvent vous aider à mettre toutes les chances de réussite de votre côté et à accomplir tout ce qui figure sur votre liste. Ils comportent des paramètres préétablis qui vous permettent de définir et de suivre les éléments suivants des objectifs à court et à long terme , créer des listes à faire , établir un ordre de priorité pour des tâches spécifiques et tenez-vous compte de chaque résolution.

Ici, nous allons discuter 10 modèles de résolution du Nouvel An de premier ordre pour vous aider à transformer vos rêves en réalité. 🧑‍🎄

Qu'est-ce qu'un modèle de résolution du Nouvel An ?

Les résolutions du Nouvel An ont pour but d'amorcer des changements positifs, d'améliorer les habitudes personnelles et d'accroître le bien-être général. D'après les recherches ils sont généralement axés sur l'amélioration de la santé mentale et physique.

Les modèles de résolutions du Nouvel An peuvent vous aider à mettre vos promesses par écrit, à suivre vos cours et à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Ils comportent des sections préétablies que vous pouvez adapter à vos objectifs et qui vous permettent de vous responsabiliser.

Ces modèles apportent clarté et concentration, vous permettent de rester organisé et motivé, vous aident à la gestion du temps et vous permettent de réfléchir à vous-même et de visualiser vos objectifs.

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Les modèles de résolutions du Nouvel An se présentent sous de nombreuses formes. Certains vous permettent de décomposer vos résolutions en forfaits quotidiens ou objectifs hebdomadaires tandis que d'autres se concentrent sur un aspect particulier de votre vie et vous permettent de noter des objectifs privés et des objectifs à long terme objectifs liés au travail et aspirations. À vous de choisir un modèle qui correspond à vos forfaits pour l'année à venir.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de résolution du Nouvel An ?

Si vous tapez "modèles de résolutions du Nouvel An" dans Google, vous obtiendrez des centaines de résultats, ce qui complique quelque peu la recherche du bon modèle. Si vous voulez un modèle qui vous aide à fixer des objectifs et à les respecter, assurez-vous qu'il comporte les paramètres suivants :

Des sections pour définir les objectifs : Il doit comporter des zones clairement organisées où vous pouvez écrire différents objectifs et décrire les moyens de.. les suivre au fil du temps Forfait d'action: Le modèle doit offrir suffisamment d'espace pour détailler la manière dont vous atteindrez vos objectifs. Vous devez pouvoir créer et classer des tâches et fixer des paramètres pour maintenir la responsabilité Tracking features : Il devrait vous permettre de configurer des indicateurs pour suivre la progression Personnalisation : Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser les sections pour vous assurer qu'elles s'alignent sur vos préférences Espaces pour les notes supplémentaires : Le modèle doit comporter un espace réservé à l'écriture de vos pensées et de vos sentiments, d'affirmations, de citations ou de défis que vous pourriez rencontrer sur le chemin de la réalisation de vos objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Suivi du temps simplifié /$$img/

Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

10 modèles de résolutions du Nouvel An pour apporter des changements positifs dans votre vie

Nous avons passé au peigne fin des dizaines de modèles de résolutions pour le Nouvel An et sélectionné les 10 meilleurs qui se distinguent par leur fonction, leur facilité d'utilisation et leur attrait esthétique. Consultez-les et trouvez celui qui vous aidera à définir et à atteindre vos objectifs ! 😍

1. ClickUp Modèle de résolution pour la nouvelle année

Utilisez le modèle ClickUp de résolution pour la nouvelle année afin de définir et d'organiser vos objectifs et de visualiser votre progression

Vous voulez garder vos résolutions du Nouvel An en un seul endroit, les prévoir à l'avance et faciliter le suivi de la progression ? Le Modèle de résolution du Nouvel An ClickUp offre exactement ce dont vous avez besoin !

Grâce à ce modèle, vous pouvez élaborer un forfait personnalisé pour vos résolutions, suivre les jalons au fil des ans, visualiser votre progression et rester motivé. 💪

Le modèle s'affiche en deux parties. La première est une Vue Liste où vous créerez une tâche pour chaque résolution. Utiliser Champs personnalisés comme le statut, la date de début et d'échéance, le type de résolution et la progression de l'objectif pour fournir des prestataires sur vos résolutions et faciliter le suivi. Le champ personnalisé année facilite la planification : vous pouvez créer des résolutions pour des années à l'avance si vous aimez penser à long terme.

Le deuxième affichage (Année) est une Tableau Kanban ce tableau s'adresse à tous ceux qui pensent à l'avenir. Il représente les tâches (résolutions) de l'affichage précédent sous forme de cartes et les trie en fonction de l'année à laquelle elles appartiennent. Si vous ne voulez pas faire de forfaits à long terme et souhaitez vous concentrer sur l'année en cours, vous pouvez trier les cartes de tâches en utilisant un critère différent (comme la priorité ou la date d'échéance).

2. Modèle de bilan de l'année ClickUp

Le modèle ClickUp Year in Review vous permet de créer une rétrospective de l'année écoulée et de célébrer vos réalisations

Penser à l'avenir est un excellent moyen d'améliorer vos compétences organisationnelles et de rester concentré sur vos objectifs. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la rétrospective : elle vous aide à comprendre à quel point vous vous êtes amélioré et peut constituer une excellente base pour l'élaboration de vos forfaits futurs. Les Modèle de bilan annuel ClickUp vous permet de réfléchir à votre progression, d'analyser votre productivité et d'utiliser ces informations comme un carburant pour fixer de nouveaux objectifs et les atteindre à toute vitesse. 🚗

Ce modèle est basé sur les éléments suivants Documents ClickUp , la fonctionnalité unique de la plateforme qui vous permet de créer, modifier, partager, gérer et sauvegarder des documents. Elle offre des possibilités de personnalisation et assiste la collaboration.

Le modèle Bilan de l'année propose 12 sections, une pour chaque mois de l'année. La page principale comporte également un espace pour vos informations personnelles (nom, profession et âge) et vos objectifs principaux.

Lorsque vous cliquez sur un mois spécifique, les sous-sections suivantes s'affichent (elles sont identiques pour chaque mois) :

Gains : Une liste où vous résumez les faits marquants du mois

: Une liste où vous résumez les faits marquants du mois les photos du mois Snaps : Une collection de photos avec de courtes légendes

: Une collection de photos avec de courtes légendes Future plans : Une liste pour les éléments de votre "bucket list" (liste de choses à faire)

Vous pouvez ajouter des pages supplémentaires si vous souhaitez créer un résumé de l'année entière ou présenter vos objectifs et forfaits futurs.

3. ClickUp Modèle d'objectifs annuels

Gardez le cap grâce au modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Vous souhaitez définir vos objectifs personnels et ceux de votre entreprise tout en les séparant pour en faciliter la gestion et le suivi ? Le Modèle d'objectifs annuels ClickUp offre justement cela !

Il est divisé en deux sections : l'une est consacrée aux forfaits et objectifs personnels, tandis que l'autre est axée sur les entreprises. Les deux sections se concentrent sur SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps). Vous disposez d'un espace pour inclure les objectifs, les indicateurs de suivi des cours et des délais réalistes.

Les deux sections sont pratiquement identiques : vous présentez des informations personnelles ou professionnelles et vous discutez des objectifs SMART et des étapes nécessaires pour les atteindre. La section Objectifs annuels de l'entreprise comporte un espace supplémentaire pour la gestion des risques. C'est dans cette section que vous aborderez les problèmes et les obstacles potentiels susceptibles d'apparaître en cours de route et de vous empêcher d'atteindre vos objectifs.

ClickUp étant un outil d'assistance, vous pouvez travailler sur vos Objectifs annuels avec les membres de votre équipe afin de vous assurer que tout le monde est sur la même page (au sens propre du terme !)

Vous pouvez également ajouter de nouveaux documents ClickUp au modèle, personnaliser les pages et créer un environnement unique dans lequel vous aimerez travailler.

4. Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Définissez, organisez et visualisez vos objectifs avec le modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Gérer un emploi du temps rempli de réunions peut être un véritable casse-tête si vous n'êtes pas au top de votre forme. Nous savons tous que manquer des réunions donne une impression de manque de professionnalisme Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp pour forfaiter et organiser votre emploi du temps dans les moindres détails.

Ce modèle affiche quatre vues :

Demande de réunion Calendrier Par rôle Par catégorie

L'affichage Demande de réunion est une Formulaire ClickUp -C'est ce qu'utilisent vos collègues ou les parties prenantes externes pour planifier des réunions avec vous. Le formulaire contient des questions sur le nom, le rôle, la catégorie, l'agenda, les dates de début et d'échéance et la priorité du demandeur.

Les informations fournies dans le formulaire se traduisent automatiquement dans la vue Planification, une liste avec un aperçu de toutes les réunions planifiées. Chaque tâche est nommée d'après le nom du demandeur, et vous pouvez voir les champs personnalisés pour la catégorie, le rôle, la priorité et d'autres détails ajoutés au formulaire.

Par rôle et Par catégorie sont des affichages du Calendrier qui présentent les réunions programmées avec un code couleur en fonction du rôle du demandeur ou de la catégorie de la réunion. Ces deux vues affichent les réunions par mois, mais vous pouvez les modifier en par jour, quatre jours ou semaine.

Vous pouvez également utiliser le modèle pour configurer votre emploi du temps personnel : inscrivez vos rendez-vous chez le dentiste, vos séances d'entraînement à la salle de sport, vos moments de détente avec vos amis, vos cours de yoga et d'autres activités afin de maintenir votre productivité et d'organiser vos journées. 🏋️

5. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Utilisez le modèle d'objectifs annuels ClickUp pour fixer des objectifs annuels, les diviser en tâches faciles à gérer et mesurer leur progression

Le fait de diviser vos objectifs annuels en tâches plus faciles à gérer peut vous aider à maintenir votre attention, à établir des priorités et à suivre votre progression au fil du temps. Les Modèle d'objectifs annuels ClickUp vous permet de diviser vos objectifs majeurs en tâches mensuelles, ce qui réduit la pression et vous donne un sentiment d'accomplissement.

Ce modèle de document ClickUp divise une année en trimestres puis en mois, ce qui vous permet de créer un "thème" pour vos objectifs. Par exemple, au cours du premier trimestre, vous pouvez mettre l'accent sur la forme physique et définir des objectifs pour améliorer votre santé physique (comme manger plus sainement, aller à la salle de sport ou marcher 30 minutes par jour). Au cours du deuxième trimestre, vous pouvez continuer à vous entraîner, mais en vous concentrant sur la définition d'objectifs de croissance - par exemple, vous pouvez apprendre à faire du pain ou commencer à apprendre l'espagnol.

Le modèle est personnalisable, ce qui vous permet de coder les colonnes par couleur, de mettre à jour les objectifs, d'ajouter des images, de créer de nouvelles pages, de partager votre document avec un membre de votre famille, un ami ou un collègue, et de vérifier régulièrement votre progression.

Utilisez la dernière section du modèle (Notes) pour noter vos hauts et vos bas, suivre les jalons de votre développement personnel (même ceux de l'année précédente) et expliquer comment vous vous êtes amélioré ou avez adopté de nouvelles habitudes au fil du temps.

6. Modèle de liste d'activités ClickUp

Organisez et planifiez toutes vos activités en un seul endroit grâce au modèle de liste d'activités ClickUp

Les grandes résolutions du Nouvel An doivent souvent être divisées en petits morceaux. De cette façon, vous pouvez effectuer les changements une étape à la fois, réduire le stress et suivre la progression. Le modèle de liste d'activités Modèle de liste d'activités ClickUp vous permet de créer des des listes à faire pour vos résolutions du Nouvel An, maximiser la productivité et vous maintenir sur la bonne voie.

Il s'agit d'un modèle de tâche, ce qui signifie qu'il apparaît dans un autre modèle en tant que tâche distincte. À première vue, ce n'est rien de plus qu'une liste à faire. Mais si vous l'utilisez correctement, il peut vous permettre de relancer vos efforts en vue d'atteindre vos objectifs annuels ou mensuels.

Disons que votre objectif est d'acheter une nouvelle voiture. Mais en général, il ne suffit pas d'entrer chez un concessionnaire, de choisir un beau véhicule et de signer un contrat.

Vous devez rechercher différents modèles, économiser de l'argent, consulter votre famille, envisager des options de financement, etc. Ce modèle vous permet de présenter toutes ces activités sous le formulaire d'une liste à faire. Créez des tâches et des sous-tâches, définissez des les dépendances des tâches et laissez des notes au fur et à mesure que vous compilez les informations.

En fermant les uns après les autres les éléments de votre liste, vous vous rassurez sur le fait que vous avez franchi une étape et vous vous sentez plus à l'aise pour continuer à fixer des objectifs. Alors, commencez dès maintenant à rayer les choses à faire de votre liste d'objectifs pour l'année ! ✔️

7. Modèle de liste de vacances ClickUp

ClickUp Modèle de checklist pour les vacances

La préparation des vacances est amusante et excitante, mais elle implique également un forfait détaillé et une organisation si vous voulez en tirer le meilleur parti. La liste de contrôle des Modèle de liste de vacances ClickUp peut vous débarrasser du stress de la préparation des bagages, rationaliser vos préparatifs, déléguer des tâches aux membres de la famille et vous assurer que vous êtes prêt à 100 % pour le voyage ! ⛷️

Le modèle affiche trois vues pour vous aider à préparer vos vacances sans oublier aucun élément important.

La première vue est celle des Éléments, une liste comprenant tout ce dont vous aurez besoin pendant vos vacances, de la crème solaire aux documents en passant par les médicaments. Créez une nouvelle tâche pour chaque élément et fournissez des détails à l'aide des champs personnalisés ClickUp. Par défaut, vous disposez de champs tels que Statut, Voyages de vacances et Quantité, mais vous pouvez en ajouter de nouveaux, comme Personnes ou Date.

La vue Statut de l'élément est un Tableau Kanban affichant les tâches de la vue précédente sous forme de cartes triées par statut (À emballer, À acheter, Emballé et Empaqueté). Elle permet de visualiser les éléments que vous avez déjà emballés et de vous assurer que vous n'oubliez pas d'acheter d'autres éléments essentiels.

La vue A acheter est essentiellement une liste d'achats : elle présente les fonctionnalités de tous les éléments dont vous avez besoin pour vos vacances, classés par priorité. Une fois que vous avez acheté un élément, modifiez son statut et il disparaîtra de la liste.

8. ClickUp Modèle de liste d'achat

Utilisez le modèle de liste ClickUp Bucket pour organiser vos tâches les plus importantes

Vous voulez créer une liste de choses nouvelles que vous voulez essayer, visiter ou faire, mais vous n'avez pas trouvé la bonne façon de le faire ? Ne dites plus rien - le Modèle de liste Bucket ClickUp est tout ce dont vous avez besoin pour tracer les grandes lignes de vos rêves et visualiser les étapes pour les réaliser. ✨

Ce modèle de dossier est divisé en trois sections pour organiser les éléments de votre bucket list :

Aliments à essayer Lieux à explorer Les activités

Chaque section s'affiche en deux parties. La première vue est une liste dans laquelle vous créez des tâches (éléments de la liste de tâches) et fournissez des détails à l'aide des champs personnalisés ClickUp tels que le statut, la date d'échéance, la satisfaction, la destination et les personnes impliquées.

La seconde vue (Évaluation de la satisfaction) est un Tableau Kanban avec des cartes de tâches disposées en fonction de leur score de satisfaction de la vue précédente.

Si vous passez au niveau du dossier (en appuyant sur Bucket List à gauche de l'écran), vous obtiendrez un aperçu de tous les éléments de la liste du seau que vous avez saisis, triés en fonction de leur statut. Affichez les différentes vues pour filtrer les éléments par évaluation, par continent ou par personne, et commencez votre objectif d'amélioration personnelle ou de meilleur voyage à venir.

9. Modèle Excel de Résolution du Nouvel An par Chandoo

Utilisez le modèle Excel de résolutions pour le Nouvel An de Chandoo pour définir vos objectifs et les rayer un par un en toute simplicité

Si vous appréciez la simplicité et n'avez pas besoin d'un modèle élaboré de résolution du Nouvel An, le modèle Excel de résolution du Nouvel An de Chandoo fera l'affaire en une page ou une feuille de calcul entière.

Ce modèle de résolution du Nouvel An en Excel est essentiellement une liste à faire avec 101 entrées que vous devriez achever en 1001 jours. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les entrées fournies par le modèle - supprimez le texte et créez vos propres tâches de résolution personnelles que vous souhaitez réaliser à l'avenir.

Tout est personnalisable, vous pouvez donc modifier le titre, les dates de début et de fin. Dans le champ des tâches préformaté, vous verrez combien de jours il vous reste avant la date de fin, ce qui vous permettra de gérer votre temps en conséquence.

Lorsque vous achevez une tâche, cochez la case à côté. La tâche sera mise en évidence et la barre de progression située au-dessus du tableau se déplacera en conséquence.

10. Modèle de liste de résolutions du Nouvel An de Canva

Le modèle de liste de résolutions du Nouvel An de Canva constitue la base parfaite pour définir des objectifs pour l'année à venir

Oui, vous pouvez écrire votre résolution du Nouvel An sur un bout de papier, mais où est le plaisir dans tout cela ? Le modèle de liste de résolutions du Nouvel An de Canva vous permet d'aller jusqu'au bout et de donner à votre liste le design magnifique qu'elle mérite !

Ce modèle est doté d'une page sur laquelle vous pouvez présenter vos résolutions. Il arbore un design blanc et or et offre beaucoup d'espace pour vos forfaits et vos objectifs.

La beauté de ce modèle réside dans sa personnalisation : chaque élément peut être modifié à votre guise ! Placez vos couleurs favorites, joignez des pièces, créez de nouvelles pages, dessinez et écrivez votre propre histoire de résolutions du Nouvel An. ✍️

Notre suggestion ? Utilisez la première page pour résumer vos résolutions, et créez de nouvelles pages pour discuter plus en détail de chacune d'entre elles. Laissez un peu de place pour noter vos pensées et suivre votre progression.

Modèles de résolutions du Nouvel An : Visualisez et réalisez vos rêves

Les modèles que nous avons présentés offrent tout ce dont vous avez besoin pour noter, visualiser et organiser vos résolutions du Nouvel An. Leurs fonctionnalités vous aident à rester sur le bon suivi et à maintenir votre motivation pour accomplir tout ce qui figure sur votre liste

Les modèles ClickUp présentés ne sont qu'une fraction de l'offre de la plateforme impressionnante de la plateforme avec plus de 1 000 options à des fins diverses. S'inscrire à ClickUp et explorez la sélection de modèles, ainsi que des dizaines de fonctionnalités pour les projets et les gestion des tâches , collaboration au sein d'une équipe le brainstorming et l'organisation.