Comment créer une entreprise de conseil en marketing ?

Si vous lisez ceci, nous allons prendre un risque et supposer que.. :

Vous êtes un professionnel du marketing qui en a assez de travailler à temps plein et qui veut faire ce qu'il veut et gérer son temps

Vous êtes un jeune professionnel ou un étudiant et vous voulez vous essayer au freelance ou à un travail d'appoint

Vous êtes déjà à la tête d'une entreprise et vous souhaitez élargir votre offre

La bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes déjà demandé si devenir consultant en marketing était une bonne idée, la réponse est simple : oui. Il vous suffit de trouver votre créneau et, surtout, de comprendre que vous devrez adapter vos offres aux besoins de vos clients. Une marque de suppléments protéiques aurait-elle la même stratégie de marketing qu'une entreprise de restauration rapide ? Probablement pas.

Voici un bref aperçu de ce que nous allons aborder :

Qui est un consultant en marketing ?

En quoi consiste votre travail de consultant en marketing ?

Comment paramétrer votre agence de conseil en marketing ?

Comment tirer parti d'outils de mise en réseau tels que LinkedIn ?

Comment devenir un consultant en marketing indépendant

Les aspects financiers

Comment développer votre entreprise de conseil en marketing ?

Voyons cela en détail.

Comprendre le conseil et sa pertinence en marketing

Un consultant est une personne qu'une entreprise engage pour son expertise dans un champ particulier. Vous pouvez être engagé pour effectuer un nombre quelconque de services de conseil, y compris des audits, des stratégies, des retours d'information, des perfectionnements, des résolutions de problèmes, et même pour offrir votre expertise dans le cadre d'un projet sur lequel travaille une équipe interne.

Un consultant en marketing est simplement un consultant qui offre son expertise en marketing_-_la marque, le marketing numérique, les études de marché, les lancements de produits et la publicité sont quelques domaines clés. En tant que consultant en marketing, vous pouvez vous concentrer sur une niche qui utilise au mieux vos compétences. Par exemple, vous pourriez vous concentrer sur le marketing numérique, et votre créneau pourrait être la façon de croître organiquement grâce à du contenu SEO.

La taille et la portée de votre propre entreprise de conseil dépendent totalement de vous.

À présent, vous vous demandez peut-être pourquoi une organisation ne ferait pas cela en interne.

Les consultants permettent aux organisations d'obtenir un point de vue extérieur . Il peut y avoir des solutions ou des problèmes qui ont échappé à une équipe interne

. Il peut y avoir des solutions ou des problèmes qui ont échappé à une équipe interne Étant donné qu'un consultant n'est pas un employé à temps plein, les organisations peuvent toujours facilement trouver quelqu'un d'autre sans les nombreuses formalités administratives qui accompagnent les embauches à temps plein

qui accompagnent les embauches à temps plein Parfois, les organisations n'ont pas le choix si elles souhaitent travailler avec des spécialistes du marketing très expérimentés et recherchés, qui ne veulent pas nécessairement être liés à une seule organisation

Il peut être intéressant de savoir que des entreprises héritées du passé, telles que McKinsey & Company (spécialisée dans le conseil en gestion), Bain & Company (qui fait un travail similaire) et Deloitte (qui offre un intervalle de services professionnels), occupent toutes des créneaux différents dans le monde du conseil.

Aucune de ces entreprises n'a été créée du jour au lendemain, votre objectif est donc de progresser étape par étape. Pour créer une entreprise de conseil rentable, n'oubliez pas de vous concentrer sur vos compétences, de ne pas vous laisser décourager par l'échec et d'être toujours prêt à rectifier le tir si quelque chose ne fonctionne pas pour vous.

Lecture bonus : 10 modèles gratuits pour les contrats de conseil et les services de conseil

Rôles et responsabilités d'un consultant en marketing

La légende du football Lionel Messi aurait-elle marqué autant d'objectifs sans un bon encadrement et sans que ses coéquipiers ne lui fassent des passes décisives ? Le légendaire athlète olympique Usain Bolt aurait-il remporté autant de médailles d'or sans la bonne alimentation et les soins prodigués par des entraîneurs experts ?

En tant que consultant en marketing, votre rôle est similaire à celui de l'entraîneur d'un athlète d'élite. Chaque organisation avec laquelle vous travaillez aura un domaine d'action différent à renforcer, des failles à combler et des stratégies à mettre en œuvre.

C'est dans la manière dont ils exécutent un projet particulier que vous intervenez. En fonction de l'étendue du travail, vous analyserez leurs efforts de marketing numérique et leurs initiatives de marque, mènerez des campagnes, stimulerez l'engagement et contribuerez en fin de compte à la croissance. Il y a quelques principes de base compétences de base qui vous seront utiles en tant que consultant y compris la résolution de problèmes, la pensée analytique et la planification stratégique.

Comprendre la cible

Vous devrez également comprendre les différents types de public lorsque vous travaillerez avec différentes organisations. Vous vous souvenez de l'exemple des compléments protéinés et de la restauration rapide ? Même des organisations du même secteur, par exemple deux sociétés de restauration rapide, ont probablement des cibles différentes. L'une d'entre elles s'adresse peut-être à des professionnels âgés de 35 à 55 ans à la recherche d'un repas sain pendant leur pause de travail, tandis que l'autre s'adresse à des lycéens à la recherche d'un en-cas gras après l'école.

La composition démographique de votre clientèle définira le type d'initiatives marketing que vous entreprendrez. Un contenu à grignoter et à partager sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram pourrait fonctionner pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, vous devrez peut-être cibler la tranche d'âge des 35 à 55 ans grâce à un contenu intelligent et perspicace sur LinkedIn. Certaines entreprises peuvent également bénéficier d'autres voies de marketing numérique, telles que les blogs de référencement qui stimulent la croissance organique.

Tirer parti de la gestion de la relation client (CRM)

Au milieu de tout cela, il est probable que vous deviez aussi naviguer dans le monde de la gestion de la relation client (CRM). Ne vous laissez pas tromper par la nature explicite de ce terme ; il peut s'avérer très complexe. En bref, la gestion de la relation client est essentielle à la croissance de votre entreprise.

A lire en prime : 10 meilleurs CRM pour le conseil en 2024 Votre stratégie CRM pourrait être aussi simple que d'atteindre des clients potentiels sur LinkedIn et aussi vaste que d'embaucher une agence externe qui gère le CRM pour vous. Elle vous aidera à obtenir des informations précieuses sur les clients potentiels, à communiquer efficacement avec les clients, à mener des campagnes de sensibilisation ciblées et même à assister la vente croisée ou la vente incitative. Par exemple, votre message froid reste sans réponse de la part de centaines de personnes, à l'exception d'une seule. À quoi cette personne a-t-elle fait attention ? S'agit-il de votre créneau ? À quoi cela a-t-il servi ?

Cela semble beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, il y a de bonnes Outils d'IA pour le conseil pour vous aider à vous décharger de cette tâche.

Paramètres d'une société de conseil en marketing

Le paramétrage d'une entreprise de conseil réussie peut sembler décourageant. Mais si vous suivez quelques étapes abrégées et tirez parti de modèles gratuits tels que le Modèle de plan de projet ClickUp Consultant vous pourrez rapidement mettre en place une entreprise.

Après avoir identifié les domaines d'expertise et les services que vous proposerez et étudié le marché et la concurrence pour positionner vos services de manière unique, ce modèle vous aidera à créer un plan de projet de conseil.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Consulting-Project-Plan-Template.png Modèle de projet de conseil ClickUp Consultant https://app.clickup.com/signup?template=t-129056308 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez ce modèle pour :

Organiser des projets plus importants en tâches ClickUp plus petites et plus faciles à gérer et les assigner aux membres de l'équipe

Fixer des paramètres et surveiller les budgets à l'aide de diagrammes de Gantt

Contrôler la progression grâce à plus de 12 statuts de tâches personnalisés et tableaux de bord pour assurer une exécution fluide du projet

Suivez ces étapes pour commencer.

1. Trouvez votre créneau

Si vous deviez acheter une voiture, vous tiendriez compte d'un budget, du type de voiture, des fonctionnalités, de l'économie de carburant, etc. Et après en avoir testé plusieurs, vous vous décidez pour celle qui répond à vos exigences. Devenir consultant en marketing, c'est un peu la même chose : vous êtes le seul à posséder la voiture, et vos clients potentiels sont des acheteurs qui ont des préférences et des exigences différentes. Comme chaque voiture ne convient pas à tout le monde, vous devez trouver ce qui vous distingue de votre cible. Il y aura toujours d'autres consultants et entreprises offrant les mêmes services que vous.

Quels sont vos points forts ? Est-ce le SEO ? Le marketing de contenu ? La publicité ? La marque ? Le marketing des médias sociaux ?

? Est-ce le SEO ? Le marketing de contenu ? La publicité ? La marque ? Le marketing des médias sociaux ? Focalisez-vous sur vos compétences principales et sur le travail que vous aimez faire . C'est un vieux cliché, mais si vous aimez votre travail, travaillez-vous vraiment ?

. C'est un vieux cliché, mais si vous aimez votre travail, travaillez-vous vraiment ? N'ayez pas peur de revenir à l'essentiel. Vous avez peut-être acquis une compétence au début de votre carrière, mais vous avez cessé de l'utiliser au fur et à mesure de votre progression. Cette compétence, par exemple la rédaction d'un long formulaire de qualité, pourrait devenir votre créneau

Vous avez peut-être acquis une compétence au début de votre carrière, mais vous avez cessé de l'utiliser au fur et à mesure de votre progression. Cette compétence, par exemple la rédaction d'un long formulaire de qualité, pourrait devenir votre créneau **Si vous offrez trop de services, les marques risquent de vous considérer comme un touche-à-tout (un maître en la matière)

2. Créez une carte de tarifs

Une fois que vous avez choisi votre créneau et vos services, l'étape suivante consiste à établir une carte de tarifs. Cette carte doit contenir les éléments suivants :

Une liste de services avec une carte de tarifs pour chacun d'entre eux. Vous pouvez facturer par heure, par projet ou par jour, en fonction du service et de ce qui vous convient le mieux

Vous pouvez choisir de facturer différemment les différents clients. Par instance, un taux de base plus bas pour les startups par rapport aux organisations plus grandes avec des budgets marketing plus importants

Il est judicieux d'assortir vos services d'un échéancier. Par exemple, si vous participez à la réalisation d'un audit, mentionnez la durée du projet afin de fixer les paramètres dès le départ

3. Créer un portfolio/site web

Vous pouvez vous lancer à corps perdu dans la création d'un site web vers lequel vous pourrez diriger vos clients potentiels ou créer un portfolio que vous partagerez avec eux. C'est à vous de choisir. Quelle que soit la voie que vous choisissez d'emprunter, veillez à la fois à mettre en valeur vos points forts, à présenter vos compétences et à définir clairement ce que vous offrez à vos clients potentiels.

4. Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle

Comme pour toutes les choses de la vie, il arrive que les forfaits ne se déroulent pas comme nous l'espérions. À moins que vous n'ayez fait de votre mieux, mais que votre client ne soit pas satisfait. C'est là que l'assurance responsabilité civile professionnelle entre en jeu. Elle vous protège contre les demandes de règlement et les frais de justice coûteux en cas de poursuites liées à une négligence, à une erreur ou au non-respect des services promis.

Le coût de l'assurance responsabilité civile professionnelle dépend de la taille de votre entreprise et du champ dans lequel vous travaillez. Certains clients peuvent exiger une assurance responsabilité professionnelle dans le cadre de votre contrat.

5. Choisir entre une société enregistrée et un consultant individuel

Comme pour le portfolio et le site web, c'est à vous de décider si vous souhaitez enregistrer une société ou choisir d'opérer en tant que consultant individuel. Examinons brièvement les avantages et les inconvénients de ces deux solutions.

Avantages d'une société enregistrée

L'expansion est plus facile, avec l'intégration transparente d'autres partenaires, employés, etc.

Image professionnelle

Vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux Inconvénients d'une société enregistrée

Coûts initiaux plus élevés

Plus de paperasserie, d'exigences réglementaires, etc.

Une fois que vous aurez pris de l'ampleur et que vous aurez plus de partenaires, d'employés, etc., il y aura moins de flexibilité dans la prise de décision

**Avantages d'être un consultant individuel

Vos frais d'installation peuvent être proches de zéro

Plus facile à gérer, avec moins de paperasserie et d'exigences réglementaires

Achevé de contrôler votre temps, vos décisions d'entreprise, etc.

**Inconvénients de l'activité de consultant individuel

Vos biens personnels sont menacés en cas de dettes ou de poursuites judiciaires

Vous devrez peut-être travailler plus dur pour asseoir votre crédibilité

Il est plus difficile de passer à l'échelle supérieure

6. Trouver un mentor

Trouver le bon mentor ou un ami entrepreneur expérimenté peut vous permettre de tirer des leçons précieuses et de vous préparer à faire face à d'éventuels obstacles. Le bon mentor vous aidera non seulement à vous guider, mais aussi à établir des connexions, à créer des comptes, à apprendre de quelqu'un en qui vous avez confiance et à vous maintenir sur la bonne voie.

7. Trouver des clients

C'est maintenant que le bât blesse. Trouver des clients, en particulier un premier client, est le plus grand défi que vous aurez à relever en tant que consultant en marketing. Vous devez travailler dur pour obtenir votre premier client à partir de messages froids, de références, de l'image de marque personnelle, etc. Mais une fois que vous l'aurez fait, il devrait être beaucoup plus facile de trouver d'autres contrats, car un bon travail se prête toujours à des recommandations élogieuses.

A lire en prime : Comment trouver des clients pour le copywriting afin de développer votre business

Tirer parti des outils de mise en réseau

L'un des principaux inconvénients du métier de consultant est qu'il ne vous garantit pas un salaire mensuel. C'est pourquoi il est important de maintenir l'élan une fois que vous êtes opérationnel. Le fait de dépendre de quelques clients est une recette qui mène au désastre, alors continuez à vous faire connaître - que vous le fassiez vous-même ou que vous embauchiez quelqu'un pour vous aider.

Vous pouvez créer une page Instagram attrayante pour votre entreprise et promouvoir du contenu sur d'autres plateformes comme Meta et X, mais l'endroit où vous voulez promouvoir le plus sur est LinkedIn. C'est la meilleure plateforme pour les professionnels comme vous pour réseauter, s'engager et atteindre des clients potentiels, juste après une recommandation personnelle.

Conseils de pro pour le réseautage sur LinkedIn

En supposant que vous ayez déjà un compte LinkedIn, voici quelques-unes des façons dont vous pouvez l'utiliser à votre avantage :

Connexions : Traquer vos pairs est toujours amusant, même sur une plateforme de réseautage professionnel comme LinkedIn, mais n'oubliez pas qu'ils peuvent aussi être vos concurrents. Veillez à envoyer des demandes de connexion aux dirigeants des entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler-suivez-les et engagez-vous régulièrement avec leurs posts L'image de marque personnelle : LinkedIn est un endroit idéal pour se faire remarquer pour ses compétences et ses engagements de travail potentiels. Vous pouvez poster régulièrement sur des sujets liés à votre domaine d'expertise, ou simplement sur des sujets qui vous passionnent sur votre propre profil ou sur la page de votre entreprise. Votre objectif est qu'un client potentiel voie votre message Génération de leads : LinkedIn peut être le seul CRM dont vous et votre entreprise avez besoin. Utilisez sa fonction de recherche avancée pour trouver les bonnes personnes à qui envoyer des messages froids (vous pourriez avoir besoin d'un compte LinkedIn Premium pour envoyer des messages à certains membres). C'est le moyen le plus direct de contacter les entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler Trouver des talents : Si vous avez le forfait de développer votre entreprise au lieu de voler de vos propres ailes, LinkedIn est également un endroit idéal pour trouver d'excellents talents. Bien que vous puissiez publier une offre d'emploi, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un message d'embauche bien rédigé à partir de votre profil personnel. Il y a de fortes chances que les personnes que vous atteignez soient des fans de votre travail et qu'elles s'intègrent bien à votre culture d'entreprise, ou qu'elles aient déjà fait l'objet d'un contrôle et qu'elles soient compétentes dans ce qu'elles font

Le consultant indépendant en marketing

Nous espérons que cet article a répondu à toutes vos questions concernant les tenants et les aboutissants de la création d'une entreprise de conseil en marketing. Si vous êtes convaincu qu'il s'agit d'une activité que vous souhaitez entreprendre de manière indépendante, cette partie est faite pour vous.

Voici quelques avantages - oui, ce n'est pas une blague - dont vous bénéficierez en tant que consultant indépendant.

Amélioration de vos compétences

Parce que vous avez choisi de voler de vos propres ailes, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre (enfin, la plupart du temps !). Vous pouvez choisir de vous concentrer sur le travail que vous aimez faire et que vous maîtrisez, ou de vous perfectionner et d'explorer d'autres voies en parallèle. Vous êtes également maître de votre offre, alors n'hésitez pas à adapter vos services à vos besoins. Et si vous souhaitez renforcer votre crédibilité, vous pouvez envisager d'obtenir une licence de certification en conseil qui renforcera votre expertise.

Flexibilité

La flexibilité du travail est peut-être le plus grand avantage d'être un consultant indépendant en marketing. En tant que patron, vous choisissez les personnes et les organisations avec lesquelles vous voulez travailler, vous fixez vos horaires de travail et vous n'avez de comptes à rendre qu'à vous-même (ce qui est doux-amer, car les erreurs sont aussi de votre ressort !)

Mais veillez à ne pas vous relâcher et à ne pas décevoir vos clients ou vous-même. C'est encore plus important lorsque vous êtes rémunéré sur la base d'un contrat d'honoraires avec des paramètres définis et des échéanciers convenus.

Nous avons déjà examiné comment démarrer une entreprise de conseil en marketing, mais c'est ici que le plaisir commence pour vous.

Voici quelques conseils pour vous aider à voler de vos propres ailes :

Se concentrer sur ses compétences de base et faire ce que l'on aime est la première étape pour s'amuser en tant que consultant indépendant. Cependant, votre offre doit répondre aux demandes du marché, car c'est ce qui vous apportera des entreprises

est la première étape pour s'amuser en tant que consultant indépendant. Cependant, votre offre doit répondre aux demandes du marché, car c'est ce qui vous apportera des entreprises Créez un business plan qui inclut vos services, votre cible, vos projections financières et vos besoins

qui inclut vos services, votre cible, vos projections financières et vos besoins Même si vous travaillez de manière indépendante, prenez le temps de vous établir. Pour ce faire, construisez une marque personnelle puissante sur LinkedIn (Medium ou même Substack), trouvez un nom de marque unique, concevez un logo, créez un site Web/portfolio, et même un forfait de sensibilisation

sur LinkedIn (Medium ou même Substack), trouvez un nom de marque unique, concevez un logo, créez un site Web/portfolio, et même un forfait de sensibilisation Assurez-vous que vos papiers sont en commande . Il s'agit notamment de l'assurance responsabilité civile professionnelle, des licences ou permis exigés par votre pays ou votre État, et du type d'entreprise que vous souhaitez enregistrer (entreprise individuelle, SARL, etc.)

. Il s'agit notamment de l'assurance responsabilité civile professionnelle, des licences ou permis exigés par votre pays ou votre État, et du type d'entreprise que vous souhaitez enregistrer (entreprise individuelle, SARL, etc.) Les messages sont la meilleure façon d'obtenir des clients, mais il faut aussi se concentrer sur le réseautage, la messagerie à froid et même le marketing numérique pour attirer les clients

pour attirer les clients Enfin, il est important de se tenir au courant des tendances du secteur. Cela vous aidera non seulement à adapter vos services pour répondre à l'évolution des demandes du marché, mais aussi à vous perfectionner pour anticiper les changements de tendances

L'aspect financier d'une agence de conseil en marketing

À combien s'élève le coût d'une entreprise de conseil ? Les coûts varieront probablement en fonction du type de cabinet de conseil en marketing que vous créez, de votre choix d'être indépendant ou d'enregistrer une entreprise, de votre souhait de disposer d'un espace de bureau, etc.

Voici quelques-unes des dépenses de base que vous devrez engager pour créer une entreprise de conseil en marketing.

Enregistrement

L'obtention des licences nécessaires et l'enregistrement de votre entreprise coûteront entre 500 et 2 000 dollars, en fonction de vos activités et de la structure de votre entreprise.

Technologie

Un ordinateur portable ou un ordinateur d'entrée de gamme peut coûter entre 400 et 1 000 dollars, selon le fabricant et les spécifications. Heureusement, vous pouvez ne rien dépenser pour les logiciels, car il existe de nombreuses options gratuites. Les meilleur logiciel d'agence de marketing peut vous aider à démarrer.

Espace de bureau

Il s'agit d'un coût que vous pouvez achever si vous travaillez à domicile ou si vous permettez à vos futurs employés de travailler à domicile. Si vous préférez l'effervescence d'un bureau physique, il vous en coûtera de quelques centaines de dollars à plus de 1 000 $ par mois, en fonction de votre emplacement et de la taille de l'espace que vous louez. Il convient de mentionner que même si vous installez un bureau à domicile, vous risquez de dépenser quelques milliers de dollars, selon le degré de sophistication que vous souhaitez lui donner.

Marketing

Vous pouvez dépenser aussi peu que 3-4 $ par annonce payée sur Instagram à 25 $ et plus sur des plates-formes comme LinkedIn pour obtenir les globes oculaires dont votre marque a besoin. Cependant, vous pouvez développer votre entreprise de manière organique en trouvant des idées créatives qui ne vous coûteront pas un centime à exécuter.

Dépenses diverses

Les coûts tels que l'assurance professionnelle, les éventuels frais juridiques et les dépenses imprévues telles que les réparations d'ordinateurs ou la mise à niveau de votre suite logicielle peuvent atteindre des centaines et des milliers de dollars.

Mais ce n'est pas tout : vous devrez tenir compte de deux autres aspects financiers très importants.

Pour commencer, faites le point sur le modèle de tarification que vous préférez. Un modèle de tarification basé sur la valeur est avantageux à la fois pour le consultant et pour le client potentiel, car les paramètres sont fixés en fonction de la valeur perçue des services fournis. Ce modèle présente un avantage par rapport aux modèles de tarification horaire.

Deuxièmement, vous devez décider si vous souhaitez ou non faire appel aux services d'un conseiller financier. Si vous êtes un consultant indépendant travaillant avec des clients sélectionnés et que vous n'avez pas de forfait, vous n'avez peut-être pas besoin d'un conseiller financier. En revanche, si vous prévoyez de vous développer, un conseiller financier peut vous aider à établir un budget, à prévoir la croissance, à gérer les flux de trésorerie et à garantir la stabilité financière de votre entreprise.

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations ! Avec un peu de chance, vous avez maintenant une bonne idée de ce qu'il faut faire pour créer et gérer une société de conseil en marketing. Toutefois, comme on dit, il est probablement dans votre intérêt de faire des forfaits pour l'avenir. En développant votre entreprise, vous pourrez suivre l'inflation et vous offrir un meilleur style de vie.

Commencez par dresser une liste de ressources précieuses, telles que des articles de blog utiles sur les thèmes suivants comment développer votre entreprise de conseil et stratégies de marketing de croissance .

Compétences indispensables pour atteindre une croissance tangible

La communication est clé

N'oubliez pas que, quelle que soit la qualité de ce que vous faites, cela ne vous mènera nulle part si vous ne parvenez pas à transmettre efficacement votre message à vos clients actuels et potentiels. Les Modèle de rapport ClickUp Consultant est un excellent outil à avoir dans votre arsenal pour rester au top de votre communication en tant que consultant

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Consulting-Report-Template.png Modèle de rapport ClickUp Consultant https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6082688&department=professional-services Télécharger ce modèle /$$cta/

Soyez créatifs

Il existe des centaines, voire des milliers, de consultants en marketing. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Soyez adaptable et montrez aux clients que vous pouvez leur offrir quelque chose que les autres ne peuvent pas

Résoudre les problèmes

Y a-t-il une entreprise avec laquelle vous aimeriez vraiment travailler ? Examinez leurs efforts de marketing, trouvez comment combler les lacunes et prenez contact avec eux. Très souvent, les clients seront ouverts à une nouvelle perspective qui pourrait manquer à une équipe interne

Construire des relations

C'est une évidence, mais c'est important. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'établissement de relations au sein de l'entreprise la gestion des clients . Même les clients qui n'ont pas les moyens de s'offrir vos services mais qui apprécient leur discussion avec vous peuvent devenir des clients de référence ! Même après la fin d'un contrat, un client peut vous recommander à quelqu'un d'autre si vous avez construit une relation solide avec lui

Cultiver des compétences en gestion

Vous devez être au courant de tout ce qui se passe. Qu'il s'agisse des projets que vous entreprenez, de la compréhension des principes de base de l'entreprise ou de l'acquisition d'un bon sens financier, le fait d'être organisé et discipliné représente la moitié du travail terminé

Gestion stratégique

Nous sommes presque arrivés à la fin, mais avant de conclure, parlons d'une chose qui vous mènera très loin dans votre entreprise de conseil : la gestion stratégique. Elle vous aidera à atteindre vos objectifs en matière de conseil en vous assurant que vous êtes structuré dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de chaque étape de votre entreprise.

Fixez des objectifs clairs pour votre entreprise de consultance qui correspondent à vos objectifs personnels

pour votre entreprise de consultance qui correspondent à vos objectifs personnels Réalisez une analyse approfondie du marché afin d'identifier votre niche. Combinez cette analyse avec une étude de marché Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) pour comprendre les facteurs qui pourraient affecter les objectifs de l'entreprise

Set (Paramètres)Objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps) et élaborez une stratégie qui joue sur vos points forts

(Paramètres)Objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps) et élaborez une stratégie qui joue sur vos points forts Veillez à rester pertinent. Mais restez également fidèle à votre marque et à votre propre identité. Ne passez pas de posts basés sur la connaissance à des mèmes basés sur des tendances à court terme, au lieu de cela sautez sur les tendances marketing du moment qui s'alignent sur votre entreprise et restez culturellement pertinent

Alors que vous commencez à donner forme à votre entreprise de conseil en marketing, n'oubliez pas que ClickUp propose de nombreux outils et modèles gratuits pour vous aider à démarrer. Il vous aidera à créer et à accéder rapidement à des portfolios clients personnalisés, le tout en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Whiteboards-1-1400x945.png ClickUp-Tableaux blancs /$$img/

Transformez les idées nobles en forfaits réalisables grâce aux Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont un excellent moyen de faire du brainstorming de manière indépendante, avec votre équipe au fur et à mesure que vous grandissez, ou avec des spécialistes du marketing externes que vous contractez. ICYMI, ClickUp sert également de CRM, en plus de gérer les tâches, de planifier les projets et même d'intégrer tout autre logiciel que vous utilisez.

De la passion à la profession

Devenir consultant en marketing peut être une carrière lucrative. Vous aurez la liberté d'entreprendre des projets qui vous passionnent vraiment. Cela peut conduire à une immense croissance professionnelle, car cela vous permet également de saisir des opportunités diverses, contrairement à la monotonie d'un emploi typique de 9 à 5.

Cependant, cela demande beaucoup de travail, la concurrence est féroce et vous n'aurez pas la sécurité d'un revenu régulier. Pour couronner le tout, vous devrez être votre propre patron, ce qui implique la gestion d'une entreprise et tous les défis opérationnels qui en découlent.

Mais ne vous laissez pas décourager par ces aspects négatifs : les possibilités sont infinies ! D'excellentes compétences en communication, associées à un état d'esprit de croissance et à un penchant pour l'action, ainsi qu'un travail de grande qualité vous permettront de vous épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. Bonne chance !

Foire aux questions (FAQ)

1. Le métier de consultant en marketing est-il un bon métier ?

Un travail de consultant en marketing peut être lucratif et tout à fait passionnant, car il vous permet de choisir vos propres projets et promet un équilibre entre vie professionnelle et vie privée supérieur à celui d'un emploi traditionnel à temps plein.

2. À quoi dois-je faire pour créer mon propre cabinet de conseil ?

Vous pouvez créer votre propre agence de conseil en marketing avec un simple ordinateur et une connexion internet. Divers outils gratuits, comme ClickUp, vous permettent de créer votre entreprise à partir de rien, et des plateformes telles que LinkedIn sont d'excellents moyens d'atteindre des clients potentiels.

3. À faire pour devenir consultant en marketing ?

Pour être consultant en marketing, vous devez disposer d'une expertise en matière d'études de marché, d'élaboration de stratégies, de marketing numérique et d'image de marque. De solides compétences analytiques, de la créativité et des capacités de communication sont essentielles. Une expérience dans le champ et une compréhension approfondie des différents canaux et outils de marketing sont cruciales pour fournir des solutions efficaces et adaptées aux clients.

4. **Puis-je être consultant sans avoir d'entreprise ?

Oui, vous pouvez être consultant indépendant sans enregistrer de société.