Comment être plus productif après le travail : Conseils et astuces

Il n'est pas agréable de sortir du bureau avec une liste d'activités à faire pour l'Accueil. Nous en avons tous fait l'expérience fatigue mentale .

Et s'il existait un moyen de venir à bout de cette liste et de profiter d'un moment de détente bien mérité après le travail ?

Maîtriser la productivité après le travail, ce n'est pas seulement accumuler plus de tâches dans le reste de votre journée ; c'est transformer intelligemment ces précieuses heures en un tremplin pour l'épanouissement personnel.

Découvrons comment surmonter le marasme du soir et l'angoisse du temps afin de rester énergique tout au long de la journée.

La clé pour maîtriser vos heures après le travail est d'établir une routine stratégique avec les bons outils de productivité qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre temps libre après le travail. ClickUp , une plateforme unique de gestion de projet et de productivité, peut changer la donne à cet égard, en vous aidant à dégager du temps pour votre vie personnelle et les activités récréatives qui vous procurent de la joie.

Explorons quelques stratégies clés qui vous aideront à améliorer la productivité et faites bon usage de votre temps après le travail.

$$a$ Établir une routine après le travail

Tout le monde a besoin d'une pause mentale, surtout après une journée de travail éreintante. Nous avons tous besoin de changer de vitesse et de prendre le temps de nous détendre, de nous sentir rechargés et de reconstituer suffisamment d'énergie dans notre corps et notre esprit pour tout faire à nouveau.

Mais si vous avez envie, en rentrant à la maison, de regarder la télévision ou de vous consacrer aux tâches banales que vous devez accomplir avant d'aller vous coucher, il peut être utile de travailler plutôt à des choses utiles qui vous procurent un sentiment d'accomplissement et vous assistent dans votre santé mentale.

La première étape consiste à avoir l'intention d'établir une routine post-travail. Quels sont les aspects de votre vie personnelle sur lesquels vous souhaitez vous concentrer après une longue journée de travail ? À faire pour manger sainement et préparer un repas nourrissant ? À faire en sorte que la majeure partie de votre temps soit consacrée à la connexion avec votre partenaire, votre famille ou vos amis ? Ou souhaitez-vous consacrer une heure chaque soir à l'acquisition d'une nouvelle compétence ou à la pratique du hautbois ?

Quoi qu'il en soit, une routine post-travail bien conçue est un tampon essentiel, créant un changement mental du mode travail au temps personnel. Cela vous permet de décompresser et d'être plus présent dans vos soirées, réduisant ainsi le stress et l'anxiété.

Voyons comment mettre en place cette routine.

$$a Créez une période de transition

S'abandonner à Netflix est une chose. L'autre extrême n'est pas idéal non plus. Au lieu de sauter directement en mode ménage en rentrant à la maison, prenez le temps de souffler et de vous détendre.

Utiliser Documents ClickUp pour créer une simple checklist de liquidation. ClickUp Docs vous permet de créer des documents et d'y collaborer. Il fonctionne comme une combinaison d'un traitement de texte et d'un espace de travail partagé.

Vous pouvez facilement noter des activités telles qu'une promenade de 15 minutes [mettre un chronomètre en ClickUp Blocage du temps !], écouter de la musique en utilisant votre service de diffusion en continu préféré [lien direct vers la liste de lecture dans un document ClickUp], ou lire quelques pages d'un livre que vous avez apprécié [ajouter le livre à une tâche ClickUp avec une date d'échéance]. Cette zone tampon facilite la transition entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle.

Organisez, partagez et modifiez vos tâches avec ClickUp Docs

Fixer des paramètres cohérents

Entraînez votre cerveau à associer certains moments à des activités spécifiques. Prévoyez dans votre Calendrier des heures de concentration pour les tâches importantes. Consacrez plus d'heures aux tâches qui vous donnent un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée.

Vous pouvez également synchroniser vos temps d'arrêt avec les applications de blocage de temps pour paramétrer vos heures de concentration pour la semaine. Vous vous assurez ainsi de rester régulier et validé. N'oubliez pas que la constance crée une dynamique et qu'il est plus facile de se glisser dans un état productif, même pendant une période d'inactivité journée de travail à triple pointe .

Fixez des priorités et des forfaits pour votre soirée

Après une longue journée de travail, une longue liste de tâches ménagères peut vous laisser un sentiment d'accablement total, conduisant à la procrastination et à l'épuisement mental. Au lieu de cela, prenez quelques minutes pour classer vos tâches par ordre de priorité et pour établir le forfait de votre soirée. Vous pourrez ainsi rester productif, vous sentir accompli et obtenir le repos dont vous avez besoin.

N'essayez pas d'en faire trop, concentrez-vous sur ce qui est le plus important et passez le reste de votre temps gratuit à faire ce que vous aimez vraiment et à vous reposer (la plupart des experts recommandent au moins 7 à 8 heures de sommeil pour les adultes). De cette façon, vous vous sentirez revigoré et vous aurez la certitude de progresser dans la réalisation de vos objectifs personnels.

$$a Faites une liste de choses à faire

Utiliser Gestion des tâches ClickUp pour créer une liste à faire $$$a complète pour le soir. Décomposez des objectifs plus importants en sous-tâches gérables [ClickUp permet de créer des sous-tâches à l'intérieur de sous-tâches pour les projets complexes].

Attribuez des priorités en utilisant Priorités ClickUp terminé, un système de drapeaux très pratique [drapeau gris pour une faible priorité, drapeau bleu pour une priorité normale, drapeau jaune pour une priorité élevée et drapeau rouge pour les tâches urgentes] pour faire les choses terminées.

Affichez vos éléments d'action par ordre chronologique grâce à la vue Liste de ClickUp

Pour simplifier les choses, vous pouvez essayer Automatisations ClickUp pour classer automatiquement les tâches agréables dans votre liste "Evening Wins", garantissant ainsi un début satisfaisant à votre routine de relaxation.

Éliminez les tâches répétitives pour améliorer votre productivité avec ClickUp Automatisations

Gérez vos niveaux d'énergie

Nos niveaux d'énergie fluctuent naturellement tout au long de la journée. Programmer les activités à forte énergie, comme l'exercice physique ou un projet de perfectionnement ambitieux, au moment où vous êtes le plus concentré, vous permet d'être plus productif. De même, réserver les tâches moins énergivores pour plus tard dans la soirée vous permet de vous détendre efficacement, d'avoir un sommeil réparateur et d'éviter l'épuisement.

Faites des pauses

Prévoyez des pauses dans votre forfait de productivité . Fixez la durée à un moment qui vous semble logique et attribuez un libellé tel que "Marcher" ou "Méditer" Se lever, se déplacer ou faire un pas dehors pour prendre l'air vous donnera plus d'énergie.

Sortez

Bloquez l'heure du soleil dans votre emploi du temps ClickUp pour vous rappeler de prendre votre dose quotidienne de vitamine D. Vous pouvez également l'intégrer à d'autres activités de la vie quotidienne modèles de blocage du temps pour paramétrer une heure d'ensoleillement récurrente pour chaque jour de la semaine.

Si vous n'êtes généralement pas à l'Accueil avant le coucher du soleil, essayez de programmer un temps en plein air avant d'aller au travail. Même une petite promenade en plein air peut faire des merveilles pour votre santé mentale, votre clarté et votre concentration.

Limitez les distractions

Parfois, faire défiler sans réfléchir les médias sociaux peut être la pause mentale dont nous avons tous besoin. Mais si vous y passez des heures et que cela vous donne l'impression d'avoir perdu un temps précieux, vous avez peut-être un problème. Notre monde numérique est rempli de notifications et de stimuli constants, et le laisser prendre le contrôle de votre vie après le travail peut rendre difficile la concentration sur une seule tâche.

En limitant les distractions pendant votre routine post-travail, vous créez un environnement concentré. Cela vous permet de vous engager profondément dans l'activité à laquelle vous choisissez de consacrer votre temps, qu'il s'agisse de préparer un repas, de lire un livre ou de passer du temps de qualité avec vos proches. Le résultat ? Une productivité accrue et un plus grand sentiment d'accomplissement de vos soirées !

Réduire le temps passé devant un écran

Il est parfois nécessaire de couper court au bruit. Faites taire vos notifications pendant une période paramètre. Cela minimise les distractions et vous permet de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Utiliser Le suivi du temps de ClickUp pour assurer une gestion productive du temps, avec des notes et des libellés pour organiser efficacement votre travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Time-Tracking-feature.gif La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp /$$img/

Suivez votre routine quotidienne avec le suivi du temps de ClickUp

Créer un espace de travail dédié

Désignez un endroit précis de votre Accueil comme votre "zone de productivité". Cette séparation physique permet d'entraîner votre cerveau à associer l'espace à un travail concentré. Utilisez cette zone de productivité pour suivre un cours, faire de l'exercice ou pratiquer la pleine conscience.

Utiliser La gestion de projet de ClickUp pour accéder à vos tâches et à vos listes à faire où que vous soyez. Cette flexibilité vous permet de créer votre zone de productivité idéale, qu'il s'agisse d'un bureau à domicile ou d'un fauteuil confortable dans un coin tranquille.

Gérez vos activités facilement partout et à tout moment grâce à ClickUp Project Management

Investir dans le développement personnel

Les heures qui suivent le travail sont une occasion précieuse d'investir en vous-même.

Il peut s'agir d'acquérir une nouvelle compétence, de s'adonner à un passe-temps ou simplement de prendre le temps de s'occuper de soi en pratiquant la méditation ou le yoga. En investissant dans votre développement personnel, vous favoriserez votre bien-être, élargirez vos connaissances et deviendrez la meilleure version de vous-même.

Apprenez quelque chose de nouveau

Utiliser Cartes mentales ClickUp pour faire un brainstorming et structurer des idées pour apprendre une nouvelle compétence [ajoutez les cours en ligne que vous trouvez intéressants à vos tâches ClickUp]. Les cartes mentales ClickUp sont des représentations visuelles d'idées, parfaites pour le brainstorming et l'élaboration de parcours d'apprentissage.

Mappez votre nouvelle routine avec les cartes mentales ClickUp

Pratiquez vos passe-temps

Prévoyez du temps pour vous adonner à vos passions, qu'il s'agisse de peindre [ajoutez une tâche pour acheter des fournitures], d'écrire [créez un document ClickUp avec les concepts de votre prochain projet] ou de jouer de la musique [créez un lien vers des sessions de pratique ou des tutoriels en ligne dans vos tâches].

Listez et organisez vos éléments d'action avec le modèle de productivité personnelle ClickUp

Suivez votre progression à l'aide de données pertinentes saisies dans Modèle de rapport de productivité personnelle de ClickUp .

Voyez ce qui a bien fonctionné et identifiez les points à améliorer. À avez-vous géré efficacement vos heures de concentration ? Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être mettre en forme votre liste à faire, reconfigurer votre zone de productivité ou vous fixer d'autres objectifs. Ce modèle de productivité peut vous aider à réaliser tout cela et bien plus encore_

Le modèle vous permet également de créer des tâches avec 15 statuts personnalisés différents, tels que Repas forfaitaire, Acheter au marché de la viande et Achevé. Cette clarté réduit l'encombrement mental souvent associé à la gestion de tâches multiples, ce qui permet une transition plus douce entre le travail et les activités personnelles.

Les différents affichages du modèle s'adaptent aux différents styles de travail. Par exemple, une vue Tableau vous permet de voir le statut des tâches en un coup d'œil, tandis qu'une vue Liste facilite la planification détaillée. Cette adaptabilité améliore la concentration et l'organisation, ce qui facilite la gestion des tâches après le travail. Vous pouvez même utiliser le chronomètre intégré pour suivre le temps passé sur chaque tâche afin de mesurer plus précisément la productivité.

Restez flexible

Soyez prêt à adapter votre routine d'après-travail en fonction des besoins. Des évènements inattendus surviennent ? Pas de problème ! Ajustez facilement votre emploi du temps et vos listes de choses à faire grâce à l'application ClickUp Brain clickUp Brain est un outil d'IA, même à la volée. C'est votre partenaire intelligent qui vous aide à gagner du temps les systèmes de gestion de l'information permettent de gagner du temps, d'augmenter la productivité et d'améliorer la précision :

Automatisant les tâches et en fournissant des informations instantanées

Se concentrer sur le travail de grande valeur en réduisant le temps consacré au travail répétitif

Éliminant les erreurs et en garantissant la cohérence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-568.png ClickUp Brain /$$img/

Gérez votre temps et vos tâches intelligemment avec ClickUp Brain

Faites en sorte que vos heures après le travail comptent avec ClickUp

Et voilà ! Grâce à ces conseils, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos heures après le travail et trouver un sentiment de paix et d'accomplissement sans vous sentir débordé. Appréciez la satisfaction de mesurer la productivité vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre travail, voir votre liste de choses à faire se réduire et atteindre vos objectifs personnels. Et n'oubliez pas qu'il est tout à fait possible de regarder à nouveau des épisodes de votre sitcom télévisée préférée lorsque vous en avez besoin.

Lorsque vous serez prêt à être productif, ClickUp vous aidera à minimiser les interruptions, à inviter à des pauses régulières et à imposer des limites de travail. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !