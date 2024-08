Comment mettre en œuvre le cadre GIST pour la planification des produits ?

Construire un produit gagnant n'est pas chose aisée. Entre l'idée originale, l'adéquation produit-marché, la conception, le développement et les itérations, il y a des centaines de pièces en mouvement. Les produits plus importants, comme les applications d'entreprise, ou les produits à grande échelle, comme les applications de médias sociaux, comportent des millions d'aspects qui travaillent en tandem.

La gestion de tous ces éléments exige une approche stratégique solide mais adaptable. L'une des approches qui a gagné en popularité ces derniers temps est le cadre GIST.

Plongeons dans ce concept.

Qu'est-ce que le forfait GIST ?

le cadre GIST (Source: itamargilad.com )_

GIST signifie Objectifs, Idées, Projets-Etapes et Tâches.

Le cadre GIST est un cadre agile forfait de productivité qui vise à concentrer les tâches sur les objectifs, à éliminer les frais généraux de gestion inutiles et à donner plus d'agilité à l'équipe d'ingénieurs.

Créé par Itamar Gilad alors qu'il travaillait chez Google, le GIST offre une alternative à l'utilisation des feuilles de route dans le cadre de la planification des produits processus de développement de produits . La GIST établit une connexion linéaire entre les objets de l'organisation et les tâches quotidiennes. Il crée une ligne de mire entre les grands objectifs, comme l'augmentation des revenus, et les tâches quotidiennes, comme "éliminer ce bug"

GIST propose différents forfaits pour chaque étape. Par exemple, vous pouvez fixer des objectifs pour le trimestre et forfaiter les tâches pour une semaine/un sprint. Il utilise également différents types d'outils pour suivre la progression.

Voyons comment cela se passe en général.

Les composantes du forfait GIST

Comme nous l'avons mentionné, le cadre GIST pour la planification des produits comprend quatre éléments clés : Objectifs, Idées, Projets-étapes et Tâches. Chacun d'entre eux joue un rôle important. Voici comment.

Objectifs

Le cadre GIST repose sur la conviction que si vous donnez des objectifs à vos équipes, elles trouveront le meilleur moyen d'y parvenir. En conséquence, les objectifs de la GIST sont les suivants :

Alignés sur la stratégie de l'entreprise

Exprimés sous la forme de résultats souhaités mesurables

Répondent aux questions relatives à la finalité et à la raison d'être d'un projet

Paramétrés à long terme, généralement sur une année

Idées

Les idées font référence aux voies potentielles par lesquelles une équipe peut atteindre ses objectifs. Généralement, elles sont hypothétiques, ce qui signifie qu'à cette étape, les équipes explorent toutes les possibilités - sans porter de jugement - pour choisir la meilleure voie à suivre.

On s'attend à ce que cette phase débouche sur un grand nombre de bonnes idées potentielles. Une fois qu'elles disposent d'une banque d'idées nouvelles, les équipes les classent par ordre de priorité sur la base d'éléments probants afin de les tester et de les optimiser en vue de leur mise en œuvre.

Projets par étapes

Les idées classées par ordre de priorité à l'étape précédente sont maintenant exécutées avec prudence. Chaque projet d'étape ne dure pas plus de 10 semaines et a pour objet de tester une idée. Les projets d'étape sont :

Utilisés pour tester des idées

Délibérément petits

Limités à de courtes durées

Les investissements en ressources sont moindres

Conçues pour un apprentissage rapide

Tâches

À cette étape, chaque projet est décomposé en tâches et géré à l'aide de techniques de gestion de projet éprouvées.

Passage des feuilles de route des produits au forfait GIST

Si vous avez utilisé des feuilles de route classiques pour votre processus de planification, le modèle GIST peut vous sembler peu conventionnel. Certes, il s'agit d'un cadre unique, mais qui a connu une grande réussite.

Les feuilles de route sont un moyen extrêmement populaire pour les équipes de planifier leurs produits. Elles sont utilisées depuis des années, les chefs de produit s'y sentent à l'aise et elles fonctionnent. À faire alors pour envisager une autre solution ? Voyons un peu.

Agilité

Comme le dit Gilad, "le développement agile s'est attaqué à la cascade des projets, mais n'a pas changé la cascade de la planification." La création de modèles de feuilles de route technologiques et de briefs de produits était considérée comme une activité stratégique, terminée une fois par an, qui devenait vite obsolète.

La planification GIST crée une plus grande agilité tout au long du processus en se concentrant sur de petites unités de la feuille de route de la gestion de projet au lieu de quelques grands projets qui durent des mois.

Rapidité

Les feuilles de route des produits peuvent être désynchronisées en cas de changement sur le marché, d'évolution des attentes des clients ou même de modification des prérogatives de l'organisation. GIST permet à l'équipe de s'adapter, en recalibrant les idées, les projets-étapes et les tâches à intervalles réguliers.

Chances de réussite

Une feuille de route comprend des idées et des forfaits qui n'ont pas encore été testés. Par exemple, elle peut inclure une fonctionnalité qui n'a pas été validée par le marché. GIST élimine ce problème en créant de petits projets d'étape (généralement d'une durée de 10 semaines), ce qui permet aux équipes d'échouer rapidement.

Chances de réussite

Les feuilles de route des produits sont souvent créées par les cadres supérieurs ou les chefs de produit qui définissent le chemin que les équipes doivent emprunter. En d'autres termes, les idées viennent souvent d'en haut. La GIST crée un espace où tous les membres de l'équipe peuvent émettre des idées sans jugement, ce qui favorise la créativité et l'innovation. C'est une très bonne chose si vous espérez capitaliser sur le talent collectif et la créativité au sein de votre équipe.

Collaboration

Les feuilles de route des produits sont souvent créées par la direction générale, définissant le chemin que les équipes doivent emprunter. Les idées viennent souvent d'en haut. La GIST crée un espace où tous les membres de l'équipe peuvent émettre des idées sans jugement, ce qui favorise la créativité et l'innovation.

Objectivité

Dans le développement traditionnel de produits, les idées sont acceptées ou rejetées sur la base d'opinions subjectives. GIST offre un cadre objectif pour la hiérarchisation et le test des idées, ce qui peut démocratiser les décisions et maximiser vos chances de réussite.

Si vous êtes convaincu, passons aux bonnes pratiques pour mettre en œuvre le GIST dans votre organisation.

Mise en œuvre du cadre GIST dans la gestion des produits

Toute nouvelle approche constitue un changement auquel votre équipe peut être réfractaire. Effectuer une transition nécessite également une gestion efficace du changement. Voyons ce que vous pouvez faire pour faciliter cette transition.

1. Choisissez votre boîte à outils

Avant de jeter vos feuilles de route et de mettre la GIST en pratique, réfléchissez à votre boîte à outils. Par exemple, vous pouvez utiliser des feuilles de calcul pour votre banque d'idées, un outil de gestion de projet pour les tâches et un tout autre système pour le suivi des indicateurs.

Bien que cette pratique soit assez courante, elle est également inefficace et entraîne une lassitude à l'égard des outils. Choisissez un outil qui vous permette de fixer des objectifs, de suivre les idées, de les diviser en projets, de créer des tâches et de suivre la progression, le tout en un seul endroit. ClickUp pour les équipes de produits est tout cela et bien plus encore.

Utiliser Objectifs ClickUp pour fixer des paramètres ou des objectifs les OKR des produits qu'il s'agisse de cibles numériques, monétaires, vrai/faux ou de tâches. Vous pouvez directement connecter ces objectifs à chaque projet d'étape, en les considérant comme des sprints et en paramétrant des cibles de sprint.

les objectifs et la progression s'accumulent avec ClickUp Goals_

Utiliser Documents ClickUp pour maintenir votre banque d'idées. Utiliser les modèles de plans de projet pour structurer et gérer les projets d'étape.

Utiliser Tâches ClickUp pour afficher une liste de vos idées en attente. Utilisez-la comme votre logiciel de gestion des tâches pour planifier les tâches de première priorité, ajouter des assignés, créer des checklists pour les critères d'acceptation, suivre le temps, mesurer la progression, et plus encore, le tout au sein de ClickUp.

ClickUp Tableau blanc pour apprendre et partager des idées

Si vous disposez déjà d'une feuille de route pour le développement de produits, vous pouvez également accompagner l'équipe dans une transition. Essayez ceci Modèle de feuille de route pour le développement de produits ClickUp pour présenter vos objectifs et priorités à long terme. Utilisez-les pour montrer à l'équipe comment la GIST répondrait mieux à ses besoins.

Invitez chaque membre de l'équipe à faire part de ses commentaires et de ses réactions. Traitez les objets avec grâce et intégrez-les dans vos communications futures, le cas échéant. Mettez en place des systèmes de hiérarchisation des idées, de planification des projets par étapes, etc., en collaboration avec votre équipe. Au fur et à mesure, intégrez la GIST comme l'une des compétences obligatoires en matière de gestion de produits.

3. Changez vos pratiques

Commencez lentement à intégrer l'approche GIST à la planification des produits. Utilisez-la dans la définition de vos objectifs annuels, dans les paramètres trimestriels, jusqu'à la planification des sprints. Minimisez l'utilisation de la feuille de route du produit en tant qu'affichage principal du logiciel et utilisez votre stratégie de produit comme étoile polaire.

Si vous ne l'avez pas encore documentée, commencez sans effort avec le logiciel Modèle de stratégie produit ClickUp . Vous pouvez également échantillonner les différentes options de modèles de stratégie produit à votre disposition.

Choisissez-en un et posez les paramètres. À partir de là, passez aux objectifs, aux idées, aux projets d'étape et aux tâches, toujours dans cette commande.

4. Mesurer et adapter

À la fin de chaque projet-étape, effectuez les opérations agiles de mesure des résultats, de rétrospective et d'amélioration continue. Utilisez le Tableau de bord ClickUp pour suivre la progression vers les objectifs que vous vous êtes fixés.

tableau de bord ClickUp pour mesurer les progrès accomplis

N'oubliez pas que l'objectif premier de la GIST est de tester rapidement de nombreuses idées. Ainsi, à la fin, soyez honnête avec vous-même et cherchez à savoir si votre expérience a été couronnée de succès ou non.

Optimisez le développement de vos produits avec ClickUp

Les produits gagnants nécessitent un forfait solide et une exécution cohérente. Alors que la partie exécution a connu une myriade d'itérations et d'améliorations, le forfait est resté traditionnel. En particulier avec la feuille de route du produit comme guide, les forfaits sont éloignés de l'objectif et les tâches sont souvent désynchronisées.

Le cadre GIST change la donne. Il utilise les meilleures techniques de planification de produit et de gestion de projet pour créer un processus dont les chances de réussite sont beaucoup plus élevées. Il exploite des outils à chaque étape pour une meilleure visibilité et une plus grande adaptabilité. Il donne aux entreprises et aux grandes équipes l'énergie d'une "lean startup".

L'avantage fondamental qu'offre ClickUp est qu'il est plus qu'un simple logiciel de forfait stratégique . ClickUp regroupe en un seul endroit tous les outils dont vous avez besoin pour adopter le cadre GIST.

Fixer des objectifs et en assurer le suivi. Saisir et examiner les idées. Concevoir et forfaiter des sous-projets. Attribuer et exécuter des tâches. Contrôler la progression. Apporter des améliorations. Rincer et répéter.

Améliorez la planification des produits au sein de votre organisation. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .