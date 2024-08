Les 10 meilleurs logiciels de gestion de la communication client en 2024

Imaginez que vous ouvriez votre boîte de réception sur un flot d'e-mails, de textes et de messages sur les médias sociaux, tous provenant de clients qui ont un besoin urgent de votre attention. Je suis passé par là !

J'ai l'impression d'être constamment en équilibre, chaque message réclamant de l'attention. Malgré tous mes efforts, certains messages passent inévitablement entre les mailles du filet, ce qui se traduit par des clients frustrés et une inquiétude persistante à l'idée de laisser tomber mon équipe.

J'ai réalisé que j'avais besoin d'un moyen plus efficace pour me connecter avec mes clients, et j'ai donc décidé d'utiliser un logiciel de gestion de la communication client (CCM) pour mon organisation.

Les outils de gestion de la communication m'ont aidé à améliorer la communication avec les clients sur différents canaux, à centraliser la gestion des données, créer une carte du parcours client de suivre les interactions avec les clients et d'assurer une livraison parfaite dans les délais impartis.

Si vous aussi, vous cherchez à améliorer et à optimiser votre approche de la gestion de la communication client, vous êtes au bon endroit. Dans ce blog, j'ai dressé la liste des 10 meilleurs logiciels de CCM pour favoriser la satisfaction des clients.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la communication client ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de gestion de la communication client, il est essentiel de trouver une solution qui intègre de manière transparente l'efficacité, la personnalisation et l'évolutivité dans votre stratégie de communication. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Assistance multicanal: Recherchez une solution de gestion des communications clients qui aide à rationaliser la communication sur différents canaux, tels que les médias sociaux, les e-mails, les textes et les tickets du service client

Recherchez une solution de gestion des communications clients qui aide à rationaliser la communication sur différents canaux, tels que les médias sociaux, les e-mails, les textes et les tickets du service client Collaboration entre équipes: Sélectionnez une plateforme qui vous permet de collaborer facilement. Cela permet de gérer les charges de travail et de résoudre les problèmes des clients plus rapidement

Sélectionnez une plateforme qui vous permet de collaborer facilement. Cela permet de gérer les charges de travail et de résoudre les problèmes des clients plus rapidement Customer journey mapping: Optez pour une solution qui suit et analyse les interactions et les expériences des clients sur tous les points de contact. Grâce à cela, vous pouvez identifier les domaines pour améliorer la communication avec les clients

Optez pour une solution qui suit et analyse les interactions et les expériences des clients sur tous les points de contact. Grâce à cela, vous pouvez identifier les domaines pour améliorer la communication avec les clients Automatisation: Choisissez un logiciel CCM qui dispose de fonctionnalités d'intégration IA pour automatiser les interactions entrantes et sortantes avec vos clients et fournir des réponses rapides aux clients

Choisissez un logiciel CCM qui dispose de fonctionnalités d'intégration IA pour automatiser les interactions entrantes et sortantes avec vos clients et fournir des réponses rapides aux clients Personnalisation: Choisissez un outil qui vous permet de personnaliser la communication. Le meilleur logiciel de gestion de la communication client devrait être en mesure d'effectuer une analyse détaillée du comportement, des requêtes, du profil et de l'historique des interactions des clients afin de rédiger des messages personnalisés

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de la communication client à utiliser

Voyons maintenant les meilleures plateformes de communication client en fonction de leurs fonctionnalités clés, de leurs prix, de leurs limites et des avis des clients.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion de la communication et la collaboration)

gérer toutes les données des clients en un seul endroit afin d'améliorer la communication avec les clients grâce à la solution ClickUp CRM

La première étape pour améliorer l'expérience client est une gestion efficace des données clients. Je l'ai appris à mes dépens. À l'époque, mon équipe s'appuyait sur des données clients inexactes et incomplètes, et nous nous demandions pourquoi nos clients n'étaient pas aussi ravis ou réactifs que prévu.

J'ai finalement surmonté le gestion des clients le défi de ClickUp Solution CRM de ClickUp simplifie la gestion des données clients en créant une base de données centrale où je peux afficher toutes les interactions et requêtes des clients.

Elle m'aide à visualiser les relations avec les clients, à envoyer des mises à jour sur les projets pour les les rapports des clients et d'intégrer les clients - par le biais d'une plateforme unique.

Une autre fonctionnalité utile pour une communication efficace avec les clients et pour répondre à leurs attentes est l'application Intégration de l'e-mail ClickUp . Elle me permet d'envoyer et de recevoir des e-mails de clients directement dans ClickUp, de sorte que je peux tout faire dans un seul emplacement plutôt que de changer d'onglet.

Je peux créer des tâches et étiqueter les membres de mon équipe, joindre des e-mails aux tâches pour un meilleur contexte, répondre aux notifications, envoyer des mises à jour de projets aux clients et automatiser les tâches.

ne basculez plus entre plusieurs onglets et gérez toutes les communications avec vos clients en un seul endroit grâce à ClickUp Email Integration_

L'intégration Solution de service à la clientèle ClickUp aide mon équipe à mieux gérer son flux de travail en ajoutant des champs personnalisés. Ils peuvent désormais classer les informations en fonction du client, des tickets ou des problèmes pour suivre et améliorer l'expérience et les interactions avec les clients.

De plus, les étiquettes aident à identifier les problèmes communs afin que nous puissions les classer par ordre de priorité. La délégation des tâches est également devenue beaucoup plus facile, car je peux ajouter plusieurs assignés à une tâche.

utilisez la solution de service à la clientèle de ClickUp pour responsabiliser les utilisateurs de l'entreprise et améliorer la satisfaction de la clientèle ClickUp Brain , l'assistant IA de ClickUp, est une autre raison pour laquelle je préfère ClickUp en tant que plateforme de communication avec les clients. Je l'utilise pour générer des e-mails clients, rédiger des réponses clients, créer des sondages clients et résumer les appels clients.

utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails personnalisés et obtenir des résumés d'appels de clients_

L'approche qui m'a aidé à améliorer la communication avec les clients consiste à définir les profils des parties prenantes, à établir des paramètres de communication clairs et à fixer des objets de communication avec les clients des modèles de forfaits de communication .

Vous pouvez essayer Le modèle de plan de communication de ClickUp pour créer un forfait de communication réalisable. Il aide à de fixer des objectifs de communication , construire une stratégie de communication , de créer des messages convaincants pour les clients, d'identifier les canaux de communication appropriés et de mesurer l'impact des efforts de communication.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan.png Le forfait de communication de ClickUp

Télécharger ce modèle /$$cta/

ClickUp meilleures fonctionnalités

Visualisation des données: Visualisez les données des clients et contrôlez leur valeur à vie avecTableaux de bord ClickUp pour personnaliser les communications

visualisez l'interaction avec le client grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Automatisation des flux de travail: Créez des tâches automatisées de communication avec les clients pour chaque étape de votre pipeline et prenez des instructions invitantes avecClickUp Automatisations *Gestion des comptes: Créez des dossiers et des listes distincts pour les différents comptes et partagez-les avec l'équipe concernée pour rationaliser la communication

Créez des tâches automatisées de communication avec les clients pour chaque étape de votre pipeline et prenez des instructions invitantes avecClickUp Automatisations *Gestion des comptes: Créez des dossiers et des listes distincts pour les différents comptes et partagez-les avec l'équipe concernée pour rationaliser la communication Gestion des commentaires des clients: Recueillez les commentaires des clients à l'aide deFormulaires ClickUp pour trouver des domaines d'amélioration et convertir les réponses des clients en tâches pouvant être suivies

utilisez ClickUp Forms pour recueillir les commentaires de vos clients

Intégrations avec différents canaux: Utiliser Intégration de ClickUp avec Intercom pour créer des tâches automatiques lorsqu'un client potentiel se convertit. Cela permet à votre équipe d'envoyer des réponses rapides aux clients

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-tasks-10.png Tâches ClickUp /$$img/

créez et liez des tâches ClickUp directement depuis votre boîte réception Intercom, et passez rapidement à l'action en les envoyant automatiquement à la liste ClickUp sélectionnée

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage en raison des fonctionnalités étendues de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/utilisateur/mois

: 7$/utilisateur/mois Business: $12/utilisateur/mois

$12/utilisateur/mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'environnement de travail par mois.

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

2. Front (Le meilleur pour gérer les discussions avec les clients en un seul endroit)

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Front Front centralise toutes les communications avec les clients en un seul endroit grâce à sa fonctionnalité de boîte de réception omnicanale. Vous n'avez pas à vous soucier de manquer les messages des clients, car vous pouvez afficher et gérer toutes les discussions provenant de différents canaux de communication, notamment les e-mails, les SMS, Instagram, Slack et WhatsApp sur Front.

Front hiérarchise automatiquement les discussions des clients afin que vous puissiez vous concentrer sur les messages urgents sur plusieurs canaux. Sa fonctionnalité de rapports sur les clients fournit un aperçu rapide des conversations actives et nouvelles, ce qui vous aide à suivre l'efficacité de l'équipe et à mieux allouer les ressources.

Mon travail est également très efficace pour la gestion du flux de travail et l'automatisation. Il achemine et attribue automatiquement les messages à différents membres de l'équipe afin d'améliorer le temps de résolution.

Les meilleures fonctionnalités de Front

Paramétrer des rappels pour revenir sur les discussions afin qu'aucun message ne reste sans réponse

Filtrez les discussions avec les clients pour vous concentrer sur les éléments d'action critiques

Utilisez les outils d'analyse intégrés pour surveiller les performances de l'équipe et suivre automatiquement de nombreux KPI et indicateurs, tels que le traitement des messages par heure, le temps de réponse, etc

Créer des chatbots IA pour les communications sortantes, résoudre les requêtes des clients et améliorer l'expérience client instantanément

Limites de Front

La fonctionnalité de recherche traîne parfois, et il faut trouver les messages manuellement

Prix du Front

Free: Essai de 7 jours

Essai de 7 jours Démarrage: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Croissance: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Scale: $99/mois par utilisateur, facturé annuellement

$99/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: $229/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

3. Intercom (le meilleur pour l'automatisation de la communication avec les clients grâce à l'IA)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Zoho Desk Bureau Zoho Zoho Desk rationalise la communication avec les prospects en transformant les e-mails en tickets organisés. Ses interfaces riches en contexte fournissent des détails sur l'expérience client, les historiques, les interactions passées et d'autres données importantes provenant d'autres applications Zoho, ce qui aide les agents à fournir des réponses personnalisées et éclairées aux clients.

Mon offre également une fonctionnalité d'environnement sandbox qui facilite les tests et le travail sur les améliorations du service à la clientèle sans interférer avec les opérations en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Améliore l'expérience de libre-service des clients grâce à des discussions guidées

Achemine les tickets vers les services appropriés et facilite le suivi des performances des agents, des temps de réponse et de résolution pour chaque service

Utilisez son Blueprint Builder pour personnaliser chaque étape d'un ticket, de sa création à sa fermeture

Limites de Zoho Desk

À ne fait pas d'application de bureau

À son système de billetterie ne fait pas l'option d'ajouter la taxe commerciale et d'autres frais

Prix de Zoho Desk

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard: $15.55/mois par utilisateur

$15.55/mois par utilisateur Professionnel: $25.12/mois par utilisateur

$25.12/mois par utilisateur Enterprise: $38.29/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (5,000+ reviews)

4.4/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

7. Adobe Experience Manager (le meilleur pour créer des formulaires réactifs)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Adobe Experience Manager Adobe Experience Manager est une solution de création de documents numériques qui permet de concevoir facilement des formulaires complexes sans connaissances en codage.

Il m'aide à interagir avec mes clients sur divers canaux numériques en intégrant des formulaires dans n'importe quelle application, site web, application de discussion, et plus encore avec des formulaires adaptatifs sans tête.

La fonctionnalité automatisée de " conversion de formulaires " de la plateforme peut traduire rapidement des lots de formulaires PDF hérités en formulaires adaptés aux mobiles.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Experience Manager

Optimisez et générez de nouveaux formulaires en fonction des données saisies par l'utilisateur avec Adobe Sensei GenAI

Générez et diffusez des documents personnalisés déclenchés par des règles d'entreprise pour les communications par lots

Utilisez son approche visuelle par glisser-déposer et le mappage de données sans code pour unifier les systèmes backend et les sources de données critiques en quelques clics

Limites d'Adobe Experience Manager

Des problèmes d'instabilité de la plate-forme tels que des temps d'arrêt, des pannes, des bugs ou une dégradation des performances peuvent survenir

La disponibilité régionale des ressources, l'assistance linguistique et les horaires de service peuvent poser problème

Prix d'Adobe Experience Manager

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

Adobe Experience Manager : notes et évaluations

G2: 4.4/5 (4+ reviews)

4.4/5 (4+ reviews) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Quadient Inspire Quadient Inspire est un outil permettant de personnaliser la gestion de la communication avec les clients des stratégies sur plusieurs canaux.

Inspire Evolve, la plateforme SaaS de gestion des communications avec les clients de Quadient, comporte quatre composants pour simplifier l'engagement des clients :

Auteur de contenu: Utilisez-le pour créer et gérer des modèles de communication en masse

Utilisez-le pour créer et gérer des modèles de communication en masse Front Office: Une fois les modèles de communications personnalisées approuvés, les représentants du service client utilisent les données des clients pour personnaliser le contenu et l'envoyer par e-mail ou par PDF

Une fois les modèles de communications personnalisées approuvés, les représentants du service client utilisent les données des clients pour personnaliser le contenu et l'envoyer par e-mail ou par PDF Générer: Ce composant permet d'envoyer des e-mails et des messages aux clients par lots

Ce composant permet d'envoyer des e-mails et des messages aux clients par lots Archivage: Ce composant permet de stocker et de gérer les anciens modèles

J'ai également aimé utiliser les iForms de Quadient Inspire pour collecter les données des clients et personnaliser les communications avec eux. De plus, Quadient Inspire Journey m'aide à planifier le parcours du client et fournit des informations détaillées sur les clients afin que je puisse donner la priorité aux bons projets pour fournir une assistance de qualité supérieure.

Meilleures fonctionnalités de Quadient Inspire

Connectez les données des clients à l'aide de formulaires intelligents pour concevoir un plan complet du parcours client et assurer des communications cohérentes avec les clients

Concevez et diffusez facilement des communications sécurisées, personnalisées et conformes aux exigences de chaque client grâce à la fonctionnalité Evolve de Quadient Inspire

Utilisez son service à la demande pour vous assurer que vos clients reçoivent un message personnalisé à tout moment, avec rapidité et fiabilité

Limites de Quadient Inspire

Le logiciel peut se bloquer lors du travail avec des données volumineuses

Il a du mal à fonctionner correctement sur les appareils Mac

Prix de Quadient Inspire

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

G2: 4.8/5 (90+ commentaires)

4.8/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (10+ avis)

10. LiveAgent (Meilleur pour résoudre les tickets des clients)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'agence LiveAgent Vous souhaitez suivre toutes les communications entrantes des clients et les transformer en tickets pour une gestion plus facile ? Essayez LiveAgent. Il fournit un système de billetterie robuste avec une application d'assistance en ligne qui aide une équipe à répondre aux messages des clients et aux visiteurs du site Web en temps réel.

Vous pouvez également suivre l'analyse des messages pour connaître les demandes courantes ou les commentaires des clients, le temps de réponse et d'autres données. Son logiciel multilingue permet de personnaliser les fenêtres de discussion en 40 langues.

LiveAgent fournit une fonctionnalité de surveillance du site web qui vous aide à voir comment les visiteurs naviguent sur votre site afin que vous puissiez envoyer des invitations personnalisées à discuter.

Meilleures fonctionnalités de LiveAgent

Dialoguez avec vos clients en face à face, grâce à sa fonctionnalité de visioconférence intégrée

Utilisez son système de gestion des tickets pour convertir les demandes en tickets et les distribuer aux membres de l'équipe pour une gestion plus rapide de la communication avec les clients

Traitez les demandes des clients provenant de différents canaux d'assistance, notamment les e-mails, les discussions en direct, les messageries sociales, les appels téléphoniques, les visioconférences, les messageries de forum et les formulaires de contact en un seul endroit

Limites de LiveAgent

Il a des intégrations limitées avec les systèmes d'entreprise

À ne fait pas de chatbots IA pour les réponses automatiques aux messages des clients

Prix de LiveAgent

Free Forever

Petit: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Medium: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Large: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,500+ reviews)

Améliorez la communication avec vos clients grâce à ClickUp

L'utilisation d'une solution CCM est le meilleur moyen d'améliorer les relations avec les clients, de réduire les coûts du service client et de permettre à vos employés de se concentrer sur les fonctions essentielles.

Si vous cherchez à optimiser la gestion de la communication avec vos clients et vos équipes sur une plateforme unique, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Cette solution est conçue pour gérer tout type de travail, qu'il s'agisse d'améliorer la collaboration inter-équipes, d'automatiser les communications, de stimuler la productivité ou d'accroître l'efficacité opérationnelle. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour développer un système de messagerie cohérent ou instantané pour vos clients et établir des relations plus approfondies avec eux sur tous les canaux.