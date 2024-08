10 modèles de Noël gratuits pour planifier les fêtes de fin d'année

Noël est-il déjà là ?

Ces quelques jours qui précèdent le dernier coup de minuteur - il y a tant à faire, de l'organisation de la fête de bureau à l'optimisation du flux de travail pour les vacances, en passant par l'assurance que tout est en place pour vos vacances en famille.

Avant de prendre le chemin des vacances de Noël, vous devez forfaiter les éléments essentiels de votre organisation. Il peut s'agir de la liste des cadeaux de Noël pour vos collègues. Ou encore du calendrier des activités et de la capacité mensuelle.

Ici, nous partageons 10 modèles de Noël pour vous aider à surveiller les jours sans travail. Utilisez-les pour organiser et visualiser la progression avant et pendant les vacances.

Les modèles de Noël vous aident à organiser tous les aspects de votre planification des vacances, qu'il s'agisse des listes de cadeaux, de l'organisation des fêtes, de la décoration, du suivi du budget ou de la définition des paramètres de la nouvelle année.

Mettez par écrit vos forfaits et vos résolutions, suivez votre progression et restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Ils comportent des statuts et des champs personnalisés que vous pouvez ajuster ou modifier en fonction de vos objectifs ou de vos tâches.

Les modèles de Noël clarifient vos forfaits, vous permettent de rester organisé et motivé, de réfléchir et de visualiser vos objectifs, vos réalisations et vos cibles.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Noël ?

Voici les éléments essentiels que vous devriez rechercher dans un bon modèle de Noël :

Clarté et simplicité: Le modèle doit être facile à utiliser et à comprendre et dresser la liste de toutes les tâches et de tous les horaires

Le modèle doit être facile à utiliser et à comprendre et dresser la liste de toutes les tâches et de tous les horaires L'attrait visuel: Votre modèle de Noël doit être visuellement attrayant et vous permettre d'ajouter un code de couleurs pour le rendre attrayant

Votre modèle de Noël doit être visuellement attrayant et vous permettre d'ajouter un code de couleurs pour le rendre attrayant Personnalisable: En fonction des tâches à accomplir, le modèle doit permettre d'ajouter ou de supprimer des tâches, de changer les assignés et d'ajuster les horaires

En fonction des tâches à accomplir, le modèle doit permettre d'ajouter ou de supprimer des tâches, de changer les assignés et d'ajuster les horaires Accessible: Que le modèle numérique soit destiné à votre usage personnel ou professionnel, veillez à ce qu'il soit facile à partager, à consulter, à mettre à jour et à télécharger

Que le modèle numérique soit destiné à votre usage personnel ou professionnel, veillez à ce qu'il soit facile à partager, à consulter, à mettre à jour et à télécharger Les sections pour les objectifs: Le modèle fait-il des sections pour écrire les objectifs et les suivre dans le temps ?

Le modèle fait-il des sections pour écrire les objectifs et les suivre dans le temps ? Capacité de suivi: Trouvez un modèle qui permet de configurer des indicateurs et de suivre la progression

Trouvez un modèle qui permet de configurer des indicateurs et de suivre la progression Espaces pour les notes: Au cours de la mise en œuvre des objectifs, vous rencontrerez de nombreux défis qui méritent d'être documentés. Le modèle idéal comportera un espace réservé à l'écriture de vos affirmations, citations ou pensées lorsque vous êtes sur la voie de la réalisation de vos objectifs

10 modèles de Noël à utiliser en 2024

1. Modèle de calendrier de vacances ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Holiday-Planner-Template.png Modèle de calendrier des fêtes ClickUp /$$$img/

Le modèle de planificateur de vacances ClickUp vous permet de gérer facilement les vacances de vos employés et de les planifier à l'avance

La période des fêtes peut être stressante, surtout lorsqu'il s'agit de forfaiter des vacances en famille avec vos proches. Vous avez besoin d'un modèle de planification personnalisé pour ne rien manquer d'important. Modèle de planning des vacances de ClickUp vous aide à forfaiter tous les aspects de vos vacances, des vols au séjour. Notez qui vient quand et pour combien de temps et stockez les documents importants tels que les passeports dans un emplacement central sécurisé.

Personnalisez ce modèle de Noël pour garder une trace de toutes vos activités de vacances et éviter le stress ou les surprises de dernière minute. Ce modèle vous permet d'optimiser votre temps, votre énergie et vos ressources.

Le plus beau, c'est qu'il est polyvalent - utilisez le même modèle de Noël pour suivre les congés des employés et d'autres demandes de congés.

Par exemple, ajoutez des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque demande de congé, comme approuvé, annulé et en cours de suivi. Visualisez les données relatives aux congés des employés à l'aide de six attributs personnalisés différents. Améliorez votre forfait de vacances grâce aux avertissements de dépendance et au suivi du temps.

De plus, définissez le budget pour estimer les dépenses liées aux cadeaux, à la nourriture, aux voyages et aux décorations telles que les sapins de Noël, les rennes miniatures, les cartes de vœux, les impressions d'art et les papiers cadeaux pour le bureau. Le modèle est doté d'un outil de suivi du budget pour s'assurer que vous le respectez.

2. ClickUp Modèle de planification de la fête

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Party-Planning-To-Do-List-Template-1400x804.png ClickUp Modèle de liste à faire pour l'organisation d'une fête /$$img/

Utilisez ce modèle d'organisation de fêtes pour budgétiser, hiérarchiser et déléguer les tâches

Avec Le modèle de planification de fête de ClickUp pour que le forfait d'une fête de Noël mémorable devienne un jeu d'enfant.

Créez des checklists pour chaque aspect de la fête, fixez des paramètres, attribuez des tâches aux membres de votre équipe et suivez la progression grâce à ce modèle.

Commencez à utiliser le Affichage du Calendrier ClickUp pour décider de la meilleure date pour vous et vos invités et de la durée de la fête afin de la forfaiter en conséquence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-120-1400x725.png Affichage du calendrier ClickUp /$$$img/

Affichez une vue d'ensemble avec le calendrier ClickUp

Qu'il s'agisse d'une célébration au bureau ou de votre fête de Noël privée, le suivi de votre budget et de vos dépenses est l'un des plus grands maux de tête.

Utilisez le modèle de Noël de ClickUp pour personnaliser votre estimateur de budget. De cette façon, tous les coûts liés à la fête, y compris les invitations, les décorations comme les cannes de bonbon et le Père Noël, les images, la nourriture et les divertissements, sont suivis.

Obtenez une vue organisée de tous les détails dans Liste, Tableau et Tableur afin que vous puissiez prendre les devants et assurer la réussite de l'évènement.

3. ClickUp Modèle d'éléphant blanc virtuel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Virtual-White-Elephant-Template.jpg Capture d'écran du modèle de l'éléphant blanc virtuel de ClickUp /$$img/

Amusez-vous avec vos collègues (où qu'ils soient) grâce au modèle d'éléphant blanc virtuel de ClickUp, qui permet de s'adonner facilement à ce jeu classique

L'éléphant blanc virtuel, ou Dirty Santa, est un jeu d'échange de cadeaux en ligne dans lequel les participants s'échangent des éléments bizarres. Il est intéressant de noter que le mécanisme de vol permet à un joueur de prendre le cadeau d'un autre joueur tout en jouant à ce jeu classique.

Si vous avez l'intention d'ajouter le jeu de l'éléphant blanc virtuel pour réunir votre famille pour les fêtes de fin d'année, ce modèle vous permettra de démarrer rapidement.

Avec Modèle de l'éléphant blanc virtuel de ClickUp vous pouvez également créer des règles thématiques, telles qu'un modèle d'éléphant blanc virtuel guide des cadeaux de vacances à partir duquel vos employés choisissent un cadeau. Pour une fête unique en son genre, utilisez le modèle pour inviter les joueurs, attribuer les rôles et suivre les cadeaux échangés.

Les avantages de l'utilisation du modèle d'éléphant blanc virtuel sont les suivants :

Permettre à vos proches de participer à l'échange depuis n'importe quel emplacement

Une façon amusante d'engager le dialogue avec vos amis et votre famille

L'échange est efficace et tout le monde a accès aux mêmes cadeaux

Conseil de pro : définissez les paramètres avant de commencer le jeu. Utilisez les Documents dans ClickUp pour mentionner le nombre de cadeaux qu'une personne peut apporter et le déroulement de l'échange de cadeaux, et invitez les participants à les examiner et à donner leur avis.

Envoyez les règles aux participants par le biais de flyers, de vidéos ou de posts sur le site web de l'entreprise.

4. ClickUp Modèle de planification d'évènement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Event-Planning-Collaboration-Template.png ClickUp Modèle de planification d'évènement et de collaboration /$$$img/

Forfait et exécution sans faille de votre fête de Noël avec le modèle de planification d'évènement et de collaboration de ClickUp

La planification d'un évènement comporte de nombreux éléments en mouvement - du lieu et des installations aux activités, en passant par la facturation, et la liste est sans fin.

Un modèle de planification d'évènement préconstruit vous simplifie la tâche en ce qui concerne l'organisation des informations sur le lieu, le paramètre et le suivi du budget, la liste des invités et le suivi des divertissements et de la participation.

Pour votre fête de Noël au bureau cette année, envisagez d'utiliser le modèle de planification d'événement préétabli Modèle de planification d'évènement ClickUp pour planifier et visualiser tout ce dont vous avez besoin. Alignez votre équipe pour une collaboration fluide et suivez la progression pour vous assurer que la fête se déroule sans encombre.

Les meilleurs modèles de gestion d'évènement permettent à vos équipes de visualiser les phases de livraison sur un Calendrier ou une Vue Liste. Modèles pré-construits ClickUp permettent à votre équipe d'ajouter des détails importants tels que le budget et le statut des paiements et de suivre la progression de chaque tâche.

5. Modèle de budget personnel ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/personal-monthly-budget\_large.gif Modèle de budget mensuel personnel Sheets par Vertex42 /$$img/

Suivez votre budget personnel, de cadeaux et de décoration avec le modèle de budget personnel de ClickUp

La période des fêtes de fin d'année est un excellent moment pour les propriétaires d'entreprises d'exprimer leur gratitude envers leurs précieux clients. Nous comprenons que vous recherchiez des cadeaux bien pensés pour vos clients idées de cadeaux pour les clients mais en même temps, vous devez également assurer le suivi des dépenses liées aux cadeaux.

Prenez le contrôle de votre budget avec Le modèle de budget personnel de ClickUp . Personnalisez le cadeau avec un message sincère pour laisser une impression durable, tandis que le modèle vous assure de ne pas dépasser votre budget.

Commencez par noter les noms de vos clients à qui vous souhaitez offrir des cadeaux et créez un budget de dépenses simple pour les fêtes de fin d'année. Notez les idées de cadeaux et saisissez les montants dépensés pour vos cadeaux de Noël.

Utilisez le même modèle pour budgétiser les voyages, les décorations et les cartes de Noël. Préparez un forfait à l'avance pour soulager votre stress et éviter l'endettement pendant les fêtes.

6. Modèle de recette ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/RecipeBook\_1-1400x793.png

/$$img/

Le modèle de recette de ClickUp facilite la cuisine et l'épicerie

Si vous recevez des invités pendant les fêtes de fin d'année, Le modèle de recette de ClickUp est une aubaine, car il vous permet de gagner du temps et d'éviter le stress dans la cuisine.

Utilisez ce modèle pour personnaliser vos recettes en fonction de vos besoins et préférences alimentaires, organiser les ingrédients de manière à ce que vous puissiez les retrouver et suivre les stocks afin de ne pas manquer d'ingrédients importants. Organisez des forfaits de repas et gardez une trace des mesures et des instructions.

Ce modèle vous permet d'organiser vos recettes en un seul endroit pour partager vos créations avec vos amis et votre famille.

Lorsque tous les ingrédients sont prêts et que l'heure de la préparation a sonné, l'outil de planification de la cuisine est prêt Vue Tableau Kanban de ClickUp permet de suivre les tâches achevées et ce qui reste à faire.

Pendant la cuisson, le Diagramme de Gantt ClickUp permet de visualiser l'échéancier de la recette et le temps nécessaire pour achever chaque étape.

A Modèle de planification de menu ClickUp vous aidera à éviter le gaspillage alimentaire et vous épargnera des courses inutiles.

7. Modèle de résolution du Nouvel An ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-New-Year-Resolution-Template.png ClickUp Modèle de résolution pour la nouvelle année /$$$img/

Utilisez le modèle ClickUp de résolution pour la nouvelle année afin de définir et d'organiser vos objectifs et de visualiser votre progression

À l'approche de 2024, avez-vous commencé à prendre vos résolutions pour la nouvelle année ?

À force d'excitation, vous finissez par vous fixer des objectifs irréalistes ? Modèle de résolution du Nouvel An de ClickUp vous aide à créer des objectifs réalisables et à rester sur la bonne voie tout au long de l'année grâce au suivi de la progression.

Quel que soit votre objectif, qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau passe-temps ou d'avoir un mode de vie actif, avec ce modèle, vous serez prêt à affronter la nouvelle année. Voici pourquoi le modèle de résolution est placé dans les favoris des utilisateurs de ClickUp :

Créez un forfait personnalisé pour vos résolutions les plus importantes

Structurez vos objectifs pour vous aider à les atteindre sans vous laisser submerger

Décomposer les objectifs les plus importants en tâches plus petites qui peuvent être mesurées et achevées au fil du temps

Visualisez la progression et célébrez les jalons pour maintenir la motivation

Restez organisé tout au long de l'année sans perdre de vue vos objectifs

Identifiez les raisons et l'assistance nécessaires à la progression vers l'objectif final

Voici quelques conseils pour utiliser au mieux le modèle de la nouvelle année :

La vue Liste affiche toutes vos résolutions

Affichez l'année pour organiser vos objectifs

Organiserobjectifs en trois statuts : Achevé, En cours et À faire

Des notifications vous rappellent les tâches à venir

Surveillez et analysez votre progression pour maximiser votre productivité

En outre, ClickUp dispose de plus de 10 modèles de résolutions pour la nouvelle année pour les objectifs annuels, les buts annuels et les listes de choses à faire pour résumer l'année entière ou tracer les grandes lignes de l'avenir.

8. ClickUp Modèle de document de planification d'évènement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4-1-1400x859.png Modèle de document de planification d'évènements par ClickUp /$$$img/

Modèle de document de planification d'évènements par ClickUp

Les planificateurs d'évènements s'accorderont à dire que l'organisation d'un évènement réussi nécessite une coordination et une organisation poussées. Modèle de document de planification d'évènement de ClickUp vous facilite la tâche en

Fournissant un modèle pour organiser tous les détails de l'évènement en un seul endroit

Créer des projets pour chaque objectif de l'évènement

En gardant à l'esprit tous les échéanciers

Désigner des tâches pour les membres de l'équipe

Organiser des réunions régulières avec les parties prenantes pour les informer de la progression

Suivre le budget et les dépenses

UtiliserAutomatisations ClickUp pour paramétrer des rappels et des notifications afin de s'assurer que toutes les tâches sont terminées à temps

Le modèle de planification d'évènement dispose de statuts personnalisés pour créer des tâches et suivre les étapes de progression. Les champs personnalisés permettent de catégoriser et d'ajouter des attributs pour offrir une visibilité aux parties prenantes et aux coéquipiers.

Améliorez le suivi des évènements avec l'automatisation, la modification en cours collaborative et l'intégration avec d'autres applications telles que les applications de liste à faire et calendriers en ligne .

9. Calendrier ClickUp Modèle de liste À faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Calendrier-To-Do-List-Template.png Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp /$$$img/

Gérez vos listes à faire en utilisant le modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Vous planifiez vos responsabilités, vos attentes et vos objectifs pour le trimestre à venir ? Nous comprenons qu'il est difficile de tout suivre manuellement ou à l'aide de feuilles de calcul.

C'est pourquoi Modèle de liste à faire du calendrier de ClickUp vous aide à garder le contrôle sur tout en affichant une vue unique de toutes vos tâches. Il s'agit d'un aperçu rapide de vos perspectives hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles qui vous permet de forfaiter rapidement pour le trimestre à venir.

Utilisez ce modèle pour planifier les tâches, les organiser pour plus de clarté et afficher les détails de chaque tâche pour avoir une idée du temps qu'il vous faudra pour les achever toutes.

Commencez par dresser la liste de toutes les tâches que vous devez achever au cours du mois suivant sur ClickUp Docs. Il peut s'agir de tâches aussi simples que se réveiller 30 minutes plus tôt pour faire une promenade ou de projets plus importants comme la création d'une nouvelle entreprise.

Fixez une date limite pour chaque tâche. Créez un Affichage du calendrier ClickUp pour visualiser toutes les tâches sous forme d'Échéancier afin de savoir ce qui doit être achevé et quand. Paramétrez des rappels automatiques pour les échéances à venir.

En cours, surveillez la progression de chaque tâche à l'aide de champs personnalisés pour les ressources et le niveau de productivité. Affichez des vues personnalisées par rôle, par catégorie, par paramètres et pour commencer, afin que toutes les informations soient organisées et facilement accessibles.

10. Modèle de plan d'autosoins ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Self-Care-Plan-To-Do-List-Template-1400x820.png ClickUp Plan d'autosoins Modèle de liste À faire /$$$img/

Utilisez le modèle de plan d'autosoins de ClickUp pour créer une liste de tâches qui donne la priorité à l'autosoin

À faire un forfait pour prendre soin de soi pendant les fêtes de fin d'année ? Dans un monde où nous luttons constamment contre les distractions, les soins personnels nous rendent plus attentifs à notre bien-être. En bref, il est essentiel de rester en bonne santé et de maintenir l'équilibre dans notre vie. Modèle de plan d'autosoins de ClickUp facilite la création, le suivi et la maintenance d'une routine d'autosoins.

Utilisez ce modèle pour suivre des choses plus simples, comme une alimentation plus saine ou la limitation du temps que vous passez sur les médias sociaux. La mise en œuvre de ce modèle fournit la structure dont vous avez besoin pour réussir et avoir un sentiment de contrôle sur votre vie. Organisez vos tâches selon des statuts tels que réalisé, écrasé et hors piste.

De plus, combinez ce modèle avec le tableau de bord quotidien modèles de diagrammes de corvées pour prendre de nouvelles habitudes et s'y tenir.

Simplifiez vos forfaits de vacances avec ClickUp

Une fois que vous avez décidé de vos forfaits de vacances, l'étape suivante consiste à optimiser le flux de travail de vos vacances avec ClickUp.

Utilisez les modèles de Noël de ClickUp pour :