les 10 meilleurs logiciels d'analyse de sondages en 2025

Les sondages sont très utiles pour comprendre les sentiments des clients, faire des études de marché ou vérifier la satisfaction professionnelle de votre équipe .

Mais la réalisation du sondage n'est qu'un début. Le véritable défi consiste à plonger dans les données non structurées et à en tirer des informations exploitables.

Au fur et à mesure que la clientèle et la taille de l'équipe de ClickUp augmentaient, nous nous sommes rendu compte que nous avions besoin d'un logiciel puissant pour donner un sens à toutes les données des sondages. Le faire manuellement n'était pas suffisant, surtout avec de gros volumes de données.

Nous nous sommes donc mis en quête de l'outil idéal.

Après avoir testé des dizaines de plateformes d'analyse de données de sondage, nous avons placé nos 10 favoris. Ces outils ont été extrêmement utiles à notre équipe et j'espère qu'ils le seront tout autant pour vous !

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'analyse de sondages ?

Voici les fonctionnalités clés que je considère comme prioritaires dans une plateforme d'analyse de données de sondage :

Breaking insight silos: L'outil doit permettre à tous les membres de l'équipe de comprendre facilement les données des sondages, quelle que soit leur expertise technique

L'outil doit permettre à tous les membres de l'équipe de comprendre facilement les données des sondages, quelle que soit leur expertise technique Analyses avancées : Les fonctionnalités de segmentation, de tableaux croisés et d'analyse des tendances sont indispensables à mon flux de travail

: Les fonctionnalités de segmentation, de tableaux croisés et d'analyse des tendances sont indispensables à mon flux de travail Options de personnalisation : C'est formidable d'avoir une variété de graphiques, de diagrammes et d'options personnalisablestableaux de bord des projets pour visualiser les données comme je le souhaite

: C'est formidable d'avoir une variété de graphiques, de diagrammes et d'options personnalisablestableaux de bord des projets pour visualiser les données comme je le souhaite Capacités d'intégration : Le logiciel doit se connecter de manière transparente aux outils existants dans ma pile technologique, tels qu'Excel, le système CRM ou les plates-formes de BI

: Le logiciel doit se connecter de manière transparente aux outils existants dans ma pile technologique, tels qu'Excel, le système CRM ou les plates-formes de BI Personnalisation des sondages : L'outil doit me permettre de créer des sondages complexes avec différents types de questions, une logique de branchements et des options de conception personnalisables

: L'outil doit me permettre de créer des sondages complexes avec différents types de questions, une logique de branchements et des options de conception personnalisables Assistance et formation : Le fait de disposer d'une assistance client réactive et de ressources de formation complètes serait un avantage. Il est rassurant de savoir qu'une aide est disponible pour que mon équipe et moi-même puissions tirer le meilleur parti du logiciel

Les 10 meilleurs logiciels d'analyse de sondages à utiliser en 2024

En gardant les critères ci-dessus à l'esprit, voici nos meilleurs choix :

1. ClickUp-Le meilleur pour la visualisation des données de sondage

ClickUp dispose de deux outils puissants pour optimiser le processus d'analyse des sondages : le Affichage du formulaire ClickUp pour créer des sondages personnalisables et l'application Tableaux de bord ClickUp pour mieux visualiser les données du sondage.

L'affichage des formulaires m'aide à créer des formulaires personnalisés pour recueillir les commentaires de plusieurs sources (employés, clients, prospects et autres parties prenantes) Je peux transformer ces commentaires en tâches ClickUp pouvant être suivies et les ajouter directement à mon flux de travail. Par exemple, si un client se plaint d'un bug, je crée une tâche pour que notre équipe de développement s'en occupe en priorité.

Recueillir les commentaires des parties prenantes internes et externes en utilisant le formulaire de ClickUp

Ce que j'aime le plus dans l'affichage du formulaire, c'est sa flexibilité. Il ne s'agit pas d'un formulaire de sondage statique, à l'emporte-pièce. Il comprend la logique conditionnelle et met à jour les questions de manière dynamique en fonction des réponses Il est facile de personnaliser les questions et de capturer des données pertinentes.

Utilisez la logique conditionnelle pour créer un questionnaire dynamique avec l'afficheur de formulaires de ClickUp

Pour passer à l'étape suivante, j'utilise les tableaux de bord ClickUp pour extraire des informations des données du sondage. Les cartes personnalisées, telles que les cartes de diagramme circulaire, les cartes de diagramme à barres et les cartes de diagramme de calcul (disponibles à partir du Business plan), m'aident à visualiser les données de la tâche comme je le souhaite.

Visualisez les données des clients en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord flexibles de ClickUp

Voici un aperçu rapide des cartes qui m'aident à suivre quels indicateurs :

Type de carte | Type d'indicateur Type d'indicateur Type d'indicateur Type d'indicateur Type d'indicateur Type d'indicateur Type d'indicateur

| ---------------------- | ----------------------------------------------------- |

| Carte "Diagramme circulaire" - Tickets d'assistance ouverts par statut - Tâches d'impression par statut

| Diagramme à barres - Tendances de l'équipe commerciale au fil du temps

| Carte graphique de calcul | Nombre de nouveaux tickets d'assistance Temps de résolution moyen |

Il ne s'agit là que de quelques exemples tirés de l'industrie du SaaS, qui est fortement axée sur le marketing, les ventes et le service client. Il existe de nombreuses autres cartes pour aider les professionnels d'autres secteurs, tels que la finance, l'assurance qualité, la santé, la construction, et la liste est encore longue.

Si j'ai besoin d'informations spécifiques ou d'un aperçu lié aux sondages, j'utilise les cartes suivantes ClickUp Brain clickUp Brain est le co-pilote IA intégré et fiable de ClickUp. Il scanne tous les tableaux de bord de mon environnement de travail et me donne une réponse instantanément.

Obtenez des réponses rapides et précises à vos requêtes avec ClickUp Brain

ClickUp meilleures fonctionnalités

Organisez les données des sondages (telles que les réponses, les informations sur les participants et l'historique des sondages) dans un référentiel centralisé

Automatisez la distribution des sondages en fonction de critères prédéfinis (données démographiques, interactions passées) et atteignez la bonne cible au bon moment

en fonction de critères prédéfinis (données démographiques, interactions passées) et atteignez la bonne cible au bon moment Personnalisez les campagnes de sondage en fonction des préférences des participants ou de l'historique de leurs commentaires et obtenez des réponses pertinentes

ou de l'historique de leurs commentaires et obtenez des réponses pertinentes Générer des rapports détaillés sur les résultats des sondages, les tendances et les indicateurs clés

sur les résultats des sondages, les tendances et les indicateurs clés Suivez les niveaux d'engagement des participants pour les sondages, surveillez les taux de réponse et analysez les délais d'achevé

Limites de ClickUp

L'application mobile n'offre pas encore toutes les fonctions disponibles dans la version web

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

: gratuit Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. SurveySparrow - Le meilleur pour la personnalisation CSS

via SurveySparrow J'aime ajouter une touche de marque aux documents marketing, et j'ai donc été immédiatement attiré par les personnalisations CSS de SurveySparrow. En plus de créer des sondages détaillés, je pouvais les personnaliser en utilisant des paramètres de contact et des variables personnalisées

J'ai également apprécié la facilité de partage des sondages - l'outil m'a donné l'option de créer un lien web direct pour l'e-mail ou le SMS, de générer un QR code scannable, ou d'intégrer le lien en tant que widget sur notre site web pour collecter directement les commentaires des clients.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Automatisation des sondages récurrents et des e-mails de rappel pour les répondants partiels et les non-répondants

Héberger des sondages à partir d'un site web en marque blanche

Recevoir des rapports de sondage par e-mail à intervalles réguliers

Exporter les données des sondages au format SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) pour réaliser des analyses statistiques détaillées

Limites de SurveySparrow

L'outil n'est pas adapté aux mobiles

Prix de SurveySparrow

Free

Basic: $19 (facturé annuellement)

$19 (facturé annuellement) Starter: 39$ (facturé annuellement)

39$ (facturé annuellement) Business: 79$ (facturé annuellement)

79$ (facturé annuellement) Professionnel: 249$ (facturé annuellement)

249$ (facturé annuellement) CX Basic: 199 $ (facturation annuelle)

199 $ (facturation annuelle) NPS + CX Suite: Tarification personnalisée

détails de la tarification provenant de G2

Evaluations de SurveySparrow

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

3. Survicate - Le meilleur pour les sondages de retour d'information sur les produits

via Survicate Survicate assiste la création de sondages pour de multiples canaux (e-mail, site web, in-app, etc.), mais ce qui s'est démarqué pour moi, c'est la possibilité de créer des sondages in-produit

Notre équipe a essayé de recueillir des commentaires sur des fonctionnalités spécifiques avec des sondages déclenchés par des évènements (comme poser des questions sur l'expérience de téléchargement après qu'un utilisateur ait téléchargé un modèle gratuit ou s'enquérir de l'expérience d'importation après qu'il ait essayé d'importer des données brutes à partir d'un outil tiers).

Mon travail a bien fonctionné. Comme le sondage était spécifique et contextuel, il nous a également permis de comprendre les points de douleur uniques de nos clients (par exemple, les problèmes liés à l'importation/exportation pour des outils spécifiques).

Les meilleures fonctionnalités de Survicate

Créez des sondages de marque avec un éditeur intuitif

Recueillir des rapports de bug en continu

Recevoir des alertes sur MS Teams/Slack et collaborer en interne pour résoudre les problèmes récurrents

Connecter Survicate avec la pile technologique existante à l'aide de Zapier

Limites de Survicate

Il n'y a pas d'option pour agréger plusieurs résultats de sondages

Prix de Survicate

Free

Business: 99$/mois

99$/mois Echelle: 299$/mois

Les évaluations de Survicate

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

4. Thematic-Best pour l'analyse des discussions avec les LLMs

via Thématique Si les sondages par e-mail sont utiles pour comprendre les points de douleur des clients, leur taux de réponse est généralement faible. Le logiciel d'analyse de sondages de Thematic permet de remédier à ce problème.

Il utilise de grands modèles de langage (LLM) pour analyser les interactions de discussion et prédire les niveaux de satisfaction des clients. J'ai apprécié cette fonctionnalité bien pensée qui m'a permis de mesurer avec précision les scores de satisfaction des clients (CSAT) pour les clients qui avaient précédemment contacté notre équipe d'assistance, même s'ils n'avaient pas participé à notre sondage client.

Les meilleures fonctionnalités de Thematic

Analyse automatique des données issues des appels téléphoniques, des discussions d'assistance, des e-mails et des textes

Découvrez les sujets/thèmes à l'origine du volume d'appels et du temps de traitement moyen (AHT) pour servir vos clients plus efficacement

Identifiez les problèmes nouveaux et émergents en temps réel grâce à l'IA de Thematic, sans attendre les résultats des sondages

Générez des rapports en quelques clics et partagez les problèmes avec les parties prenantes

Les limites de Thematic

L'installation initiale donne l'impression d'être saccadée

Prix de la thématique

Démarrage: $2000/mois avec des places d'affichage illimitées

$2000/mois avec des places d'affichage illimitées Enterprise: Tarification personnalisée

Evaluations thématiques

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Tableau : le meilleur pour les données en temps réel assistées par l'IA

via Tableau J'ai adoré Tableau Pulsation, qui offre des aperçus personnalisés assistés par l'IA sur les indicateurs que vous souhaitez. Nous avons " suivi " certains indicateurs issus de nos sondages clients, tels que la satisfaction client (CSAT), le net promoter score (NPS), le taux de désabonnement et la valeur à vie des clients.

Avec Pulsation, nous pouvions obtenir un résumé des changements clés dans ces indicateurs. D'un simple clic, cela m'a même permis d'aller plus loin. Je pouvais effectuer une analyse statistique avancée et identifier le changement exact dans les nombres et repérer les valeurs aberrantes ou les anomalies. Il a également généré une section de type FAQ pour chaque indicateur afin de m'aider à mieux comprendre les données.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Gardez le contrôle sur les indicateurs clés à partir d'un mobile et d'un bureau

Analysez visuellement les données des sondages et transformez-les en rapports interactifs partageables

Filtrez les éléments du sondage en fonction des profils démographiques

Intégration transparente avec Salesforce ou Microsoft Office

Limites de Tableau

Ne rafraîchit pas automatiquement les rapports en fonction des nouvelles modifications

Le modèle de tarification coûteux ne convient qu'aux grandes entreprises

Prix de Tableau

Visionneuse: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Creator: $42/mois par utilisateur

$42/mois par utilisateur Explorer : 70 $/mois par utilisateur

les détails de la tarification proviennent de G2

Évaluations du Tableau

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

6. SurveyMonkey - Le meilleur pour les modèles de sondages détaillés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-84.png SurveyMonkey /$$$img/

via SurveyMonkey Comme notre entreprise recueille des commentaires à partir de plusieurs points de contact, l'équipe chargée de la réussite des clients doit créer différents types de formulaires personnalisés pour chaque canal. En explorant SurveyMonkey, je suis tombé sur sa bibliothèque de modèles et j'ai été très impressionné !

Qu'il s'agisse de recueillir les commentaires des utilisateurs du site Web, les informations de contact, les détails de l'inscription à un évènement ou les commentaires sur les évènements et les réunions, SurveyMonkey propose un modèle pour chaque objectif. Nous pouvions également personnaliser les thèmes des sondages pour qu'ils aient un aspect plus personnalisé.

Cette solution est utile pour les entreprises qui commencent à utiliser des sondages ou pour les grandes équipes qui souhaitent rationaliser leur collecte de commentaires multicanaux.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Créez rapidement des sondages assistés par l'IA grâce à SurveyMonkey Genius

Recueillez des commentaires segmentés avec des questions à branches et conditionnelles

Créez, modifiez et révisez les sondages avec les membres de votre équipe

Effectuez une analyse des tendances pour comprendre comment les réponses à des questions spécifiques évoluent au fil du temps

Limites de SurveyMonkey

Prix élevé pour les petites entreprises

Prix de SurveyMonkey

Teams Advantage: 25 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

25 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Teams Premier: 75 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

75 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Enterprise : Tarification personnalisée

détails de la tarification provenant de Capterra

Evaluations SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (22 000+ avis)

4.4/5 (22 000+ avis) Capterra: 4.6/5 (10 000+ commentaires)

7. SentiSum - Le meilleur pour l'analyse des tickets d'assistance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-85.png SentiSum /$$$img/

via SentiSum SentiSum utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser les appels des clients, les discussions, les e-mails et les résultats des sondages. L'IA avancée de l'outil creuse en profondeur dans les tickets d'assistance et comprend les sentiments des clients

En testant l'outil, nous avons pu unifier nos multiples canaux de retour d'information et étiqueter automatiquement les tickets jusqu'au niveau granulaire. Le plus beau, c'est que je pouvais poser à SentiSum n'importe quelle question sur notre expérience client, et il offrait une réponse rapide et significative basée sur les données existantes. C'est encore plus rapide que de créer des rapports ad hoc !

Les meilleures fonctionnalités de SentiSum

Connexion des motifs de contact avec le CSAT et le NPS

Utiliser l'analyse vocale transparente pour extraire des informations des appels

Auto-priorisation des tickets en fonction du sujet et du sentiment

Transformer les commentaires sur les médias sociaux et les avis négatifs en tickets d'assistance

Limites de SentiSum

L'IA peut parfois mal catégoriser les tickets en raison d'incohérences dans le langage parlé/écrit, il est donc important d'être prudent

Prix de SentiSum

Contact pour les prix

Évaluation du SentiSum

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Displayr - Le meilleur pour le nettoyage des données

via Afficheur Le nettoyage des données joue un rôle important pour garantir que les rapports d'analyse des sondages sont fiables et exempts d'erreurs ou de valeurs manquantes. Avec Displayr, je peux soit nettoyer manuellement les données de mon sondage jusqu'aux variables, soit automatiser l'ensemble du processus

Le nettoyage manuel fonctionne lorsque le volume de travail est moindre, mais le nettoyage automatique des données était le mieux adapté à notre flux de travail. Displayr reconnaît tous les types de données, qu'il s'agisse de textes, de chiffres, de grilles ou de réponses multiples. Il détecte automatiquement le type de données et identifie les problèmes tels que les libellés manquants, l'aplatissement ou les petites catégories qui doivent être fusionnées.

Les meilleures fonctionnalités de Displayr

Créez des histoires de données significatives à l'aide de kits de marque et de modèles personnalisables

Nettoyez les noms de variables confus en libellés concis grâce à Displayr IA

Trier les réponses textuelles et ouvertes des sondages en groupes cohérents

Visualisez les données du sondage avec plus de 100 types de diagrammes, y compris des diagrammes en forme de donut, des pictogrammes et des palmiers

Limites de Displayr

Le temps de chargement et d'actualisation est long

Prix de Displayr

Histoires de données

Free (adapté aux étudiants et autres utilisateurs ayant des besoins de base)

(adapté aux étudiants et autres utilisateurs ayant des besoins de base) Professionnel: 40$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

40$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

Afficheur

Free (adapté aux étudiants et autres utilisateurs ayant des besoins de base)

(adapté aux étudiants et autres utilisateurs ayant des besoins de base) Professionnel: $255/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$255/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations de Displayr

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (20+ avis)

9. Crunch.io - Le meilleur pour l'analyse rapide des données de sondages

via Crunch.io Lorsque je trie des points de données complexes, j'ai souvent besoin de créer des filtres spécifiques pour localiser les informations que je recherche. Avec Crunch, je peux rapidement créer et appliquer un nouveau filtre - cela ne m'a pris que quelques secondes.

Une autre fonctionnalité qui s'est démarquée pour moi est l'exportation transparente. J'ai exporté les données de mon sondage hors ligne avec Excel pour les présenter à mon équipe, et l'expérience s'est déroulée sans problème. L'outil permet également le partage/la présentation en ligne. Je m'y suis essayé et j'ai pu créer un tableau de bord interactif en quelques minutes. Aucune expérience en matière de code n'était nécessaire. Cela en fait l'un des bons outils de visualisation de données pour les équipes non techniques.

Les meilleures fonctionnalités de Crunch.io

Collaborez avec les membres de l'équipe pour analyser les données des sondages

Organisez les questions dans des dossiers logiques

Extraire des informations des données avec un temps de réponse inférieur à une seconde

Personnalisez les types de visualisation

Limites de Crunch.io

Possède une légère courbe d'apprentissage

Prix de Crunch.io

Non disponible

évaluations de Crunch.io

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Q Logiciel de recherche - le meilleur pour les mises à jour automatisées

via Logiciel de recherche Q Certains de nos sondages comportent plusieurs phases. Parfois, j'achève l'ensemble de mes analyses et rapports (sur les phases achevées jusqu'à présent) pour me rendre compte que je dois tout faire à nouveau lorsque je révise les anciennes données à l'aide des résultats de sondages nouvellement acquis.

Avec Q, j'ai pu automatiser l'ensemble de ce processus. Je n'ai pas eu à travailler sur l'analyse à partir de zéro à cause d'une révision mineure des données - cela nous a fait gagner beaucoup de temps, à moi et à mon équipe !

Les meilleures fonctionnalités de Q Research Software

Nettoyer les données et créer des tableaux sans connaissances en matière de codage

Générer rapidement des rapports de données complexes et volumineux

Accès à une assistance achevée pour le langage R

Intégration transparente avec MS Excel et MS PowerPoint

Limites du logiciel de recherche Q

Retard occasionnel

Prix du logiciel Q Research

Licence standard: $2379/an

$2379/an Licence transférable: 7347 $/an

Évaluation de Q Research Software

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

Centraliser la création des sondages et l'analyse des données avec ClickUp

L'idée principale derrière un logiciel d'analyse de sondages est de mieux connaître vos parties prenantes et d'apporter des améliorations basées sur.. boucles de rétroaction . Les outils d'enquête que j'ai inclus dans cette liste sont excellents dans ce qu'ils font - l'analyse des données d'enquête - mais tous ne peuvent pas équilibrer la création et l'analyse des sondages de la même manière ou répondre aux besoins de plusieurs secteurs d'activité.

C'est là que ClickUp présente un avantage certain sur les autres. La plateforme vous permet de poser des questions ouvertes et intentionnelles pour recueillir des données qualitatives, de visualiser vos données dans un canevas flexible pour une analyse efficace des sentiments, de prendre des décisions fondées sur les données et de générer des informations précieuses à partir des données de sondage pour atteindre vos objectifs objectifs et buts de l'entreprise de manière cohérente. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !