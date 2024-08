10 meilleurs logiciels de base de connaissances personnelles

Vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher frénétiquement une information cruciale qui semble être la pièce manquante de votre proposition de projet ? Cette information pourrait changer la donne, mais elle se cache quelque part dans la mer infinie de notes et de documents éparpillés sur vos appareils.

Nous sommes tous passés par là. C'est là que les logiciels de bases de connaissances personnelles entrent en jeu.

J'ai commencé mon voyage pour rationaliser la gestion des connaissances après une instance de trop d'être incapable de suivre les informations importantes sur mes projets. Mon équipe et moi-même, chez ClickUp, avons testé de nombreuses solutions et, sur la base de ce que nous avons trouvé, je suis heureux de partager une liste des 10 meilleurs logiciels de base de connaissances personnelle sur le marché aujourd'hui.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de base de connaissances personnelle ?

Si vous souhaitez stocker, organiser et gérer des informations de manière structurée, les outils de gestion des connaissances personnelles feront la différence.

Une base de connaissances personnelle idéale logiciel de base de connaissances doit présenter les fonctionnalités suivantes :

Fonction de recherche: Le logiciel doit vous permettre de localiser rapidement des informations à l'aide de mots-clés, d'étiquettes ou d'autres filtres avancés

Le logiciel doit vous permettre de localiser rapidement des informations à l'aide de mots-clés, d'étiquettes ou d'autres filtres avancés Options d'organisation: Des fonctionnalités flexibles telles que les catégories, les dossiers et les étiquettes permettent d'organiser vos informations de manière à ce qu'elles puissent être suivies facilement

Des fonctionnalités flexibles telles que les catégories, les dossiers et les étiquettes permettent d'organiser vos informations de manière à ce qu'elles puissent être suivies facilement Intégration: Votrebase de connaissances interne sera plus efficace si elle peut s'intégrer à d'autres outils et logiciels, tels que des applications de gestion des tâches, des e-mails et des calendriers

Votrebase de connaissances interne sera plus efficace si elle peut s'intégrer à d'autres outils et logiciels, tels que des applications de gestion des tâches, des e-mails et des calendriers Options de collaboration: Vous pourriez avoir besoin de collaborer avec un collègue ou un ami pour accomplir une tâche à l'aide de votre base de connaissances interne /%href/95 /%href/logiciel de gestion des connaissances. Assurez-vous que le logiciel dispose d'options de collaboration riches telles que les environnements de travail partagés et le contrôle des versions

Vous pourriez avoir besoin de collaborer avec un collègue ou un ami pour accomplir une tâche à l'aide de votre base de connaissances interne /%href/95 /%href/logiciel de gestion des connaissances. Assurez-vous que le logiciel dispose d'options de collaboration riches telles que les environnements de travail partagés et le contrôle des versions Confidentialité et sécurité: Le logiciel doit pouvoir contenir tout type de données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Veillez à ce que l'outil soit doté de fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage et l'identification de l'utilisateur

Le logiciel doit pouvoir contenir tout type de données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Veillez à ce que l'outil soit doté de fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage et l'identification de l'utilisateur Facilité d'utilisation: L'outil de gestion des connaissances personnelles doit avoir une interface intuitive et faciliter l'organisation, la recherche et l'extraction d'informations en un minimum d'étapes

Maintenant que nous connaissons les critères de base pour choisir un outil de gestion des connaissances personnelles, explorons les meilleures options !

Les 10 meilleurs logiciels de base de connaissances personnelles à utiliser

Voici les 10 meilleurs logiciels de base de connaissances personnelles, d'après mes recherches. Nous avons abordé les meilleures fonctionnalités, les prix et les limites de chaque outil.

1. ClickUp (Meilleure base de connaissances alimentée par l'IA)

Créez une base de connaissances personnelle personnalisée et bien structurée avec ClickUp Docs ClickUp , un logiciel de gestion de projet dynamique basé sur le cloud, vous permet de créer une base de connaissances personnalisée pour tout stocker, qu'il s'agisse d'une pensée ou d'un lien, d'une image ou d'une vidéo.

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des documents ou des wikis avec des pages imbriquées, des options de style polyvalentes et des modèles personnalisables. Vous pouvez également organiser vos ressources, créer des articles, ajouter des tableaux ou des diagrammes, et styliser votre contenu avec différentes polices et tailles.

Et ce n'est pas tout : la collaboration est facile - modifiez en temps réel avec votre équipe, utilisez des étiquettes dans les commentaires, attribuez des éléments d'action et convertissez le texte en tâches pouvant être suivies afin de garder les idées organisées. En outre, vous pouvez protéger vos documents à l'aide de paramètres de confidentialité, gérer les permissions et créer des liens partageables.

Un client vous explique pourquoi il préfère ClickUp :

Depuis que nous avons adopté ClickUp, nos équipes ont lentement abandonné Google Docs pour la documentation, et en fait, la documentation s'est améliorée de manière significative

Mitch Stephens, PMP, Responsable du programme technique, Shipt

Vous souhaitez rendre votre base de connaissances plus puissante et plus efficace ? Intégrez ClickUp Brain et accueillir des fonctionnalités avancées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-455.png ClickUp Brain /$$img/

Retrouvez des sources et des informations en quelques secondes à partir de votre base de connaissances avec ClickUp Brain

ClickUp Brain consolide toutes vos applications IA et simplifie l'intégration des tâches, des documents, des personnes et des connaissances dans votre flux de travail.

Par exemple, imaginez que vous recherchez une étude de cas pertinente pour renforcer votre proposition d'entreprise. Dans ce cas, vous pouvez tirer parti des fonctions avancées de Outils d'IA pour la gestion des connaissances par l'IA pour trouver des études de cas pertinentes dans votre logiciel de base de connaissances.

ClickUp Brain résume également les documents de longue durée et suggère des contenus pertinents en fonction de vos activités. De plus, avec son aide, vous pouvez analyser les tendances et les modèles dans votre base de connaissances et développer des des stratégies de gestion des connaissances .

Parfois, vous n'avez pas le temps d'organiser manuellement toutes vos ressources. C'est là que l'outil Modèle de base de connaissances ClickUp permet de construire rapidement une base de connaissances.

Créez un cadre permettant aux équipes de constituer et d'organiser une bibliothèque numérique d'informations avec le modèle de base de connaissances de ClickUp

Avec ce modèle modèle de base de connaissances grâce à la base de connaissances, vous pouvez :

Stocker et partager les connaissances internes de manière structurée au sein de votre équipe ou de votre entreprise

Regrouper les informations dans des sections spécifiques , telles que les FAQ, les articles de connaissances et les ressources, afin de faciliter la récupération des données

, telles que les FAQ, les articles de connaissances et les ressources, afin de faciliter la récupération des données Créer une expérience de centre d'aide pour les membres de l'équipe afin de promouvoir la collaboration

ClickUp meilleures fonctionnalités

Personnalisez les catégories en différents niveaux, tels que les espaces, les dossiers et les listes, pour organiser votre base de connaissances

Créez des documents complets pour stocker des informations et créer des liens vers les documents suivantsTâches ClickUp et des sous-tâches pour faciliter la navigation

Recherche efficace grâce à la recherche globale et aux filtres avancés tels queClickUp Statut personnalisé etChamps personnalisés ClickUp* Utilisez des options de modification et de formatage riches pour créer une base de connaissances visuellement attrayante avec du Markdown, des tableaux et des fichiers incorporés

Accédez à la base de connaissances en déplacement grâce à l'application mobile de ClickUp

Tirez parti deIntégrations ClickUp pour s'intégrer de manière transparente à des outils tels que Google Drive, Dropbox, Slack, et plus encore, afin de centraliser votre base de connaissances

Limites de ClickUp

ClickUp a tellement de fonctionnalités et d'options de personnalisation que cela peut prendre un certain temps pour le configurer parfaitement pour vos besoins

ClickUp IA n'est disponible qu'avec les forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Notion (Le meilleur pour organiser votre base de connaissances de manière créative)

via Notion Notion offre une solution intuitive pour la gestion des notes et des documents grâce à sa méthode de stockage de données simple et puissante : Les wikis.

Vous pouvez consulter toutes les pages de votre espace de travail à l'aide de la barre latérale et utiliser des filtres de recherche puissants pour localiser du contenu en quelques secondes. Il vous permet d'utiliser des emojis, des images de couverture ou tout autre formulaire pour rendre votre base de connaissances vivante, pratique et amusante.

Notion meilleures fonctionnalités

Créez une base de connaissances organisée et interconnectée en liant vos notes et documents à d'autres pages

Mettez à jour des contenus similaires à tous les endroits en même temps grâce à des blocs synchronisés

Simplifiez la création d'une base de connaissances avec les modèles de Notion adaptés à différents objectifs

Rédigez et organisez mieux grâce à un assistant IA intégré

Les limites de Notion

Notion comporte de multiples fonctionnalités, de sorte que de nombreux utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage lors de son utilisation

Le logiciel ne fait pas une expérience transparente sur mobile ou iPad

Prix de Notion

Free : $0

: $0 Plus : 12 $/place par mois

: 12 $/place par mois Business : 18 $ par place et par mois

: 18 $ par place et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Notion évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (5,400+ reviews)

4.7/5 (5,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,200+ commentaires)

3. Evernote (Meilleur pour l'enregistrement de notes audio)

via Evernote Qu'il s'agisse d'organiser votre emploi du temps ou de noter des pensées aléatoires, Evernote est un outil de prise de notes et d'archivage fiable logiciel de partage des connaissances qui regroupe tout en un seul endroit. Il vous permet de garder vos informations accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Vous pouvez améliorer vos notes en y incorporant du texte, des images, des numérisations, des PDF et des documents, ce qui les rend plus polyvalentes et plus utiles

Permettez-moi de souligner l'une de ses meilleures fonctionnalités : les notes audio. C'est particulièrement utile les jours où les entreprises sont très occupées et où vous n'avez pas le temps d'écrire vos pensées et vos idées.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Recherche instantanée d'informations grâce à des filtres de recherche avancés et à la fonctionOutils d'écriture IA* Accédez à votre base de connaissances même sans connexion internet pour rester en permanence au top de vos tâches

Organisez vos ressources, telles que les images, les scans, les recettes, les PDF, etc.

Limites d'Evernote

Les mises à jour fréquentes du logiciel font qu'il est difficile pour les clients de suivre les changements

Prix d'Evernote

Free

Personnel: $14.99/mois

$14.99/mois Professionnel: 17,99 $/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8,200+ commentaires)

4. Mem (Le meilleur pour l'auto-organisation de votre base de connaissances)

via Mem Mem est une organisation personnelle auto-organisée gestion des connaissances outil destiné aux entrepreneurs, aux cadres, aux chercheurs et aux créateurs. Il est idéal si vous disposez d'un volume important de ressources de connaissances dont vous avez fréquemment besoin.

L'assistance en ligne peut vous aider à trouver des réponses à vos questions, à résumer des notes de réunion et à générer du contenu en comprenant vos notes

En plus de l'emplacement de ce que vous demandez dans Mem chat, il affiche également les notes connexes. À ne pas faire, cette base de connaissances s'organise manuellement. Il vous suffit de rechercher ce dont vous avez besoin ; les résultats générés par l'IA afficheront toutes les ressources et notes liées à une tâche particulière

Mem meilleures fonctionnalités

Redécouvrez des notes antérieures sur le même sujet pour un accès achevé à tout ce qui concerne un sujet spécifique

Accédez aux notes de l'ensemble de votre base de connaissances sans avoir à vous souvenir de votre système d'étiquettes ou de la structure complexe de vos dossiers

Améliorez votre fonction avec Suggestions de l'IA pour la documentation pour accélérer les tâches

Limites de la mémoire

Le logiciel offre une fonctionnalité hors ligne limitée dans sa fonction de recherche, de sorte que l'assistance de l'IA dépend de la connectivité internet

Prix de Mem

Mem : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Mem Teams : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de critiques et d'évaluations

Pas assez de critiques et d'évaluations Capterra: Pas assez de commentaires et d'évaluations

5. Obsidian (Meilleur pour créer une base de connaissances visuellement interconnectée)

via Obsidienne Obsidian est une application privée et flexible qui s'adapte à votre façon de penser et organise vos pensées pour vous. **Vous pouvez stocker n'importe quoi dans cette base de connaissances car elle garde vos écrits en sécurité

Le logiciel fournit des centaines de plugins et de thèmes pour donner à Obsidian la forme qui convient à votre pensée. Ce n'est pas tout ; des graphiques interactifs vous permettent de visualiser les relations et les modèles dans vos notes.

Ce qui le distingue le plus, c'est qu'il utilise des fichiers ouverts et non propriétaires, de sorte que vous n'êtes jamais enfermé et que vous pouvez conserver vos données et vos idées à perpétuité.

Obsidian meilleures fonctionnalités

Créez un dossier à partir de notes personnelles ou d'entrées de journal grâce à la grande variété d'outils d'Obsidian

Connectez les notes, les idées, les personnes et les lieux au sein de votre base de connaissances

Publiez instantanément vos notes pour en faire un wiki, une base de connaissances, une documentation ou un jardin numérique en ligne

Limites d'Obsidian

La navigation entre les différentes notes peut être lente, entraînant parfois un retard dans l'accès à des informations importantes

Prix d'Obsidian

Utilisation personnelle : Free

: Free **Utilisation commerciale 50 $/utilisateur par an

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: 4.9/5 (20+ avis)

6. Roam Research (Meilleur pour construire une base de connaissances interconnectée)

via Recherche sur l'itinérance Mon travail sur Roam revient à travailler avec une base de données visuelle et intelligente. Il vous permet de créer un pool pour toutes vos recherches en un seul endroit avant de commencer à les organiser.

La meilleure fonctionnalité de ce logiciel est qu'il présente vos informations de manière associative plutôt que hiérarchique.

C'est pourquoi les chercheurs, les écrivains, les développeurs, les concepteurs, les gestionnaires de produits et d'autres professionnels lui font confiance.

Les meilleures fonctionnalités de Roam Research

Construisez une base de connaissances personnelle étendue et en réseau grâce à son approche associative de la construction de notes

Créez et stockez des informations dans une structure graphique pour simplifier le référencement et la consultation

Organisez vos idées et faites des recherches pour y accéder rapidement

Roam Limites de la recherche

Le logiciel offre des fonctionnalités limitées de prise de notes et son interface utilisateur est très simple

Prix de Roam Research

Pro : 15$/mois

: 15$/mois Believer : 8,33 $/mois

Roam Research évaluations et critiques

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas assez de commentaires

7. Document360 (Le meilleur pour une base de connaissances personnalisable)

via Document360 À voulez-vous créer une base de connaissances personnelle personnalisée ? Document360 pourrait être le bon choix si vous souhaitez inclure les couleurs de votre marque et ajouter un domaine personnalisé.

Comme d'autres outils logiciels de cette liste, Document360 dispose d'un moteur de recherche alimenté par l'IA pour analyser la base de connaissances afin de fournir des résultats contextuels en quelques millisecondes.

En outre, vous pouvez choisir parmi différentes options de contrôle d'accès et faire passer votre base de connaissances de privée à publique en un clic.

Document360 meilleures fonctionnalités

Obtenez des informations de la part des spectateurs grâce aux commentaires et aux évaluations et combinez-les avec des analyses pour améliorer votre base de connaissances

Intégrez les commentaires, les discussions et les analyses pour faire de votre base de connaissances une source de données unique

Accédez à votre base de connaissances à tout moment et de n'importe où, avec des informations à portée de main

Limites de Document360

Certaines fonctionnalités du logiciel ne sont disponibles que par le biais de modules complémentaires qui peuvent augmenter le coût du logiciel

Prix de Document360

Free Forever

Standard : 149 $/projet par mois (facturé annuellement)

: 149 $/projet par mois (facturé annuellement) Professionnel : 299 $/projet par mois (facturation annuelle)

: 299 $/projet par mois (facturation annuelle) Business : 399 $/projet par mois (facturation annuelle)

: 399 $/projet par mois (facturation annuelle) Enterprise : 599 $/projet par mois (facturation annuelle)

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

8. Confluence (le meilleur pour une base de connaissances multiformat)

via Atlassian Confluence met en forme des arborescences de pages et des tableaux de contenu pour localiser les informations importantes tout en offrant des fonctions de recherche avancée.

Il vous permet de organiser votre base de connaissances en pages, pièces jointes et espaces avec des libellés. Vous pouvez également créer et parcourir une base de connaissances d'équipe pour filtrer les meilleures idées.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Co-éditez avec des équipes en cours et publiez des mises à jour qui mettent en évidence les modifications

Laissez des commentaires en ligne et sur la page, des mentions "j'aime" et des éléments visuels, tels que des images, des GIF et des émojis

Alertez vos coéquipiers lorsque vous leur attribuez une étiquette ou une tâche, afin que chacun ne perde pas de vue son travail

Limites de Confluence

Le centre de ressources du logiciel fait parfois défaut, ce qui rend difficile la compréhension des fonctionnalités de personnalisation

Prix de Confluence

Free

Standard: 4,89 $/utilisateur par mois

4,89 $/utilisateur par mois Premium: $8.97/utilisateur par mois

$8.97/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (3,000+ reviews)

4.1/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

9. HappyFox (Le meilleur pour une base de connaissances bien structurée)

via Renard heureux HappyFox propose un index structuré pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin sans perdre de temps. L'outil vous aide à trouver la bonne information et vous propose des suggestions pertinentes.

Grâce à ses options de personnalisation, votre base de connaissances peut être visuellement attrayante. De plus, vous pouvez créer sans effort des articles et des sections et intégrer des images/vidéos pour avoir toutes les ressources au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de HappyFox

Bénéficiez d'un suivi du temps et d'un retour d'information en temps réel en collaborant avec d'autres personnes sur votre base de connaissances

Personnalisez votre base de connaissances avec des en-têtes, des dispositions, des couleurs et des logos personnalisés

Transformez votre FAQ statique d'une seule page en une base de connaissances bien terminée

Les limites de HappyFox

La structure tarifaire du logiciel peut être coûteuse pour les petites entreprises

Prix du HappyFox

Basique : 14$/agent par mois

: 14$/agent par mois Teams : 69$/agent par mois

: 69$/agent par mois Pro : 199 $/agent par mois

: 199 $/agent par mois Entreprise PRO : Tarification personnalisée

G2: 4./5 (200+ commentaires)

4./5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (90+ avis)

10. Bloks (Meilleur pour la gestion des connaissances basée sur des modèles)

via Blocs Bloks fonctionne avec Zoom, Meet, Teams, Slack et d'autres plateformes. Il vous permet d'enregistrer les minutes des réunions et de noter les idées clés dans votre base de connaissances pour y revenir plus tard.

Bloks améliore la clarté et le contexte en révolutionnant la façon dont vous capturez, organisez et mettez en avant vos idées.

Ce qui distingue ce logiciel, c'est sa capacité à créer des mémoires sur mesure pour différents objectifs, ce qui vous permet de présenter officiellement vos idées avec précision.

Bloks meilleures fonctionnalités

Notez automatiquement les détails et les notes importantes d'une réunion grâce à l'utilisation de L'IA comme assistant personnel * Catégorisez vos ressources en fonction des besoins avec des formes variées

Utilisez des modèles pour stocker des informations en fonction de votre contexte et créez votre modèle personnalisé pour une utilisation ultérieure

Limites de Bloks

À ne permet pas d'y accéder sans une application pour téléphone ou bureau

Prix des Bloks

Bloks Free : Jusqu'à 10 crédits

: Jusqu'à 10 crédits Bloks+ : 29 $/mois

: 29 $/mois Bloks Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas d'évaluations disponibles

Pas d'évaluations disponibles Capterra: Pas assez de commentaires

Créez une puissante base de connaissances personnelle avec ClickUp

Une base de connaissances personnelle bien organisée et dotée de fonctions de recherche avancées est un atout inestimable. Elle sert de base pour développer des idées et accéder aux ressources nécessaires lorsque vous et votre équipe en avez besoin. Vous pouvez également l'utiliser pour transformer des idées et des notes personnelles disséminées sur des canaux disparates en une base de connaissances partagée et exploitable.

Lorsqu'il s'agit de facilité d'utilisation et de fonctions exceptionnelles, ClickUp est votre meilleure option. ClickUp Docs, couplé à son assistant IA Brain, améliore l'organisation et optimise la recherche de ressources Il stimule votre productivité, vous fait gagner du temps et rationalise votre travail professionnel et personnel. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour construire votre base de connaissances personnelle dynamique.