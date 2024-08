Comment rendre un formulaire Google public ?

Vous venez de créer un nouveau formulaire Google afin de recueillir les commentaires des clients pour votre dernière campagne de marketing, mais le silence vous laisse perplexe.

Il n'y a aucune réponse, pas même une seule. Vous vous grattez la tête, essayant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, avant de découvrir le coupable : votre formulaire n'est pas public.

À cause de cet oubli, votre collecte de données est entravée, ce qui vous prive des informations précieuses dont vous avez besoin.

Si vous êtes déterminé à ne plus jamais commettre cette erreur, vous êtes au bon endroit. Ce guide décrit exactement comment rendre vos formulaires Google publics à l'aide d'un guide étape par étape.

Rendre un formulaire Google public permet à toute personne disposant du lien de l'afficher et de l'achever, ce qui rend le formulaire accessible à un public plus large et supprime les obstacles à la participation.

Suivez ces étapes simples pour apprendre à rendre un formulaire Google public et commencer à recueillir les réponses dont vous avez besoin.

Étape 1 : Ouverture du formulaire Google

Pour rendre votre formulaire Google public, ouvrez un formulaire existant ou créez-en un nouveau avec les questions requises.

Une fois le formulaire ouvert, accédez à l'onglet Paramètres.

Accédez à Google Formulaires dans votre navigateur et rendez-vous dans les paramètres

Étape 2 : Assurez-vous que l'option "Limite à 1" est désactivée

Assurez-vous que l'option "Limite à 1 réponse" est activée/désactivée dans l'onglet "Réponses". Si cette option est activée, les répondants potentiels doivent se connecter avec leur adresse Gmail pour remplir le formulaire, ce qui empêche votre formulaire d'être accessible au public.

Appuyez sur l'icône de lien et copiez le lien personnalisé vers votre formulaire directement depuis Google Forms

Si nécessaire, raccourcissez l'URL en cochant la case "Raccourcir l'URL" et en copiant le lien.

Une fois que le formulaire commence à recevoir des réponses, vous pouvez les surveiller via l'onglet Réponses, où vous verrez un résumé des réponses collectées. Pour un affichage plus détaillé, vous pouvez cliquer sur l'icône verte de feuille de calcul afin d'exporter les données vers Google Sheets pour une analyse plus approfondie.

Félicitations ! Vous disposez désormais d'un formulaire Google public.

💡Pro Tip : Voici un astuce simple pour le formulaire Google pour rendre aléatoire l'ordre des questions. Cette fonctionnalité est disponible sous Paramètres. En regard de Présentation, cliquez sur la flèche vers le bas. Sous Présentation du formulaire, activez Mélanger la commande des questions. Cette fonctionnalité permet d'éviter les biais en présentant les questions dans un ordre différent chaque fois que le formulaire est achevé.

Mélanger l'ordre des questions dans un formulaire Google

Maintenant que vous savez comment rendre un formulaire Google public, vous voudrez peut-être ajouter un collaborateur pour travailler dessus.

Pour ajouter des collaborateurs à votre formulaire, cliquez sur les trois points situés à côté du bouton Envoyer, sélectionnez "Ajouter des collaborateurs" et définissez des paramètres de permission basés sur des options de partage de liens telles que Restricted, People in your organization, ou Anyone with the link.

Cliquez sur Ajouter des collaborateurs pour donner un accès de modification à d'autres personnes de votre équipe

Cette option peut s'avérer particulièrement utile pour les cas d'utilisation impliquant plusieurs personnes. Par exemple, lorsque vous souhaitez créer des formulaires pour les demandes de fonctionnalité de vos utilisateurs et que plusieurs membres de l'équipe s'occupent du formulaire.

Bonus: Apprenez à Rationaliser le travail avec les formulaires pour les équipes de logiciels

Lorsque vous partagez votre formulaire Google, les utilisateurs peuvent le remplir, mais pas le modifier. Ils ne peuvent modifier le formulaire que si vous les ajoutez en tant que collaborateurs ou éditeurs.

Si vous ne les ajoutez pas, vous n'aurez pas à craindre qu'ils modifient le formulaire, même s'il est public.

Cependant, vous devez paramétrer la section Accès général sur Restricted. Ce paramètre réservera les privilèges de modification aux seuls collaborateurs que vous avez ajoutés, au lieu de rendre votre formulaire publiquement modifiable.

Limites de l'utilisation des formulaires Google

Bien que Google Forms soit un outil puissant pour la collecte d'informations et de commentaires, il a ses limites. Comprendre ces contraintes peut vous aider à décider s'il s'agit de l'outil adapté à vos besoins ou si des alternatives à Google Formulaire conviendraient mieux. Examinons quelques-unes des limites clés de l'utilisation de Google Forms.

Personnalisation de base : Google Forms offre des options de personnalisation de base telles que la couleur d'arrière-plan, le type de police, etc., mais il ne vous permet pas de personnaliser suffisamment le formulaire pour qu'il représente votre marque ou qu'il soit visuellement attrayant

: Google Forms offre des options de personnalisation de base telles que la couleur d'arrière-plan, le type de police, etc., mais il ne vous permet pas de personnaliser suffisamment le formulaire pour qu'il représente votre marque ou qu'il soit visuellement attrayant Assistance limitée pour la logique avancée : Lors de la collecte de sondages détaillés, Google Forms ne fait pas l'assistance pour la logique avancée comme les branches complexes et les réponses conditionnelles. Cela peut limiter la flexibilité nécessaire à la conception de sondages plus complexes et à la création d'expériences utilisateur sur mesure

: Lors de la collecte de sondages détaillés, Google Forms ne fait pas l'assistance pour la logique avancée comme les branches complexes et les réponses conditionnelles. Cela peut limiter la flexibilité nécessaire à la conception de sondages plus complexes et à la création d'expériences utilisateur sur mesure Analyses générales : les fonctionnalités de rapports et d'analyses de Google Forms sont limitées. Si vous avez besoin d'une analyse approfondie ou d'une visualisation avancée des données, vous devrez transférer vos données vers un autre outil

: les fonctionnalités de rapports et d'analyses de Google Forms sont limitées. Si vous avez besoin d'une analyse approfondie ou d'une visualisation avancée des données, vous devrez transférer vos données vers un autre outil Restrictions concernant le téléchargement de fichiers : Google Forms ne permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers que lorsque le répondant s'est connecté. En outre, la taille maximale des fichiers téléchargés autorisée par Google Forms est de 10 Go. Cette limite peut constituer un obstacle si vous l'utilisez pour collecter des fichiers auprès d'un large public

: Google Forms ne permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers que lorsque le répondant s'est connecté. En outre, la taille maximale des fichiers téléchargés autorisée par Google Forms est de 10 Go. Cette limite peut constituer un obstacle si vous l'utilisez pour collecter des fichiers auprès d'un large public Problèmes de compatibilité : Google Forms fonctionne de manière transparente avec les applications de l'espace travail telles que Google Docs et Sheets, mais ses capacités d'intégration avec des outils et des applications externes sont limitées

Créer des formulaires avec ClickUp

Si vous souhaitez éviter les problèmes de personnalisation et de compatibilité limités de Google Forms, ClickUp peut vous aider. Il offre des formulaires polyvalents et un logiciel de création de formulaires polyvalent et facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des formulaires en toute transparence. Il permet la création de formulaires personnalisés à des fins diverses, telles que la collecte de commentaires, la génération de prospects et la rationalisation de la collecte de données.

Grâce aux fonctionnalités améliorées de ClickUp pour la création, la gestion et l'analyse des formulaires, il s'agit d'une alternative solide à Google Forms.

Avec Affichage du formulaire de ClickUp clickUp vous permet d'accélérer le traitement des réponses aux formulaires, d'accorder une attention particulière à chaque détail, comme l'attribution des tâches, le suivi des statuts et la gestion des délais, et de gagner du temps dans le tri des réponses.

Enregistrez les réponses et convertissez-les en tâches à suivre avec l'afficheur de formulaires de ClickUp

Utilisez l'affichage du formulaire pour :

Convertir automatiquement les réponses aux formulaires en tâches traçables pour les incorporer directement dans votre flux de travail

pour les incorporer directement dans votre flux de travail Capturer des données pertinentes grâce à des fonctionnalités de logique conditionnelle qui vous permettent de mettre à jour dynamiquement les formulaires en fonction des réponses

qui vous permettent de mettre à jour dynamiquement les formulaires en fonction des réponses Personnaliser les formulaires pour tout et n'importe quoi, depuis les commentaires sur les produits et les demandes de création jusqu'à la prise en charge informatique et aux sondages, avec de multiples catégories de questions

Votre titre déborde d'idées pour simplifier les opérations à l'aide de l'affichage des formulaires ? Voyons comment vous pouvez créer et gérer des formulaires avec ClickUp dans les formulaires de ClickUp.

Étape 1: Ouvrez la liste, le dossier ou l'espace de ClickUp où vous souhaitez créer le formulaire

Étape 2: Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l'option plus (+), sélectionnez Créer un nouveau et choisissez Form

Créez facilement un formulaire d'affichage dans n'importe quel espace, dossier ou liste de votre environnement ClickUp

Etape 3: Une fois le nouveau formulaire ouvert, saisissez le nom et la description du formulaire dans les champs correspondants

Étape 4: Utilisez la fonction glisser-déposer pour ajouter à votre formulaire n'importe quelle fonctionnalité ou champ du panneau de gauche

Personnalisez la logique du formulaire sans effort en définissant des conditions de champ basées sur la priorité pour une collecte de données rationalisée dans l'affichage du formulaire de ClickUp

Une fois le formulaire prêt, vous pouvez le partager avec les personnes de votre choix ou simplement copier le lien pour le partager publiquement. Vous pouvez ajouter un formulaire en code HTML à une page web en utilisant l'option Embed Code.

Partagez vos formulaires avec des fonctionnalités dynamiques en utilisant ClickUp's Form View

Personnalisations avec ClickUp's Form View

À vous de faire en sorte que vos formulaires soient à la fois fonctionnels et visuellement attrayants ? ClickUp s'occupe de tout. Avec ces formulaires, vous pouvez personnaliser :

Couleurs : Choisissez la couleur du formulaire et des boutons qui reflètent l'identité de votre marque, vos intérêts individuels ou votre thème général

: Choisissez la couleur du formulaire et des boutons qui reflètent l'identité de votre marque, vos intérêts individuels ou votre thème général Thème : Sélectionnez un thème qui va bien avec l'image de votre entreprise et fait briller votre marque

: Sélectionnez un thème qui va bien avec l'image de votre entreprise et fait briller votre marque Image de couverture : Ajoutez une image en haut de votre formulaire que le répondant verra dès qu'il ouvrira le formulaire

: Ajoutez une image en haut de votre formulaire que le répondant verra dès qu'il ouvrira le formulaire Message de réponse : Créez un message personnalisé à envoyer aux répondants en fonction de leur réponse

Personnalisez votre formulaire en ajoutant des couleurs, des thèmes et des champs texte dans l'affichage des formulaires de ClickUp

Cependant, la création de formulaires à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps. ClickUp a une solution de contournement pour cela aussi. Utilisez les modèles de formulaires de ClickUp pour simplifier le processus. Explorons-en quelques-uns :

Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/registration-1.png Le modèle de formulaire de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, gérer et suivre les formulaires en un seul endroit.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200682106&department=other&\_gl=1\*17ik6o9\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de formulaire d'inscription ClickUp est un formulaire d'inscription générique entièrement personnalisable qui simplifie l'inscription à des évènements tels que des formations, des séminaires, des ateliers ou des cours. Il vous permet de collecter les informations essentielles sur les participants de manière efficace et sécurisée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser les détails pour faciliter l'examen et l'action des membres de l'équipe

Réduire le temps nécessaire à la saisie des informations grâce à une structure prédéfinie et à un formulaire facile à remplir

Classer automatiquement les réponses au formulaire en fonction de facteurs tels que l'âge et la profession

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-255.png Le modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp est personnalisé pour vous aider à recueillir les commentaires des clients et à organiser leurs données en un seul endroit.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&\_gl=1\*6b26i\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous créez un formulaire pour recueillir des commentaires, l'option Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp est un outil utile. Utilisez ce modèle de formulaire de retour d'information pour afficher tous les commentaires recueillis en un seul endroit et les attribuer à l'équipe de produits ou de services concernée pour qu'elle les intègre.

En utilisant les modèles de formulaires de retour d'information avec les formulaires de feedback, vous pouvez rationaliser votre collecte de données en organisant les réponses pour une analyse rapide et en classant les commentaires en fonction des types de services et des caractéristiques démographiques des clients.

Modèle de formulaire de demande de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-342.png Le modèle de formulaire de demande de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les demandes des employés et les demandes des contacts externes.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205384045&department=it&\_gl=1\*1hdmj3\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de formulaire de demande de ClickUp rationalise la gestion des demandes de nouveaux comptes en un seul endroit en sauvegardant rapidement et structurellement les informations.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser systématiquement toutes les nouvelles demandes en un seul endroit

Attribuer automatiquement des tâches aux membres de l'équipe afin de réduire les délais et de garantir qu'aucune demande ne soit perdue

Traiter efficacement les demandes paren standardisant le formulaire de demande de projet

En fin de compte, l'affichage des formulaires de ClickUp comble les limites de Google Forms et offre la possibilité de rationaliser les flux de travail et de faciliter l'utilisation des formulaires.

Développez des formulaires dynamiques et faciles à partager avec ClickUp

Les formulaires sont des outils indispensables aux entreprises et aux particuliers pour recueillir des réponses et recevoir des commentaires. Rendre votre formulaire Google public est un moyen puissant d'atteindre un public plus large et de recueillir efficacement des commentaires ou des données précieuses. En outre, l'utilisation de modèles de formulaires Google permet de gagner du temps et d'adapter efficacement les formulaires à diverses fins.

Mais si vous recherchez des fonctionnalités de formulaire plus avancées, telles que la personnalisation des thèmes et des réponses conditionnelles complexes, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. La vue formulaire de ClickUp vous permet d'agir instantanément sur les données recueillies en créant des tâches et en attribuant des responsabilités à votre équipe. Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui ! 🚀