Comment maîtriser la communication persuasive sur le lieu de travail

Nous avons tous ce collègue qui arrive facilement à se sortir des discussions les plus délicates.

Comment fait-il ? Peut-être qu'ils sont tout simplement très doués pour parler. 🤔

Ou ils sont passés maîtres dans l'art de la communication persuasive.

La communication persuasive ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à connecter, convaincre et captiver le public cible avec vos idées. 🔮

Qu'il s'agisse de présenter une idée, de négocier une affaire ou simplement d'essayer de convaincre un ami, ces compétences vous permettent d'influencer efficacement les attitudes, les croyances et les comportements des personnes qui vous entourent.

Avec l'essor des du travail télétravail et du travail hybride on ne saurait trop insister sur l'importance des compétences en matière d'écriture et d'expression orale persuasives.

Examinons quelques stratégies et techniques efficaces pour élever vos compétences en matière de persuasion et développer votre influence au travail.

Qu'est-ce que la communication persuasive ?

La communication persuasive désigne la capacité à influencer les autres par le biais de stratégies verbales et non verbales efficaces.

Pour ce faire, votre message doit équilibrer clarté, connexion émotionnelle et structure logique

Les messages effacés garantissent que vos idées sont facilement comprises. Les messages clairs garantissent que vos idées sont facilement comprises. D'autre part, le fait d'exploiter les émotions de votre public peut considérablement renforcer votre pouvoir de persuasion. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre leur environnement émotionnel.

Enfin, en complétant la clarté et l'attrait émotionnel par des arguments bien structurés, vous renforcez votre position et établissez votre crédibilité, ce qui rend votre argumentaire convaincant.

La communication persuasive sur le lieu de travail

Dans les paramètres professionnels, la maîtrise de la communication persuasive vous permet d'établir des relations plus solides, d'obtenir des résultats positifs et de naviguer dans les dynamiques complexes du lieu de travail.

Avec une démarche persuasive bien pensée, vous pouvez :

Construire l'influence: La capacité à persuader les collègues, des clients ou des parties prenantes peut conduire à des négociations et à des processus de prise de décision réussis

La capacité à persuader les collègues, des clients ou des parties prenantes peut conduire à des négociations et à des processus de prise de décision réussis Améliorer la communication interpersonnelle et la collaboration: Une persuasion efficace favorise le travail d'équipe en encourageant des discussions ouvertes et en promouvant des objectifs partagés

Une persuasion efficace favorise le travail d'équipe en encourageant des discussions ouvertes et en promouvant des objectifs partagés Faciliter un leadership efficace: Les leaders persuasifs inspirent leurs équipes, en les motivant et en les engageant à atteindre les objets de l'organisation

Dans l'ensemble, la communication persuasive requiert une bonne connaissance de soi, des compétences en matière de pensée critique, une intelligence émotionnelle et une bonne dose de pratique.

La théorie du jugement social soutient que lorsqu'on leur présente un nouveau concept, les individus le comparent à leur position actuelle sur le sujet en question. Par conséquent, si vous voulez persuader quelqu'un, renseignez-vous au préalable sur ce qu'il pense du sujet de discussion !

Techniques de la communication persuasive

Alors, comment faire pour persuader les gens ? Devriez-vous utiliser des données pour les motiver ou les conquérir avec une histoire personnelle touchante ?

Savoir quelle technique utiliser avec différents publics et à quel moment nécessite une touche stratégique.

En fonction de scénarios spécifiques, vous pouvez utiliser des données, des histoires personnelles ou une combinaison des deux pour faire valoir votre point de vue. Voici trois grands concepts et techniques qui vous aideront à élaborer et à diffuser des messages persuasifs.

Appels rhétoriques

Les cadres rhétoriques peuvent vous aider à mieux étudier les techniques de communication persuasive en les réduisant à l'essentiel. Selon vos objectifs de communication pour atteindre vos objectifs de communication, vous pouvez essayer quatre appels rhétoriques différents pour présenter vos messages clés.

**Le $$$a$ repose sur l'établissement de votre crédibilité et de votre caractère en tant qu'expert pour gagner la confiance. Si vous êtes un expert en analyse de données, par exemple, les gens se fieront davantage à votre analyse

Pathos s'appuie sur les émotions pour créer des connexions et susciter les réactions souhaitées. Il fonctionne mieux dans le cadre d'une communication axée sur un objectif, comme la communication de la mission et de la vision d'une entreprise ou d'une organisation le paramétrage d'un OKR pour le trimestre à venir

s'appuie sur les émotions pour créer des connexions et susciter les réactions souhaitées. Il fonctionne mieux dans le cadre d'une communication axée sur un objectif, comme la communication de la mission et de la vision d'une entreprise ou d'une organisation le paramétrage d'un OKR pour le trimestre à venir Logos utilise la logique et la raison pour construire des arguments solides. Il s'agit de la bonne vieille communication axée sur les données, qui consiste à présenter des données et des faits

utilise la logique et la raison pour construire des arguments solides. Il s'agit de la bonne vieille communication axée sur les données, qui consiste à présenter des données et des faits Kairos met l'accent sur l'importance du moment et du contexte pour délivrer des messages persuasifs. Si vous avez trois mois pour tirer parti d'une opportunité de marché spécifique et que vous devez agir rapidement, c'est le moment d'adopter l'approche Kairos

Principes psychologiques

En vérité, nous ne savons toujours pas pourquoi les êtres humains agissent comme ils le font. Nous avons tous une façon unique (parfois étrange) de voir le monde.

Cependant, pour réussir à persuader quelqu'un, il faut établir un terrain d'entente et comprendre le point de vue de l'autre. La psychologie peut vous y aider. Robert Cialdini psychologue américain et auteur de Influence : The Psychology of Persuasion, propose sept principes de persuasion comme feuille de route pour influencer efficacement les gens.

Les sept principes de la persuasion sont les suivants : , , , et Les gens se sentent obligés de rendre la pareille. Que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, offrir à quelqu'un de l'aide ou des ressources peut l'inciter à mieux vous rendre la pareille. La rareté La disponibilité limitée augmente la désirabilité. Mettre en avant des échéances ou des opportunités exclusives peut motiver les équipes à agir rapidement. Autorité Les individus ont tendance à faire confiance aux experts. Établir votre crédibilité grâce à votre expérience et à vos connaissances peut renforcer votre influence. Les gens aiment généralement agir de manière cohérente par rapport à leurs validations. Encourager de petits accords ou processus initiaux de la part des collègues peut conduire à une plus grande conformité par la suite. Nous sommes plus facilement persuadés par ceux que nous apprécions. L'établissement de relations par le biais d'intérêts communs renforce votre pouvoir de persuasion (pensez au développement de l'esprit d'équipe !). La preuve sociale Les gens se tournent souvent vers les autres pour savoir comment faire les choses. Présenter des témoignages ou des exemples de réussite de l'équipe peut aider à valider vos propositions. L'unité Les identités partagées favorisent la connexion et la confiance. Mettre l'accent sur des objectifs communs au sein de votre équipe renforce la collaboration et la validation.

L'intégration des principes de Cialdini dans les interactions quotidiennes peut améliorer vos compétences en matière de communication persuasive et promouvoir des relations meilleures et plus efficaces au sein de votre équipe ainsi que dans votre vie personnelle.

Langage et style

Enfin, faites attention à votre langage et à votre style.

Que vous présentiez des arguments convaincants dans un e-mail ou que vous montiez sur une étape, vos messages doivent être clairs et concis pour capter et retenir l'attention des personnes qui vous entourent.

N'hésitez pas à incorporer des éléments de narration s'ils sont adaptés à l'occasion. La bonne dose de répétition et de mots forts ("moonshot", par exemple) peut également contribuer à délivrer un message percutant.

💡 Pro Tip: Si vous souhaitez avoir un impact maximal mais que vous disposez d'un minimum de temps pour dialoguer avec votre cible, utilisez un elevator pitch (discours d'ascenseur). Un modèle d'image d'ascenseur peut vous aider à atteindre votre but plus rapidement.

Compétence en communication persuasive efficace

Prêt à améliorer votre jeu de communication ? Plongeons dans quelques stratégies essentielles qui peuvent faire de vous un pro de la persuasion.

L'intelligence émotionnelle et son importance

Un message persuasif est souvent connecté à des émotions, même si quelqu'un vous impressionne avec un magnifique tableau de bord de données. Il se peut que vous soyez rempli d'admiration et tout simplement impressionné.

Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Ni l'un ni l'autre, en fait.

Le plus important ici est d'être conscient de soi. Pour pouvoir séduire et émouvoir profondément une personne, vous devez être conscient et responsable de "ce qui vous touche"

Cela signifie qu'il faut comprendre vos déclencheurs de bonheur ou de colère et bien les gérer pour apparaître comme calme, confiant, voire exhalant du charme. 😎 École de commerce de Harvard décompose l'intelligence émotionnelle en quatre compétences différentes :

Conscience de soi: Comme nous l'avons vu plus haut, vous devez comprendre vos déclencheurs, vos difficultés de communication et vos angles morts. Si vous avez tendance à surexpliquer les choses, il s'agit d'un comportement à surveiller et à adapter

Comme nous l'avons vu plus haut, vous devez comprendre vos déclencheurs, vos difficultés de communication et vos angles morts. Si vous avez tendance à surexpliquer les choses, il s'agit d'un comportement à surveiller et à adapter Gestion de soi: Une fois que vous avez identifié ces défis potentiels, trouvez des moyens de les gérer. Pour éviter de donner trop d'explications, vous pouvez commencer par un avertissement : "Si vous me voyez m'éloigner du sujet, veuillez m'arrêter immédiatement"

Une fois que vous avez identifié ces défis potentiels, trouvez des moyens de les gérer. Pour éviter de donner trop d'explications, vous pouvez commencer par un avertissement : "Si vous me voyez m'éloigner du sujet, veuillez m'arrêter immédiatement" Sensibilisation sociale: Il s'agit de développer une bonne perception de ce qui se passe autour de vous. Les gens sont-ils stressés ou sont-ils en mesure de vous écouter ? Que pouvez-vous leur offrir pour faciliter vos discussions ? En d'autres termes, lisez la salle avant de lancer vos arguments

Il s'agit de développer une bonne perception de ce qui se passe autour de vous. Les gens sont-ils stressés ou sont-ils en mesure de vous écouter ? Que pouvez-vous leur offrir pour faciliter vos discussions ? En d'autres termes, lisez la salle avant de lancer vos arguments Gestion des relations: Montez en puissance sur le plan social et cherchez des moyens de construire ou de dynamiser vos relations existantes au travail. Pouvez-vous aider quelqu'un ? À faire appel à l'expertise de quelqu'un et à le valoriser par la même occasion ? C'est le côté "donnant-donnant" de la communication persuasive, avec une touche d'empathie

Combinées, ces quatre compétences vous aideront à combler le fossé entre la logique et la connexion humaine, ce qui rendra vos capacités de persuasion plus efficaces et plus durables.

La logique et la communication efficace vont de pair. L'une ne va pas sans l'autre.

Pour construire un argument convaincant, débutez par une déclaration claire et concise décrivant votre revendication principale. Assistez-la avec des informations et des preuves pertinentes, telles que des statistiques, des avis d'experts ou des études de cas.

Par instance, "Je pense que nous devrions consacrer une heure par semaine au renforcement de l'esprit d'équipe, car les données les plus récentes montrent que cela peut améliorer la productivité de 35 %."

Parfait, vous avez maintenant le point clé en place. Pour les étapes suivantes, tirez parti du raisonnement logique pour connecter les preuves à votre thèse.

Il y a deux façons de procéder : Vous pouvez utiliser le raisonnement déductif pour passer de principes généraux à des conclusions spécifiques. En revanche, le raisonnement inductif vous permettra de partir d'observations spécifiques pour arriver à des conclusions générales.

Essayons de les appliquer à notre échantillon d'énoncés ci-dessus :

Raisonnement déductif

Prémisse 1: Le programme de renforcement de l'esprit d'équipe améliore la productivité de 35 % (données données données)

Le programme de renforcement de l'esprit d'équipe améliore la productivité de 35 % (données données données) Prémisse 2: L'augmentation de la productivité est bénéfique pour l'équipe

L'augmentation de la productivité est bénéfique pour l'équipe Conclusion: Par conséquent, consacrer une heure par semaine au team building est bénéfique pour l'équipe

**Raisonnement inductif

Observation: Plusieurs entreprises ayant mis en place un team building d'une heure par semaine ont rapporté une augmentation de 35% de la productivité

Plusieurs entreprises ayant mis en place un team building d'une heure par semaine ont rapporté une augmentation de 35% de la productivité **Il semble y avoir une corrélation entre le renforcement de l'équipe et l'augmentation de la productivité

Hypothèse: La mise en place d'une heure hebdomadaire de team building dans notre entreprise pourrait potentiellement conduire à une augmentation similaire de la productivité

Vous devez maintenant vous préparer aux réponses et aux contre-arguments potentiels, en particulier pour les discussions à fort enjeu telles que la présentation de données par écrit devant des décideurs.

🎩 Addressez les préoccupations de votre auditoire directement et en détail.

Vous démontrez ainsi une compréhension globale du problème et renforcez votre position, car vous avez terminé vos recherches et êtes prêt à faire face à de multiples scénarios. N'oubliez pas que la clarté et la cohérence sont essentielles.

Organisez vos idées de manière logique et utilisez un langage clair et concis.

Le rôle de la communication non verbale

Même les statistiques, les récits et les raisonnements logiques les plus étonnants peuvent tomber à plat si vous transmettez votre message avec les épaules affaissées et les yeux baissés.

Le langage corporel, les expressions faciales et les gestes peuvent renforcer ou affaiblir votre message. Savoir interpréter ces signaux donne de la profondeur à votre stratégie de communication.

Examinons quelques bonnes pratiques pour que la communication non verbale travaille pour vous :

Prenez conscience de votre espace

Respectez les limites personnelles tout en étant accessible. Par exemple, ne vous approchez pas trop près et ne forcez pas un contact visuel intense dans le seul but d'être persuasif. Le fait d'envahir l'espace personnel de quelqu'un peut créer un malaise, ce qui produit l'effet inverse.

Utiliser les gestes à bon escient

Les mouvements des mains peuvent souligner des points clés, mais doivent être utilisés avec parcimonie pour éviter toute distraction. Des gestes amples et exagérés peuvent submerger l'auditoire dans un paramètre formel. Pensez à vos interlocuteurs et adaptez vos gestes en conséquence.

L'aisance corporelle

Les personnes les plus confiantes que vous connaissez sont probablement celles qui ont les épaules détendues. Mais il nous arrive à tous d'être stressés. Ne vous inquiétez pas. Avant votre discussion, dépensez un peu d'énergie en pratiquant une activité physique, par exemple en faisant le tour du pâté de maisons. Cela vous aidera à faire passer votre message calmement par vos mots et votre posture.

Contrôlez votre ton et votre rythme

Quoi que vous fassiez, ne parlez pas vite. Lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, vous devez prendre le temps d'exposer votre argument de manière claire et détaillée. Moduler sa voix permet également de nuancer son discours. Un ton calme peut contribuer à apaiser l'anxiété au cours d'une discussion tendue, tandis que l'enthousiasme dans votre voix peut inspirer l'action et l'excitation.

Importance de l'écoute active

La plupart des choses importantes dans la vie ne sont pas des choses, mais des personnes. Et la meilleure façon de traiter les gens est de les écouter

Dale Carnegie, auteur de How to Win Friends and Influence People (Comment se faire des amis et influencer les gens)

L'écoute active peut parfois ressembler à une escroquerie... il suffit d'écouter l'autre personne.

C'est simple, non ? Pas tout à fait. 😶‍🌫️

Pour que l'écoute active fonctionne, vous devez vous engager dans le concept ou l'idée qui est partagé.

Comme nous l'avons vu précédemment, comprendre les sentiments et les motivations de votre public est important pour que votre argument paraisse convaincant. Les compétences en matière d'écoute active sont votre allié dans ce domaine.

À faire ? Voici quelques conseils :

Pas d'interruptions: Dites non à la consultation des messages pendant la discussion et à l'interruption de quelqu'un pendant qu'il parle. Pour vous montrer persuasif, vous devez faire sentir à votre auditoire qu'il a toute votre attention

Dites non à la consultation des messages pendant la discussion et à l'interruption de quelqu'un pendant qu'il parle. Pour vous montrer persuasif, vous devez faire sentir à votre auditoire qu'il a toute votre attention Paraphrasez et réfléchissez: Répétez le message de l'orateur avec vos propres mots pour développer votre compréhension et confirmer le message. Vérifiez auprès d'eux en leur demandant : "Ai-je bien compris ?"

Répétez le message de l'orateur avec vos propres mots pour développer votre compréhension et confirmer le message. Vérifiez auprès d'eux en leur demandant : "Ai-je bien compris ?" Poser des questions d'éclaircissement: Cherchez à obtenir des informations supplémentaires pour vous assurer d'une compréhension achevée. N'hésitez pas à utiliser vos "Comment" et "Pourquoi" pour découvrir les objectifs, les motivations ou même les craintes qui se cachent derrière les points de discussion initiaux

Cherchez à obtenir des informations supplémentaires pour vous assurer d'une compréhension achevée. N'hésitez pas à utiliser vos "Comment" et "Pourquoi" pour découvrir les objectifs, les motivations ou même les craintes qui se cachent derrière les points de discussion initiaux Évitez les jugements : il existe une phrase célèbre qui dit : "Nous écoutons pour répondre" La plupart d'entre nous ont déjà une réponse à la question de quelqu'un avant même qu'il ait fini de parler. Dans de tels scénarios, pratiquez la pleine conscience et évitez de tirer des conclusions hâtives

Compétence en matière de négociation

Les compétences en matière de négociation peuvent compléter et améliorer votre capacité à influencer les autres en favorisant la compréhension mutuelle et le compromis.

Une négociation efficace vous permet de comprendre et de répondre aux besoins et aux préoccupations des autres et de trouver des solutions gagnant-gagnant - en faisant preuve d'empathie et de considération pour les différentes perspectives.

En montrant que vous êtes prêt à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente, vous pouvez renforcer votre crédibilité et augmenter la probabilité d'obtenir l'adhésion des autres.

✅ La checklist ultime de la négociation

Comprenez quels sont vos objectifs et vos aspirations

Faites des recherches sur votre interlocuteur : que recherche-t-il en ce moment ?

Définissez des scénarios idéaux, des scénarios acceptables et votre résultat final

Examinez les solutions qui pourraient être avantageuses pour les deux parties, afin de permettre une collaboration durable

Préparez des solutions de rechange, car il n'est jamais inutile d'être trop préparé

En résumé, les compétences en matière de négociation fournissent un cadre stratégique pour des relations persuasives, vous permettant de naviguer dans des situations complexes, d'établir des relations et d'atteindre les résultats souhaités.

Applications pratiques et exemples de communication persuasive dans les paramètres Business

La communication persuasive est une compétence qui peut être appliquée dans la vie comme au travail. Que vous communiquiez avec un client ou que vous clarifiiez une question avec un collègue, ces compétences peuvent vous aider à améliorer vos interactions avec les autres.

Jusqu'à présent, nous avons abordé un grand nombre de conseils et d'applications théoriques. Il est maintenant temps de tester quelques cas d'utilisation réels :

Emails et communication avec les clients

Lors de la rédaction d'un un e-mail personnalisé persuasif vous devez vous attacher à fournir de la valeur avant tout. Exploitez les données relatives au parcours client et la segmentation de la clientèle pour comprendre clairement les besoins de vos clients et adapter votre message en conséquence.

Utilisez un langage fort, orienté vers l'action et mettez en avant les avantages de votre produit ou service. La personnalisation est clé, alors adressez-vous au client par son nom et faites référence aux interactions précédentes. Proposez un appel à l'action clair et faites en sorte qu'il soit facile pour le client de passer à l'étape suivante.

un échantillon d'e-mail généré par ClickUp Brain, encourageant un utilisateur à acheter un produit

Communication de leadership

Un leadership convaincant dépend fortement de l'instauration d'un climat de confiance et de l'inspiration d'une vision partagée. Les leaders efficaces communiquent de manière claire et concise, en brossant un tableau convaincant de l'avenir.

En comprenant les besoins et les motivations des employés, les leaders peuvent adapter leur message pour qu'il résonne mieux auprès de leur public. La narration, les données et les appels émotionnels peuvent renforcer les méthodes de persuasion d'un dirigeant.

Si vous êtes un dirigeant désireux d'établir une connexion plus authentique avec vos employés, tirez parti d'outils tels que l'application Modèle de culture d'entreprise ClickUp pour créer un référentiel centralisé où vous partagez la mission et la vision de votre entreprise ainsi que vos ambitions pour l'équipe.

Ce modèle vous aidera à élaborer des messages persuasifs pour :

Unir votre équipe autour de ce qui compte le plus

Trouver et mettre en œuvre des projets spécifiques qui contribueront à la croissance culturelle

Informer et former les équipes sur les valeurs partagées et les attentes de l'entreprise

Communication d'égal à égal

Au-delà des détails granulaires de la perfection de votre message, la connexion personnelle est l'étape centrale de la connexion avec vos collègues. Que vous essayiez d'échanger un poste ou que vous ayez besoin d'aide pour un projet, ajouter un peu d'empathie à votre message peut être très utile.

Par exemple, si vous demandez à un collègue de mettre en place un nouveau système, soyez prêt à faire des concessions et essayez d'être collaboratif dans votre démarche. Exemple : "Je sais que cela peut représenter beaucoup pour toi en ce moment. Cela vous aiderait-il si nous pouvions faire comme ceci juste pour le moment et à partir de la prochaine fois, nous suivrons votre système ?"

Veillez à ce que vos messages soient amicaux et non exigeants. Vous pouvez le faire en soulignant les avantages mutuels et en complimentant vos collègues sur ce qu'ils font bien.

ClickUp discuter

partagez des fichiers, attribuez des commentaires, et plus encore avec ClickUp Chat

Considérations éthiques dans la communication persuasive

Il est important de ne pas confondre le processus de persuasion avec la manipulation. Au contraire, vous essayez d'influencer les gens tout en respectant leur autonomie. L'objectif est d'amener les gens à exercer leur libre choix.

Cependant, les limites sont floues et vous risquez de vous retrouver involontairement coincé dans une boucle de communication bizarre si les choses ne se font pas bien.

Pour éviter cela, voici quelques considérations à garder à l'esprit :

Utilisez des informations **exactes afin d'éviter toute forme de déformation ou de tromperie dans vos données et vos faits. Votre public a besoin de connaître la vérité pour prendre des décisions en connaissance de cause

Permettez aux gens de faire des choix éclairés sans se sentir contraints ou forcés . Fournissez-leur toutes les informations dont ils ont besoin pour peser librement leurs options

. Fournissez-leur toutes les informations dont ils ont besoin pour peser librement leurs options Mettez en avant des résultats positifs et mutuellement bénéfiques. Votre objectif en matière de persuasion doit être une situation gagnant-gagnant pour vous et votre public

Veillez à ce que votre message ne cause aucun préjudice physique ou émotionnel à votre public. Si vous souhaitez que quelqu'un rejoigne l'équipe sportive de l'entreprise, il ne sera pas utile de lui dire qu'il doit être "plus actif physiquement" De tels messages peuvent être perçus comme offensants et seront, bien entendu, contre-productifs

Équilibrer la crédibilité et l'appel à l'émotion

Avez-vous déjà vu un message contenant trop d'emojis et ressenti immédiatement le "ick" ? S'appuyer trop fortement sur les émotions peut vous faire paraître indigne de confiance, tandis qu'une approche purement logique vous fera paraître robotique et risque de ne pas trouver d'écho auprès du public.

Vous ne voulez pas tomber dans l'un ou l'autre de ces extrêmes. Essayez plutôt de.. :

Enraciner les émotions dans les faits: Relier vos appels émotionnels à des preuves et à la raison

Relier vos appels émotionnels à des preuves et à la raison **d'être transparent quant à vos motivations : pour instaurer la confiance, il faut être honnête quant aux objectifs que vous poursuivez

**Utilisez des appels émotionnels authentiques et attentionnés

Les avantages pour le public sont prioritaires: Montrez comment votre message s'aligne sur les valeurs et les besoins du public

Montrez comment votre message s'aligne sur les valeurs et les besoins du public **Maintenez la cohérence : assurez-vous que vos appels émotionnels sont cohérents avec votre message global et votre crédibilité établie

Mettre en œuvre la communication persuasive sur le lieu de travail avec ClickUp

La communication persuasive n'est une réussite que si vous délivrez le bon message au bon moment et dans le bon contexte. Si vos messages sont éparpillés dans les e-mails, Slack et WhatsApp, ils seront beaucoup moins persuasifs.

C'est là que vous avez besoin d'une plateforme de productivité tout-en-un comme ClickUp qui vous aidera à délivrer les messages dans le contexte et vous permettra de continuer à vous améliorer vos stratégies de communication .

Voyons comment ClickUp peut vous aider à être plus persuasif au travail.

1. Fournir un retour d'information à l'aide des ClickUp Clips

Si vous fournissez un retour d'information sur un projet ou un produit livrable, ClickUp Clips peut vous aider à mieux expliquer vos arguments grâce à l'enregistrement d'écran et à montrer clairement "Comment X fonctionnera mieux que Y"

Plutôt que de laisser un long commentaire disant "Je ne sais pas si c'est une bonne idée...", ClickUp Clips vous permettra de parler à votre collègue de vos idées ou de vos réserves en détail. Une telle approche ouverte facilite la collaboration au travail, tout en prenant le temps d'exposer vos idées.

partagez un retour d'information détaillé et expliquez mieux vos idées avec ClickUp Clips

2. Réfléchissez et collaborez avec ClickUp Docs

Prenez le temps de vous préparer et de réfléchir à vos efforts de persuasion à l'aide d'un journal personnel. Documentez chaque scénario en utilisant ClickUp Documents et notez ce qui a bien fonctionné ou aurait pu être amélioré

Plus précisément, notez les contre-arguments auxquels vous avez eu du mal à répondre. Cette auto-évaluation favorise la croissance et l'amélioration.

ClickUp Docs peut également vous aider à collaborer avec votre équipe grâce à la modification en cours. Grâce à la détection de la collaboration, vous pouvez travailler côte à côte et intégrer le meilleur de vos arguments - qu'il s'agisse d'un exposé de projet ou d'une campagne de marketing .

Documents ClickUp

travaillez en tandem avec les membres de votre équipe grâce à ClickUp Docs

3. Diffusez vos Messages dans leur contexte avec ClickUp Chat

Nous avons déjà évoqué l'importance de la clarté dans la persuasion. Si vous cherchez à faire passer un message spécifique sur une tâche, la ClickUp Affiche de discussion peut vous aider à faire passer ce message dans le contexte de la tâche, en montrant précisément ce que vous voulez dire côte à côte.

Désormais, au lieu d'expliquer la tâche depuis le début, vous pouvez indiquer clairement quel changement vous souhaitez apporter et pourquoi. Cela supprime une couche supplémentaire de context switching pour vos collègues et les aide à mieux comprendre l'information.

Capture d'écran de la boîte de discussion et des dépendances de ClickUp

affichez la vue ClickUp Chat pour ajouter des commentaires, étiqueter votre équipe et collaborer au sein des tâches

5. Collaborez mieux avec les Tableaux blancs ClickUp

Bien que vous souhaitiez secrètement que l'équipe suive votre idée sur un projet, il est important de permettre des opinions et des perspectives diverses. Tableaux blancs ClickUp peuvent vous aider à collaborer et à affiner vos idées de manière ludique et attrayante, sans marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit.

L'outil offre beaucoup d'espace pour déposer vos idées, vos statistiques, vos aides visuelles et vos documents d'assistance afin de présenter un argumentaire convaincant en faveur de la voie que vous proposez. Mais vos collègues auront aussi l'occasion de faire de même ! Que la meilleure idée gagne 😉

transformez les grandes idées en objectifs réalisables grâce aux tableaux blancs ClickUp

6. Élaborer des forfaits de communication efficaces à l'aide des modèles ClickUp

À l'occasion de l'annonce de nouveaux OKR ou de l'adoption d'une nouvelle méthodologie de gestion de projet, vous devrez peut-être d'abord convaincre vos collègues de se joindre à vous. Modèles ClickUp peuvent vous aider à mieux forfaiter, créer et diffuser vos messages.

L'une de ces ressources est Le modèle de plan de communication de ClickUp . ✨

Rationalisez votre communication sur la gestion de projet grâce à ce modèle ClickUp. Ce modèle complet fournit un guide étape par étape pour élaborer une stratégie de messagerie sur mesure.

En décrivant les détails du projet, les objectifs et l'analyse de la concurrence, il vous aidera à assurer une communication efficace et à accroître la visibilité du projet. Utilisez ce modèle pour :

Un forfait effacé et concis: Organiser facilement les objectifs et les résultats qui sous-tendent votre stratégie de communication

Organiser facilement les objectifs et les résultats qui sous-tendent votre stratégie de communication Une meilleure visibilité du projet: Gardez tout le monde informé et aligné sur les objectifs

Gardez tout le monde informé et aligné sur les objectifs Une information centralisée: Accédez à tous les détails essentiels du projet en un seul endroit et améliorez la transparence

Maîtrisez la communication persuasive avec ClickUp

La communication persuasive est la pierre angulaire qui permet d'établir des relations solides, d'influencer les décisions et d'obtenir des résultats positifs.

En combinant des stratégies efficaces avec le bon message, vous pouvez avoir un impact significatif sur la dynamique du lieu de travail et vous positionner en tant que leader dans votre champ.

Des outils tels que ClickUp peuvent améliorer considérablement ces capacités en fournissant des plateformes de collaboration en temps réel et des moyens visuellement convaincants de présenter des données et des arguments.

